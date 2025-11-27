Die besten Vorlagen für Magiesysteme für Verfasser von Fantasy-Romanen und Spieledesigner

Wenn Sie jemals eine Fantasy-Szene geschrieben haben und sich plötzlich gefragt haben: „Kann dieses Zeichen das tatsächlich erledigen?“, dann sind Sie direkt in das Gebiet der Magiesysteme vorgedrungen.

Ein Magiesystem ist einfach die Gesamtheit der Regeln, die erklären, wie Magie in Ihrer Welt funktioniert: Was ist möglich, was ist unmöglich und was kostet es, wenn jemand die Grenzen überschreitet?

Der Haken daran? Sie müssen dieses System von Grund auf neu aufbauen. Dabei können Ihnen die Vorlagen für Magiesysteme helfen.

Sie können sie verwenden, um die Logik hinter Ihrer Magie zu formen, egal ob Sie etwas Weiches und Geheimnisvolles oder etwas Strukturiertes und Regelbasiertes wünschen – zusammen mit Checklisten, um die Konsistenz von Kapitel zu Kapitel oder von Kampagne zu Kampagne zu gewährleisten. Sie sehen auch Beispiele, die veranschaulichen, wie jede magische Fähigkeit mit realen Handlungssträngen verbunden ist.

Am Ende haben Sie eine klare, brauchbare Referenz, mit der Sie Szenen mit Zuversicht schreiben können – und Ihre Leser (oder Spieler) denken: „Ja, das passt. “

Egal, ob Sie ein neues Magiesystem aufbauen oder Konflikte innerhalb der Geschichte lösen möchten, eine dieser Vorlagen hat genau das, was Sie brauchen!

Die 13 besten Magiesystem-Vorlagen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersichtstabelle aller ClickUp- und Community-Vorlagen für die Planung von Magiesystemen:

Was sind Magiesystem-Vorlagen?

Eine Vorlage für ein Magiesystem ist ein strukturiertes Gerüst, das Autoren, RPG-Designern und Fantasy-Erstellern dabei hilft, die Funktion von Magie in ihrer Welt zu definieren und zu organisieren. Es umreißt die Kraftquelle des Systems, Regeln, Limite, Kosten und wie verschiedene Personen darauf zugreifen oder es kontrollieren können.

In der Fantasy-Literatur dient diese Vorlage als Blaupause für logische Konsistenz.

So wird sichergestellt, dass Magie-Benutzer, von Zauberern und Hexen bis hin zu Elementarzauberern, innerhalb klarer Grenzen agieren, sodass der Leser versteht, was möglich ist und was nicht.

📖 Lesen Sie auch: Die beste Buchschreibsoftware für Verfasser

Was macht eine gute Vorlage für ein Magiesystem aus?

Eine gut gestaltete Vorlage für ein Magiesystem enthält in der Regel Abschnitte zur Beschreibung von Zaubersprüchen, Fähigkeiten, Energiequellen und den Folgen eines Verstoßes gegen festgelegte Regeln.

Es entspricht auch Sandersons Gesetzen der Magie und hilft Ihnen dabei, Ihre Geschichte, Zeichen und Handlung durch vorhersehbare Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge miteinander zu verbinden.

Die ideale Vorlage für ein Magiesystem sollte Folgendes enthalten:

Übersichtliche Abschnitte für Quelle, Regeln, Limite und Kosten der Magieanwendung

Anregungen zur Definition von Zaubersprüchen, Fähigkeiten und Energiequellen mit logischen Ergebnissen

Ein Rahmenwerk zum Ausgleich von weichen und harten Magiesystemen für eine bessere Kontrolle beim Geschichtenerzählen.

Platz zum Festhalten von Konsequenzen und Ausnahmen, damit die Kräfte konsistent bleiben.

Links zu Ihrer Vorlage für die Weltgestaltung, die Magieanwender, Gesellschaft und Handlung miteinander verbindet.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Outline-Generatoren zur Strukturierung Ihrer Texte

Die 13 besten kostenlosen Vorlagen für Magiesysteme

Die Weltgestaltung kann schnell unübersichtlich werden.

Das sieht aus wie erste Entwürfe in Docs, Szenenkarten auf einem Board, Zauberregeln in einer Tabelle und Feedback von Kollegen in E-Mails. Das ist Work Sprawl in Aktion, und es zerstört still und leise die Dynamik.

