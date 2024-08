Podcasts de ventas: Libere su potencial de ventas con las ideas de los expertos

Los podcasts de ventas son una vasta fuente de conocimientos que ofrece perspectivas reales de profesionales de ventas, líderes de marketing y empresarios.

Tanto si eres un líder de ventas B2B, un entrenador de ventas, un representante de ventas de nivel de entrada, un entusiasta en la búsqueda del desarrollo personal, o un líder de negocios con el objetivo de construir una cultura de ventas de compatibilidad, estos recursos son una mina de oro de información de ventas de alta calidad.

Este blog enumera los mejores podcasts de ventas para escuchar en 2024. Marque este blog para compartirlo con su equipo y mejorar la eficacia de las ventas de su organización.

Importancia de escuchar podcasts de ventas

Para llegar más alto en tu carrera de ventas, debes aprender cómo alcanzan el intento correcto los mejores líderes. He aquí tres factores a tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre la importancia de un podcast de compromiso con las ventas.

Aprendizaje continuo

El tiempo es esencial para los jefes de equipo de ventas, pero la actualización de conocimientos para el desarrollo profesional requiere tiempo. Los podcasts ofrecen a los profesionales de ventas la alternativa perfecta al formato tradicional de aprendizaje en el aula.

Lo mejor es que puede escuchar un podcast de ventas en el trabajo entre pausas para el café o en Inicio mientras completa las tareas domésticas. ¿Sabías que el 43% de los oyentes de podcasts escuchan sus podcasts preferidos durante el tránsito? Sin embargo, si te tomas en serio el aprendizaje, dedica tiempo a escuchar podcasts de ventas, ya que estarás más atento a los consejos prácticos que a la multitarea.

Motivación e inspiración

Los principales expertos en ventas comparten de buen grado sus estrategias, historias de éxito y consejos prácticos sobre los retos en tiempo real en el mundo de la empresa y las ventas. Le darán una idea de cómo resolvieron tratos complejos que se convirtieron en el punto de inflexión de sus carreras de ventas y de los puntos de vista de los pioneros de la comunidad de éxito en ventas.

Si está buscando una nueva fuente de inspiración, los podcasts pueden motivarle a desarrollar una mentalidad de crecimiento o a convertirse en un experto en ventas.

Los podcasts son una buena forma de iniciar una conversación y excelentes herramientas de conexión (a internet) con profesionales de ventas experimentados.

El presentador oficial del podcast de SaaStr, Jason Lemkin, incluso permite a los oyentes unirse a la comunidad de éxito de ventas en línea de SaaS, que cuenta entre sus miembros a veteranos líderes de ventas tecnológicas.

Estos foros ofrecen a los oyentes la oportunidad de participar en comentarios y debates. Aprovecha las oportunidades de conexión (a internet) para ponerte en contacto con otros profesionales del equipo de ventas y compartir estrategias para mejorar tu oficio.

Podcasts de ventas más valorados que hay que escuchar

Esta es nuestra lista de los 13 mejores podcasts de ventas que le ayudarán a mejorar sus habilidades comerciales, aprender nuevas estrategias de ventas e inspirarse en historias de intento correctas.

1. Podcast de capacitación en ventas con Andy Paul

vía Podcast de capacitación en ventas Andy Paul es un experto en ventas con más de tres décadas de experiencia en liderazgo de ventas. Su canal de YouTube cuenta con más de 700 vídeos.

Visite Apple Podcasts para escuchar los últimos episodios del podcast de Paul sobre capacitación en ventas. Cada episodio presenta entrevistas con expertos en ventas y líderes de empresas y cubre varios temas, como estrategias de capacitación de ventas, tecnología de ventas, liderazgo de ventas e historias de intento correctas.

No podemos dejar de recomendar este podcast a los profesionales de ventas. Los profundos conocimientos sobre ventas B2B que ofrece este podcast de liderazgo en ventas acelerarán su viaje de aprendizaje.

**Episodios de escucha obligada

2. Prospección práctica

vía Podcast de prospección práctica Jed Mahrle, antiguo ejecutivo de ventas de PandaDoc, presenta el podcast Practical Prospecting. Creó el equipo de ventas salientes de PandaDoc y ayudó a la empresa a alcanzar una valoración de mil millones de dólares. Después de dejar PandaDoc, Mahrle trabajó con Mailshake, reservando más de 100 reuniones de salida cualificadas al mes.

