las 60 mejores canciones motivadoras para trabajar y mejorar tu estado de ánimo

La música es un mundo en sí mismo. Es un lenguaje que todos entendemos.

¿Sientes que el Monday blues se está apoderando de ti o que te estás quedando sin energía? ¡Hay una solución!

¡Ponte tus auriculares favoritos y deja que tu corazón lata al ritmo de música animada! Deja que los ritmos vibrantes de We Will Rock You de Queen y los himnos motivadores de Gloria Gaynor hagan fluir tu sangre y disparen la eficacia de tu equipo. Suena perfecto, ¿verdad?

Tanto si estás respondiendo correos electrónicos como si intentas mantener la concentración en ese gran proyecto, las canciones adecuadas y una buena lista de reproducción para la productividad marcan la diferencia.

Aquí tienes una lista de 60 canciones increíbles que te ayudarán a aprovechar tu única oportunidad. ¿Listo para empezar tu jornada laboral con las mejores melodías? ¡Entra en esta lista de reproducción definitiva de canciones motivadoras para trabajar!

⏰ Resumen de 60 segundos Aquí tienes algunas de las mejores canciones motivadoras para trabajar y una herramienta para mejorar tu productividad: Canciones para cerrar acuerdos con confianza: «Eye of the Tiger» y «Lose Yourself»

Canciones para despertar la creatividad en marketing: «Happy» y «Don't Stop Me Now»

Canciones para el trabajo en equipo y para crear conexiones (a internet): «We Will Rock You» y «Lean on Me»

Canciones para escuchar en los días malos: «Stronger» y «Rise Up»

Canciones para aumentar la productividad: «Work» y «The Middle»

Canciones para escuchar mientras haces una lluvia de ideas: «Heroes» e «Imagine»

Canciones para inspirar y empoderar a los demás: «We Are the Champions» y «Man in the Mirror»

Canciones para seguir adelante: «The Climb» y «Survivor»

Canciones para celebrar los intentos correctos: «Celebration» y «Good Life»

Canciones para recargar pilas y refrescar la mente: «Let Her Go» y «Clocks»

ClickUp se integra con la música: ClickUp Brain puede sugerir canciones motivadoras, y ClickUp se puede utilizar para programar descansos musicales e incorporar música en el flujo de trabajo para lograr un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal

ClickUp se integra con la música: ClickUp Brain puede sugerir canciones motivadoras, y ClickUp se puede utilizar para programar descansos musicales e incorporar música en el flujo de trabajo para lograr un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal

La importancia de las canciones motivadoras en el lugar de trabajo

Las canciones motivadoras tienen una capacidad increíble para energizar a las personas y crear una atmósfera positiva y dinámica. Una lista de reproducción adecuada puede ser muy valiosa en el lugar de trabajo, donde la concentración y la colaboración suelen ser fundamentales para cualquier intento correcto.

Las investigaciones demuestran que el «sentimiento de pertenencia» a un lugar de trabajo puede aumentar el rendimiento laboral en un 56 %. ¿Y qué mejor manera de conectar con tus compañeros de equipo que tarareando juntos tus canciones favoritas?

Además del rendimiento individual, la música puede aumentar la productividad colectiva al establecer el tono del día y conectar a los equipos durante las horas cruciales.

Y no se trata solo de entretenimiento: las listas de reproducción motivadoras pueden levantar la moral de tu equipo y ayudarle a mantenerse concentrado y disciplinado.

Cómo influye la música en la productividad y la moral

El veredicto está claro.

Acerca de El 78 % de las personas afirma que escuchar música mientras trabaja aumenta su productividad. Y no se trata solo de una opinión: las investigaciones demuestran que la música puede mejorar la precisión, reducir el estrés y estimular la creatividad.

¿Por qué la música tiene un efecto tan profundo? Impacto emocional : la música conecta con las emociones, lo que mantiene a las personas motivadas y con energía

Mejora el estado de ánimo : las melodías alegres elevan tu estado de ánimo e infunden energía en la jornada laboral. La música ambiental ayuda a bloquear las distracciones y te mantiene concentrado y disciplinado

Fomenta la unidad: las listas de reproducción compartidas o la música de fondo durante las reuniones de equipo fomentan la camaradería y aligeran la jornada laboral

Aunque el silencio pueda parecer lo ideal, añadir música suele mejorar notablemente la moral y la productividad tanto de las personas como de los equipos.

