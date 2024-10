Azure DevOps frente a Jira: ¿Cuál es mejor en 2024?

Los gestores de proyectos y los ingenieros se debaten a menudo entre su elección de herramienta para todo lo relacionado con la gestión. Azure DevOps y Jira, la mayoría de las veces, forman parte de esa lista.

Por supuesto, a los desarrolladores les encanta Azure DevOps por su perfecta integración con sus flujos de trabajo, mientras que los jefes de proyecto son fieles a los conocidos tableros ágiles de Jira.

Es un caso clásico de tira y afloja de herramientas. 🪢

Si te has encontrado en una situación similar, conoces la lucha de decidir entre estas dos opciones.En este blog, desglosaremos Azure DevOps vs Jira para que puedas elegir con confianza la que merece un lugar en tu conjunto de herramientas. 🎯

Vía: Microsoft Azure DevOps es la plataforma de Microsoft basada en la nube, que está repleta de herramientas para planificar, codificar, probar y desplegar aplicaciones de alta calidad.

La plataforma de software como servicio (SaaS) ofrece un servicio de extremo a extremo Flujo de trabajo DevOps que abarca todo el ciclo de vida de desarrollo de software. Azure DevOps permite una colaboración eficiente con funciones integradas que agilizan la comunicación entre desarrolladores, gestores de proyectos y colaboradores.

Además, puede elegir entre su conjunto completo de herramientas o seleccionar los servicios que se adapten a su flujo de trabajo actual, todos accesibles a través de un navegador web o un cliente de entorno de desarrollo integrado (IDE).

Azure DevOps reúne un intervalo de herramientas que dan compatibilidad al desarrollo de software y la gestión de proyectos. Abarca todo, desde la planificación y la colaboración hasta la automatización de compilaciones y despliegues, ayudando a los equipos a trabajar de forma más eficiente.

Exploremos algunas funciones de Azure DevOps. 👇

Repositorios en Azure DevOps

Azure DevOps cuenta con un intervalo de servicios que le ayudarán a lo largo del ciclo de vida de desarrollo. Cada uno de ellos ofrece una función distinta.

Estos son algunos de los servicios que se ofrecen:

Panorámica de la canalización CI/CD en Azure DevOps

Azure DevOps le ayuda a desplegar aplicaciones más rápidamente con su canalización avanzada de CI/CD y Automatización DevOps funciones. Puede desplegar directamente desde el mismo código fuente, lo que simplifica el proceso para los administradores de TI.

Además, reduce las posibilidades de cometer errores y disminuye el trabajo manual. Esto significa que su equipo puede centrarse en lo que realmente importa: satisfacer las necesidades de la empresa con rapidez y eficacia.

Integrar Azure DevOps con Microsoft Teams

Azure DevOps facilita el trabajo en equipo. Con solo unos clics, sus equipos pueden compartir archivos, trabajar en el mismo código y realizar un seguimiento de los cambios en diferentes aplicaciones. Esto mejora la comunicación y aumenta la productividad.

También ofrece una forma sencilla de gestionar proyectos. Los equipos pueden hacer un seguimiento de los errores, fijar plazos, asignar tareas y estar al tanto de las prioridades, todo en un mismo lugar.

Microsoft Azure DevOps crece con usted. Tanto si trabajas en un proyecto pequeño como en uno grande, se escala sin esfuerzo utilizando la potencia de la nube de Azure.

Además, Azure es flexible e independiente de la plataforma. Puede integrarlo con las herramientas de código abierto y de terceros que ya utiliza, para obtener lo mejor de ambos mundos: sus herramientas favoritas y el ecosistema de Microsoft.

Vía: Atlassian Jira es el software de gestión de proyectos y seguimiento de problemas de Atlassian. Está diseñado principalmente para equipos de desarrollo de software. Sin embargo, no se limita a la tecnología; múltiples industrias lo utilizan para diversas funciones de Business.

La plataforma flexible y personalizable de esta herramienta es compatible con metodologías ágiles como Scrum y Kanban. Ayuda a los equipos a planificar sprints, gestionar backlogs y visualizar flujos de trabajo mediante tableros que representan el estado de las tareas.

Jira permite convertir grandes ideas en tareas más pequeñas y manejables. Le ayuda a organizar el trabajo, establecer hitos, alinear tareas con metas, recibir sugerencias impulsadas por IA y colaborar con equipos remotos en tiempo real.

Jira viene con una variedad de funciones diseñadas para ayudar a los equipos a mantenerse organizados y eficientes. Tanto si estás gestionando tareas, haciendo un seguimiento del progreso o colaborando con tu equipo, Jira tiene herramientas para que todo funcione sin problemas.

Profundicemos en las funciones de Jira. 👇

Cree y actualice su flujo de trabajo en Jira

Jira le permite crear flujos de trabajo que se adapten a las necesidades específicas de su equipo. Las herramientas de arrastrar y soltar facilitan la definición y el ajuste de los flujos de trabajo, estableciendo reglas, desencadenantes y condiciones que se ajusten a sus procesos.

Si prefiere empezar de cero, puede utilizar una de las plantillas prediseñadas de Jira para poner las cosas en marcha de inmediato. Esto garantiza que su flujo de trabajo se alinee con el enfoque de su equipo.

