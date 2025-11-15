Die 10 besten KI-Sprachassistenten für 2025 (mit Anwendungsbeispielen)

KI beeinflusst sprachbasierte Interaktionen in allen Branchen. Tatsächlich wird prognostiziert, dass der weltweite Markt für Sprach-KI-Agenten auf massive 47,5 Milliarden US-Dollar wachsen wird, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 34,8 %.

Dank Deep-Learning-Fähigkeiten können KI-gestützte Sprachassistenten mittlerweile nicht mehr nur einfache Termine planen, sondern auch komplexere Aufgaben übernehmen, wie z. B. die Behebung technischer Probleme mithilfe geführter Arbeitsabläufe, die Lösung von Konflikten und die Bewertung der Absichten und des Budgets von Kunden, um ihnen relevante Produkte und Lösungen vorzuschlagen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten KI-Sprachassistenten vor und zeigen Ihnen, wie sie Geschäftsentscheidungen intelligenter, datengestützter gestalten und gleichzeitig das Kundenerlebnis verbessern.

KI-Sprachassistenten auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Tabelle aller tools, die es auf unsere Liste geschafft haben 👇

tool Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp Teams, bei denen Produktivität an erster Stelle steht und die eine sprachgesteuerte Verwaltung von Aufgaben wünschen Teamgröße: Beliebig KI-Agenten, Sprach-zu-Text, Meeting-Notizen, Suche im Workspace Free Forever, kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Monat ElevenLabs Ultrarealistisches Klonen von Stimmen und TTS Teamgröße: Ersteller, Support-Teams Stimmklonen, RAG, dynamische Variablen, geringe Latenz Free-Plan, kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Monat Lindy Automatisierung von No-Code-Sprach-Workflows Teamgröße: KMUs, Betriebsteams Visueller Builder, Multi-Agent-Flows, über 4000 Integrationen Free-Plan, Pro ab 49,99 $/Monat Deepgram Entwickler, die benutzerdefinierte KI-Sprachtools erstellen Teamgröße: Technisch orientierte Unternehmen ASR/TTS-APIs, Audio Intelligence, Steuerung während des Anrufs Free Stufe, kostenpflichtig ab 4.000 $/Jahr Synthflow Visuelles Design des Sprachagenten-Flow Teamgröße: Agenturen, Vertriebsteams Drag-and-Drop-Builder, Sprachoptimierung, App-Auslöser Kostenlose Testversion, Pläne ab 450 $/Monat Vapi Aufbau einer skalierbaren KI-Sprachinfrastruktur Teamgröße: Entwicklerteams, Call-Infrastruktur Echtzeit-Sprachinfrastruktur, Sandbox-Tests, Guardrails Kostenlos, Pay-as-you-go, Preise für Unternehmen Retell KI Ausführen von Batch-Anrufen und Überwachen von Anrufen Teamgröße: Enterprise BPOs Batch-Anrufe, Marken-Anrufer-ID, Analysen Free, ab 0,07 $/Minute, Preise für Unternehmen Cognigy Callcenter für Unternehmen Teamgröße: Große Callcenter Anrufweiterleitung, Zahlung während des Anrufs, Langzeitgedächtnis Benutzerdefinierte Preisgestaltung Murf. ai KI-Sprachaufnahmen in Studioqualität Teamgröße: Creator, Marketingfachleute Sprache Editor, Canva/Slides-Integration, Sprachsynchronisierung kostenlos, kostenpflichtig ab 29 $/Monat Bland Skalierbare Outbound-Sprachkampagnen Teamgröße: Vertrieb, Gesundheitswesen Visueller Builder, CRM-Aktionen, automatisch skalierbare Infrastruktur Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Worauf sollten Sie bei KI-Sprachassistenten achten?

Die richtige Wahl hängt ganz von Ihrem spezifischen Anwendungsfall und Ihren geschäftlichen Anforderungen ab. Es gibt jedoch einige Faktoren, die Sie unbedingt berücksichtigen sollten:

Latenz und Echtzeitleistung: Priorisieren Sie Sprach-KI-Agenten mit geringer Latenz. Wenn Ihr Anwendungsfall natürliche Unterhaltungen erfordert, sollten Sie eine Reaktionszeit von unter 800 Millisekunden anstreben.

Genauigkeit und Zuverlässigkeit: Suchen Sie nach einem KI-Sprachagenten, der menschliche Sprache auch bei unterschiedlichen Sprachen, Akzenten und Hintergrundgeräuschen genau transkribieren kann.

Benutzerdefinierte Anpassung und Kontrolle: Legen Sie fest, wie viel Kontrolle Sie über Ihre KI-Stimme haben möchten, sei es die Anpassung der Stimmcharakteristika, die Auswahl von KI-Modellen oder das Training anhand Ihrer internen Wissensdatenbank, um die Markenkonsistenz zu gewährleisten.

Integrationen: Wählen Sie ein tool, das sich leicht mit Ihren bestehenden Systemen verbinden lässt, darunter CRMs, Helpdesks und andere Datenbanken mit integrierten Konnektoren und APIs.