ClickUp vereint alles in einem konvergenten KI-Workspace, sodass Ihre Kapitel, Überlieferungen, Magiesystemregeln und Aufgaben an einem Ort zusammengeführt werden.

Außerdem erhalten Sie KI, um Notizen zusammenzufassen, Zusammenhänge aufzuzeigen und Ideen in die Tat umzusetzen.

Mit ClickUp können Sie sich auf die Gestaltung von Kräften, Limiten und Konsequenzen konzentrieren, anstatt ihnen über verschiedene Registerkarten hinweg hinterherzujagen. Wählen Sie nun die richtigen Vorlagen aus, um Ihr Magiesystem klar, konsistent und unterhaltsam zu gestalten. ✨

1. ClickUp-Vorlage für die Buchplanung

Kostenlose Vorlage erhalten Visualisieren Sie Ihre Kapitel, Handlungen und Charakterbögen auf einen Blick mit der ClickUp-Vorlage für die Buchplanung.

Entwürfe, Notizen zum Hintergrund, Karten zu den Charakteren und ein ständig wachsendes Dokument zum Magiesystem gehören nicht in verstreute Tabellenkalkulationen. Die ClickUp-Vorlage für die Buchplanung organisiert Kapitel, Einstellungen, Zeichen und Hintergrundinformationen an einem Ort.

Sie können Ihre Magiesystem-Vorlage sogar in ClickUp Docs speichern, um Regeln, Limite und Kosten abzubilden und direkt neben Ihren Story-Entwürfen zu zeigen, wie verschiedene Personen auf Magie zugreifen, egal ob es sich um harte oder weiche Magie handelt.

Die Vorlage enthält klare Statusangaben (Vorbereitung, Bearbeitung, Überarbeitung und Veröffentlichung), Benutzerdefinierte Felder für Zeichen und Handlungen sowie mehrere Ansichten, z. B. Kapitel, Prioritäten und den Schreibprozess. * Sie hilft Ihnen dabei, große Ziele in kleinere Aufgaben zu unterteilen, den Fortschritt zu verfolgen und Aktualisierungen einfach zu freigeben.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Kapitel, Szenen, Zeichen, Einstellungen und Überlieferungen in einem Workspace, der sich an Ihren Entwurf anpasst.

Speichern Sie eine strukturierte Vorlage für Magiesysteme (Quellen, Regeln, Einschränkungen, Konsequenzen und Zugang zu Magie) direkt neben dem Manuskript.

Wechseln Sie zwischen verschiedenen Ansichten, um Recherchen, Zeitleisten und Prioritäten zu verwalten, ohne den kreativen Thread zu verlieren.

Arbeiten Sie mit Editors oder Co-Verfassern zusammen und verknüpfen Sie Feedback mit der genauen Seite, Szene oder Regel.

✨ Ideal für: Fantasy-Verfasser und RPG-Designer, die Magie-Regeln festlegen, die Nachverfolgung von Magieanwendern durchführen und Weltgeschichte und Handlung in der Synchronisierung halten möchten.

💡 Profi-Tipp: Die Erstellung eines konsistenten Magiesystems erfordert Details, Iteration und Struktur – und genau hier kommt ClickUp Brain als Schritt ins Spiel. Verwenden Sie es, um neue Abschnitte für Ihr System zu erstellen (wie Regeln, Kosten oder Kraftquellen), Überlieferungen zusammenzufassen oder Anpassungen für die Ausgewogenheit über Vorlagen hinweg vorzuschlagen. Sie können sogar wiederkehrende Abschnitte mithilfe von KI-Feldern automatisieren und Ideen über Dokumente, Listen und Boards hinweg synchronisieren. Da ClickUp Brain den Kontext Ihres Workspaces lernt, werden alle Verfeinerungen schneller und intelligenter – so können Sie sich auf das Geschichtenerzählen konzentrieren und nicht auf das Setup. Erstellen Sie mühelos neue Abschnitte, verfeinern Sie die Hintergrundgeschichte und gleichen Sie die Regeln für Ihr Magiesystem mit den KI-gestützten Workspace-Tools von ClickUp Brain aus.

