Die 12 besten No-Code-Tools für Produktmanager im Jahr 2026

In der schnelllebigen Welt des heutigen Produktmanagements können die richtigen tools den entscheidenden Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, herausragende Produkte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.

No-Code-Tools haben sich als bahnbrechende Innovation etabliert und ermöglichen es Produktmanagern, ihre Workflows zu optimieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und ihre Ideen umzusetzen, ohne dass dafür umfassende technische Kenntnisse erforderlich sind.

In diesem Beitrag stellen wir die besten No-Code-Tools für Produktmanager vor, gehen auf ihre wichtigsten Features, Vorteile und Limite ein und besprechen, wie Sie die perfekte Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen finden! 🚀

Versuchen Sie, Produkt-Roadmaps, Kundenfeedback, Teamzusammenarbeit und Priorisierung unter einen Hut zu bringen, während Sie gleichzeitig darauf abzielen, die bestmögliche Benutzererfahrung für Ihr Produkt zu bieten?

Ein erfolgreiches Produktmanagement-Team zu leiten, ist keine leichte Aufgabe.

Angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Technologielandschaft müssen Produktmanager über die neuesten Trends und tools auf dem Laufenden bleiben und gleichzeitig den Benutzer im Blick behalten.

Die schiere Menge an Aufgaben und Verantwortlichkeiten kann überwältigend sein und selbst die erfahrensten Produktmanager mit hervorragenden Produktmanagement-Fähigkeiten daran hindern, ihre Ziele effizient zu erreichen.

Und seien wir ehrlich: Man kann nicht alles manuell erledigen, egal wie kompetent Ihr Team auch sein mag. Deshalb brauchen Sie die besten No-Code-Tools in Ihrem Arsenal.

NO-CODE-TOOLS VS. LOW-CODE-TOOLS VERSTEHENMicrosoft Power Apps ist ein Beispiel für eine Low-Code-Entwicklungsplattform, die die schnelle Anwendungsentwicklung unterstützt. Low-Code-Tools wie Power Apps können von Personen ohne Programmierkenntnisse genutzt werden. Das Problem ist jedoch, dass Sie irgendwann im Prozess dennoch einen Entwickler benötigen, um das Projekt abzuschließen.

Der Einsatz von No-Code-Tools kann für Produktmanager eine entscheidende Wende bedeuten und die Art und Weise verändern, wie sie ihre täglichen Aufgaben und langfristigen Ziele angehen. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile, die No-Code-Tools für Produktmanager bieten:

1. Beschleunigte Entwicklung

No-Code-Tools ermöglichen es Produktmanagern, Prototypen zu veröffentlichen, schnell zu iterieren und Produkte schneller auf den Markt zu bringen – was durch Vorlagen für Produkteinführungen noch weiter beschleunigt wird, ohne dass man auf Entwicklungsressourcen angewiesen ist. Dies verkürzt die Markteinführungszeit erheblich und hilft dabei, mit den sich ständig ändernden Kundenbedürfnissen Schritt zu halten.

2. Verbesserte Zusammenarbeit

No-Code-Plattformen fördern eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen funktionsübergreifenden Teams. Indem sie Barrieren zwischen technischen und nicht-technischen Stakeholdern abbauen, sorgen diese tools dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind, was zu einem kohärenteren Produktentwicklungsprozess führt.

3. Mehr Raum für Kreativität

Mit No-Code-Tools können Produktmanager mit neuen Ideen und Konzepten experimentieren, ohne sich um technische Einschränkungen sorgen zu müssen. Diese Freiheit beflügelt die Innovation und hilft Produktmanagern dabei, außergewöhnliche Benutzererlebnisse zu schaffen.

4. Kosteneffizienz

Da No-Code-Tools den Bedarf an umfangreicher Programmierung und Entwicklung minimieren, können sie die Gesamtkosten der Produktentwicklung erheblich senken und es Produktmanagern ermöglichen, Ressourcen effektiver einzusetzen.

5. Skalierbarkeit und Flexibilität

No-Code-Plattformen bieten Produktmanagern die Möglichkeit, ihre Anwendungen zu skalieren und Änderungen ganz einfach im Handumdrehen vorzunehmen. Diese Flexibilität stellt sicher, dass sich Produkte an sich wandelnde Marktanforderungen und Bedürfnisse der Benutzer anpassen können.

Die Einbindung von No-Code-Tools in Ihr Produktmanagement-Toolkit kann die Effizienz, Kommunikation und Innovationskraft drastisch verbessern und letztendlich zu besseren Produkten und zufriedeneren Kunden führen.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihr Produktmanagement mit diesen leistungsstarken tools auf die nächste Stufe zu heben!

