Asistente ejecutivo frente a jefe de gabinete: ¿Cuál es el más adecuado para usted?

Detrás de cada ejecutivo de alto rendimiento hay un equipo sólido, que le permite centrarse en el 20% de las tareas que suponen el 80% del impacto.

Los asistentes ejecutivos (AE) y los jefes de personal (CdS) están en primera línea de este equipo. Son dos roles poderosos que hacen que los lugares de trabajo funcionen como máquinas bien engrasadas.

Pero, ¿cuáles son las diferencias clave entre estos roles y cuál de ellos necesita su organización?

Analizaremos estas cuestiones y le ofreceremos información privilegiada sobre estos roles en ClickUp, para que pueda tomar una decisión equilibrada a la hora de evaluar los puestos de asistente ejecutivo y jefe de personal para su equipo.

Un Jefe de Gabinete es un socio estratégico de confianza de la alta dirección, a menudo considerado como la "mano derecha" de los ejecutivos de la C-suite, como el Consejero Delegado, el Director Financiero y el Director de Operaciones. Este rol va más allá de la compatibilidad tradicional, centrándose en la toma de decisiones de alto nivel, la gestión de proyectos y la alineación entre departamentos.

¿Sabía que el rol de Jefe de Estado Mayor tiene raíces que se remontan a la estrategia militar y las operaciones gubernamentales? Esto se debe a que un general de alto rango en el campo de batalla, rodeado de caos, normalmente necesitaba a alguien que gestionara el flujo de información, diera sentido a las prioridades y se asegurara de que todas las piezas móviles estuvieran en su sitio.

En los tiempos modernos, el rol evolucionó desde el ámbito político, sobre todo en lugares como la Casa Blanca, donde el Jefe de Estado Mayor se convirtió en la persona a la que recurría el Presidente.

Hoy en día, el Jefe de Gabinete es igual de esencial para su visión estratégica en el mundo empresarial.

👀 Dato divertido

La mayoría de los Jefes de Gabinete (25,7%) trabajan en tecnología, mucho más que en cualquier otro campo. Le siguen la banca y las inversiones, con un 17,6%, lo que refleja la necesidad de personas capaces de mantener sincronizadas las grandes organizaciones.

vía Red de Jefes de Estado Mayor Esto nos dice algo clave sobre el rol: Los Jefes de Gabinete prosperan en entornos cambiantes en los que los Directores Generales necesitan a alguien que les ayude a convertir la visión en acción al tiempo que actúa como apoderado de confianza del ejecutivo.

Un Asistente Ejecutivo es un maestro de la logística y la gestión del tiempo, que proporciona compatibilidad administrativa a los ejecutivos. Sus responsabilidades incluyen la gestión de agendas, la comunicación y la gestión de proyectos operaciones cotidianas sin contratiempos .

👀 Dato divertido

El rol de Asistente Ejecutivo (AA) se originó a principios del siglo XX, tras la Revolución Industrial, con la expansión de las empresas. Pasó de ser una simple tarea de oficina y administrativa a convertirse en una posición altamente especializada que incluía la supervisión de la logística y el control de la comunicación.

Hoy en día, los EA son esenciales para el funcionamiento diario, la gestión de horarios complejos y el manejo de información sensible. Aunque no suelen ser responsables de planes estratégicos más amplios, crean un ancho de banda que permite a los ejecutivos centrarse en responsabilidades de más alto nivel, lo que les hace indispensables para la eficacia general de la empresa.

Aunque tanto el Jefe de Gabinete como el Asistente Ejecutivo proporcionan una compatibilidad vital a los ejecutivos, sus responsabilidades difieren significativamente en alcance y enfoque.

Un Jefe de Gabinete está muy implicado en figuración del futuro de la empresa . Ayudan a desarrollar y ejecutar estrategias de alto nivel con el equipo directivo. Esto puede incluir:

Por ejemplo, un Jefe de Gabinete puede trabajar junto a un Consejero Delegado durante una fusión empresarial, gestionando una logística compleja y alineando diferentes equipos para lograr una transición fluida.

