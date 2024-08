los 10 mejores libros de hábitos para aprender y desarrollar hábitos duraderos

Los hábitos son arquitectos invisibles que moldean en silencio nuestras acciones, pensamientos y, en última instancia, nuestras vidas.

Si dominas el arte de la formación de hábitos, podrás alcanzar el crecimiento personal, una mentalidad productiva y una vida plena.

Tanto si quieres mejorar tu salud como tu creatividad o alcanzar metas ambiciosas, el libro adecuado puede servirte de brújula en este viaje transformador.

Hemos elaborado una lista de 10 libros que le enseñarán a desarrollar hábitos saludables para mejorar su vida.

10 mejores libros sobre hábitos para leer en 2024

Sumérgete en estas 10 poderosas lecturas, meticulosamente seleccionadas para equiparte con estrategias prácticas y perspectivas perspicaces sobre el poder del cambio de hábitos:

1. Hábitos atómicos de James Borradas

Autor: Jamеs Borradas

Jamеs Borradas Número de páginas: 270

270 Año de publicación: 2018

2018 Tiempo estimado de lectura: 3 horas y 55 minutos

3 horas y 55 minutos Valoraciones: 4.8/5 (Amazon) 4.4/5 (Goodreads)



¿Quieres cambiar tu vida a mejor pero no sabes por dónde empezar? Si es así, este libro es para ti. Hábitos atómicos es un bestseller nº 1 del New York Times que revela los secretos de la formación de hábitos basándose en investigaciones de vanguardia y ejemplos de la vida real.

Las cuatro leyes de Borradas sobre el cambio de comportamiento -señal, ansia, respuesta y recompensa- y los consejos prácticos hacen de este libro un valioso recurso para cualquiera que busque un cambio duradero. También descubrirá el secreto no tan obvio de cómo hacer pequeñas mejoras graduales que se suman a los grandes resultados con el tiempo.

Si quiere perder peso, aumentar su productividad, mejorar sus relaciones o alcanzar cualquier otra meta, este libro le mostrará cómo aprovechar el poder de los hábitos atómicos.

Cita del libro

Cuando te enamoras del proceso y no del producto, no tienes que esperar a darte permiso para ser feliz. Puedes estar satisfecho en cualquier momento en que tu sistema esté funcionando._

Borradas de Jamеs

Las claves de Atomic Habits

Céntrate en cambios pequeños y sostenibles en lugar de en metas drásticas

Haz que tus hábitos sean fáciles de empezar y difíciles de dejar. Utiliza señales y recompensas para desencadenar y reforzar tu comportamiento

Superponga los buenos hábitos a los ya existentes para facilitar su puesta en práctica

Lo que dicen los lectores

"Seguir los sencillos pasos que se exponen en este libro ha mejorado mi forma de establecer y alcanzar metas para mi empresa y mi transformación personal, mi forma de ver y realizar las actividades diarias relacionadas con mi salud y bienestar, y mi vida personal"

2. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva por Stephen R. Covey

Autor: Stephen R. Covey

Stephen R. Covey Nº de páginas: 464

464 Año de publicación: 1989

1989 Tiempo estimado de lectura: 6 horas y 41 minutos

6 horas y 41 minutos Valoraciones: 4.8/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



¿Qué hace que algunas personas tengan más intento correcto que otras? ¿Cómo puedes alcanzar tus metas y vivir una vida con sentido? Estas son algunas de las preguntas a las que responde este libro.

Este clásico sobre el poder de los hábitos explora principios atemporales para la eficacia personal y profesional. Los siete hábitos de alto rendimiento de Covey, desde la independencia a la sinergia, proporcionan un marco para una vida plena y productiva.

Este libro le enseña a desarrollar hábitos de trabajo que le ayudarán a ser más proactivo, independiente, interdependiente y sinérgico. También descubrirá cómo alinear sus acciones con sus valores, comunicarse eficazmente y resolver problemas de forma creativa.

