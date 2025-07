Anytype vs. Obsidian: ¿qué app para tomar notas gana en 2025?

¿Estás dando forma a tu próxima gran idea, organizando notas de investigación o simplemente intentando ordenar tu entorno de trabajo digital? La app de notas adecuada puede marcar la diferencia.

Pero con tantas opciones disponibles en las tiendas de aplicaciones, ¿cómo encontrar la que mejor se adapta a ti? Algunas apps se centran en la flexibilidad, mientras que otras dan prioridad a la estructura; no necesitas todas las funciones llamativas que ofrecen.

Sin embargo, dos potencias han estado causando sensación entre los principales contendientes: Anytype y Obsidian. Cada uno ofrece un enfoque único para organizar tus ideas, pero ¿cuál es el que realmente cumple?

En este artículo, analizaremos Obsidian y Anytype. Profundizaremos en sus funciones, precios y lo que los diferencia. Además, presentaremos una alternativa, ClickUp, que podría robarles el protagonismo a ambos

Anytype vs. Obsidian de un vistazo

Aquí tienes una rápida comparación entre Obsidian y Anytype, junto con ClickUp:

Función Anytype Obsidian Bonus: ClickUp Personalización y flexibilidad Altamente personalizable con un sistema basado en bloques, lo que permite a los usuarios estructurar las notas libremente Compatible con una amplia personalización a través de plugins, temas y edición basada en Markdown Combina una potente personalización con una organización estructurada, ofreciendo plantillas, campos personalizados y filtros avanzados para flujos de trabajo a medida Acceso sin conexión Totalmente offline, con almacenamiento de datos local y opciones de sincronización Primero sin conexión con almacenamiento local; sincronización en la nube disponible a través de Obsidian Sync Ofrece modo sin conexión para tareas y documentos, lo que garantiza la productividad incluso sin Internet, con una sincronización perfecta en la nube cuando estás conectado Organización y estructura Utiliza una estructura basada en gráficos con bases de datos relacionales Vista gráfica, enlaces externos y carpetas para la gestión del conocimiento Equilibra la organización visual con la gestión estructurada de tareas, ofreciendo listas, carpetas y un entorno de trabajo jerárquico Colaboración Te permite trabajar en tiempo real con tu equipo Principalmente una herramienta para un solo usuario, aunque los complementos comunitarios permiten una colaboración limitada Diseñado para un trabajo en equipo fluido, ClickUp permite la colaboración en tiempo real en documentos, tareas y pizarras con opciones de comentarios y uso compartido Compatibilidad multimedia Compatible con imágenes, vídeos y archivos adjuntos en una interfaz visualmente rica Principalmente basada en texto, pero compatible con imágenes, audio y PDF Compatible con medios enriquecidos, incrustaciones y archivos adjuntos directamente en tareas y documentos, lo que mejora la documentación de los proyectos Seguridad y privacidad Ofrece cifrado de extremo a extremo y un enfoque que da prioridad a los datos locales, lo que proporciona a los usuarios un control completo sobre los datos Prioridad local con cifrado opcional para usuarios de Obsidian Sync Seguridad de nivel corporativo con permisos granulares, documentos privados y acceso opcional para invitados para un uso compartido controlado de los datos Herramientas de búsqueda y organización Búsqueda avanzada con propiedades, etiquetas y filtrado de bases de datos Potente búsqueda con organización basada en etiquetas, vínculos externos y vista gráfica ClickUp Connected Search ofrece una búsqueda global avanzada en ClickUp y las aplicaciones conectadas, filtros inteligentes y paneles personalizables para una recuperación eficiente de la información Integraciones Integraciones de terceros limitadas; se centra en un ecosistema autónomo Amplia biblioteca de complementos para integraciones con herramientas de terceros como Todoist y Readwise Ofrece más de 1000 integraciones con aplicaciones de trabajo populares, además de automatización para optimizar los flujos de trabajo Precios Gratis, con funciones opcionales de pago en desarrollo Gratis para uso personal, con un plan de pago para Obsidian Sync y uso comercial Generoso plan Free con funciones robustas; los planes premium ofrecen colaboración avanzada, automatización y asistencia con IA; personalizaciones disponibles para corporaciones

¿Qué es Anytype?

a través de Anytype

Anytype es una app de productividad con un enfoque fresco y basado en objetos para tomar notas. Cada pieza de contenido, ya sea una nota, una tarea, una imagen o un archivo, se trata como un objeto independiente. Puedes organizarlos, enlazarlos y estructurarlos como quieras. En lugar de lidiar con notas rápidas dispersas, construyes un sistema modular donde todo se conecta a la perfección.

