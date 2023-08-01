Jotform vs. Google Forms: Welches Formular-Tool ist das Beste?

Businesses sind auf Daten angewiesen, um Entscheidungen über die Entwicklung ihres Unternehmens zu treffen. Formulare und Umfragen sind einige der besten Tools für das Geschäft daten von Kunden zu sammeln , Partnern, Mitarbeitern und vielen anderen Quellen.

Wenn Sie auf der Suche sind nach software zur Erstellung von Formularen jotform und Google Forms sind zwei beliebte Optionen, die es Ihrem Team leicht machen, Formulare zu erstellen und damit Informationen zu sammeln. Beide sind führende Online-Formulare und Umfrage-Tools, aber es gibt viele Unterschiede zwischen den beiden.

Schauen wir uns die Features und Preise von Jotform und Google Forms genauer an, damit Sie entscheiden können, welche Lösung für Sie und Ihr Team besser geeignet ist.

Was ist Jotform?

über Jotform Jotform ist ein bekannter Online-Formularersteller, der sowohl leistungsstark und mit vielen Features ausgestattet als auch relativ einfach zu bedienen ist. Jotform lässt sich auch mit einer großen Zahl von Business-Tools integrieren, was es den Geschäften leicht macht, die mit Jotform gesammelten Daten schnell in Software zu übertragen, mit der sie die über Online-Formulare gesammelten Daten analysieren können.

Jotform verfügt auch über ausgezeichnete Sicherheits- und Compliance-Features, was sehr wichtig ist, wenn Sie potenziell sensible Daten von Geschäftspartnern erfassen.

Jotform Features

Jotform ist vollgestopft mit Features, sowohl grundlegenden als auch hochentwickelten. Das Beste von allem ist, dass die Benutzeroberfläche sehr benutzerfreundlich ist, so dass Sie alle Features, die Sie für die Erstellung Ihrer Formulare für Geschäfte benötigen, leicht finden und nutzen können.

Werfen wir einen Blick auf einige der Features, die Jotform von seinen Mitbewerbern abheben.

1. Erweiterte Erstellung von Formularen

Jotform übertrifft die meisten Konkurrenten in Bezug auf die Leichtigkeit, mit der Sie benutzerdefinierte Formulare erstellen können. Sie müssen keine Kenntnisse in Code haben, um irgendetwas zu erstellen, aber wenn Sie etwas CSS-Erfahrung haben, werden Sie in der Lage sein, in Jotform wahre Wunder zu erledigen.

Die Formularerstellung erfolgt fast ausschließlich per Drag-and-Drop, so dass Sie einfach und schnell Bilder, Widgets und Integrationen hinzufügen und sogar die Farben Ihres Formulars mit ein paar Klicks ändern können.

via Jotform

2. Integrierte Zahlungen

Wir haben bereits erwähnt, dass Jotform viele Integrationen unterstützt, aber seine Integrationen mit den meisten der führenden Online-Zahlungsplattformen ist etwas, das es wirklich auszeichnet. Sie können Jotform mit Stripe, Paypal, Venmo, Apple Pay und mehr integrieren, um Zahlungen einzuziehen.

Auf diese Weise können Sie Formulare erstellen, die den Personen in Rechnung gestellt werden können, die sie abschließen. Das ist zum Beispiel praktisch, wenn Ihr Geschäft Reservierungen oder benutzerdefinierte Reihenfolgen annimmt.

3. Widgets

Es gibt buchstäblich Hunderte von Widgets, die Sie zu Ihren Jotform Formularen hinzufügen können. Zum Beispiel gibt es ein Widget "Get Visitor Location", das Speicherortdaten über IP-Adressen sammelt, um Ihnen die Postleitzahl der Person zu geben, die das Formular ausfüllt.

Weitere beliebte Widgets sind Seite von URL abrufen, SMS-Bestätigung, QR-Codes, Whatsapp-Schaltflächen und vieles mehr.

via Jotform

Jotform Preise

**Free-Plan (5 Formulare, Limit von 100 Übermittlungen pro Monat)

Bronze: $34/ Monat (25 Formulare, 1.000 monatliches Limit für Übermittlung)

$34/ Monat (25 Formulare, 1.000 monatliches Limit für Übermittlung) Silber: 39 $/Monat (50 Formulare, 2.500 monatliches Limit für Übermittlung)

39 $/Monat (50 Formulare, 2.500 monatliches Limit für Übermittlung) Gold: 99 $/Monat (100 Formulare, 10.000 monatliches Limit für die Übermittlung)

99 $/Monat (100 Formulare, 10.000 monatliches Limit für die Übermittlung) Enterprise: Preise auf Anfrage (unbegrenzte Formulare und monatliche Übermittlungen)

Was ist Google Formulare?

