10 programas de simulación Monte Carlo en 2024 (gratuitos/a; de pago)

La simulación de Montecarlo es una técnica matemática que utiliza muestras aleatorias repetidas para predecir el intervalo de posibles resultados de un evento incierto. También se conoce como método de Montecarlo o simulación de probabilidad múltiple.

Muchas soluciones informáticas aplican este método para determinar el impacto de los riesgos utilizando IA, por ejemplo. También se utiliza para preevaluar los precios de las acciones y para la previsión de ventas, gestión de proyectos, modelización financiera, análisis de riesgos y fijación de precios, entre otros.

👀 Dato curioso: La simulación de Montecarlo es otro producto posterior a la Segunda Guerra Mundial ¿una técnica inventada por John von Neumann y Stanislaw Ulam durante la guerra para mejorar la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre?

Recibe su nombre de la ciudad-estado de Mónaco, famosa por sus juegos de azar, porque el azar y los resultados aleatorios son fundamentales en esta técnica de modelización.

Tras una exhaustiva investigación, he elaborado una lista de las mejores herramientas de software de simulación Monte Carlo disponibles en el mercado. Echémosles un vistazo.

¿Qué debe buscar en un software de simulación Monte Carlo?

Aparte de predecir resultados en situaciones impredecibles, cuando reviso un software de simulación Monte Carlo, busco estas funciones clave.

Entrada de datos: Busque un software que permita importar datos fácilmente desde hojas de cálculo u otras fuentes

Busque un software que permita importar datos fácilmente desde hojas de cálculo u otras fuentes Distribuciones compatibles: El software del modelo de simulación debe ofrecer un amplio intervalo de distribuciones de probabilidad para modelar con precisión los escenarios del mundo real. Las más comunes son la normal, la uniforme y la triangular

El software del modelo de simulación debe ofrecer un amplio intervalo de distribuciones de probabilidad para modelar con precisión los escenarios del mundo real. Las más comunes son la normal, la uniforme y la triangular Herramientas de visualización: Las visualizaciones útiles, como histogramas y gráficos de dispersión, pueden ayudar a los usuarios a comprender las relaciones entre las variables e interpretar los resultados de manera eficaz

Las visualizaciones útiles, como histogramas y gráficos de dispersión, pueden ayudar a los usuarios a comprender las relaciones entre las variables e interpretar los resultados de manera eficaz Análisis de sensibilidad: Esta función me ayuda a identificar qué variables de entrada tienen el mayor impacto en el resultado

Esta función me ayuda a identificar qué variables de entrada tienen el mayor impacto en el resultado Paralelización: Permite dividir las simulaciones en varios procesadores para una ejecución más rápida

Permite dividir las simulaciones en varios procesadores para una ejecución más rápida Optimización: Algunos programas ofrecen herramientas para ayudar a encontrar los valores óptimos para las variables de entrada

Algunos programas ofrecen herramientas para ayudar a encontrar los valores óptimos para las variables de entrada Escalabilidad: Asegura que el software trabaja con modelos grandes y complejos de forma eficiente

Asegura que el software trabaja con modelos grandes y complejos de forma eficiente Interfaz de usuario: Una interfaz fácil de usar con la función de arrastrar y soltar o asistentes claros para la construcción de modelos puede ahorrar tiempo y frustración

Una interfaz fácil de usar con la función de arrastrar y soltar o asistentes claros para la construcción de modelos puede ahorrar tiempo y frustración Soporte técnico: Un soporte técnico fiable puede ser muy valioso para superar problemas

Los 10 mejores software de simulación Monte Carlo para usar en 2024

Ya tenemos nuestra lista de control de lo que debe hacer el software. Ahora, aquí están los 10 mejores que utilizan la simulación Monte Carlo para el análisis estadístico a través de diferentes usos de la empresa.

Tenga en cuenta el tamaño de su equipo, los objetivos de su empresa y el uso de funciones avanzadas para elegir el software que mejor se adapte a su presupuesto.