Con plantillas personalizables, el trabajo repetitivo se vuelve más sencillo. Crea una plantilla una vez y Anytype la aplicará automáticamente a objetos similares, ayudándote a mantener tu productividad.

Funciones de Anytype

Anytype lleva la toma de notas un paso más allá con su enfoque descentralizado y centrado en lo local. Utiliza un entorno de trabajo privado e interconectado que se sincroniza entre dispositivos sin depender de la nube.

Estas son algunas de sus funciones clave:

Función n.º 1: entornos de trabajo compartidos y colaboración

a través de Anytype

Tus notas, bases de datos y proyectos viven dentro de Espacios, áreas de trabajo separadas donde puedes organizar diferentes aspectos de tu vida. Puedes crear hasta 10 Espacios, manteniendo el contenido personal y el relacionado con el trabajo perfectamente separados.

Si trabajas con un equipo, los espacios compartidos te permiten coeditar, comentar y gestionar proyectos, al tiempo que almacenas todo de forma local y segura.

Función n.º 2: Mapa mental y vista gráfica para un pensamiento interconectado

a través de Anytype

Anytype te permite visualizar cómo se conectan tus notas mediante mapas mentales y vistas gráficas. En lugar de listas estáticas, obtienes una panorámica interactiva de ideas, proyectos y tareas enlazadas, una especie de segundo cerebro, por así decirlo.

¿Lo mejor? No necesitas crear enlaces manualmente. Anytype correlaciona automáticamente las relaciones entre tus notas, ayudándote a ver el panorama general de un vistazo.

Función n.º 3: Widgets para una navegación rápida

a través de Anytype

Tu barra lateral no es solo un menú. Es un panel personalizable que se adapta a tu flujo de trabajo. Con los widgets, puedes fijar objetos de uso frecuente, acceder a notas recientes o filtrar tareas con un solo clic.

Puedes reorganizar o eliminar widgets, manteniendo tu entorno de trabajo limpio y libre de distracciones.

Función n.º 4: Almacenamiento y eliminación

a través de Anytype

A diferencia de la mayoría de las apps para tomar notas, Anytype almacena todo localmente de forma predeterminada, lo que significa que no necesitas conexión (a internet) para acceder a tus notas. Los elementos eliminados permanecen en modo de solo lectura hasta que se eliminan de forma permanente, lo que garantiza un control completo sobre tus datos.

Anytype utiliza un sistema peer-to-peer (P2P) para sincronizar entre dispositivos, por lo que tus datos nunca se almacenan en servidores centrales. Con cifrado de extremo a extremo, solo tú puedes acceder a tus notas, lo que la convierte en una de las apps de toma de notas IA más centradas en la privacidad disponibles en la actualidad.

Precios de Anytype

Starter: Gratis

Explorer: 48 $/usuario al año

Creador: 99 $ al año por usuario

Cocreador: 299 $/usuario al año

Business: Precios personalizados

¿Qué es Obsidian?

vía Obsidian

Obsidian no es la típica app para tomar notas basada en la nube. Almacena tus datos en tu dispositivo, lo que te da un control completo sobre la privacidad y el acceso.

A diferencia de apps como Notion, que se basan en un enfoque de base de datos, Obsidian utiliza un gráfico de conocimiento para conectar tus ideas. Con Markdown en su núcleo, es perfecto para aquellos que aman una experiencia de escritura limpia y sin distracciones con potentes enlaces entre sí.

Funciones de Obsidian

Obsidian es más que una simple app para tomar notas; es una herramienta para crear una base de conocimientos personal. Puedes crear un sistema que crezca contigo enlazando notas y personalizando tu entorno de trabajo.

Aquí tienes algunas funciones más:

Función n.º 1: El gráfico de conocimiento

vía Obsidian

Obsidian no solo almacena notas, sino que las entrelaza en una red dinámica de información. Utiliza enlaces bidireccionales, por lo que cada nota se conecta con otras, formando un gráfico de conocimiento que te ayuda a visualizar y navegar por tus pensamientos. Es casi como tu segundo cerebro.

Puedes crear listas de control dentro de las notas para convertir tus ideas en acciones. Esto es independiente de si estás correlacionando relaciones entre ideas, realizando el seguimiento del progreso de un proyecto o gestionando las tareas diarias.