Registro de problemas con el software Jira

El seguimiento de problemas en Jira es sencillo. Puede crear, editar, asignar y priorizar tareas, añadir comentarios y adjuntar archivos según sea necesario.

Jira te permite categorizar tu trabajo con diferentes tipos de incidencias, como errores, tareas o subtareas. Además, dispone de campos personalizados, rótulos y filtros para añadir más información y contexto a los problemas y facilitar su búsqueda.

Crear paneles personalizados en Jira

Olvídese de la tediosa tarea de redactar largos informes sobre el rendimiento de su equipo con Jira. Sus paneles e informes incorporados hacen el trabajo pesado por usted, ofreciendo información a través de gráficos, gráficos de velocidad, informes de sprint, y mucho más.

Cree informes para realizar un seguimiento del progreso y la calidad de su equipo con sus gadgets, gráficos y opciones de filtrado. Jira también se integra con otras herramientas, como Confluence, Bitbucket y Power BI, para mejorar las capacidades de elaboración de informes y análisis.

Navegue por las mejores apps y plugins para Jira

Jira ofrece una variedad de apps y plugins que mejoran su función y facilidad de uso. Encontrará estas extensiones en Atlassian Marketplace, que abarcan categorías como control de tiempo, automatización, pruebas, elaboración de informes, etc.

Además, puede integrar aplicaciones que funcionan con otras herramientas como Salesforce, Slack y Gmail, lo que le permite personalizar y optimizar Jira para que se adapte a las necesidades únicas de su equipo.

Azure DevOps y Jira son dos de las mejores opciones para gestionar proyectos de desarrollo de aplicaciones de software, pero responden a necesidades diferentes.

Azure DevOps ofrece un conjunto completo de herramientas para todo, desde planificar y codificar hasta probar y publicar software. Es ideal para equipos que desean una plataforma todo en uno con herramientas integradas de gestión de proyectos Canalizaciones DevOps que mejoran la automatización CI/CD.

Jira, por otro lado, es una herramienta versátil de Atlassian que se centra en la gestión de proyectos. Es perfecta para equipos ágiles que buscan realizar un seguimiento de tareas, errores y proyectos con facilidad. La flexibilidad de Jira la convierte en una herramienta imprescindible no solo para el desarrollo de software.

Comparemos sus funciones en profundidad.

Azure DevOps

Azure DevOps proporciona repositorios Git y control de versiones integrados (tanto Git como TFVC-Team Foundation Version Control), lo que lo hace perfecto para equipos de desarrollo de software.

**Jira

Aunque Jira no incluye la gestión del código fuente, puedes integrarlo con plataformas como GitHub y Bitbucket.

Ganador: Azure DevOps por sus herramientas integradas de gestión de código fuente.

Azure DevOps

Con Azure DevOps, puede rastrear cada paso de su proyecto de principio a fin. Es ideal para equipos que necesitan una visibilidad clara del progreso del trabajo y de las relaciones.

**Jira

Jira tiene una trazabilidad limitada. El seguimiento de las versiones o ver qué tareas están enlazadas con las implementaciones requiere un esfuerzo manual. Tendrás que enviar una solicitud para verlas, lo que puede llevar algún tiempo.

🏆 Ganador: Azure DevOps por sus funciones superiores de trazabilidad.

Azure DevOps

Ofrece personalización básica pero se queda corto en cuanto a opciones avanzadas. No dispone de (elaboración de) informes específicos de agile.

**Jira

Jira ofrece capacidades de personalización avanzadas, incluidos flujos de trabajo y campos. También destaca por su intervalo de informes ágiles, que ofrecen a los equipos información detallada sobre el progreso.

🏆 Ganador: Jira tiene mejores capacidades de (elaboración de) informes ágiles y personalizados.

Azure DevOps

Se integra perfectamente con los servicios de Microsoft y ofrece integraciones limitadas de terceros. Además, proporciona acceso móvil para trabajar sobre la marcha.

**Jira

Jira es compatible con un amplio intervalo de integraciones a través de Atlassian Marketplace, lo que permite a los equipos conectar varias herramientas fácilmente. También ofrece sólidas aplicaciones móviles para usuarios de iOS y Android.

🏆 Ganador: Jira por un mayor intervalo de integraciones y una mejor experiencia móvil.

Para facilitarte la elección, acudimos a Reddit para conocer el consenso común sobre el debate. Al buscar Azure DevOps vs. Jira en Reddit encontrarás opiniones de usuarios sobre ambos para diferentes casos de uso.

Muchos usuarios prefieren Azure DevOps por su simplicidad y facilidad de uso. Sugieren implementar la herramienta si tu equipo de desarrollo ya utiliza Azure para la gestión de infraestructuras.

Prefiero Azure. Creo que, en general, tiene una interfaz de usuario y una facilidad de uso mejores, aunque sea menos "flexible" que Jira

En mi opinión, Azure DevOps es mucho más flexible y fácil de usar que Jira. Puedes hacer mucho más y no tendrás que estar haciendo clic para encontrar las cosas.

Usuarios

Azure DevOps me pareció mucho más fácil de usar, de hecho, me encantó. Las personalizaciones de la vista, la elaboración de informes, los paneles, los flujos de trabajo, la interfaz de usuario, etc. están muy por encima de Jira