1. Excel

vía Soporte de Microsoft Empecé mi búsqueda con algo sencillo. Esto es lo que apareció: hojas de cálculo como Excel o Hojas de cálculo de Google alternativas para manejar mi modelado de datos y ejecutar simulaciones Monte Carlo.

Para configurar la simulación, creé una hoja de Excel con columnas para cada variable y una columna para el beneficio calculado. A continuación, introduje fórmulas para las variables de cada fila con el fin de generar valores aleatorios para la demanda, el precio de venta y el coste.

La siguiente tarea era calcular la variable dependiente. Para ello, la rellené para simular múltiples escenarios. A continuación, analicé los resultados y generé (elaboración de) informes utilizando herramientas visuales en Excel.

Pensé que con unos conocimientos básicos de fórmulas y funciones en Excel, se puede utilizar para simulaciones Monte Carlo.

Lo mejor de esta herramienta es que tiene múltiples funciones además de la simulación, lo que la hace adecuada para pequeñas empresas o startups. Como está basada en la nube (a través de Microsoft 365), cualquiera puede acceder a ella desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Excel mejores funciones

Utiliza funciones como RAND() y RANDBETWEEN() para generar números aleatorios, un elemento central de las simulaciones Monte Carlo

Utilizar un amplio intervalo de funciones de probabilidad como NORM.INV() para distribuciones normales, LOGINV() para distribuciones lognormales, etc., para modelar diversos escenarios del mundo real

Construya fórmulas complejas que incorporen diferentes variables y distribuciones de probabilidad, personalizando sus simulaciones

Utilizar secuencias de comandos VBA en Excel para crear automatizaciones y personalizaciones para simulaciones Monte Carlo complejas

Límites de Excel

Puede resultar engorroso para simulaciones complejas con muchas variables o fórmulas complejas

Aunque Excel ofrece algunas herramientas de visualización, puede que no sean tan avanzadas o personalizables como un software de simulación específico

La entrada manual de fórmulas en Excel aumenta el riesgo de errores, lo que afecta a la precisión de la simulación

Precios de Excel

Para 1 PC o Mac: $159.99

$159.99 Excel con Microsoft 365: A partir de 6,99 $/mes

Valoraciones y reseñas de Excel

G2: 4.7/5 (2,700+ opiniones)

4.7/5 (2,700+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (18,000+ opiniones)

2. Hojas de cálculo de Google

vía Entorno de trabajo de Google Cuando se trata de comodidad, Google Hojas de cálculo de Google es difícil de superar. Un gran Alternativa a Excel me ha parecido otra buena opción para simulaciones básicas de Monte Carlo.

Para configurar una simulación de Monte Carlo, empiece por identificar el modelo. A continuación, elija las variables implicadas y sus distribuciones de probabilidad (normal, uniforme, etc.).

Utilicé funciones de generación de números aleatorios para simular distintos escenarios creando fórmulas con variables aleatorias y copiándolas en varias filas y columnas.

¡Y tu simulación está lista! Si estás empezando y no quieres invertir en una herramienta dedicada a la simulación, Hojas de cálculo de Google es una gran opción.

Destaca por su colaboración en tiempo real. Varios usuarios pueden trabajar simultáneamente en la misma simulación, por lo que es ideal para equipos.

Hojas de cálculo de Google mejores funciones

Comparte y colabora en el modelo elegido con otras personas en tiempo real

Integrarse con otros productos de Google, como Formularios para la recopilación de datos

Utilizar un amplio intervalo de fórmulas para modelizar diversos escenarios

Aprender los fundamentos de las simulaciones Monte Carlo con recursos y complementos fácilmente disponibles como Risk Solver

Hojas de cálculo de Google con límites

Puede ralentizarse con grandes conjuntos de datos o muchas iteraciones

No es ideal para modelos muy complejos con numerosas variables o fórmulas avanzadas

Carece de las funciones de análisis estadístico en profundidad de los programas de simulación específicos

