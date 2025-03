NotebookLM vs. Notion: ¿Qué app para tomar notas es mejor?

¿Sabía que, por término medio, los empleados gastan 1.8 horas cada día, o casi una jornada laboral completa a la semana, sólo buscando información?

Eso supone una gran pérdida de tiempo, tanto si eres un estudiante que se prepara para un examen como si eres un profesional que compagina varios proyectos o un autónomo que gestiona los plazos de entrega.

En este caso, una app para tomar notas puede ayudarte. Aplicaciones para tomar notas como NotebookLM y Notion te ayudan a capturar elementos de acción y conclusiones de reuniones, organizar esos datos en tareas y prioridades, y colaborar con otras personas.

pero, ¿qué aplicación para tomar notas se adapta mejor a tu estilo?

En este blog, vamos a desgranar las diferencias entre NotebookLM vs Notion para ayudarte a encontrar el más adecuado para tu flujo de trabajo. 🎯

vía CuadernoLM NotebookLM de Google Labs es un asistente de investigación y toma de notas basado en IA. Utiliza Gemini de Google para proporcionar varias funciones, adaptándose a las necesidades individuales del usuario.

A diferencia de los modelos generales de IA que se nutren de la amplia base de datos de Internet, NotebookLM basa sus respuestas en los materiales específicos que le proporcionas. Esto reduce las posibilidades de imprecisiones y alucinaciones. Puedes hacerle preguntas relacionadas con el contenido o pedirle resúmenes de las respuestas.

Creado originalmente para investigadores y estudiantes, NotebookLM es ahora popular entre otros profesionales que necesitan una forma inteligente de gestionar grandes conjuntos de datos. Como desglosa la información compleja, puedes utilizarlo para extraer ideas significativas a partir de tus hallazgos.

NotebookLM es un cuaderno digital repleto de herramientas que ayudan a agilizar la investigación y la documentación. Desde la generación de sugerencias de IA para ideas innovadoras hasta la colaboración en documentos de investigación, la herramienta ayuda a crear conocimiento procesable.

Veamos sus funciones en detalle. 👇

Ordenar y gestionar los resultados de la investigación con NotebookLM

NotebookLM te permite crear, guardar y organizar ordenadamente tus notas. Puede convertir las notas seleccionadas en formatos estructurados como esquemas, guías de estudio, tablas de contenido o resúmenes para tenerlo todo accesible.

Este Herramienta de IA para tomar notas también combina notas, critica ideas y comparte conceptos relacionados. Estas funciones facilitan el análisis de tus contenidos a la vez que enriquecen tu información.

🧠 Dato curioso: NotebookLM permite a los usuarios cargar hasta 50 fuentes, cada una de las cuales puede contener hasta 500.000 palabras. Esto lo hace ideal para proyectos a gran escala, como disertaciones o investigaciones extensas.

Añadir contenido de diferentes fuentes con NotebookLM

NotebookLM permite añadir contenido de diferentes fuentes, como Documentos de Google, archivos PDF y URLs. Estos documentos sirven de base para generar interacciones e insights.

Basándose en este proceso de escritura, el software de gestión de documentos analiza el material cargado para generar resúmenes, resaltar los temas clave y sugerir preguntas. Este proceso simplifica la información compleja, facilitando su comprensión y participación.

Obtenga un resumen de audio de sus notas basado en IA

NotebookLM mejora la toma de notas con funciones como el análisis de imágenes y los resúmenes de audio. Puede interpretar y referenciar imágenes incrustadas en documentos, lo que facilita la incorporación de datos visuales a tu trabajo.

Además, puedes utilizar NotebookLM para generar resúmenes de audio al estilo podcast de su contenido, proporcionando una forma atractiva y alternativa de revisar la información mientras realiza varias tareas a la vez o se desplaza.

vía Notion **Notion es una aplicación versátil de productividad y toma de notas que funciona como un espacio de trabajo todo en uno para individuos y equipos

Notion te permite crear entornos de trabajo personalizados con páginas, bases de datos y Tableros para organizar tus tareas, documentos y proyectos exactamente como los necesitas. También puede utilizarse como sistema de gestión del conocimiento para aumentar la productividad.

Ideal para uso personal, la plataforma le permite configurar páginas personalizadas, añadir tipos de contenido e incorporar calendarios y listas de tareas a su flujo de trabajo diario.

🧠 Dato curioso: Ivan Zhao y otros fundaron Notion en 2013. Desde su lanzamiento inicial en 2016, la app ha ganado popularidad debido a su atractivo estético y funcionalidad.

El espacio de trabajo flexible de Notion ofrece varias funciones para mejorar la colaboración e impulsar la eficiencia. Veámoslas en detalle. 👇

Colabora con tu equipo y asigna tareas

Notion tiene grandes opciones de personalización, permitiéndote crear páginas personalizadas con contenido como texto, imágenes, tablas y mucho más. Esta flexibilidad facilita la adaptación de la plataforma a diferentes flujos de trabajo, ya sea documentando investigaciones, gestionando proyectos u organizando tareas personales.

Además, Notion ofrece funciones de trabajo en equipo en tiempo real. Puedes compartir documentos, dejar comentarios y proporcionar feedback instantáneamente a tu equipo para una alineación perfecta. Estas herramientas de colaboración son útiles para los proyectos compartidos y el seguimiento del progreso.

🧠 Dato divertido: A partir de 2024, Notion cuenta con más de 100 millones de usuarios y está valorada en 10.000 millones de dólares.

