Bezirke, in denen die meisten Menschen von zu Hause aus arbeiten, in jedem Bundesland
Remote-Arbeit

Bezirke, in denen die meisten Menschen von zu Hause aus arbeiten, in jedem Bundesland

8. März 2023

Als die COVID-19-Pandemie Anfang 2020 ausbrach, wurden alle Aufgaben, die sich an eine Fernaktivität anpassen ließen, auf diese Weise erledigt - Fitnesskurse, Happy Hours, sogar Arztbesuche - und, ganz entscheidend, der Arbeitstag.

Viele Menschen blieben jedoch vor Ort, teilweise abhängig von der Aufgabe oder dem Job. Eine im Oktober 2020 durchgeführte Umfrage des Pew Research Center ergab, dass 71 % der Menschen die ihre Arbeit aus der Ferne erledigen konnten, arbeiteten auch aus der Ferne. Allerdings war die Wahrscheinlichkeit, dass Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen dies zu erledigten, geringer, unabhängig von ihren Arbeitsaufgaben.

Auch die Geografie spielte eine Rolle: Städte waren wahrscheinlicher einer OECD-Analyse zufolge eher ferngesteuerte Arbeitsplätze haben, aber viele ländliche Gebiete versuchten, Arbeitnehmer anzuziehen die nun von überall aus arbeiten konnten.

Die Verlagerung zur Remote-Arbeit war noch nicht ganz abgeschlossen, als die Büros wieder für die Arbeit vor Ort geöffnet wurden: Laut einer anderen Umfrage des Pew Research Center, arbeiteten 59 % der Befragten immer noch per Fernzugriff im Jahr 2022. ClickUp verwendet Daten des Census Bureau aus dem American Community Survey 2021, um den Bezirk in jedem Bundesstaat zu finden, in dem der Anteil der Menschen, die zumindest zeitweise von zu Hause aus arbeiten, am höchsten ist.

Natürlich ist der Grund, warum sich viele Arbeitnehmer für die Telearbeit entscheiden, im Jahr 2023 ein anderer als im März 2020. In derselben Umfrage des Pew Research Center aus dem Jahr 2022 gaben die Befragten an, dass sie durch die Arbeit von zu Hause aus ihr Privatleben besser mit der Arbeit in Einklang bringen und Termine besser einhalten können. Im Vergleich zu 2020 gaben weniger Telearbeiter an, sie seien besorgt, COVID-19 ausgesetzt zu sein.

Darüber hinaus ergab eine von McKinsey and Company durchgeführte Umfrage aus dem Jahr 2022, dass von den befragten Fachleuten, die die Möglichkeit hatten, von zu Hause aus zu arbeiten, 87 % nutzten diese Möglichkeit davon. Eine flexible Arbeitszeitregelung wurde sogar als drittstärkster Motivator für die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz genannt.

Wie steht es also um die Remote-Arbeit im Lande? Nahezu 18 % der Amerikaner die an der American Community Survey des Census Bureau aus dem Jahr 2021 teilgenommen haben, gaben an, dass sie in der vergangenen Woche zumindest teilweise von zu Hause aus gearbeitet haben. Das sind 27,6 Millionen Menschen etwa das Dreifache der 9 Millionen, die 2019 angaben, von zu Hause aus zu arbeiten .

Natürlich variiert der Anteil der Fernarbeitskräfte von Bundesstaat zu Bundesstaat: Fast die Hälfte der Berufstätigen im District of Columbia arbeitete 2021 per Fernzugriff, und fast ein Viertel der Arbeitnehmer in Washington, Maryland, Colorado und Massachusetts loggte sich auch von zu Hause aus ein.

In dieser Analyse wurden die Verbindungen nach der Zahl der Beschäftigten in einem Bezirk unterbrochen. Schätzungen aus dem American Community Survey für ein einzelnes Jahr waren nur für etwa 620 Bezirke verfügbar - diejenigen mit populationen über 65.000 -von über 3.000 landesweit, wurden aber aufgrund der extremen Veränderungen bei der Arbeit von zu Hause aus in den letzten Jahren anstelle von Fünfjahresschätzungen verwendet. Die Staaten sind hier in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wo in Ihrem Bundesland die meisten Menschen von zu Hause aus arbeiten.

Alabama: Madison County

Stadtbild und Wasserstraße in Huntsville

über Canva

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 19.2% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 193.623
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 9.6% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 2,2 Millionen

Alaska: Stadtbezirk Anchorage

Die Skyline von Anchorage im Winter.

