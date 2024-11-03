Las 10 mejores alternativas a Rask IA para la traducción de vídeos

Rask IA es una opción muy popular para traducir y doblar vídeos.

Aunque tiene sus puntos fuertes, también tiene límites. Si lo has utilizado, habrás notado que sus doblajes en inglés pueden sonar monótonos y que algunas voces pueden carecer de flujo natural, lo que a menudo requiere ediciones adicionales. Además, traducir a varios idiomas con Rask puede resultar caro, ya que cada idioma se cobra por separado.

Tras una exhaustiva investigación y pruebas, he descubierto 10 alternativas a Rask IA repletas de funciones para la edición de vídeo multilingüe, la localización y la creación de contenido.

En esta entrada del blog, analizaremos sus funciones, límites, precios y opiniones para ayudarte a encontrar la mejor opción para tus necesidades.

Pero antes de empezar, abordemos una cuestión importante.

¿Qué debe buscar en las alternativas a Rask IA?

El mercado está repleto de plataformas de comunicación por vídeo basadas en IA. Sin embargo, antes de realizar una inversión, es importante que te centres en funciones específicas para asegurarte de realizar la selección adecuada.

Características principales: La herramienta que elijas debe ofrecer las funciones básicas que necesitas, como transcripción automática, traducción, creación de subtítulos, generación de contenido y análisis basados en IA.

Integraciones de terceros: Asegúrate de que sea compatible con el resto del software que utilizas, como Asegúrate de que sea compatible con el resto del software que utilizas, como herramientas de IA para la edición de vídeo , sistemas de gestión de contenidos o plataformas de colaboración (por ejemplo, Slack, Google Workspace, OneDrive).

Coste y licencia: algunas herramientas cobran en función de la duración del vídeo procesado, mientras que otras tienen modelos de suscripción; elige una herramienta con una estructura de precios que se ajuste a tu presupuesto y volumen.

Facilidad de uso: una interfaz intuitiva le ahorra tiempo y le permite centrarse en tareas creativas en lugar de en la resolución de problemas; tenga en cuenta la curva de aprendizaje para su equipo o los usuarios sin conocimientos técnicos.

Seguridad y cumplimiento normativo: Asegúrate de que la plataforma cumple con los estándares y normativas del sector, como el RGPD o la HIPAA, y ofrece cifrado para proteger tu contenido privado.

Compatibilidad lingüística: elige una herramienta que ofrezca compatibilidad con un amplio intervalo de idiomas; no querrás tener límites a la hora de doblar contenidos para diferentes zonas geográficas.

Las 10 mejores alternativas a Rask IA

Veamos las 10 mejores herramientas que puede utilizar en lugar de Rask AI para trabajos relacionados con el vídeo.

1. ClickUp (la mejor para la gestión del flujo de trabajo de vídeos con información y transcripciones basadas en IA)

Los proyectos de vídeo pueden resultar complicados, especialmente cuando se trata de contenidos en varios idiomas, campañas, plazos y equipos en diferentes zonas horarias.

Pero ahí es donde ClickUp destaca.

Este software de gestión de proyectos tiene muchas capacidades, como organización de activos, gestión de tareas y automatización del flujo de trabajo, que simplifican este trabajo en todas las fases.

ClickUp Clips, por ejemplo, es la función de grabación de pantalla definitiva para equipos ágiles.

Utiliza ClickUp Clips para grabar un vídeo y compartir tus ideas con claridad.

Puedo grabar un resumen de una reunión, una sesión de brainstorming o incluso un tutorial rápido desde la plataforma y convertirlo directamente en tareas de ClickUp con solo un clic.

Facilita la comunicación asíncrona por vídeo al permitirme asignar fechas límite, propietarios y detalles adicionales para contextualizar estas tareas, de modo que la persona adecuada pueda tomar medidas en el momento oportuno.

Ahora bien, ¿y si existiera una forma de evitar tener que volver a ver un vídeo de formación completo solo para encontrar un Clip de 10 segundos necesario para un proyecto?

Cada Clip se transcribe automáticamente con IA, lo que facilita el análisis de los momentos más destacados, el desplazamiento por el vídeo mediante clics en las marcas de tiempo y la copia de fragmentos para utilizarlos donde sea necesario.