Cita del libro

Siembra un pensamiento, cosecha una acción; siembra una acción, cosecha un hábito; siembra un hábito, cosecha un carácter; siembra un carácter, cosecha un destino

Stephen R. Covey

Las claves de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva

Cambia tus paradigmas y principios. Adopte una mentalidad de responsabilidad, iniciativa y visión

Adopte la ética del carácter. Construya su carácter sobre valores universales y duraderos, no sobre rasgos superficiales

Domine los siete hábitos para lograr la realización personal, establecer relaciones más sólidas y contribuir de forma significativa a las comunidades y organizaciones

Lo que dicen los lectores

definitivamente recomiendo este libro a cualquiera que esté tratando de establecer mejores hábitos. Se pueden resumir en una o dos páginas, pero leer el libro entero ayuda mucho a ver las cosas en perspectiva. Definitivamente recomendaría este libro a todo aquel que quiera mejorar su vida."_

3. Switch: Cómo cambiar las cosas cuando el cambio es difícil de Chip & Dan Heath

Autores: Chip & Dan Heath

Chip & Dan Heath Nº de páginas: 305

305 Año de publicación: 2010

2010 Tiempo estimado de lectura: 5 horas y 40 minutos

5 horas y 40 minutos Valoraciones: 4.6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Cambiar es difícil, pero no imposible. Ese es el mensaje de este libro, que explora la psicología del cambio y cómo superarlo. Los autores utilizan la metáfora del jinete y el elefante para ilustrar los dos aspectos de nuestra mente: el racional y el emocional.

También introducen el concepto del Camino, que representa el entorno y la situación. La comprensión de estos tres elementos enseña a dirigir al Jinete, dar forma al Elefante y despejar el Camino para lograr un intento correcto de cambio.

Los autores ofrecen estrategias prácticas para formar hábitos, cambiar comportamientos y motivar a individuos y organizaciones para que adopten un cambio positivo.

Cita del libro

¿Por qué son tan importantes los hábitos? Son, en esencia, el piloto automático del comportamiento

Chip Heath

Las claves del cambio

El jinete, el elefante y el camino: Entender las fuerzas internas que influyen en el comportamiento humano

Dirigir al Jinete: Motivar la parte racional de tu mente a través de hechos y datos

Dar forma al Elefante: Abordar la resistencia emocional mediante el refuerzo positivo y una dirección clara

Lo que dicen los lectores

switch" enseña un proceso específico para aplicar el cambio. Está dirigido principalmente al cambio dentro de una organización, pero podría aplicarse con la misma facilidad a la vida en general. Los autores lo escribieron específicamente para personas con recursos limitados y poca autoridad"

4. Hábitos minúsculos de B.J. Fogg

Autor: B.J. Fogg

B.J. Fogg Número de páginas: 320

320 Año de publicación: 2019

2019 Tiempo estimado de lectura: 5 horas y 55 minutos

5 horas y 55 minutos Valoraciones: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



¿Crees que cambiar tus hábitos es difícil? Piénsalo otra vez. Este libro te enseña a crear pequeños hábitos que pueden transformar tu vida. Los pequeños hábitos son acciones pequeñas, fáciles y específicas que puedes realizar en menos de un minuto.

Se basan en su comportamiento y motivación actuales y requieren poco esfuerzo o fuerza de voluntad. Al crear pequeños hábitos a lo largo del tiempo, puede lograr resultados a largo plazo, como mejorar su salud, crear riqueza o fomentar relaciones estrechas.

Cita del libro

Pendiente: Para diseñar hábitos correctos y cambiar tus comportamientos, debes hacer tres cosas. Deja de juzgarte. Toma tus aspiraciones y divídelas en pequeños comportamientos. Acepta los errores como descubrimientos y utilízalos para avanzar

B.J. Fogg

Conclusiones clave de Tiny Habit

Empieza con hábitos tan pequeños que sea casi imposible resistirse a ellos

Céntrate en hacer que los hábitos sean agradables y gratificantes

Combina los nuevos hábitos con las rutinas existentes para facilitar su aplicación

Lo que dicen los lectores

el libro 'Pequeños Hábitos' se basa en la innovadora investigación sobre hábitos del profesor de Stanford BJ Fogg. El libro ofrece una comprensión profunda y fácil de leer de la ciencia que hay detrás de los hábitos. Además, sugiere estrategias y herramientas prácticas para inculcar un nuevo hábito o deshacerse de uno indeseable. Escrito en un estilo coloquial con abundantes ejemplos de la vida del autor y de otras personas que adoptaron el método de los pequeños hábitos, el libro es una lectura interesante. Me alegro de haberlo leído"

