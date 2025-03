¿Cómo crear una animación de pizarra?

Como profesional del marketing, es probable que se haya encontrado en situaciones en las que transmitir temas e ideas complejas a través de presentaciones estáticas no ha funcionado. O bien el mensaje no se ha transmitido, o bien el público ha perdido el interés cuando aún ibas por la tercera diapositiva.

Aquí es donde los vídeos animados de Pizarra vienen al rescate.🤩

Desde difundir conceptos complejos hasta mantener el interés de los espectadores, utilizan elementos visuales y sonoros que hacen que el proceso sea divertido y atractivo. ¿Y lo mejor? Estos vídeos de animación también se adaptan a presentaciones para satisfacer tus necesidades profesionales.

En el blog de hoy descubrirás cómo crear atractivos vídeos de pizarra y presentaciones sin necesidad de equipos ni herramientas caras.

¿Qué es un vídeo de pizarra?

¿Alguna vez te has sentado al lado de tu hijo mientras asistía a sus clases online?

Si es así, habrá visto que los profesores utilizan ilustraciones dibujadas a mano en una pizarra para enseñar. ¡Así es una animación de pizarra! Vídeos de pizarra blanca ponen en movimiento los mensajes, por eso resultan tan fascinantes de ver. En escenarios profesionales, las presentaciones aburridas pueden ser un evento igual de terrible para el presentador y su público. Pero puedes darle la vuelta con vídeos divertidos y atractivos.

Con la ayuda de los vídeos de pizarra, puedes simplificar ideas complejas mediante imágenes, gráficos y otros elementos multimedia, casi como si estuvieras contando una historia. Esto ayuda a captar la atención del espectador que ve la presentación, pero también le permite profundizar en un tema y explicarlo con su propio estilo.

Cómo crear animaciones de pizarra

Las animaciones de Pizarra son divertidas de ver. ¡No hay doble sentido al respecto! ✅

Pero, ¿cuál es la receta para crear una animación de pizarra o un vídeo explicativo? Es muy sencilla. Solo necesitas disponer de la herramienta de gestión del trabajo más completa, ClickUp !

¡Ha oído bien! Con ClickUp, puede crear vídeos de animación de pizarra que requieren la mitad de esfuerzo y ofrecen el doble de resultados. Con varias funciones y funcionalidades innovadoras, ClickUp es un excelente creador de animaciones de pizarra para fines profesionales.

Aquí está la guía paso a paso para el uso de ClickUp para crear animación de pizarra realista:

Paso 1: Guíe su historia

¿Cuál es la base de una película de éxito? Lo has adivinado: ¡una buena historia!

Incluso en el caso de las animaciones de Pizarra, si la historia no es convincente, no habrá gráficos asombrosos ni efectos de sonido cautivadores que puedan compensarla.

Colabore y redacte todos sus guiones de animación de pizarra en ClickUp Docs

Empieza por escribir un guión sólido para tu vídeo de pizarra. No hace falta que seas un gran narrador.

Una vez que te vengan las ideas, visualiza las escenas a través de las cuales crees que transmites tu mensaje con más facilidad. A continuación, abre Documentos de ClickUp y empieza a redactarlo todo.

obtenga guiones de animación de pizarra adecuados con una sola indicación en ClickUp Brain_

Si se trata de un proyecto en equipo, colabore con otros miembros para crear un guión sólido. Asigne tareas y elementos de acción a personas concretas y realice un seguimiento de los cambios para crear un borrador pulido.

Alternativamente, cuando no disponga de los recursos o el tiempo necesarios para guionizar su historia, deje que Cerebro ClickUp toma el relevo siempre que te atasques. Este potente asistente de IA te ayuda a editar texto, generar ideas y perfeccionar el borrador de tu vídeo 🛠️

Consejo profesional: ¿No sabe cómo adaptar ClickUp Brain a sus necesidades específicas? Aprenda diferentes maneras ClickUp Brain y sus funciones principales ¡te ayudan!

Paso 2: Planifique sus visuales

¿Historia? Ya está Ahora es el momento de decidir qué aspecto tendrá tu vídeo de animación.