2. ClickUp-Vorlage für die Story-Gliederung

Kostenlose Vorlage herunterladen Definieren Sie Szenen, Handlungen und Charakterbögen mit der ClickUp-Vorlage für Story-Outlines.

Großartige Geschichten folgen einer klaren Struktur. Die ClickUp-Vorlage für Story-Entwürfe hilft Ihnen dabei, Handlungen zu planen, Zeichen zu gestalten und wichtige Story-Elemente übersichtlich zu verfolgen. Sie können Akte, Szenen und Wendepunkte skizzieren und dabei festhalten, wie Magie-Regeln, Limite oder Zaubersprüche jedes Ereignis beeinflussen.

Die Vorlage enthält einfache Statusangaben wie „Idee“, „Entwurf“, „Bearbeitung“ und „Fertig“ sowie Felder für Kapitel und Phasen. Alles bleibt übersichtlich und sichtbar, von Charakterbögen bis hin zu Details zur Weltgestaltung.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Ordnen Sie Handlungen und Szenen in einer übersichtlichen Ansicht zu.

Schaffen Sie eine nahtlose Verbindung zwischen Zeichen , Handlungssträngen und Magieanwendern .

Sorgen Sie für eine konsistente magische Logik über alle Kapitel hinweg.

Verfolgen Sie den Fortschritt von der Idee bis zur Fertigstellung übersichtlich.

✨ Ideal für: Autoren und RPG-Ersteller, die Story-Strukturen, Charakterentwicklungen und Magiesysteme in einem übersichtlichen Workflow organisieren möchten.

📮 ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten verlassen sich auf dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Ihre vertraute Chatbot-Oberfläche und ihre vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte umschalten muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Kosten des Umschaltens und des Kontextwechsels mit der Zeit. Nicht mit ClickUp Brain. Es befindet sich direkt in Ihrer ClickUp-Workspace, weiß, woran Sie gerade arbeiten, versteht Nur-Text-Befehle und gibt Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben äußerst relevant sind! Erleben Sie mit ClickUp eine Verdopplung Ihrer Produktivität!

3. ClickUp-Storyboard-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Skizzieren Sie Szenen, Dialoge und Effekte in der richtigen Reihenfolge mit der ClickUp-Storyboard-Vorlage.

Jede Fantasie beginnt mit einer Vision – einer einzigen Szene, die den Funken entzündet. Die ClickUp-Storyboard-Vorlage hilft Ihnen dabei, diese Vision festzuhalten. Anschließend können Sie sie ganz einfach in eine klare Abfolge von Momenten umwandeln, die die Form Ihrer Welt bestimmen.

Stellen Sie sich vor, Sie würden den ersten Moment festhalten, in dem Ihre Magieanwender ihre Kräfte kanalisieren. Jeder Frame kann die Elemente, Emotionen und Energien zeigen, die durch den Körper des Zauberers fließen. Sie können Skizzen, Screenshots oder Notizen einfügen, um zu planen, wie Zauber aussehen und sich entwickeln.

Das gebrauchsfertige Whiteboard erleichtert den Einstieg und macht das Freigeben noch einfacher. Sie können Übergänge planen, das Tempo anpassen und in Echtzeit mit Co-Autoren oder Künstlern zusammenarbeiten.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Visualisieren Sie Magie, Zeichen und Szenen in einer Ansicht.

Sorgen Sie für einen einheitlichen Ton und gleichmäßige Bewegungen in jedem Frame.

Planen Sie wichtige Momente ganz einfach per Drag & Drop.

Arbeiten Sie mit anderen zusammen, um das Erscheinungsbild Ihrer Geschichte zu verfeinern.

✨ Ideal für: Fantasy-Verfasser, Spiele-Ersteller und Filmemacher, die visuelle Magiesysteme und Handlungsabläufe entwerfen.

📖 Lesen Sie auch: Vorlagen für Charakterbögen zum Erstellen unvergesslicher Helden

4. ClickUp-Vorlage für die Story-Planung

Kostenlose Vorlage erhalten Visualisieren Sie Rollen, Eigenschaften und Kräfte der Zeichen in einer Ansicht mit der ClickUp-Vorlage für die Story-Planung.

Eine Geschichte zu planen bedeutet, mit Zeichen, Einstellungen, Szenen und Magie-Regeln zu jonglieren. Die ClickUp-Vorlage für die Story-Planung fasst all das an einem übersichtlichen Ort zusammen. Beschreiben Sie Personen und Orte, unterteilen Sie Szenen in Schritte und stimmen Sie die Threads auf Ihr Magiesystem ab.