5. El hábito creativo: Learn It and Use It for Life por Twyla Tharp

Autor: Twyla Tharp

Twyla Tharp Número de páginas: 256

256 Año de publicación: 2003

2003 Tiempo estimado de lectura: 4 horas y 40 minutos

4 horas y 40 minutos Valoraciones: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



La creatividad no es un don, es un hábito. Esa es la premisa de este libro, escrito por una de las coreógrafas más célebres de nuestro tiempo. Twyla Tharp revela cómo ha desarrollado su hábito creativo a lo largo de décadas de trabajo artístico y cómo tú puedes hacer lo mismo.

Este inspirador libro anima a los lectores a superar las dudas sobre sí mismos, desarrollar la disciplina y adoptar una mentalidad de crecimiento. También tendrás acceso a docenas de ejercicios y retos que te ayudarán a explotar tu potencial creativo en cualquier campo.

Cita del libro

La lectura, la conversación, el entorno, la cultura, los héroes, los mentores y la naturaleza son billetes de lotería para la creatividad. Rásquelos y descubrirá lo grande que es el premio que ha ganado

Twyla Tharp

Las claves del Hábito Creativo

Cultivar una rutina diaria que dé prioridad a la creatividad

Adoptar la autodisciplina y superar el miedo al fracaso

Encuentra inspiración en diversas fuentes y ponte a prueba constantemente

Lo que dicen los lectores

puede que haya algo en ti que necesites seguir y alimentar. Twyla lo llama ADN creativo y me pregunto si todo el mundo lo tiene de alguna manera. Significa que tu pensamiento está programado para uno u otro tipo de arte. Si ves una imagen y empiezas a inventar historias en tu mente, puede que seas escritor. Si la imagen te hace escuchar música en tus pensamientos, eres músico. Un concepto interesante

Este libro también da pistas sobre cómo manejar los problemas mayores y menores de un artista, como un bloqueo creativo o qué hacer cuando el cuerpo ya no da más de sí."

6. Dólares y sentido de Dan Ariely y Jeff Kreisler

Autores: Dan Ariely & Jeff Kreisler

Dan Ariely & Jeff Kreisler Número de páginas: 288

288 Año de publicación: 2017

2017 Tiempo estimado de lectura: 5 horas y 15 minutos

5 horas y 15 minutos Valoraciones: 4.4/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)



Este libro profundiza en la psicología del dinero, revelando cómo nuestros prejuicios y emociones influyen en las decisiones financieras. Revela nuestros errores más comunes con el dinero, como gastar más de la cuenta, ahorrar menos y caer en los descuentos.

También ofrece consejos prácticos sobre cómo tomar mejores decisiones financieras y desarrollar hábitos financieros más saludables. Tanto si quiere ahorrar más, gastar menos o invertir con inteligencia, este libro le ayudará a entender su mente monetaria y a mejorar su vida financiera.

Cita del libro

¿Qué compraría? ¿Una camisa de vestir a 60 dólares o la misma camisa, a 100 dólares, pero "¡En rebajas! ¡40% de descuento! Sólo 60 $"

Dan Ariely

Puntos clave de Dólares y Sentido

Doma al "dragón de los descuentos" Pregúntate si comprarías el elemento rebajado a precio completo y si realmente lo necesitas. Piensa qué otras cosas podrías hacer con ese dinero

Prepara tus finanzas para el futuro. Informe a sus amigos o familiares de sus metas financieras para que le rindan cuentas

Simplifique su presupuesto. Realiza un seguimiento de los gastos en áreas como la vivienda, la alimentación y el transporte. Destina el 50% a necesidades, el 30% a deseos y el 20% a ahorro/deuda

Lo que dicen los lectores

dólares y sentido común es un libro excelente que ayuda a los lectores a explorar su relación con el dinero y por qué tienen los hábitos de gasto que tienen. Las dos terceras partes del libro están dedicadas a descubrir los comportamientos que subyacen a nuestros hábitos de gasto y a mostrar cómo reconocerlos. El último tercio del libro se centra en las posibles soluciones y cambios que podemos hacer para gastar mejor nuestro dinero. Recomiendo este libro si quieres entender tus propios hábitos y patrones de gasto"

