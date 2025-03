7 plantillas gratuitas de auditoría de redes sociales

Gestionar varios perfiles y cuentas en las redes sociales suele parecer un juego interminable de serpientes y escaleras. Tan pronto como estás a punto de llevarte el premio gordo con 100, una serpiente te muerde con 99 y hace que tu engagement caiga en picado o, peor aún, te ahogas en un aluvión de comentarios negativos.

Incluso con Herramientas de gestión de redes sociales de IA si eres un profesional de las redes sociales, tienes que gestionar un millón de cosas diferentes a diario. Pero, ¿cómo saber si todos esos esfuerzos de marketing en redes sociales están llegando a su público objetivo y dando sus frutos?

Por realizar una auditoría de los medios sociales **Una auditoría de redes sociales evalúa todas las métricas importantes en los distintos canales y ayuda a detectar las carencias de la estrategia de marketing en redes sociales.

Pero recopilar grandes cantidades de datos y clasificarlos en grupos específicos parece mucho trabajo, ¿verdad? Por suerte, no tiene que hacerlo usted mismo, gracias a las opciones de plantillas de auditoría de redes sociales listas para usar.

¿Qué son las plantillas de auditoría de redes sociales?

Una plantilla de auditoría de redes sociales es una herramienta estructurada para analizar y evaluar sus canales de redes sociales. Es una guía paso a paso para organizar y revisar los datos sociales importantes.

Al igual que herramientas de escucha social le ayudan a comprender los debates y contenidos más amplios de los medios sociales, estas plantillas le ayudan a comprender la eficacia de sus esfuerzos en las plataformas de medios sociales.

Las plantillas de auditoría de redes sociales le ayudarán a recopilar, organizar y analizar su actividad en las redes sociales, desde la participación en los contenidos hasta el análisis de los resultados marketing de influencias eficacia, dándole una imagen clara de lo que está funcionando y lo que necesita mejorar.

Tanto si trabajas solo como si formas parte de un equipo, contar con una plantilla bien estructurada es crucial para ahorrar tiempo y garantizar la coherencia en tu proceso de evaluación de las redes sociales.

¿En qué consiste una buena plantilla de auditoría de redes sociales?

Una buena plantilla de auditoría de redes sociales le ahorra tiempo y le ayuda a maximizar el rendimiento de sus redes sociales centrándose en los factores clave:

Comprensión: Cubre todas las métricas clave como las tasas de participación, el recuento de seguidores, las menciones de la marca, las principales publicaciones y los datos demográficos objetivo

Cubre todas las métricas clave como las tasas de participación, el recuento de seguidores, las menciones de la marca, las principales publicaciones y los datos demográficos objetivo Facilidad de uso: Permite una navegación sencilla con una entrada de datos directa

Permite una navegación sencilla con una entrada de datos directa Adaptabilidad: Le permite adaptarlo a varias plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest y X (antes Twitter)

Le permite adaptarlo a varias plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest y X (antes Twitter) Organización visual: Incluye elementos visuales como gráficos para ilustrar claramente las tendencias de rendimiento

Incluye elementos visuales como gráficos para ilustrar claramente las tendencias de rendimiento Comparación del rendimiento a lo largo del tiempo: Las buenas herramientas de auditoría de redes sociales deberían facilitar la comparación de las métricas clave de las publicaciones de mayor rendimiento y las campañas específicas mes a mes o año a año

Con estas funciones, una plantilla de auditoría de redes sociales bien diseñada se convierte en una herramienta inestimable para afinar tu estrategia de redes sociales.

Proporciona la estructura necesaria para evaluar y mejorar de forma coherente los esfuerzos en las redes sociales, lo que se traduce en una mayor participación, un mayor alcance y, en general, campañas de éxito.