🧠 Dato curioso: Las investigaciones demuestran que el 95 % de los trabajadores de entre 18 y 34 años aprecian la música en el lugar de trabajo. Sin embargo, el porcentaje disminuye en los grupos de edad más avanzada. El 84 % de las personas de entre 35 y 54 años afirmaron que les gustaba, mientras que solo el 66 % de los mayores de 55 años parecían apreciarla.

Lista de 60 canciones motivadoras para trabajar

Aquí tienes una lista seleccionada de canciones motivadoras, organizadas por estado de ánimo y tarea, para ayudarte a aumentar tu productividad.

Canciones para cerrar acuerdos con confianza

En el equipo de ventas, la confianza y la energía son tus armas secretas. Estas canciones son ideales para motivarte antes de una gran presentación o para mantener el ánimo alto durante todo el día.

1. «Eye of the Tiger» – Survivor

Este icónico himno del rock encarna la perseverancia y la fuerza. Su ritmo electrizante y su letra empoderadora nos recuerdan que debemos seguir adelante, incluso ante el rechazo. Perfecta para superar acuerdos difíciles, ¡te hará sentir imparable!

2. «Lose Yourself» – Eminem

La canción ganadora de un Grammy de Eminem te empuja a aprovechar el momento y dar lo mejor de ti. La letra intensa y el ritmo provocan una descarga de adrenalina, lo que la convierte en la canción perfecta para motivarte antes de realizar una presentación de ventas importante. La concentración y la determinación son fundamentales, cualidades que todo vendedor necesita para tener éxito.

a través de Spotify

🧠 Dato curioso: Eminem decidió no interpretar Lose Yourself en 2003 cuando la canción fue nominada a los Óscar. Pensaba que no ganaría y que la Academia no lo «entendería». Los Óscar incluso le preguntaron a su mánager si alguien más podría interpretarla. Cuando la canción ganó, fue la primera vez en 14 años que la ganadora de la categoría de Mejor Canción Original no se interpretaba en directo en la ceremonia.

3. «Hall of Fame» – The Script (ft. will. i. am)

«Puedes ser el mejor. Puedes ser el número uno».

La motivadora melodía de The Script te anima a luchar por la grandeza y a creer que puedes conseguirlo todo. Esta canción es un gran recordatorio para tu equipo de que debe apuntar alto. Perfecta para levantar la moral y mantener la motivación para alcanzar los objetivos.

4. «CRM for Me» – Flujos de trabajo de ClickUp

Todos hemos luchado con procesos desordenados, clientes potenciales perdidos y un CRM que se niega a cooperar. Afortunadamente, «CRM for Me» captura a la perfección el caos y la satisfacción final de tener todo en orden. Así que, mientras ajustas las automatizaciones u organizas tu embudo de ventas, deja que esta canción te ayude a acelerar el proceso.

5. «Can't Stop the Feeling!» – Justin Timberlake

¿Necesitas levantar el ánimo mientras haces el seguimiento de los clientes? Esta alegre y optimista canción irradia positividad y te mantiene con energía. Es excelente para mantener una actitud desenfadada y atractiva durante las interacciones con los clientes.

6. «Uptown Funk» – Mark Ronson (con Bruno Mars)

Los ritmos funky y pegadizos de Uptown Funk transmiten confianza y encanto. Es la canción perfecta para mantener la calma bajo presión.

¡Da una vuelta por la oficina o baila un poco en la cafetería para quitarte los nervios!

👀 ¿Sabías que...? Un estudio reveló que el rock clásico, el alternativo, el pop y la música clásica eran, sorprendentemente, los géneros musicales que menos distraían a la hora de trabajar. Por el contrario, el heavy metal y el hip-hop eran los que más distraían

Canciones para despertar la creatividad en marketing

La creatividad es el corazón del marketing; la música adecuada puede despertar tu imaginación. Estas canciones te ayudan a pensar fuera de lo establecido, crear ideas convincentes y encontrar inspiración durante las sesiones de brainstorming.

7. «Happy» – Pharrell Williams

¿Buscas una canción alegre para levantar el ánimo y poner en marcha ideas creativas? El ritmo contagioso y las vibraciones positivas de Happy pueden ayudarte a abordar las tareas con energía renovada. ¡Es el botón de reinicio perfecto cuando te sientes estancado!

8. «Don't Stop Me Now» – Queen

Es un himno lleno de energía que te recuerda que debes seguir adelante con confianza. La obra maestra de Queen puede ayudar a motivar a tu equipo como nada más, ya sea que estés perfeccionando una campaña o presentando tus ideas.

vía Pinterest

9. «Roar» – Katy Perry

Esta canción empoderadora trata sobre encontrar tu voz y dejarla oír. La voz estimulante de Katy Perry y el mensaje positivo de la canción pueden inspirar confianza a la hora de presentar estrategias de marketing audaces o superar bloqueos creativos.

