8 plantillas gratuitas de resúmenes de contenido para usar

Crear un resumen de contenido que dé en el blanco puede parecer como intentar montar muebles de IKEA sin las instrucciones, o peor aún, darse cuenta de que faltan tornillos. ¡Ahí es donde las plantillas de resumen de contenido vienen al rescate!

Tanto si estás planificando una entrada de blog para la optimización de motores de búsqueda (SEO), como si estás planificando enlaces internos para tu sitio web u organizando la estrategia de tu equipo de marketing, estas plantillas gratuitas para resúmenes de contenido te lo ponen ridículamente fácil.

🧠 Dato curioso: la palabra «brief» proviene del latín «brevis», que significa «breve» o «conciso».

¿Qué son las plantillas de resúmenes de contenido?

Las plantillas de resúmenes de contenido son guías estructuradas diseñadas para ayudar a organizar y comunicar los detalles esenciales de un contenido. Por lo general, describen información crucial como el público objetivo, el tono y los objetivos de un contenido.

Una plantilla sólida destaca aspectos cruciales del contenido, como las palabras clave principales y secundarias, lo que ayuda a los redactores a centrarse en los temas adecuados. También incluye instrucciones sobre cómo abordar la intención de búsqueda, lo que garantiza que el contenido satisfaga las necesidades de los lectores.

Al hacer referencia a artículos de la competencia como ejemplos o enlaces internos recomendados, los resúmenes también proporcionan contexto adicional sin sobrecargar a los redactores.

Una buena plantilla de resumen de contenido sirve de puente entre la estrategia y la ejecución, optimizando el proceso de creación de contenido. Proporciona a los redactores instrucciones claras y reduce las conjeturas, lo que facilita la entrega de contenido impactante y de alta calidad.

👀 ¿Sabías que... Según un estudio del Content Marketing Institute, solo el 37 % de los profesionales del marketing B2B más exitosos siguen una estrategia de contenido documentada. Esa estrategia casi siempre comienza con un resumen de contenido bien elaborado. ¡Es como el plano para el éxito del contenido!

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de resumen de contenido?

Crear una buena plantilla de resumen de contenido es esencial para elaborar contenido enfocado y atractivo. Una plantilla sólida establece expectativas claras, ahorra tiempo y garantiza la alineación con sus metas.

Estos son algunos de los aspectos clave que debe incluir en su plantilla de resumen:

Público objetivo : define claramente el público objetivo. Incluye detalles como datos demográficos, títulos y puntos débiles para orientar la creación de contenido.

Meta del contenido : añade una sección para especificar la meta del contenido. Ya sea generar clientes potenciales o aumentar el conocimiento de la marca, la meta debe ser clara, ya que influye directamente en el tratamiento del tema.

Palabras clave SEO : lista de palabras clave objetivo, incluidas las palabras clave de cola corta y larga que se ajusten a la intención del contenido.

Estructura del contenido : esboza el formato y las secciones. Especifica si se trata de un artículo, una guía o un estudio de caso, e incluye elementos estructurales como títulos y subtítulos.

Tono y voz : indique si el contenido debe ser formal, informal o coloquial, dependiendo del público al que vaya dirigido.

Llamada a la acción [CTA] : Incluye una CTA clara que guíe a la audiencia hacia el siguiente paso, como registrarse, descargar o ponerse en contacto.

Canales de distribución de contenido : describe dónde se realizará el uso compartido del contenido, como redes sociales, campañas de correo electrónico o tu sitio web.

Referencias y recursos : incluye espacio para fuentes relevantes, enlaces, casos prácticos o datos que respalden el contenido.

Plazos y hitos: establece plazos para los borradores y las versiones finales e incluye hitos para mantener el proceso de creación de contenido por el buen camino.

💡Consejo profesional: Añade títulos y subtítulos a tu resumen de contenido para darle estructura o un esquema. Esto divide claramente tu resumen en secciones y facilita su seguimiento a los redactores.

