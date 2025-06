Cómo redactar una carta profesional para solicitar un aumento de sueldo (+ plantillas)

Escribir una carta de aumento de salario puede resultar intimidante, pero es una de las herramientas más poderosas que tienes para defender tu valor.

Una carta de aumento de salario es donde se describe el motivo del aumento que solicita, no solo el número. Y cuando se hace correctamente, muestra sus contribuciones, refleja su crecimiento y abre la puerta a la compensación que se ha ganado.

Ya sea que esté ayudando a un gerente a reconocer el desempeño excepcional de un líder de equipo o estandarizando los ajustes salariales en todos los departamentos, la meta es la misma: una comunicación clara y profesional que realmente funcione y NO sea incómoda

Analicemos los detalles esenciales de cómo redactar una carta de aumento de sueldo profesional. Compartiremos un montón de ejemplos y herramientas gratuitas para simplificar esta tarea. ¡Vamos allá! 🚀

Una carta de aumento de salario es una solicitud formal por escrito que describe por qué cree que es apropiado un aumento. Presenta sus contribuciones, destaca su rendimiento y proporciona un razonamiento claro para el aumento salarial que solicita.

Documentar el cambio aporta claridad al equipo de RR. HH., evita confusiones posteriores y mantiene una comunicación coherente entre los equipos. No se trata de papeleo por papeleo. Define cómo tu empresa reconoce y registra el crecimiento.

Cuando alguien obtiene un aumento, la decisión debe reflejar más que un número. Debe reconocer las contribuciones del empleado y señalar las expectativas futuras. Una carta formal de aumento hace exactamente eso.

Te ayuda a:

Para los equipos de RR. HH., también refuerza la relación entre el empleador y el empleado. Los empleados ven un aumento como una respuesta a su trabajo, no como un gesto puntual. Ese es el tipo de claridad que genera confianza y favorece los intentos correctos continuos.

Si bien no existe un cronograma universal, el momento adecuado suele estar relacionado con resultados medibles o un cambio en el alcance. A continuación, te indicamos cuándo suele tener sentido iniciar una conversación sobre un aumento salarial:

No se trata solo de cambios financieros, sino que reflejan el valor evolutivo del rol de un empleado. Y cuando eso ocurre, tu carta de aumento salarial lo formaliza con transparencia y coherencia.

👀 ¿Sabías que...? En el antiguo Egipto, la cerveza no solo se utilizaba para brindar, sino que formaba parte del salario. A los trabajadores, incluidos los constructores de pirámides, se les pagaba a menudo con raciones diarias de cerveza . Resulta que negociar la remuneración siempre ha formado parte del trabajo.

Una buena carta de aumento de salario equilibra la claridad con la estructura. Una carta de aumento de salario comunica el aumento de forma clara y garantiza que todo el mundo esté al tanto.

Esto incluye el cambio salarial del empleado, el motivo y el momento en que se produce. Si se hace correctamente, pasa a formar parte de su historial de remuneración, y no es solo otro documento más que se queda en las carpetas de RR. HH.

Sé conciso. Toda carta de aumento debe incluir lo básico:

Cubrir estos aspectos garantiza que no haya ambigüedad en el documento ni en las conversaciones posteriores.

Las palabras que elijas comunicarán el aumento y darán forma a cómo se percibe dicho aumento.

Si trabajas en RR. HH., el tono debe reflejar claridad, imparcialidad y reconocimiento. Si eres jefe de departamento o ejecutivo, debe reflejar liderazgo y cómo tu equipo valora tus decisiones. Un tono inadecuado puede hacer que un ajuste salarial bien pensado parezca mecánico o, peor aún, poco sincero.

¿Qué suele salir mal? Las cartas se vuelven demasiado formales o vagas. Los esfuerzos del empleado quedan sepultados bajo un lenguaje estereotipado. ¿La evaluación del rendimiento que ha llevado al aumento? Resumida en una sola línea. ¿El resultado? Un aumento que parece una transacción en lugar de algo ganado.

Así es como puedes hacerlo:

Exprese su agradecimiento con peso : frases como «Este aumento refleja su propiedad de [iniciativa]» suenan sensatas, no genéricas

Si gestionas varias cartas entre departamentos, ClickUp Brain puede ayudarte a refinar el tono, adaptar la estructura y garantizar la coherencia, sin duplicar esfuerzos ni perder el toque humano.

Incluso cuando la decisión de conceder un aumento es acertada, una carta mal redactada puede arruinar la forma en que se recibe.

