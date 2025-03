Los programadores y analistas de datos lo han tenido difícil con ChatGPT en el pasado.

Aunque la herramienta ofrecía muchas funciones basadas en texto, como investigación, ideación, redacción y resumen, no satisfacía necesidades como la creación de guiones y el análisis de datos... ¡hasta hace poco!

Con la introducción de plugins, la versatilidad de ChatGPT aumentó, especialmente en el aspecto de la codificación. Gracias al intérprete de códigos de ChatGPT, ahora puedes manipular conjuntos de datos para obtener los resultados deseados.

En este blog, veremos cómo utilizar el intérprete de código para mejorar el flujo de trabajo y la gestión de proyectos.

¿Qué es el Intérprete de código ChatGPT?

El Intérprete de Código ChatGPT, ahora conocido como Analista de Datos, es un plugin GPT de OpenAI que amplía la funcionalidad principal de la plataforma ChatGPT.

La herramienta analiza datos, encuentra errores de codificación para mejorar la eficiencia y genera fragmentos de código para los flujos de trabajo existentes. Incluso mejora tus habilidades de gestión de proyectos con automatización de tareas, visualizaciones de datos y generación de scripts para herramientas de colaboración en equipo

Mientras ChatGPT proporciona respuestas, resume texto o escribe lo que quieras que escriba (incluido código), el Analista de datos realiza funciones más complejas basadas en IA, como el análisis sintáctico de datos o la transcripción de audio en tus archivos multimedia o de texto. 🧩

📌 Nota: Inicialmente, el Intérprete de código era una función premium disponible sólo para los suscriptores de ChatGPT Plus. Pero después de su cambio de marca como Analista de Datos, está disponible para todos. Sin embargo, en este artículo nos seguiremos refiriendo a él como Intérprete de Códigos, ya que el nombre sigue siendo popular entre los usuarios.

Funciones principales y casos de uso del Intérprete de código de ChatGPT

La mayoría de los usos del Intérprete de Código de ChatGPT pueden agruparse en cuatro casos de uso principales, que se detallan a continuación:

1. Análisis y visualización de datos

No necesitas gastarte un dineral en analistas de datos cuando tienes el plugin ChatGPT Code Interpreter. Puede analizar tus datos y proporcionar explicaciones fáciles de entender, completadas con visualizaciones y gráficos, para ayudarte a dar sentido a tus conjuntos de datos. 🧠

Por ejemplo, si eres un operador de bolsa, puedes tomar un conjunto de datos que recopile los datos de volumen y los movimientos de mercado de las acciones del S&P 500 durante un mes en un archivo CSV. Cargue el archivo en el Intérprete de Códigos ChatGPT y pídale que encuentre patrones en sus datos. Descubrirá todos los patrones entre los movimientos del mercado y el volumen, y los compartirá con usted en texto sin formato y gráficos.

2. Depuración y comprobación de código

Si eres un desarrollador que se pregunta cómo utilizar la IA para el desarrollo de software el intérprete de código ChatGPT es un buen punto de partida. Puedes usarlo para depurar y probar tu código.

Puedes subir tu(s) archivo(s) de código y pedirle que identifique todas las incidencias que potencialmente podrían hacer que tu código devolviera errores.

Un paréntesis abierto aquí y allá, una variable incorrecta que se llama en alguna parte, o tal vez una función que se olvidó de definir-Code Interpreter puede detectar y corregir todos ellos a través de indicaciones precisas y ayudarle a a ser un mejor programador . Es hora de finalizar esos ajustes de revisión de código con IA.

3. Manipulación de archivos

Además de ayudarte con el análisis de datos y desarrollo de software , ChatGPT Code Interpreter te permite convertir, recortar e incluso editar tus archivos.

Por ejemplo, puede subir una imagen en un formato y escribir una indicación pidiéndole al plugin que:

Convertirla a otro formato

La recorte o redimensione (con o sin compresión)

Proporcione una versión en escala de grises de la misma

Lo mismo ocurre con los archivos de texto: puede cargar su archivo en un formato de texto, solicitar una salida en otro formato o pedir al Intérprete de código que realice cambios en el archivo. 📝

4. Resolver ecuaciones matemáticas

ChatGPT Code Interpreter también puede resolver complejas ecuaciones matemáticas que de otro modo te costaría resolver con la versión básica de ChatGPT. Siempre que encuentres un problema complejo en tu libro de matemáticas, puedes hacer clic en una imagen del mismo, subirla a Code Interpreter y pedirle que resuelva la ecuación en tu imagen.

No sólo te dará la respuesta correcta, sino que además te explicará cómo ha llegado a ella con todo lujo de detalles. Una pesadilla para los profesores de matemáticas escépticos con sus alumnos, ¿verdad? 😉

Esta función puede ser útil en educación, criptografía, modelado de datos y construcción.