10. «Shake It Off» – Taylor Swift

El marketing tiene sus contratiempos, pero la alegre melodía de Shake It Off te anima a dejar de lado la negatividad. Su ritmo alegre mantiene el buen humor y te ayuda a concentrarte en lo que viene después.

11. «ClickUp AI» – Flujos de trabajo de ClickUp

Si utilizas la IA en marketing y te cuesta dar sentido a datos dispersos o generar el texto perfecto para una campaña, ClickUp Brain puede conectar fácilmente tareas, documentos, personas y los conocimientos de tu empresa con

IA. Y mientras la IA se encarga del trabajo pesado, tú puedes escuchar esta banda sonora para mantener el impulso. ¡Es una melodía alegre para empezar la reunión matutina!

12. «Titanium» – David Guetta (ft. Sia)

¡Un himno perfecto para la resiliencia, que te recuerda que nada puede derribarte! La potente voz de Sia y los potentes ritmos de David Guetta te ayudan a concentrarte y te dan ese toque de valentía a la hora de afrontar los retos.

Leer también: Los mejores podcasts motivacionales para el crecimiento personal y el desarrollo profesional

Canciones para el trabajo en equipo y para crear conexiones (a internet)

La música es un gran elemento unificador. Una fuerza increíble. Algo que pueden tener en común personas que difieren en todo lo demás.

La colaboración es la clave del intento correcto en el lugar de trabajo, y las canciones adecuadas pueden amplificar ese espíritu. Estas canciones inspiran unidad, celebran el trabajo en equipo e inyectan energía a los esfuerzos del grupo.

13. «We Will Rock You» – Queen

¡Este icónico ritmo de palmas y pisadas te pone la piel de gallina al instante! Es la canción definitiva para equipos, con cánticos de «We will rock you» que infunden vigor a quienes la escuchan. Esta canción, favorita desde hace mucho tiempo en los estadios deportivos, aporta el mismo nivel de emoción y unidad al entorno de la oficina.

🧠 Dato curioso: A diferencia de lo habitual en las canciones de rock, «We Will Rock You» no tiene batería. Los golpes de pies y las palmas se grabaron en varias pistas para conseguir un efecto similar al de un estadio, y el solo de guitarra de Brian May es el único otro instrumento que se escucha al final de la canción.

14. «Lean on Me» – Bill Withers

Una canción un poco diferente al resto, la conmovedora melodía de Bill Withers enfatiza la importancia de apoyarnos unos a otros. Lean on Me es un suave recordatorio de que la colaboración y la confianza son la base del trabajo en equipo exitoso

a través de Spotify

15. «Ain't No Mountain High Enough» – Marvin Gaye y Tammi Terrell

Este dúo clásico, que celebra la resiliencia y el trabajo en equipo, inspira confianza en que juntos se puede superar cualquier reto. Es una excelente opción para reforzar el espíritu de equipo.

16. «ClickUp Brain» – Flujos de trabajo de ClickUp

Cuando llegue el momento de superar el próximo gran reto, necesitarás una banda sonora que te mantenga en marcha. Tanto si estás abordando un proyecto importante como si persigues objetivos ambiciosos, «ClickUp Brain» mantendrá a tu equipo con energía y listo para conquistar cualquier cosa

17. «Together» – Sia

Con una letra estimulante y un ritmo vibrante, esta canción es perfecta para celebrar los hitos del equipo. Encarna la alegría y la energía de trabajar por metas compartidas.

18. «Workin' Together» – Ike & Tina Turner

Workin' Together es una canción alegre que rinde homenaje a la colaboración eficaz y la resolución colectiva de problemas, y su ritmo pegadizo añade un toque de diversión a los esfuerzos del trabajo en equipo. ¿Listo para afrontar ese largo día de trabajo? ¡Deja que Ike y Tina te guíen!

Canciones para escuchar en los días malos

Todos hemos tenido días en los que el trabajo parece una cuesta interminable. Estas canciones son tu banda sonora de confianza para sacudirte la tristeza, avivar tu motivación y recordarte lo imparable que eres.

19. «Stronger» – Kanye West

Aquí tienes una canción llena de energía que te recuerda que los contratiempos solo te hacen más fuerte. La letra motivadora y el ritmo trepidante de Stronger son perfectos para recuperarte después de un día exigente.