Sicherheit und Compliance: Achten Sie auf Features der Sicherheit wie End-to-End-Verschlüsselung und Schwärzung personenbezogener Daten (PII) sowie die Einhaltung von Standards wie SOC 2 und DSGVO.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

Die besten KI-Sprachassistenten

ClickUp (Am besten geeignet für Teams, die Produktivität + KI-Sprachintegration benötigen)

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, reduziert Arbeitsaufwand und vereint Aufgaben, Projekte, Dokumente, Ziele und Chatten in einem einzigen kollaborativen ClickUp-Workspace.

ClickUp Brain ist ein in ClickUp integrierter KI-Assistent, der die Produktivität steigert und Sprachfunktionen in das Projektmanagement integriert.

Mit ClickUp Brain können Sie:

Ideen sammeln, Briefings erstellen und Aufgaben delegieren

Erstellen Sie Notizen für wöchentliche Sprints

Erstellen Sie benutzerdefinierte KI-Agenten für jede Aufgabe ohne Code.

Durchsuchen Sie Aufgaben, Dokumente, Chats und tools, um sofortige Antworten mit vollständigem Kontext zu erhalten.

Sprechen Sie, um Aufgaben in Ihrem gesamten Arbeitsbereich zu erledigen.

Stellen Sie sich das wie eine zentrale Intelligenz vor, die als Verbindung zu allen Bereichen Ihrer Arbeit dient. Das Herzstück von Brain sind KI-Agenten und Talk-to-Text-Features.

ClickUp AI Agents sind autonome, intelligente Assistenten, die in Ihrem Arbeitsbereich Aufgaben überlegen, beantworten und ausführen können. Sie können einen Agenten erstellen, um Fragen Ihres Teams zu beantworten, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren oder benutzerdefinierte Agenten von Grund auf für Ihre individuellen Geschäftsanforderungen zu erstellen.

Da unsere Agenten ausschließlich auf interne Apps wie ClickUp Docs und ClickUp AI Notetaker als lebendige Wissensdatenbanken zurückgreifen, basiert jede Aktion auf zuverlässigen und aktuellen Informationen.

Erstellen und implementieren Sie ClickUp AI-Agenten, die in Ihrem Arbeitsbereich Aufgaben überdenken, beantworten und ausführen können.

Nutzen Sie die Talk-to-Text -Feature von ClickUp, um Sprachfunktionen in Ihren Arbeitsbereich zu integrieren.

Angenommen, Sie möchten ein Update von einem Teammitglied. Drücken Sie einfach „fn“ und sprechen Sie, als würden Sie mit Ihrem Assistenten sprechen: „Können Sie Jamie bitten, das Sprint-Dokument zu priorisieren und es mir bis morgen 17 Uhr freizugeben“, und ClickUp Brain verknüpft automatisch die richtigen Personen, Dokumente und Aufgaben.

Sagen Sie, wer, wann und was Sie mitteilen möchten, und lassen Sie die Talk-to-Text-Funktion von ClickUp Personen erwähnen, Dokumente verlinken und Ereignisse planen.

Darüber hinaus können Sie sogar von Ihren Android- oder iPhone-Geräten aus Sprache in Text umwandeln. Diktieren Sie Notizen, Aufgaben und Dokumente, ohne sich um ungleichmäßige Pausen oder Fehler sorgen zu müssen. Mit AI Auto-Edit poliert ClickUp Texte in Echtzeit. Unser tool unterstützt über 50 Sprachen und versteht kontextbezogene @mentions und Links, um Arbeit miteinander zu verknüpfen.

Die besten Features von ClickUp

ClickUp AI Agents: Erstellen und implementieren Sie No-Code-KI-Agenten, um Aufgaben zu automatisieren, autonome Antworten zu geben und Projekte zu verwalten. Verwenden Sie gebrauchsfertige Agenten wie den Projektmanager und den Deadline Guardian oder erstellen Sie benutzerdefinierte Agenten von Grund auf neu.

ClickUp Brain Talk-to-Text : Fügen Sie durch Sprechen Notizen, Aufgaben und Dokumente in Ihrem Arbeitsbereich hinzu. Unser Tool versteht mehr als 50 Sprachen und wandelt Sprache in Echtzeit in Text um, wobei kontextbezogene @mentions automatisch verknüpft werden.

ClickUp AI Notetaker : Erstellen Sie KI-Besprechungsnotizen und Transkriptionen aus Zoom-, Google Meet- und Microsoft Teams-Meetings. Halten Sie Diskussionen fest, erstellen Sie Zusammenfassungen und extrahieren Sie Aktionspunkte.

Stellen Sie kontextbezogene Fragen zu ClickUp-Aufgaben und -Dokumenten: Nutzen Sie KI, um sofortige, kontextreiche Antworten aus Ihrem gesamten ClickUp-Workspace und verbundenen Apps wie Google Drive und Salesforce zu erhalten.

Limit von ClickUp

Die mobile App spiegelt das funktionsreiche Design der Webplattform wider und kann manchmal überwältigend sein.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.450 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Das neue Brain MAX hat meine Produktivität erheblich gesteigert. Die Möglichkeit, mehrere KI-Modelle, darunter auch fortschrittliche Schlussfolgerungsmodelle, zu einem erschwinglichen Preis zu nutzen, macht es einfach, alles auf einer Plattform zu zentralisieren. Features wie Sprach-zu-Text, Aufgabe-Automatisierung und die Integration mit anderen Apps machen den Workflow viel reibungsloser und intelligenter.