über Canva

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 12.6% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 145.508
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 10.3% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 343.883

Arizona: Maricopa County

Landschaftliche Ansicht von Phoenix

über Gregory E. Clifford // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 23.8% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 2,2 Millionen
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 20.7% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im ganzen Land (ab 16 Jahren): 3,3 Millionen

Arkansas: Landkreis Benton

Walmart-Museum in der Innenstadt von Bentonville

über shuttersv // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 21.5% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Beschäftigten im Bezirk (ab 16 Jahren): 145.609
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 9.7% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,3 Millionen

Kalifornien: Bezirk San Francisco

Golden Gate Bridge in San Francisco

über Canva

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 45.6% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 438.943
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 21.4% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 17,8 Millionen

Colorado: Boulder County

Luftaufnahme von Boulder City im Herbst

über Maciej Bledowski // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 36.3% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 172.868
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 23.7% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 3,0 Millionen

Connecticut: Fairfield County

Jachthafen in Stamford

über Canva

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 23.5% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 479.278
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 19.5% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,8 Millionen

Delaware: New Castle County

Ansicht von Wilmington aus der Luft

über Real Window Creative // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 23.6% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 275.885
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 18.6% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 455.993

Florida: Bezirk Seminole

Springbrunnen und Turm im Cranes Roost Park in Altamonte Springs

über Brittx // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 25.6% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 240.502
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 16.6% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 9,9 Millionen

Georgia: Fulton County

Ansicht des Stadtgebiets und der Autobahnen von Atlanta aus der Luft

über Brett Barnhill // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 36.3% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 558.580
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 18.2% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 5,0 Millionen

Hawaii: Bezirk Hawaii

Ansicht der Stadt Hawaii aus der Luft

über dirkr // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 13.0% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 82.140
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 10.7% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 668.446

Idaho: Bezirk Ada

Skyline des Stadtzentrums von Boise

über Charles Knowles // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 20.0% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 254.309
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 13.3% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 889.536

Illinois: DuPage County

Aurora Skyline und Brücke

über Canva

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 26.7% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 468.211
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 19.3% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 6,0 Millionen

Indiana: Bezirk Hamilton

Ansicht von Coxhall Gardens in Carmel aus der Luft

über Canva

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 27.4% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 187.363
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 11.9% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 3,2 Millionen

Iowa: Bezirk Dallas

Ansicht des Stadtzentrums von Waukee aus der Luft

über Jacob Boomsma // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 27.4% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 59.377
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 13.4% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,6 Millionen

Kansas: Bezirk Johnson

Straßenansicht und Uhrenturm in Overland Park, Kansas

über Canva

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 27.1% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 329.827
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 13.8% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,4 Millionen

Kentucky: Bezirk Oldham

Ländliche Pferdefarm in Kentucky

über Stephen Bailey // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 21.4% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 33.386
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 11.5% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 2,0 Millionen

Louisiana: Orleans Parish

über die Straßenbahn Canal Street in der Innenstadt von New Orleans

über TFoxFoto // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 17.8% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Beschäftigten im Bezirk (ab 16 Jahren): 164.397
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 8.4% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,9 Millionen

Maine: Cumberland County

Portland Head Leuchtturm und Küstenlinie

über Joseph Sohm // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 26.3% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 161.823
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 17.7% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 660.465

Maryland: Montgomery County

Stadtbild von Rockville

über Canva

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 37.1% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 540.481
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 24.0% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 3,1 Millionen

Massachusetts: Middlesex County

Ansicht von Cambridge und der Anderson Memorial Bridge aus der Luft

über Joseph Sohm // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 32.3% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 866.649
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 23.7% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 3,5 Millionen

Michigan: Washtenaw County

Ansicht der Innenstadt von Ann Arbor im Sommer aus der Luft

über Jacob Boomsma // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 29.5% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 183.684
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 16.4% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im ganzen Land (ab 16 Jahren): 4,5 Millionen

Minnesota: Bezirk Washington

Blick über den St. Croix River von Stillwater aus

über Jeff Lueders // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 32.3% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 140.694
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 20.9% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 2,9 Millionen

Mississippi: DeSoto County

Ansicht eines Vorstadtviertels in Olive Branch aus der Luft

über Monarch Productions // Shutterstockk

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 10.2% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 91.372
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 6.3% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,2 Millionen

Missouri: St. Charles County

St. Charles Grafschaft, Missouri

über Rob Neville Photos // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 22.6% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 216.203
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 14.7% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 2,9 Millionen

Montana: Bezirk Gallatin

Luftaufnahme Bozeman im Sommer

über Madison Kent // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 18.0% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 66.583
  • Personen, die im gesamten Bundesstaat von zu Hause aus arbeiten: 14.0% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 522.807