Diese Vorlage ist anfängerfreundlich und schnell einzurichten. Sie erhalten einen gebrauchsfertigen Ordner mit zwei Kernansichten, Liste und Dokument, sodass Sie Abläufe skizzieren und detailliertere Notizen nebeneinander speichern können.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Speichern Sie Beschreibungen von Zeichen und Einstellungen neben Szenenaufschlüsselungen.

Verbinden Sie Magiebenutzer , Zaubersprüche und Fähigkeiten direkt mit Handlungssträngen.

Wechseln Sie zwischen Schnelllisten und umfangreichen Dokumenten, ohne das tool zu wechseln.

Verwenden Sie detaillierte Statusangaben, um den Fortschritt auf einen Blick zu sehen.

✨ Ideal für: Autoren und RPG-Designer, die einen zentralen hub für Weltgestaltung, Szenenplanung und Notizen zu Magiesystem-Vorlagen suchen.

📖 Lesen Sie auch: Vorlagen für das Profil der Zeichen für tiefgründigere Besetzungen

💡 Profi-Tipp: Wenn Ihre Ideen und Notizen über mehrere Tools verteilt sind – Docs, Drive, Figma oder Notion –, ist es schwierig, die Geschichte voranzubringen. Was wäre, wenn Sie stattdessen alles in ein einziges tool sprechen könnten? Mit ClickUp Brain Max's Talk to Text können Sie Handlungsstränge entwerfen, Apps durchsuchen, neue Zauberkonzepte diktieren und schnell Referenzen zu Überlieferungen, Mechaniken oder Elementarsystemen abrufen, ohne jemals aus dem Flow zu kommen. Es ist, als würden Sie Ihrem kreativen Prozess einen KI-gestützten Assistenten zur Seite stellen, der Ihr gesamtes magisches Universum mit einem einzigen Befehl verwaltet.

5. ClickUp-Vorlage für das Spieldesign-Dokument

Kostenlose Vorlage erhalten Skizzieren Sie Mechaniken, Ziele und Assets an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für Spieledesign-Dokumente.

Um ein Spiel zu entwickeln, braucht man eine einzige Quelle der Wahrheit. Die ClickUp-Vorlage für das Spieldesign bietet Ihnen einen zentralen Ort, an dem Sie Mechaniken, Regeln, Levels, Zeichen und das Magiesystem, das sie antreibt, definieren können.

Sie können Ziele festlegen, Kernschleifen skizzieren und Ressourcen auflisten, damit Teams vom Pitch bis zur Markteinführung im Gleichschritt voranschreiten. Verwenden Sie Aufgabenlisten, um Features in Tickets aufzuteilen. Fügen Sie Notizen zu Fähigkeiten, Zaubersprüchen, Energiekosten und Einschränkungen hinzu, damit der Zugang der Spieler zur Magie ausgewogen bleibt und das System Ihre Geschichte nicht zerstört.

🌻 Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Dokumentieren Sie Spielvision , Kernmechanik, Benutzeroberfläche, Audio und Hintergrundgeschichte an einem zentralen hub.

Verbinden Sie Magie-Regeln mit Quests, Begegnungen und Notizen zum Gleichgewicht.

Erkennen Sie Designlücken frühzeitig mit klaren Meilensteinen und Verantwortlichkeiten.

Teilen Sie Updates schnell, damit Teams sehen, was bereits erledigt ist und was als Nächstes ansteht.

Verfolgen Sie den Fortschritt mit Ansichten wie Liste, Gantt, Workload und Kalender.

✨ Ideal für: Tabletop- und Video-Spiel-Teams, die Magiesysteme entwerfen, Mechaniken definieren und die Produktion vom Konzept bis zur Veröffentlichung organisieren.

👀 Wissenswertes: Bei der „Vancian“-Magie (dem Modell hinter den frühen D&D-Versionen) müssen Zauberer einen Zauber auswendig lernen, ihn wirken und dann wieder vergessen – integrierte Limite ohne zusätzliche Buchführung.

