Habilidades de comunicación interpersonal: Así es como puede dominarlas

Los lugares de trabajo suelen funcionar con dos combustibles esenciales: un café de oficina decente y una comunicación interpersonal sólida.

Aunque la comunicación pueda parecer sencilla, el proceso tiene matices y a menudo puede dar lugar a malentendidos si no se termina bien. Especialmente en un ajuste de oficina, las habilidades de comunicación interpersonal definen la calidad de sus relaciones profesionales.

En esta guía, exploraremos la salsa secreta de la comunicación interpersonal eficaz. También hablaremos de cómo evitar conflictos, aclarar malentendidos y mejorar la colaboración entre los miembros del equipo y los departamentos.

¿Qué es la comunicación interpersonal?

La comunicación interpersonal es algo más que hablar; se trata de la eficacia con la que puedes transmitir un mensaje.

Se trata de intercambiar información, ideas y sentimientos entre dos o más personas mediante conversaciones verbales o señales no verbales como el lenguaje corporal y las expresiones faciales.

Piense que se trata de una calle de doble sentido en la que intervienen la comunicación verbal y la no verbal, como el contacto visual o el asentimiento con la cabeza.

La comunicación interpersonal se produce constantemente en el lugar de trabajo, ya sea comunicación interna entre empleados, reuniones de proyecto o llamadas de clientes. Y no olvidemos los interminables mensajes de Slack

Las investigaciones demuestran que las habilidades de comunicación interpersonal eficaces conducen a una mayor satisfacción de los empleados.

No olvidemos la importancia de la comunicación no verbal, como el lenguaje corporal y las expresiones faciales. ¿Alguna vez has notado la tensión cuando alguien cruza los brazos en una reunión? Es la comunicación no verbal haciendo su trabajo

Componentes clave de la comunicación interpersonal

Tanto si estás chateando cara a cara, enviando un correo electrónico o dirigiendo a alguien la clásica mirada de "tenemos que hablar", unas buenas habilidades de comunicación interpersonal harán que ambas partes se sientan cómodas y conectadas. Desglosemos los componentes clave:

1. Comunicación verbal

La comunicación verbal tiene que ver con la forma de hablar. Todo desde las palabras que eliges hasta el tono, pasando por esas afirmaciones verbales rápidas como "Sí" y "Ajá " marca la diferencia.

La comunicación verbal es muy importante, sobre todo en un entorno laboral en el que quieres asegurarte de que se entienden tus ideas.

2. Comunicación no verbal

La comunicación no verbal incluye todo lo que dices sin abrir la boca, como el lenguaje corporal, las expresiones faciales, los gestos y, de vez en cuando, levantar las cejas.

Si crees que estas pequeñas cosas no son gran cosa, los estudios demuestran que 55% de comunicación es no verbal.

Supongamos que estás presentando tu idea en una reunión y tu jefe se inclina hacia ti, asiente y mantiene el contacto visual: sin decir una palabra, sabes que está de acuerdo.

3. Saber escuchar

La escucha activa es el arma secreta de los grandes comunicadores.

Y la clave está en concentrarse en lo que se dice en lugar de limitarse a escuchar las palabras. De hecho, utiliza técnicas verbales y no verbales para demostrar que estás atento.

He aquí un ejemplo de cómo puede hacerlo: Un compañero comparte un problema al que se enfrenta. En lugar de dar consejos inmediatamente, asiente con la cabeza, hace preguntas aclaratorias y reflexiona sobre lo que ha dicho. ¡Enhorabuena! Estás practicando la escucha activa.

4. Inteligencia emocional

Una elevada inteligencia emocional te ayuda a gestionar tus emociones y a comprender los sentimientos de los demás.

de media, los empleados con una alta Inteligencia Emocional ganan 29.000 dólares más , cuenta el 58% del rendimiento en el trabajo_

He aquí un ejemplo de inteligencia emocional demostrada en el lugar de trabajo: Se produce un momento de tensión cuando dos miembros de un equipo discrepan sobre la dirección de un proyecto.

Tú medias con calma en lugar de dejar que la tensión aumente, reconociendo las emociones de cada uno y guiando la conversación hacia una solución positiva. Acabas de hacer un buen uso de tu inteligencia emocional (y de impresionar a tu jefe, y mucho)

Tipos de comunicación interpersonal

Comunicación uno a uno

La comunicación cara a cara es la clásica conversación directa entre dos personas. Tanto si se trata de un mentor que guía a un alumno como de dos colegas que intercambian ideas, este tipo de interacción permite intercambios personalizados.