über Google Formulare Google Forms ist ein beliebter und kostenloser Formularersteller, der Teil von Google Workspace ist, einer der beliebtesten und meistgenutzten Plattformen für Geschäfte weltweit. Außerdem ist die Nutzung zu 100 % kostenlos. Es ist also leicht zu verstehen, warum so viele Menschen Forms verwenden.

Aber wie jedes kostenlose Tool hat auch Google Forms seine Grenzen. Dennoch gibt es viele großartige Features, die die Anforderungen der meisten Benutzer erfüllen, die einfache Formulare für Geschäfte erstellen und freigeben müssen.

Google Formulare Features

Berücksichtigt man die Tatsache, dass die Verwendung von Google Forms völlig kostenlos ist, so ist das Tool mit zahlreichen Features ausgestattet. Es gibt vielleicht keine Features für Power-Benutzer oder große Unternehmen, aber es gibt tonnenweise leistungsstarke Features und Anpassungsoptionen, die jeder nutzen kann, ohne etwas dafür bezahlen zu müssen. Mit Google Forms können Sie unbegrenzt viele Formulare erstellen, und das völlig kostenlos.

1. Interaktive Fragen

Mit Google Forms können Sie verschiedene Arten von Fragen stellen und so Ihre Formulare interaktiv gestalten. Sie können Ihr Formular so einstellen, dass kurze Antworten erfasst werden, bei denen die Befragten nur eine Zeile zum Aufzeichnen ihrer Antworten erhalten.

Sie können auch absatzartige Fragen einstellen, die es den Benutzern ermöglichen, ausführliche Antworten zu geben. Es gibt auch einen Fragetyp mit Kontrollkästchen, einen Fragetyp mit Datei-Upload (ideal für Teams, die Lebensläufe erfassen) und viele andere.

Google Formulare enthalten auch eine bedingte Logik, mit der Ihre Formulare je nach der vorherigen Antwort des Benutzers geändert werden können.

über Google Formulare

2. Quizze

Pädagogen verwenden Google Formulare gerne, weil es eines der besten kostenlosen Tools ist, um auf einfache Weise Quizze zu erstellen und sie für ihre Schüler freizugeben. Sie können sogar jeder Frage einen Wert zuweisen, um die Bewertung des Quiz vollständig zu automatisieren.

Die automatische Bewertung spart Lehrkräften viel Zeit und ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, die Ergebnisse ihrer Quizfragen sofort zurückzubekommen.

3. Berichterstellung

Unabhängig davon, welches Formular tool Sie verwenden, werden Sie die gesammelten Daten wahrscheinlich in die Google Tabellen oder ein anderes Microsoft Excel-Äquivalent übertragen, um Berichte zu erstellen und die gesammelten Daten zu analysieren. Da es sich um dieselbe Plattform handelt, ist die Integration Ihres Google Formulars mit Google Sheets, Google Analytics und anderen gängigen Google-Dokumenten und Apps schnell und reibungslos möglich.

Google Formulare können auch automatisch Berichtsgrafiken und Diagramme erstellen, mit denen Sie die Ergebnisse von Umfragen/Kampagnen schnell visualisieren und mit den Beteiligten kommunizieren können.

über Google Formulare

Google Formulare Preise

Free Forever

Jotform vs. Google Formulare: Features im Vergleich

Jotform und Google Forms sind zwar beides hervorragende Tools zur Erstellung von Formularen, aber die Unterschiede sind so, wie Sie sie erwarten würden. Da Google Forms völlig kostenlos ist, ist es nicht so robust. Dafür ist es aber unglaublich einfach zu bedienen.

Für die Features, die Jotform von Google Forms unterscheiden, müssen Sie bezahlen. Wenn Sie jedoch für ein Premium-Konto bezahlen, ist Jotform viel flexibler, robuster und anpassbarer als Google Forms.

Schauen wir uns einige der wichtigsten Features an, die beide Tools auszeichnen, und sehen wir uns an, worin sie sich unterscheiden.