Precios de Hojas de cálculo de Google

Free para uso personal

para uso personal Business Standard: 12 $ por usuario/mes (facturación anual)

Hojas de cálculo de Google valoraciones y opiniones

No hay suficientes opiniones

3. GAMS

vía GAMS A diferencia de la mayoría del software de optimización que se basa en lenguajes de scripting propietarios, GAMS utiliza Algebraic Modelling Language (AML). Este lenguaje ofrece un alto nivel de legibilidad y se asemeja a la notación matemática común. Esto facilita la escritura y comprensión de modelos a usuarios con una sólida formación matemática, reduciendo la necesidad de amplios conocimientos de programación.

GAMS no se limita a la resolución de problemas puntuales, y no le limita a un único solucionador. Actúa como un entorno de modelado que puede interactuar con varios solucionadores de terceros, cada uno con sus puntos fuertes y débiles. También puede acceder a su biblioteca integrada de solucionadores para diversos problemas de optimización.

GAMS mejores funciones

Utiliza un lenguaje algebraico, lo que hace que sea una experiencia intuitiva y eficiente para construirejemplos de diagramas como modelos

Maneje modelos complejos con un gran número de variables y restricciones, lo que hace que esta herramienta sea ideal para abordar problemas de optimización a gran escala

Importe y exporte datos de diversas fuentes para trabajar con conjuntos de datos reales para los modelos

Límites de GAMS

No ofrece funciones como la generación de números aleatorios incorporada y herramientas de visualización para analizar los resultados de la simulación

Comprender el lenguaje de modelado algebraico y utilizar eficazmente sus funciones requiere más tiempo y formación

Capacidades limitadas de visualización de datos

Precios de GAMS

Modelo básico: A partir de 3.500 dólares

A partir de 3.500 dólares Solucionadores y enlaces a solucionadores: A partir de 1750 $

A partir de 1750 $ **Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de GAMS

No hay suficientes opiniones

4. Bola de Cristal Profesional

vía Bola de Cristal del Oráculo Los miembros de mi equipo y yo estábamos lanzando una nueva campaña de marketing para un producto estrella, pero predecir su intento correcto era complicado. Había demasiadas incógnitas: ¿cómo reaccionarían los clientes a la campaña? ¿Y si nuestro competidor lanzaba algo similar?

Introduje en mi hoja de cálculo todos nuestros datos: tamaño del público objetivo, alcance potencial del marketing e incluso algunas cifras históricas de ventas. Crystal Ball me permitió simular miles de escenarios diferentes, teniendo en cuenta las incertidumbres de cada factor. Fue como repetir la campaña mil veces antes de gastar un céntimo

Crystal Ball va más allá de las simulaciones básicas de Monte Carlo. Ofrece funciones avanzadas como el muestreo de hipercubos latinos, que ayuda a garantizar una muestra más representativa de los posibles resultados de la simulación.

También puede integrarse con hojas de cálculo populares como Microsoft Excel para aprovechar los datos y flujos de trabajo existentes.

Crystal Ball Professional mejores funciones

Acceda a un intervalo de técnicas de previsión, incluido el análisis de series temporales, para ayudar a predecir tendencias futuras y anticiparse a problemas potenciales

Analizar el impacto de diferentes factores en el modelo y explorar varios escenarios hipotéticos para comprender los riesgos y oportunidades potenciales

Comunicar eficazmente los resultados y las perspectivas con visualizaciones claras y personalizables, como gráficos y diagramas

Limitaciones de Crystal Ball Professional

Aunque la interfaz de usuario está diseñada para ser accesible, algunos usuarios con necesidades estadísticas avanzadas podrían encontrar sus funciones limitadas en comparación con el software especializado

Permite cierto uso compartido de datos y colaboración, pero puede que no ofrezca el mismo nivel de funciones de colaboración que algunas plataformas de simulación basadas en la nube

Precios de Crystal Ball Professional

Gratuito

Pequeñas empresas: A partir de 39 $ para tres usuarios (facturación anual)

A partir de 39 $ para tres usuarios (facturación anual) Profesional: A partir de 79 $ para cinco usuarios (facturación anual)

A partir de 79 $ para cinco usuarios (facturación anual) Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Crystal Ball Professional

G2: 4.3/5 (más de 20 opiniones)

5. Minitab

vía Minitab Minitab brilla cuando necesita analizar datos complejos y comprender el panorama general. Hace especial hincapié en las herramientas y funciones orientadas a las metodologías Six Sigma y las iniciativas de mejora de la calidad.