Nebraska: Bezirk Douglas

Luftaufnahme Omaha im Sommer

über Canva

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 19.1% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 303.363
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 12.8% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,0 Millionen

Nevada: Bezirk Washoe

Ansicht von Reno im Herbst

über Jacob Boomsma // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 14.2% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 245.560
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 13.0% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,4 Millionen

New Hampshire: Hillsborough County

Abendliche Ansicht des Flussufers in Manchester

über Canva

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 22.7% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 233.146
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 19.3% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 733.129

New Jersey: Somerset County

Drohnenansicht über einem Park in Somerset

über FotosForTheFuture // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb der Grafschaft von zu Hause aus arbeiten: 31.4% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Beschäftigten im Bezirk (ab 16 Jahren): 178.934
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 22.1% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 4,4 Millionen

New Mexico: Bezirk Santa Fe

Ansicht von Santa Fe im Herbst

über Jimack // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 24.3% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 69.704
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 15.2% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 877.399

New York: New Yorker Bezirk

New Yorker Bezirk, New York

über pisaphotography // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 36.5% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 793.149
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 19.6% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 9,0 Millionen

North Carolina: Orange County

Orange County, North Carolina

über Bryan Pollard // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 35.2% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 71.761
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 18.8% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 4,9 Millionen

North Dakota: Bezirk Cass

Cass County, North Dakota

über Guy William // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 13.7% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 107.722
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 8.9% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 397.892

Ohio: Delaware County

Luftaufnahme Delaware im Sommer

über dvgpro // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 32.1% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 116.974
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 14.8% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 5,5 Millionen

Oklahoma: Bezirk Tulsa

Stadtansicht von Tusla

über Valiik30 // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 14.0% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 311.061
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 10.4% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,8 Millionen

Oregon: Bezirk Multnomah

Stadtbild von Portland von Pittock Mansion aus

über Josemaria Toscano // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 32.1% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 425.906
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 22.7% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 2,0 Millionen

Pennsylvania: Bezirk Chester

Ansicht von West Chester aus der Luft im Sommer

über LittleKitty // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 29.1% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 280.530
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 18.7% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 6,1 Millionen

Rhode Island: Bezirk Newport

Newport Stadt und alter Hafen

über Ramunas Bruzas // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 23.2% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 42.058
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 17.5% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 533.088

South Carolina: Bezirk York

York County Courthouse im Frühling

über Nolichuckyjake // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 18.5% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 137.482
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 11.7% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 2,3 Millionen

South Dakota: Minnehaha County

Touristen besuchen den Falls Park in Sioux Falls

über Steven Frame // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 14.7% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Beschäftigten im Bezirk (ab 16 Jahren): 109.606
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 11.1% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 445.606

Tennessee: Bezirk Williamson

Williamson Grafschaft, Tennessee

über Canva

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 31.3% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 131.742
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 14.0% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 3,2 Millionen

Texas: Bezirk Travis

Ansicht von Austin und Fluss aus der Luft

über Canva

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 36.2% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 731.623
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 16.3% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 13,6 Millionen

Utah: Salt Lake County

Ansicht von Salt Lake City aus der Luft

über Canva

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 23.5% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 613.545
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 20.0% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,6 Millionen

Vermont: Bezirk Chittenden

Chittenden Grafschaft, Vermont

über Erika J Mitchell // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 26.4% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 91.678
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 19.6% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 327.910

Virginia: Bezirk Arlington

Arlington Memorial Bridge im Herbst

Orhan Cam // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 48.8% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Beschäftigten im Bezirk (ab 16 Jahren): 142.653
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 22.3% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 4,3 Millionen

Washington DC

Pennsylvania Avenue und US-Kapitol

über Orhan Cam // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 48.3% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 354.033
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 48.3% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 354.033

Washington: King County

Skyline der Innenstadt von Seatlle

über kan_khampanya // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 38.3% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 1,2 Millionen
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 24.2% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im ganzen Land (ab 16 Jahren): 3,7 Millionen

West Virginia: Landkreis Monongalia

Ansicht von Morgantown aus der Luft

über Canva

  • Personen, die von zu Hause aus arbeiten, innerhalb des County: 16.1% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 50.715
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 10.2% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 707.299

Wisconsin: Dane County

Skyline von Madison mit der Kuppel des Kapitols

über Paul Brady Fotografie // Shutterstock

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 24.4% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 313.158
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 14.8% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 2,9 Millionen

Wyoming: Landkreis Natrona

Casper Stadtansicht mit Bergbereich

über Canva

  • Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten: 7.3% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 38.741
  • Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten: 8.9% der Erwerbstätigen
  • Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 283.628