Analytik

Sowohl Google Formulare als auch Jotform können Ihre Daten sehr einfach verarbeiten. Die Optionen zur Berichterstellung in Google Formularen sind einfacher zu bedienen. Es gibt drei Standardberichte, und wenn Sie weitere Berechnungen durchführen und einen detaillierteren und spezifischeren Bericht erstellen möchten, ist es am besten, die Daten an Google Tabellen zu senden und die Berechnungen dort durchzuführen.

Jotform ist etwas weniger intuitiv, aber wenn Sie erst einmal gelernt haben, wie man es benutzt, können Sie viel mehr damit erledigen. Jotform verfügt über ein Tool namens "Tabellen", das die Daten in ein Tabellenformat bringt. Wenn Sie einzelne Antworten sehen möchten, müssen Sie den Posteingang aufrufen Es gibt auch separate Tools für die Formularanalyse, die Ihnen einen guten Einblick in die Personen geben, die Antworten gegeben haben.

Jotform bietet also mehr Optionen und Kernfeatures, aber es ist auch mit einer deutlich höheren Lernkurve verbunden.

über Google Formulare

Vorlagen

Als kostenloses tool bietet Google Forms nicht viele Vorlagen für Formulare an. Jotform hingegen bietet Tausende. Wenn Sie Vorlagen benötigen, die Ihnen den Einstieg in Ihre Formulare erleichtern, und wenn Sie viele Optionen zum Herumspielen suchen, ist Jotform die richtige Wahl.

Selbst wenn sie ein wenig benutzerdefiniert sind, sind die meisten der vorlagen, die Google Forms anbietet sehen am Ende sehr ähnlich aus. Mit den Vorlagen von Google Forms haben Sie nicht die Möglichkeit, Ihre Formulare wirklich zu benutzerdefinieren und sie mit der visuellen Identität Ihrer Marke in Einklang zu bringen.

In Jotform kann die Person, die an der Erstellung der Formulare arbeitet, jeden einzelnen Aspekt des Formulars vollständig abschließen, wenn sie ein wenig Erfahrung in der Programmierung und im Design hat. Jotform bietet außerdem Hunderte von kostenpflichtigen und kostenlosen Themes, mit denen Sie die Tausenden von Vorlagen, die sie zur Verfügung stellen, benutzerdefinieren können.

via Jotform

Freigabeoptionen

Sowohl Jotform als auch Google Formulare eignen sich sehr gut für Teams, die gemeinsam an Formularen arbeiten müssen. Sie können Formulare auf verschiedene Weise an andere Teammitglieder weitergeben, z. B. über gemeinsam nutzbare Links, E-Mail-Einladungen und soziale Medien.

Mit Jotform können Sie Ihr Formular auch als PDF herunterladen. Ein weiteres cooles Feature in Jotform ist die Möglichkeit, automatische Erinnerungen per E-Mail an Teammitglieder zu senden, die ein ihnen zugewiesenes Formular nicht ausgefüllt haben.

Jotform vs. Google Formulare auf Reddit

Obwohl es auf Reddit nicht viele Diskussionen über Jotform und Google Formulare gibt, sind sich die meisten Benutzer einig, dass Jotform die bessere Option ist wenn Ihr Team ein flexibleres und umfangreicheres Tool für die Erstellung von Formularen benötigt:

"Wenn Sie mehr als 10 Fragen haben wollen, würde ich Jotform empfehlen. Jotform hat auch eine kostenlose Einstellung, mit der Sie es in Slack integrieren können, so dass Sie jedes Mal eine Slack-Nachricht erhalten, wenn jemand das Jotform einreicht, und die Slack-Nachricht kann Ihnen auch die eingereichten Informationen aus dem Jotform zeigen, wenn Sie es so einrichten."

Auf die Frage nach einer alternative zu Google Formularen , ein anderer Benutzer empfahl Jotform mit der Begründung, dass die kostenlose Version immer noch besser sei als Google Formulare:

"Sie können Jotform verwenden...viel besser als Google Formulare! Ich habe es in der Vergangenheit verwendet (die kostenlose Version) und war von seinen Features wirklich beeindruckt."

Meet ClickUp: Die beste Alternative zu Jotform und Google Formularen

Jotform und Google Forms sind großartig, aber was wäre, wenn die Erstellung von Formularen nur die Spitze des Eisbergs wäre? Das ist genau das, was Sie mit ClickUp bekommen - exzellente Features für die Erstellung von Formularen, verpackt in eine All-in-One-Produktivitätsplattform mit fortschrittlichen Features für das Projektmanagement.