Lo que más me llamó la atención al utilizar Minitab es su asistente integrado, que proporciona ayuda y orientación contextual a lo largo del proceso de análisis, lo que me facilita la navegación por el software.

Su amplia biblioteca de gráficos, diagramas y visualizaciones personalizables, como histogramas, diagramas de caja y diagramas de dispersión, también es impresionante.

Las mejores funciones de Minitab

Acceda a un conjunto completo de herramientas estadísticas para pruebas de hipótesis, análisis de regresión y ANOVA (análisis de varianza)

Obtenga herramientas diseñadas específicamente para las metodologías Six Sigma, un enfoque basado en datos para mejorar el control de calidad

Agilice el proceso de diseño de experimentos para probar diferentes variables y su impacto en un resultado

Limitaciones de Minitab

Puede no ser ideal para tareas como limpieza de datos, manipulación o minería de texto avanzada, que normalmente requieren herramientas adicionales o conocimientos de programación

Menos funciones de colaboración que muchas plataformas de análisis de datos basadas en la nube, por lo que es menos ideal para la colaboración en tiempo real en proyectos

Funcionalidades básicas de aprendizaje automático, pero no está a la altura del software especializado en aprendizaje automático para tareas complejas como el aprendizaje profundo o las redes neuronales

Precios de Minitab

**Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Minitab

G2: 4.6/5 (120+ opiniones)

4.6/5 (120+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (300+ opiniones)

6. Simul8

vía Simul8 Llevo un tiempo utilizando Simul8 para simular y optimizar procesos de empresa.

Me permite llamar directamente a mi biblioteca de aprendizaje automático preferida (R o Python) dentro de mi simulación. Esto permite que la simulación aprenda y se adapte en función de los datos del mundo real, lo que la hace más dinámica y refleja mejor los escenarios del mundo real.

Otras herramientas de simulación permiten entrenar conjuntos de datos u optimizar resultados, pero Simul8 permite aprovechar el aprendizaje automático directamente dentro de la propia simulación.

Dispone de componentes reutilizables para guardar y añadir flujos de trabajo, equipos y recursos de uso frecuente a cualquier simulación. Esto resulta muy útil para los usuarios habituales, ya que les ahorra tiempo.

Las mejores funciones de Simul8

Utilice una interfaz de arrastrar y soltar para construir y ejecutar simulaciones

Simule y experimente con cualquier elemento de la empresa sin necesidad de código

Acceda a soluciones de un solo clic para crear simulaciones instantáneas con Process Mining, BPMN, Microsoft Visio y otras funciones de importación

Cree funciones de modelo avanzadas con una interfaz bidireccional con Visual Basic

Límites de Simul8

Puede tener límites en el análisis estadístico avanzado en comparación con el software estadístico dedicado

Las capacidades de animación, aunque útiles para la visualización, pueden no ser tan avanzadas o visualmente atractivas como las de algunos programas de simulación especializados con gráficos 3D avanzados

Precios de Simul8

Proyecto: 416 $/usuario al mes (facturación anual)

416 $/usuario al mes (facturación anual) Business: 500 $/usuario al mes (facturación anual)

500 $/usuario al mes (facturación anual) gemelo: 582 $/usuario al mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Simul8

G2: 4.1/5 (más de 20 opiniones)

4.1/5 (más de 20 opiniones) Capterra: 4.6/5 (120+ opiniones)

7. FlexSim

vía FlexSim FlexSim es una potente herramienta de simulación de eventos discretos que le ayuda a afrontar los complejos retos de los procesos de empresa.