Puede darse cara a cara, a través de mensajes escritos o mediante señales no verbales, como una ceja levantada en el momento oportuno.

Por ejemplo, su jefe le llama para chatear sobre un proyecto. Os sentáis, compartís ideas y os marcháis con un entendimiento mutuo, a ser posible sin silencios incómodos Esta es una instancia clásica de la comunicación individual en acción.

Comunicación en grupo

La comunicación en grupo implica interacciones entre tres o más personas, a menudo en ajustes de equipo. Aquí brillan las habilidades prácticas de comunicación interpersonal, ya que debes navegar por diferentes perspectivas y mantener el seguimiento de la conversación.

Imagina que estás en una reunión de proyecto con cinco compañeros, intercambiando ideas para cumplir un plazo. Todos tienen algo que decir (unos más que otros) y, gracias a unas buenas habilidades interpersonales, la reunión termina con un plan de acción claro y sin dramas.

Hablar en público

Hablar en público lleva la comunicación a otro nivel. Es el arte de dirigirse a más de 20 personas a la vez, ya sea en una presentación formal, un anuncio para toda la empresa o incluso una charla motivacional. No se trata sólo de lo que dices, sino de cómo lo dices.

Piensa en confianza, claridad y algo especial que mantenga despierta a la audiencia.

Por ejemplo, vas a presentar los resultados anuales de tu equipo a la empresa. El PowerPoint es impecable, los chistes salen bien (por suerte) y te vas sintiéndote como una superestrella de las charlas TED. Hablar en público: conquistado.

Comunicación mediada por la tecnología

La comunicación mediada por la tecnología, que significa "cualquier cosa, no cara a cara", abarca todo, desde correos electrónicos y llamadas de Zoom hasta mensajes de Slack e incluso esos temidos momentos de "según mi último correo electrónico".

Gracias a la tecnología, podemos comunicarnos a través de zonas horarias y pantallas, lo que convierte este formulario de interacción en un elemento cotidiano en los lugares de trabajo modernos.

He aquí un ejemplo clásico: Estás en una videollamada con un compañero que trabaja a distancia para hablar de las novedades de un proyecto. La conversación fluye sin problemas, a pesar de que de vez en cuando se oye "estás en silencio".

Habilidades de comunicación interpersonal

Mientras que tus habilidades técnicas te hacen entrar, tus habilidades interpersonales te mantienen en la oficina.

Estas habilidades te ayudarán a sortear con elegancia los comentarios difíciles, las amistades en el lugar de trabajo y los correos electrónicos complicados.

Vamos a desglosar algunas habilidades clave de comunicación interpersonal que querrás tener en tu kit de herramientas de comunicación:

Escucha activa

La escucha activa es como ser el Sherlock Holmes de las conversaciones: se trata de recopilar información y mantener la atención. Se trata de mostrar que estás escuchando a través del contacto visual, asintiendo con la cabeza o incluso haciendo preguntas reflexivas.

💡 Dato curioso: Los directivos con habilidades de escucha activa observan un 30% de mejora en la satisfacción de los empleados.

Claridad y concisión

¿Alguna vez ha estado en una reunión en la que alguien no para de divagar? Sí, eso es lo contrario de claridad y concisión.

La capacidad de expresar tus ideas con claridad y con el menor número de palabras posible es clave para una buena comunicación en el lugar de trabajo.

Recuerda que, a menudo, menos es más. Por ejemplo, cuando le explicas a tu jefe lo último sobre un proyecto, en lugar de entrar en detalles innecesarios, resumes los puntos clave y, voilà, tu jefe queda impresionado y agradecido por la concisión.

Empatía

La empatía es la base de las buenas habilidades interpersonales. Comprender cómo se sienten los demás y responder adecuadamente es lo que hace que las habilidades de comunicación interpersonal sean sólidas.

_el 86% de los empleados

Diferencias culturales

Las diferencias culturales son una causa común de problemas de comunicación sobre todo en un mundo globalizado como el actual.