Das neue Brain MAX hat meine Produktivität erheblich gesteigert. Die Möglichkeit, mehrere KI-Modelle, darunter auch fortschrittliche Schlussfolgerungsmodelle, zu einem erschwinglichen Preis zu nutzen, macht es einfach, alles auf einer Plattform zu zentralisieren. Features wie Sprach-zu-Text, Aufgabe-Automatisierung und die Integration mit anderen Apps machen den Workflow viel reibungsloser und intelligenter.

2. Eleven Labs (am besten geeignet für ultrarealistische Text-to-Speech-Funktionen und Klonen)

via ElevenLabs

Mit der ElevenLabs Agents Platform können Sie KI-Sprachagenten innerhalb weniger Minuten im Web, auf Mobilgeräten oder in der Telefonie einsetzen. Sie erzeugt einige der realistischsten KI-Stimmen, die nichts mit den roboterhaften Interaktionen zu tun haben, die wir alle leid sind.

Sie können aus über tausend KI-Stimmen in 32 Sprachen auswählen oder Ihre eigene Stimme anhand eines kurzen Beispiels (1–2 Minuten) klonen, um die vollständige Kontrolle über die Stimme Ihrer Marke zu behalten.

Sobald Sie die Basisstimme eingestellt haben, können Sie Tonfall, Akzent und Sprechgeschwindigkeit der KI-Stimmen jederzeit an verschiedene Sprachen, Regionen oder Kundentypen anpassen.

Die Sprachagenten von ElevenLabs verwenden ein optimiertes Turn-Taking-Modell mit extrem geringer Latenz (~75 ms+). Das bedeutet, dass sie Pausen, Überschneidungen und Unterbrechungen verstehen und Antworten in Echtzeit neu formulieren können. Wenn Benutzerdefinierte den Agenten unterbrechen oder über ihn hinwegreden, reagiert er also genau wie Sie es in echten Unterhaltungen tun würden.

Die besten Features von ElevenLabs

Nutzen Sie die integrierte Retrieval-Augmented Generation (RAG), um Agenten mit internen Dokumenten, FAQs und URLs zu versorgen, damit sie markengerechte Antworten abrufen und bereitstellen können.

Fügen Sie dynamische Variablen und Überschreibungen hinzu, um Interaktionen zu personalisieren, ohne benutzerdefinierte Kundendaten an die Basiskonfiguration des Agenten weiterzugeben.

Schließen Sie Ihren Agenten mit internen tools und APIs in Verbindung, um reale Aktionen wie Terminbuchungen oder die Aktualisierung von Bestellungen als Auslöser zu nutzen.

Limit von ElevenLabs

Die Sprachqualität ist zwar hoch, doch einige Benutzer empfinden das Sprachsynchronisations-Feature als durchschnittlich und machen Notiz vom Fehlen erweiterter benutzerdefinierter Optionen.

Preise von ElevenLabs

Free

Starter: 5 $ pro Monat

Ersteller: 11 $ pro Monat

Pro: 99 $ pro Monat

Scale : 330 $ pro Monat

Geschäft : 1.320 $ pro Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu ElevenLabs

G2: 4,5/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Elevenlabs?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Was mir an ElevenLabs am besten gefällt, ist die unglaubliche Qualität und der Realismus der Stimmen. Sie klingen natürlich, ansprechend und sind äußerst vielseitig, sodass sie sich perfekt für professionelle Projekte eignen.

Was mir an ElevenLabs am besten gefällt, ist die unglaubliche Qualität und der Realismus der Stimmen. Sie klingen natürlich, ansprechend und sind äußerst vielseitig, sodass sie sich perfekt für professionelle Projekte eignen.

3. Lindy (am besten geeignet für die Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse)

via Lindy

Lindy ist eine No-Code-KI-Assistenzplattform, mit der Sie Geschäftsprozesse mithilfe leistungsstarker Agenten automatisieren können. Das Tool bietet den einfachsten Ansatz zum Erstellen von Sprach-KI-Agenten.

Sie können Anruf-Flows mit einem visuellen Builder konfigurieren, in dem Sie Schritte einfach per Drag-and-Drop verschieben, sie mithilfe von Logik-Bereichen verbinden und entscheiden können, was einen Auslöser für eine Aktion auslöst.

Im Grunde genommen haben Sie vollständige Autonomie darüber, wie Agenten interagieren, wen sie benachrichtigen und was sie als Nächstes zu erledigen haben. Diese Autonomie ist besonders effektiv bei vorhersehbaren Anrufen, wie IVR-Workflows, Terminvereinbarungen und vielem mehr.

Über Sprachinteraktionen hinaus hilft Ihnen Lindy bei der Automatisierung von Aufgaben nach dem Anruf. Sie können Workflow-Schritte hinzufügen, um Anrufe zu protokollieren, CRM-Datensätze zu aktualisieren, Unterhaltungen zu versenden und Aktionen in Tausenden von Apps und Diensten als Auslöser zu verwenden.

