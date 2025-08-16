las 10 mejores alternativas a OneNote para usuarios de la versión para Mac

OneNote para Mac es una sólida herramienta para tomar notas. Es organizada y flexible, y ha ayudado a muchas personas a capturar todo, desde listas de la compra hasta sesiones de brainstorming geniales.

Pero si eres usuario de la versión para Mac, probablemente hayas notado algunos fallos.

Quizás sean los retrasos en la sincronización, o que algunas funciones parecen haber sido diseñadas para otro sistema operativo, o quizás simplemente te preguntas... si esta experiencia de tomar notas podría ser más fluida.

La verdad es que OneNote hace mucho, pero no es el único jugador en el mercado. Y dependiendo de tu flujo de trabajo, configuración o proceso creativo, puede que haya una aplicación para tomar notas que se sienta más como una extensión natural de tu entorno Mac.

En este blog, repasaremos algunas de las mejores alternativas a Microsoft OneNote para Mac. Apps, aplicaciones que ofrecen un diseño de interfaz de usuario intuitivo, una integración perfecta de las tareas y herramientas de productividad que simplemente funcionan como tú.

Aplicaciones populares para tomar notas que puedes considerar para Mac

Funciones clave Lo mejor para Precios* ClickUp ClickUp Docs, asistente de IA (ClickUp Brain), colaboración en tiempo real, plantillas, enlaces bidireccionales Freelancers, startups, equipos medianos y de grandes corporaciones Plan Free disponible; personalizaciones para corporaciones Notas de Apple Nativa para MacOS, incrustación de medios enriquecidos, carpetas inteligentes, notas rápidas, bloqueo de notas Usuarios de Apple, estudiantes y personas que toman notas personales Gratis (incluido con los dispositivos Apple) Evernote Recortador web, pilas de blocs de notas, búsqueda potente, integración de tareas Profesionales, estudiantes, escritores e investigadores Gratis; desde 14,99 $ al mes Obsidian Editor Markdown, enlaces bidireccionales, vista gráfica, compatibilidad con plugins Escritores, desarrolladores y profesionales de la gestión del conocimiento Gratis; desde 5 $ al mes Notion Cifrado de extremo a extremo, compatibilidad con Markdown, sincronización personalizable y modo sin conexión Edición basada en bloques, bases de datos enlazadas, plantillas, colaboración en tiempo real Gratis; de pago a partir de 10 $/usuario/mes Joplin Equipos creativos, estudiantes y profesionales Aficionados al código abierto, desarrolladores y usuarios con un presupuesto limitado Gratis, gratuito/a; Precio personalizado Simplenote Sincronización rápida, compatibilidad con Markdown, historial de versiones, clasificación basada en etiquetas Escritores, blogueros y tomadores de notas sin distracciones Free Bear Bonito editor Markdown, organización basada en etiquetas, modo de enfoque, temas Equipos creativos, estudiantes y profesionales Gratis; desde 2,99 $ al mes Zoho Notebook Sistema de tarjetas inteligentes, notas de voz, sincronización entre plataformas, portadas para cuadernos Autónomos, educadores y usuarios preocupados por la privacidad Free Google Keep Interfaz de usuario con notas adhesivas, notas de voz con transcripción, integración con el ecosistema Google Usuarios ocasionales, familias y equipos de Google Workspace Gratis (con cuenta de Google)

¿Qué debes tener en cuenta al buscar una alternativa a OneNote para Mac?

Cambiar de app para tomar notas es algo tan necesario como tedioso, como desenredar los auriculares o reorganizar tu Google Drive. Si estás buscando una alternativa a OneNote en su versión para Mac, aquí tienes cinco cosas que debes tener en cuenta.

💭 Funciones

¿Es compatible con el Apple Pencil? ¿Clip desde Safari? ¿Etiqueta, busca y apila tus notas de forma ordenada? Microsoft Office OneNote ofrece muchas cosas, pero puede resultar torpe en macOS. Da prioridad a funciones como la búsqueda con Spotlight, la compatibilidad con Markdown o el acceso sin conexión, cosas que realmente vas a usar.

