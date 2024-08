5 Diagramme, die zeigen, wie die Produktivitätsniveaus je nach Staat variieren

Die COVID-19-Pandemie hat landesweit zu einem Anstieg der Produktivität geführt, auch wenn dieser Anstieg von Bundesland zu Bundesland ungleichmäßig war. ClickUp verwendet Daten aus dem Büro für Arbeitsstatistik zum Vergleich der Produktivität in den einzelnen Bundesstaaten auf der Grundlage der Speicherorte der Geschäfte. In der Analyse werden die Beziehungen zwischen Produktivität, Lohn und geleisteten Arbeitsstunden genau untersucht.

Wirtschaftswissenschaftler und Institutionen haben den Menschen als wichtiges Element im Business verstanden, seit Adam Smith erstmals den Begriff des " humankapital " in den späten 1700er Jahren.

Wie viele Stunden Menschen arbeiten, kann gemessen oder geschätzt werden, und die Gesamtzahl der Waren und Dienstleistungen, die in jeder Stunde Arbeit pro Person geschaffen werden, gilt als Maß für " produktivität oder die Effizienz, mit der Menschen in ihrem Streben nach wirtschaftlichem Gewinn neue Dinge herstellen.

Studien haben seit den 1950er Jahren gezeigt, dass das Humankapital, ebenso wie das Geld selbst, in der Lage ist das Wirtschaftswachstum ankurbeln kann für ganze Nationen von Menschen.

Das Dilemma der Work-Life-Balance nach der Pandemie

Arbeitnehmer sind natürlich viel mehr als nur eine Arbeitskraft am Fließband eines Fahrzeugs oder ein Flugbegleiter in einem Verkehrsflugzeug - sie sind auch Individuen, die Familien, Leidenschaften und ein Leben außerhalb der Arbeit haben, die sie verrichten.

Die COVID-19-Pandemie hat den modernen Kampf der Amerikaner um die Vereinbarkeit dieser beiden Welten deutlich gemacht. Menschen, die zu Hause oder in riskanten Arbeitsumgebungen arbeiteten, entdeckten neue Möglichkeiten in einer Wirtschaft, in der Arbeitskräfte sehr gefragt waren. Viele Arbeitnehmer suchten nach mehr beruflicher Flexibilität und Entlohnung oder wechselten den Arbeitsplatz.

Die Produktivität, wie sie heute von Wirtschaftswissenschaftlern gemessen wird, ist eine menschliche Kraft, die immer weiter gestiegen ist. Das liegt daran, dass die Menschen sich neue Technologien und Innovationen zu eigen machen, die es ihnen ermöglichen, Waren und Dienstleistungen effizienter zu produzieren. Und die USA haben in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich technologische Fortschritte erzielt. Ob der Privatsektor diese in geeigneter Weise genutzt hat, ist umstritten.

Aus diesem Grund ist die Untersuchung der Produktivitätsveränderung von Jahr zu Jahr wertvoller als die bloße Feststellung des seit langem akzeptierten Trends, dass der technologische Fortschritt die Menschen im Laufe der Zeit nur produktiver gemacht hat.

Die Veränderung der Produktivität der Arbeit in 5 Diagrammen

Wie viel mehr Wert haben die Arbeitnehmer im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 pro Stunde geschaffen? Bundesweit, arbeitsproduktivität der Beschäftigten im privaten Sektor stieg 2021 um 1,9 %, was in etwa dem Niveau der letzten Jahrzehnte entspricht. Laut BLS stieg die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden von 2020 auf 2021 um 5,4 % - der stärkste Zuwachs seit Jahrzehnten, obwohl die Zahlen für 2021 immer noch nicht die Gesamtzahl der im Jahr 2019 geleisteten Arbeitsstunden übersteigen.

Das ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass 2020 ein historisch störendes Jahr für die Arbeit war. Die sich ausbreitende Ansteckung und der Mangel an Impfstoffen zur Vorbeugung von Todesfällen bedeuteten, dass persönliche Geschäfte gefährlich und sogar potenziell tödlich waren, insbesondere für ältere Arbeitnehmer .

