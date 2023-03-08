Bezirke, in denen die meisten Menschen von zu Hause aus arbeiten, in jedem Bundesland

Als die COVID-19-Pandemie Anfang 2020 ausbrach, wurden alle Aufgaben, die sich an eine Fernaktivität anpassen ließen, auf diese Weise erledigt - Fitnesskurse, Happy Hours, sogar Arztbesuche - und, ganz entscheidend, der Arbeitstag.

Viele Menschen blieben jedoch vor Ort, teilweise abhängig von der Aufgabe oder dem Job. Eine im Oktober 2020 durchgeführte Umfrage des Pew Research Center ergab, dass 71 % der Menschen die ihre Arbeit aus der Ferne erledigen konnten, arbeiteten auch aus der Ferne. Allerdings war die Wahrscheinlichkeit, dass Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen dies zu erledigten, geringer, unabhängig von ihren Arbeitsaufgaben.

Auch die Geografie spielte eine Rolle: Städte waren wahrscheinlicher einer OECD-Analyse zufolge eher ferngesteuerte Arbeitsplätze haben, aber viele ländliche Gebiete versuchten, Arbeitnehmer anzuziehen die nun von überall aus arbeiten konnten.

Die Verlagerung zur Remote-Arbeit war noch nicht ganz abgeschlossen, als die Büros wieder für die Arbeit vor Ort geöffnet wurden: Laut einer anderen Umfrage des Pew Research Center, arbeiteten 59 % der Befragten immer noch per Fernzugriff im Jahr 2022. ClickUp verwendet Daten des Census Bureau aus dem American Community Survey 2021, um den Bezirk in jedem Bundesstaat zu finden, in dem der Anteil der Menschen, die zumindest zeitweise von zu Hause aus arbeiten, am höchsten ist.

Natürlich ist der Grund, warum sich viele Arbeitnehmer für die Telearbeit entscheiden, im Jahr 2023 ein anderer als im März 2020. In derselben Umfrage des Pew Research Center aus dem Jahr 2022 gaben die Befragten an, dass sie durch die Arbeit von zu Hause aus ihr Privatleben besser mit der Arbeit in Einklang bringen und Termine besser einhalten können. Im Vergleich zu 2020 gaben weniger Telearbeiter an, sie seien besorgt, COVID-19 ausgesetzt zu sein.

Darüber hinaus ergab eine von McKinsey and Company durchgeführte Umfrage aus dem Jahr 2022, dass von den befragten Fachleuten, die die Möglichkeit hatten, von zu Hause aus zu arbeiten, 87 % nutzten diese Möglichkeit davon. Eine flexible Arbeitszeitregelung wurde sogar als drittstärkster Motivator für die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz genannt.

Wie steht es also um die Remote-Arbeit im Lande? Nahezu 18 % der Amerikaner die an der American Community Survey des Census Bureau aus dem Jahr 2021 teilgenommen haben, gaben an, dass sie in der vergangenen Woche zumindest teilweise von zu Hause aus gearbeitet haben. Das sind 27,6 Millionen Menschen etwa das Dreifache der 9 Millionen, die 2019 angaben, von zu Hause aus zu arbeiten .

Natürlich variiert der Anteil der Fernarbeitskräfte von Bundesstaat zu Bundesstaat: Fast die Hälfte der Berufstätigen im District of Columbia arbeitete 2021 per Fernzugriff, und fast ein Viertel der Arbeitnehmer in Washington, Maryland, Colorado und Massachusetts loggte sich auch von zu Hause aus ein.

In dieser Analyse wurden die Verbindungen nach der Zahl der Beschäftigten in einem Bezirk unterbrochen. Schätzungen aus dem American Community Survey für ein einzelnes Jahr waren nur für etwa 620 Bezirke verfügbar - diejenigen mit populationen über 65.000 -von über 3.000 landesweit, wurden aber aufgrund der extremen Veränderungen bei der Arbeit von zu Hause aus in den letzten Jahren anstelle von Fünfjahresschätzungen verwendet. Die Staaten sind hier in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wo in Ihrem Bundesland die meisten Menschen von zu Hause aus arbeiten.