FlexSim no le limita a objetos o procesos predefinidos. Utiliza un enfoque orientado a objetos, lo que le permite definir objetos y comportamientos personalizados con su lenguaje FlexScript incorporado. Me gustó especialmente esta flexibilidad, ya que le permite modelar sistemas complejos y únicos que otro software podría no representar fácilmente.

Algunos usuarios también aprecian las actualizaciones periódicas del software y la compatibilidad con los foros de la comunidad.

FlexSim mejores funciones

Utiliza un entorno 3D para representar el sistema para que sea más intuitivo de entender y analizar en comparación con los modelos tradicionales, hoja de cálculo plana

Construir modelos fácilmente con su función de arrastrar y soltar y utilizar un lenguaje de programación claro para agilizar el proceso de creación

Acceda a un conjunto de documentación exhaustiva, comunidades en línea con participación de desarrolladores y asistencia técnica receptiva

Límites de FlexSim

Requiere una inversión significativa en comparación con algunas otras opciones de software de simulación

Aunque hay licencias educativas, FlexSim podría no ser tan ampliamente adoptado en las universidades en comparación con otro software

Precios de FlexSim

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de FlexSim

G2: 4,5/5 (más de 50 opiniones)

4,5/5 (más de 50 opiniones) Capterra: 4.6/5 (120+ opiniones)

8. Software de simulación de testigos

vía Software de simulación de testigos El software de simulación Witness es perfecto para abordar los complejos retos a los que se enfrentan los sectores en rápida evolución, como la sanidad, los almacenes de producción, las calles con mucho tráfico y las obras de construcción.

Puede manejar tanto eventos discretos (como un producto moviéndose por una cinta transportadora) como flujos continuos (como fluidos en una tubería) en el mismo modelo. Esto permite simular sistemas complejos en los que intervienen ambos tipos de procesos.

Mientras probaba la herramienta, me pareció conveniente construir y editar mi simulación en 2D para mayor eficiencia y luego cambiar a una vista 3D visualmente atractiva para presentaciones o incluso inmersión en RV.

Las mejores funciones del software de simulación Witness

Trasciende los modelos estáticos creando un entorno 3D visualmente atractivo que imita los sistemas del mundo real

Incorpora aleatoriedad y variabilidad, permitiendo que las simulaciones reflejen las complejidades de los procesos reales, ayudando a identificar problemas potenciales antes de que ocurran

Conexión (a internet) con fuentes de datos externas para incorporar información del mundo real, lo que mejora la precisión y la información procesable derivada de las simulaciones

Limitaciones del software de simulación Witness

El hecho de que la herramienta se centre en modelos complejos y funciones avanzadas sugiere que existe el riesgo de crear simulaciones demasiado complejas

La creación de modelos complejos o funciones avanzadas puede requerir un tiempo de aprendizaje específico para algunos usuarios

Precios del software de simulación Witness

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas del software de simulación Witness

Capterra: 4.4/5 (30+ opiniones)

9. ExtendSim

vía ExtendSim Mi conocido, un profesor especializado en gestión de la cadena de suministro, confía mucho en ExtendSim para dar vida a conceptos logísticos complejos. Es algo más que un software de simulación: es una poderosa herramienta de enseñanza que permite a los estudiantes experimentar con escenarios del mundo real en un entorno virtual seguro.

Tradicionalmente, explicar la dinámica de la cadena de suministro a través de conferencias y estudios de casos puede parecer abstracto. Pero con ExtendSim, es fácil crear modelos dinámicos que representan visualmente redes logísticas completas. Estamos hablando de almacenes, centros de distribución, rutas de transporte, etc.

Lo que distingue al software ExtendSim es que utiliza iconos que transmiten la función y el comportamiento de cada bloque del modelo. Esto hace que la estructura y el flujo del modelo sean instantáneamente comprensibles para el constructor y para cualquiera que lo vea. Esto permite una colaboración, validación y comprensión general de la simulación más rápidas.