Si quieres perfeccionar tu estrategia de prospección de ventas salientes y aprender lo que hay que hacer y lo que no directamente de la boca de un experto, este podcast es para ti. Además de la experiencia práctica de Jed en la creación de equipos desde cero y la generación de clientes potenciales a partir de correos electrónicos en frío, el podcast también cuenta con ilustres ponentes invitados.

Además de tratar detalles técnicos, Mahrle, como presentador de ventas, trata temas interesantes. En uno de los episodios, invitó a Kris Rudeegraap, fundador de Rendoso, a chatear sobre cómo los ejecutivos de ventas deben enviar regalos a sus clientes potenciales.

Episodios de obligada escucha:

3. Su podcast de MBA de ventas

vía Tu podcast de MBA de ventas Jeff Hoffman y Cece Aparo son los anfitriones del podcast Your Sales MBA, un destino único para que los principiantes aprendan sobre ventas. Hoffman es un galardonado creador de programas de formación en ventas con más de 25 años de experiencia trabajando con empresas como Google y Akamai Technologies. Aparo es un veterano de las ventas y el marketing y ha trabajado con organizaciones globales, ayudándoles a mejorar sus ingresos y su cartera de proyectos.

Juntos, actúan como entrenadores virtuales de ventas, motivando y aumentando tu confianza como profesional de ventas en ciernes. El podcast Sales MBA se centra en el "cómo" en lugar de en el "por qué", ofreciendo consejos impactantes y perspectivas prácticas para ayudarle a superar los retos y cerrar más tratos.

**Episodios imprescindibles

4. El podcast de GTM

vía GTM Ahora Presentado por Scott Barker, el podcast GTM le ofrece las últimas opiniones de líderes de mercado y estrategas de todo el mundo.

Te da acceso a las últimas tendencias (como la venta social y el uso de la psicología de ventas para impulsar tus ventas) y a los puntos de vista de líderes de opinión y profesionales del sector. Los temas incluyen la capacitación de ventas, el desarrollo, la venta basada en cuentas y la alineación de marketing y ventas B2B.

Este podcast es ideal para profesionales de todos los niveles porque ofrece técnicas de ventas que se pueden poner en práctica inmediatamente. Está diseñado para llevar su carrera al siguiente nivel, ya sea un representante, un veterano de ventas, o cualquier persona en el medio.

**Podcasts de escucha obligada

5. B2B Growth Show

vía B2B Growth Show Benji Block presenta el B2B Growth Show con James Carbary. James es el fundador de Sweet Fish, una agencia de podcasts para marcas B2B, y el autor del libro Content-Based Networking.

B2B Growth Show publica vídeos semanales de entre 20 y 30 minutos sobre diversos temas que van más allá del equipo de ventas. Por ejemplo, recientemente cubrieron el marketing de influencers para marcas B2B y cómo ha ganado tracción. Los líderes B2B gozan de la confianza de su audiencia, por lo que sus recomendaciones de productos son mucho más convincentes que la publicidad de marca.

**Episodios que hay que escuchar

6. Los lunes de Make It Happen

vía Spotify John Barrows, presentador del podcast Make It Happen Mondays, lo ha terminado todo: desde ventas hasta adquisiciones de empresas. Es el fundador de JBarrows Consulting, y entre sus clientes se encuentran Salesforce, LinkedIn y Okta.

Cada semana, John publica un nuevo podcast en el que analiza las diferentes áreas de ventas y prospección. Su lista de invitados incluye representantes de ventas, ejecutivos de cuentas y directores ejecutivos que comparten consejos prácticos sobre cómo hacer crecer una carrera en ventas y tácticas prácticas para obtener mejores resultados de la prospección.

**Episodios imprescindibles

7. El Show de James Altucher

vía El Show de James Altucher James Altucher es un inversor ángel y un emprendedor en serie. Ha fundado 20 empresas y comparte sus aprendizajes y experiencias sobre negocios, vida y finanzas en su podcast. Recomendamos encarecidamente su exitoso libro del Wall Street Journal, "Choose Yourself", a todos los profesionales de ventas.