¿Cómo Activar el Plugin Intérprete de Código ChatGPT?

Ahora que sabes lo que puedes conseguir con el Intérprete de Código ChatGPT, debes estar preguntándote cómo empezar a usarlo, ¿verdad? Pues es muy sencillo.

Sin embargo, antes de poder usarlo, necesitas activarlo. Sigue los pasos que se explican a continuación:

Paso 1: Ir a Explorar GPTs

Entra en ChatGPT con tu cuenta si aún no lo has hecho. Si no tienes cuenta, hazte una. Una vez dentro, verás la opción Explorar GPTs en la barra lateral. Haz clic en ella para abrir la lista de plugins de ChatGPT disponibles.

vía ChatGPT

Paso 2: Encontrar el GPT del Analista de Datos

El siguiente paso es encontrar la GPT de Analista de Datos. Pendiente para ello, puede desplazarse hacia abajo y navegar hasta la sección 'Por ChatGPT' o simplemente buscarlo desde la barra de búsqueda. Una vez que lo encuentres, haz clic en él.

En la ventana emergente de Analista de Datos, puede ver que sus capacidades incluyen la función "Intérprete de código y análisis de datos". Haga clic en el botón "Iniciar chat" para activar Data Analyst GPT en lugar del ChatGPT estándar.

Paso 3: Haga clic en el botón Iniciar Chat

Paso 4: Empieza a chatear y a trabajar

Ahora terminará en una nueva ventana de chat de Data Analyst. Aquí es donde puedes trabajar con sus Intérprete de código basado en IA y cargue sus archivos para analizar y procesar los datos.

¿Cómo utilizar el intérprete de código?

Usar el intérprete de código ChatGPT es bastante sencillo. Adjunta el archivo con el que quieres trabajar, luego envíalo con la indicación que desees. 📎

Puede ser un archivo de código, una imagen, un documento de texto, una hoja de cálculo Excel, o cualquier otro tipo de archivo (excepto ejecutables).

Code Interpreter lo analizará por usted, realizará la acción deseada y le devolverá un resultado. A continuación, puede descargar el archivo de salida o solicitar modificaciones adicionales si no está satisfecho con el resultado. Exploremos el proceso en detalle.

Paso 1: Cargue sus datos o archivos

El primer paso es cargar los datos o archivos que desea que analice el Intérprete de Códigos ChatGPT:

¿Cómo subir archivos a ChatGPT con el Intérprete de Códigos?

Puedes subir tus archivos al Intérprete de Códigos ChatGPT del mismo modo que lo harías a un correo electrónico o a un mensaje de texto en WhatsApp. Haz clic en el icono del clip situado junto al cuadro de texto para añadir tu archivo de datos como adjunto con tus indicaciones/instrucciones.

Se permiten selecciones múltiples, por lo que puede mantener pulsada la tecla Ctrl del teclado mientras selecciona los archivos si desea cargar varios archivos. 📚

Paso 2: Interprete sus datos

Una vez subidos los datos, debe pedir al Intérprete de Código ChatGPT que los analice para que pueda entender el contenido del archivo. Puede enviar una indicación como ésta junto con el archivo cargado:

"Interpreta estos datos"

Una vez que envíes tu archivo junto con esta indicación, el Intérprete de Código lo analizará y te informará de lo que ha encontrado en el archivo.

Puedes comprobar si sus interpretaciones son correctas o no. Si hay algo mal, puedes enviar otra indicación para señalar el error, y rectificará su interpretación de los datos en segundo plano.

Paso 3: Limpie sus datos

Lo siguiente que debe hacer es limpiar sus datos para eliminar filas vacías, duplicados o cualquier otro tipo de problema que pueda afectar a los resultados de su análisis de datos. Para ello, envíe la siguiente indicación al intérprete de código ChatGPT:

limpie estos datos y elimine cualquier error que pueda afectar a la calidad del resultado

Una vez que envíe esta indicación, el Intérprete de Código limpiará sus datos y resumirá sus cambios y las razones de los mismos. Puede detectar el tipo de dato y sus errores comunes, limpiándolos sin requerir ninguna instrucción por su parte. 🙌

Paso 4: Extraer tendencias y realizar cambios

Dependiendo de lo que quieras aprender de tus datos, puedes empezar a enviar indicaciones para extraer esa información. Puede extraer tendencias, patrones, anomalías, errores y otros tipos de información de sus datos o archivo. También puede realizar cambios en el archivo enviando una indicación de edición.