Mejores funciones de ExtendSim

Experimentar y explorar diferentes escenarios en tiempo real para ayudar a crear una comprensión más profunda del comportamiento de su sistema

Utilizar un enfoque basado en bloques dentro del sistema, promoviendo la modularidad y la eficiencia en la construcción de modelos

Maneje tanto modelos pequeños y centrados como simulaciones a gran escala que abarquen sistemas complejos

Cree interfaces dinámicas clonando parámetros y resultados clave

Límites de ExtendSim

Existe una cierta curva de aprendizaje, especialmente cuando se adentra en funciones avanzadas o en la creación de modelos complejos

A diferencia de los competidores que ofrecen entornos de modelado 3D, este software utiliza principalmente una interfaz 2D. Esto puede ser un inconveniente para los usuarios que prefieren una representación visual más atractiva de sus sistemas

Precios de ExtendSim

Precios personalizados que varían en función del tipo de licencia

Valoraciones y reseñas de ExtendSim

G2: 3.9/5 (10+ opiniones)

10. Vensim

vía Vensim Vensim es un software de uso industrial para construir modelos de dinámica de sistemas, y es muy adecuado para uso académico. Automatiza las simulaciones Monte Carlo multivariantes, lo que me permite analizar con rapidez y precisión la incertidumbre de las variables de salida seleccionadas.

Es excelente para captar las relaciones causa-efecto en sistemas complejos, utilizando bucles de retroalimentación para representar cómo los cambios en un elemento influyen en otro.

El potente lenguaje de suscripción del programa me ayuda a crear modelos detallados conectados a datos granulares, lo que facilita el manejo de sistemas complejos y la identificación de variables clave. Me gustan especialmente las capacidades de análisis de sensibilidad y optimización Monte Carlo de Vensim, que me ayudan a identificar las entradas más críticas y optimizar el rendimiento del modelo.

Las mejores funciones de Vensim

Utilícelo para simulaciones continuas, ideal para modelar sistemas que evolucionan gradualmente con el tiempo, como el crecimiento de la población o las fluctuaciones de inventario

Incorpore datos del mundo real para calibrar el modelo, asegurándose de que la simulación refleja el comportamiento real del sistema que estamos estudiando

Acceder a herramientas integradas como Reality Check para probar sistemáticamente la lógica de un modelo y garantizar que se ajusta a la comprensión del sistema

Generar informes, gráficos y otros productos para comunicar eficazmente los resultados de la simulación

Límites de Vensim

Está más dirigido a usuarios con formación técnica

No dispone de interfaz 3D, pero hace hincapié en la construcción de modelos sólidos y el análisis en profundidad

Precios de Vensim

Uso comercial: A partir de 50 $ por usuario

A partir de 50 $ por usuario Uso público en investigación: A partir de 50$ por usuario

A partir de 50$ por usuario Uso académico: Funciones gratuitas/a y de pago

Valoraciones y reseñas de Vensim

G2: 4.3/5 (más de 20 opiniones)

Otras herramientas de seguimiento de proyectos

Mientras realizo simulaciones Monte Carlo, quiero que mi equipo colabore en las tareas, haga un seguimiento de las metas, genere informes y automatice las tareas manuales a la vez que se comunica para mantener la transparencia. ClickUp es un todo-en-uno software de gestión de proyectos que garantiza que mi equipo y yo estemos alineados en cada paso. Proporciona herramientas para gestionar tareas, aumentar la productividad y visualizar metas desde el concepto hasta el lanzamiento.

Cree tareas, asigne miembros del equipo, configure notificaciones, automatice estados personalizados y mucho más con las tareas de ClickUp

ClickUp puede ser un hub central para organizar todas las tareas relacionadas con su proyecto de simulación Monte Carlo. Puede utilizar Tareas de ClickUp para ajustar el modelo, realizar simulaciones, analizar resultados y compartir informes, es decir, para gestionar todo el ciclo de vida.