8 plantillas gratuitas para resúmenes de contenido

Si no utiliza resúmenes de contenido, o los omite de vez en cuando, es hora de convertirlos en un elemento básico de su proceso de redacción de contenido. Para ayudarle a ponerse en marcha, estas ocho plantillas de ClickUp [y otras fuentes] le guiarán en la creación de contenido de primera calidad desde el principio.

ClickUp ha reducido la necesidad de comunicación por correo electrónico y ha optimizado la colaboración de nuestro equipo de creación de contenido. Ahora podemos pasar de la ideación/lluvia de ideas al primer borrador hasta 2-3 veces más rápido. Al realizar un seguimiento eficaz de las tareas y proporcionar contexto [a través de la sección de descripción y comentarios], se produce un menor cambio de contexto, lo que lleva a utilizar un solo sistema [ClickUp] en lugar de varios [GDrive, correo electrónico y Slack).

1. Plantilla de resumen de contenido SEO de ClickUp

Descargar esta plantilla Acorta la distancia entre tu equipo de briefing y tus redactores con la plantilla de briefing de contenido SEO de ClickUp.

👀 ¿Sabías que... el 75 % de las personas nunca pasa de la primera página de resultados de búsqueda? Por eso, crear contenido optimizado para SEO es más importante que nunca.

La plantilla de resumen de contenido SEO de ClickUp es un excelente punto de partida para crear un resumen impecable. Cuenta con todas las herramientas que tus redactores necesitan para comprender el alcance del trabajo, incluidas subsecciones para palabras clave primarias y secundarias, una sección para añadir enlaces internos y otra para artículos de la competencia.

Creada en ClickUp Docs, la plantilla es fácil de usar para principiantes, por lo que todo el mundo, desde escritores experimentados hasta becarios, puede probarla. Su formato para rellenar los espacios en blanco facilita su reutilización o guardarla como plantilla para un uso rápido posterior.

🌟Ideal para: especialistas en SEO, gestores de contenido y equipos de marketing centrados en impulsar el tráfico orgánico. Esta plantilla es ideal para profesionales que necesitan crear contenido optimizado para SEO y alinear a los redactores con metas claras.

2. La plantilla de redacción de contenidos de ClickUp

Descargar esta plantilla Empieza rápidamente a generar contenido con la plantilla de redacción de contenido de ClickUp.

¿Y si pudieras escribir lo que necesitaras, cuando lo necesitaras, sin temer el bloqueo del escritor?

La plantilla de redacción de contenidos de ClickUp optimiza el proceso de creación de contenidos atractivos que respaldan su marca, impulsan las ventas y generan más clientes potenciales, a pesar de los obstáculos. No solo proporciona a los redactores el esquema para empezar a escribir inmediatamente una entrada de blog o un comunicado de prensa, sino que también estructura su proceso de pensamiento con secciones claramente delimitadas para el seguimiento de detalles como la fecha de lanzamiento del contenido, el titular y el logotipo de la marca, etc.

También puede especificar las fechas de inicio y finalización del proyecto, los enlaces publicados para cuando su contenido se publique y las metas que espera alcanzar con su contenido.

Empieza a usar ClickUp Brain Utiliza ClickUp Brain como tu estratega de contenido, redactor y experto en SEO con IA.

Para que el proceso sea aún más eficiente, puedes combinar la plantilla con el asistente de IA nativo de ClickUp, ClickUp Brain. Deja que la IA te ayude a:

Encuentre temas sobre los que escribir.

Haga una lluvia de ideas para cubrir las lagunas de contenido.

Genera ideas de palabras clave para optimizar tu contenido para los motores de búsqueda.

Elabora estrategias de contenido y formas de conseguir mejores posiciones en los rankings.

🌟Ideal para: blogueros, escritores autónomos y creadores de contenido que necesitan empezar rápidamente. También es ideal para equipos de marketing que producen diversos tipos de contenido, como entradas de blog, casos prácticos y páginas de destino.

3. Plantilla de directrices de redacción de ClickUp

Descargar esta plantilla Utilice la plantilla de directrices de redacción de ClickUp para mantener la coherencia en todo su contenido.

