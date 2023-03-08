Bezirke, in denen die meisten Menschen von zu Hause aus arbeiten, in jedem Bundesland

Als die COVID-19-Pandemie Anfang 2020 ausbrach, wurden alle Aufgaben, die sich an eine Fernaktivität anpassen ließen, auf diese Weise erledigt - Fitnesskurse, Happy Hours, sogar Arztbesuche - und, ganz entscheidend, der Arbeitstag.
Viele Menschen blieben jedoch vor Ort, teilweise abhängig von der Aufgabe oder dem Job. Eine im Oktober 2020 durchgeführte Umfrage des Pew Research Center ergab, dass 71 % der Menschen die ihre Arbeit aus der Ferne erledigen konnten, arbeiteten auch aus der Ferne. Allerdings war die Wahrscheinlichkeit, dass Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen dies zu erledigten, geringer, unabhängig von ihren Arbeitsaufgaben.
Auch die Geografie spielte eine Rolle: Städte waren wahrscheinlicher einer OECD-Analyse zufolge eher ferngesteuerte Arbeitsplätze haben, aber viele ländliche Gebiete versuchten, Arbeitnehmer anzuziehen die nun von überall aus arbeiten konnten.
Die Verlagerung zur Remote-Arbeit war noch nicht ganz abgeschlossen, als die Büros wieder für die Arbeit vor Ort geöffnet wurden: Laut einer anderen Umfrage des Pew Research Center, arbeiteten 59 % der Befragten immer noch per Fernzugriff im Jahr 2022. ClickUp verwendet Daten des Census Bureau aus dem American Community Survey 2021, um den Bezirk in jedem Bundesstaat zu finden, in dem der Anteil der Menschen, die zumindest zeitweise von zu Hause aus arbeiten, am höchsten ist.
Natürlich ist der Grund, warum sich viele Arbeitnehmer für die Telearbeit entscheiden, im Jahr 2023 ein anderer als im März 2020. In derselben Umfrage des Pew Research Center aus dem Jahr 2022 gaben die Befragten an, dass sie durch die Arbeit von zu Hause aus ihr Privatleben besser mit der Arbeit in Einklang bringen und Termine besser einhalten können. Im Vergleich zu 2020 gaben weniger Telearbeiter an, sie seien besorgt, COVID-19 ausgesetzt zu sein.
Darüber hinaus ergab eine von McKinsey and Company durchgeführte Umfrage aus dem Jahr 2022, dass von den befragten Fachleuten, die die Möglichkeit hatten, von zu Hause aus zu arbeiten, 87 % nutzten diese Möglichkeit davon. Eine flexible Arbeitszeitregelung wurde sogar als drittstärkster Motivator für die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz genannt.
Wie steht es also um die Remote-Arbeit im Lande? Nahezu 18 % der Amerikaner die an der American Community Survey des Census Bureau aus dem Jahr 2021 teilgenommen haben, gaben an, dass sie in der vergangenen Woche zumindest teilweise von zu Hause aus gearbeitet haben. Das sind 27,6 Millionen Menschen etwa das Dreifache der 9 Millionen, die 2019 angaben, von zu Hause aus zu arbeiten .
Natürlich variiert der Anteil der Fernarbeitskräfte von Bundesstaat zu Bundesstaat: Fast die Hälfte der Berufstätigen im District of Columbia arbeitete 2021 per Fernzugriff, und fast ein Viertel der Arbeitnehmer in Washington, Maryland, Colorado und Massachusetts loggte sich auch von zu Hause aus ein.
In dieser Analyse wurden die Verbindungen nach der Zahl der Beschäftigten in einem Bezirk unterbrochen. Schätzungen aus dem American Community Survey für ein einzelnes Jahr waren nur für etwa 620 Bezirke verfügbar - diejenigen mit populationen über 65.000 -von über 3.000 landesweit, wurden aber aufgrund der extremen Veränderungen bei der Arbeit von zu Hause aus in den letzten Jahren anstelle von Fünfjahresschätzungen verwendet. Die Staaten sind hier in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.
Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wo in Ihrem Bundesland die meisten Menschen von zu Hause aus arbeiten.