Bonus: KI-Codierungstools

Was macht ein gutes No-Code-Tool für Produktmanager aus?

Die Auswahl des richtigen No-Code-Tools ist entscheidend, um die Vorteile, die diese Tools Produktmanagern bieten, optimal zu nutzen. Bei der Vielzahl der verfügbaren Optionen ist es jedoch wichtig zu wissen, welche Faktoren ein No-Code-Tool von den anderen abheben.

Hier sind einige wichtige Aspekte, die Sie bei der Bewertung von No-Code-Tools für Produktmanager berücksichtigen sollten:

✅ Intuitive Benutzeroberfläche

✅ Umfassende Funktionen

✅ Nahtlose Integrationen

✅ Anpassbarkeit und Erweiterbarkeit

✅ Zuverlässige Sicherheit und Compliance

✅ Aktive Community und Support

Wenn Sie diese Faktoren im Hinterkopf behalten, können Sie sicher ein No-Code-Tool auswählen, das Sie und Ihr Produktmanagement-Team dabei unterstützt, schneller und effizienter bessere Ergebnisse zu erzielen. ⚡️

Werfen wir einen Blick auf die besten No-Code-Tools für Produktmanager, die Ihnen helfen, Ihren Workflow zu optimieren, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihr Produkt auf ein neues Niveau zu heben. 📈

Das beste No-Code-Tool für Projektmanagement, Teamzusammenarbeit und Produktivität

Planen Sie mehrere Projekte, verwalten Sie Abhängigkeiten und priorisieren Sie alles in Ihrer benutzerdefinierten Projekt-Zeitleiste mit der Gantt-Diagramm-Ansicht

ClickUp ist ein All-in-One-Projektmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Zusammenarbeit und Produktivität im Team zu verbessern, indem es erweiterte Features bietet, mit denen Sie die gesamte Arbeit Ihres Teams an einem zentralen Ort bündeln können.

Was ClickUp zu einem der besten Projektmanagement-Tools von heute macht, ist seine vollständig anpassbare, benutzerfreundliche und No-Code-Plattform. Das bedeutet, dass Teams jeder Größe – von Solopreneuren über kleine Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen und allem dazwischen – ClickUp an ihren individuellen Workflow und ihre Vorlieben anpassen und es im Zuge des Wachstums des Geschäfts weiterentwickeln können – ganz ohne Programmier- oder technische Kenntnisse. 👏

Für Produktmanager und Teams kann ClickUp Ihnen bei folgenden Aufgaben helfen:

Strategieplanung : Erstellen Sie eine visuelle Darstellung Ihres Plans, skizzieren Sie Ideen und erstellen Sie Verbindungen zwischen Workflows und Aufgaben mithilfe von : Erstellen Sie eine visuelle Darstellung Ihres Plans, skizzieren Sie Ideen und erstellen Sie Verbindungen zwischen Workflows und Aufgaben mithilfe von ClickUp Whiteboards

Roadmaps und Produktmanagement : Erstellen Sie klare Roadmaps für Ihr Team mit Mindmaps, Zeitleisten, Gantt-Diagrammen, Listen oder Tabellenansichten : Erstellen Sie klare Roadmaps für Ihr Team mit Mindmaps, Zeitleisten, Gantt-Diagrammen, Listen oder Tabellenansichten

Ziele : Stimmen Sie Ziele und Vorgaben aufeinander ab und behalten Sie den Überblick mit ClickUp Goals

Teamzusammenarbeit : Tauschen Sie Feedback aus, erhalten Sie Updates in Echtzeit und bleiben Sie mit der Chat-Ansicht, Kommentaren und mehr auf dem Laufenden

Fehler- und Problem-Nachverfolgung : Organisieren Sie Feedback und Prioritäten und : Organisieren Sie Feedback und Prioritäten und vereinfachen Sie die Fehler- und Problem-Nachverfolgung

Workflows und Automatisierung : Erstellen Sie klare, : Erstellen Sie klare, agile Workflows und beschleunigen Sie die Entwicklung durch Automatisierung

Echtzeit-Berichterstellung und Nachverfolgung des Fortschritts : Verfolgen Sie die Leistung und den Fortschritt bei der Erreichung der Ziele mit ClickUp-Dashboards

Integrieren Sie alle Ihre Feedback- und Entwicklungstools : Schaffen Sie Kunden-Feedback-Schleifen, um Produktentscheidungen zu untermauern – mit Integrationen für Zendesk, Intercom und Zapier. Verfolgen Sie anschließend den Fortschritt der Entwicklung mit nativen Integrationen für GitHub, Gitlab und Bitbucket

Erstellen Sie Ihre eigene benutzerdefinierte ClickApp mit der ClickUp-API: Mit der ClickUp-API können Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Integrationen und um die Funktionen des Tools in Apps von Drittanbietern zu integrieren können Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Integrationen und ClickApps erstellen,

Nutzen Sie ClickUp-Whiteboards mit Objekten, Aufgaben, Beziehungen und Haftnotizen, um visuell mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten

Darüber hinaus können Produktmanager und Teams mit ClickUp-Vorlagen für Produkteinführungen, Briefings und Strategieplanung sowie weiteren Vorlagen für das Produktmanagement und Produktmarketing jede Arbeit zügig in Angriff nehmen und Zeit sparen.

