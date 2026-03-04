So migrieren Sie von ChatGPT zu Claude (ohne Ihren Kontext zu verlieren)

Die meisten Menschen behandeln KI-Assistenten wie Wegwerf-Tools.

Wenn Sie jedoch monatelang damit verbracht haben, Eingabeaufforderungen zu verfeinern, den Ton zu korrigieren und ChatGPT Ihre Arbeitsweise beizubringen, kann ein Plattformwechsel wie die Entlassung eines eingearbeiteten Teamkollegen wirken.

Ihre KI weiß bereits:

Wie Sie die Ergebnisse strukturieren

Welchen Ton bevorzugen Sie?

Welche Aufgaben führen Sie jede Woche aus?

Der Verlust dieses Kontexts verlangsamt Alles.

Die gute Nachricht: Es ist einfacher denn je, herauszufinden, wie man von ChatGPT zu Claude migriert, ohne den Kontext zu verlieren. Anthropic hat kürzlich ein tool zum Importieren von Speicherinhalten eingeführt, das den Kontext aus anderen Chatbots extrahiert und Claude dabei hilft, Ihre Präferenzen schneller zu lernen.

Dennoch sind Erinnerungseinträge nur ein Teil der Geschichte.

Ihre besten Eingabeaufforderungen, Workflows und Unterhaltungskorrekturen sind ebenso wichtig. Dieser Leitfaden führt Sie durch eine saubere Migrationsstrategie, damit Claude dort weitermachen kann, wo ChatGPT aufgehört hat.

Warum Menschen von ChatGPT zu Claude wechseln

Immer mehr Teams verwenden mittlerweile mehrere KI-Assistenten, anstatt sich nur auf einen zu verlassen. 65 % der Unternehmen nutzen zwei oder mehr KI-Modelle und kombinieren dabei häufig kommerzielle Systeme (wie GPT-Modelle) mit Open-Source-Modellen.

Verschiedene Modelle eignen sich für unterschiedliche Aufgaben.

Claude wird beispielsweise häufig für folgende Zwecke verwendet:

Analyse langer Dokumente

Aufgaben zum logischen Denken, Schreiben und Code-Programmieren

Verarbeitung großer Mengen an Kontext

Die meisten Claude-Modelle unterstützen ein 200K-Token-Kontextfenster, was bedeutet, dass sie Hunderte von Seiten mit Text in einer einzigen Unterhaltung analysieren können.

Jüngste Diskussionen über staatliche Beschaffungsstandards für KI – darunter auch Unterhaltungen über die KI-Richtlinien des US-Verteidigungsministeriums – haben einige Organisationen dazu veranlasst, nach Alternativen zu suchen oder ihre KI-Tools zu diversifizieren.

💡 Profi-Tipp: Anstatt zwischen verschiedenen Tools hin und her zu wechseln, können Sie mit ClickUp Brain, dem nativen KI-Assistenten von ClickUp, auf mehrere führende KI-Modelle in einem Workspace zugreifen und für jede Aufgabe das beste Modell auswählen.

Entwerfen Sie markengerechte Inhalte mit ChatGPT

Fassen Sie Projektaktualisierungen sofort mit Gemini zusammen. Da Brain in ClickUp integriert ist, kann es auch direkt auf Ihre Aufgaben, Dokumente und Projekte zugreifen und Ihnen kontextbezogene Antworten basierend auf Ihrer tatsächlichen Arbeit geben.

Was Sie vor dem Wechsel von ChatGPT zu Claude speichern sollten

Die größte Frustration beim Wechsel von KI-Tools ist der Verlust des gesamten personalisierten Kontexts, den Sie aufgebaut haben. Ihr KI-Assistent kennt Ihre Rolle, Ihre Projekte und Ihren Kommunikationsstil, aber dieses Wissen ist in einer einzigen Plattform gefangen. Wenn Sie wechseln, müssen Sie dem neuen Tool alles manuell neu beibringen, was Ihren Workflow verlangsamt und zu generischen, wenig hilfreichen Antworten führt.