🌟 Plantillas de indicaciones de ChatGPT para extraer los resultados y realizar cambios en sus datos

"Analizar los patrones ocultos en estos datos"

"Analizar las tendencias en estos datos"

"Identificar los valores atípicos en este conjunto de datos"

"Identifica las anomalías en este conjunto de datos"

"Comparta conmigo los 10 aprendizajes cruciales de estos datos"

"Proporcione gráficos individuales para cada tendencia/patrón/aprendizaje"

"Encuentra las incidencias en este código"

"Edita este archivo para eliminar todas las instancias de [lo que quieras que se elimine]"

"Depurar este código"

Estos son sólo algunos ejemplos. Si desea que se realice cualquier otra acción, puede modificar estas indicaciones o incluso escribir otras nuevas según sus necesidades.

Paso 5: Descargar los resultados

Por último, basándose en las indicaciones que le haya enviado, el intérprete de código ChatGPT realizará el análisis que desee y le proporcionará un resultado.

Si ha solicitado tendencias o patrones, le proporcionará una explicación de las tendencias identificadas con gráficos y visualizaciones. Si ha solicitado depurar su código o editar un archivo, le proporcionará un archivo de salida después de realizar los cambios solicitados.

A continuación, puede descargar el archivo y utilizarlo como mejor le parezca. 🤩

¿Cómo descargar archivos de ChatGPT con Code Interpreter?

Descargar los archivos de salida de ChatGPT Code Interpreter también es tan fácil como descargarlos de un correo electrónico o de un mensaje de chat. Puede descargarlos haciendo clic en el enlace de descarga enlazado con el archivo de salida.

Si no hay ningún enlace al archivo (como suele ocurrir con las tendencias y los patrones), puede pedir al Intérprete de Códigos que genere un archivo descargable que contenga esa información. Aquí está la indicación para hacerlo:

ponga esta información en un archivo descargable doc/pdf y comparta el enlace para descargarlo "**_

Una vez que envíes esta indicación, el resultado se compartirá contigo en el formato de archivo que hayas solicitado. Puede hacer clic en el enlace de descarga y descargar el archivo.

Consideraciones de seguridad para el intérprete de código

Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, la función de ejecutar código también conlleva algunos problemas de seguridad, como la posibilidad de inyecciones de código y fallos no parcheados. El Intérprete de Código ChatGPT no es diferente.

Su capacidad para ejecutar código Python y acceder a sitios web de terceros lo ha hecho vulnerable a ataques de inyección de indicaciones, que permiten a los atacantes ejecutar scripts maliciosos desde otro sitio web.

Estos scripts pueden pedir al plugin que realice cualquier acción en el servidor. Por instancia, puede pedir extraer el contenido de archivos dentro de una carpeta específica. Hardware de Tom exploró esta vulnerabilidad en detalle, mostrando cómo ChatGPT Code Interpreter es engañado para ejecutar scripts maliciosos desde un servidor de terceros. Cuando le pregunté al Intérprete de Código específicamente si su IA es o no vulnerable a ataques de inyección de código, esto es lo que me respondió:

Obviamente, ¡nadie acepta sus propios defectos! Ni siquiera la IA. 😄

Esta vulnerabilidad se descubrió por primera vez en noviembre de 2023. Sin embargo, OpenAI aún no ha proporcionado ninguna prueba directa de haber solucionado este problema.

Además, estos ataques son complejos de ejecutar: requieren que los usuarios envíen una indicación solicitando acceder a cualquier sitio web malicioso. Aunque se puede engañar a la gente para que envíe estos comandos mediante ingeniería social, las probabilidades son bastante bajas.

Limitaciones del intérprete de código

Aunque el intérprete de código es una de las funciones más avanzadas de ChatGPT, tiene sus limitaciones. Hay varias restricciones sobre lo que puedes y no puedes hacer con él, incluyendo:

Limitaciones en el tamaño de los archivos: No puedes subir archivos de más de 100 MB

No puedes subir archivos de más de 100 MB Limitaciones de tiempo: Hay un límite en el tiempo que puede durar una tarea. Si una tarea dura más de 60 segundos, el resultado será que se agote el tiempo de espera

Hay un límite en el tiempo que puede durar una tarea. Si una tarea dura más de 60 segundos, el resultado será que se agote el tiempo de espera Limitaciones de tipo de archivo: Mientras que la mayoría de los formatos de archivo de texto e imagen populares (PNG, JPEG, CSV, JSON) son compatibles, los archivos de vídeo, GIF animados y otros formatos de archivo propietarios no son compatibles

Mientras que la mayoría de los formatos de archivo de texto e imagen populares (PNG, JPEG, CSV, JSON) son compatibles, los archivos de vídeo, GIF animados y otros formatos de archivo propietarios no son compatibles Concurrencia: Las peticiones se ejecutan secuencialmente, por lo que no se pueden ejecutar varios procesos simultáneamente

Estas restricciones se aplican para garantizar que el Intérprete de código ChatGPT siga siendo útil para los usuarios.