Diese Vorlage herunterladen Passen Sie sich an und werden Sie schneller mit der ClickUp-Vorlage für agiles Produktmanagement

Die besten Features

Vollständig anpassbare Plattform : Passen Sie jeden Teil von ClickUp an und konfigurieren Sie es mit benutzerdefinierten Feldern, benutzerdefinierten Status, ClickApps und vielem mehr ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Über 15 benutzerdefinierte Ansichten : Wählen Sie aus über 15 Möglichkeiten, Ihre Arbeit darzustellen, darunter Zeitleiste, Board, Gantt-Diagramm und mehr

Drag-and-Drop-Feature : Dieses Feature macht Änderungen in Ihrem ClickUp-Workspace einfacher und schneller. Ziehen Sie Elemente einfach per Drag-and-Drop, ganz ohne technische Vorkenntnisse.

Automatisierungsfunktionen : Beschleunigen Sie beliebige Prozesse mit vorgefertigten Automatisierungen und richten Sie benutzerdefinierte Abläufe mit der ClickUp-Automatisierung ein – ganz ohne Code

Dokumentation : Speichern Sie alle Dateien zum Projekt, : Speichern Sie alle Dateien zum Projekt, zur Aufgabe und zum Unternehmen mit ClickUp Docs

Ressourcenmanagement : Überwachen Sie Ihre Ressourcen mit der Workload-Ansicht

Integrationsmöglichkeiten : Verbinden Sie ClickUp mit über 1.000 Tools, um Ihre Apps zu konsolidieren und Ihren Workflow zu optimieren

Auf allen Geräten verfügbar : Verfügbar für Desktop, Mobilgeräte (Android- und iOS-App), Sprachsteuerung und Browser-Plattformen

Leitfaden für Produktmanager : Erfahren Sie in diesem ultimativen Leitfaden, wie Sie : Erfahren Sie in diesem ultimativen Leitfaden, wie Sie ClickUp für das Produktmanagement optimal nutzen können

Vorlagenbibliothek: Wählen Sie aus über 1.000 Vorlagen für jeden Anwendungsfall und jedes Team, darunter für Produktmanagement, : Wählen Sie aus über 1.000 Vorlagen für jeden Anwendungsfall und jedes Team, darunter für Produktmanagement, Softwareentwickler , Marketing,

Einschränkungen

Es kann etwas Zeit in Anspruch nehmen, sich an den breiten Bereich der Features zu gewöhnen

Bestimmte Dashboard-Karten können im Free-Plan nicht exportiert werden

Einige Ansichten sind in der mobilen App nicht verfügbar

Preise

Free Forever-Plan: Funktionsreicher Free-Plan

Unbegrenzt: 7 $ pro Monat/Benutzer

Geschäft: 12 $ pro Monat/Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

Kundenbewertungen

G2: 4,7 von 5 (über 5.680 Bewertungen)

Capterra: 4,7 von 5 (über 3.540 Bewertungen)

2. Feathery

Das beste No-Code-Tool zum Erstellen leistungsstarker Formulare

Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars mit Feathery

Feathery ist ein leistungsstarker Formular-Generator für Produktteams. Mit diesem Tool können Produktteams In-App-Flows für die Benutzer-Onboarding, Zahlungen, Anträge und vieles mehr erstellen – ganz ohne Entwicklerressourcen.

Benutzer können mit einem Webflow-ähnlichen visuellen Editor, einem leistungsstarken Logik-Builder und über 5.000 Integrationen, darunter Tools wie Segment, Stripe und Firebase, vollständig anpassbare Formulare erstellen.