🤑 Precios

Algunos usuarios de notas se conforman con planes gratuitos. Otros se topan con un muro de pago a mitad de camino. Apps como Bear y Apple Notes son generosas con sus ofertas gratuitas, pero si quieres sincronización, copias de seguridad o funciones de IA, asegúrate de que la actualización vale la pena. Compras únicas > suscripciones.

☺️ Opiniones de los usuarios

Ignora los extremos. Las reseñas de 3 o 4 estrellas en la App Store nativa de Mac o en Reddit son oro. Busca opiniones de usuarios con Mac M1/M2 que ejecuten macOS Sonoma para detectar problemas reales, como errores de sincronización, una interfaz de usuario poco intuitiva o fallos en los atajos.

🤝 Integraciones

Si no se sincroniza con iCloud, Handoff, Atajos y las aplicaciones principales de Apple, es un silo, no una solución.

💻 Sincronización

Necesitas notas que se sincronicen al instante en tu MacBook, iPhone y iPad. La sincronización basada en OneDrive de OneNote puede fallar en este aspecto.

💡 Consejo profesional: ¿Cansado de tomar notas que no sirven para nada una vez que termina la reunión? Esta guía para tomar notas en reuniones te mostrará cómo mantener todo estructurado, orientado a la acción y mucho menos propenso a desaparecer en el vacío (también conocido como tu carpeta de descargas).

Las 10 mejores alternativas a Microsoft OneNote para Mac

Aquí están las diez mejores alternativas a Microsoft OneNote para Mac, apps creadas para estar al día con tus ideas, plazos y esos momentos existenciales ocasionales a las 2 de la madrugada en los que de repente necesitas correlacionar tu plan quinquenal en una lista de puntos.

Desde aplicaciones minimalistas para tomar notas hasta ecosistemas completos de productividad, hay algo para todos, incluidos los entusiastas de las pestañas con códigos de colores.

1. ClickUp (la mejor para tomar notas y gestionar tareas con IA)

Reúna todas sus notas, resúmenes e ideas en ClickUp Docs y disfrute de flujos de trabajo impulsados por IA

Si eres de los que esperan que su software para tomar notas funcione tan bien como el resto de tu ecosistema Apple, ClickUp te hará sentir como en casa.

Es rápida, receptiva y está optimizada para macOS, sin los extraños errores de formato ni los retrasos que suelen producirse en las versiones multiplataforma.

Pero lo que realmente diferencia a ClickUp es que no es solo una aplicación de notas. Son tus documentos, tareas, asistente de IA y panel de proyectos: una aplicación para todo el trabajo. Eso significa que ya no tendrás que realizar múltiples tareas con cinco herramientas en veinte pestañas del navegador.

💜 Disfruta de una gestión de documentos estructurada con ClickUp Docs

Empecemos con ClickUp Docs. Los documentos te ofrecen documentos dinámicos y estructurados creados para flujos de trabajo modernos.

Organiza la información con un formato enriquecido y comandos de barra inclinada en ClickUp Docs

Docs te permite:

Formatee con encabezados personalizados, tablas, listas con viñetas y medios enriquecidos

Anida páginas y mantén el contenido organizado sin tener que desplazarte por la pantalla

Colabora en tiempo real con tu equipo: comentarios, ediciones y opiniones incluidos

Enlaza directamente con tareas, proyectos o metas para que tus notas realmente impulsen el trabajo

💜 Resuma sus notas con ClickUp Brain

Combínalo con ClickUp Brain, tu asistente de IA integrado, y tendrás un potente compañero para tomar notas que realmente piensa contigo.

Crea resúmenes, elementos de acción y programa la creación de tareas con ClickUp Brain

ClickUp Brain resume notas largas o transcripciones de reuniones en puntos clave, para que puedas captar la esencia sin tener que releer párrafos. También formatea tu contenido automáticamente, manteniendo todo limpio y fácil de escanear, sin necesidad de limpieza manual.

¿Necesitas capturar los siguientes pasos o delegar los seguimientos? Solo tienes que pedirlo. ClickUp Brain identifica los elementos de acción a medida que surgen en las reuniones y puede convertirlos instantáneamente en tareas, con personas asignadas y fechas límite.