Aquí es donde suelen surgir los problemas:

No hay contexto emocional : los aumentos tienen peso. Si la carta no lo reconoce, el mensaje se percibe como transaccional. Esto afecta la forma en que los empleados perciben su relación empleador-empleado y, por extensión, su cultura

La carta resulta fría : un lenguaje demasiado formal que no hace referencia al trabajo real de la persona envía una señal equivocada. Minimiza los logros y el esfuerzo de los empleados

El razonamiento se diluye : Frases como «He terminado bien este año» no explican un aumento del 15 %. Es más eficaz vincular el aumento a una iniciativa específica a la que el empleado haya contribuido de manera significativa

No se trata de ser florido. Se trata de asegurarse de que el reconocimiento quede reflejado en el papel y se aplique en la práctica.

Ya has terminado el trabajo. Ahora es el momento de pedirlo.

Ya sea que esté impulsando proyectos de alto impacto, dando pasos hacia nuevas responsabilidades o dándose cuenta de que su salario ya no refleja su rol, su carta de aumento salarial es donde puede expresar todo esto.

¿La meta? Facilitarle a tu gerente la tarea de ver el valor que aportas y por qué es el momento adecuado.

A continuación, encontrará cuatro ejemplos que le ayudarán a empezar. Utilice el que mejor se adapte a su situación y, a continuación, adapte el tono y los detalles para que se ajusten a su voz y a los resultados que desea obtener.

Cuándo utilizarla: Has superado las expectativas en tu rol y deseas iniciar una conversación tras un buen rendimiento o hitos recientes.

Por qué funciona: Se basa en resultados, vincula el intento correcto con las metas de la empresa y posiciona el aumento como un paso lógico.

En concreto, mi trabajo en [proyecto o iniciativa clave] ayudó a [resultado cuantificable] y he cumplido o superado constantemente las metas de rendimiento establecidas en nuestra última revisión. También he tomado la iniciativa en [tarea secundaria o rol de soporte], contribuyendo al intento correcto de nuestro equipo más allá de mis responsabilidades principales.

Me gustaría solicitar una revisión formal de mi remuneración actual en función de las contribuciones que he realizado durante el último [periodo de tiempo].

Cuándo utilizarla: Has asumido más responsabilidades, ya sea a través del liderazgo de un equipo, nuevos proyectos o la ampliación de tu ámbito de actuación, pero tu salario no ha cambiado.

Por qué funciona: Es clara, proactiva y reconoce la evolución de tu rol sin sonar transaccional.

Aunque agradezco la oportunidad de crecer en esta dirección, mi remuneración actual ya no refleja el alcance de mis contribuciones. Me gustaría solicitar una revisión de mi salario y explorar un posible ajuste que se ajuste a mis responsabilidades actuales.

Desde [mes o evento], he asumido responsabilidades adicionales, entre las que se incluyen [nuevas funciones o equipos]. Estos cambios han ampliado mi rol y aumentado mi impacto en [departamento o iniciativa].

Cuándo utilizarla: Ha investigado el título de su puesto y ha descubierto que su remuneración está por debajo de la media del sector para su rol, experiencia o ubicación.

Por qué funciona: Es profesional, se basa en datos y invita a la conversación en lugar de hacer exigencias.

Según [Fuente o informe], el intervalo salarial habitual para [Título del puesto] en [Región/Sector] es [Intervalo], que es superior a mi remuneración actual. Teniendo en cuenta mi antigüedad, mi rendimiento y mis contribuciones, especialmente en relación con [Iniciativa o resultado clave], me gustaría solicitar una revisión y discutir un posible ajuste.

Cuándo utilizarla: Ha recibido otra oferta de trabajo, pero prefiere quedarse si su paquete de compensación refleja su valor y su crecimiento a largo plazo.

Por qué funciona: Es honesta, no es agresiva y permite a tu jefe retenerte sin presionarte.

Asunto: Conversación sobre la remuneración

Hola, [nombre del gerente]

Recientemente he recibido una oferta externa que refleja un paquete de compensación más alto. Aunque no estoy buscando dejar mi trabajo activamente, esto me ha dado indicación de pensar más seriamente sobre mi rol y crecimiento a largo plazo aquí.

Valoro mucho el trabajo que estamos realizando y la dirección que está tomando nuestro equipo. Por eso me gustaría revisar mi salario actual y ver si existe la posibilidad de ajustarlo mejor a mis responsabilidades y al mercado.

Estaré encantado de hablar más sobre el tema y agradezco su consideración.

Atentamente,

[Su nombre]