Altucher comenzó su podcast en 2014 y ha contado con invitados que van desde actores y raperos hasta astronautas y multimillonarios: Altucher se refiere a sus invitados como ChooseYourselfers.

Mark Cuban, Sir Richard Branson y Tyra Banks se encuentran entre los ricos y famosos que han adornado el programa. Si quieres ser la mejor versión de ti mismo y buscar formas de crear libertad financiera, este es el lugar donde buscar inspiración.

**Episodios que no te puedes perder

- [Cómo crear un fin de semana del millón de dólares: Cómo superar el miedo y validar ideas de negocio | Noah Kagan](https://open.spotify.com/episode/7Ai329MhiIyNFOUMcuUYWG)

- [Dominio de la mente y el cuerpo: Caminos hacia la excelencia personal | Brian Johnson](https://open.spotify.com/episode/7hjkD9g6yvy2vSPGrUYL1L)

8. Conversaciones con mujeres del equipo de ventas

vía Mujeres profesionales de las ventas Lori Richardson presenta el podcast Conversations with Women in Sales y dirige la empresa de estrategia de ventas Score More Sales, que ayuda a empresas de SaaS, servicios financieros y otros sectores a aumentar sus ingresos por ventas. Richardson es también autora de She Sells, una guía para que los líderes de las empresas contraten y promocionen a más mujeres profesionales de ventas.

Conversaciones con mujeres de ventas muestra los intentos correctos de mujeres empresarias. Cada episodio presenta a una mujer de éxito que comparte sus aprendizajes y buenas prácticas para ayudar a las profesionales de ventas a hacer crecer sus carreras. La mayoría de los episodios duran menos de 30 minutos y tratan sobre corporaciones de ventas, liderazgo en ventas y creación de contenidos.

El podcast también trata otros temas, como el liderazgo, la gestión de la carrera profesional, el síndrome del impostor, el fomento de la confianza, las asociaciones estratégicas, las redes sociales y la creación de contenidos.

**Episodios imprescindibles

9. Equipo de ventas Gravy

vía Equipo de ventas Gravy Jeb Blount, presentador del podcast Sales Gravy, es un escritor 15x, líder de ventas, conferenciante y especialista en aceleración de ventas que ha formado a miles de profesionales de ventas y asesorado a empresas líderes a nivel mundial.

En este podcast, Blount desglosa complejos temas de equipo de ventas en formatos sencillos y fáciles de entender. Cada podcast tiene un intervalo de 10 minutos a una hora y se centra en diferentes aspectos de la gestión de ventas, como la forma de construir mejores relaciones con los clientes, negociar y convertirse en un mejor cerrador.

El podcast también cuenta con ponentes invitados como Ryan Taft, autor del libro de ventas Story Getter. Juntos analizan cómo comprar es una experiencia emocional y cómo los profesionales de ventas utilizan la curiosidad y la empatía para vender más a sus clientes.

**Episodios imprescindibles

10. El evangelista de ventas

vía El evangelista de ventas El entrenador de ventas Donald Kelly es el fundador, CEO y presentador del podcast The Sales Evangelist. Kelly cree que los profesionales de ventas deberían ganar fácilmente seis cifras, y comenzó su podcast 'Evangelize,' para compartir lo que funcionó bien en su carrera de ventas.

El podcast es una excelente fuente de formación en ventas. Kelly invita a expertos en ventas, empresarios y líderes de ventas a compartir sus historias de intento correcto y a motivar a los vendedores para que superen los retos y alcancen el estado de mejores ingresos.

En uno de los episodios, el líder de ventas Matt Doyon habla de su concepto de cambio de juego de la metodología de coaching 3X3. Matt comparte sus ideas para mostrar cómo su marco de coaching tiene el potencial de revolucionar la formación en equipo de ventas y mejorar el rendimiento.

El podcast también incluye otras funciones, como la creación de una cartera de ventas, la conversión de acuerdos perdidos en oportunidades y cómo obtener una respuesta de ICP en LinkedIn.