20. «Level Up» – Work Flows by ClickUp, Tyra Juliette y K. J.

Si necesitas un empujón extra, «Level Up» te lo dará, y mucho más. Su ritmo atrevido y su letra motivadora te animan a seguir luchando, sin importar los retos que se presenten.

21. «Rise Up» – Andra Day

Esta es una balada conmovedora que te anima a seguir adelante. Su profundidad emocional, junto con la impresionante voz de Day, la hace perfecta para encontrar esperanza y resiliencia cuando la vida te lanza una bola curva.

22. «I Will Survive» – Gloria Gaynor

Este himno definitivo de la remontada celebra la fuerza interior, la perseverancia y el triunfo sobre la adversidad. Su mensaje atemporal y la voz empoderadora de Gaynor son un estímulo instantáneo cuando necesitas un impulso moral para seguir adelante.

a través de Spotify

23. «Shake It Out» – Florence + The Machine

Esta canción catártica te inspira a dejar atrás la negatividad y centrarte en un futuro mejor. Su melodía arrebatadora y su letra poderosa transmiten una sensación de renovación y limpieza emocional sin igual.

24. «Fight Song» – Rachel Platten

Aquí tienes un himno poderoso que te anima a recuperar la confianza, la determinación y la fe en ti mismo. La letra motivadora y la melodía conmovedora de Fight Song te recuerdan que puedes superar cualquier reto o contratiempo. ¡Sí, de verdad!

La magia de cualquier arte no reside solo en su técnica, sino en su autenticidad. La verdad en su forma más pura es lo que más nos llega.

Canciones para aumentar la productividad

Cuando llega el momento de ponerse manos a la obra y terminar el trabajo, estas canciones te ayudan a encontrar el ritmo adecuado. Con ritmos inspiradores y letras motivadoras, mantendrán tu concentración y tu energía al máximo de principio a fin.

25. «Work» – Rihanna (con Drake)

Un ritmo hipnótico y una letra pegadiza son una combinación perfecta para ayudar a tu equipo a mantenerse concentrado. Work crea un flujo de energía constante que te ayuda a concentrarte durante las tareas repetitivas o las jornadas prolongadas.

26. «The Middle» – Zedd, Maren Morris y Grey

El ritmo constante y la melodía alegre de esta pegadiza canción aportan la dosis perfecta de energía y concentración. Es una opción ideal para sacar adelante proyectos que requieren creatividad y claridad mental.

27. «Blinding Lights» – The Weeknd

Con sus ritmos de inspiración retro y su energía contagiosa, Blinding Lights te ayuda a seguir adelante con las tareas más exigentes. Es perfecta para mantener la productividad en casa cuando las distracciones amenazan tu progreso.

vía CABillboard

👀 ¿Sabías que... La música de The Weeknd está muy inspirada en Etiopía? Él mismo mencionó que artistas como Tilahun Gessesse, Aster Aweke y Mahmoud Ahmed han influido en su sonido. De hecho, su canción «The Hills» fue la primera vez que incorporó el idioma etíope en su música, y es una influencia clave en su álbum Starboy.

28. «Counting Stars» – OneRepublic

Da la bienvenida a un himno que inspira reflexión y perseverancia, y te impulsa a concentrarte en tus metas. Con su ritmo animado y su letra motivadora, Counting Stars te mantiene lleno de energía mientras te ayuda a superar las tareas y los retos: la canción perfecta para mantener el impulso y la positividad.

29. «Christmas With ClickUp» – Michael Minelli

Si buscas un toque divertido para mantener alta la motivación, aquí tienes una canción que combina productividad y alegría navideña. Tanto si estás terminando los proyectos de fin de año como si solo necesitas un empujón, «Christmas With ClickUp» te recuerda que debes mantener la concentración y disfrutar de las fiestas.

30. «Take On Me» – a-ha

Take On Me, de a-ha, es una melodía nostálgica con un tempo alegre que aporta una chispa de alegría a tu jornada laboral. Su ritmo pegadizo y su energía icónica te ayudan a mantener un ritmo constante y productivo mientras abordas incluso las tareas más difíciles de tu lista de pendientes.

Lea también: Citas motivadoras de los jueves para el trabajo que aumentan la moral del equipo

Canciones para escuchar mientras haces una lluvia de ideas

Cuando se buscan nuevas ideas o se abordan retos creativos, la música que invita a mover los pies puede ayudar a despertar la inspiración y mantener la mente fluida. Estas canciones son perfectas para ajustar el estado de ánimo y dar rienda suelta a la creatividad.