📖 Lesen Sie auch: Die beste Spieledesign-Software zum Erstellen von Welten und Systemen

6. ClickUp-Vorlage für Vision Boards

Kostenlose Vorlage erhalten Erfassen Sie Symbole, Ziele und Themen in einer Ansicht mit der ClickUp Vision Board-Vorlage.

Mit der ClickUp-Vorlage „Vision Board“ können Sie Ihre Ideen an einem inspirierenden Ort sammeln und visualisieren. Ganz gleich, ob Sie die Struktur magischer Orden, die Natur von Kraftquellen oder visuelle Motive wie Siegel und Elemente definieren – diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihre Welt zum Leben zu erwecken.

Sie können Bilder, Skizzen und Notizen anheften, um visuelle Verbindungen zwischen Zaubersprüchen, Fähigkeiten und deren emotionalen oder sozialen Auswirkungen herzustellen. Die Ansichten „Vision Board“ und „Priorität“ helfen Ihnen, Ihre Ideen zu fokussieren, während die Ansicht „Start Here“ Ihnen einen klaren Weg in die Zukunft aufzeigt.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Visualisieren Sie magische Hierarchien , Symbole und Energieflüsse.

Verbinden Sie kreative Ziele mit konkreten Story-Elementen.

Lassen Sie sich von Grafiken inspirieren, die sich mit Ihrem Entwurf weiterentwickeln.

Priorisieren und führen Sie die Nachverfolgung von Ideen durch, während sich Ihr Magiesystem entwickelt.

✨ Ideal für: Fantasy-Verfasser und -Designer visualisieren Magiesysteme, Symbole und kreative Inspirationen in einem visuellen hub.

📖 Lesen Sie auch: Wie man KI für das Brainstorming kreativer Ideen nutzt

7. ClickUp-Moodboard-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Sammeln Sie Bilder, Farben und Motive in einem gemeinsamen Space mit der ClickUp-Moodboard-Vorlage.

Die ClickUp-Moodboard-Vorlage bietet einen fokussierten Raum, um das Aussehen und die Atmosphäre Ihrer Welt zu sammeln, bevor Sie sich auf Szenen, Zaubersprüche oder Charakterdesigns festlegen.

Verwenden Sie es, um magische Hierarchien, Kulturen und Umgebungen zu entwerfen: einen Abschnitt für Artefakte, einen für Zaubereffekte und einen für Orte oder Fraktionen. Da es auf ClickUp Whiteboards basiert, können Sie Elemente ziehen und in der Größe anpassen, sie zu Gruppen zusammenfassen und kurze Notizen oder Kommentare hinzufügen, sodass jedes Bild einen Kontext hat.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Sammeln Sie Bilder, Screenshots und Skizzen für Zaubersprüche, Artefakte, Charaktere und Orte in einem gemeinsamen Arbeitsbereich.

Organisieren Sie visuelle Elemente in flexiblen Abschnitten (z. B. Elemente, Fraktionen, Kulturen oder Kraftquellen), sodass jede Gruppe eine klare Geschichte erzählt.

Fügen Sie neben jedem Asset Notizen, Beschreibungen und Kommentare hinzu, um Regeln, Stimmungen oder Überlieferungen festzuhalten, solange die Ideen noch frisch sind.

Freigeben Sie das Board für Co-Verfasser, Künstler oder Spieltester, damit jeder asynchron reagieren, Änderungen vorschlagen und sich auf den Ton abstimmen kann.

Verknüpfen Sie wichtige Visualisierungen mit ClickUp-Aufgaben für Konzeptkunst, Kapitel, Begegnungen oder Marketing-Assets, um die Umsetzung an die Ästhetik anzupassen.

✨ Ideal für: Fantasy-Verfasser, RPG-Teams und Art-Leads, die Inspirationen und kulturelle Referenzen für ein zusammenhängendes Magiesystem sammeln.

💡 Profi-Tipp: Halten Sie Ihre Stimmung auf dem Mood Board fest und öffnen Sie dann ClickUp Whiteboard, um Schulen, Quellen, Kosten und Limite auf einer unendlichen Leinwand als Karte darzustellen. Erschaffen Sie Ihre Welt mit detaillierten Anweisungen über ClickUp Brain in ClickUp Whiteboards. So können Sie es für die Gestaltung magischer Welten nutzen: Fügen Sie Haftnotizen, Formen und Verbindungselemente ein, um Ursache und Wirkung darzustellen. Mit einem Klick verwandeln Sie jede Haftnotiz in eine Aufgabe (Mitarbeiter, Fälligkeitsdatum), sodass Sie Anpassungen ausgleichen können.