**Episodios imprescindibles

- [El método 3×3 de coaching de ventas | Matt Doyon](https://open.spotify.com/episode/0iAPU16WinvQcTUEwCEn5Z)

- [Cómo convertir los tratos perdidos en oportunidades | Donald Kelly](https://open.spotify.com/episode/3GTkgnOTsIqU5YeMkeExUK)

11. El Factor Fracaso

vía Megan Bruneau Megan Bruneau presenta el podcast Factor Fracaso. Es terapeuta, conferenciante y coach ejecutiva.

El podcast Factor Fracaso recoge historias de perseverancia profesional. Aunque los episodios, de una hora de duración, se emiten con poca frecuencia, presentan a profesionales de distintos ámbitos que transformaron con éxito sus vidas sobreviviendo a los momentos más bajos de sus carreras.

El equipo de ventas es un reto, y motivarse a diario requiere trabajo. Podcasts como Factor Fracaso te ayudarán a seguir adelante cuando sientas que estás de capa caída o que has tocado fondo en tu carrera.

**Episodios que no te puedes perder

12. Podcast de Venta Avanzada

vía Podcast de Venta Avanzada Los formadores de equipo de ventas Bill Caskey y Bryan Neale presentan conjuntamente The Advanced Selling Podcast. No deje que la palabra "avanzado" le haga pensar que se trata de un podcast aburrido. Los 20 años de experiencia en ventas de Caskey y Neale y sus ideas llenas de humor sobre cómo construir una carrera de ventas con éxito hacen de este podcast un recurso perfecto para que los principiantes en ventas aprendan conceptos avanzados de ventas.

Se trata de uno de los podcasts de ventas más longevos, con más de 700 episodios en 15 años. El podcast se centra en la construcción de relaciones a largo plazo con los clientes y en el desarrollo de una mentalidad para ganar tratos. La prospección, la comunicación de ventas, la resistencia del comprador, las llamadas en frío, el coaching para la consecución de acuerdos y la previsión de ventas son otros de los temas que se tratan a menudo en el programa.

**Episodios imprescindibles

13. Mental Selling: El Podcast del Rendimiento en Ventas

vía Soluciones de integridad Mental Selling está presentado por Will Milano, director de marketing de Integrity Solutions, una empresa conocida por sus programas virtuales de formación en ventas. Este podcast aborda los diversos factores emocionales y psicológicos que impulsan las ventas y el liderazgo y que ayudan a los representantes de ventas a desarrollar todo su potencial.

Líderes de ventas y expertos del sector comparten sus puntos de vista sobre el desarrollo de la mentalidad y las habilidades necesarias para forjar relaciones fructíferas con los clientes. El podcast presenta historias sobre creencias autolimitantes que impiden a los líderes de ventas alcanzar un extraordinario intento correcto en su carrera. La complejidad de los ciclos de compra B2B y el auge de la venta virtual son otros de los temas tratados en este podcast.

El intento correcto en el rendimiento de ventas depende de lo bien que un profesional de ventas equilibre su presencia mental y emocional. El podcast Mental Selling es el destino ideal para aprender más sobre el proceso de ventas de la mano de los mejores del sector.

**Episodios de obligada escucha

Cumple tus Metas de Ventas con ClickUp

Gestione sus flujos de ventas y de trabajo en una plataforma integral con ClickUp

Los líderes de ventas de éxito tienen un secreto empresarial: utilizan el mejor sistema de gestión de ventas herramientas de ventas para catapultar su rendimiento de ventas y disparar sus carreras.

Por ejemplo, ClickUp es una herramienta integral para equipos de ventas la herramienta de automatización de equipos de ventas, mantiene su embudo de ventas organizado en un solo lugar y automatiza las tareas repetitivas para que su proceso de ventas sea más eficaz.

Veamos algunas de las funciones clave de ClickUp para equipos de ventas.

Automatización

Asigne, actualice y priorice tareas automáticamente para que los clientes potenciales sigan avanzando en su proceso de ventas sin intervención manual. Utilice la automatización predefinida o personalícela según sus necesidades. Automatizaciones ClickUp también funciona con apps externas para reunirlo todo en un único flujo de trabajo. Además, puede automatizar más de 50 acciones, especificar el evento que desencadena una acción de automatización y controlar todo el proceso como desee.