DER ULTIMATIVE LEITFADEN FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT VON TEAMS VOR ORT UND AN ENTFERNTEN STANDORTEN Unabhängig davon, ob Ihr Team vor Ort oder vollständig remote arbeitet, hat ClickUp den ultimativen Leitfaden für zusammenarbeit im Team mit einigen der besten Tipps und tools.

Alabama: Madison County

über Canva

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 19.2% der Erwerbstätigen

: 19.2% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 193.623

(ab 16 Jahren): 193.623 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 9.6% der Erwerbstätigen

: 9.6% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 2,2 Millionen

Alaska: Stadtbezirk Anchorage

über Canva

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 12.6% der Erwerbstätigen

: 12.6% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 145.508

(ab 16 Jahren): 145.508 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 10.3% der Erwerbstätigen

: 10.3% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 343.883

Bonus:_ Die Top-Patentverdiener nach Bundesland

Arizona: Maricopa County

über Gregory E. Clifford // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 23.8% der Erwerbstätigen

: 23.8% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 2,2 Millionen

(ab 16 Jahren): 2,2 Millionen Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 20.7% der Erwerbstätigen

: 20.7% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im ganzen Land (ab 16 Jahren): 3,3 Millionen

Arkansas: Landkreis Benton

über shuttersv // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 21.5% der Erwerbstätigen

: 21.5% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Beschäftigten im Bezirk (ab 16 Jahren): 145.609

(ab 16 Jahren): 145.609 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 9.7% der Erwerbstätigen

: 9.7% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,3 Millionen

Kalifornien: Bezirk San Francisco

über Canva

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 45.6% der Erwerbstätigen

: 45.6% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 438.943

(ab 16 Jahren): 438.943 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 21.4% der Erwerbstätigen

: 21.4% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 17,8 Millionen

Colorado: Boulder County

über Maciej Bledowski // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 36.3% der Erwerbstätigen

: 36.3% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 172.868

(ab 16 Jahren): 172.868 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 23.7% der Erwerbstätigen

: 23.7% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 3,0 Millionen

Connecticut: Fairfield County

über Canva

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 23.5% der Erwerbstätigen

: 23.5% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 479.278

(ab 16 Jahren): 479.278 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 19.5% der Erwerbstätigen

: 19.5% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,8 Millionen

Delaware: New Castle County

über Real Window Creative // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 23.6% der Erwerbstätigen

: 23.6% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 275.885

(ab 16 Jahren): 275.885 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 18.6% der Erwerbstätigen

: 18.6% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 455.993

Florida: Bezirk Seminole

über Brittx // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 25.6% der Erwerbstätigen

: 25.6% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 240.502

(ab 16 Jahren): 240.502 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 16.6% der Erwerbstätigen

: 16.6% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 9,9 Millionen

Georgia: Fulton County

über Brett Barnhill // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 36.3% der Erwerbstätigen

: 36.3% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 558.580

(ab 16 Jahren): 558.580 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 18.2% der Erwerbstätigen

: 18.2% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 5,0 Millionen

VERSTÄRKEN SIE IHRE KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN Detaillierte Suche beispiele für Kommunikationsstrategien die Ihnen helfen die Produktivität in Meetings zu steigern die Ausrichtung der Teams zu verbessern und mehr Geschäfte zu gewinnen.