Betten Sie Dokumente für Ihre Magiesystem-Vorlage ein und verknüpfen Sie Aufgaben für Szenen, die auf den einzelnen Regeln basieren.

Chatten Sie inline mit angehefteten Kommentaren, um den Kontext beizubehalten.

Bitten Sie ClickUp Brain , Cluster zusammenzufassen, Lücken zu finden und „Was passiert, wenn X?“-Prüfungen durchzuführen.

Verwenden Sie Stempel/Blöcke (Name · Kosten · Risiko · Gegenmaßnahme) wieder, um Konsistenz zu gewährleisten, und präsentieren Sie dann Ihren Verfassern oder Spieltestern die Funktionsweise Ihres Systems.

8. ClickUp-Vorlage für Brainstorming

Kostenlose Vorlage erhalten Erfassen, sortieren und entwickeln Sie Ideen an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für Brainstorming.

Die ClickUp-Brainstorming-Vorlage hilft Ihnen dabei, Ideen zu sammeln, zu organisieren und zu verfeinern, um sie in vollständige Geschichten für Ihr Magiesystem oder Ihr Spieldesign umzusetzen. Notieren Sie Regeln, Zaubersprüche, Energiequellen oder kreative Wendungen – alles an einem gemeinsamen Ort.

Verwenden Sie Listen, um Ideen zu gruppieren, die besten zu markieren und sie durch Phasen wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Fertiggestellt“ zu verschieben. Egal, ob Sie einen Fantasy-Roman schreiben, eine Kampagne planen oder magische Mechaniken entwerfen – mit dieser Vorlage bleiben alle Ideen sichtbar und lassen sich leicht erweitern.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Sammeln und verfeinern Sie kreative Ideen in einer Ansicht.

Strukturieren Sie Ihr Brainstorming rund um Regeln , Kräfte oder Weltkonzepte .

Einfache Zusammenarbeit mit Notizen, Tags und Kommentaren

Setzen Sie die besten Ideen in umsetzbare nächste Schritte um.

✨ Ideal für: Autoren, RPG-Designer und Teams, die gemeinsam Brainstorming zu Magiesystemen, Handlungsideen oder Fantasy-Mechaniken betreiben.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für die Erstellung von Inhalten für eine schnellere Erstellung von Inhalten

9. ClickUp-Vorlage zum Verfassen von Inhalten

Kostenlose Vorlage erhalten Entwerfen Sie Überschriften, Unterüberschriften und ausgefeilte Textinhalte in einem strukturierten Dokument mit der ClickUp-Vorlage für das Verfassen von Inhalten.

Das Verfassen fesselnder Geschichten erfordert Zeit und Konzentration. Die ClickUp-Vorlage für das Verfassen von Inhalten hilft Fantasy-Verfassern und RPG-Teams dabei, den Überblick zu behalten, während Sie Zauberkodizes, Systemregeln, Bestiarien und Artikel zu Ihrer Magiewelt verfassen. Planen Sie Veröffentlichungen, legen Sie Fristen fest und verwalten Sie Überarbeitungen an einem Ort.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Organisieren Sie Themen, Gliederungen und Überarbeitungen in einem Dokument.

Verfolgen Sie den Fortschritt mit Statusangaben und Fristen in Ihrer gesamten Content-Pipeline.

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen während der Bearbeitung und Freigabe.

Verwenden Sie die Struktur für Weltentstehungsprotokolle oder die Dokumentation von Überlieferungen wieder.

Mit den Ansichten „Liste“, „Kalender“ und „Gantt-Ansicht“ wird jeder Eintrag vom Entwurf zur Veröffentlichung weitergeleitet.

✨ Ideal für: Autoren, Editors und Geschichtenerzähler, die mehrere Entwürfe, Einträge zu Überlieferungen oder Artikel im Zusammenhang mit Magiesystemen oder Weltgestaltung verwalten.

👀 Wissenswertes: Das Wort „ Zauber ” bedeutete im Altenglischen ursprünglich „Geschichte” oder „Rede” – erst später erhielt es eine magische Bedeutung. Versuchen Sie, Zauber als gesprochene Sätze zu benennen, um diese Wurzeln widerzuspiegeln.