Die besten Features

Markenspezifische Formulare : Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare, die zur visuellen Identität Ihrer Marke passen

Drag-and-Drop-Editor : Entwerfen und bearbeiten Sie Layouts ganz einfach über eine benutzerfreundliche Oberfläche

Erweiterter Logik-Support : Implementieren Sie komplexe bedingte Logik, um dynamische Formulare und Workflows zu erstellen

App-Integrationen : Schließen Sie Verbindungen zu über 5.000 Apps ab und interagieren Sie mit ihnen, um die Funktionen zu erweitern

React- und JavaScript-SDKs : Nutzen Sie entwicklerfreundliche Software Development Kits für erweiterte Validierung und benutzerdefinierte Logik : Nutzen Sie entwicklerfreundliche Software Development Kits für erweiterte Validierung und benutzerdefinierte Logik

Einschränkungen

Die Einarbeitung dauert länger als bei einem einfachen Formular-Generator wie Google Forms

Für erweiterte Integrationen wie Plaid ist ein kostenpflichtiger Plan erforderlich

Preise

Kostenlos: Free-Plan

Basic: 50 $ pro Monat

Pro: 400 $ pro Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

Kundenbewertungen

Product Hunt: 4,7 von 5 (über 20 Bewertungen)

3. Amplitude

Das beste No-Code-Tool für Produktanalysen

Daten in Amplitude anzeigen, um bessere und fundiertere Entscheidungen im Business zu treffen

Amplitude ist eine leistungsstarke Produktanalyseplattform, die Produktmanagern hilft, datengestützte Entscheidungen zu treffen, indem sie das Verhalten der Benutzer analysiert und die Auswirkungen von Features auf die Nutzerinteraktion aufzeigt.

Eine ganzheitliche Ansicht der Kundeninteraktionen ermöglicht es Teams, Engpässe zu erkennen, erfolgreiche Features zu identifizieren und effektive Strategien zu entwickeln.

Darüber hinaus bieten die Funktionen zur prädiktiven Analyse Einblicke in das zukünftige Verhalten der Benutzer, sodass Produktmanager der Entwicklung immer einen Schritt voraus sind. Dieses tool ist unverzichtbar für Produktmanager, die die Nutzererfahrung optimieren und das Wachstum vorantreiben möchten.

Die besten Features

Analyse des Nutzerverhaltens : Verfolgen und analysieren Sie, wie Benutzer mit Ihrem Produkt interagieren, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen

Kohortenanalyse und Segmentierung : Gruppieren Sie Benutzer anhand gemeinsamer Merkmale oder Verhaltensweisen und analysieren Sie diese Segmente, um gezieltere Erkenntnisse zu gewinnen

Echtzeit-Berichterstellung : Greifen Sie auf aktuelle Daten und Erkenntnisse zu, sobald diese vorliegen, um zeitnahe Entscheidungen zu treffen

A/B-Tests und Experimente: Testen Sie verschiedene Versionen Ihres Produkts oder Ihrer Features und vergleichen Sie deren Leistung, um die Benutzererfahrung und das Engagement zu optimieren

Einschränkungen

Steilere Lernkurve für Anfänger

Eingeschränkte Datenexportfunktionen

Für größere Teams können die Kosten hoch sein

Preise

Kostenlos: Free-Plan

Wachstum: Fordern Sie eine Demo an

Enterprise: Preise auf Anfrage

Kundenbewertungen

G2: 4,5 von 5 (1.964 Bewertungen)

Capterra: 4,6 von 5 (52 Bewertungen)

4. Webflow

Das beste No-Code-Tool für die Gestaltung von Websites

Erstellen einer benutzerdefinierten Website mit Webflow

Webflow ist ein tool für responsives Webdesign, mit dem Produktmanager visuell ansprechende Websites entwerfen, erstellen und veröffentlichen können, ohne selbst Code schreiben zu müssen.

Es verbindet die visuellen Elemente des Designs mit den technischen Aspekten der Entwicklung und bietet eine ganzheitliche Plattform für die Erstellung professioneller und funktionaler Websites.

Mit seinen CMS- und E-Commerce-Funktionen vereinfacht Webflow zudem die Verwaltung von Website-Inhalten und Online-Transaktionen. Dieses tool ist ein Muss für Produktmanager, die ansprechende und interaktive Web-Erlebnisse schaffen möchten.