Die Lösung ist einfach: Erstellen Sie eine portable KI-Kontextdatei. Stellen Sie sich diese als Ihr System vor, mit dem Sie Ihr gesamtes KI-„Gehirn” erfassen und übertragen können.

Viele Teams speichern diese in ClickUp Docs, das sich gut als gemeinsames „KI-Playbook" eignet. Das Dokument wird zu einem zentralen Ort für Eingabeaufforderungsbibliotheken, Kommunikationspräferenzen und Workflow-Anweisungen.

Anstatt jedes neue Tool von Grund auf neu zu trainieren, erstellen Sie eine portable „Bedienungsanleitung" für Ihren KI-Assistenten. Wenn nächstes Jahr eine bessere KI auf den Markt kommt ( 81 % der Führungskräfte erwarten, dass KI-Agenten bis 2026 umfassend integriert sein werden), müssen Sie nicht wieder bei Null anfangen. Sie verfügen über eine einzige zuverlässige Quelle, die sofort einsatzbereit ist.

Speichern Sie die folgenden vier Dinge:

1. Benutzerdefinierte Anweisungen

Benutzerdefinierte Anweisungen geben der Unterhaltung mit ChatGPT eine Form.

Sie finden sie unter:

Einstellungen → Personalisierung → Benutzerdefinierte Anweisungen

über ChatGPT

Selbst einfache Anweisungen – wie „Verwenden Sie prägnante Stichpunkte für Zusammenfassungen” – können die Ausgabequalität erheblich verbessern.

2. Speichereinträge

ChatGPT speichert gelernte Präferenzen als Erinnerungen.

Navigieren Sie zu:

Einstellungen → Personalisierung → Speicher → Verwalten

Beispiele hierfür sind:

„Der Benutzer bevorzugt prägnante Erklärungen.“

„Der Benutzer arbeitet im B2B-SaaS-Marketing.“

„Der Benutzer mag strukturierte Ausgaben.“

über ChatGPT

Kopieren Sie diese in Ihr Migrationsdokument.

3. Ihre besten Eingabeaufforderungen

Eingabeaufforderungen sind oft Ihr wertvollstes Mittel für die Produktivität.

Aber sie gehen leicht verloren.

Anstatt sie über verschiedene Chats verstreut zu lassen, erstellen Sie eine kleine, nach Kategorien geordnete Eingabeaufforderungsbibliothek:

Schreibanweisungen

Analyse-Eingabeaufforderungen

Forschungsaufforderungen

Coding-Prompts

Wenn Sie diese gut organisieren, wird die Migration einfacher – und Teams können gute Eingabeaufforderungen wiederverwenden, anstatt sie neu zu erstellen.

💡 Profi-Tipp: Machen Sie Ihre Eingabeaufforderungsbibliothek sofort durchsuchbar.

„Welche Eingabe verwenden wir, um in unseren Blogbeiträgen eine Tabelle mit Wettbewerbern zu erstellen?“ Bitten Sie ClickUp Brain, Eingabeaufforderungen aus Ihrer freigegebenen Bibliothek in ClickUp-Dokumenten anzuzeigen. „Können Sie mir helfen, die Claude-Eingabeaufforderung zum Generieren von „ “ anzuzeigen, die von „ “ hinzugefügt wurde?“

4. Wichtige Highlights der Unterhaltung

Suchen Sie nach Unterhaltungen, in denen Sie:

Den Tonfall der KI korrigiert

Erläutern Sie den Workflow Ihres Unternehmens.

Verfeinern Sie die Strukturierung der Ergebnisse.

Dies sind spezifische Austauschvorgänge, die nicht automatisch exportiert werden.

