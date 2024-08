Die Top-Patentverdiener in jedem Staat im vergangenen Jahr

Technologie- und Ingenieurbüros waren im vergangenen Jahr die erfindungsreichsten Patentgewinner in den USA - ein Jahr, das von wachsenden Spannungen mit ausländischen Nationen geprägt war, die sich darum bemühten, weltverändernde Technologien wie künstliche Intelligenz und Weltraumsatelliten auf den Markt zu bringen.

Nach Angaben des US-Patent- und Markenamts wurden im Jahr 2022 in den USA fast 160 000 Patente erteilt. Wenn ein Patent durch das USPTO erteilt wird, erhält die Person oder das Unternehmen, der bzw. dem es erteilt wurde, die Lizenz für ein zeitlich begrenztes Monopol auf das Geschäft mit diesem spezifischen Produkt oder dieser Dienstleistung. Unternehmen nutzen das Patentrecht seit Jahrzehnten, um ihr geistiges Eigentum, einschließlich Designs und Geräte, gegen Konkurrenten zu verteidigen, die versuchen könnten, von gestohlenen Ideen zu profitieren. ClickUp verwendet Daten aus dem Patent- und Markenamt um den Top-Patentverdiener in jedem Staat zu finden, basierend auf der Anzahl der Patente, die im Steuerjahr 2022, das vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 lief, für das Patentamt erteilt wurden.

Die Daten beziehen sich sowohl auf die Inhaber von Gebrauchs- als auch von Geschmacksmustern und beschränken sich auf die Inhaber von mindestens 10 Patenten in diesem Jahr. In Alaska, Hawaii, Maine, Mississippi und West Virginia gab es keine Rechtsnachfolger, die diese Kriterien erfüllten.

Die privaten Ausgaben der US-Unternehmen für Forschung und Entwicklung sind seit dem Wirtschaftsabschwung Ende der 2000er Jahre sprunghaft angestiegen. Im Jahr 2020 werden sie sich nach den neuesten verfügbaren Daten des US-Wirtschaftsministeriums auf 531 Milliarden Dollar belaufen Nationales Zentrum für Wissenschafts- und Ingenieurstatistiken .

Im Jahr 2022 standen neun Hochschulen und Universitäten an der Spitze der Patentanmeldungen in ihren jeweiligen Bundesstaaten, darunter die renommierte Johns Hopkins University in Maryland. Die überwiegende Mehrheit der Top-Patentanmelder des letzten Jahres waren private Organisationen.

Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wer im vergangenen Jahr in Ihrem Bundesstaat die Rechte an den innovativsten Technologien erworben hat.

1. Alabama

Universität von College // Shutterstock

Top-Patentinhaber: Das Kuratorium der Universität von Alabama

Das Kuratorium der Universität von Alabama Erteilte Patente, 2022 : 29 (53,7% aller Patente im ganzen Land)

: 29 (53,7% aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im gesamten Bundesstaat, 2022: 3

Den Daten des USPTO zufolge erhält die Universität von Alabama die meisten Patente im Bundesstaat. Im Jahr 2022 umfassten die Universitätspatente Technologie für ein Verfahren zur umrüstung eines herkömmlichen Rasenmähers in einen automatischen Rasenmäher um.

2. Arizona

Ken Wolter // Shutterstock

Spitzenverdiener bei Patenten: Arizona Board of Regents für und im Namen der Arizona State University

Erteilte Patente, 2022: 179 (26,7 % aller Patente im Bundesstaat)

Einzigartige Patentempfänger im gesamten Bundesstaat, 2022: 15

Das Arizona Board of Regents erhielt im Jahr 2022 Patente für eine Reihe von biologischen und technologischen Durchbrüchen, von denen einer als " hautähnliches Kondom ", das Wirkstoffe zur Stimulierung der männlichen und weiblichen Erregung enthält.

3. Arkansas

EQRoy // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Walmart Apollo LLC

: Walmart Apollo LLC Erteilte Patente, 2022 : 169 (93,9% aller Patente landesweit)

: 169 (93,9% aller Patente landesweit) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 2

Walmart mit Hauptsitz in Bentonville betreibt eine auf geistiges Eigentum spezialisierte LLC namens Walmart Apollo, die in der Vergangenheit Wettbewerber verklagt hat, darunter Kanye West um das Eigentum von Walmart zu schützen. Im Jahr 2022 wird es patente erworben die sich mit automatischer Lagerverwaltung und maschinellem Lernen befassen.