A continuación, puedes compartir ese clip al instante, ya sea incrustándolo directamente en ClickUp, enviando un enlace público o descargando el archivo de vídeo. Esta flexibilidad es fundamental si trabajas con equipos o clientes internacionales. El hub de clips también almacena todos los clips en un solo lugar para un acceso fácil y rápido.

Pero lo que realmente destaca a ClickUp es su integración con ClickUp Brain. Con su búsqueda basada en IA, puedes buscar en las transcripciones de tus clips en cuestión de segundos. Esto es muy útil a la hora de recopilar información de proyectos antiguos o encontrar detalles específicos ocultos en vídeos pasados. En lugar de tener que revisar horas de metraje, solo tienes que buscar las frases clave y lo encontrarás todo.

Suena genial, ¿verdad?

Optimice los procesos de creación, edición y uso compartido de vídeos con ClickUp Brain.

ClickUp Brain ayuda a escribir guiones de vídeo, textos de marketing y contenido de traducción, lo que garantiza un proceso creativo fluido desde la preproducción hasta la publicación. También comprueba automáticamente la ortografía de tus documentos y tareas sin necesidad de plugins ni extensiones.

Las mejores funciones de ClickUp

Utiliza ClickUp Metas para definir tus objetivos de producción de vídeo, como crear una nueva serie o mejorar la eficiencia de la edición; desglósalos en pasos prácticos como la planificación de la preproducción, el rodaje, la edición y la revisión de la posproducción.

Visualiza el progreso, celebra los hitos y mantén la motivación mediante el seguimiento del progreso con ClickUp Metas.

Organiza tus guiones y storyboards de vídeo con ClickUp Docs ; colabora con tu equipo en ideas creativas, esboza tus estrategias de contenido de vídeo y enlaza fácilmente Clips relacionados para contextualizar durante las fases de edición o revisión.

Organiza todos tus documentos y wikis en un solo lugar con ClickUp Docs.

Obtén soporte para una amplia gama de herramientas de vídeo de terceros, como Loom para grabaciones de pantalla, Otter.ai para transcripciones y Fireflies.ai para notas de reuniones con ClickUp Integrations

Aprovecha la Búsqueda universal de ClickUp para encontrar rápidamente recursos de vídeo importantes en tu entorno de trabajo. Busca proyectos de vídeo anteriores, guiones, transcripciones o clips de comentarios.

Proteja sus archivos de vídeo y los datos relacionados contra el uso o acceso no autorizado con las sólidas funciones de seguridad de datos de ClickUp, que garantizan que el contenido confidencial se maneje de forma segura mientras se utiliza la plataforma.

Limitaciones de ClickUp

No todas las funciones de ClickUp están disponibles actualmente en dispositivos móviles.

ClickUp Brain no está incluido en el plan Free Forever.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado: 7 $ al mes por usuario

Business: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

ClickUp Brain: Añádela a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro.

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

2. Synthesia (la mejor para la creación de vídeos con tecnología IA)

a través de Synthesia

¿Quieres crear un vídeo pulido en otro idioma, como francés, alemán o español, sin la molestia de contratar actores o montar toda una producción? He descubierto que Synthesia es una herramienta revolucionaria para eso.

Facilita la producción de contenido de vídeo profesional y localizado mediante el uso de avatares y voces en off generados por IA. Synthesia ofrece compatibilidad con más de 140 idiomas. Además, si trabajas en equipo, puedes compartir tus vídeos directamente y invitar a otros a comentar y dar su opinión.

Las mejores funciones de Synthesia

Personaliza tus vídeos con los colores de tu marca, logotipos y avatares favoritos.

Explora, duplica y personaliza fácilmente plantillas para vídeos de marketing, educación y formación

Añade automáticamente subtítulos en el idioma de destino a tu archivo utilizando el traductor de vídeo.

Limitaciones de Synthesia

Los avatares de IA actuales no parpadean, lo que se nota en las escenas más largas y afecta a la naturalidad de los vídeos.

Las nuevas funciones y los ajustes en la interfaz se introducen sin la debida notificación, lo que obliga a los usuarios a descubrir los cambios por sí mismos.