Plantillas de auditoría de redes sociales

He aquí siete ejemplos de auditorías eficaces de redes sociales que pueden ayudarle a perfeccionar su estrategia y mejorar su rendimiento:

1. Plantilla de análisis de medios sociales de ClickUp

Plantilla de análisis de medios sociales de ClickUp

En Plantilla de análisis de redes sociales ClickUp recopila, organiza e interpreta las métricas clave de sus cuentas en redes sociales, ayudándole a realizar un seguimiento de la eficacia de sus acciones.

Esta plantilla también proporciona flexibilidad para gestionar datos históricos. Esta función permite a los equipos realizar un seguimiento y archivar métricas mes a mes, lo que puede resultar útil a la hora de generar informes o realizar un seguimiento de las tendencias entre periodos.

Esta debería ser tu plantilla plantilla gratuita, gratuita/a de informes analíticos para aprovechar el análisis del rendimiento al tiempo que mantiene una comunicación centralizada con su equipo.

Con esta plantilla, puede:

Realizar un seguimiento de todos tus canales sociales en un solo lugar, supervisando métricas esenciales como los "me gusta", las valoraciones y las tasas de participación a través de una vista Lista de análisis optimizada

Organizar tus métricas con campos de tareas personalizables y seguimiento de KPI para que puedas centrarte en los datos más importantes para tu estrategia

Mantenga a todo su equipo alineado con la comunicación centralizada y el seguimiento del rendimiento, simplificando las decisiones basadas en datos

💡 Consejo profesional: En la vista Lista de análisis, configure métricas de análisis para cada plataforma, cree tareas para cada métrica y personalice campos para realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) .

ideal para: Equipos que necesitan una visión holística de las redes sociales a través de múltiples plataformas y quieren mantener los análisis centralizados para facilitar el acceso y la revisión

2. Plantilla de flujo de trabajo de estrategia de medios sociales de ClickUp

Plantilla de flujo de trabajo de estrategia de medios sociales de ClickUp

Si está buscando una de las mejores plantillas para redes sociales esta plantilla es la solución definitiva para crear, gestionar, ejecutar y realizar un seguimiento de las estrategias en las redes sociales.

En Plantilla de flujo de trabajo de estrategia de medios sociales de ClickUp se asemeja a un kit de herramientas de gestión de proyectos de medios sociales . Le guía paso a paso desde el plan hasta la evaluación, garantizando que todo el proceso sea personalizado.

Además, las herramientas de flujo de trabajo de ClickUp ayudan a reducir los cuellos de botella al permitir a los administradores establecer recordatorios de tareas automatizados, lo que hace que sea menos probable que se incumplan los plazos.

Esta función es especialmente valiosa durante periodos de gran actividad en los que muchas campañas se ejecutan simultáneamente, lo que hace que el seguimiento de importantes KPI de notoriedad de marca más fácil.

Utilice esta plantilla para:

Acceder a cinco vistas especializadas, incluidos los pasos de la estrategia de redes sociales, la fase de creación y un Tablero de ideas interactivo

Realizar un seguimiento de las tareas con estados personalizados, garantizando que cada paso se desarrolle sin problemas desde la planificación hasta la ejecución

Delegue tareas de forma eficaz y mantenga la responsabilidad durante todo el proceso

💡 Pro Tip: Personaliza el Tablero de Estado de Ánimo para tu marca en la vista Pizarra arrastrando imágenes y añadiendo texto para dar vida a tu visión. Utilice este Tablero para mantener la estética de su marca coherente en todos los canales de medios sociales.

✨Ideal for: Social media managers and teams who want a clear, repeatable process for building and executing social media strategies, with tools for collaboration and seguimiento

3. Plantilla del plan de contenidos para redes sociales de ClickUp

Plantilla del plan de contenidos para redes sociales de ClickUp

No te pierdas esta plantilla si eres principiante y buscas agilizar tu proceso de creación y programación de contenidos. En Plantilla de plan de contenidos para redes sociales de ClickUp le permite crear contenido de alta calidad de forma consistente mientras organiza y programa las publicaciones en todas las cuentas de redes sociales.