7. Usted no es su cerebro: El método de control en 4 pasos para recablear su cerebro y acabar con los malos hábitos y reprogramar su vida por Jeffrey M. Schwartz

Autor: Jeffrey M. Schwartz

Jeffrey M. Schwartz Número de páginas: 384

384 Año de publicación: 2011

2011 Tiempo estimado de lectura: 6 horas y 41 minutos

6 horas y 41 minutos Valoraciones: 4.6/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



¿Alguna vez has sentido que tu cerebro trabaja en tu contra? ¿Luchas con malos hábitos, pensamientos negativos o comportamientos poco saludables que parece que no puedes cambiar? Estos son algunos de los problemas que este libro le ayudará a resolver.

Usted no es su cerebro revela cómo su cerebro puede engañarle y sabotear su bienestar. También le muestra cómo recuperar el control de su mente y de su vida mediante un método probado de cuatro pasos.

Cita del libro

La experiencia de aprender a Reetiquetar, Reformular, Reenfocar y Revalorizar les abrió los ojos porque les permitió ver que podían emplear mejor su tiempo en otras cosas y de forma más saludable

Jeffrey M. Schwartz

Las claves de You Are Not Your Brain (Usted no es su cerebro)

Reconocer la "mente de hábito" y sus desencadenantes. Identificar los falsos mensajes e impulsos que le envía su cerebro, como "no puedo hacer esto" o "necesito esto ya"

Aprender a "recablear" el cerebro mediante la conciencia y la atención plena

Desarrollar la autocompasión y la aceptación como parte del proceso de cambio

Crear nuevos hábitos que sean compatibles con tus metas y valores

Lo que dicen los lectores

la comprensión de la investigación científica en este libro me ha permitido ver rápidamente cuando mi cerebro está enviando mensajes que simplemente no son ciertos en términos de mi realidad objetiva, y hace que sea mucho más fácil para mí redirigir mi atención a algo que me calme"

8. El instinto de la fuerza de voluntad: cómo funciona el autocontrol, por qué es importante y qué puedes hacer para obtener más de él por Kelly McGonigal

Autor: Kelly McGonigal

Kelly McGonigal Número de páginas: 290

290 Año de publicación: 2011

2011 Tiempo estimado de lectura: 5 horas y 20 minutos

5 horas y 20 minutos Valoraciones: 4.6/5 (Amazon) 4.3/5 (Goodreads)



¿Quieres tener más fuerza de voluntad para resistir las tentaciones, superar la procrastinación y alcanzar tus metas? Si es así, este libro es para ti. El instinto de la fuerza de voluntad es una guía basada en la ciencia que revela cómo funciona la fuerza de voluntad y cómo mejorarla.

Aprenderá a desafiar los mitos y conceptos erróneos sobre la fuerza de voluntad, como la idea de que es un recurso limitado que se agota. También descubrirá cómo utilizar el poder de las emociones positivas, la atención plena, la autocompasión y la motivación para potenciar su fuerza de voluntad y su capacidad de recuperación.

Cita del libro

Una práctica corta que haces todos los días es mejor que una práctica larga que dejas para mañana

Kelly McGonigal

Las claves del instinto de voluntad

La fuerza de voluntad no es un recurso finito, sino una habilidad que puede desarrollarse

El estrés y las emociones negativas agotan la fuerza de voluntad, mientras que las emociones positivas la potencian

Céntrese en crear hábitos y entornos compatibles con las decisiones saludables

Lo que dicen los lectores

"La autora no deja piedra sin remover al citar un estudio tras otro para explicar por qué carecemos de fuerza de voluntad y cómo podemos conseguir más. Un tema importante en todo el libro es la concienciación: una vez que comprendemos las circunstancias en las que no ejercemos la fuerza de voluntad, podemos empezar a hacer cambios"

como señala el autor al final del libro, el mero hecho de ser más consciente de uno mismo es suficiente para cambiar la vida cotidiana de algunas personas. Sin embargo, no hay que confundir esto con un libro lleno de teoría académica sobre la fuerza de voluntad, sino que cada capítulo está repleto de "experimentos" que proporcionan una orientación clara sobre cómo poner en práctica la teoría en su propia vida

