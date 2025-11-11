Cómo utilizar Sora IA para crear contenido de texto a vídeo

Nota: Sora AI aún no se ha lanzado al público general. Actualmente, OpenAI ofrece acceso a un grupo selecto de artistas, diseñadores y cineastas para que prueben la herramienta.

La promesa fundamental de la tecnología de IA generativa es la capacidad de crear algo nuevo en respuesta a las indicaciones del usuario. Herramientas como ChatGPT, Gemini de Google, Microsoft Copilot, etc., son generadores de texto basados en IA.

DALL-E y Midjourney generan imágenes a partir de texto. Sora, de OpenAI, promete crear vídeos realistas a partir de instrucciones de texto. Es una de las pocas herramientas que ofrecen IA de texto a vídeo, lo que despierta un enorme interés entre los creativos.

Veamos cómo funciona y cómo utilizarla para tus necesidades de contenido de vídeo.

¿Qué es Sora IA?

Sora AI es una herramienta de IA generativa que crea vídeos realistas a partir de entradas de texto o indicaciones. Creada por OpenAI, es capaz de generar personajes, animales, paisajes, perspectivas, imágenes en stop-motion, etc., basándose en la descripción textual proporcionada por el usuario.

Captura de pantalla del vídeo demostrativo en openai.com/sora

Cómo funciona Sora: la ciencia detrás de la IA

Al igual que las herramientas de redacción con IA (ChatGPT) y las herramientas de generación de imágenes (DALL-E), Sora crea vídeos en lugar de texto o imágenes.

El modelo de Sora IA se entrena con vídeos que incluyen texto alternativo que explica lo que ocurre en el vídeo. A partir de ahí, Sora asocia palabras con imágenes, que luego utiliza para generar vídeos según las indicaciones. Algunas de las funciones clave de Sora IA son las siguientes.

Funciones principales de Sora IA

Sora, cuyo nombre proviene de la palabra japonesa que significa «cielo», se supone que posee un potencial creativo ilimitado. Algunas de las capacidades de Sora son:

1. Texto a vídeo

Básicamente, Sora es una herramienta de creación de contenido basada en IA que toma como entrada unas pocas palabras y genera vídeos como resultado.

Podrías decir: «Muestra un platillo volante sobrevolando la Estatua de la Libertad a mediodía» y crear ese vídeo casi al instante.

2. Alta definición

Sora puede generar vídeos de alta definición con tipos específicos de movimiento, tema y fondo.

3. De un minuto de duración

Actualmente, Sora es un generador de contenido basado en IA para vídeos de hasta un minuto de duración.

4. Varias tomas en un solo vídeo

Sora IA puede contar una historia o crear un vídeo atractivo que incluya múltiples tomas —como acercamientos, alejamientos, primeros planos, etc.— con un estilo y unos caracteres coherentes.

Precios de Sora IA

Sora IA aún no se ha lanzado al público. Te informaremos sobre los precios cuando sepamos más.

Cómo utilizar Sora IA

Como público general, no puedes utilizar Sora IA, ya que aún no se ha lanzado. Actualmente, OpenAI está dando acceso a un grupo selecto de artistas, diseñadores y cineastas para que prueben la herramienta.

No obstante, puede leer un informe exhaustivo sobre el funcionamiento de Sora en su página web. Incluye un número de aspectos técnicos, tales como:

Uso de modelos de lenguaje grande (LLM) y datos visuales

Duración, resoluciones y relaciones de aspecto

Encuadre y composición

Posibilidad de proporcionar indicaciones con imágenes y vídeos (además de texto)

Funciones de simulación 3D

Posibles aplicaciones de Sora y casos de uso

La IA generativa ha creado inmensas posibilidades en todos los sectores y casos de uso, acelerando la producción de contenido de forma exponencial. Sora AI no es una excepción. Algunos de los casos de uso que se están explorando actualmente son:

Demostraciones de productos y anuncios

Las marcas pueden crear demostraciones de productos y anuncios en vídeo por una fracción del coste y el tiempo que se requieren hoy en día. Los cineastas pueden alimentar el modelo de IA con sus largometrajes y crear tráilers de películas creativos que destaquen los elementos clave.

Vídeos para redes sociales

Los influencers de Instagram y los profesionales creativos pueden crear vídeos de alta calidad a gran escala con fines de promoción y entretenimiento.

Películas

El cine, especialmente las películas de fantasía o de ficción histórica, puede cobrar vida tan rápido como se imagina.

Creación de prototipos

Los cineastas y artistas visuales pueden presentar proyectos ambiciosos creando prototipos de vídeos cortos generados por IA. Esta técnica también se puede aplicar a prototipos para la experiencia del cliente, la formación en línea, el diseño arquitectónico, etc.

Dada la madurez incipiente de Sora IA, lo anterior son solo el punto de partida. El potencial de una herramienta de conversión de texto a vídeo como Sora IA puede aportar una gran rapidez y escala a la producción de vídeos.