Incluso puede ayudarte a reescribir contenido en diferentes tonos o a generar ideas cuando te quedas bloqueado mirando un cursor parpadeante. ¿Lo mejor? Brain incluye la potencia de los mejores modelos de IA externos disponibles en la actualidad, entre los que se incluyen Gemini, Claude y ChatGPT, entre otros

💜 Transfiere rápidamente tus ideas a tu flujo de trabajo con ClickUp Bloc de notas

Y cuando la inspiración te llegue mientras navegas o durante una llamada, tienes ClickUp Notepad, un espacio sin distracciones para capturar ideas rápidas, tareas pendientes o borradores de pensamientos antes de convertirlos en documentos completos o tareas más adelante.

Redacta ideas, tareas pendientes y notas breves durante llamadas importantes con el Bloc de notas de ClickUp

ClickUp también es compatible con enlaces bidireccionales, lo que te permite vincular cualquier documento directamente a una tarea (y viceversa). Así, cuando alguien pregunte «¿Dónde está el elemento de acción de esta nota?», no tendrás que buscarlo, ya que estará conectado.

💜 Toma notas instantáneas con el bloc de notas ClickUp AI

Y para aquellos que desean tomar notas instantáneas después de sus reuniones, el tomador de notas ClickUp AI hace el trabajo como un profesional.

Optimice los flujos de trabajo posteriores a las reuniones con ClickUp AI Notetaker

Así es como te ayuda:

Garantiza que todas las decisiones tomadas se registren y se puedan compartir fácilmente con cualquier persona, independientemente de si estaba presente o no

Captura elementos de acción y los asigna a las personas adecuadas

Conecta todas las conversaciones con las tareas y archivos relevantes, al tiempo que proporciona un contexto completo, para que tu equipo pueda avanzar sin necesidad de volver sobre lo ya tratado

Aquí tienes un breve vídeo sobre cómo el tomador de notas con IA de ClickUp convierte las notas de las reuniones en tareas directamente:

💜 Plantilla de notas de reuniones de ClickUp

Por último, no te puedes perder la enorme biblioteca de plantillas plug-and-play de ClickUp, perfectas para flujos de trabajo recurrentes, como la plantilla de notas de reuniones de ClickUp.

Obtenga plantillas gratis Captura cada idea clave con la plantilla de notas de reuniones de ClickUp para asegurarte de que no se te escape ningún detalle

Las mejores funciones de ClickUp

Crea documentos estructurados y dinámicos con ClickUp Docs, con formato enriquecido, páginas anidadas y medios incrustados

Colabora en tiempo real y enlaza documentos directamente con tareas , proyectos o metas para tener todo el contexto del proyecto

Utiliza ClickUp Brain para resumir notas, capturar elementos de acción y reescribir contenido con el tono que prefieras

Captura ideas rápidas y tareas pendientes sobre la marcha con el Bloc de notas integrado, perfecto para ideas que surgen durante una llamada

Mantén la coherencia con plantillas prediseñadas, como Notas de reunión, que resaltan agendas, decisiones y próximos pasos

Límites de ClickUp

Los documentos pueden resultar un poco abrumadores si solo buscas una app de notas sencilla

Retrasos ocasionales en la carga al cambiar entre funciones

Algunos usuarios mencionan una curva de aprendizaje (traducción: hay muchos botones)

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp:

G2 : 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales de ClickUp?

Un usuario de G2 dice:

Lo que más me gusta de ClickUp es cómo ha transformado realmente nuestra forma de trabajar en equipo.

Lo que más me gusta de ClickUp es cómo ha transformado realmente nuestra forma de trabajar en equipo.

💡 Consejo profesional: ¿Sabías que puedes convertir fácilmente las reuniones en acciones? Encuentra el mejor software para actas de reuniones.

2. Apple Notes (la mejor para una integración perfecta con Mac OS)

a través de Apple

Si eres de los que respiran el ecosistema Apple, usan un iPhone como mando a distancia, un iPad como segunda pantalla y hablan más con Siri que con personas reales, Apple Notes es tu zona de confort.

Viene preinstalada, funciona a la perfección en Mac y se sincroniza con todos tus dispositivos Apple sin ningún problema.

La interfaz es limpia, el rendimiento es rápido y todo funciona a la perfección, sin registros adicionales ni procesos de incorporación confusos. Es como ponerse tu sudadera favorita: cómoda, familiar y siempre ahí cuando la necesitas.