Die besten Features von Lindy

Wählen Sie aus gebrauchsfertigen Vorlagen für KI-Sprachagenten oder beschreiben Sie Ihren Sprachablauf gegenüber Lindy AI, damit dieser in wenigen Minuten für Sie erstellt wird.

Entwerfen Sie Multi-Agent-Workflows, bei denen ein Agent Unterhaltungen initiieren und Anrufe an einen anderen weiterleiten kann.

Integrieren und verbinden Sie Ihre KI-Workflows mit über 4000 Apps von Drittanbietern, darunter CRMs, Datenbanken, Telefonsysteme und mehr.

Limit-Einschränkungen von Lindy

Da es sich nicht um einen typischen Sprach-KI-Agenten handelt, fehlen ihm die Nuancen und Features, die für Sprachinteraktionen in Echtzeit erforderlich sind.

Preise für Lindy

Free

Pro: 49,99 $ pro Monat

Geschäft: 199,99 $ pro Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Lindy-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,9/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Lindy?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Mir gefällt, wie intuitiv und benutzerfreundlich Lindy ist. Die Automatisierung lässt sich leicht erstellen, und die KI-Unterstützung beschleunigt die Lead-Generierung und -Nachverfolgung erheblich.

Mir gefällt, wie intuitiv und benutzerfreundlich Lindy ist. Die Automatisierung lässt sich leicht erstellen, und die KI-Unterstützung beschleunigt die Lead-Generierung und -Nachverfolgung erheblich.

4. Deepgram (am besten geeignet für API-first KI-Sprachagenten)

via Deepgram

Deepgram ist eine Sprach-KI-Plattform für Entwickler, die die vollständige Kontrolle über ihre Einrichtung haben möchten.

Es bietet eine einzige Plug-and-Play-API, die Sie in Ihr Telefonsystem, Ihre Website oder Ihre App einbetten können. Die API bündelt die beliebten Spracherkennungs- und Sprachsynthese-Modelle von Deepgram.

Sie können Ihren Sprach-API-Stack neu aufbauen und Ihre eigenen LLM- und Text-to-Speech-Modelle für eine bessere Kontrolle und Benutzerdefiniertheit einbringen.

Im Gegensatz zu No-Code-Agent-Buildern benötigen Sie jedoch fundierte Backend-Entwicklungskenntnisse, um Geschäftslogik, Benutzer-Workflows und app-spezifische Funktionen zu verwalten.

Die besten Features von Deepgram

Transkribieren Sie Telefonate mit lauten Hintergrundgeräuschen, wie z. B. in geschäftigen Büros oder Callcentern, mit dem Modell zur Erkennung menschlicher Sprache.

Koordinieren Sie Sprachagenten mithilfe von Barge-In-Erkennung, Turn-Taking-Vorhersage, Funktion-Aufruf und Mid-Session-Steuerung für reibungslose Telefonate.

Nutzen Sie die integrierte Audio Intelligence, um Stimmungen zu erkennen, die Absicht des Sprechers zu erkennen, Unterhaltungen zusammenzufassen und Schlüssel-Themen zu identifizieren.

Limitations von Deepgram

Schnelle oder sich überschneidende Sprache kann die Zeichensetzung und Struktur der Ausgabe durcheinanderbringen, was bedeutet, dass Benutzer diese manchmal manuell bereinigen müssen.

Preise von Deepgram

Free

Wachstum: 4.000 $+ pro Jahr

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Deepgram-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Deepgram?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Die Transkriptionsqualität ist solide, auch wenn die Audioaufnahme nicht kristallklar ist. Das Programm verarbeitet Echtzeit-Audio sehr gut, und die Streaming-API hat eine extrem geringe Latenz, was für Live-Apps ein großer Vorteil ist.

Die Transkriptionsqualität ist solide, auch wenn die Audioaufnahme nicht kristallklar ist. Das Programm verarbeitet Echtzeit-Audio sehr gut, und die Streaming-API hat eine extrem geringe Latenz, was für Live-Apps ein großer Vorteil ist.

5. Synthflow (am besten geeignet für die visuelle Gestaltung von Unterhaltungs-Flow)

via Synthflow

Mit Synthflow können Sie KI-Agenten mithilfe von natürlichen Sprachbefehlen erstellen oder zum Drag-and-Drop-Flow-Designer wechseln, um die vollständige Kontrolle über den Anrufablauf und die Logik zu erhalten.

Sobald die Logik festgelegt ist, können Sie mit dem Tool die Agenten hinsichtlich des verwendeten KI-Modells und der Interaktion mit Kunden benutzerdefiniert anpassen.

Mit Unterstützung für über 30 Sprachen und integrierter Bearbeitung können Sie KI-Stimmen für branchenspezifische Fachbegriffe, benutzerdefiniertes Vokabular, Sprechgeschwindigkeit, Umgang mit Unterbrechungen und vieles mehr konfigurieren.

Für große Agenturen oder Geschäfte, die mehrere Clients verwalten, ermöglicht Synthflow die Bereitstellung von White-Label-Agenten unter verschiedenen Unterkonten.