Die besten Features

2D-Visual-Editor : Nutzen Sie eine grafische Benutzeroberfläche, um Ihr Projekt in einem zweidimensionalen Raum zu entwerfen und zu bearbeiten

Tools für responsives Design : Erstellen Sie Designs, die sich automatisch anpassen und auf jedem Gerät – vom Desktop bis zum Smartphone – hervorragend aussehen

CMS : Verwalten Sie Website-Inhalte wie Blogbeiträge und andere Sammlungen ganz einfach

Benutzerdefinierte Interaktionen und Animationen: Erstellen Sie einzigartige Benutzerinteraktionen und Animationen, um die Nutzerbindung und das Nutzererlebnis zu verbessern

Einschränkungen

Eingeschränkte native E-Commerce-Features

Beschränkt auf das Hosting von Webflow

Preise

Starter: Free-Plan

Basic: 18 $ pro Monat

CMS: 29 $ pro Monat

Geschäft: 49 $ pro Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

Kundenbewertungen

G2: 4,4 von 5 (469 Bewertungen)

Capterra: 4,6 von 5 (18 Bewertungen)

5. Framer

Das beste No-Code-Tool für das Prototyping

Entwerfen und veröffentlichen Sie responsive Websites mit Framer

Framer ist ein No-Code-Tool, mit dem Produktmanager interaktive, detailgetreue Prototypen ohne Programmieraufwand erstellen können.

Es schließt die Lücke zwischen Design und Entwicklung und ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen beiden Bereichen.

Mit seiner umfangreichen Komponentenbibliothek und den vielfältigen benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten bietet Framer eine vielseitige Umgebung für Prototyping und Nutzertests. Dieses tool ist ideal für Produktmanager, die den Designprozess optimieren und die Benutzerfreundlichkeit ihrer Produkte verbessern möchten.

Die besten Features

Interaktive Komponenten : Nutzen Sie vorgefertigte oder benutzerdefinierte Komponenten, die auf Aktionen der Benutzer reagieren und so die Interaktivität Ihrer Designs verbessern

Zusammenarbeit und Austausch : Arbeiten Sie nahtlos mit Teammitgliedern zusammen, teilen Sie Ihre Entwürfe und sammeln Sie Feedback direkt auf der Plattform

Integrationen mit Design-Tools : Schließen Sie sich mit gängiger Design-Software an, um einen reibungsloseren Workflow zu erzielen und Assets zu importieren oder zu exportieren

Integriertes Designsystem: Nutzen Sie ein bestehendes Framework aus Designstandards und Komponenten, um die Konsistenz Ihrer Designs zu gewährleisten

Einschränkungen

Eingeschränkter Support für komplexe Animationen

Für erweiterte Features sind möglicherweise grundlegende Kenntnisse im Bereich des Codes erforderlich

Preise

Kostenlos: Free-Plan

Mini: 10 $ pro Monat

Basic: 20 $ pro Monat

Pro: 30 $ pro Monat

Business: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Kundenbewertungen

G2: 4,4 von 5 (55 Bewertungen)

Capterra: 4,6 von 5 (16 Bewertungen)

6. Bubble

Das beste No-Code-Tool für die Entwicklung von Web-Apps

Erstellen Sie mit Bubble interaktive Multi-User-Apps für Desktop- und mobile Browser

Bubble ist eine No-Code-Plattform, mit der Produktmanager auf einfache Weise voll funktionsfähige Webanwendungen entwerfen, entwickeln und auf den Markt bringen können.

Der visuelle Editor und die anpassbaren Workflows ermöglichen eine schnelle Prototypenerstellung und Entwicklung, wodurch sich der üblicherweise erforderliche Zeit- und Aufwand reduziert.

Zudem machen die starken Integrationsmöglichkeiten von Bubble es zu einer umfassenden Lösung für die Erstellung komplexer Anwendungen ohne Code. Dieses tool ist ideal für Produktmanager, die nach einer robusten All-in-One-Entwicklungsplattform suchen.

Die besten Features

Drag-and-Drop-Editor : Nutzen Sie eine intuitive Benutzeroberfläche, um Elemente mühelos zu gestalten und anzuordnen – ganz ohne Code-Kenntnisse

Visueller Datenbank-Generator : Erstellen und verwalten Sie Datenbanken visuell und vereinfachen Sie so die Organisation und Bearbeitung von Daten

Anpassbare Workflows : Passen Sie Ihre Prozessabläufe an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen an und steigern Sie so die Produktivität und Effizienz

Umfangreiches Plugin-Ökosystem: Nutzen Sie eine große Auswahl an Plugins für zusätzliche Funktionen und die nahtlose Integration mit anderen Tools oder Plattformen

Einschränkungen

Eingeschränkte Leistung bei groß angelegten Anwendungen

Steilere Lernkurve

Nicht geeignet für die Entwicklung nativer mobiler Apps

Preise

Kostenlos: Free-Plan

Mini: 10 $ pro Monat

Basic: 20 $ pro Monat

Pro: 30 $ pro Monat

Geschäft: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Kundenbewertungen

G2: 4,4 von 5 (55 Bewertungen)

Capterra: 4,6 von 5 (16 Bewertungen)

7. Retool

Entwickeln Sie interne Tools mit Retool

Retool ist eine No-Code-Plattform, die es Produktmanagern ermöglicht, schnell benutzerdefinierte interne Tools zu erstellen, indem sie eine Verbindung zu ihren bestehenden Datenbanken und APIs herstellen.

