Plantillas de diario contable gratis para optimizar el mantenimiento de registros financieros

¿Sabías que el 64 % de las pequeñas empresas no tienen un contable dedicado? Suelen gestionarlo todo ellos mismos, ¡incluida la contabilidad!

Pero cuando estás ocupado con las operaciones diarias, la contabilidad puede quedar relegada a un segundo plano.

Un conjunto de buenas plantillas de diario contable puede facilitarte la vida en lo que respecta a ingresos y gastos. No tienes que perder tiempo creando un libro mayor desde cero ni mantener múltiples (y complicadas) hojas de Excel.

Las plantillas capturarán todos los datos de tus cuentas contables y organizarán tus finanzas sin incurrir en un costo adicional.

Aquí tienes plantillas de diario contable gratis que puedes utilizar para controlar las finanzas de tu empresa sin añadir más gastos.

¿Qué son las plantillas de diario contable?

Las plantillas de diario contable son marcos preestructurados que organizan las transacciones financieras de tu empresa. Garantizan que todos los ingresos, gastos, pagos y reembolsos se documenten de forma sistemática sin necesidad de mantener complicadas plantillas y hojas de Excel o un balance físico.

Por ejemplo, al facturar a un cliente o realizar un pago, una plantilla de entrada de diario le ayuda a registrar esas transacciones fácilmente de forma estructurada.

Puede anotar detalles clave como la fecha, las cuentas involucradas, los débitos y créditos, y una breve descripción de la transacción.

Las transacciones registradas correctamente contribuyen a la organización de los estados financieros y a la estructura de desglose de costes. Dispondrá de los datos adecuados para tomar decisiones informadas, reducir el riesgo de errores costosos y estar preparado para la temporada de impuestos.

👀 ¿Sabías que...? McKinsey estima que entre el 75 % y el 80 % de las operaciones transaccionales, como la contabilidad general y el procesamiento de pagos, pueden automatizarse.

13 plantillas de diario contable gratis

Ahora que ya sabes cómo debe ser una plantilla de entrada de diario eficaz, echemos un vistazo a algunas plantillas de ClickUp que se ajustan a lo que necesitas.

ClickUp es la app para todo el trabajo que combina gestión de proyectos, base de conocimientos, herramientas de colaboración y todo lo demás en un único espacio personalizable. Puedes adaptarla fácilmente como software de contabilidad de proyectos y realizar un seguimiento eficiente de tus finanzas.

Realice un seguimiento de las finanzas, los sprints y mucho más con los paneles de ClickUp

La capacidad de generar una serie completa y recurrente de eventos, como un proceso de cierre contable a fin de mes, ha ayudado a ese equipo a mejorar significativamente el tiempo de cierre.

La capacidad de generar una serie completa y recurrente de eventos, como un proceso de cierre contable a fin de mes, ha ayudado a ese equipo a mejorar significativamente el tiempo de cierre.

🧠 Dato curioso: La empresa de contabilidad PwC lleva más de 80 años encargándose del recuento de votos de los Oscar, porque la precisión realmente importa en contabilidad. Puede que tus entradas en el diario no sean noticia, pero deberían ser igual de dignas de un premio.

1. Plantilla de diario contable de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Registra todas las entradas del diario en un solo lugar con registros claros de débitos y créditos con la plantilla de diario contable de ClickUp

¿No tienes presupuesto para un contable o un sofisticado software de contabilidad? La plantilla de diario contable de ClickUp te ayuda. Puedes realizar un seguimiento de los importes de débito y crédito, añadir recibos para cada transacción, asignar números de entrada en el diario para facilitar la búsqueda y mucho más.

Con esta plantilla, podrás:

Utilice seis atributos personalizados diferentes, como fecha de transacción, tipo de diario, recibo, número de entrada y débito, para guardar información vital sobre cada transacción

Acceda a tres vistas diferentes a través de distintas configuraciones de ClickUp, como la Guía de inicio, Libros y Diario, para organizar y acceder fácilmente a cada entrada del diario

Realice un seguimiento más preciso de las transacciones y las horas facturables con la función de control de tiempo

Visualiza los datos de la cuenta de resultados y los gastos para tomar decisiones más informadas

🎯 Ideal para: Autónomos, emprendedores individuales y pequeñas empresas que desean gestionar su contabilidad sin los gastos generales del software tradicional.

¿Sabías que? Los informes sugieren que el 82 % de las veces, las pequeñas empresas fracasan debido a la falta de conocimientos contables y a una mala gestión del flujo de caja. Si aún no dispones de un sistema de contabilidad estructurado, es hora de que implementes uno.