Die besten Features von Synthflow

Wählen Sie aus gebrauchsfertigen KI-Sprachagenten-Vorlagen für Live-Anrufe, einschließlich eingehender Support-Anrufe und Verkaufsgespräche, oder erstellen Sie mit dem Flow Designer benutzerdefinierte Sprachagenten.

Als Auslöser verwenden Sie Aktionen in über 200 Apps, darunter Telefonsysteme, CRMs und Kalender, indem Sie diese als Schritte zum Agenten-Workflow hinzufügen.

Setzen Sie KI-Sprachagenten mit Sicherheitsvorkehrungen ein, die sicherstellen, dass die KI Daten aus zugelassenen Wissensquellen bezieht, um genaue und markensichere Antworten zu geben.

Limitations von Synthflow

Einige Benutzer berichten von einer hohen Latenzrate und der Unmöglichkeit, Unterhaltungen fortzusetzen, wenn sie mitten im Satz unterbrochen werden.

Preise für Synthflow

Kostenlose Testversion verfügbar

Pro: 450 $ pro Monat

Wachstum: 900 $ pro Monat

Agentur: 1400 $ pro Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Synthflow-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Synthflow?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Mir gefällt besonders, wie schnell man einen KI-Anrufablauf erstellen kann, der natürlich und dialogorientiert klingt. Durch die Möglichkeit, Verzweigungslogik für verschiedene Lead-Antworten zu entwerfen, fühlt es sich an, als würde ein echter menschlicher Agent den Anruf bearbeiten. Außerdem kann ich Aktionen wie die Qualifizierung von Leads, die Buchung von Terminen und vieles mehr automatisieren.

Mir gefällt besonders, wie schnell man einen KI-Anrufablauf erstellen kann, der natürlich und dialogorientiert klingt. Durch die Möglichkeit, Verzweigungslogik für verschiedene Lead-Antworten zu entwerfen, entsteht der Eindruck, dass ein echter menschlicher Agent den Anruf bearbeitet. Außerdem kann ich Aktionen wie die Qualifizierung von Leads, die Buchung von Terminen und vieles mehr automatisieren.

6. Vapi (Am besten geeignet für Entwickler-orientierte API für Sprachprodukte)

via Vapi

Vapi ist eine entwicklerorientierte Plattform für die Erstellung programmierbarer, hochgradig konfigurierbarer Sprach-KI-Produkte in großem Maßstab. Dank des API-orientierten Ansatzes können Teams mithilfe von benutzerdefiniertem Code festlegen, wie Anrufe behandelt werden, und dabei die Logik und Eingabeaufforderungen umfassend steuern.

Die Echtzeit-Audioinfrastruktur des tools bietet eine Latenz von unter 500 ms, selbst wenn täglich Tausende von Anrufen gleichzeitig bearbeitet werden. Darüber hinaus verhindern integrierte Schutzvorrichtungen für Unterhaltungen Modellhalluzinationen, sodass die Unterhaltungen natürlich und gleichzeitig reguliert bleiben.

Vapi funktioniert gut mit externen TTS-/ASR-Engines, sodass Sie Anbieter wie ElevenLabs für Sprache und Deepgram für ASR kombinieren können. Für Teams, die die Kontrolle über die Anrufweiterleitung und eine präzise Abrechnung wünschen, ist Vapi eine gute Wahl.

Die besten Features von Vapi

Wählen Sie aus Tausenden von gebrauchsfertigen Sprachagent-Vorlagen oder konfigurieren Sie die Sprach-API, um die Stimme, Logik und das Verhalten des Agenten zu steuern.

Nutzen Sie die integrierte Sandbox, um KI-Agenten mit verschiedenen Variationen von Eingabeaufforderungen, Stimmen und Flows zu simulieren oder zu testen, bevor Sie sie in die Produktion übernehmen.

Behandeln Sie Unterbrechungen während eines Anrufs reibungslos mit tools wie Mid-Call Barge-In, Guardrails und Context Passing.

Limit von Vapi

Erfordert die Einbindung von Entwicklern für komplexe Workflows und Systemintegrationen.

Preise für Vapi

Free

Pay As You Go: nutzungsabhängig

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Vapi-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Retell KI (am besten geeignet für die Bereitstellung und Überwachung von Batch-Anrufen)

via Retell KI

Suchen Sie nach einer unternehmensorientierten Plattform zum Erstellen, Testen und Überwachen skalierbarer KI-Sprachagenten? Retell AI kann hohe Anrufvolumina mit integrierten Features wie Batch-Anrufen, Marken-Anrufer-ID und gleichzeitigen Anrufen bewältigen.

Sie können Agenten sowohl mit einem visuellen Unterhaltung-Flow-Builder als auch mit umfangreichen Entwicklerfunktionen über die API erstellen.

Die Agenten führen eine automatische Synchronisierung mit Ihrer bestehenden Wissensdatenbank, wie Websites oder Dokumenten, durch und verfügen über ein natives Turn-Taking-Modell, um Unterbrechungen während echter Unterhaltungen zu bewältigen. Allerdings müssen Sie mit einer Latenz von ~ 800 ms rechnen, die über dem Branchenbenchmark liegt.