Die Features von ClickUp gehen weit über den Umfang von Online-Formularen hinaus. Es ist ein Produktivitäts- und projektmanagement tool das jeder für eine Vielzahl von Zwecken nutzen kann. Kombiniert man die Erstellung von Formularen mit all den anderen Features, mit denen ClickUp aufwartet, kann ClickUp die Erstellung von Formularen und Umfragen auf ein völlig neues Niveau heben.

Werfen wir einen Blick auf einige der wichtigsten Features von ClickUp, die es zu einer ernstzunehmenden Alternative zu Jotform und Google Formularen machen.

Erstellen Sie intelligentere Formulare in ClickUp mit bedingter Logik, um den Prozess zu rationalisieren - egal wie komplex er ist

ClickUp Formular Ansicht

Ähnlich wie Jotform, ClickUp's Formular-Ansicht feature ermöglicht Ihnen die einfache Erstellung perfekter Formulare durch Ziehen und Ablegen verschiedener Elemente. Sie können auch auf den Titel eines beliebigen Feldes klicken und es einfach umbenennen.

Im Gegensatz zu Google Forms können Sie mit ClickUp Ihre Formulare mit einem benutzerdefinierten Branding versehen. Sie können ein Thema auswählen, Farben ändern und sogar das ClickUp-Branding aus Ihren Formularen verschwinden lassen.

In ClickUp erstellte Formulare lassen sich genauso weitergeben wie in Jotform und Google Forms. ClickUp verfügt auch über Features zum Einbetten von Formularen in Webseiten mit Hilfe eines HTML Codes, der automatisch für Sie erstellt wird. ClickUp bietet außerdem folgende Features bedingte Logik optionen, mit denen Sie komplizierte Umfragen erstellen können, die je nach den gegebenen Antworten unterschiedliche Fragen stellen.

Auch die Antworten lassen sich in ClickUp leicht verwalten: Sie können sie zur einfachen Zusammenarbeit an andere Mitglieder des Teams senden und sie in jedes andere Projekt oder jeden Workflow integrieren.

Das Vorlagen-Center enthält außerdem Hunderte von kostenlosen Vorlagen, darunter die ClickUp Feedback Formular Vorlage zu kundenfeedback einholen !

Verwenden Sie die Ansicht "Board" in der Vorlage für das Formular, um Elemente zu organisieren und Karten einfach zwischen den Phasen der Bewertung zu verschieben

ClickUp Aufgaben Verwaltung von Aufgaben ist das Herzstück von ClickUp, einer der besten Plattformen für Teams, die planen, organisieren und zusammenarbeiten wollen, mit endlosen benutzerdefinierten Optionen für jede Art von Projekt. Aufgrund der immensen Nummer von

projektmanagement tools clickUp eignet sich sowohl für kleine Geschäfte als auch für große Unternehmen.

Die Zusammenarbeit ist in ClickUp ein Kinderspiel: Sie können ClickUp Aufgaben sie können große Projekte in überschaubare Unteraufgaben zerlegen, in Threads kommentieren und vieles mehr.

Beispiel für bedingte Logik in ClickUp Formularen für Produktrückmeldungen

ClickUp-Automatisierungen

ClickUp macht es Ihnen leicht, Ihre alltäglichen, routinemäßigen Aufgaben zu automatisieren und sich mehr Zeit für sinnvolle Arbeiten zu nehmen. Es bietet viele vorgefertigte Automatisierungen, die genau auf die Bedürfnisse Ihres Teams benutzerdefiniert werden können.

Sie können sogar Tools von Drittanbietern automatisieren, die Sie mit ClickUp verwenden möchten. Alle ClickUp's automatisierte Workflows arbeiten mit externen Apps, die sich in die Plattform integrieren lassen, und die Liste der beliebten Tools für das Geschäft, die mit ClickUp gekoppelt werden können, wird jeden Monat länger.

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

ClickUp: Der Gewinner bei Google Formulare vs. Jotform

Mit ClickUp erhalten Sie mehr als nur eine großartige Möglichkeit, Formulare zu erstellen und sie für Ihr Team freizugeben - Sie erhalten ein zentrales, umfassendes Produktivitäts-Hub für Ihre gesamte Arbeit. Anmeldung für ClickUp um die Features für die Erstellung von Formularen und vieles mehr zu testen!