Precios de Synthesia

Free: 0 $ al mes

Starter: 18 $ al mes

Creador: 64 $ al mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Synthesia

G2: 4,7/5 (más de 1600 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 170 opiniones)

3. Descript (la mejor para la edición audiovisual con tecnología de doblaje)

a través de Descript

Si alguna vez has deseado que la edición de audio y vídeo fuera tan sencilla como la edición de un documento de Word, Descript lo hace posible. ¿Necesitas modificar el diálogo de tu vídeo para un público francés? Solo tienes que editar la transcripción y el audio se ajustará en tiempo real.

Lo que más me gustó de Descript es cómo utiliza la IA regenerativa para eliminar el ruido de fondo y mejorar las voces. No necesitas micrófonos caros ni salas insonorizadas para obtener un sonido de alta calidad con esta alternativa a Rask AI.

Las mejores funciones de Descript

Elimine las palabras de relleno y los silencios de los mensajes de vídeo.

Transcribe audio en más de 20 idiomas y añade rótulos de hablante con la función «Speaker Detective».

Utiliza la función de clonación de voz; simplemente escribe y produce palabras habladas con tu voz.

Limitaciones de Descript

Se han observado retrasos ocasionales al realizar el trabajo con archivos de gran tamaño.

Las funciones de publicación no son lo suficientemente detalladas y carecen de un control real.

Precios de Descript

Free

Aficionados: 19 $ al mes por usuario.

Creador: 35 $ al mes por usuario

Business: 50 $ al mes por usuario

Corporación: Personalizada

Valoraciones y reseñas de Descript

G2: 4,6/5 (más de 570 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 170 opiniones)

4. VEED (la mejor para la edición de vídeos multilingües en línea)

a través de VEED

Si necesitas publicar vídeos en varios idiomas rápidamente, VEED es lo que necesitas. No tendrás que descargar ningún software ni lidiar con configuraciones complicadas: solo tienes que abrir tu navegador, subir tu vídeo y añadir subtítulos o voces en off en el idioma que desees.

Además, el servicio de transcripción en línea de VEED es más versátil que la mayoría. A diferencia de muchas herramientas que te limitan a un solo formato, te permite transcribir archivos de audio y vídeo.

Las mejores funciones de VEED

Transcribe un archivo de 60 minutos en 10 minutos con «Auto Transcribe»; descárgalo en todos los formatos populares, incluidos MP3, WAV y MOV.

Cambia el estilo, la fuente y los colores de tus subtítulos; anímalos e incluso resalta palabras específicas para añadir efectos.

Crea contenido utilizando más de 2 millones de recursos de audio y vídeo gratuitos de la biblioteca de recursos libres de derechos de autor de VEED.

Limitaciones de VEED

No hay ninguna opción para resaltar palabras o frases específicas en la función «Texto a voz».

Carece de funciones avanzadas como la edición multicámara y los efectos 3D.

Precios de VEED

Free

Lite: 18 $ al mes por usuario

Pro: 30 $ al mes por usuario

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de VEED

G2: 4,6/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 3,4/5 (más de 50 opiniones)

5. Happy Scribe (la mejor para transcripción y subtitulación en más de 120 idiomas)

a través de Happy Scribe

Si realizas constantemente trabajos con subtítulos, transcripciones y traducciones, esta herramienta no te decepcionará.

¿Necesitas exportar tus archivos en formato .TXT, Word, PDF o incluso AVID? Puedes hacerlo fácilmente con Happy Scribe. También facilita la colaboración con las partes interesadas, ya que te permite realizar el uso compartido de transcripciones y subtítulos en modo de solo lectura o de edición.

Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la precisión y la velocidad de este expresivo software de conversión de voz a texto, que garantiza resultados de máxima calidad en todo momento.

Las mejores funciones de Happy Scribe

Contrata transcriptores de Happy Scribe para revisar tus transcripciones generadas por IA en varios idiomas.

Crea tu propio glosario añadiendo terminología especializada (marcas, jerga, acrónimos) para simplificar la traducción.

Importa cualquier enlace público y sincroniza la herramienta con tu infraestructura tecnológica actual, como YouTube, Vimeo y Google Drive.

Limitaciones de Happy Scribe

No hay opción para el uso compartido de contenido por lotes con equipos internos y partes interesadas externas.

Algunos usuarios han señalado que los errores ortográficos menores tienden a repetirse en las transcripciones de los podcasts.