Al crear vídeos de animación, es muy importante asegurarse de que los gráficos se corresponden con el guión. Esto se llama planificación visual o storyboard. Si no están sincronizados, tu mensaje se perderá en la traducción visual, confundiendo a los espectadores.

descubra el aspecto más realista de sus animaciones de pizarra con ClickUp Pizarras_ Pizarra ClickUp resuelve este problema y muchos más. Con las Pizarras, puede realizar una lluvia de ideas y crear guiones digitales con imágenes e ilustraciones apropiadas para tu guión. Colabora con tu equipo en tiempo real para seleccionar y organizar los mejores.

asigne elementos de acción específicos a diferentes miembros del equipo de forma visual con las Tareas de ClickUp

Si aún cree que necesita ayuda, conecte su Pizarra con Tareas de ClickUp y asigne elementos de acción a miembros concretos del equipo con una mano de dibujo. De este modo, tu guión gráfico digital reflejará el núcleo de tu guión.

📖 Leer más: Guía de iniciación a las pizarras ClickUp con ejemplos de casos de uso

Paso 3: Grabar la voz en off

Grabar una voz en off expresiva y cautivadora para el vídeo de animación es tan esencial como seleccionar los gráficos y las imágenes adecuados. Aunque el estilo de animación sea estupendo, el vídeo acabará descartándose si la voz en off no está a la altura.

Aunque ClickUp no ayuda directamente a grabar las voces en off de la animación (¡eso haría que la herramienta fuera demasiado increíble para ser verdad!), sí optimiza el proceso.

Para empezar, descarga una herramienta de voz en off de terceros en tu navegador (existen muchas gratuitas en Internet). Carga tu guión, explora la biblioteca de voces de IA de la herramienta, elige la voz más adecuada para tu guión y genera la voz en off.

agilice todo el proceso de creación de locuciones para su animación de pizarra a través de ClickUp Clips_

Aunque todo este proceso parece sencillo, hay mucho margen para la mala gestión y la ineficacia, que es donde puede emplear Clips ClickUp .

Con Clips, puedes crear grabaciones de pantalla cortas que expliquen los matices de la voz de tu animación. Por ejemplo, supongamos que estás haciendo un vídeo de formación y desea cambiar el estilo de tonalidad durante una escena concreta. Sólo tienes que grabar tu pantalla y transmitir los comentarios a los miembros de tu equipo.

Además, deben designarse tareas específicas para cada miembro del equipo, de modo que las grabaciones de voz en off puedan programarse con eficacia. Establezca plazos para cuando un miembro del equipo deba haber generado voces en off, asigne elementos de acción para cualquier tarea de postproducción, etc.

Consejo profesional: Más información sobre el uso de diferentes software para crear vídeos de formación fáciles de usar para la educación, el perfeccionamiento y el reciclaje .

Paso 4: Anima tus escenas

La animación es el alma de los vídeos de Pizarra. Es el elemento que los hace atractivos, memorables y, lo más importante, fáciles de comprender. Así que, ¡démosle un poco de vida al tuyo!

haga que sus imágenes cobren vida utilizando las integraciones de ClickUp para animar el contenido de su pizarra con las mejores herramientas de animación

Con el guión, las imágenes y la voz en off listos, utilice Integraciones ClickUp para conectar la plataforma con una herramienta de animación. ClickUp tiene más de 1.000 integraciones, así que puedes encontrar fácilmente una herramienta y utilizarla para animar tu vídeo de Pizarra.

Utilice Tareas de ClickUp para gestionar el largo proceso de animación. Basta con dividir el proyecto en tareas más pequeñas y gestionar el progreso, los cronogramas y otros detalles de cada una de ellas.

Hay tantas herramientas e integraciones en la plataforma ClickUp, que realmente han pensado en todas las posibilidades cuando se trata de la gestión de proyectos.

Heath Hayden, Coordinador de Desarrollo Profesional del Tacoma Community College

Paso 5: Añadir música y efectos de sonido

Llegados a este punto, ya tendrás un vídeo totalmente animado. El siguiente paso consiste en añadir la música adecuada al contenido del vídeo.

Aunque la voz en off esté presente, si los vídeos animados carecen de los efectos de sonido y la música de fondo adecuados, no serán tan impactantes y dinámicos como deberían. Sin embargo, el mayor problema es conseguir el audio de fondo. Hay que tener en cuenta muchas cosas: adecuación del contenido, problemas de derechos de autor, licencia de uso, etc.

utilice ClickUp Recordatorios y ClickUp Cronogramas para gestionar y optimizar la postproducción de su vídeo animado de pizarra_

Aquí es donde funciones como Recordatorios ClickUp y Cronogramas de ClickUp resultan indispensables. Con su ayuda, puedes hacer un seguimiento de todas las actividades relacionadas con la búsqueda y revisión de música y efectos de sonido.