Función n.º 2: complementos para potenciar tu entorno de trabajo

vía Obsidian

Obsidian se nutre de plugins en lugar de integraciones API. Tanto si necesitas CSS personalizado, un tablero Kanban, una grabadora de audio o incluso vistas previas de páginas, es probable que haya un plugin para ello. Este enfoque modular te permite dar forma a Obsidian para que se adapte a tu flujo de trabajo sin sobrecargarlo.

Las plantillas de Obsidian también te permiten insertar contenido preformateado en tus notas con un solo comando, lo que agiliza aún más la toma de notas.

Función n.º 3: Obsidian Publish para publicar tus notas

vía Obsidian

¿Quieres compartir tus notas con el mundo? Obsidian Publish te permite crear un sitio web de acceso público directamente desde tu almacén Obsidian. Incluso puedes utilizar un dominio personalizado y publicar varios almacenes, lo que resulta perfecto para investigadores, blogueros o equipos que documentan conocimientos.

Precios de Obsidian

Free

Complementos:

Sincronización : 5 $ al mes por usuario

Publicación : 10 $ al mes por sitio web

Catalyst : 25 $/usuario (pago único)

Comercial: 50 $ al año por usuario

💡 Consejo profesional: En Obsidian, utiliza [[dobles corchetes]] para crear instantáneamente una nueva nota y enlazarla a ideas existentes.

Anytype vs. Obsidian: comparación de funciones

Elegir entre Anytype y Obsidian no es solo elegir una app para tomar notas, sino también decidir cómo capturar, conectar y controlar tu conocimiento.

Elegir Obsidian significa que obtienes la propiedad total de tus notas con archivos Markdown locales y un vasto ecosistema de complementos. Por otro lado, Anytype ofrece un enfoque descentralizado y offline-first con un sistema estructurado y basado en bloques.

Ambas cuentan con seguidores apasionados, pero ¿cuál se adapta realmente a tu flujo de trabajo?

Profundicemos en las diferencias clave, las funciones avanzadas y la usabilidad de Anytype y Obsidian para ayudarte a tomar una decisión informada.

Función n.º 1: Interfaz de usuario y organización

El sistema basado en objetos de Anytype adopta un enfoque visual. Puedes enlazar texto, imágenes y tareas como objetos independientes, lo que ofrece una organización estructurada pero flexible. Funciones como arrastrar y soltar, una vista similar a un gráfico y páginas anidadas hacen que la navegación sea intuitiva.

Obsidian, por otro lado, es basada en texto y en Markdown. Organiza las notas en bóvedas, proporcionando múltiples paneles abiertos para tomar notas en paralelo. Aunque carece de un sistema basado en bloques, su robusto gráfico de conocimiento hace que enlazar ideas sea muy sencillo.

🏆 Ganador: Anytype Si prefieres un enfoque visual con enlaces estructurados, Anytype es más intuitivo. Obsidian destaca en flujos de trabajo basados en Markdown, pero requiere una mayor personalización.

Función n.º 2: Enlaces externos y gestión del conocimiento

Anytype organiza las notas como objetos interconectados y muestra sus relaciones con una vista gráfica interactiva. Esto lo hace ideal para la gestión del conocimiento personal.

Obsidian es ampliamente reconocida por su potente sistema de enlaces y su gráfico de conocimiento, que forman una red interconectada de ideas. Es útil para investigadores y escritores que gestionan grandes volúmenes de contenido.

💡 Consejo profesional: En Obsidian, puedes incrustar una nota dentro de otra utilizando ![[Nombre de la nota]], lo que te permite previsualizar el contenido sin cambiar de nota.

🏆 Ganador: Obsidian Su avanzado enlace bidireccional y la visualización de gráficos la convierten en una mejor opción para la gestión profunda del conocimiento.

Función n.º 3: Colaboración y uso compartido de notas

En sus últimas actualizaciones, Anytype ha introducido los «espacios compartidos», que permiten la colaboración en tiempo real. Este modo permite que varios usuarios trabajen juntos, y todo el contenido permanece cifrado y es propiedad de los usuarios. Las funciones de colaboración aún se están desarrollando, y se esperan capacidades de entorno de trabajo compartido más sólidas y mejoras en las próximas actualizaciones.