Otra función de esta plantilla es la posibilidad de etiquetar a distintos miembros del equipo y asignar roles específicos a cada publicación. De este modo, todo el mundo sabe cuál es su responsabilidad, ya sea crear los gráficos, escribir el pie de foto o gestionar las respuestas de la comunidad.

Utiliza las siguientes funciones para sacar el máximo partido a la plantilla:

Ajuste de metas: Define los objetivos de tu contenido para sincronizarlo con tu estrategia general

Define los objetivos de tu contenido para sincronizarlo con tu estrategia general Programación de contenidos: Planifica y programa las publicaciones en varias plataformas

Planifica y programa las publicaciones en varias plataformas Herramientas de colaboración: Facilite el trabajo en equipo permitiendo comentarios, adjuntos y actualizaciones en tiempo real

Facilite el trabajo en equipo permitiendo comentarios, adjuntos y actualizaciones en tiempo real Seguimiento del rendimiento: Integre métricas de rendimiento para perfeccionar su estrategia de contenidos

💡 Pro Tip: Configure tareas periódicas y analice el rendimiento para mantener un contenido fresco y relevante.

✨Ideal for: Social media managers or teams looking for an easy-to-use content calendar that allows for smooth scheduling and collaboration among team members

4. La plantilla de análisis competitivo de ClickUp

Plantilla de análisis competitivo ClickUp

En Plantilla de análisis competitivo ClickUp le ayuda a analizar las estrategias de sus competidores y a comprender la posición de su marca en el mercado.

Otra gran utilidad de esta plantilla es identificar las tendencias del sector. Mediante el seguimiento de las actividades de sus competidores, puede detectar las tendencias futuras y ajustar su estrategia. Este enfoque proactivo puede ayudar a su marca a mantenerse innovadora y a la vanguardia.

Hay algunas funciones que hacen que esta plantilla destaque por su utilidad:

Matriz interactiva: Clasifica a los competidores en cuatro cuadrantes estratégicos: líderes, competidores, jugadores de nicho y jugadores de alto rendimiento

Clasifica a los competidores en cuatro cuadrantes estratégicos: líderes, competidores, jugadores de nicho y jugadores de alto rendimiento Leyenda completa: Comprenda exactamente los criterios de evaluación de la competencia

Comprenda exactamente los criterios de evaluación de la competencia Planificación estratégica: Transforme la información sobre los competidores en estrategias prácticas

💡 Consejo profesional: Empiece por correlacionar a sus tres principales competidores y, a continuación, añada gradualmente otros para comprender plenamente el panorama competitivo. Revise periódicamente el análisis para mantenerse al día de los cambios en el sector.

✨Ideal para: Marcas que quieren seguir siendo competitivas haciendo un seguimiento de otros actores del mercado e identificando oportunidades para diferenciarse

5. Plantilla de auditoría de redes sociales de Hootsuite

vía Hootsuite Ha estado esperando una plantilla de auditoría que incorpore Analítica de TikTok para mejorar la estrategia ? La plantilla de auditoría de redes sociales de Hootsuite te facilita la vida convirtiendo datos complejos en procesos estructurados y procesables que te ahorran tiempo.

Además, la plantilla de Hootsuite incluye secciones para auditar la coherencia de la voz de la marca y la calidad de los seguidores. Al examinar estas áreas, puedes asegurarte de que tu marca se mantiene fiel a su mensaje principal y llega al público adecuado.

Mejora tu estrategia de redes sociales con lo siguiente:

Lista de control exhaustiva: Navegue por una lista de control de auditoría completa que cubre los detalles de la cuenta, la competencia, la audiencia y las metas

Navegue por una lista de control de auditoría completa que cubre los detalles de la cuenta, la competencia, la audiencia y las metas Análisis multiplataforma: Compara el rendimiento entre canales para identificar tendencias

Compara el rendimiento entre canales para identificar tendencias Marco DAFO: Evalúe los puntos fuertes, los puntos débiles, las oportunidades y las amenazas

💡 Consejo profesional: Actualice su análisis DAFO anualmente para asegurarse de que está al día de los cambios del mercado.