10. ClickUp-Kanban-Board-Vorlage

Kostenlose Vorlage erhalten Verfolgen Sie Ihren Fortschritt beim Aufbau von Magie mit der ClickUp-Kanban-Board-Vorlage.

Verfolgen Sie Ihr Magiesystem in Form einer kreativen Produktion. Mit der ClickUp-Kanban-Board-Vorlage können Sie Zaubersprüche, Fähigkeiten und Aufgaben sortieren in klare Phasen – Konzept, Definiert, Verfeinert, In Bearbeitung, Überprüfung und Erledigt.

Verschieben Sie Karten, während sich die Regeln, Limite und Konsequenzen festigen. Auf diese Weise können Sie große Ideen und Aufgaben in kleine Schritte unterteilen.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Visualisieren Sie den Fortschritt von Zaubersprüchen , Kräften und Systemdokumenten auf einen Blick.

Verwenden Sie Statusangaben (Offen, In Bearbeitung, Überprüfung, Blockiert, Geschlossen), um den Arbeitsfluss aufrechtzuerhalten.

Fügen Sie Felder für Elemente, Schulen, Kosten oder Zugriff auf Magie -Notizen hinzu.

Erkennen Sie Hindernisse frühzeitig und sorgen Sie für eine enge Kommunikation zwischen Autoren und Designern.

✨ Ideal für: Fantasy-Verfasser und RPG-Teams, die magische Arbeiten nach Phasen kategorisieren, Balance-Regeln einhalten und Synchronisierungen über Kapitel, Quests und Mechaniken hinweg durchführen.

Ansehen: Möchten Sie Ihr Magiesystem entwerfen, Überlieferungen skizzieren oder Spielmechaniken visuell darstellen? In diesem Video stellen wir die besten Mapping-Tools vor und vergleichen ihre Features und Stärken, damit Sie das perfekte Tool für Ihr Spiel oder Ihr Magierahmenwerk auswählen können.

11. ClickUp ChatGPT-Eingabeaufforderungen für Fantasy-Vorlagen

Kostenlose Vorlage erhalten Bringen Sie Ideen und Szenen mit vorgefertigten Eingabeaufforderungen in der ClickUp ChatGPT-Vorlage für Fantasy-Geschichten zum Laufen.

Die Vorlage „ “ von ClickUp ChatGPT Prompts for Fantasy Writing bietet Ihnen vorgefertigte Anregungen für Einleitungen, Wendungen, Zeichen und Weltdetails. Generieren Sie in wenigen Minuten Hooks, Quests und Szenen.

Halten Sie die besten Zeilen fest und passen Sie sie dann an Ihr Magiesystem an, von weichen magischen Mysterien bis hin zu klar definierten Regeln und Limiten.

Sie können alles an einem Ort entwerfen, bearbeiten und speichern, sodass Ihre Inspiration direkt in Ihren Workflow einfließt.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Prompt-Pakete für Einleitungen, Zeichen, Wendungen und Weltgestaltung

Schnelle Erfassung von Zaubersprüchen , Fähigkeiten und Handlungsideen, ohne den Kontext zu verlieren.

Listen und Ansichten zum Sortieren von Ideen nach Kapitel, Perspektive oder Magieanwendern .

Reibungsloser Übergang vom Brainstorming zum Entwurf und zur Überarbeitung

Verwenden Sie das verschachtelte Dokument, um 10 Genre-Vorgaben sowie eine größere Datenbank mit Vorgaben zu speichern.

✨ Ideal für: Fantasy-Autoren und RPG-Ersteller, die schnelle, strukturierte Anleitungen wünschen, um Welten zu erschaffen, Zeichen zu formen und Magiesysteme effizient zu gestalten.

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Skriptgeneratoren für schnelleres Schreiben von Szenen

12. Vorlage für Magiesysteme von Scribd

via Scribd

Bringen Sie Logik in Ihre Magie mit der Vorlage für Magiesysteme von Scribd. Dieses geführte Framework hilft Ihnen dabei, die magischen Gesetze Ihrer Welt zu definieren – wie sie funktioniert, wer sie ausübt und was sie kostet. Es eignet sich perfekt für Verfasser und Spieledesigner und verwandelt vage Ideen in strukturierte Systeme, die sich real und zweckmäßig anfühlen.