Bevor Sie mit der Migration beginnen, ist es hilfreich zu verstehen, wie ChatGPT Ihren Kontext verarbeitet und speichert. Dieses grundlegende Wissen hilft Ihnen, fundiertere Entscheidungen darüber zu treffen, was Sie beibehalten möchten und wie Sie Ihre Migrationsstrategie strukturieren sollten.

So exportieren Sie Ihre ChatGPT-Erinnerungen und Ihren Kontext

ChatGPT bietet einen vollständigen Datenexport, der Ihren Gesprächsverlauf enthält. Der Export erfolgt als ZIP-Datei, die eine conversations.json-Datei enthält. Diese Datei speichert alle Ihre bisherigen Unterhaltungen.

Sie müssen zwar weiterhin nützliche Kontextinformationen manuell extrahieren, aber dies ist der beste Ausgangspunkt.

Schritt 1: Laden Sie Ihren ChatGPT-Datenexport herunter

Zunächst müssen Sie Ihre Daten aus ChatGPT exportieren. Navigieren Sie zu Einstellungen > Datenkontrolle > Daten exportieren.

über ChatGPT

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Exportieren“, bestätigen Sie den Export und Sie erhalten eine E-Mail-Bestätigung mit einem Link zum Herunterladen.

über ChatGPT

Seien Sie geduldig. Der Export kann zwischen einigen Minuten und einem ganzen Tag dauern, je nachdem, wie viel Verlaufsdaten Sie haben.

Schritt 2: Extrahieren Sie Ihre benutzerdefinierten Anweisungen und Ihren persönlichen Kontext.

Ihre benutzerdefinierten Anweisungen sind das Geheimnis, das ChatGPT das Gefühl gibt, Sie zu kennen. Um sie zu speichern, gehen Sie zu Einstellungen > Personalisierung > Benutzerdefinierte Anweisungen. Achten Sie darauf, nicht nur Ihre gespeicherten benutzerdefinierten Anweisungen zu kopieren, sondern auch die Daten aus dem Feld „Mehr über Sie”.

über ChatGPT

Diese Anweisungen bilden die Grundlage für die Persönlichkeit Ihrer KI. Sie informieren das Modell über Ihren Beruf, Ihre Kommunikationspräferenzen und den gewünschten Ausgabestil. Ihre Übertragung ist der Schlüssel zur Beibehaltung Ihrer Basiserfahrung.

📌 Um Ihre Speichereinträge zu erhalten, können Sie eine einfache Eingabeaufforderung in einer ChatGPT-Unterhaltung verwenden:

Listen Sie alles auf, was Sie über mich, meine Vorlieben, meine Arbeit und meine Kommunikationswünsche wissen. Formatieren Sie die Liste als Aufzählungspunkte, die ich an einen anderen KI-Assistenten übertragen kann.

Listen Sie alles auf, was Sie über mich, meine Vorlieben, meine Arbeit und meine Kommunikationswünsche wissen. Formatieren Sie die Liste als Aufzählungspunkte, die ich an einen anderen KI-Assistenten übertragen kann.

Listen Sie alles auf, was Sie über mich, meine Vorlieben, meine Arbeit und meine Kommunikationswünsche wissen. Formatieren Sie die Liste als Aufzählungspunkte, die ich an einen anderen KI-Assistenten übertragen kann.

Speichern Sie diese Ausgabe. Sie erhalten damit eine portable Version dessen, was ChatGPT im Laufe der Zeit über Sie gelernt hat.

Schritt 3: Speichern Sie Ihre besten Eingabeaufforderungen und Highlights der Unterhaltungen.

Ihre ausgefeilten Eingabeaufforderungen sind eine Form von explizitem Wissen – wertvolles geistiges Eigentum, das Sie monatelang für bestimmte Aufgaben perfektioniert haben. Wenn Sie diese verlieren, müssen Sie von vorne beginnen und verlieren die Effizienz, die Sie sich erarbeitet haben.