Dank der intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche und vorgefertigter Komponenten lassen sich ganz einfach tools erstellen, die genau auf Ihre individuellen Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.

Darüber hinaus sorgen die robusten Features der Sicherheit von Retool dafür, dass Ihre Daten geschützt bleiben. Dieses tool ist eine leistungsstarke Lösung für Produktmanager, die ihre internen Prozesse optimieren und die Effizienz steigern möchten.

Die besten Features

Drag-and-Drop-UI-Builder : Dieses Feature ermöglicht es Ihnen, Elemente in Ihrer Benutzeroberfläche ganz einfach zu entwerfen und anzurichten, ohne dass Sie Code schreiben müssen

Vorgefertigte Komponenten : Nutzen Sie vorgefertigte Elemente, um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen und die Konsistenz Ihres Designs zu gewährleisten

Integration mit gängigen Datenbanken und APIs : Stellen Sie nahtlos eine Verbindung zu einer Vielzahl von Datenbanken und APIs her, sodass Sie Daten aus verschiedenen Quellen abrufen, bearbeiten und anzeigen können

Rollenbasierte Zugriffskontrolle: Implementieren Sie unterschiedliche Zugriffsebenen basierend auf Benutzerrollen, um sicherzustellen, dass Benutzer nur auf die für ihre Rolle relevanten Informationen und Features zugreifen können

Einschränkungen

Eingeschränkte benutzerdefinierte Gestaltungsmöglichkeiten

Die Preise können für Unternehmen und größere Teams teuer sein

Preise

Kostenlos: Free-Plan

Team: 10 $ pro Monat

Geschäft: 20 $ pro Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

Kundenbewertungen

G2: 4,7 von 5 (159 Bewertungen)

Capterra: 4,4 von 5 (69 Bewertungen)

Schauen Sie sich diese Retool-Alternativen an!

8. Airtable

Das beste No-Code-Tool für den Datenspeicher

Nutzung des Features für die Berichterstellung in Airtable zur Verwaltung einer Vertriebspipeline

Airtable ist ein flexibles No-Code-Datenbank-tool, das die Benutzerfreundlichkeit einer Tabellenkalkulation mit der Funktionalität einer Datenbank verbindet.

Damit können Produktmanager Daten auf vielfältige Weise organisieren und visualisieren, was die Zusammenarbeit und die Entscheidungsfindung verbessert.

Mit seinen integrierten Formularen und Features zur Automatisierung vereinfacht Airtable zudem die Datenerfassung und -verarbeitung. Dieses tool ist eine hervorragende Wahl für Produktmanager, die ihr Datenmanagement verbessern und Workflows optimieren möchten.

Die besten Features

Anpassbare Ansichten : Passen Sie die Darstellung und Organisation Ihrer Daten an Ihre spezifischen Anforderungen an, um die Analyse und Interpretation zu vereinfachen.

Integrierte Formulare und Automatisierungen : Nutzen Sie vorgefertigte Formulare zur Datenerfassung und richten Sie Automatisierungen ein, um sich wiederholende Aufgaben zu optimieren und so die Effizienz zu steigern.

Umfassendes Integrations-Ökosystem : Nahtlose Verbindung zu einer Vielzahl anderer Tools und Plattformen, wodurch die Funktionen erweitert und ein einheitlicher Workflow geschaffen wird.

Zusammenarbeit und Austausch: Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team an gemeinsamen Projekten, tauschen Sie Daten ganz einfach aus und sammeln Sie Feedback – alles innerhalb der Plattform.

Einschränkungen

Eingeschränkte Features für die Berichterstellung und Analyse

Höhere Lernkurve im Vergleich zu herkömmlichen Tabellenkalkulationen

Preise

Kostenlos: Free-Plan

Plus: 12 $ pro Platz/Monat

Pro: 24 $ pro Platz/Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

Kundenbewertungen

G2: 4,6 von 5 (2.126 Bewertungen)

Capterra: 4,7 von 5 (1.782 Bewertungen)

9. Zapier

Das beste No-Code-Tool für die Workflow-Automatisierung

Verbinden Sie Webdienste und implementieren Sie Automatisierungen für wiederholende Aufgaben mit Zapier

Zapier ist eine Plattform für Automatisierung, die es Produktmanagern ermöglicht, Verbindungen zwischen verschiedenen Apps herzustellen und Aufgaben zu automatisieren, wodurch ihre Workflows optimiert werden.

Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche und der umfangreichen App-Integrationen können Teams repetitive Aufgaben automatisieren und wertvolle Zeit sparen.