Precios de Happy Scribe

Free

Básico: 17 $ al mes

Pro: 29 $ al mes

Business: 49 $ al mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Happy Scribe

G2: 4,8/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 35 opiniones)

6. Lokalise (la mejor para la gestión de traducciones y proyectos multimedia)

a través de Lokalise

Lokalise es un software de localización basado en la nube que le ayuda a adaptar su estrategia de contenido a los mercados locales.

Puede gestionar fácilmente traducciones multiplataforma simultáneas y exportarlas a los archivos adecuados con las convenciones de nomenclatura correctas para cada plataforma.

Lokalise también se integra con herramientas como Figma, GitHub, GitLab, Webflow y Jira, lo que hace que los flujos de trabajo sean más fluidos y eficientes.

Las mejores funciones de Lokalise

Traduce grandes proyectos multilingües utilizando la API RESTful de Lokalise, con guías y plantillas sencillas para una configuración más rápida.

Organice las tareas de localización en flujos de trabajo para que, cuando se complete una tarea, la siguiente tarea del flujo de trabajo se inicie automáticamente.

Realice cambios de traducción directos en tiempo real mientras navega por su sitio web con el editor LiveJS.

Limitaciones de Lokalise

Los atajos de teclado no mueven automáticamente el cursor al siguiente segmento, por lo que es necesario utilizar el ratón para cada nuevo segmento.

Los traductores no tienen la opción de descargar los informes de los partidos, lo que les obliga a depender de la dirección para conocer el momento de entrega de los informes y el recuento de palabras.

Precios de Lokalise

Free

Precio inicial: 140 $ al mes.

Essential: 270 $ al mes

Pro: 990 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lokalise

G2: 4,7/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 90 opiniones)

7. HeyGen (la mejor para vídeos de avatares generados por IA con conversión de texto a voz)

a través de HeyGen

Si buscas alternativas a Synthesia AI para generar avatares de diferentes etnias, edades y estilos para tus vídeos, vale la pena echar un vistazo a HeyGen. Te permite crear contenido en más de 175 idiomas utilizando más de 120 avatares de IA, perfectos para llegar a públicos diversos.

Su función de traducción de vídeos con un solo clic puede traducir vídeos a más de 40 idiomas e incluso reconoce a varios hablantes. Aunque no clona la voz del hablante original, puedes elegir entre más de 300 voces similares a las humanas para añadir una voz en off.

Las mejores funciones de HeyGen

Si hay algo que no suena bien en tu vídeo, sube una grabación de voz para entrenar a la IA sobre cómo decirlo correctamente.

Integra archivos SRT (texto sin formato) que realizan el seguimiento de tus subtítulos para obtener traducciones precisas y ajustes en el guion.

Mejora el soporte al cliente con avatares interactivos que pueden hablar con los visitantes de tu sitio web en tiempo real y proporcionarles la ayuda que necesitan.

Limitaciones de HeyGen

La calidad del soporte es irregular, ya que algunos proveedores ofrecen soluciones genéricas que no resuelven los problemas específicos.

Se dice que regenerar el mismo vídeo varias veces resulta caro debido a los gastos de crédito.

Precios de HeyGen

Free

Creador: 29 $ al mes por usuario

Equipo: 89 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de HeyGen

G2: 4,8/5 (más de 520 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 290 opiniones)

8. Wavel. ai (la mejor para narraciones de audio generadas por IA que suenan humanas)

a través de Wavel.ai / IA

Si necesitas ayuda con la conversión de texto a voz, el doblaje de vídeos con IA o la generación de voz con IA, utiliza Wavel. ai. Se trata de un software todo en uno que ofrece una experiencia inmersiva, no solo una voz en off genérica y monótona.

Para llegar a tu público multilingüe, puedes traducir fácilmente tu texto a más de 40 idiomas con herramientas de IA para subtítulos y leyendas.

Lo que más me impresionó de este generador de voz con IA es la capacidad de añadir voces que suenan naturales con acentos regionales, incluidos el británico, el australiano y el indio.

Las mejores funciones de Wavel. ai

Integra una capa de emoción en diferentes partes del vídeo de IA con una colección de más de 1000 voces cargadas de emoción.

Transforma tus vídeos completos en atractivos cortos para YouTube, traducidos a cualquier idioma con subtítulos.