2. La plantilla de contabilidad de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mantenga todos los detalles de los pagos pendientes en una lista segmentada con la plantilla de contabilidad de ClickUp

He aquí una estadística impactante: un tercio de los contables comete varios errores en las entradas del diario cada semana, debido al exceso de tareas que tienen entre manos. Este problema de errores solo empeorará si tienen que mantener una hoja separada para cada cuenta por pagar.

Ayuda a tu equipo de contabilidad a identificar y rectificar estos errores comunes a tiempo, antes de que desequilibren todo tu presupuesto y tus gastos. La plantilla de contabilidad de ClickUp resuelve este problema manteniendo todas las cuentas por pagar en una vista Lista categorizada.

Esta plantilla te ayuda a:

Gestiona tus registros de ventas, ingresos y facturas según su estado, prioridad y fecha límite

Añade recibos y organiza los contactos para cada entrada de pagos para verificar e identificar posibles errores

Clasifique cada entrada del diario en los segmentos «Pagado», «Listo para pagar» y «Factura enviada»

Asignelas a los miembros del equipo pertinentes, añade notas y listas de control para mantener todo alineado y que todos rindan cuentas

🎯 Ideal para: Realizar el seguimiento de facturas, identificar errores en las entradas del diario y liquidar las cuentas por pagar a tiempo.

3. Plantilla de diario y libro mayor de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento detallado de los ingresos y gastos con la plantilla de diario y libro mayor de ClickUp

Según una investigación de ClickUp, un trabajador del conocimiento típico tiene que conectarse con seis personas de media para realizar su trabajo. Si mantienes varias hojas para realizar un seguimiento de los gastos, tu equipo pasará más tiempo yendo y viniendo entre departamentos que realizando el trabajo real.

Facilíteles el trabajo con la plantilla de diario y libro mayor de ClickUp. Esta plantilla le ayuda a mantener un libro mayor centralizado con todos los detalles de los débitos, créditos y gastos asociados.

Con esta plantilla, podrás:

Realice un seguimiento de los ingresos, los gastos y otras transacciones financieras

Organice los datos de las transacciones en informes para obtener una visión clara de sus finanzas

Permita a los empleados introducir los registros de ventas y gastos para garantizar la precisión y la responsabilidad

Identifique posibles errores y discrepancias en sus datos financieros

Genere informes financieros rápidamente siempre que lo necesite

🎯 Ideal para: Mantener el control de las finanzas, identificar y corregir errores manuales y preparar informes financieros listos para auditorías a diario con un mínimo esfuerzo.

4. Plantilla de operaciones contables de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Supervise las operaciones contables con todo detalle con la plantilla de operaciones contables de ClickUp

El presupuesto se ha descontrolado debido a una mala gestión del flujo de caja y no tienes ni idea de por dónde empezar a darle sentido: esa es una pesadilla a la que ninguna empresa quiere enfrentarse. La plantilla de operaciones contables de ClickUp es la solución perfecta para contabilizar hasta el último céntimo. Ayuda a llevar una contabilidad precisa de los proyectos, a ajustar los objetivos presupuestarios y a garantizar la rendición de cuentas de los gastos.

Puede utilizar esta plantilla para:

Gestiona y realiza el seguimiento de las operaciones contables con etiquetas, subtareas anidadas, múltiples personas asignadas y rótulos de prioridad

Realice un seguimiento de las ventas, los gastos, los pagos de los clientes y mucho más en un espacio personalizable para mantener un proceso contable transparente

Colabora con los miembros del equipo en tareas de contabilidad

Visualice los datos en gráficos e informes para tomar mejores decisiones

Automatice el proceso general de entrada y análisis del diario para ahorrar tiempo

🎯 Ideal para: Garantizar la integridad de todas las operaciones contables de la empresa.

👀 ¿Sabías que... El 61 % de los contables utilizan actualmente la IA para la entrada y el procesamiento de datos. El 51 % también afirma utilizar la IA para detectar y prevenir el fraude.

5. Plantilla de resumen de cuentas financieras de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Obtenga información financiera específica con la plantilla de resumen de cuentas financieras de ClickUp

Tomar decisiones empresariales inteligentes es imposible sin una imagen clara de tu situación financiera actual. Actuar a ciegas dificulta detectar problemas de flujo de caja, realizar un seguimiento de las obligaciones o planificar el crecimiento con confianza.

Una plantilla como la plantilla de resumen de cuentas financieras de ClickUp reúne todos tus datos financieros, activos, pasivos y saldos de cuentas en un panel fácil de leer. Te ayuda a supervisar tendencias, detectar señales de alerta tempranas e informar a las partes interesadas con actualizaciones en tiempo real.