Diferencias culturales a tener en cuenta:

Etnocentrismo : Asumir que la cultura propia es la "correcta" puede alienar a los compañeros

: Asumir que la cultura propia es la "correcta" puede alienar a los compañeros Resolución de conflictos: Las distintas culturas gestionan los conflictos de manera diferente. Algunas prefieren la confrontación directa, mientras que otras valoran la armonía y evitan las disputas directas

He aquí un ejemplo: Un equipo en EE.UU. se enfrenta a un problema y se lanza directamente a abordarlo de frente. Mientras tanto, sus homólogos japoneses prefieren discutir el problema indirectamente para mantener la armonía del grupo.

Si no se comprenden estas preferencias, el intento de resolución podría empeorar las cosas en lugar de mejorarlas.

Superar la ansiedad ante la comunicación

Reconozcámoslo: la ansiedad ante la comunicación es real. Puede manifestarse como miedo a hablar en público o simplemente como nerviosismo durante las reuniones de equipo. He aquí cómo superarla.

Identifique la causa: ¿Tiene su ansiedad su origen en experiencias pasadas o en un discurso negativo sobre sí mismo? Identificar la causa es el primer paso para afrontarla

¿Tiene su ansiedad su origen en experiencias pasadas o en un discurso negativo sobre sí mismo? Identificar la causa es el primer paso para afrontarla Técnicas de relajación: Los ejercicios de respiración profunda o visualización pueden ayudar a calmar los nervios antes y durante la comunicación

Los ejercicios de respiración profunda o visualización pueden ayudar a calmar los nervios antes y durante la comunicación Preparación y práctica: La confianza viene con la preparación. Ensaya tu presentación, practica la conversación en el espejo o repasa tu discurso con un colega

Superar los retos de la comunicación con ClickUp

Aunque existen barreras de comunicación, también hay ayuda.

Tanto si tiene problemas para alinear equipos en distintas ubicaciones como si le cuesta simplificar la comunicación, las funciones de ClickUp están diseñadas para que la colaboración sea más fluida.

Alinee los esfuerzos de comunicación con las Metas y OKRs de ClickUp

Imagine un equipo distribuido por todo el mundo en el que los estilos de comunicación varían.

El ajuste de OKRs en ClickUp garantiza que todos los miembros del equipo -independientemente de las diferencias culturales o geográficas- puedan ver las mismas metas claramente definidas, lo que reduce la probabilidad de malentendidos.

utilice las Metas de ClickUp para definir y visualizar sus OKR anuales y trimestrales

Con Metas de ClickUp con ClickUp, puede establecer metas de alto nivel y desglosarlas en tareas viables, asegurándose de que cada miembro del equipo entiende su rol y cómo se conecta con el panorama general. Esto resulta especialmente útil para superar las barreras lingüísticas o las diferencias culturales.

Colaboración visual con Pizarras ClickUp

Cuando las palabras se pierden en la traducción, la colaboración visual puede ayudar a salvar la brecha comunicativa. Con Pizarras ClickUp con ClickUp Whiteboards, los equipos pueden intercambiar ideas, correlacionar proyectos y convertir esas ideas en tareas realizables en tiempo real

convierta fácilmente sus objetos de Pizarra en tareas en ClickUp_

Además, es una forma estupenda de superar la ansiedad por la comunicación e implicar a todo el mundo en el proceso de planificación, ya que los miembros del equipo pueden interactuar visualmente y aportar ideas sin la presión de hablar en público.

Cómo superar la ansiedad ante la comunicación con ClickUp Brain

La ansiedad ante la comunicación suele deberse a la falta de preparación o a la incertidumbre sobre qué decir.

Generando ideas y borradores con la función IA de ClickUp, Cerebro ClickUp la preparación se convierte en algo natural.

prepárese para reuniones y presentaciones gracias a la experiencia de ClickUp en IA

Por ejemplo, supongamos que un miembro del equipo está nervioso por tener que dirigir una reunión de proyecto.

Pueden utilizar las funciones de ClickUp Brain, como actualizaciones del proyecto impulsadas por IA, resúmenes en tiempo real de las actividades recientes, estados de las tareas y cambios en todo el proyecto

Esto significa que los miembros del equipo pueden ponerse al día rápidamente sobre cualquier novedad, asegurándose de que están bien informados antes de la reunión.

Otra función destacada de ClickUp es la siguiente Búsqueda conectada .