9. El 8º hábito de Stephen R. Covey

Autor: Stephen R. Covey

Stephen R. Covey Número de páginas: 432

432 Año de publicación: 2004

2004 Tiempo estimado de lectura: 7 horas y 10 minutos

7 horas y 10 minutos Valoraciones: 4.5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



el 8º hábito es la continuación del bestseller del autor 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Al igual que su predecesor, este libro también explora la búsqueda de la propia voz y la contribución a un mundo mejor.

Le enseñará a pasar de una mentalidad egocéntrica a otra centrada en el propósito y a cultivar una vista holística de sí mismo y de los demás. También descubrirá cómo dar rienda suelta a sus talentos y pasiones únicos y cómo ayudar a los demás a hacer lo mismo.

Cita del libro

No importa cuánto tiempo hayamos caminado por el sendero de la vida hacia la mediocridad, siempre podemos elegir cambiar de camino. Siempre. Nunca es demasiado tarde. Podemos encontrar nuestra voz_

Stephen R. Covey

Las claves del 8º hábito

Pasa de la "Eficacia" a la "Grandeza " : No te conformes con ser bueno en lo que haces; esfuérzate por ser excelente en lo que amas

: No te conformes con ser bueno en lo que haces; esfuérzate por ser excelente en lo que amas Cultiva un 'Paradigma de la Persona Completa' : Reconoce que tú y los demás no sois sólo cosas que hay que controlar, sino seres humanos con cuatro dimensiones: cuerpo, mente, corazón y espíritu

: Reconoce que tú y los demás no sois sólo cosas que hay que controlar, sino seres humanos con cuatro dimensiones: cuerpo, mente, corazón y espíritu Prosperar en un mundo cambiante: Adaptarse a los nuevos retos y abrazar la innovación

Lo que dicen los lectores

covey dice que trabajó un año para producir el éxito de ventas 7 hábitos de la gente eficaz y 5 años para producir el 8º hábito. Yo le creo. Este libro puede cambiar tu vida, como cambió la mía"

10. Mejor que antes: What I Learned About Making and Breaking Habits por Gretchen Rubin

Autor: Gretchen Rubin

Gretchen Rubin Número de páginas: 322

322 Año de publicación: 2015

2015 Tiempo estimado de lectura: 6 horas y 15 minutos

6 horas y 15 minutos Valoraciones: 4.4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



¿Te cuesta cambiar tus hábitos? ¿Sientes que lo has intentado todo, pero que nada funciona? ¿Desearías que hubiera una manera de hacer el cambio más fácil y agradable?

Si ha respondido afirmativamente a alguna de estas preguntas, tiene que leer Mejor que antes. No es el típico libro de autoayuda con consejos genéricos y expectativas poco realistas. Este libro te ayuda a entenderte mejor y a encontrar las mejores estrategias para tu personalidad.

En Mejor que antes, aprenderás sobre las cuatro "personalidades de hábitos": Defensor, Rebelde, Cuestionador y Obligado. Cada una de ellas tiene sus puntos fuertes y débiles a la hora de crear y abandonar hábitos.

Este libro, repleto de anécdotas y consejos científicos, es como tener a tu lado a un amigo que te apoya y te guía para abandonar los hábitos no deseados y construir una vida que te guste de verdad, adaptada a ti y a tu personalidad única.

Cita del libro

La mayor pérdida de tiempo es hacer bien algo que no necesitamos hacer en absoluto

Gretchen Rubin

Mejor que antes puntos clave

Empieza poco a poco y celebra tus progresos

Utiliza las recompensas y la responsabilidad para mantener la motivación

Cree un entorno de compatibilidad y rodéese de influencias positivas

Lo que dicen los lectores

me ha encantado este libro de Gretchen Rubin. Es un libro muy ágil y bien escrito que ofrece muchas sugerencias prácticas sobre cómo aprovechar los hábitos al servicio de nuestro bienestar y felicidad a largo plazo"_