Erstellen Sie eine zentralisierte Eingabeaufforderungsbibliothek in einem strukturierten, gemeinsam nutzbaren Dokument. Anstatt Ihre besten Eingabeaufforderungen in alten Chats oder verstreut in einzelnen Notizen verschwinden zu lassen, können Sie sie in einem strukturierten, gemeinsam nutzbaren Dokument organisieren. Erstellen Sie Kategorien wie „Schreibaufforderungen", „Analyseaufforderungen" und „Codieraufforderungen", damit alles leicht zu finden ist.

Erstellen Sie mit ClickUp Dokumente eine zentralisierte, bearbeitbare Eingabeaufforderungsbibliothek.

Ermöglichen Sie Ihrem gesamten Team, mithilfe der kollaborativen Bearbeitung in ClickUp Docs zu Ihrer Eingabeaufforderungsbibliothek beizutragen und diese zu verfeinern. So wird individuelles Wissen zu einer gemeinsamen Teamressource, wodurch sichergestellt wird, dass alle die effektivsten und aktuellsten Eingabeaufforderungen verwenden.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie ChatGPT-Projekte verwenden, öffnen Sie jedes einzelne und kopieren Sie alle Systemanweisungen oder hochgeladenen Dateien, die Sie in Claude übernehmen möchten. Für Unterhaltungen durchsuchen Sie Ihre letzten Chats nach Momenten, in denen Sie den Ton oder Stil von ChatGPT korrigiert haben. Diese Korrekturen werden zu expliziten Anweisungen für Claude.

Die schnellere Option: Claudes Speicherimport-Tool

Anthropic hat kürzlich einen Import-Workflow für Erinnerungen eingeführt, der für Benutzer entwickelt wurde, die von anderen KI-Assistenten wechseln.

via Anthropic

So funktioniert es:

Claude ist der Anbieter der Eingabeaufforderung zur Speicherextraktion. Fügen Sie diese Eingabeaufforderung in ChatGPT ein. ChatGPT erstellt eine Zusammenfassung der gespeicherten Erinnerungen. Sie fügen das Ergebnis in den Speicher-Importer von Claude ein.

Claude verarbeitet dann die Informationen.

Die vollständige Integration importierter Erinnerungen kann bis zu 24 Stunden dauern.

Das tool erfasst zwar die wichtigsten Einstellungen, migriert jedoch keine Eingabeaufforderungen oder Workflows – daher sind die oben genannten manuellen Schritte weiterhin wichtig.

So importieren Sie Ihren Kontext in Claude

Nachdem Sie nun alle Ihre Daten haben, besteht die nächste Herausforderung darin, diese so in Claude zu übertragen, dass das Programm sie auch tatsächlich versteht. Einfach einen ganzen Textblock einzufügen, funktioniert nicht. Sie müssen die Informationen strukturieren, damit Claude sie effektiv verarbeiten kann.

Schritt 1: Richten Sie Claude Memory mit Ihren Einstellungen ein.

Claude unterstützt jetzt persistente Speicher über mehrere Unterhaltungen hinweg.

Aktivieren Sie es hier:

Einstellungen → Funktionen → Speicher

über Claude

🌟 Wenn Sie Claude Pro als Benutzer nutzen, können Sie einen persistenten Speicher aktivieren, der über mehrere Unterhaltungen hinweg erhalten bleibt.

Auch wenn Sie die kostenlose Version nutzen, können Sie weiterhin Kontext bereitstellen.

📌 Fügen Sie Ihre extrahierten ChatGPT-Erinnerungen in eine neue Claude-Unterhaltung mit einer Eingabeaufforderung wie dieser ein:

Hier finden Sie Informationen über mich und meine Arbeitsweise. Bitte denken Sie daran, wenn wir uns unterhalten.

Hier finden Sie Informationen über mich und meine Arbeitsweise. Bitte denken Sie daran, wenn wir uns unterhalten.