31. «Heroes» – David Bowie

Una canción que invita a pensar en grande y a soñar a lo grande, «Heroes» alimenta tu imaginación. La energía himno de David Bowie es perfecta para imaginar ideas transformadoras y dar un paso fuera de lo establecido.

32. «Whiteboarding (Ideas Into Action)» – Work Flows por ClickUp & K. J.

Cuando estás en una sesión de brainstorming, tratando de convertir las chispas creativas en planes viables, «Whiteboarding (Ideas Into Action)» puede mantener el flujo de energía. Mientras agrupas y analizas ideas con el método KJ, esta pista mantiene tu concentración y te inspira a colaborar para transformar conceptos en realidad.

33. «Imagine» – John Lennon

¿Buscas un clásico atemporal que ponga a todos en sintonía mientras tararean? La obra maestra de John Lennon ofrece una melodía relajante que fomenta la calma y el pensamiento creativo. Su mensaje atemporal te invita a explorar conceptos visionarios y a pensar en nuevas posibilidades.

34. «Bohemian Rhapsody» – Queen

Queen realmente se luce cuando se trata de gritos de guerra. Bohemian Rhapsody es otra canción que te motivará. Sus cambios dinámicos y su composición audaz estimulan el pensamiento poco convencional, ¡perfecto para abrazar la libertad creativa durante las sesiones de lluvia de ideas!

🧠 Dato curioso: Brian May utilizó una guitarra casera llamada Red Special en Bohemian Rhapsody, diseñada por el guitarrista de Queen y su padre, Harold May.

35. «Let It Go» – Idina Menzel

La creatividad suele fluir cuando te liberas del estrés, y «Let It Go» es el recordatorio perfecto para abrazar esa libertad. Su letra empoderadora ayuda a liberarse de las restricciones y anima a la mente a pensar sin límites.

a través de Spotify

36. «Feel It Still» – Portugal. The Man

Con su ritmo pegadizo y su ambiente peculiar, «Feel It Still» despierta la creatividad al instante. Su tempo alegre y su energía juguetona la convierten en la banda sonora ideal para generar ideas frescas y poco convencionales durante las sesiones de brainstorming.

Para mí, hay algo primitivamente relajante en esta música, que me llega directamente al sistema nervioso y me hace sentir como si midiera tres metros.

Canciones para inspirar y empoderar a los demás

El liderazgo requiere visión, motivación y la capacidad de animar a tu equipo. Estas canciones son la banda sonora perfecta para alimentar tu confianza, inspirar a quienes te rodean y liderar con determinación.

37. «We Are the Champions» – Queen

Un himno atemporal al triunfo, We Are the Champions refuerza la importancia de la perseverancia y los intentos correctos. Es perfecta para celebrar ese hito importante y recordar a tu equipo que puede conseguir cualquier cosa

38. «When I Get Up» – Work Flows por ClickUp y K. J.

Cuando te enfrentas al reto de renovar tu estrategia de marketing o superar un bloqueo creativo, «When I Get Up» te recuerda que debes seguir adelante. Su ritmo alegre da energía a tu equipo, despertando la creatividad y alimentando la determinación para superar los obstáculos y alcanzar nuevas metas.

39. «Wind Beneath My Wings» – Bette Midler

Es una balada sincera que reconoce el poder del soporte y el ánimo. Su letra emotiva la convierte en una elección perfecta para momentos de agradecimiento al equipo, recordando a todos sus valiosas contribuciones.

40. «Man in the Mirror» – Michael Jackson

El liderazgo comienza con la autorreflexión, y el poderoso mensaje de Man in the Mirror fomenta el crecimiento personal y el cambio positivo. Es un himno reflexivo que inspira a otros a asumir responsabilidades y liderar con el ejemplo. ¡La suave voz de Michael Jackson es un plus!

41. «My Way» – Frank Sinatra

Esta melodía clásica celebra la individualidad, la autodeterminación y la fidelidad a los propios valores. Un recordatorio atemporal para liderar con autenticidad, que te anima a aceptar con orgullo tu estilo de liderazgo único.

42. «Unstoppable» – Sia

Con su letra estimulante y su ritmo trepidante, esta canción encarna la resiliencia, la confianza y el empoderamiento. El himno definitivo para inspirar fuerza, *Unstoppable, alimenta la creencia de que nada puede interponerse en tu potencial de liderazgo.

vía Wikipedia

Canciones para seguir adelante

Afrontar proyectos exigentes requiere valor y determinación. Estas canciones te ayudan a motivarte, a superar los obstáculos, a mantener la concentración y a llegar hasta la meta

43. «The Climb» – Miley Cyrus

Esta balada inspiradora nos recuerda que el viaje es tan importante como el destino. Con su letra sincera y su melodía motivadora, nos ayuda a seguir adelante incluso cuando surgen desafíos.