Darüber hinaus bieten die mehrstufigen Zaps die Flexibilität, komplexe Workflows zu erstellen. Zapier ist ein unschätzbares tool für Produktmanager, die ihre Produktivität steigern und ihre Abläufe optimieren möchten.

Die besten Features

Benutzerfreundliche Oberfläche : Dieses Feature bietet ein ansprechendes Layout und intuitive Bedienelemente, sodass jeder problemlos auf der Plattform navigieren und sie nutzen kann

Mehrstufige Zaps : Richten Sie Abfolgen automatisierter Aktionen über verschiedene Apps hinweg ein, sodass Sie mühelos komplexe, automatisierte Workflows erstellen können

Anpassbare Workflows: Gestalten und passen Sie Ihre Prozess-Flows an Ihre spezifischen Anforderungen an, um Produktivität und Effizienz zu steigern

Einschränkungen

Eingeschränkte Unterstützung für komplexe Automatisierungen

Kann bei intensiver Nutzung teuer werden

Preise

Kostenlos: Free-Plan

Plus: 12 $ pro Platz/Monat

Pro: 24 $ pro Platz/Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

Kundenbewertungen

G2: 4,5 von 5 (1.085 Bewertungen)

Capterra: 4,7 von 5 (2.577 Bewertungen)

10. Landbot

Das beste No-Code-Tool zum Erstellen von Chatbots

Erstellen Sie mit Landbot dialogorientierte Chatbots, dialogorientierte Seiten und Websites, interaktive Umfragen, Bots zur Lead-Generierung und vieles mehr.

Landbot ist ein No-Code-Chatbot-Generator, der Produktmanagern dabei hilft, dialogorientierte Schnittstellen für ihre Produkte und Dienstleistungen zu erstellen.

Dank des Drag-and-Drop-Builders und der vorgefertigten Vorlagen lassen sich auf einfache Weise ansprechende, KI-gestützte Chatbots erstellen.

Darüber hinaus bieten die Analyse- und Features zur Berichterstellung von Landbot Einblicke in Kundeninteraktionen und tragen so dazu bei, die Kundenbindung und -zufriedenheit zu verbessern. Dieses Tool ist ideal für Produktmanager, die die Kundenkommunikation und den Kundensupport verbessern möchten.

Die besten Features

Drag-and-Drop-Builder : Mit diesem Feature können Sie Elemente in Ihrer Benutzeroberfläche ganz einfach gestalten und anordnen, ohne Kenntnisse im Bereich des Codes zu benötigen.

Vorgefertigte Vorlagen : Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen, um den Prozess der Erstellung zu beschleunigen und gleichzeitig ein professionelles und einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.

Integrationen mit beliebten Plattformen : Nahtlose Verbindung zu einer Vielzahl anderer beliebter Tools und Plattformen, wodurch die Funktionen des Tools erweitert und ein einheitlicher Workflow ermöglicht wird.

Analysen und Berichterstellung: Erhalten Sie wertvolle Einblicke und führen Sie detaillierte Berichte durch, um die Nachverfolgung der Leistung durchzuführen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Einschränkungen

Eingeschränkte Fähigkeiten zur Verarbeitung natürlicher Sprache

Kein sprachbasierter Chatbot-Support

Die Preise für höherwertige Pläne können teuer sein

Preise

Sandbox: Free-Plan

Start: 39 $ pro Monat

Pro: 99 $ pro Monat

Geschäft: 300 $ pro Monat

Kundenbewertungen

G2: 4,7 von 5 (259 Bewertungen)

Capterra: 4,5 von 5 (66 Bewertungen)

11. Glide

Das beste No-Code-Tool für die Entwicklung mobiler Apps

Erstellen Sie mit Glide mobile Apps, passen Sie benutzerdefinierte Benutzeroberflächen an und vieles mehr

Glide ist eine No-Code-Plattform, mit der Produktmanager anhand von Daten aus Google Tabellen visuell ansprechende mobile Apps erstellen können.

Dank des intuitiven App-Builders und der Echtzeit-Synchronisierung mit Google Tabellen können Produktmanager Apps mühelos erstellen und pflegen.

Darüber hinaus ermöglichen die anpassbaren Vorlagen und die umfangreiche Komponentenbibliothek von Glide die Erstellung einzigartiger, benutzerfreundlicher mobiler Erlebnisse. Dieses tool ist eine hervorragende Wahl für Produktmanager, die mobile Apps schnell entwickeln und bereitstellen möchten, ohne Code schreiben zu müssen.