Actuando como puente entre departamentos, el CoS resuelve los retos y cuellos de botella interfuncionales, ayuda a evitar los silos y garantiza que todos los departamentos trabajen para alcanzar metas comunes.

Los Jefes de Estado Mayor suelen actuar como asesores de confianza, ofreciendo ideas y análisis para ayudar a los ejecutivos a tomar decisiones con conocimiento de causa. Asisten a reuniones de alto nivel, sintetizan la información y presentan a la dirección recomendaciones prácticas basadas en datos.

Paul Cohen, Jefe de Personal de One Medical

El asistente ejecutivo se ocupa de todo, desde la preparación de documentos y sistemas de archivo hasta la organización de viajes. Su rol es esencial para mantener la agenda del ejecutivo organizada y gratuita/a.

Una responsabilidad clave de los Asistentes Ejecutivos es asegurarse de que el tiempo de sus ejecutivos se aprovecha al máximo. Por ejemplo, pueden reorganizar las reuniones para crear un tiempo de concentración ininterrumpido o dar prioridad a los asuntos urgentes que requieren atención inmediata.

Faye Encarnación Bautista, Asistente Ejecutiva en ClickUp

Los Asistentes Ejecutivos a menudo gestionan a las partes interesadas internas y externas en nombre del ejecutivo. Ya sea redactando correos electrónicos, atendiendo llamadas u organizando reuniones informativas, se aseguran de que los mensajes importantes se transmitan con claridad y a tiempo.

✨ Piénselo de esta manera: Mientras el Jefe de Gabinete se centra en "lo que viene" para la organización, el Asistente Ejecutivo trabaja para garantizar que "lo que hay ahora" funcione sin problemas. Juntos, crean un poderoso sistema de compatibilidad que permite a los líderes ejecutivos operar al máximo de su potencial.

El Jefe de Gabinete debe ser un pensador estratégico con gran capacidad de liderazgo.

Debe tener visión de conjunto, anticiparse a los retos y elaborar planes para afrontarlos:

Normalmente, un Jefe de Gabinete tiene un MBA o un máster pertinente, con 8-10 años de experiencia progresiva en empresas. Los intervalos salariales oscilan entre 160.000 dólares a 390.000 dólares anuales en EE.UU., con primas adicionales en los niveles superiores.

Como guardián de su ejecutivo, un Asistente Ejecutivo debe tener excelentes aptitudes organizativas e interpersonales para gestionar las interacciones internas y externas. Se aseguran de que las personas adecuadas tengan acceso al ejecutivo en el momento oportuno.

Los EA de mayor intento correcto también poseen:

¿Alguna vez se ha preguntado qué ocurre realmente entre bastidores cuando los ejecutivos parecen estar en todas partes a la vez, tomando decisiones e impulsando iniciativas?

Descubramos un día típico de ambos roles en ClickUp: ¡le sorprenderá lo diferentes que son!

Un día típico para un Jefe de Gabinete puede variar mucho.

Tomemos como ejemplo a Arjun Nasker, Jefe de Gabinete del Director de Operaciones de ClickUp.

Prefiere empezar el día consultando sus mensajes y revisando el estado de los proyectos en curso. Reserva las mañanas para el trabajo en profundidad que requiere pensamiento estratégico o análisis. Las reuniones y las reuniones de equipo se celebran hacia el mediodía, mientras que por la tarde suele dedicarse a las reuniones individuales. Termina el día revisando y borrando sus notificaciones.

Para Mandy Mekhail, Jefa de Personal de la función de Personas en ClickUp, esto es un poco diferente.

Continúa aclarando:

No existe un día típico como Jefe de Gabinete: uno está constantemente alerta para atender las necesidades más críticas que surgen. Si no se tiene cuidado, esto puede hacer que a menudo seamos más reactivos que proactivos. El secreto del intento correcto como CdS es estructurar la semana con antelación para comprender cuáles son las tareas o proyectos proactivos críticos que hay que supervisar o en los que hay que actuar independientemente de los incendios que surjan esa semana. Aunque el calendario de los elementos proactivos puede cambiar, los resultados no deberían hacerlo