Claude verwendet diese Informationen dann zum Chatten.

💡 Profi-Tipp: Für laufende Arbeiten können Sie Claude Projects verwenden, um den Kontext beizubehalten, ohne auf das Feature „Speicher“ angewiesen zu sein. Erstellen Sie einfach ein Projekt, fügen Sie Ihren Kontext als benutzerdefinierte Anweisungen hinzu, und jede Unterhaltung innerhalb dieses Projekts beginnt mit Ihren bereits geladenen Einstellungen.

Schritt 2: Übertragen Sie Ihre benutzerdefinierten Anweisungen und Ihren Stil

Kopieren Sie nun Ihre gespeicherten benutzerdefinierten Anweisungen aus ChatGPT und fügen Sie sie in die Systemaufforderung von Claude oder in das Feld für benutzerdefinierte Anweisungen eines Projekts ein.

🤝 Freundliche Erinnerung: Claude neigt dazu, standardmäßig mit etwas längeren Erklärungen zu antworten, daher kann es hilfreich sein, Anweisungen wie „sei prägnant” oder „verwende Aufzählungspunkte” hinzuzufügen.

Um alles richtig zu machen, beginnen Sie mit einer Kalibrierungsunterhaltung. Geben Sie Claude eine Beispielaufgabe und verfeinern Sie dann die Ausgabe, bis sie Ihren Vorlieben entspricht. Auf diese Weise können Sie Formulierungen identifizieren, die Claude anders behandelt.

Beginnen Sie eine Unterhaltung mit:

Hier sind meine Kommunikationspräferenzen: [fügen Sie Ihre benutzerdefinierten Anweisungen ein]. Bitte bestätigen Sie, dass Sie diese verstanden haben und anwenden werden.

Hier sind meine Kommunikationspräferenzen: [fügen Sie Ihre benutzerdefinierten Anweisungen ein]. Bitte bestätigen Sie, dass Sie diese verstanden haben und anwenden werden.

Diese direkte Übergabe stellt sicher, dass Claude Ihre Präferenzen von Anfang an korrekt verarbeitet.

Schritt 3: Migrieren Sie benutzerdefinierte GPTs zu Claude Skills oder Projekten.

Zwar gibt es in Claude keine direkte Entsprechung für benutzerdefinierte GPTs, aber Sie können Claude Projects verwenden, um ein ähnliches Ergebnis zu erzielen. Extrahieren Sie für jedes benutzerdefinierte GPT, das Sie regelmäßig verwenden, die Systemaufforderung und alle hochgeladenen Wissensdateien. Erstellen Sie dann ein Claude-Projekt mit denselben Anweisungen und Anhängen.

Ordnen Sie Ihre GPT-Elemente anhand dieser Aufschlüsselung Claude zu:

Benutzerdefiniertes GPT-Element Claude-Äquivalent Systemaufforderung Benutzerdefinierte Anweisungen für das Projekt Hochgeladene Dateien Projekt-Wissensdatenbank Unterhaltungsspeicher Claude-Speicher oder Projektkontext Spezifische Persona Gestaltete Anweisungen im Projekt

Halten Sie Ihre Workflows organisiert und bewahren Sie den spezifischen Kontext für jede Aufgabe, indem Sie für jeden Anwendungsfall ein separates Projekt erstellen – beispielsweise „Content Editor“, „Code Reviewer“ oder „Research Assistant“. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Claude für die Programmierung verwenden und Ihren Claude-Code-Chat-Verlauf beibehalten möchten.

Tipps für eine reibungslose Migration von ChatGPT zu Claude

Selbst mit einem perfekten Plan kann der Wechsel von Tools störend sein. Möglicherweise stellen Sie fest, dass Eingabeaufforderungen, die in ChatGPT einwandfrei funktioniert haben, in Claude seltsame Ergebnisse liefern, oder Sie stoßen auf unerwartete Fehler wie „Claude kann diesen Chat nicht öffnen”.