A nadie le gusta que el formato, el tono y la gramática de su contenido sean inconsistentes. Hace que el trabajo parezca poco profesional y da una mala impresión a los clientes. Mantén a tu equipo de redacción de contenido en sintonía con la plantilla de directrices de redacción de ClickUp.

Esta plantilla es imprescindible para su equipo de marketing. Ofrece instrucciones claras para ayudar a los redactores a crear contenido que cumpla con los objetivos. Al utilizarla, puede estandarizar el proceso de redacción, mantener la precisión y establecer expectativas claras para su equipo.

La plantilla comienza con una introducción en la que se destaca la importancia de las pautas de redacción. A continuación, puedes definir aspectos específicos como la voz de la marca, el tono, la gramática y el estilo.

Una vez que lo hayas configurado, comparte la plantilla con tu equipo de contenido y las partes interesadas pertinentes. Podrán acceder a ella en cualquier momento, aportar comentarios y sugerir mejoras. Incluso puedes utilizar un generador de contenido con IA junto con la plantilla para crear contenido más rápidamente y mantener la coherencia.

🌟Ideal para: editores, gestores de contenido y equipos de branding que necesitan mantener la coherencia en el tono, la voz y el formato de todos los materiales escritos.

4. Plantilla de resumen de campaña de ClickUp

Descargar esta plantilla Coordina a tu equipo para mejorar la colaboración con la plantilla de resumen de campaña de ClickUp.

Los resúmenes de campañas creativas requieren más esfuerzo que los planes de proyecto estándar. Necesitan aportaciones y colaboración entre departamentos para obtener resultados. Las campañas suelen implicar múltiples proyectos más pequeños que trabajan para alcanzar una meta mayor, por lo que la coordinación es esencial.

La plantilla de resumen de campaña de ClickUp simplifica este proceso para los gestores de proyectos, ya que desglosa claramente los elementos de la campaña y lo organiza todo.

Esta plantilla de cinco páginas comienza con una panorámica de la campaña publicitaria, en la que se detallan la meta, el público destinatario, el presupuesto, los resultados esperados y los recursos necesarios. Cada sección le indica que defina aspectos específicos, lo que garantiza que su campaña esté bien estructurada desde el principio.

Las subpáginas predefinidas están integradas para planear los activos y elementos creativos individuales, lo que proporciona claridad en cada parte de la campaña. Esta estructura mantiene su campaña centrada, manejable y lista para el éxito.

🌟Ideal para: Gerentes, directores creativos y responsables de campañas que coordinan múltiples proyectos dentro de una estrategia de marketing más amplia.

🧠 Dato curioso: El «resumen inverso» es una tendencia emergente. Algunas empresas ahora piden a sus redactores que creen uno antes de comenzar un proyecto. Básicamente, se trata de un resumen rápido de las metas y estrategias clave de la publicación, que ayuda a garantizar que todos estén en sintonía. Es una excelente manera de detectar posibles malentendidos y alinear las expectativas rápidamente.

5. Plantilla de resumen de campaña de marketing de ClickUp

Descargar esta plantilla Realice el seguimiento del progreso mientras su proyecto está en marcha con la plantilla de resumen de campaña de marketing de ClickUp.

Llevar a cabo una campaña de marketing exitosa requiere una planificación cuidadosa, y la plantilla de resumen de campaña de marketing de ClickUp simplifica considerablemente el proceso.

Esta plantilla le ayuda a crear un plan unificado que fomenta la colaboración entre los miembros de su equipo. También facilita la elaboración de presupuestos al identificar claramente los costes de la campaña, lo que le permite optimizar su presupuesto.

Con roles y responsabilidades claramente definidos, su equipo podrá mantenerse informado y preparado durante todo el proceso. También podrá realizar el seguimiento del progreso y ajustar los planes a medida que cambien las prioridades.

Está diseñada para facilitar la gestión de contenidos y mantener tus esfuerzos de marketing organizados y eficientes. Si tu objetivo es una estrategia de marketing de contenidos sólida que ofrezca resultados, esta plantilla es la solución ideal para ayudarte a planificar de forma más inteligente y lanzar tus proyectos más rápidamente.