Hawaii: Bezirk Hawaii

über dirkr // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 13.0% der Erwerbstätigen

: 13.0% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 82.140

(ab 16 Jahren): 82.140 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 10.7% der Erwerbstätigen

: 10.7% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 668.446

Idaho: Bezirk Ada

über Charles Knowles // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 20.0% der Erwerbstätigen

: 20.0% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 254.309

(ab 16 Jahren): 254.309 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 13.3% der Erwerbstätigen

: 13.3% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 889.536

Illinois: DuPage County

über Canva

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 26.7% der Erwerbstätigen

: 26.7% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 468.211

(ab 16 Jahren): 468.211 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 19.3% der Erwerbstätigen

: 19.3% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 6,0 Millionen

Indiana: Bezirk Hamilton

über Canva

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 27.4% der Erwerbstätigen

: 27.4% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 187.363

(ab 16 Jahren): 187.363 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 11.9% der Erwerbstätigen

: 11.9% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 3,2 Millionen

Iowa: Bezirk Dallas

über Jacob Boomsma // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 27.4% der Erwerbstätigen

: 27.4% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 59.377

(ab 16 Jahren): 59.377 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 13.4% der Erwerbstätigen

: 13.4% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,6 Millionen

Kansas: Bezirk Johnson

über Canva

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 27.1% der Erwerbstätigen

: 27.1% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 329.827

(ab 16 Jahren): 329.827 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 13.8% der Erwerbstätigen

: 13.8% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,4 Millionen

Kentucky: Bezirk Oldham

über Stephen Bailey // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 21.4% der Erwerbstätigen

: 21.4% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 33.386

(ab 16 Jahren): 33.386 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 11.5% der Erwerbstätigen

: 11.5% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 2,0 Millionen

Louisiana: Orleans Parish

über TFoxFoto // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 17.8% der Erwerbstätigen

: 17.8% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Beschäftigten im Bezirk (ab 16 Jahren): 164.397

(ab 16 Jahren): 164.397 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 8.4% der Erwerbstätigen

: 8.4% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,9 Millionen

Maine: Cumberland County

über Joseph Sohm // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 26.3% der Erwerbstätigen

: 26.3% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 161.823

(ab 16 Jahren): 161.823 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 17.7% der Erwerbstätigen

: 17.7% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 660.465

Maryland: Montgomery County

über Canva

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 37.1% der Erwerbstätigen

: 37.1% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 540.481

(ab 16 Jahren): 540.481 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 24.0% der Erwerbstätigen

: 24.0% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 3,1 Millionen

Massachusetts: Middlesex County

über Joseph Sohm // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 32.3% der Erwerbstätigen

: 32.3% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 866.649

(ab 16 Jahren): 866.649 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 23.7% der Erwerbstätigen

: 23.7% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 3,5 Millionen

Michigan: Washtenaw County

über Jacob Boomsma // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 29.5% der Erwerbstätigen

: 29.5% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 183.684

(ab 16 Jahren): 183.684 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 16.4% der Erwerbstätigen

: 16.4% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im ganzen Land (ab 16 Jahren): 4,5 Millionen

Minnesota: Bezirk Washington

über Jeff Lueders // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 32.3% der Erwerbstätigen

: 32.3% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 140.694

(ab 16 Jahren): 140.694 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 20.9% der Erwerbstätigen

: 20.9% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 2,9 Millionen

Mississippi: DeSoto County

über Monarch Productions // Shutterstockk

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 10.2% der Erwerbstätigen

: 10.2% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 91.372

(ab 16 Jahren): 91.372 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 6.3% der Erwerbstätigen

: 6.3% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,2 Millionen

Missouri: St. Charles County

über Rob Neville Photos // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 22.6% der Erwerbstätigen

: 22.6% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 216.203

(ab 16 Jahren): 216.203 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 14.7% der Erwerbstätigen

: 14.7% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 2,9 Millionen

Montana: Bezirk Gallatin

über Madison Kent // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 18.0% der Erwerbstätigen

: 18.0% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 66.583

(ab 16 Jahren): 66.583 Personen, die im gesamten Bundesstaat von zu Hause aus arbeiten : 14.0% der Erwerbstätigen

: 14.0% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 522.807

Nebraska: Bezirk Douglas

über Canva

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 19.1% der Erwerbstätigen

: 19.1% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 303.363

(ab 16 Jahren): 303.363 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 12.8% der Erwerbstätigen