44. «Survivor» – Destiny's Child

Este potente tema, himno de la fuerza y la resiliencia, celebra la superación de la adversidad. Con su ritmo enérgico y su letra motivadora, es perfecto para mantener la determinación y la concentración ante cualquier reto.

45. «Save a Day» – K. J. & Cunningham

Cuando estás trabajando en un proyecto difícil o intentando cumplir un plazo ajustado, «Save a Day» te recuerda que incluso las victorias más pequeñas cuentan. Su inspirador mensaje te anima a seguir adelante, sabiendo que cada paso que das te acerca al intento correcto.

46. «Chariots of Fire» – Vangelis

Esta pieza instrumental atemporal evoca una sensación de determinación y concentración. Su melodía arrebatadora puede ayudarte a alimentar tu perseverancia, lo que la convierte en la compañera ideal cuando necesitas ese empujón extra para seguir adelante.

47. «Run the World (Girls)» – Beyoncé

No, ¡no tienes que ser una chica para disfrutar de esta canción! Un himno al empoderamiento, Run the World (Girls) tiene un ritmo atrevido y una letra segura que inspira a cualquiera a tomar las riendas y seguir adelante, sin importar el género o las circunstancias

a través de Deezer

48. «Harder, Better, Faster, Stronger» – Daft Punk

Las canciones electrónicas de Daft Punk suelen ser ideales para escuchar en el trabajo. Sin embargo, con su letra repetitiva y robótica, Harder, Better, Faster, Stronger refuerza la idea de la mejora constante

Lea también: Citas inspiradoras sobre el trabajo en equipo para motivar a su equipo

Canciones para celebrar los intentos correctos

Cada logro merece un momento de celebración. Estas canciones amplifican la alegría del intento correcto y hacen que los hitos sean aún más inolvidables.

49. «Celebration» – Kool & The Gang

Este es un himno clásico de fiesta perfecto para celebrar grandes victorias. Su ritmo pegadizo lo convierte en la canción perfecta para crear un ambiente festivo. ¡Convierte cualquier logro en una celebración para todo el equipo!

50. «Good Life» – OneRepublic

Good Life es una canción alegre que reflexiona tanto sobre el viaje como sobre los logros alcanzados en el camino. Su letra motivadora y su melodía contagiosa son perfectas para recompensar los momentos de intentos correctos y agradecimiento.

51. «Best Day of My Life» – American Authors

Para esas victorias memorables, Best Day of My Life ¡animará a tu equipo! Es una canción vibrante y enérgica que encarna la alegría de alcanzar un hito importante, un recordatorio para saborear el momento y esperar con ilusión la próxima victoria.

a través de Deezer

52. «Happy Together» – The Turtles

No hay nada mejor que la alegría de un intento correcto compartido. El mensaje optimista de Happy Together destaca el placer de los logros colectivos, lo que la convierte en la compañera perfecta para celebrar. Advertencia: ¡su tempo lento y su calidez pueden hacer que tu equipo se ponga un poco sentimental!

53. «On Top of the World» – Imagine Dragons

¡Imprescindible para tus celebraciones! On Top of the World captura la euforia del intento correcto. ¡Empieza tu fiesta de la victoria con estilo!

54. «Squad Goals» – Work Flows por ClickUp y K. J.

Después de una colaboración en equipo con intentos correctos o cuando tu grupo alcanza un hito clave, «Squad Goals» es la canción perfecta para escuchar. Su ritmo enérgico y su letra motivadora capturan el espíritu del trabajo en equipo y el éxito compartido, lo que la convierte en un himno ideal para celebrar los logros colectivos.

Canciones para recargar energías y refrescar la mente

Después de un día (¡o una semana!) duro, es hora de hacer una pausa. Estas melodías y canciones relajantes son perfectas para ayudarte a relajarte, descansar y recargar energías, para que estés listo para afrontar lo que venga.

55. «Let Her Go» – Passenger

Esta relajante melodía acústica te envuelve en un manto de reflexión y relajación. Su suave melodía te hará desconectar como si estuvieras disfrutando de una tarde tranquila, sin importar lo ajetreado que haya sido el día.