Die besten Features

Intuitiver App-Builder : Dieses Feature bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die den Prozess der App-Erstellung vereinfacht und keine Kenntnisse im Bereich des Codes erfordert

Echtzeit-Synchronisierung der Daten mit Google Tabellen : Synchronisieren Sie Ihre Daten in Echtzeit mit Google Tabellen, damit Ihre App stets die aktuellsten Informationen anzeigt

Anpassbare Vorlagen : Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können, um den Prozess der Erstellung zu beschleunigen und gleichzeitig ein professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten

Umfangreiche Komponentenbibliothek: Nutzen Sie eine umfassende Bibliothek vorgefertigter Komponenten, mit denen Sie Ihrer App mühelos vielfältige Features und Funktionen hinzufügen können

Einschränkungen

Beschränkt auf Google Tabellen als Datenquelle

Keine Unterstützung für native App-Features

Begrenzte Skalierbarkeit für große Apps

Preise

Pro: 99 $ pro Monat

Geschäft: 249 $ pro Monat

Unternehmen: 799 $ pro Monat

Kundenbewertungen

G2: 4,7 von 5 (359 Bewertungen)

Capterra: 4,5 von 5 (92 Bewertungen)

12. Coda

The best no-code tool for documentation

Kombinieren Sie Dokumente, Tabellen und Entwicklungstools auf einer einzigen Plattform mit Coda

Coda ist eine vielseitige No-Code-Plattform, mit der Produktmanager gemeinsam bearbeitbare Dokumente, Tabellen und Anwendungen erstellen können – alles über eine einzige Benutzeroberfläche.

Indem Coda die Grenzen zwischen herkömmlichen Tools für die Produktivität aufhebt, ermöglicht es eine flexiblere und kollaborativere Arbeitsumgebung.

Mit seinen anpassbaren Komponenten und Features zur Automatisierung ermöglicht es optimierte Workflows und ein effizientes Aufgabenmanagement. Dieses Tool ist unverzichtbar für Produktmanager, die die Zusammenarbeit und Produktivität in ihren Teams verbessern möchten.

Die besten Features

Flexible Arbeitsfläche für Dokumente und Tabellen : Dieses Feature ermöglicht es Ihnen, Text, Daten und interaktive Komponenten nahtlos auf einer einzigen Arbeitsfläche zu kombinieren und so einen dynamischeren und ansprechenderen Workspace zu schaffen.

Anpassbare Komponenten und Vorlagen : Nutzen Sie eine Vielzahl an anpassbaren Elementen und Vorlagen, um Ihren Workspace ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen zu gestalten.

Automatisierung und Integrationen : Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben und erstellen Sie nahtlose Verbindungen zu einer Vielzahl anderer tools, um die Funktionalität zu verbessern und Workflows zu optimieren.

Features für Zusammenarbeit und Datenaustausch: Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team an gemeinsamen Projekten, geben Sie Daten ganz einfach frei und sammeln Sie Feedback – alles innerhalb der Plattform.

Einschränkungen

Eingeschränkte Funktionen mobiler Apps

Steilere Lernkurve für Anfänger

Bei größeren Dokumenten kann die Leistung beeinträchtigt sein

Preise

Kostenlos: Free-Plan

Pro: 12 $ pro Monat

Team: 36 $ pro Monat

Enterprise: Preise auf Anfrage

Kundenbewertungen

G2: 4,7 von 5 (393 Bewertungen)

Capterra: 4,7 von 5 (87 Bewertungen)

Diese No-Code-Tools bieten einen Bereich an Features und Funktionen, die Produktmanagern helfen, ihre Workflows zu optimieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und innovative Produkte zu entwickeln. Ob No-Code-Projektmanagement-Apps, Formular-Generatoren oder No-Code-Automatisierungstools – diese No-Code-Plattformen können Ihre Arbeitsweise grundlegend verändern.

Indem Sie die besten Features und Limite jedes Tools bewerten, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen, welches davon am besten zu Ihren spezifischen Bedürfnissen und Anforderungen passt.

Sind Sie bereit, die Art und Weise, wie Sie Ihren Produktentwicklungsprozess verwalten, zu revolutionieren? Entdecken Sie ClickUp, die All-in-One-Plattform für Produktivität und Projektmanagement, die perfekt für Produktmanager geeignet ist, die die Produktentwicklung beschleunigen, die Zusammenarbeit verbessern und ihre Produkte besser verwalten möchten.

Gastautor:

Michael Kilcullen ist Growth Lead mit über 5 Jahren Erfahrung im B2B-SaaS-Bereich. Wenn er nicht an seinem Schreibtisch sitzt, trifft man ihn beim Surfen, Golfen oder Pickleballspielen unter der Sonne Floridas.