Sie werden Ursprünge, Regeln, Quellen, Benutzer, Mechanismen und soziale Konsequenzen erkunden. So wird sichergestellt, dass die Magie Ihrer Geschichte allmählich an Stärke gewinnt. Ganz gleich, ob Sie Elementarmagie, göttliche Kräfte oder artefaktbasierte Magie erschaffen, diese Checkliste sorgt für Konsistenz und Kohärenz.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Erklärt, wie Magie funktioniert und was sie regelt.

Gleicht Kräfte, Limite und Konsequenzen aus.

Fördert eine tiefere Weltgestaltung und Realismus .

Ideal für die Skizzierung einzigartiger Zaubersysteme oder RPG-Geschichten.

✨ Ideal für: Autoren und Spieledesigner, die logische, vielschichtige und glaubwürdige Magiesysteme entwickeln möchten.

13. Google Docs-Vorlage für Magiesysteme

via Google Docs

Die Google Docs-Vorlage für Magiesysteme ist ein unverzichtbares tool für Autoren und Spielleiter, die eine strukturierte Methode zur Darstellung der Magie ihrer Welt suchen. Sie führt Sie durch alle wichtigen Elemente, von der Definition, wer Magie einsetzen kann, bis hin zur Klärung ihrer Ursprünge, Regeln und Konsequenzen.

Basierend auf von der Community freigegebenen Vorlagen wie „Magic System Template 1. 1” ist es perfekt für alle, die Flexibilität wünschen. Jeder Abschnitt, wie Energiequelle, Zauberhilfen, Nachteile und gesellschaftliche Wahrnehmung, sorgt dafür, dass Ihre Magie in Ihrer Geschichte oder Kampagne konsistent und glaubwürdig bleibt.

🌻 Hier sind die Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Kostenlos, editierbar und anfängerfreundlich

Deckt Alles ab, von Kraftmechaniken bis hin zu Auswirkungen auf die Welt .

Hilft dabei, Konsistenz und Ausgewogenheit in Ihrer gesamten Geschichte zu wahren.

Einfach zu kopieren, auszufüllen und in Google Drive zu referenzieren.

✨ Ideal für: Autoren und RPG-Ersteller, die einen leicht verständlichen, strukturierten Leitfaden suchen, um gemeinsam oder alleine ihre eigenen Magiesysteme zu entwerfen.

👀 Wissenswertes: Mana stammt aus polynesischen/melanesischen Kulturen und bezieht sich auf spirituelle Kraft oder Autorität, nicht nur auf eine blaue Ressourcenleiste. Überlegen Sie, wie der Zugang zu Magie die Gesellschaft formen könnte.

Erschaffen Sie mit ClickUp Welten, die wie Magie funktionieren.

Großartige Geschichten werden wie die besten Magiesysteme aufgebaut, verfeinert und organisiert.

Wir haben die besten Vorlagen durchgesehen, um die Logik, die Überlieferungen und die Gesetze der Macht Ihrer Welt in Form zu bringen. Wenn Sie jedoch einen Ort suchen, an dem Ihre Ideen, Entwürfe und Designs alle zusammenkommen, ist ClickUp das wahre Zauberbuch.

Mit ClickUp können Sie Ihre Kapitel planen, Ihre Welten organisieren, Storyboards visualisieren und sogar gemeinsam mit KI kreativ werden.

Ob Sie sich nun für ein weiches Magiesystem entscheiden, das Raum für Wunder lässt, oder ein einzigartiges Magiesystem mit klar kalkulierten magischen Fähigkeiten entwerfen, streben Sie einen gleichwertigen Wert-Tausch an – Macht gegen Preis, damit Ihre Welt fair wirkt, wenn Elementarmagie auf das Alltägliche trifft.

Lassen Sie beim Schreiben von Fantasy-Geschichten die Konsequenzen sowohl die Seele als auch den Körper berühren – Heilungen, die den Zaubernden buchstäblich erschöpfen, und Regeln, die in der Grauzone verschwimmen –, damit jede Wahl eines Zauberspruchs Gewicht hat.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und beginnen Sie, Welten zu erschaffen, die so reibungslos funktionieren wie Ihre Fantasie. ✨