Obsidian, de forma predeterminada, por defecto, no ofrece funciones de colaboración en tiempo real integradas, como la edición simultánea por varios usuarios dentro de la propia aplicación. Sin embargo, con Obsidian Publish (un complemento de pago), puedes crear una página web pública para compartir notas. Además, se puede lograr la colaboración en tiempo real utilizando plugins de terceros, como Relay.

🏆 Ganador: Anytype El modo multijugador de Anytype con espacios compartidos es ideal para el trabajo en equipo en tiempo real, mientras que la colaboración en Obsidian no es una edición en tiempo real dentro de la app, sino más bien una publicación coordinada y una sincronización manual de los cambios.

Función n.º 4: Guardado automático y modo sin conexión

Ambas apps funcionan excepcionalmente bien sin conexión.

Anytype guarda automáticamente las notas de forma local y las sincroniza entre dispositivos mediante una red cifrada peer-to-peer (P2P). Por otro lado, Obsidian guarda todo de forma local, pero necesitas Obsidian Sync (un complemento de pago) para sincronizar varios dispositivos.

🏆 Ganador: Anytype La sincronización cifrada gratuita la convierte en una mejor opción para usar sin conexión.

Función n.º 4: Disponibilidad multiplataforma

Anytype está disponible en Windows, macOS, iOS y Android, y su sincronización gratuita permite un acceso fluido entre dispositivos.

Por otro lado, Obsidian también está disponible en estas plataformas, pero es posible que necesites un complemento de pago para sincronizar las notas. Aunque existen opciones de terceros para sincronizar mediante iCloud, Google Drive o OneDrive, es posible que no sean totalmente fiables.

🏆 Ganador: Anytype La sincronización gratuita entre dispositivos lo hace más rentable.

Función n.º 5: Precio

Anytype ofrece acceso sin conexión, almacenamiento local y sincronización cifrada entre dispositivos de forma gratuita. Aunque hay planes de pago para funciones premium, la funcionalidad básica sigue siendo gratuita.

Obsidian ofrece almacenamiento local, compatibilidad con Markdown y un gráfico de conocimiento en su plan personal. El plan comercial incluye uso empresarial y soporte prioritario. Sin embargo, los complementos esenciales, como la sincronización cifrada y la posibilidad de publicar notas en línea, tienen un coste adicional.

🏆 Ganador: Anytype Anytype ofrece un plan con funciones básicas, mientras que Obsidian cobra un suplemento por funciones clave como la sincronización.

Obsidian vs. Anytype en Reddit

Los usuarios de Reddit tienen perspectivas diversas al comparar Obsidian y Anytype, lo que refleja las preferencias y flujos de trabajo individuales.

Algunos usuarios prefieren Obsidian debido a su amplio ecosistema de complementos y sus capacidades de almacenamiento directo de archivos. También informan de que tiene una mejor compatibilidad con la búsqueda y los vínculos de retroceso.

Esto es lo que dice el usuario owlyph:

Las dos tienen flujos de trabajo bastante diferentes. El editor de AnyType es un poco más fácil si no te sientes cómodo con el marcado y su técnica de sincronización es muy avanzada. La búsqueda y la compatibilidad con enlaces externos de Obsidian son mucho más sofisticadas.

Otro usuario, gfarwell, señala en r/AnyType:

Cuando intenté mejorar Obsidian incorporando elementos multimedia y formateando todo, me di cuenta de que Anytype ofrecía la estructura y la estética que requerirían un esfuerzo innecesario para trabajar en Obsidian.

Algunos usuarios reconocen las ventajas de ambas plataformas y señalan que la elección puede depender de casos de uso específicos y preferencias personales. Por ejemplo, un usuario de r/productivity menciona:

Anytype es un buen punto medio para los usuarios de Obsidian y Notion. Lo probé, me gustó, pero decidí volver a Obsidian porque: Siento que tengo más control sobre mis datos (tanto mis notas como mis datos personales) con Obsidian. No solo eso, sino que es más personalizable con un montón de temas, extensiones y cosas por el estilo Pero, por otro lado, Anytype te permite empezar mucho más rápido. No es necesario buscar buenas extensiones, ni preocuparse por la sincronización inicial.

Estas perspectivas ponen de relieve que la elección entre Anytype y Obsidian puede depender de las preferencias individuales, en particular en lo que respecta a la personalización, el control de los datos y la importancia de la estética en los flujos de trabajo de toma de notas.