Esta plantilla le permite:

Analice el rendimiento de todas sus cuentas financieras

Controle el flujo de caja tanto de ingresos como de gastos

Realice un seguimiento de inversiones , pasivos, activos y mucho más

🎯 Ideal para: directores financieros que necesitan una vista general de la salud financiera para tomar decisiones estratégicas.

📖 Lea también: Ejemplos y formatos de libros mayores para contabilidad

6. Plantilla de informes y gastos empresariales de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Manténgase al día con los informes de gastos con la plantilla de informes y gastos empresariales de ClickUp

Un buen 19 % de los informes de gastos contienen errores o detalles que faltan, lo que supone un coste medio de 52 dólares y 18 minutos para corregirlos. Eso es mucho tiempo y dinero, por no mencionar que verificar y aprobar cada informe requiere mucho tiempo y esfuerzo.

La plantilla de informes y gastos empresariales de ClickUp es un marco sencillo pero eficaz que puede ahorrar tiempo al agilizar la aprobación de los informes de gastos. Puede asignar cada informe a los supervisores pertinentes y supervisar las discrepancias notificadas. También ayuda a identificar ahorros de costes y áreas de gasto excesivo.

Con esta plantilla, podrás:

Cree, organice y actualice fácilmente informes de gastos

Visualiza los datos de gastos para detectar fácilmente las tendencias en los gastos

Realice un seguimiento del progreso hacia sus metas financieras y mantenga el orden

Automatice el proceso de aprobación con más de 50 desencadenantes de acciones

🎯 Ideal para: Automatizar la aprobación de informes de gastos y visualizar los gastos de su empresa.

💡 Consejo profesional: ¿No sabes cómo dar formato a tus entradas contables o qué tipo de diario utilizar? Pide a ClickUp Brain que genere un diario contable de muestra basado en tu situación; te ayudará a estructurar tus entradas correctamente y a acelerar tu flujo de trabajo. Genera tus propias plantillas, formularios y mucho más con ClickUp Brain

7. Plantilla de historial de pagos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Acceda a toda la información de pagos anteriores con la plantilla de historial de pagos de ClickUp

Cuando se gestionan múltiples transacciones, es fácil perder la pista de los pagos anteriores, especialmente sin un registro de auditoría claro. Buscar en correos electrónicos y hojas de cálculo cada pago publicado supone una pérdida de tiempo valioso y aumenta el riesgo de errores.

La plantilla de historial de pagos de ClickUp te ofrece acceso instantáneo a todos tus registros de pagos anteriores en una vista organizada. Puedes publicar, filtrar y revisar cada pago con todo el contexto, lo que facilita las auditorías, las conciliaciones y la elaboración de informes.

Esta plantilla te ayudará a:

Registre transacciones y almacene información sobre pagos tanto de clientes como de proveedores

Acceda a los historiales de pagos y supervise los gastos a lo largo del tiempo para identificar posibles problemas

Organice los registros de pagos para futuras consultas y auditorías

Utilice opciones de clasificación automatizada y notificaciones personalizadas para eliminar la entrada repetitiva de datos

🎯 Ideal para: Aportar claridad y responsabilidad a su flujo de trabajo financiero.

8. La plantilla de gestión financiera de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Gestiona los presupuestos de los proyectos y planifica el presupuesto de forma eficiente con la plantilla de gestión financiera de ClickUp

El seguimiento de los presupuestos de los proyectos es todo un reto, sobre todo cuando los gastos se distribuyen entre varias categorías y partes interesadas. Por eso, de media, uno de cada seis proyectos supera el presupuesto en un 200%.

La plantilla de gestión financiera de ClickUp puede ayudarte a mantenerte dentro del presupuesto gracias a un panel personalizable. Te permite supervisar las asignaciones presupuestarias, los gastos reales y los costes previstos en tiempo real.

Utilice esta plantilla para:

Automatice los cálculos y los recordatorios de tareas periódicas

Examine el rendimiento financiero con herramientas de análisis visual

Colabora con los miembros del equipo en la planificación financiera

Identifica oportunidades para ahorrar dinero y aumentar los ingresos

Establezca metas financieras personalizadas para su empresa

🎯 Ideal para: Gestores de proyectos, equipos financieros y propietarios de empresas que necesitan una visión clara de los presupuestos, los gastos y las metas financieras de múltiples proyectos.

9. Plantilla de informe de análisis financiero de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Genere informes visuales de ingresos y resúmenes financieros con la plantilla de informe de análisis financiero de ClickUp

No necesita un recordatorio sobre la importancia de analizar constantemente sus ingresos y beneficios. Sin embargo, el problema es suscribirse a esas costosas herramientas de análisis cuando se dispone de un presupuesto limitado.