Überwinden Sie diese Herausforderung, indem Sie einen zentralen Ort schaffen, an dem Sie Probleme zur Nachverfolgung verfolgen und gemeinsam mit Ihrem Team an Lösungen arbeiten können. Anstatt dass jeder einzelne Mitarbeiter Probleme alleine behebt, erstellen Sie einen gemeinsamen Workspace, um zu dokumentieren, was funktioniert und was nicht. Verwandeln Sie individuelles Ausprobieren in eine kollektive Lernerfahrung mit den Projektzusammenarbeitsfunktionen von ClickUp.

Hier sind einige weitere Tipps, um den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten:

Lassen Sie beide tools eine Woche lang parallel laufen: Testen Sie Claude bei Ihren regulären Aufgaben, bevor Sie sich vollständig darauf committen. So können Sie eventuelle Lücken bei der Kontextübertragung erkennen.

Wissen, was Claude anders handhabt: Wenn Sie Wenn Sie Claude und ChatGPT vergleichen, denken Sie daran, dass Claude sich besonders gut für die Analyse langer Dokumente und nuancierter Texte eignet. ChatGPT bietet jedoch möglicherweise stärkere Funktionen zur Bilderzeugung und so weiter.

Bewahren Sie Ihren ChatGPT-Export als Backup auf: Löschen Sie Ihr ChatGPT-Konto nicht sofort. Möglicherweise müssen Sie auf alte Unterhaltungen zurückgreifen oder stellen fest, dass Sie etwas Wichtiges übersehen haben.

Aktualisieren Sie Ihren Kontext nach und nach: Die ersten Unterhaltungen mit Claude werden wahrscheinlich einige Lücken aufdecken. Fügen Sie neue Präferenzen zu Ihrem Speicher oder Ihren Anweisungen für das Projekt hinzu, sobald Sie diese entdecken.

Wenn Sie eine Fehlermeldung wie „Claude funktioniert derzeit nicht“ erhalten, handelt es sich möglicherweise um ein vorübergehendes Problem. Wenn Claude jedoch mitten in der Unterhaltung den Kontext zu verlieren scheint, haben Sie wahrscheinlich das Kontextfenster-Limit erreicht. Starten Sie in diesem Fall eine neue Unterhaltung und fügen Sie Ihr Kontextdokument erneut hinzu.

Die große Idee: Machen Sie Ihren KI-Kontext portabel

Die Migration von ChatGPT zu Claude ist einfacher als früher.

Das Import-Tool von Anthropic überträgt automatisch grundlegende Speicherdaten. Der wahre Wert liegt jedoch in Ihren Eingabeaufforderungen, Workflows und Ihrem institutionellen Wissen.

Exportieren Sie Ihren Kontext. Organisieren Sie Ihre Eingabeaufforderungsbibliothek. Speichern Sie Alles an einem Ort.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ja. Claude bietet jetzt ein tool zum Importieren von Erinnerungen, das gespeicherte Einstellungen aus anderen Chatbots extrahiert und sie dem Speichersystem von Claude hinzufügt.

Ja. Claude unterstützt persistente Speicher über mehrere Unterhaltungen hinweg, und das Feature ist jetzt sowohl im Free-Plan als auch im kostenpflichtigen Plan verfügbar.

Die meisten Claude-Modelle unterstützen ein Kontextfenster von mindestens 200.000 Token, sodass sie extrem lange Dokumente und Unterhaltungen analysieren können. Benutzer mit Enterprise-Plänen haben bei Verwendung bestimmter Modelle Zugriff auf ein Kontextfenster von 500.000 Token.

Viele Benutzer verwenden beide tools parallel. ChatGPT ist in einigen Bereichen, wie beispielsweise der Bilderzeugung, nach wie vor führend, während Claude sich durch Dokumentanalyse und strukturiertes Denken auszeichnet.