56. «Someone Like You» – Adele

La conmovedora balada de Adele es la compañera perfecta para un momento de reflexión, ¡tengas el corazón roto o no! Su profundidad emocional te invita a ralentizar el ritmo y simplemente respirar, lo que la convierte en una de las mejores opciones cuando necesitas tener una charla íntima contigo mismo.

a través de Deezer

57. «Clocks» – Coldplay

Con su piano relajante y su letra reflexiva, esta canción actúa como un botón de reinicio para tu cerebro. Deja que la música haga su trabajo y, en poco tiempo, te sentirás recargado y listo para lo que sea que te depare el futuro.

58. «Weightless» – Marconi Union

Científicamente probada para reducir la ansiedad, esta obra maestra ambiental es como unas minivacaciones para tu mente. Ya sea que estés meditando o simplemente desconectándote en tu escritorio, es tu zona de calma personal.

59. «Come Away with Me» – Norah Jones

Esta suave melodía de jazz te transporta lejos del estrés del trabajo a un mundo de serenidad. Con su ritmo suave y la relajante voz de Norah, es la banda sonora perfecta para una sesión tranquila y relajante.

60. «Free Time» – Work Flows por ClickUp & K. J.

Después de un largo día haciendo malabarismos con las tareas y cumpliendo plazos, «Free Time» es la canción perfecta para desconectar y refrescar la mente. Su ritmo tranquilo y suave te ayuda a pasar de la productividad a la relajación, permitiéndote disfrutar plenamente de tu merecido descanso.

Leer también: Mensajes de buenos días para el trabajo

Mejora tu flujo de trabajo: cómo usar ClickUp para gestionar la música en el trabajo

La música puede ser una herramienta muy eficaz para aumentar la productividad en el trabajo, ¡pero hay que saber usarla bien! Probablemente hayas notado que las melodías adecuadas pueden ayudarte a concentrarte o mantener la energía cuando lo necesitas.

Pero, ¿cómo puedes sacar el máximo partido a la música en el lugar de trabajo? Tenemos algunas ideas.

Si quieres aumentar tu productividad, combina la magia de la música con herramientas como ClickUp

ClickUp ofrece una serie de funciones que te ayudan a ti y a tu equipo a organizar mejor el trabajo. La app para todo el trabajo prioriza las tareas según su urgencia e importancia, y te permite elegir plantillas de productividad que se adaptan a tu estilo de trabajo y tus metas.

ClickUp Brain

Recibe sugerencias de canciones de ClickUp Brain

¿Necesitas un poco de motivación para tu equipo? Puedes utilizar ClickUp Brain, un asistente de IA integrado, para sugerir canciones motivadoras y crear mensajes personalizados que inspiren a todos. Es una forma divertida de incorporar música a tu flujo de trabajo y compartir vibraciones positivas con tus compañeros.

ClickUp Brain también funciona como tu gestor de proyectos con IA, actualizando automáticamente el estado de los proyectos, resumiendo las comunicaciones y generando subtareas basadas en los detalles de las tareas.

Crea planes de concentración personalizados cada día con ClickUp Brain

Reducir la necesidad de actualizaciones manuales, eliminar reuniones innecesarias y minimizar el trabajo innecesario te ayuda a centrarte en lo que realmente importa: impulsar el progreso de tus tareas más importantes. ¡También te libera tiempo para escuchar tus canciones motivadoras favoritas!

Plantilla de productividad personal de ClickUp

Pero espera, ¿no es la verdadera motivación la que impulsa la productividad real? ¡Por supuesto! Por eso te recomendamos utilizar la plantilla de productividad personal de ClickUp.

Descargar esta plantilla Mantén el rumbo y alcanza tus metas con la plantilla de productividad personal de ClickUp

Esta plantilla personalizable te ayuda a organizar, priorizar y realizar un seguimiento de tus tareas de manera eficiente. Puedes configurar recordatorios periódicos para los descansos y mantener así tu productividad.

Con esta plantilla, también puedes:

Establece metas realistas y crea un plan claro para alcanzarlas

Elimina las pérdidas de tiempo para aprovechar al máximo tu día

Prioriza tus tareas para gestionar tu carga de trabajo de forma eficaz

Mantén la concentración y la motivación en lo que más importa

¿Necesitas un descanso para recargar pilas? ¿Qué tal una pausa en equipo? Pide a tus compañeros que propongan las mejores canciones motivadoras. ¡El ganador se lleva una comida gratis!