La plantilla de informe de análisis financiero de ClickUp es una solución sólida. Ofrece una representación visual del diario de tu cuenta, para que sepas exactamente cuánto entra, cuánto sale y dónde necesitas mejorar. ¡Incluso puedes utilizar esta plantilla para el seguimiento de tus inversiones personales!

Te permite:

Analice y realice un seguimiento de las cuentas de resultados con hojas de cálculo prediseñadas

Realice un seguimiento de los ingresos, los gastos, las ganancias, las pérdidas y mucho más con imágenes llamativas

Supervise las tendencias de ingresos para identificar oportunidades de negocio

Genere informes que su equipo puede descargar y compartir

Elabora resúmenes fáciles de leer sobre tu rendimiento financiero

🎯 Ideal para: Startups y autónomos que quieren tener claridad en sus números sin la complejidad de un software de contabilidad.

Gracias a su capacidad para crear automatizaciones, tableros y espacios relevantes para que trabajen literalmente todos los equipos de una empresa, ofrece una inmensa capacidad para trabajar entre equipos y colaborar con facilidad. Todo ello a un precio muy asequible y razonable

Gracias a su capacidad para crear automatizaciones y tableros y espacios relevantes para que trabajen literalmente todos los equipos de una empresa, ofrece una inmensa capacidad para trabajar entre equipos y colaborar con facilidad. Todo ello a un precio muy asequible y razonable

10. Plantilla para empresas de contabilidad de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Simplifique el proceso de entrada en el libro mayor y la contabilidad con la plantilla para empresas de contabilidad de ClickUp

Gestionar una empresa de contabilidad significa manejar múltiples clientes, plazos y requisitos de cumplimiento, todo ello garantizando la precisión y la eficiencia.

La plantilla para empresas de contabilidad de ClickUp ofrece una solución integral para optimizar tus operaciones. Con funciones como estados personalizados, vistas adaptadas y gestión de tareas integrada, puedes organizar flujos de trabajo, realizar un seguimiento del progreso y mantener una comunicación clara con tu equipo y tus clientes.

Con esta plantilla, podrás:

Realice procesos contables como entradas en el libro mayor y elaboración de informes financieros

Céntrese en las necesidades de los clientes con el seguimiento de tareas, la sincronización con CRM y mucho más

Alinee a los equipos con metas compartidas para mantenerse en sintonía y garantizar la máxima eficiencia

🎯 Ideal para: Contables autónomos que buscan mantenerse organizados con el trabajo de sus clientes.

11. La plantilla de cuentas por pagar de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice un seguimiento de las cuentas por pagar, establezca recordatorios y realice pagos puntuales con la plantilla de cuentas por pagar de ClickUp

Si tu equipo está atascado con papeles y cálculos manuales para determinar los pagos, la productividad de tu empresa se ve afectada. Además, los procesos manuales son propensos a errores. Una fecha incorrecta o un número mal colocado pueden enviar pagos incorrectos y arruinar tu relación y reputación.

En lugar de pasar por todo eso, cambia a la plantilla de cuentas por pagar de ClickUp. Gestionará con precisión el ciclo de vida completo de tus pagos.

Esta plantilla te ayuda a:

Digitalice todos sus registros de pagos

Realice un seguimiento de las cuentas por cobrar y las fechas límite de un vistazo

Identifique y elimine los errores en la entrada de datos para mejorar la precisión

Garantice el pago puntual a empleados, proveedores y distribuidores

Realice mejores previsiones y presupuestos para su empresa

🎯 Ideal para: Propietarios de pequeñas empresas y gerentes de operaciones que desean optimizar su proceso de cuentas por pagar sin hojas de cálculo ni sistemas en papel.

🧠 Dato curioso: ¡Los contables y banqueros tienen su propio santo patrón: San Mateo! Fue recaudador de impuestos del Imperio Romano antes de convertirse en uno de los 12 apóstoles de Cristo.

12. Plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Controle todas sus facturas desde una sola pantalla con la plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp

¿Quién quiere comprobar cada factura con las horas facturables y los servicios antes de procesarlas? Es un proceso que lleva mucho tiempo. Además, acabas con una acumulación de facturas que pueden dañar tu reputación ante los clientes y retrasar el flujo de caja.

La plantilla de seguimiento de facturas de ClickUp te permite crear, enviar y realizar un seguimiento de las facturas de manera eficiente. Con campos personalizables, seguimiento del estado y múltiples vistas, como Calendario y Facturas por cliente, puedes supervisar las fechas límite, los pagos recibidos y los saldos pendientes en un solo lugar.