Panel de control

Utilice el Panel de ClickUp como su cuartel general para el seguimiento del rendimiento de su equipo y el cierre de tratos. Gestione el trabajo distribuyendo la carga de trabajo a través de puntos de scrum y organizando los recursos en un panel para una fácil visualización. Planifique y haga un seguimiento de sus metas trimestrales a través de las tareas completadas, y gestione todo con un centro de control personalizado. Identifique los cuellos de botella en el proceso con la ayuda de los gráficos Burnup, Burndown y Velocity.

Supervise el rendimiento de sus ventas, los ingresos generados, la actividad de canalización y mucho más con informes y paneles personalizados en ClickUp CRM

Formularios

Cree formularios de marca para capturar datos de clientes potenciales, organizarlos y crear automáticamente tareas para asignar a su equipo. En Plantilla de Formulario de Presupuesto ClickUp es una de las plantillas más utilizadas por los vendedores, ya que simplifica tareas como la recopilación de información sobre los clientes y los presupuestos de servicios.

Descargar esta plantilla

Metas

Ajuste metas de ventas para objetivos, hitos y cronogramas. Mantenga sus metas organizadas para realizar un seguimiento de los ciclos de sprint y de los cuadros de mando de los empleados. Realice un seguimiento del progreso con valor numérico o monetario y verdadero o falso. Agrupe las metas en una carpeta para visualizar los porcentajes de progreso. O vincule todas las tareas a una sola meta y ClickUp hará un seguimiento automático de su progreso a medida que las completa.

Visualice el progreso, celebre los hitos y mantenga la motivación mediante el seguimiento del avance hacia las metas en tiempo real

Documentos

Cree POE y propuestas sobre Documentos ClickUp y colabore con su equipo de ventas para editarlos en tiempo real. Cree wikis con páginas anidadas, cree marcadores y dé a los documentos el formato que desee. Enlaza tus documentos a las tareas, añade widgets para actualizar los flujos de trabajo y cambiar el estado. Añádelos a cualquier parte de tu entorno de trabajo y categorízalos para que tu equipo pueda acceder fácilmente a los documentos.

Plantilla preconstruida de canal de ventas

Gestione cada fase de su proceso de ventas con la plantilla de canal de ventas de ClickUp

En Plantilla de canal de ventas ClickUp es la forma más sencilla de crear un proceso de ventas. Esta plantilla le ayudará a establecer las diferentes fases del proceso, reunir clientes potenciales, asignar tareas, realizar un seguimiento del progreso y analizar los resultados.

Utilice esta plantilla para visualizar todo el embudo de ventas en una sola vista, gestionar los datos de los clientes con una función de arrastrar y soltar, y priorizar los clientes potenciales en función de la urgencia y el valor del pedido.

Pruebe ClickUp hoy mismo

El equipo de ventas siempre ha sido un campo muy competitivo. Para sobresalir en una carrera de ventas, debe mantenerse actualizado con consejos prácticos de expertos en ventas, escuchar podcasts de liderazgo en ventas y utilizar herramientas como ClickUp para agilizar sus procesos de ventas de principio a fin.

Compartimos con usted los mejores podcasts de ventas y las plataformas donde puede escucharlos.

Para empezar a utilizar ClickUp, cree su cuenta gratis/a ahora .

Preguntas más frecuentes

1. ¿Cómo me ayudará escuchar podcasts de ventas?

Los podcasts de ventas son fáciles de escuchar. Siéntese y escuche a expertos que intercambian ideas en su campo. Añaden una nueva dimensión a las noticias y tendencias del sector al ofrecer puntos de vista interesantes y a menudo profundizan en temas técnicos más que el contenido textual tradicional.

2. ¿Cómo llegar a ser un buen vendedor?

El aprendizaje continuo es una de las mejores formas de convertirse en un buen vendedor. Escuchar podcasts de ventas y utilizar herramientas modernas como ClickUp te mantendrán por delante de la competencia y maximizarán el crecimiento de tu carrera.

3. ¿Cómo se utilizan los podcasts para el equipo de ventas y marketing?

Los podcasts se utilizan en el equipo de ventas y marketing para crear contenido de liderazgo intelectual, captar nuevos oyentes y convertirlos en clientes potenciales. También son un medio excelente para establecer relaciones sólidas con los clientes existentes, promocionar nuevos productos y ampliar las conexiones (a internet) del sector.