Documentos de ClickUp

Utiliza ClickUp Docs para registrar las lecciones aprendidas y perfeccionar tus estrategias para el futuro

Puedes utilizar ClickUp Docs para llevar un registro de las canciones o de tu progreso general en el trabajo. Te permite capturar fácilmente ideas, reflexionar sobre tu productividad y mantenerte al día con tus metas.

Tanto si estás tomando notas sobre lecciones aprendidas como si estás ajustando estrategias, Docs te ayuda a mantenerte organizado y proactivo.

Con funciones colaborativas como comentarios en línea, edición en tiempo real y @menciones, tu equipo puede compartir comentarios e ideas sobre la marcha, ¡y crear juntos la lista de reproducción definitiva!

Tareas de ClickUp

Además, al integrar Docs con las tareas de ClickUp, tus reflexiones se enlazan directamente con proyectos específicos. Asegúrate de que las lecciones se apliquen fácilmente a tareas futuras, ¡mientras todos se mantienen responsables!

Planifica, organiza y colabora en cualquier proyecto con las tareas de ClickUp

Las tareas de ClickUp simplifican la gestión de tareas mediante el establecimiento de plazos, la asignación de responsabilidades y el seguimiento del progreso. También puedes dividir las tareas más grandes en subtareas más pequeñas y manejables, colaborar a través de comentarios sobre las tareas y asignar elementos de acción para que todo siga avanzando.

Además, crea flujos de trabajo personalizados con funciones como Estados personalizados, Campos personalizados y Dependencias. Este nivel de organización te ayuda a mantenerte centrado sin sobrecargarte, lo que garantiza una panorámica clara de los proyectos y responsabilidades en curso.

Se trata de mantener ese equilibrio; al fin y al cabo, un equipo motivado puede concentrarse en su trabajo mientras disfruta de su tiempo libre.

Chatear con ClickUp

Centraliza tus mensajes, comentarios y adjuntos en un solo lugar para colaborar mejor con ClickUp Chat

Si buscas más formas de mantener a todo el mundo al día, prueba a utilizar ClickUp Chat para comunicarte rápidamente con tu equipo. Es una forma estupenda de conectar en tiempo real sin reuniones innecesarias, lo que hace que la colaboración sea más fluida y eficiente.

📮 Información de ClickUp: Mientras que el 60 % de los trabajadores responde a los mensajes instantáneos en menos de 10 minutos, el 15 % tarda más de 2 horas en responder. Esta combinación de respuestas ultrarrápidas y respuestas tardías puede crear lagunas de comunicación y ralentizar la colaboración. Con ClickUp, todos tus mensajes, tareas y actualizaciones están en un solo lugar, lo que garantiza que ninguna conversación quede pendiente y que todos estén sincronizados, sin importar lo rápido o lento que respondan.

Y hablando de descansos, ¡no olvides programar momentos musicales en tu día!

Vista del calendario de ClickUp

Utiliza la vista Calendario de ClickUp para planificar descansos musicales y recargar energías cuando lo necesites. Ya sea para animarte por la tarde o para una sesión improvisada a media mañana, puedes configurar fácilmente recordatorios para que la música forme parte de tu rutina.

Asigna franjas horarias específicas para tus tareas con la vista Calendario de ClickUp

También puedes probar la técnica Pomodoro, que consiste en trabajar en intervalos de 25 minutos de concentración, seguidos de un descanso de 5 minutos. Este método aumenta la concentración, minimiza las distracciones y crea una sensación de urgencia para completar las tareas en un tiempo determinado.

Al combinar herramientas de productividad con música, puedes mantener a tu equipo motivado y con energía, al tiempo que fomentas una mentalidad productiva.

El equilibrio adecuado entre concentración, colaboración y motivación puede marcar la diferencia, especialmente cuando se trata de mantener la productividad mientras se trabaja desde casa

Mantén la motivación con la música adecuada y ClickUp

La productividad no tiene por qué ser complicada. Para hacer tu mejor trabajo, solo necesitas un espacio libre de distracciones, música motivadora que te ayude a concentrarte y una herramienta que te mantenga organizado.

La capacidad demostrada de la música para energizar o calmar, combinada con la gestión de tareas de ClickUp, puede ayudarte a ti y a tu equipo a trabajar de forma más eficiente y a sentiros bien haciéndolo.

Aprovechando el poder motivador de las canciones motivadoras y utilizando ClickUp, puedes crear un entorno de trabajo que mejore la productividad y favorezca un equilibrio más saludable entre la vida laboral y personal.

ClickUp es gratis, ¿a qué esperas? ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y empieza a conseguir más mientras disfrutas del viaje!