Ventajas de utilizar Sora IA

Sora IA hace posible la producción de vídeos, algo que antes requería mucho tiempo, energía e inversión. Algunas de las principales ventajas de herramientas como Sora IA para generar vídeos son:

Rapidez: Sora IA puede crear vídeos cortos en pocos minutos, algo que, de otro modo, llevaría al menos un par de semanas.

Escala: Sora AI puede generar docenas de vídeos sin límites en cuanto a habilidades ni a tiempo, al igual que los generadores de párrafos basados en IA, que pueden crear contenido en cuestión de minutos.

Flexibilidad: La herramienta puede crear tomas en gran angular, primer plano, vertical, horizontal y otros formatos diversos, lo que de otro modo requeriría múltiples equipos y repeticiones. También puedes ampliar vídeos existentes sin esfuerzo adicional de producción.

Rehacer: Al crear vídeos con Sora IA, es más fácil corregir errores o rehacer partes del vídeo hasta alcanzar un nivel satisfactorio, manteniendo al mismo tiempo la calidad visual.

Imaginación: Sora AI te permite visualizar lo imposible, creando escenas y caracteres imaginativos sacados de la fantasía. También es una excelente herramienta de IA para presentaciones, ya que fomenta la creatividad y el interés en lo que antes resultaba mundano.

Captura de pantalla de un vídeo de «una criatura pequeña, redonda y peluda con unos ojos grandes y expresivos» de openai.com/sora

Problemas habituales a los que se enfrentan los usuarios de Sora IA

El principal inconveniente de Sora IA es que aún no está disponible para el público. Además, el modelo presenta varias deficiencias, tales como:

Imposibilidad de simular la física de una escena compleja

Representación de la causalidad

Detalles espaciales precisos

Contenido engañoso en los vídeos generados por IA

Opiniones sobre Sora IA en Reddit

Mientras el público espera el lanzamiento de Sora IA, algunos expertos en la materia han tenido la oportunidad de probarla. Aquí tienes algunas opiniones de Reddit.

Para demostrar las limitaciones de la capacidad de Sora para crear contenido original, un usuario de Reddit comenta: «Un canguro de dibujos animados baila disco. Se ve claramente que es una toma de una película. El baile no es una coincidencia (nada lo es); es exactamente el mismo baile, o uno muy similar, de una toma concreta».

Lo mismo ocurre con todos y cada uno de los vídeos de ejemplo que se muestran allí. Uno pensaría que se trata de un vídeo generado de forma original, pero solo es una mezcla de datos de entrada. No puedes ir más allá del material que has utilizado para el entrenamiento. Nunca. «

Hablando de la calidad de la película, Air Head de shy kids, un usuario de Reddit dice: «Absolutamente increíble. Solo voy por la mitad de Air Head, pero esto es lo que se entiende por una verdadera revolución».

Este nivel de calidad, con una dificultad de producción tan baja, permitirá que muchas historias desconocidas salgan a la luz. Tengo muchas esperanzas. »

Aunque la esperanza crece, los usuarios habituales aún no pueden acceder a Sora IA. Así que, mientras tanto, aquí tienes algunas alternativas.

Aunque Sora es la que más expectación ha generado, no es la única herramienta de conversión de texto a vídeo disponible en la actualidad. Make-A-Video, de Meta, y Lumiere, de Google, se encuentran en distintas fases de desarrollo.

Synthesia es un software de generación de vídeos con IA que puedes empezar a usar de inmediato. Aunque solo puede crear vídeos con avatares y voces en off generados por IA, permite crear vídeos a gran escala y con rapidez para demostraciones, argumentos de venta, vídeos de formación, etc.

Existen varias herramientas que utilizan capacidades de IA para facilitar la creación y el acceso a vídeos.

Con ClickUp, puedes acceder a una amplia gama de funciones de gestión de proyectos e IA por tan solo 5 $ al mes.

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mes por usuario

Business: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo de ClickUp.

Extra: Si eres animador o productor, aquí tienes los mejores programas de gestión de proyectos para la producción de vídeos.

Pon en práctica la IA generativa con ClickUp

El entusiasmo y la expectación en torno al modelo generativo de IA de texto a vídeo están en su punto álgido. A medida que los usuarios se familiarizan con herramientas como ChatGPT y Midjourney, Sora AI pronto se incorporará al conjunto de herramientas de la organización.

Sin embargo, aún no hemos llegado a ese punto. Ninguna de las herramientas tan esperadas —como Sora, Make-A-Video, Lumerire, etc.— está disponible para el público.

Así que, hasta que la tecnología sea accesible y funcional, utilicemos las potentes herramientas de IA que están disponibles actualmente.

ClickUp Brain es la primera red neuronal del mundo que establece conexiones entre tareas, documentos, personas y el conocimiento de tu empresa mediante IA.

Haz preguntas, crea contenido de texto, automatiza reuniones de resumen, crea plantillas y mucho más con ClickUp.

Prueba ClickUp gratis hoy mismo.