🌟Ideal para: Directores de marketing y jefes de equipo que desean planificar y ejecutar campañas unificadas manteniendo una definición clara de los presupuestos, los roles y los cronogramas.

6. Plantilla de documento de resumen creativo de ClickUp

Descargar esta plantilla Diseña tu proyecto perfecto con la plantilla de documento de resumen creativo de ClickUp.

Una comunicación clara puede ser una base sólida para un proyecto de diseño exitoso, ¡y la plantilla de documento de resumen creativo de ClickUp está aquí para ayudarte!

Empieza por esbozar las metas, el cronograma y el alcance del proyecto en ClickUp. Involucra a tu equipo para establecer metas claras y realizar un seguimiento del progreso con tareas. Utiliza los Campos personalizados para realizar un seguimiento de los datos demográficos, el presupuesto y los hitos a medida que avanzas. Esto mantendrá tu proyecto organizado y fluirá sin problemas.

Puede revisar y modificar rápidamente el resumen creativo a lo largo del proceso, asegurándose de que todo vaya según lo previsto con las tareas periódicas de ClickUp.

🌟Ideal para: Diseñadores, equipos creativos y gestores de proyectos que trabajan en proyectos con un gran componente de diseño que requieren una comunicación y una colaboración claras.

7. Plantilla de resumen de contenido de The Meta Blog

Generar resúmenes de contenido detallados puede llevar mucho tiempo, pero la plantilla de resumen de contenido de The Meta Blog simplifica el proceso. La plantilla le permite esbozar el tema con claridad, lo que proporciona al redactor una orientación sólida sobre en qué centrarse. Si tiene un enfoque o un título específicos, puede incluirlos, junto con cualquier enlace útil. Añada una meta de contenido o una meta empresarial muy clara, ya sea impulsar las inscripciones o mejorar el posicionamiento en los motores de búsqueda.

Puedes definir tu público objetivo, la fase del proceso de compra en la que se encuentran y lo que quieres que obtengan del contenido.

La plantilla también le permite especificar el formato del contenido, como una entrada de blog o una página de destino, y el recuento de palabras para mantener la coherencia. Una vez que añada los subtítulos, los enlaces internos y externos y cualquier instrucción especial, estará listo para crear su resumen de contenido perfecto.

🌟Ideal para: Escritores autónomos, estrategas de contenido y propietarios de pequeñas empresas que buscan una forma optimizada de organizar ideas y objetivos de contenido.

8. Plantilla de resumen de contenido de Frase

vía Frase

La plantilla de resumen de contenido de Frase ayuda a acelerar el proceso de creación de contenido al organizar elementos centrados en el SEO, como la palabra clave objetivo, los títulos y las llamadas a la acción. También cuenta con áreas específicas para investigar su tema y artículos de la competencia con el fin de crear el mejor título y la mejor estructura de contenido posibles.

La plantilla incluye secciones para una introducción bien elaborada, títulos detallados en el cuerpo del texto y una conclusión persuasiva para guiar al redactor de manera eficaz.

Puede personalizar la plantilla utilizando las herramientas de Frase para automatizar la investigación de palabras clave, crear esquemas de contenido y realizar investigaciones SERP, lo que hace que la creación de contenido sea escalable y eficiente.

🌟Ideal para: Profesionales del marketing de contenidos y equipos que combinan la creación de contenidos basados en datos, el SEO y el análisis de la competencia.

Optimice sus proyectos de redacción de contenido con plantillas de resúmenes de contenido.

Hacer malabarismos con múltiples proyectos de contenido a veces puede parecer como hacer girar platos, pero no tiene por qué ser tan caótico. Puede mantener todo organizado y funcionando sin problemas con la plantilla de resumen de contenido adecuada, que a menudo es gratuita.

La biblioteca de plantillas de ClickUp incluye múltiples plantillas listas para usar que le permitirán ponerse manos a la obra con su proceso de creación de resúmenes.

Además, con las sólidas herramientas de gestión de proyectos de ClickUp, gestionar el contenido resulta más sencillo, tanto si estás colaborando como si estás realizando el seguimiento de los plazos.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp para crear resúmenes que impulsen la publicación de contenido listo para publicar!