Las mejores funciones de Apple Notes

Disfruta de la velocidad y la estabilidad nativas de macOS sin problemas de formato

Incrusta contenido multimedia como imágenes, archivos PDF, bocetos y notas de voz

Organiza tus notas con carpetas, etiquetas codificadas por colores y carpetas inteligentes

Colabora en notas con la función de edición compartida

Captura ideas al instante con Quick Note desde cualquier lugar en macOS o iPadOS

Bloquea las notas confidenciales con una contraseña, Touch ID o Face ID para mayor seguridad

Limitaciones de Apple Notes

No hay versión multiplataforma (lo sentimos, usuarios de Windows/Android, no podéis usarla)

Carece de funciones avanzadas como plantillas, ayuda con IA o enlaces bidireccionales

Opciones de formato limitadas en comparación con otras herramientas para usuarios avanzados

Precios de Apple Notes

Free

Valoraciones y reseñas de Apple Notes

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios sobre Apple Notes?

Un usuario de Reddit dice:

La semana pasada superé las 1000 notas, con una buena mezcla de PDF e imágenes, y no tengo ningún problema para sincronizar mi iPhone, iPad y Mac.

La semana pasada superé las 1000 notas, con una buena mezcla de PDF e imágenes, y no tengo ningún problema para sincronizar mi iPhone, iPad y Mac.

📮ClickUp Insight: El 37 % de los trabajadores envía notas de seguimiento o actas de reuniones para realizar un seguimiento de los elementos de acción, pero el 36 % sigue confiando en otros métodos fragmentados. Sin un sistema unificado para capturar las decisiones, la información clave que necesitas puede quedar enterrada en chats, correos electrónicos u hojas de cálculo. Con ClickUp, puedes convertir instantáneamente las conversaciones en tareas procesables en todas tus tareas, chats y documentos, asegurándote de que nada se pase por alto.

💡 Consejo profesional: No todos los métodos para tomar notas son iguales. Algunos son brillantes, otros... no tanto. Descubre la diferencia (y encuentra tu estilo) con este análisis inteligente de las técnicas para tomar notas. Tu yo futuro te lo agradecerá, y tal vez incluso te mantendrá organizado. Domina el arte del uso compartido sin problemas: aprende a compartir notas sin caos.

3. Evernote (ideal para usuarios avanzados que viven en sus notas)

a través de Evernote

Evernote lleva más tiempo en el mercado de las aplicaciones para tomar notas que la mayoría de las aplicaciones existentes. Es la OG, de cuando «sincronización en la nube» todavía era una palabra de moda, no algo habitual. Y aunque ha tenido sus altibajos (todos lo experimentamos en la década de 2010), sigue siendo una herramienta potente para organizar, almacenar y sincronizar todo tipo de notas, especialmente si eres un usuario de Mac con talento para la estructura.

Si te encanta categorizar todo, recortar artículos como una ardilla digital y convertir notas en centros de productividad completos, Evernote puede ser tu solución.

Las mejores funciones de Evernote

Guarda páginas web completas, artículos o capturas de pantalla con Web Clipper

Organiza el contenido utilizando pilas de blocs de notas para una categorización estructurada

Busca en contenido escrito, escaneado y manuscrito con OCR

Añade tareas, configura recordatorios y asigna fechas límite directamente en las notas

Sincroniza notas en todos los dispositivos para acceder a ellas en cualquier momento y lugar

Limitaciones de Evernote

El plan Free es bastante limitado (y te anima a pasarte a la versión superior)

La interfaz de usuario puede resultar un poco torpe en comparación con las aplicaciones nativas de Mac, más elegantes

En ocasiones se han notificado problemas de sincronización si se manejan muchos adjuntos de gran tamaño

Precios de Evernote

Free

Personal : 14,99 $ al mes por usuario

Profesional : 17,99 $ al mes por usuario

Teams: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Evernote

G2 : 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 7000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Evernote?

Un usuario de G2 dice:

Evernote es útil porque puedes personalizar tu organización según tus necesidades y el tipo de trabajo que estés realizando.

Evernote es útil porque puedes personalizar tu organización según tus necesidades y el tipo de trabajo que estés realizando.