Alabama: Madison County
über Canva
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 19.2% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 193.623
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 9.6% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 2,2 Millionen
Alaska: Stadtbezirk Anchorage
über Canva
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 12.6% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 145.508
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 10.3% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 343.883
Arizona: Maricopa County
über Gregory E. Clifford // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 23.8% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 2,2 Millionen
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 20.7% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im ganzen Land (ab 16 Jahren): 3,3 Millionen
Arkansas: Landkreis Benton
über shuttersv // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 21.5% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Beschäftigten im Bezirk (ab 16 Jahren): 145.609
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 9.7% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,3 Millionen
Kalifornien: Bezirk San Francisco
über Canva
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 45.6% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 438.943
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 21.4% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 17,8 Millionen
Colorado: Boulder County
über Maciej Bledowski // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 36.3% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 172.868
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 23.7% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 3,0 Millionen
Connecticut: Fairfield County
über Canva
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 23.5% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 479.278
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 19.5% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,8 Millionen
Delaware: New Castle County
über Real Window Creative // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 23.6% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 275.885
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 18.6% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 455.993
Florida: Bezirk Seminole
über Brittx // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 25.6% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 240.502
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 16.6% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 9,9 Millionen
Georgia: Fulton County
über Brett Barnhill // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 36.3% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 558.580
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 18.2% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 5,0 Millionen
Hawaii: Bezirk Hawaii
über dirkr // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 13.0% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 82.140
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 10.7% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 668.446
Idaho: Bezirk Ada
über Charles Knowles // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 20.0% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 254.309
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 13.3% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 889.536
Illinois: DuPage County
über Canva
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 26.7% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 468.211
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 19.3% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 6,0 Millionen
Indiana: Bezirk Hamilton
über Canva
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 27.4% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 187.363
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 11.9% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 3,2 Millionen
Iowa: Bezirk Dallas
über Jacob Boomsma // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 27.4% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 59.377
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 13.4% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,6 Millionen
Kansas: Bezirk Johnson
über Canva
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 27.1% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 329.827
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 13.8% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,4 Millionen
Kentucky: Bezirk Oldham
über Stephen Bailey // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 21.4% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 33.386
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 11.5% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 2,0 Millionen
Louisiana: Orleans Parish
über TFoxFoto // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 17.8% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Beschäftigten im Bezirk (ab 16 Jahren): 164.397
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 8.4% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,9 Millionen
Maine: Cumberland County
über Joseph Sohm // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 26.3% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 161.823
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 17.7% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 660.465
Maryland: Montgomery County
über Canva
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 37.1% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 540.481
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 24.0% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 3,1 Millionen
Massachusetts: Middlesex County
über Joseph Sohm // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 32.3% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 866.649
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 23.7% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 3,5 Millionen
Michigan: Washtenaw County
über Jacob Boomsma // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 29.5% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 183.684
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 16.4% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im ganzen Land (ab 16 Jahren): 4,5 Millionen
Minnesota: Bezirk Washington
über Jeff Lueders // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 32.3% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 140.694
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 20.9% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 2,9 Millionen
Mississippi: DeSoto County
über Monarch Productions // Shutterstockk
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 10.2% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 91.372
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 6.3% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,2 Millionen
Missouri: St. Charles County
über Rob Neville Photos // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 22.6% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 216.203
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 14.7% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 2,9 Millionen
Montana: Bezirk Gallatin
über Madison Kent // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 18.0% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 66.583
- Personen, die im gesamten Bundesstaat von zu Hause aus arbeiten: 14.0% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 522.807
Nebraska: Bezirk Douglas
über Canva
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 19.1% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 303.363
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 12.8% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,0 Millionen
Nevada: Bezirk Washoe
über Jacob Boomsma // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 14.2% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 245.560
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 13.0% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,4 Millionen
New Hampshire: Hillsborough County
über Canva
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 22.7% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 233.146
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 19.3% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 733.129
New Jersey: Somerset County
über FotosForTheFuture // Shutterstock
- Personen, die innerhalb der Grafschaft von zu Hause aus arbeiten: 31.4% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Beschäftigten im Bezirk (ab 16 Jahren): 178.934
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 22.1% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 4,4 Millionen
New Mexico: Bezirk Santa Fe
über Jimack // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 24.3% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 69.704
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 15.2% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 877.399
New York: New Yorker Bezirk
über pisaphotography // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 36.5% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 793.149
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 19.6% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 9,0 Millionen
North Carolina: Orange County
über Bryan Pollard // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 35.2% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 71.761
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 18.8% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 4,9 Millionen
North Dakota: Bezirk Cass
über Guy William // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 13.7% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 107.722
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 8.9% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 397.892
Ohio: Delaware County
über dvgpro // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 32.1% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 116.974
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 14.8% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 5,5 Millionen
Oklahoma: Bezirk Tulsa
über Valiik30 // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 14.0% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 311.061
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 10.4% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,8 Millionen
Oregon: Bezirk Multnomah
über Josemaria Toscano // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 32.1% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 425.906
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 22.7% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 2,0 Millionen
Pennsylvania: Bezirk Chester
über LittleKitty // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 29.1% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 280.530
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 18.7% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 6,1 Millionen
Rhode Island: Bezirk Newport
über Ramunas Bruzas // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 23.2% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 42.058
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 17.5% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 533.088
South Carolina: Bezirk York
über Nolichuckyjake // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 18.5% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 137.482
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 11.7% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 2,3 Millionen
South Dakota: Minnehaha County
über Steven Frame // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 14.7% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Beschäftigten im Bezirk (ab 16 Jahren): 109.606
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 11.1% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 445.606
Tennessee: Bezirk Williamson
über Canva
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 31.3% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 131.742
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 14.0% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 3,2 Millionen
Texas: Bezirk Travis
über Canva
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 36.2% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 731.623
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 16.3% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 13,6 Millionen
Utah: Salt Lake County
über Canva
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 23.5% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 613.545
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 20.0% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,6 Millionen
Vermont: Bezirk Chittenden
über Erika J Mitchell // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 26.4% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 91.678
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 19.6% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 327.910
Virginia: Bezirk Arlington
Orhan Cam // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 48.8% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Beschäftigten im Bezirk (ab 16 Jahren): 142.653
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 22.3% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 4,3 Millionen
Washington DC
über Orhan Cam // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 48.3% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 354.033
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 48.3% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 354.033
Washington: King County
über kan_khampanya // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 38.3% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 1,2 Millionen
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 24.2% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im ganzen Land (ab 16 Jahren): 3,7 Millionen
West Virginia: Landkreis Monongalia
über Canva
- Personen, die von zu Hause aus arbeiten, innerhalb des County: 16.1% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 50.715
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 10.2% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 707.299
Wisconsin: Dane County
über Paul Brady Fotografie // Shutterstock
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 24.4% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 313.158
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 14.8% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 2,9 Millionen
Wyoming: Landkreis Natrona
über Canva
- Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 7.3% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 38.741
- Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 8.9% der Erwerbstätigen
- Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 283.628