Die besten Features von Retell KI

Verwenden Sie tools für Massenanrufe, um Outbound-Kampagnen mit Marken-Anrufer-ID, Conversion-Nachverfolgung und verifizierten Nummern durchzuführen, damit Ihre Anrufe nicht als Spam markiert werden.

Umgehen Sie IVR-Systeme mit Sprachagenten, die den Kontext verstehen und die richtigen Ziffern in der richtigen Reihenfolge drücken können.

Überwachen Sie Anrufkampagnen, verfolgen Sie den Erfolg, analysieren Sie die Stimmung der Benutzer und die Gesamtlatenz von Anrufen mit einem zentralisierten Dashboard.

Limit von Retell AI

Sprachklonen wird nicht nativ unterstützt, und die benutzerdefinierten Anpassungsoptionen für Sprecher sind limitiert.

Preise für Retell KI

Free

Pay-as-you-go: 0,07 $+ pro Minute

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Retell KI

G2: 4,8/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Retell KI?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Was uns an Retell AI am besten gefällt, ist die Fähigkeit, dank Echtzeit-Synthese- und Transkriptionsmodellen unglaublich natürliche Sprachinteraktionen zu bieten. In unseren KI-Agenten-Projekten, insbesondere mit Kunden, war dies eine Schlüssel-Lösung, um reibungslose, genaue und skalierbare Unterhaltungen zu erzielen.

Was uns an Retell AI am besten gefällt, ist die Fähigkeit, dank Echtzeit-Synthese- und Transkriptionsmodellen unglaublich natürliche Sprachinteraktionen zu bieten. In unseren KI-Agenten-Projekten, insbesondere mit Kunden, war dies eine Schlüssel-Lösung, um reibungslose, genaue und skalierbare Unterhaltungen zu erzielen.

via Cognigy

Cognigy ist eine dialogorientierte KI-Plattform für Unternehmen, die für Contact Center und große Unternehmen entwickelt wurde, die täglich Tausende von Anrufen bearbeiten.

Das Tool geht über einen einfachen IVR-Flow hinaus und bietet einen visuellen Drag-and-Drop-Builder zum Erstellen von Sprachagenten mit erweiterten Routing-, Fallback- und Eskalationsregeln, die alle für den Einsatz mit hohem Volumen ausgelegt sind.

Sie können damit auch Agenten für verschiedene Zwecke erstellen, z. B. Self-Service-Sprachagenten, digitale Agenten zum Chatten, und sogar einen „Agent Copilot”, der Ihre menschlichen Mitarbeiter in Echtzeit unterstützt.

Die Sprachanalyse ist integriert. So können Sie die Leistung überwachen und den Erfolg jedes Agenten in Echtzeit optimieren. Das macht es ideal für Branchen wie das Bankwesen oder die Telekommunikation, in denen eine komplexe Anrufbearbeitung erforderlich ist.

Die besten Features von Cognigy

Ermöglichen Sie Ihren benutzerdefinierten Kunden, während eines Anrufs Fotos aufzunehmen, Speicherorte zu freigeben, Zahlungen auszuführen, Signaturen zu übermitteln und vieles mehr.

Integrieren Sie Sprach-KI in gängige Telekommunikationssysteme (Genesys, Avaya usw.), Datenquellen, CRM- und ERP-tools.

Bearbeiten Sie längere Anrufe ohne Kontextverlust dank Echtzeit-Stimmungsanalyse und Langzeitgedächtnis.

Limitations von Cognigy

Es fehlt eine wirklich no-Code-Oberfläche, und für die Erstellung benutzerdefinierter Erweiterungen sind möglicherweise technische Kenntnisse wie API, JavaScript, HTTP usw. erforderlich.

Preise von Cognigy

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Cognigy

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Murf. ai (Am besten geeignet für Voiceovers für sozialen Inhalt)

Murf. ai konzentriert sich auf KI-Voiceovers in Studioqualität und wurde für Ersteller entwickelt, die realistische Erzählungen für Videos, Kurse, Podcasts oder Marketinganzeigen benötigen.

Es verfügt über mehr als 200 realistische KI-Stimmen in über 20 Sprachen und Akzenten, die in Tonhöhe, Geschwindigkeit und Betonung anpassbar sind. Außerdem bietet es Features für Sprachklonen, KI-Synchronisation und einen Stimmverzerrer.

Murf entwickelt jedoch keine abgeschlossenen Sprachagenten. Es bietet lediglich die Text-to-Speech-Komponente, die Sie in andere Workflows integrieren oder als eigenständiges IVR-System verwenden können.

Die besten Features von Murf.ai

Verwenden Sie den integrierten Editor, um die Aussprache zu optimieren, Wörter zu betonen, die Geschwindigkeit anzupassen oder Pausen einzufügen, ohne zusätzliche Audio-tools zu benötigen.

Fügen Sie Ihren Projekten direkt in Plattformen wie Canva, PowerPoint und Google Slides Voiceovers hinzu.