: 12.8% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,0 Millionen

Nevada: Bezirk Washoe

über Jacob Boomsma // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 14.2% der Erwerbstätigen

: 14.2% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 245.560

(ab 16 Jahren): 245.560 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 13.0% der Erwerbstätigen

: 13.0% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,4 Millionen

New Hampshire: Hillsborough County

über Canva

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 22.7% der Erwerbstätigen

: 22.7% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 233.146

(ab 16 Jahren): 233.146 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 19.3% der Erwerbstätigen

: 19.3% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 733.129

New Jersey: Somerset County

über FotosForTheFuture // Shutterstock

Personen, die innerhalb der Grafschaft von zu Hause aus arbeiten : 31.4% der Erwerbstätigen

: 31.4% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Beschäftigten im Bezirk (ab 16 Jahren): 178.934

(ab 16 Jahren): 178.934 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 22.1% der Erwerbstätigen

: 22.1% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 4,4 Millionen

New Mexico: Bezirk Santa Fe

über Jimack // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 24.3% der Erwerbstätigen

: 24.3% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 69.704

(ab 16 Jahren): 69.704 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 15.2% der Erwerbstätigen

: 15.2% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 877.399

New York: New Yorker Bezirk

über pisaphotography // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 36.5% der Erwerbstätigen

: 36.5% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 793.149

(ab 16 Jahren): 793.149 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 19.6% der Erwerbstätigen

: 19.6% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 9,0 Millionen

North Carolina: Orange County

über Bryan Pollard // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 35.2% der Erwerbstätigen

: 35.2% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 71.761

(ab 16 Jahren): 71.761 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 18.8% der Erwerbstätigen

: 18.8% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 4,9 Millionen

North Dakota: Bezirk Cass

über Guy William // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 13.7% der Erwerbstätigen

: 13.7% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 107.722

(ab 16 Jahren): 107.722 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 8.9% der Erwerbstätigen

: 8.9% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 397.892

Ohio: Delaware County

über dvgpro // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 32.1% der Erwerbstätigen

: 32.1% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 116.974

(ab 16 Jahren): 116.974 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 14.8% der Erwerbstätigen

: 14.8% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 5,5 Millionen

Oklahoma: Bezirk Tulsa

über Valiik30 // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 14.0% der Erwerbstätigen

: 14.0% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 311.061

(ab 16 Jahren): 311.061 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 10.4% der Erwerbstätigen

: 10.4% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,8 Millionen

Oregon: Bezirk Multnomah

über Josemaria Toscano // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 32.1% der Erwerbstätigen

: 32.1% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 425.906

(ab 16 Jahren): 425.906 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 22.7% der Erwerbstätigen

: 22.7% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 2,0 Millionen

Pennsylvania: Bezirk Chester

über LittleKitty // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 29.1% der Erwerbstätigen

: 29.1% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 280.530

(ab 16 Jahren): 280.530 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 18.7% der Erwerbstätigen

: 18.7% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 6,1 Millionen

Rhode Island: Bezirk Newport

über Ramunas Bruzas // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 23.2% der Erwerbstätigen

: 23.2% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 42.058

(ab 16 Jahren): 42.058 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 17.5% der Erwerbstätigen

: 17.5% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 533.088

South Carolina: Bezirk York

über Nolichuckyjake // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 18.5% der Erwerbstätigen

: 18.5% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 137.482

(ab 16 Jahren): 137.482 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 11.7% der Erwerbstätigen

: 11.7% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 2,3 Millionen

South Dakota: Minnehaha County

über Steven Frame // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 14.7% der Erwerbstätigen

: 14.7% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Beschäftigten im Bezirk (ab 16 Jahren): 109.606

(ab 16 Jahren): 109.606 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 11.1% der Erwerbstätigen

: 11.1% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 445.606

Tennessee: Bezirk Williamson

über Canva

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 31.3% der Erwerbstätigen

: 31.3% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 131.742

(ab 16 Jahren): 131.742 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 14.0% der Erwerbstätigen