Establece cronogramas, envía recordatorios e incluso comenta una tarea para resaltar problemas con una pista. Estas funciones también te permiten colaborar con tu equipo para finalizar la banda sonora de tu vídeo de animación de pizarra.

Paso 6: Revisar y finalizar

Con todo terminado, ¡pasa a la edición final!

Dado que vas a utilizar el vídeo de animación de pizarra para fines profesionales, es vital asegurarse de que está pulido y libre de errores tontos.

colabore con los miembros de su equipo en las tareas de ClickUp para realizar cambios y ajustes de última hora

En este contexto, nada mejor que Tareas de ClickUp . Con su ayuda, agilice todo el proceso de edición de vídeo. Dos de sus funciones que resultan exclusivamente útiles en pizarra gestión de proyectos son Comentarios y Aprobaciones.

Si necesita retocar la redacción, añadir texto, cambiar animaciones o personalizar un efecto de voz, etiquete fácilmente a un miembro del equipo en su comentario y asígnele la tarea.

Con Tareas, también puedes hacer un seguimiento diario del progreso de cada elemento de acción. Una vez completadas todas las tareas, márcalas como aprobadas y ¡termina el proyecto!

¿Cómo crear presentaciones de Pizarra?

Acabas de aprender a crear vídeos de pizarra, pero ¿qué pasa con presentaciones ? ¿Pueden ser tan atractivas como las animaciones? Pues sí Puedes convertir una presentación aburrida en otra animada simplemente adaptándola a un vídeo de animación de pizarra. He aquí cómo:

Paso 1: Extraer los puntos clave

Para crear una presentación a partir de una animación de pizarra, empieza por extraer tus puntos clave. Lista todos los datos, cifras y puntos destacados que quieras tratar en tu presentación.

Paso 2: Crear diapositivas

Una vez que tengas claros tus puntos clave, es hora de crear las diapositivas PPT. Lo ideal es crear una diapositiva para cada dato, cifra o punto clave de tu presentación. De este modo, el contenido resultará menos abrumador para los espectadores.

📖 Leer más: Cómo grabarte en vídeo presentando un PowerPoint?

Paso 3: Sincronizar la narración

Haz que tu presentación sea más atractiva añadiéndole narración. Escribe un guión desde cero o descarga el que utilizaste en el vídeo de animación. También puedes editar texto, utilizar diferentes estilos de narración, etc.

Paso 4: Integrar elementos visuales

A continuación, añade elementos visuales a tus presentaciones de Pizarra.

Hacer capturas de pantalla del vídeo de pizarra que has creado es una forma sencilla pero eficaz de hacerlo. Si eso no da resultados satisfactorios, inserta imágenes y elementos multimedia de otras fuentes, como plataformas de fotos de archivo gratuitas.

Paso 5: Organizar la presentación

Por último, es hora de organizar las diapositivas. En Plantilla de presentación ClickUp es la opción gratuita perfecta.

Plantilla de presentación ClickUp

Personalizable y fácil de usar para principiantes, esta plantilla le permite enfocar y organizar cada sección de su presentación de Pizarra ayudándole a ordenarlas sistemáticamente. Junto con esto, la plantilla de presentación ClickUp también ayuda:

Crear una estructura estándar para las presentaciones

Llevar un seguimiento de todas las tareas relacionadas con la presentación

Colaborar y recopilar comentarios de todos los miembros del equipo en una presentación

Y así es como ClickUp puede convertir tareas aburridas en presentaciones de pizarra divertidas y atractivas.

Crea vídeos de animación de pizarra y presentaciones como nunca antes con ClickUp!

Las animaciones de pizarra y las presentaciones pueden parecer cosas de fantasía y, hasta cierto punto, ¡lo son!

Sin embargo, dado el increíble compromiso y la atención que reciben, la creación de ellos con un fabricante de animación de pizarra se ha convertido en una parte integral del panorama empresarial.

Pero el reto no acaba ahí. Aunque cree vídeos animados y presentaciones para su próxima reunión, ¿cómo elegir un creador de animaciones de pizarra equipado con todas las herramientas y funciones necesarias?

Una solución integral de gestión del trabajo como ClickUp hace bien el trabajo. La amplia biblioteca de funciones y características de ClickUp incluye todo lo necesario para crear vídeos animados y presentaciones a partir de pizarras.

Así que dese prisa y inscríbete hoy en ClickUp ¡para diseñar animaciones de pizarra divertidas y creativas!