💡 Consejo profesional: ¿Cansado de ahogarte en notas de reuniones? Descubre cómo IA nota resume puede hacer el trabajo pesado para que puedas concentrarte en sonar brillante en lugar de garabatear frenéticamente.

4. Obsidian (la mejor para tomar notas locales con marcado)

A través de Obsidian

Si Evernote es el ejecutivo de traje y corbata de la toma de notas, Obsidian es el hacker indie que bebe café de filtro y escribe código en una cabaña. Es minimalista, basado en Markdown y ferozmente local, lo que significa que tus notas permanecen en tu dispositivo a menos que quieras que se sincronicen.

Obsidian no intenta ser bonito, sino útil. Especialmente si eres un usuario de Mac que quiere tener un control total sobre su base de conocimientos, sin florituras adjuntas.

Las mejores funciones de Obsidian

Escribe con un editor Markdown limpio y sin distracciones

Enlaza notas bidireccionalmente para crear una base de conocimientos conectada

Visualiza ideas con una vista gráfica interactiva

Almacena notas localmente con acceso sin conexión y sin sincronización forzada en la nube

Personaliza tu configuración con complementos para temas, automatización y mucho más

Limitaciones de Obsidian

Puede resultar demasiado básico para usuarios ocasionales o personas que no les gusta Markdown

Sin funciones de colaboración integradas

La sincronización entre varios dispositivos requiere un complemento de pago

Precios de Obsidian

Free

Obsidian Sync : 5 $ al mes por usuario

Obsidian Publish : 10 $ al mes por usuario

Catalyst : desde 25 $ al mes por usuario

Licencia comercial: 50 $/usuario/año

Valoraciones y opiniones sobre Obsidian

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,9/5

¿Qué opinan los usuarios sobre Obsidian?

Un usuario de Capterra dice:

Me resultó útil para importar y leer notas con marcado que había exportado desde Mac Notes.

Me resultó útil para importar y leer notas con marcado que había exportado desde Mac Notes.

📚 Más información: ¿Sigues ahogándote en un mar de notas a medio terminar y listas desordenadas? Aquí te explicamos cómo organizar tus notas para que dejen de parecer el tablero de un detective y empiecen a funcionar como un verdadero sistema de productividad.

5. Notion (la mejor para crear un segundo cerebro en tu Mac, versión)

A través de Notion

Notion es lo que ocurre cuando un cuaderno, un wiki y un gestor de tareas se unen para colaborar. Es elegante, potente y, seamos sinceros, un poco adictivo una vez que te adentras en el mundo de la creación de paneles y plantillas.

Si quieres una app para tomar notas que se centre tanto en los sistemas como en los garabatos, Notion es una opción muy competitiva.

Las mejores funciones de Notion

Estructura el contenido de forma flexible con páginas y bloques que se pueden arrastrar y soltar

Enlaza bases de datos entre páginas para crear sistemas escalables y personalizables

Utiliza plantillas integradas o personalizadas para acelerar los flujos de trabajo repetitivos

Colabora en tiempo real con comentarios, menciones y páginas compartidas

Sincroniza notas y contenido web recortado entre dispositivos con almacenamiento en la nube

Limitaciones de Notion

El rendimiento puede verse afectado con bases de datos de gran tamaño

Algunos usuarios encuentran la curva de aprendizaje pronunciada

El modo sin conexión no siempre es el más fiable

Precios de Notion

Free

Además: 12 $ al mes por usuario

Business : 24 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Notion

G2 : 4,7/5 (más de 5000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Notion?

Un usuario de G2 dice:

Optimiza el uso compartido de la información dentro del equipo.

Optimiza el uso compartido de información dentro del equipo.

👀 Dato curioso: Thomas Edison guardó más de 5 millones de páginas de notas a lo largo de su vida, tantas que una vez dijo que su trabajo principal era recopilar ideas y tomar notas.

6. Joplin (la mejor para tomar notas con privacidad)

A través de Joplin

Si eres de los que leen las políticas de privacidad por diversión (o al menos por principios), Joplin te llegará al alma encriptada. Es una app de notas de código abierto y compatible con Markdown que pone la propiedad de los datos en primer plano. Sin términos sorpresa, sin problemas de sincronización aleatorios, solo notas que siguen siendo tuyas.