Esta función permite a los miembros del equipo localizar al instante cualquier documento, mensaje o detalle específico relacionado con el proyecto. Si necesitan hacer referencia a una conversación concreta, encontrar un informe o consultar una tarea específica, pueden hacerlo en cuestión de segundos.

ClickUp ha reducido la necesidad de comunicación por correo electrónico y ha agilizado la colaboración de nuestro equipo de creación de contenidos. Ahora somos capaces de pasar de la fase de ideación o tormenta de ideas al primer borrador hasta 2-3 veces más rápido.

Sid Babla, Coordinador del Programa de Bienestar, Dartmouth College

Tendencias futuras en comunicación interpersonal

La forma en que nos comunicamos en el lugar de trabajo está cambiando cada día (a diferencia de las conversaciones triviales de oficina sobre el tiempo ☂️).

Estas son las normas de comunicación más recientes.

1. Tecnologías emergentes y su impacto

El auge de las herramientas de comunicación basadas en la IA es una de las tendencias más significativas que configuran el futuro de la comunicación interpersonal.

Imagínese sentado en una oficina inundada de correos electrónicos y mensajes, intentando hacer un seguimiento de quién dijo qué. Gracias a la IA, podrá cribar el ruido sin esfuerzo con resúmenes de correo electrónico generados por la IA, respuestas automáticas y redacción asistida por IA. Por ejemplo, puede pedirle a ClickUp Brain que le resuma todo un hilo de chateo en cuestión de segundos

2. Evolución de las normas y prácticas de comunicación

A medida que avanza la tecnología, también lo hacen las normas y prácticas de comunicación. Lo que antes se consideraba formal -correos electrónicos y memorandos- es ahora se complementa con herramientas dinámicas como plataformas para chatear, videollamadas y espacios de colaboración en tiempo real.

La tendencia remota e híbrida continuará. Los sistemas de automatización de la comunicación también están en alza. Con métodos avanzados de distribución, como los mensajes programados o automatizados, es posible atender a las preferencias individuales de comunicación y garantizar que nadie se quede a oscuras.

3. El rol de ClickUp en las futuras tendencias de comunicación

ClickUp lidera estas nuevas tendencias de comunicación: desde mejoras de comunicación impulsadas por IA hasta potentes funciones de colaboración.

Con ClickUp Brain, los equipos pueden automatizar borradores de correo electrónico, transcribir notas de reuniones e incluso resumir largos hilos de chateo en listas de tareas procesables

Por ejemplo, las habilidades de comunicación interpersonal deficientes se manifiestan sobre todo en la comunicación escrita. Piensa en correos electrónicos, mensajes de Slack o comentarios. Lo que a ti te parece amistoso o neutro, a otra persona puede parecerle pasivo-agresivo. Todos conocemos el debate en torno al emoji de la sonrisa leve 🙂

ClickUp Brain puede ayudarte a redactar mensajes claros y procesables y a atajar esos dilemas. Esto ahorra horas de trabajo manual, permitiéndole a usted y a su equipo dejar de lado las tareas administrativas y centrarse en una comunicación significativa.

Utilice ClickUp AI para simplificar el proceso de creación de casos prácticos y ahorrar tiempo

En lugar de aburrirle con funciones, vamos a explorar un escenario del mundo real (¡porque la comunicación es literalmente lo que mejor sabemos hacer!)

Supongamos que un gestor de proyectos dirige un proyecto complejo en el que participan varios equipos.

Acaba de terminar una sesión de brainstorming y necesita organizar rápidamente los puntos clave en tareas.

Con las Pizarras ClickUp, pueden convertir las ideas en tareas prácticas al instante. Pero la magia no acaba ahí: ClickUp Brain transcribe todo el debate, crea un resumen conciso y genera automáticamente tareas de seguimiento con plazos y personas asignadas.

¿El resultado? Un flujo de trabajo fácil de seguir, con una comunicación clara y sin que se pierdan detalles en el camino.

Comuníquese mejor con ClickUp

A estas alturas, ya habrá comprendido que la comunicación interpersonal es la base de un lugar de trabajo productivo y conectado.

Se trata básicamente de un término que engloba la comunicación clara, abierta y empática.

Y, sin duda, ClickUp está sosteniendo ese paraguas en el aire mediante la integración de la comunicación en su espacio de trabajo y en todas sus tareas

Si quieres experimentar la misma magia de la colaboración mejorada, regístrate en ClickUp ¡gratis/a hoy mismo!