Añade anotaciones y notas a tus grabaciones a medida que las capturas para facilitar la comprensión del espectador.

Limitaciones de Wavel. IA

A veces se desconecta si la conexión a internet no es estable.

Es posible que la estructura de precios no resulte atractiva para todos, ya que algunos usuarios podrían preferir un nivel con menos funciones y más asequible.

Precios de Wavel. IA

Free

Básico: 25 $ al mes

Pro: 40 $ al mes

Empresa: 80 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Wavel. IA

G2: 4,3/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

9. Dubverse (la mejor para el doblaje automático de vídeos con opciones de voz personalizadas)

a través de Dubverse

Si quieres añadir voces en off con un sonido auténtico en varios idiomas a tus vídeos, te encantará usar Dubverse. Se acabaron las grabaciones manuales y las tediosas tareas de edición: captura la esencia y la emoción de tu contenido original.

También me gustó cómo Dubverse genera automáticamente subtítulos perfectamente sincronizados y precisos, lo que hace que los vídeos sean claros y accesibles para todos los espectadores.

Las mejores funciones de Dubverse

Crea locuciones para guiones que combinan idiomas con una sola llamada a la API.

Genera varios archivos de audio simultáneamente, ya sea una serie de demostraciones de productos, podcasts o tutoriales.

Elige entre más de 200 voces que varían en edad, género, tono y dialecto, y selecciona la voz perfecta para tus vídeos.

Limitaciones de Dubverse

Es posible que la sincronización de la voz en off traducida no siempre coincida con la voz original debido a las diferencias lingüísticas.

Los créditos se agotan rápidamente en proyectos grandes y no hay opción de añadir más créditos más allá del límite mensual.

Precios de Dubverse

Pro: 18 $ al mes

Supreme: 30 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Dubverse

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

10. Colossyan Creador (la mejor para generar actores de IA hiperrealistas)

a través de Colossyan

¿Necesitas un presentador que hable más de 30 idiomas? Con Colossyan Creator, es posible. Utiliza avatares de IA que se ven y suenan como humanos reales, lo que lo hace ideal para creadores que necesitan localizar contenido rápidamente sin sacrificar el toque personal.

Puedes crear vídeos directamente a partir de texto utilizando avatares de IA, añadiendo interactividad para impulsar la participación.

El asistente de guiones con IA GPT-4 integrado incluso te ayuda a generar ideas, mejorar tu escritura y acelerar la producción de vídeos.

Las mejores funciones de Colossyan Creator

Personaliza vídeos con un avatar digital de ti mismo grabando un vídeo de 20 segundos desde varios ángulos, en diferentes ajustes y con diferentes atuendos.

Crea vídeos con IA en más de 70 idiomas y transmite tus mensajes de forma más eficaz en la lengua materna de tu público en solo unos minutos.

Aplica los activos de marca (logotipos, colores, estilos de texto y fuentes personalizadas) a los diseños de escena para que todo el contenido de vídeo mantenga la coherencia.

Limitaciones de Colossyan Creador

La edición del contenido con plantillas predefinidas puede resultar tediosa, ya que las animaciones no siempre se muestran correctamente después de aplicarlas.

La personalización avanzada tiene un límite para usuarios con necesidades específicas, especialmente para la edición detallada de vídeos y la integración de elementos personalizados más complejos.

Precios de Colossyan Creador

Starter: 27 $ al mes

Pro: 87 $ al mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Colossyan creador

G2: 4,6/5 (más de 410 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Toma el control de tu estrategia de vídeo

Encontrar la herramienta de IA adecuada depende de lo que mejor se adapte a sus necesidades. Con tantas opciones, la elección puede resultar abrumadora. Pero centrarse en sus prioridades, como traducciones precisas, creación fluida de avatares con IA o logro de un habla natural, le ayudará a reducir las opciones.

Cuando se trata de gestionar flujos de trabajo de vídeo, nada supera a ClickUp. Es el software ideal para mantener todo bajo control.

Puede utilizar ClickUp Clips para grabar demostraciones de productos o coordinar equipos geográficamente dispersos en torno a planes y objetivos de proyectos. ClickUp Brain transcribe automáticamente todos los clips, lo que facilita la ubicación y el acceso a información específica.

Regístrate gratis en ClickUp y cambia la forma en que interactúas con tu público mediante vídeos.