Descubre ClickUp: la mejor alternativa a Anytype y Obsidian

Obsidian es buena si te gusta Markdown y almacenas todo localmente, mientras que Anytype te ofrece notas más atractivas estéticamente, incluso sin conexión. Sin embargo, ambas requieren un esfuerzo manual significativo para enlazar y organizar las notas, lo que puede ralentizarte cuando tienes que hacer malabarismos con varios proyectos.

ClickUp, la app que lo tiene todo para el trabajo, combina gestión de proyectos, gestión del conocimiento y chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar más rápido y de forma más inteligente.

Mejora la toma de notas integrando documentos, tareas, mapas mentales y automatización con IA en una plataforma perfecta.

Antes de usar ClickUp, a menudo me encontraba haciendo malabarismos con tareas en múltiples plataformas: correo electrónico, hojas de cálculo, aplicaciones para tomar notas y más. Esta fragmentación no solo era ineficiente, sino que también provocaba confusión y que se pasaran por alto tareas. La plataforma unificada de ClickUp reúne todas mis tareas y proyectos, lo que agiliza mi flujo de trabajo y garantiza que ya no me pierda plazos o tareas importantes.

Estas son las funciones que hacen de ClickUp la combinación perfecta entre las potentes funciones de gestión del conocimiento de Obsidian y los entornos de trabajo estéticos y listos para usar de Anytype:

Ventaja n.º 1 de ClickUp: Bloc de notas de ClickUp

Captura tus ideas en cualquier momento y lugar con el Bloc de notas de ClickUp

A diferencia de Obsidian, que se basa en plugins, o de la configuración descentralizada de Anytype, ClickUp Notepad se conecta sin esfuerzo a tus proyectos, listas de control y colaboraciones en equipo sin necesidad de trabajo adicional (ni de apps). No es solo una herramienta para tomar notas, sino una potente herramienta de productividad.

Con el Bloc de notas de ClickUp, puedes:

Anota ideas al instante con un formato enriquecido y medios integrados

Convierte tus notas en tareas de ClickUp (con plazos, personas asignadas y prioridades) en solo unos clics

Sincroniza todos tus dispositivos para que tus notas estén siempre donde las necesites (¡sin pagar más por la sincronización!)

Ventaja n.º 2 de ClickUp: Documentos ClickUp

Colabora y edita tus notas, planes, propuestas e informes en directo con tu equipo en ClickUp Docs

Los enlaces internos de Obsidian son ideales para la gestión del conocimiento personal, y la configuración basada en objetos de Anytype te ofrece una organización flexible. Sin embargo, ambas requieren mucha estructuración manual.

Los documentos de ClickUp cambian eso:

Estructura los documentos a tu manera con páginas anidadas, enlaces, tablas y widgets que conectan la información directamente con tus tareas, proyectos y metas en ClickUp

Asigna elementos de acción desde el documento, etiqueta a tus compañeros de equipo con comentarios o incrusta datos en tiempo real, como el estado de las tareas, los cronogramas de sprints o los paneles

El historial de versiones, los permisos y la colaboración en directo facilitan la gestión de la documentación en constante evolución entre equipos.

ClickUp también ofrece potentes plantillas que pueden crear instantáneamente notas de reuniones estructuradas, POE, resúmenes de proyectos y mucho más. A diferencia de las plantillas de notas/objetos personales de Anytype, las plantillas de ClickUp se alinean con tus flujos de trabajo y te permiten automatizar la creación y gestión de documentos.

📌 Por ejemplo, mantén las discusiones de tu equipo organizadas y orientadas a la acción con la plantilla de notas de reuniones de ClickUp.

Obtener plantilla gratis Simplifica todas las reuniones con plantillas inteligentes que organizan, estructuran e impulsan los siguientes pasos sin esfuerzo con la plantilla de notas de reuniones de ClickUp

Con directrices para reuniones integradas, ayuda a capturar sin esfuerzo agendas, notas clave y elementos de acción. Tanto si realizas reuniones diarias rápidas como sesiones estratégicas en profundidad, esta plantilla garantiza que todas las reuniones sean productivas y estén bien documentadas.

Utiliza la plantilla de planificador diario de ClickUp para planificar sesiones de trabajo intensivo, realizar un seguimiento de tus hábitos y organizar reuniones a la perfección. Divide tu día con categorías de tareas personalizadas, rótulos de prioridad y seguimiento visual del progreso.

Ya sea que estés creando un wiki para tu empresa, tomando notas en una reunión o documentando POE, ClickUp Docs convierte la información en acción, sin necesidad de herramientas adicionales ni trucos manuales.