Joplin es especialmente atractivo para los usuarios de Mac que desean acceso multiplataforma sin confiar en una nube anónima.

Las mejores funciones de Joplin

Protege tus notas con cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada/por defecto

Escribe libremente con compatibilidad con Markdown para código, listas de control y formateo

Guarde artículos completos o capturas de pantalla con la extensión para navegadores Web Clipper

Sincroniza con Dropbox, OneDrive, Nextcloud o tu propio servidor

Accede y edita todas tus notas sin conexión y sin perderte nada

Limitaciones de Joplin

La interfaz de usuario parece un poco anticuada en comparación con otras opciones más llamativas

¿Funciones de colaboración? Todavía es un trabajo en curso

El sistema de complementos puede resultar complicado para los usuarios sin conocimientos técnicos

Precios de Joplin

Free

Joplin Cloud: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Joplin

G2 : 4,8/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones para ofrecer una valoración fiable

📚Más información: La IA no solo sirve para escribir correos electrónicos o generar memes de gatos. Descubre las mejores herramientas de IA para tomar notas y cómo pueden ayudarte a capturar, ordenar e incluso pensar mejor.

7. Simplenote (ideal para minimalistas que solo quieren escribir)

A través de Simplenote

Simplenote es lo que parece: una app para tomar notas sencilla y sin distracciones. Sin formatos complicados. Sin integraciones de tareas infladas. ¡Sin IA!

Solo palabras. En una pantalla. Como la naturaleza lo quiso. (o como en 2001)

Si utilizas un Mac y quieres que tus notas estén ordenadas, sincronizadas y sin desorden, esta es la solución ideal.

Las mejores funciones de Simplenote

Sincroniza notas al instante en todos los dispositivos con un rendimiento ultrarrápido

Formatee con facilidad gracias a la compatibilidad con Markdown, limpio y sin florituras

Recupera tus ideas en cualquier momento con el historial de versiones integrado

Organízate sin esfuerzo con etiquetas fáciles de buscar

Concéntrate mejor con una interfaz minimalista y sin distracciones

Limitaciones de Simplenote

No es compatible con archivos adjuntos ni medios incrustados

Sin funciones de colaboración

Puede parecer demasiado básica para usuarios avanzados

Precios de Simplenote

Free

Valoraciones y opiniones sobre Simplenote

G2 : 4,2/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios sobre Simplenote?

Un usuario de G2 dice:

Me ayuda mucho en las reuniones para anotar las cosas importantes.

Me ayuda mucho en las reuniones para anotar las cosas importantes.

👀 Dato curioso: El «cuaderno» más antiguo del mundo fue descubierto en Vindolanda, un fuerte romano en Gran Bretaña. Las tablillas de madera datan del siglo I d. C. e incluyen listas de la compra, invitaciones y registros militares.

8. Bear (la mejor para escritores y entusiastas del marcado)

A través de Bear

Bear parece como si la propia Apple hubiera creado una app de notas, pero decidiera hacerla estética. Es elegante, tiene un diseño precioso y está pensada para gente a la que le encanta escribir... o, al menos, fingir que está escribiendo una novela mientras se toma un espresso.

Si eres usuario de Mac y quieres que tus notas estén limpias, sean elegantes y estén etiquetadas con estilo, Bear es todo lo que necesitas.

Las mejores funciones de Bear

Formatee sin esfuerzo con la compatibilidad instantánea y completa con Markdown

Organiza tus notas con etiquetas basadas en hashtags y carpetas dinámicas

Escribe sin distracciones con un modo de concentración limpio y envolvente

Personaliza tu entorno de trabajo con temas de bonito diseño

Exporta notas en múltiples formatos, como PDF, DOCX e incluso JPG

Limitaciones de Bear

Solo funciona en dispositivos Apple (lo sentimos, fans de Android)

Sin colaboración en tiempo real

La sincronización requiere un plan de pago

Precios de Bear

Versión de prueba gratuita durante 14 días

Bear Pro: 2,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Bear

G2 : 4,6/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (11 opiniones)

💡 Consejo profesional: ¿Ves un vídeo de 45 minutos para recordar dos puntos clave? Hay una forma mejor. Domina el arte de extraer ideas clave sin pulsar pausa 47 veces con esta guía para tomar notas de un formato de vídeo. Tu botón de reproducción se merece un descanso.