: 14.0% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 3,2 Millionen

Texas: Bezirk Travis

über Canva

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 36.2% der Erwerbstätigen

: 36.2% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 731.623

(ab 16 Jahren): 731.623 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 16.3% der Erwerbstätigen

: 16.3% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 13,6 Millionen

Utah: Salt Lake County

über Canva

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 23.5% der Erwerbstätigen

: 23.5% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 613.545

(ab 16 Jahren): 613.545 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 20.0% der Erwerbstätigen

: 20.0% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 1,6 Millionen

Vermont: Bezirk Chittenden

über Erika J Mitchell // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 26.4% der Erwerbstätigen

: 26.4% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 91.678

(ab 16 Jahren): 91.678 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 19.6% der Erwerbstätigen

: 19.6% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 327.910

Virginia: Bezirk Arlington

Orhan Cam // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 48.8% der Erwerbstätigen

: 48.8% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Beschäftigten im Bezirk (ab 16 Jahren): 142.653

(ab 16 Jahren): 142.653 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 22.3% der Erwerbstätigen

: 22.3% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 4,3 Millionen

Washington DC

über Orhan Cam // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 48.3% der Erwerbstätigen

: 48.3% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 354.033

(ab 16 Jahren): 354.033 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 48.3% der Erwerbstätigen

: 48.3% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 354.033

Washington: King County

über kan_khampanya // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 38.3% der Erwerbstätigen

: 38.3% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 1,2 Millionen

(ab 16 Jahren): 1,2 Millionen Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 24.2% der Erwerbstätigen

: 24.2% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im ganzen Land (ab 16 Jahren): 3,7 Millionen

West Virginia: Landkreis Monongalia

über Canva

Personen, die von zu Hause aus arbeiten, innerhalb des Count y: 16.1% der Erwerbstätigen

y: 16.1% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 50.715

(ab 16 Jahren): 50.715 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 10.2% der Erwerbstätigen

: 10.2% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 707.299

Wisconsin: Dane County

über Paul Brady Fotografie // Shutterstock

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 24.4% der Erwerbstätigen

: 24.4% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 313.158

(ab 16 Jahren): 313.158 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 14.8% der Erwerbstätigen

: 14.8% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 2,9 Millionen

Wyoming: Landkreis Natrona

über Canva

Personen, die innerhalb des Bezirks von zu Hause aus arbeiten : 7.3% der Erwerbstätigen

: 7.3% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Arbeitnehmer im Bezirk (ab 16 Jahren): 38.741

(ab 16 Jahren): 38.741 Personen, die landesweit von zu Hause aus arbeiten : 8.9% der Erwerbstätigen

: 8.9% der Erwerbstätigen Gesamtzahl der Erwerbstätigen im ganzen Land (ab 16 Jahren): 283.628

10 EFFEKTIVE METHODEN ZUR VERBESSERUNG IHRER MEETING-ETIKETTE Geben Sie einen professionellen Ton an und setzen Sie Standards für effektive Meetings mit dieser Liste der 10 besten Methoden knigge für virtuelle Meetings tipps.

Die Zukunft der Arbeit ist hier

Da immer mehr Geschäfte auf Remote-Arbeit umstellen, ist die Einführung von projektmanagement tools ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen den Teams.

Genau das erledigt ClickUp - ein All-in-One-Tool für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit, mit dem Ihr Team sein volles Potenzial an einem verteilten oder hybriden Arbeitsplatz ausschöpfen kann. Mit Hunderten von leistungsstarken Features und eine vollständig anpassbare Plattform, können Sie ClickUp nutzen, um die asynchrone Arbeit zu unterstützen und sorgen dafür, dass Ihre Teams organisiert, auf die Ziele ausgerichtet und jederzeit verbunden sind.

Die Zukunft der Arbeit ist da - geben Sie Ihren Teams die moderne Lösung, die sie brauchen, um von jedem Ort der Welt aus ihr Bestes zu geben. Testen Sie ClickUp kostenlos ---

Gastautor:_

Annalise Mantz