Muéstrame cómo lo hice. Empecé configurando una Lista de Tareas dedicada a cada proyecto de simulación Monte Carlo para alojar todas las tareas relacionadas con esa simulación. A continuación, dividí el proceso de simulación en fases. A continuación, creé subtareas para definir los parámetros del modelo, ejecutar las simulaciones en el software elegido, analizar los resultados y generar informes.

Puedes añadir relaciones a las Tareas para saltar fácilmente a trabajos relacionados y crear dependencias para establecer un orden claro de operaciones entre las Tareas. La función Tareas también le permite evaluar la carga de trabajo de su equipo mediante estimaciones de duración. Puede probar y refinar las estimaciones utilizando un cronómetro para medir eficazmente la productividad.

Desde reuniones semanales a recordatorios diarios, puedes estar al tanto de todo con las Tareas periódicas. Se configuran en cuestión de segundos y pueden ahorrarte horas de ajuste del mismo recordatorio una y otra vez.

Si desea generar un informe completo para sus simulaciones Monte Carlo y visualizar los datos en gráficos de barras y gráficos circulares, considere el uso de Paneles de ClickUp .

Obtenga una vista clara del progreso de los proyectos de su equipo y de su empresa utilizando los Cuadros de Mando de ClickUp

Puede crear paneles totalmente personalizables para priorizar su trabajo, mejorar el rendimiento de los proyectos y gestionar sprints y equipos. También puede añadir widgets de las Listas correspondientes, como el Tablero Kanban para la fase actual de cada simulación o una vista Lista filtrada para mostrar las simulaciones completadas.

Ayuda a visualizar tu productividad con un panel diario personalizado. Puede priorizar tareas, seguir el progreso y centrarse en lo que más importa. Actúa como su centro de comando para un flujo de trabajo eficiente y organizado.

ClickUp mejores funciones

Delegue tareas y subtareas de simulación Monte Carlo y controle el progreso de cada meta

Exporte datos de ClickUp (en Tareas, Campos personalizados, etc.) a una herramienta de hoja de cálculo como Hojas de cálculo de Google o Microsoft Excel para su posterior análisis y elaboración de informes

Utilice los paneles de ClickUp para obtener una vista de pájaro del progreso del equipo y generar informes para compartir con las partes interesadas pertinentes

Utilice más de 15 vistas personalizables (incluida la vistaVista Tabla)) para realizar el seguimiento y organizar el trabajo

Integra ClickUp con las apps de hojas de cálculo preferidas, como Hojas de cálculo de Google y Excel

Limitaciones de ClickUp

La versión móvil carece de algunas funciones disponibles en la versión de escritorio

Para los nuevos usuarios, las numerosas funciones de la plataforma pueden resultar abrumadoras

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Unlimited: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contacte con el equipo de ventas para consultar precios

Contacte con el equipo de ventas para consultar precios ClickUp Brainestá disponible en todos los planes de pago por 7$ por miembro y entorno de trabajo al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9.000 opiniones)

4,7/5 (más de 9.000 opiniones) Capterra: 4.6/5 (3,900+ opiniones)

Realice simulaciones Monte Carlo con facilidad

La simulación Monte Carlo ofrece una potente lente para analizar el riesgo, la incertidumbre y los resultados potenciales en diversos escenarios. Tiene múltiples opciones de software para hacer uso de esto. He explorado 10 sólidos programas de software de simulación, cada uno de los cuales responde a necesidades específicas y ofrece funciones únicas.

Pero el viaje no termina con el software en sí. Una gestión de proyectos eficaz es crucial para garantizar un proceso de simulación sin problemas. Aquí es donde ClickUp entra en acción. Aunque ClickUp no realiza las simulaciones por sí mismo, actúa como un centro de comando, manteniendo el proyecto organizado, las tareas en seguimiento y la comunicación fluyendo. Regístrate en ClickUp ¡hoy mismo!