Verwenden Sie den Editor der Zeitleiste, um eine perfekte Synchronisierung von Voiceover-Audio mit Folien oder Videos zu erreichen.

Einschränkung von Murf.ai

Einige Sprachausgaben klingen in bestimmten Sprachen oder komplexen Skripten etwas roboterhaft.

Preise für Murf.ai

Free

Ersteller: 29 $ pro Monat

Geschäft: 99 $ pro Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Murf. ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 1.400 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Murf.ai?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Es erzeugt natürlich klingende KI-Stimmen, die sich leicht benutzerdefiniert anpassen lassen, und bietet viele Sprachen und Stile, die sich perfekt für die schnelle und einfache Erstellung professioneller Sprachaufnahmen eignen.

Es erzeugt natürlich klingende KI-Stimmen, die sich leicht benutzerdefiniert anpassen lassen, und bietet viele Sprachen und Stile, die sich perfekt für die schnelle und einfache Erstellung professioneller Sprachaufnahmen eignen.

10. Bland (Am besten geeignet für skalierbare Outbound-Anrufkampagnen)

via Bland

Wenn Sie nach einer KI-Plattform suchen, mit der Sie ausgehende Anrufe mit menschenähnlichen Sprachagenten automatisieren können, ist Bland eine gute Wahl. Mit einem visuellen Builder können Sie Live-Anrufabläufe mit benutzerdefinierten Pfaden, Auslösern und Aktionen entwerfen, die eine Verbindung zu Ihrer bestehenden Technologie herstellen – beispielsweise zur Aktualisierung Ihres CRM oder zur Buchung von Kalenderterminen.

Mit integrierten Unterhaltung-Steuerungen verhindert das tool, dass Agenten vom Skript abweichen oder Themen außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs behandeln. Sie können auch die Interaktion der Agenten benutzerdefiniert anpassen, indem Sie Beispiel-Dialoge und Kundenkontexte bereitstellen.

Bland kann zwar offene Anrufe bearbeiten, der Prozess ist jedoch nicht transparent, was das Risiko der Compliance erhöht. Dennoch eignet sich die Lösung perfekt für eingehende Anrufe, um Support zu leisten, wie Terminvereinbarungen, Informationserfassung, Überprüfung usw.

Die besten Features von Bland

Verwenden Sie einen visuellen Flow Builder, um die Unterhaltungen der Agenten zu erstellen und zu steuern und sicherzustellen, dass die Agenten markengerecht bleiben.

Schließen Sie den KI-Agenten mit Ihrem CRM oder anderen tools in Verbindung, um Aktionen wie Terminbuchungen oder die Aktualisierung von Kundendatensätzen in Echtzeit durchzuführen.

Bewältigen Sie umfangreiche Outbound-Anrufkampagnen mit einer automatisch skalierbaren Infrastruktur, die hohe Volumina verarbeiten kann.

Unauffällige Limitierungen

Ethische Bedenken und Transparenzprobleme, nachdem unabhängige Tests gezeigt haben, dass Agenten möglicherweise so programmiert sind, dass sie ihre KI-Natur verbergen.

Unauffällige Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Unauffällige Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Wie funktioniert die Arbeit von KI-Sprachassistenten?

KI-Sprachassistenten arbeiten mit einem fortschrittlichen Echtzeitprozess, der gesprochene Worte in intelligente Aktionen umwandelt und die Antworten dann wieder in natürlich klingende Sprache umwandelt.

Der Prozess besteht aus vier Schlüssel-Phasen:

Automatische Spracherkennung (ASR): Dies sind die „Ohren“ des Agenten. Wenn ein Benutzer spricht, erfasst das ASR-Modell die Audioaufnahme und wandelt sie in Text um.

Natürliche Sprachverarbeitung (NLP) und Sprachverständnis (NLU): Sobald die Sprache in Text umgewandelt wurde, analysieren NLP-Algorithmen deren Bedeutung. Sie erkennen Absichten, identifizieren Ziele und extrahieren Schlüssel-Details wie Daten oder Namen, um den Kontext zu verstehen.

Antwortgenerierung mit Large Language Models (LLMs): Nachdem der Agent die Anfrage des Benutzers verstanden hat, verwendet er ein LLM wie GPT-4, um eine relevante und kontextbezogene Antwort zu formulieren.

Text-to-Speech (TTS)-Synthese: Der Text des LLM wird mithilfe einer TTS-Engine wieder in hörbare Sprache umgewandelt. Moderne TTS-Systeme sind hochentwickelt und steuern Rhythmus, Betonung und Intonation der Sprache, um eine natürliche und menschenähnliche Sprache als Ausgabe zu erzeugen.

Vorteile der Verwendung von KI-Sprachassistenten

Die Integration von Sprach-KI-Agenten in Geschäftsabläufe hat viele strategische Vorteile:

Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerung: Durch die Bearbeitung sich wiederholender Anrufe reduziert ein KI-Telefonagent die Kosten pro Anruf und entlastet menschliche Agenten, sodass diese sich auf hochwertige, komplexe Kundenprobleme konzentrieren können.