Utilice esta plantilla para:

Genere facturas profesionales rápidamente con campos de autocompletar

Envía facturas rápidamente con un solo clic

Marque el estado de las facturas como «Abierta» y «Completada» para realizar un seguimiento de sus pagos

🎯 Ideal para: Consultores y agencias que trabajan con proveedores y vendedores de servicios independientes.

📮 Información de ClickUp: Recientemente hemos descubierto que alrededor del 33 % de los trabajadores del conocimiento envían mensajes a entre 1 y 3 personas al día para obtener la información que necesitan. Pero, ¿y si tuvieras toda la información documentada y fácilmente disponible? Con AI Knowledge Manager de ClickUp Brain a tu lado, cambiar de contexto es cosa del pasado. Simplemente haz la pregunta directamente desde tu entorno de trabajo y ClickUp Brain extraerá la información de tu entorno de trabajo y/o de las apps de terceros conectadas

13. Plantilla de balance general de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Obtenga un informe completo sobre la salud financiera de su empresa y mantenga informados a los inversores con la plantilla de balance general de ClickUp

¿Intenta reconstruir la situación financiera de su empresa a partir de datos dispersos? Es fácil pasar por alto cifras clave sin una vista estructurada de los activos, pasivos y patrimonio neto. La plantilla de balance general de ClickUp proporciona una instantánea clara y personalizable de su posición financiera, perfecta para planificar, elaborar informes o impresionar a los inversores.

Con esta plantilla, podrás:

Ayude a los nuevos contables a comprender los activos y pasivos financieros de su empresa

Detalla cuántos fondos puedes destinar a inversiones

Averigüe cuánto flujo de caja es necesario para mantener sus metas financieras personales y empresariales

Identifica posibles riesgos y oportunidades

🎯 Ideal para: Revisar el patrimonio y las obligaciones de la empresa, y prepararse para la recaudación de fondos y las reuniones con inversores.

¿Qué hace que una plantilla de diario contable sea buena?

Ahora que ya conoces las mejores plantillas de diario contable, ¿cómo elegir una?

Las plantillas detalladas de pérdidas y ganancias pueden convertir la contabilidad de una tarea tediosa en un proceso sin estrés que aporta claridad financiera. Una plantilla de entrada de diario ideal le ayuda a registrar las transacciones con precisión, realizar un seguimiento del flujo de caja y estar preparado para las auditorías sin pasos complicados. Estas son algunas de las cualidades que la hacen realmente eficaz:

Estructura de entradas clara : incluye fecha, nombres de cuentas, columnas de débito y crédito, importe y una breve descripción en un diseño limpio y fácil de leer. Algunas plantillas también separan los tipos de entradas, como ventas, compras y generales

Registro cronológico : captura las entradas en el orden en que se producen para ayudarte a rastrear la actividad financiera, supervisar tendencias, detectar elementos omitidos y simplificar la contabilidad

Personalización flexible : ofrece la posibilidad de añadir o eliminar columnas para adaptarse a las necesidades de su empresa, ya sea para registrar reembolsos, realizar el seguimiento del efectivo o crear facturas

Detección de errores integrada : señala problemas comunes, como entradas incorrectas o detalles que faltan, para ayudar a detectar errores rápidamente y evitar futuros dolores de cabeza contables

Compatibilidad con la colaboración : permite a los equipos y contables externos trabajar juntos añadiendo notas, marcas o comentarios, con controles de acceso opcionales para proteger los datos confidenciales

Formato listo para auditorías : mantiene un diseño profesional y estandarizado, alineado con las buenas prácticas contables, útil para auditorías o para revisar el historial de transacciones

Seguimiento centralizado de varias cuentas: gestiona las entradas del diario de varias cuentas y departamentos en un solo lugar, para que no tengas que hacer malabarismos con varias hojas mientras elaboras el presupuesto o revisas los flujos de ingresos

Simplifique el mantenimiento de registros financieros con ClickUp

Gestiona las finanzas de tu empresa sin que te dé dolor de cabeza. Consigue las plantillas gratuitas y haz que la contabilidad sea tan fácil como prepararte el café de la mañana.

Con ClickUp, obtienes todas las plantillas de contabilidad esenciales en un solo lugar, además de potentes funciones para hacer aún más. Establece recordatorios, realiza un seguimiento de las horas facturables y automatiza las tareas rutinarias para aumentar la precisión y ahorrar tiempo.

Regístrese en ClickUp y obtenga una vista coherente de los ingresos, los gastos y la salud financiera de su empresa.