Die meisten Staaten steigerten ihre Produktivität, in einigen wenigen ging sie zurück

Gebiete, in denen schnell wachsende Geschäfte angesiedelt sind, können ein Indiz für ein schnelleres Wachstum der Produktivität sein, so die Brookings-Institut . Diese Informationen könnten erklären, warum in Kalifornien und Washington, wo ein Großteil der Tech-Präsenz des Landes angesiedelt ist, in den ersten beiden Jahren der COVID-19-Pandemie ein erheblicher Anstieg der Produktivität zu verzeichnen war.

Staaten, die traditionell nicht als Tech-Hubs angesehen werden, profitierten auch von dramatischen Schwankungen bei der Binnenmigration, die dazu führte, dass stadtbewohnende amerikanische Angestellte von den überfüllten, teuren Küsten in günstigere Bundesstaaten zogen. Tennessee hat seine tech-Sektor aufblühen in den letzten Jahren - ein Trend, der durch den Pandemiedruck noch verstärkt wurde.

Die BIP-Beiträge lagen im Bereich von 58 bis 118 $ pro Stunde

In den boomenden Volkswirtschaften von Kalifornien, New York, Massachusetts und Washington schufen die Arbeitnehmer den größten Wert pro Arbeitsstunde. Diese Staaten verfügen über eine weit verbreitete Internetverfügbarkeit, die es ermöglicht, die neuesten technologischen Entwicklungen im Softwarebereich zu nutzen, sowie über eine wachsende Population.

Nach Angaben des BLS liegt der Mittlere Westen bei der Produktivität seit 2007 hinter allen anderen Regionen des Landes zurück analyse .

Die Produktivität wuchs am stärksten, wo die Vergütung stieg

Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen höheren Gehältern und einer Steigerung der Produktivität. Forscher haben festgestellt, dass Unternehmen, die gehaltserhöhung , auch als Reaktion auf Mindestlohnerhöhungen, ein stärkeres Gefühl der Bindung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern schaffen.

In Kalifornien, New Hampshire und Washington D.C. stiegen die Gehälter im Jahr 2021 um mehr als 5 % gegenüber 2020. Diese Orte haben auch einige der höchsten Lebenshaltungskosten der Nation. Florida, das eine große alternde Population beherbergt, verzeichnete im Vergleich zu anderen Staaten ebenfalls erhebliche Lohnzuwächse, die sich jedoch nicht in einer Steigerung der Produktivität niederschlugen.

Dieser Trend hat sich bei steigenden Arbeitsstunden nicht bestätigt

Längere Arbeitszeiten bedeuten nicht unbedingt, dass mehr Wert für ein Unternehmen, einen Arbeitnehmer oder die Wirtschaft geschaffen wird. Die Zahlen belegen dies: Arbeitnehmer in Bundesstaaten wie Nevada, Wyoming und Florida arbeiteten länger und verzeichneten im Ergebnis sogar einen Rückgang der Produktivität.

In Washington und Washington D.C. machten die Arbeitnehmer Fortschritte bei der Effizienz und verzeichneten laut BLS-Daten einen Produktivitätszuwachs von 4 % oder mehr im Vergleich zum Vorjahr.

Einige Angestellte stellten fest, dass die Umstellung auf Remote-Arbeit während der Pandemie mehr Arbeitsstunden bedeutete, weil sie über ihre persönlichen Smartphones auch noch lange nach dem offiziellen Acht-Stunden-Arbeitstag Nachrichten empfangen konnten. Die Mehrheit sagte jedoch, dass sie dadurch ein besseres Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben gefunden hätten, so eine Pew Research-Umfrage durchgeführt im Januar 2022.

Die besten und schlechtesten Mitarbeiter zusammenstellen

Unterm Strich hat sich die Arbeitsleistung im Laufe des Jahres wie folgt erhöht die Nachfrage in die Höhe schnellte nach Gütern, während die Amerikaner weiterhin Geschäfte der Dienstleistungsbranche wie Live-Ereignisse und Nevadas Kasinos .

Die Volkswirtschaften einiger Bundesstaaten waren in einer besseren Position, um von dieser Nachfrageverschiebung zu profitieren. Staaten wie Wyoming und Alaska mussten jedoch Produktivitätseinbußen hinnehmen. Auch die Löhne stiegen zwar, blieben aber hinter den Wachstumsraten in Staaten mit hochqualifizierten Arbeitskräften wie New Hampshire und Washington zurück.

Gastautor:

Dom DiFurio