Utilice sus herramientas de gestión de proyectos para el seguimiento del progreso

Notion proporciona potentes herramientas de gestión de proyectos, permitiéndole visualizar sus proyectos en formatos como Tableros Kanban y calendarios. Soporta la integración multiplataforma, conectándose con herramientas como Google Drive para extraer información directamente a su espacio de trabajo Notion.

Para las tareas que deben repetirse, Notion ofrece funciones de automatización para reducir el tiempo dedicado a las actividades rutinarias.

Traducir y resumir información con Notion IA

La asistencia integrada de IA de Notion mejora la productividad, ayudándole a aportar ideas, resumir contenidos y generar rápidamente información relevante.

Además, Notion cuenta con más de 20.000 plantillas para el ajuste de páginas para cualquier propósito, desde la planificación de proyectos a diferentes estrategias para tomar notas . Puedes empezar rápidamente sin tener que diseñarlo todo desde cero.

🔍 ¿Sabía que? Notion es compatible con ecuaciones en línea utilizando LaTeX. Puede introducir símbolos matemáticos o ecuaciones escribiendo/inline y seleccionando la opción 'Ecuación inline'. Es una función muy útil para estudiantes, educadores y analistas.

Tanto NotebookLM como Notion pretenden hacer frente a uno de los retos más importantes de la productividad: la pérdida de tiempo. Según un reciente informe de McKinsey, las empresas pierden más de 1.000 millones de euros al año 37.000 millones de dólares anuales debido a prácticas deficientes de uso compartido del conocimiento.

Estas dos herramientas ofrecen capacidades únicas adaptadas a necesidades diferentes. NotebookLM se centra en la toma de notas, la investigación y el análisis de contenidos. En cambio, Notion ofrece páginas personalizables, herramientas de gestión de proyectos y colaboración en tiempo real.

En esta comparativa, desglosaremos cómo se apilan las funciones de cada herramienta para ayudarte a decidir cuál es la más adecuada para ti. 💁

NotebookLM vs. Notion

NotebookLM

NotebookLM le permite cargar documentos como PDF y archivos de texto e interactuar con ellos directamente. Su IA genera resúmenes, perspectivas y versiones de audio del contenido para una experiencia de aprendizaje dinámica.

Notion

Notion es compatible con la incrustación y enlazado de documentos, pero carece de funciones de IA interactiva. Esto significa que tienes que extraer manualmente información específica de los datos.

🏆 Ganador: NotebookLM destaca por proporcionar información y análisis inmediatos a partir de los materiales cargados.

NotebookLM

NotebookLM ofrece funciones básicas de uso compartido que permiten colaborar en los cuadernos, pero no incluye funciones avanzadas como la edición o los comentarios en tiempo real.

Además, organiza las notas en cuadernos separados y desconectados, lo que puede limitar la flexibilidad.

Notion

Notion ofrece sólidas herramientas de colaboración, como asignación de tareas, actualizaciones en tiempo real y espacios de trabajo compartidos para proyectos en equipo.

Además, dispone de una amplia personalización con Plantillas Notion y bases de datos interconectadas, y estructuras organizativas flexibles para mayor versatilidad.

🏆 Ganador: Notion destaca por su flexibilidad, su amplia capacidad de personalización en la organización de contenidos diversos y sus completas funciones de colaboración para el trabajo en equipo.

🔍 ¿Sabía que? Sistema Cornell para tomar notas creado en la Universidad de Cornell, organiza todas tus notas en tres secciones: puntos principales, detalles de compatibilidad y un resumen. Este diseño simplifica la revisión y aumenta la retención al fomentar la participación activa con el material.

NotebookLM

NotebookLM se centra en la simplicidad con una interfaz directa e intuitiva específica para la interacción con documentos. Su estructura clara facilita la interacción con los materiales cargados a través de guías.

Notion

La interfaz personalizable de Notion te permite diseñar tu espacio de trabajo con distintos tipos de contenido. Su capacidad para enlazar notas de forma no lineal aumenta la flexibilidad. Sin embargo, el amplio intervalo de opciones puede abrumar a los usuarios.

🏆 Ganador: Notion se lleva la palma por su flexibilidad y capacidad de adaptarse a las preferencias individuales a pesar de su curva de aprendizaje más pronunciada.

Hemos recurrido a Reddit para conocer la opinión de la gente sobre NotebookLM y Notion. Aunque no hay hilos específicos que los comparen directamente, los usuarios han compartido valiosos puntos de vista sobre sus experiencias con cada aplicación.

Utilizaba Notion para volcar mis ideas en forma de viñetas en las páginas de mis proyectos. Era sencillo, pero no lo suficientemente dinámico para mis necesidades. Así que empecé a explorar otras herramientas de toma de notas para ver cómo podía no sólo almacenar mis notas, sino también interactuar con ellas de forma más inteligente [...] Mi primera parada fue Notebook LM, una herramienta muy prometedora. Sin embargo, requería una suscripción a Proton VPN para acceder a ella desde Estados Unidos. Un inconveniente importante era la imposibilidad de buscar en Internet mientras interactuaba con mis notas. Esta limitación fue decisiva para mí, ya que necesitaba un enfoque más integrado

Redditors

Algunos usuarios prefieren NotebookLM como un Alternativa a Notion .

Algunos usuarios

Aunque los usuarios de Reddit prefieren Notion para tomar notas, han experimentado algunos problemas.