24/7-Verfügbarkeit und weltweite Abdeckung: Im Gegensatz zu menschlichen Agenten können KI-Telefonagenten mehrere Anrufe in verschiedenen Sprachen bearbeiten, ohne müde zu werden oder aufgrund von Zeitzonen den Überblick zu verlieren.

Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit (CSAT): Beenden Sie frustrierende Wartezeiten ein für alle Mal. Durch sofortige Antworten und sofortige Lösungen für häufig gestellte Fragen steigern Sie die Kundenzufriedenheit und stärken die Kundenbindung.

Verbessern Sie die Datenerfassung: KI-Telefonagenten erleichtern das Sammeln, Verarbeiten und Speichern von Daten. Mit einigen tools können Anrufer während des Gesprächs auch Signaturen einreichen, Transaktionen ausführen und Fotos aufnehmen.

Echtzeit-Anrufprotokolle und Einblicke: Ein Sprachagent übernimmt automatisch die Aufgaben nach dem Anruf. Er transkribiert, protokolliert und analysiert Anrufe hinsichtlich der Kundenstimmung und häufiger Probleme und erstellt einen detaillierten Bericht für jeden Anruf.

Personalisierung in großem Maßstab: Sprach-KI-Agenten können auf Ihr CRM und andere Systeme des Geschäfts zugreifen, um Interaktionen zu personalisieren. Sie können Kunden mit ihrem Namen begrüßen, auf frühere Interaktionen Bezug nehmen und Empfehlungen aussprechen, wodurch ein persönlicheres Erlebnis entsteht.

Die besten Anwendungsfälle für KI-Sprachassistenten

Hier sind einige Bereiche, in denen KI-Sprachassistenten eine hohe Akzeptanzrate haben.

1. Kundenservice

KI-Sprachassistenten können rund um die Uhr sofort auf Kundenfragen reagieren, Bestellaktualisierungen bereitstellen, Abfragen zur Bestellnachverfolgung beantworten und Rücksendungen bearbeiten.

2. Projektmanagement

Mit allgemeinen PM-tools sind etwa 5 bis 7 mühsame Klicks erforderlich, um eine Aktualisierung zu einer Aufgabe zu erhalten. Was wäre, wenn Sie Ihre Aufgaben per Sprachbefehl diktieren und die KI in Ihrem Arbeitsbereich arbeiten lassen könnten?

Das Talk-to-Text-Feature von ClickUp macht Transkriptionssoftware überflüssig, hilft bei der Transkription interner Meetings und fungiert als Ihr persönlicher KI-Assistent.

3. Gastgewerbe

Hotels und Reisebüros setzen KI intensiv im Kundenservice ein, um Reisenden rund um die Uhr telefonische Unterstützung zu bieten. Mehrsprachige Assistenten können Kunden aus aller Welt bei der Buchung von Reisen oder der Bestätigung von Reiserouten helfen.

4. Terminplanung

Sprachassistenten vereinfachen den Terminbuchung-Workflow, indem sie Termine basierend auf der Verfügbarkeit bestätigen oder verschieben. Sie können auch in CRM- und Kalender-tools integriert werden, um Doppelbuchungen zu vermeiden.

Häufig gestellte Fragen

Sprachassistenten führen echte Unterhaltungen und beantworten Fragen während eines Anrufs. Chatbots führen Unterhaltungen über Text. Entscheiden Sie sich für Sprache, wenn Latenz, Audio-Prosodie und Telefonie-Integration wichtig sind. Viele Produktionssysteme kombinieren beides für eine Omnichannel-Abdeckung.

ClickUp unterstützt Übersetzungen und Lokalisierungen in mehreren Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Schwedisch, Niederländisch, Koreanisch und mehr. ElevenLabs und Murf bieten mehrsprachige TTS. Deepgram unterstützt viele ASR-Sprachen.

Ja. Agenten können auf jede gesprochene Sprache abgestimmt und mit Aussprachelisten oder Wissensdatenbanken ausgestattet werden, um Fachjargon und Produktnamen zu verarbeiten.

Rechnen Sie mit Minutengebühren für Sprache sowie separaten ASR- und TTS-Kosten. Orchestrierungsebenen können zusätzliche Plattformgebühren verursachen. Führen Sie einen Pilotversuch durch, simulieren Sie die erwarteten Minuten und die Gleichzeitigkeit und erstellen Sie ein Kostenmodell, bevor Sie sich committen.

ClickUp ist eine gute Wahl, wenn Sie Sprachbefehle in Workflows umwandeln und automatisch Zusammenfassungen erstellen, Transkriptionen erstellen und Aktionspunkte aus Meetings erfassen möchten.

Die Sicherheit hängt von den Kontrollen des Anbieters ab: SOC 2, HIPAA, Verschlüsselung und VPC-/On-Prem-Optionen. Wählen Sie Anbieter, die Zertifizierungen veröffentlichen und geeignete Bereitstellungsmodelle für sensible Informationen anbieten.

Einige Anbieter bieten On-Premise- oder Edge-Bereitstellungen für ASR oder TTS an. Vollständige Offline-Stacks sind komplex und teuer. Wenn Sie einen Offline-Betrieb benötigen, sollten Sie Anbietern mit On-Premise- oder Privat-Cloud-Optionen den Vorzug geben.