Si desea evitarlas y procesar archivos más grandes que requieran más tiempo de cálculo, puede intentar dividirlos en varios archivos más pequeños antes de subirlos a Code Interpreter. 🙌

Cómo ClickUp mejora su flujo de trabajo con el Intérprete de código ChatGPT

Si usted es un desarrollador de software o un analista de datos que busca aumentar su productividad con el Intérprete de Código ChatGPT, está en el camino correcto.

Pero puede llevarlo realmente al siguiente nivel si combina ClickUp con el Intérprete de código. ClickUp es la app todo para el trabajo con sólidas funciones de gestión de tareas, colaboración e IA que te permiten gestionar todos los aspectos de tu trabajo desde un solo lugar.

La combinación de los puntos fuertes de la gestión de proyectos de ClickUp con el análisis avanzado de datos y las capacidades de automatización de las herramientas de IA, como el Intérprete de Código, desbloquea un nivel superior de eficiencia.

Exploremos cómo puede utilizar el Intérprete de código ChatGPT con ClickUp.

1. Completa tu código más rápido

El asistente de IA integrado de ClickUp, Cerebro ClickUp clickUp Brain /%href/ , le ayuda a completar sus proyectos de codificación más rápidamente ofreciéndole sugerencias de código a medida que escribe el código (mucho más fácil de usar que ClickUp Brain /%href/) como GitHub Copilot ).

Funciona perfectamente con todos los lenguajes de programación populares, por lo que obtendrás sugerencias independientemente del lenguaje en el que estés programando. Eso lo convierte en un robusto ChatGPT alternativa para programadores .

Obtenga sugerencias de código de ClickUp Brain

Pero el genio de ClickUp para desarrolladores de software no acaba aquí.

En Integración de Github para ClickUp permite el control de versiones integrado sin tener que pasar de una plataforma a otra. Puedes ver toda tu actividad de Github en el feed de ClickUp y actuar sobre pull requests desde el entorno de ClickUp.

Lo mismo ocurre con la actualización del progreso de tu trabajo en ClickUp desde Github: actualiza el estado de las tareas desde el propio Github mencionando el ID o la descripción de la tarea en tus mensajes de confirmación. Una vez que completes tu código utilizando estas funciones, utiliza ChatGPT Code Interpreter para depurarlo y probarlo. 🧪

2. Agiliza la colaboración en equipo

En el departamento de colaboración en equipo, ClickUp no tiene competencia en ChatGPT .

Sus potentes funciones de colaboración le permiten trabajar con los miembros de su equipo en archivos de codificación. Puede compartir archivos de codificación con los miembros del equipo dentro del entorno de ClickUp y discutir cualquier cambio necesario en los comentarios de la tarea o Chat de ClickUp la función de chatear integrada en la plataforma.

Los gestores también pueden asignar distintos archivos de código a cada miembro del equipo en función de su carga de trabajo. Una vez terminado, basta con marcar el trabajo como terminado en Tareas de ClickUp , actualizando automáticamente el progreso global del proyecto. ✅

Asigne comentarios a los miembros del equipo en las tareas de ClickUp para mejorar la responsabilidad y la colaboración

💡Pro Tip: Si su equipo utiliza Slack para comunicarse, también puede usar La integración de ClickUp con Slack para agilizar la comunicación y el uso compartido de archivos.

3. Organiza tus proyectos de código

Por último, también puede realizar un seguimiento del progreso de todos sus proyectos de codificación mediante el uso personalizado de Paneles de ClickUp .

Visualice la carga de trabajo del equipo, la productividad individual, la velocidad del sprint, y mucho más en sus paneles y compártalos con sus clientes si es necesario.

Cree múltiples paneles para realizar un seguimiento de diferentes proyectos o parámetros, y capture fácilmente la información de cualquier panel haciendo preguntas a ClickUp Brain.

Obtenga una visión general de las cargas de trabajo, el progreso de las tareas, los hitos y los sprints con los cuadros de mando de ClickUp

Maximice sus capacidades de análisis de datos con ClickUp y el intérprete de código ChatGPT

Aumentar la productividad con IA se ha convertido en la norma, especialmente en proyectos de desarrollo de software y análisis de datos.

El uso de plataformas de gestión de proyectos impulsadas por IA como ClickUp, junto con herramientas como ChatGPT Code Interpreter, le ayuda a aumentar su eficiencia y productividad, garantizando que siempre vaya por delante. Pruebe ClickUp gratis, gratuito/a y reúna lo mejor de las capacidades de IA y las funciones de gestión de proyectos en una sola plataforma.