📖 Lee también: Las mejores apps para tomar notas en Mac

Ventaja n.º 3 de ClickUp: ClickUp Brain

👀 ¿Sabías que... Los equipos dedican más del 60 % de su tiempo a buscar contexto y elementos de acción?

Obsidian y Anytype son excelentes para tomar notas manualmente y enlazarlas, pero clasificar montañas de información puede convertirse rápidamente en una tarea abrumadora.

Extraiga información de las reuniones al instante con ClickUp Brain

ClickUp Brain automatiza este proceso, resumiendo al instante las notas de las reuniones, las investigaciones y los debates en conclusiones clave y respuestas rápidas.

ClickUp Brain, a diferencia de los gráficos de conocimiento DIY de Obsidian o la organización manual de Anytype, elimina la molestia de estructurar la información. Con resúmenes generados por IA, ya no tendrás que revisar páginas y páginas de notas, mientras que la extracción inteligente garantiza que nunca se pierda información clave.

Obtén transcripciones automáticas de reuniones con ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker es una herramienta para tomar notas que transcribe automáticamente las reuniones, captura ideas y organiza las notas para facilitar el acceso. Captura cada detalle y transforma tus reuniones en información estructurada y útil.

La herramienta es perfecta para equipos que buscan mejorar la productividad y mantenerse alineados, ayudando con:

Transcripciones automáticas de reuniones y resúmenes con IA, para que nunca tengas que volver a escuchar las llamadas

Creación instantánea de tareas, donde cada elemento de acción se convierte en una tarea de ClickUp asignada y rastreable

Integración perfecta de documentos, guardando las notas de las reuniones directamente en tu entorno de trabajo, manteniendo todo conectado (a internet)

Un usuario de ClickUp en Reddit comparte:

Hoy me he registrado en NoteTaker y me ha impresionado gratamente. Mi antiguo flujo de trabajo era:– activar la transcripción en Google Meet durante la llamada– esperar a recibir la transcripción por correo electrónico– copiar/pegar la transcripción en un agente ChatGPT personalizado para actas de reuniones– copiar/pegar el resultado en el documento del cliente en ClickUp– crear tareas a partir de los elementos de acción– compartir las actas/notas con el equipo en el chat de ClickUp Nuevo flujo de trabajo:– ClickUp me notifica las notas de la reunión– las muevo al documento del cliente– le pido a la IA que cree las tareas a partir de los siguientes pasos con asignaciones– comparto las notas en el chat de ClickUp con el equipo Estoy realmente impresionado, ya que no necesito otra herramienta para hacer todo esto. Todo está dentro de la interfaz de ClickUp. Se conecta a mi Google Calendar y funciona a la perfección.

📮 Información de ClickUp: Según nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones, casi el 40 % de los encuestados asiste a entre 4 y más de 8 reuniones a la semana, con una duración de hasta una hora cada una. Esto se traduce en una cantidad asombrosa de tiempo colectivo dedicado a reuniones en toda tu organización. ¿Y si pudieras recuperar ese tiempo? El tomador de notas con IA integrado de ClickUp puede ayudarte a aumentar la productividad hasta en un 30 % mediante resúmenes instantáneos de reuniones, mientras que ClickUp Brain te ayuda con la creación automatizada de tareas y la optimización de los flujos de trabajo, convirtiendo horas de reuniones en información útil.

Actualiza a ClickUp y haz más con tus notas

Obsidian y Anytype satisfacen necesidades específicas de toma de notas, pero también tienen sus inconvenientes. Obsidian destaca en la edición Markdown local y los enlaces externos, pero gestionarlo sin plugins y enlaces manuales puede resultar abrumador.

Anytype ofrece un sistema descentralizado y con capacidad offline con organización basada en objetos, pero su estructura en evolución puede parecer experimental y carecer de una colaboración fluida.

ClickUp, por otro lado, ofrece una solución intuitiva y completa que combina la toma de notas con la automatización de tareas, información basada en IA y trabajo en equipo en tiempo real. En lugar de perder tiempo estructurando tus notas, ¡deja que ClickUp convierta tus ideas en acciones sin esfuerzo!

¿Por qué conformarse con notas desconectadas cuando puedes optimizar todo tu flujo de trabajo en un solo lugar?

¡Regístrate gratis en ClickUp hoy mismo y disfruta de una mejor experiencia para tomar notas!