✨Ideal para: Profesionales del marketing que buscan una forma minuciosa y bien organizada de auditar varias cuentas de redes sociales y obtener información práctica

**Lea también las 10 mejores herramientas de marketing de TikTok para hacer crecer tu empresa

6. Plantilla de auditoría de redes sociales de SproutSocial

vía SproutSocial ¿Necesitas una sencilla hoja de cálculo de auditoría de redes sociales que también ofrezca consejos fáciles de usar? La plantilla de auditoría de redes sociales de SproutSocial proporciona un marco completo para evaluar tu presencia en las redes sociales y sugerir oportunidades estratégicas de crecimiento.

Un aspecto destacado de la plantilla de SproutSocial es que se centra en los datos demográficos de la audiencia y en el análisis de los sentimientos. Puedes crear campañas más específicas e impactantes comprendiendo quién es tu audiencia y qué opina de tu contenido.

Aprovecha al máximo las posibilidades de la plantilla:

Panel de resumen automatizado: Seguimiento de métricas en todos los canales en una sola Panorámica

Seguimiento de métricas en todos los canales en una sola Panorámica Seguimiento inteligente del rendimiento: Identifique las tendencias de crecimiento con cálculos interanuales

Identifique las tendencias de crecimiento con cálculos interanuales Soporte de análisis guiado: Realice un seguimiento preciso con consejos específicos para cada plataforma

💡 Consejo profesional: Empiece por auditar primero su canal de mayor rendimiento y, a continuación, amplíe para ajustar los puntos de referencia.

✨Ideal para: Marcas que necesitan una forma eficaz y sencilla de auditar sus redes sociales en todas las plataformas, especialmente útil para quienes desean una elaboración de informes clara y automatizada

7. Plantilla de informe de redes sociales de HubSpot

vía HubSpot Elimina el ruido con un análisis mensual de las redes sociales. La plantilla de informe de redes sociales de HubSpot proporciona un formato pulido y listo para la presentación para mostrar tu rendimiento en todos los canales, las victorias y las oportunidades estratégicas.

La plantilla de HubSpot es ideal para compartir información con personas sin conocimientos técnicos. Sus gráficos y diagramas visualmente atractivos ayudan a transmitir los datos de rendimiento con claridad, lo que facilita que todo el mundo comprenda el impacto de tu estrategia de redes sociales.

Estas son algunas de sus funciones clave:

Panel de control multiplataforma: Seguimiento de métricas de medios propios y ganados en una vista unificada

Seguimiento de métricas de medios propios y ganados en una vista unificada Análisis específico de la plataforma: Personalización y seguimiento de los indicadores clave de rendimiento con secciones específicas

Personalización y seguimiento de los indicadores clave de rendimiento con secciones específicas Mapeo de oportunidades: Identifique y documente las oportunidades de crecimiento

💡 Pro Tip: Actualizar mensualmente para realizar un seguimiento eficaz de los cambios mes a mes e incluir perspectivas cuantitativas y cualitativas.

ideal para: Equipos de redes sociales que necesitan un informe profesional y fácil de compartir que comunique el rendimiento de las redes sociales a las partes interesadas, completado con métricas visuales y oportunidades de crecimiento

También leer: las 10 mejores herramientas de análisis de Instagram para el seguimiento del rendimiento

Aumenta tu presencia en las redes sociales con las plantillas de ClickUp

Una plantilla de auditoría de redes sociales es una herramienta inestimable que mejora el seguimiento del rendimiento, la planificación de contenidos y el análisis de la competencia, ayudándole a mantenerse a la vanguardia.

ClickUp, con su variedad de plantillas personalizables, facilita el proceso de auditoría de redes sociales.

Al integrar ClickUp en su proceso de auditoría, se asegura un mejor rendimiento y establece una cultura de mejora continua dentro de su equipo.

Así que, si está listo para elevar su juego de medios sociales, regístrese para obtener una cuenta gratuita de ClickUp y empieza a auditar tu camino hacia el intento correcto en las redes sociales