9. Zoho Notebook (la mejor app gratuita para tomar notas con una interfaz de usuario preciosa)

A través de Zoho Notebook

Zoho Notebook suele pasar desapercibida, pero es una app para tomar notas sorprendentemente capaz (y completamente gratuita), especialmente si te gustan las herramientas bonitas, coloridas y sincronizadas en la nube.

También es una gran opción para los usuarios de Mac que desean compatibilidad entre plataformas sin sacrificar el diseño ni las funciones.

Las mejores funciones de Zoho Notebook

Organiza el contenido con un sistema de tarjetas inteligentes para texto, audio, listas de control y mucho más

Graba notas de voz directamente en tus cuadernos para capturar ideas sobre la marcha

Sincroniza entre macOS, iOS, Android y la web, todo gratis

Personaliza los blocs de notas con imágenes de portada personalizadas para darles un toque visual

Recorta artículos completos, capturas de pantalla o texto simplificado con el recortador web

Limitaciones de Zoho Notebook

Carece de funciones avanzadas de búsqueda y etiquetado

Sin herramientas de gestión de tareas o proyectos

La colaboración se limita al uso compartido básico

Precios de Zoho Notebook

Free

Zoho Pro y Business: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zoho Notebook

G2 : 4,5/5 (87 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (74 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios sobre Zoho?

Un usuario de G2 dice:

Llevamos años utilizando los servicios de Zoho en nuestra organización y ha sido una experiencia increíble.

Llevamos años utilizando los servicios de Zoho en nuestra organización y ha sido una experiencia increíble.

👀 Dato curioso: Leonardo da Vinci escribía mucho en escritura especular. Sus cuadernos no solo eran obras maestras de la observación y la invención, sino que estaban escritos al revés, y solo se podían leer con un espejo.

10. Google Keep (la mejor para ideas rápidas, al estilo de notas adhesivas)

A través de Google Keep

Google Keep es lo que ocurre cuando las notas adhesivas y la sincronización en la nube tienen un hijo. No es la app para tomar notas más potente, pero es excelente en una cosa: capturar ideas rápidas rápidamente.

Además, funciona bien en versiones web a través del navegador y se sincroniza sin esfuerzo con tu cuenta de Google. Si te gusta el minimalismo y necesitas algo que pueda seguir el ritmo de tu mente dispersa, esta es la solución perfecta.

Las mejores funciones de Google Keep

Organiza tus ideas visualmente con notas codificadas por colores que parecen notas adhesivas digitales

Graba notas de voz y obtén transcripciones instantáneas para tomar notas sin usar las manos

Establece recordatorios basados en el tiempo o en la ubicación para no perderte nunca tus tareas o ideas

Usa rótulos y pines para priorizar y categorizar tus notas sin esfuerzo

Integración perfecta con Documentos de Google, Calendario y Chrome para acceder desde cualquier dispositivo

Limitaciones de Google Keep

Sin sistema de carpetas (solo rótulos)

Formato muy limitado

No es ideal para escribir textos largos o proyectos complejos

Precios de Google Keep

Free

Valoraciones y opiniones sobre Google Keep

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,8/5 (228 opiniones)

💡 Consejo profesional: Toma notas como un equipo que habla: descubre el secreto de la toma de notas colaborativa

Empieza a tomar notas más inteligentes en tu Mac con ClickUp

Tu Mac es elegante, rápida y está diseñada para personas que hacen las cosas, y tu app para tomar notas debería ser igual. Si estás cansado de interfaces torpes, funciones que faltan o herramientas que parecen necesitar un manual de instrucciones (y un café), ClickUp es tu actualización.

Ya sea que estés creando notas en una reunión, conectándolas a tareas o dejando que ClickUp Brain haga el trabajo pesado con resúmenes y seguimientos, esta es la forma en que debería ser la toma de notas: fluida, inteligente y útil.

Así que si estás buscando una alternativa a Microsoft OneNote que se adapte perfectamente a la configuración de tu Mac (sin que eches de menos las peculiaridades más torpes de OneNote), ClickUp es la respuesta.