4. Kalifornien

Tada Images // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Qualcomm Technologies Inc.

: Qualcomm Technologies Inc. Erteilte Patente, 2022 : 2267 (10,1 % aller Patente im ganzen Land)

: 2267 (10,1 % aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 299

Qualcomm hat im Jahr 2022 Patente für Technologien erhalten, die aktivitäten erkennen die in Videos stattfinden, und zur Kommentierung bilder von Händen um Algorithmen für maschinelles Lernen besser zu trainieren. Frühe Modelle der künstlichen Intelligenz sind notorisch unfähig, Hände zu visualisieren .

5. Colorado

Rund um die Welt Fotos // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Dish Network Corp.

: Dish Network Corp. Erteilte Patente, 2022 : 106 (15,3 % aller Patente im ganzen Land)

: 106 (15,3 % aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 28

Dish Network Corp. erwarb 2022 Patente für Technologien zur teile des Videobearbeitungsprozesses zu automatisieren und Methoden zur Nutzung sprache zur Steuerung von Mediengeräten .

6. Connecticut

Arnold O. A. Pinto // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Raytheon Technologies Corp.

: Raytheon Technologies Corp. Erteilte Patente, 2022 : 379 (35,2 % aller Patente im ganzen Land)

: 379 (35,2 % aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 23

Das Verteidigungsunternehmen Raytheon hat Patente für die Herstellung von Flugzeugteilen erhalten, darunter triebwerke als auch an Bord fahrzeugdatensysteme . Der Auftragnehmer entwirft und baut Luft- und Raumfahrtausrüstungen für kommerzielle und militärische Zwecke.

7. Delaware

Scharfsinn // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Blue Leaf

: Blue Leaf Erteilte Patente, 2022 : 258 (29,9% aller Patente im ganzen Land)

: 258 (29,9% aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 18

Der Landmaschinenhersteller CNH Industrial America erhielt 2022 vom USPTO eine Reihe von Patenten, die er an eine Firma namens Blue Leaf I.P. übertrug. Zu diesen Patenten gehören Technologien für Schnecken, Ballenpressen und andere Landmaschinen.

8. Florida

David Becker // Getty Images

Top-Patentverdiener : Magic Leap Inc.

: Magic Leap Inc. Erteilte Patente, 2022 : 275 (21,5 % aller Patente im ganzen Land)

: 275 (21,5 % aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 31

Das 2010 gegründete Unternehmen Magic Leap entwickelt Augmented-Reality-Technologien, bei denen digitale Inhalte in die reale Welt eingeblendet werden. Im Jahr 2022 erwarb es Patente für mixed-Reality-Systeme die 3D-Inhalte in Echtzeit darstellen können.

9. Georgien

JHVEPhoto // Shutterstock

Spitzenreiter bei den Patenten: AT&T

Erteilte Patente, 2022: 527 (37,3 % aller Patente im ganzen Land)

Einzigartige Patentempfänger im gesamten Bundesstaat, 2022: 29

Der Telekommunikationsriese AT&T ist einer der produktivsten Patentanmelder des Landes. Im Jahr 2022 erhielt er Patente für edge-Computing und für automatisierte Assistenten, die die in der Lage sind, Aufgaben zu delegieren die vom Benutzer diktiert werden.

10. Idaho

Charles Knowles // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Micron Technology Inc.

: Micron Technology Inc. Erteilte Patente, 2022 : 1097 (97,6 % aller Patente im ganzen Land)

: 1097 (97,6 % aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 3

Micron wurden im Jahr 2022 mehr als drei Patente pro Tag erteilt. Dazu gehören Patente für Technologien im Zusammenhang mit halbleiterchips und andere Computerverarbeitungsgeräte.

11. Illinois

JHVEPhoto // Shutterstock

Top-Patentverdiener : The Boeing Co.

: The Boeing Co. Erteilte Patente, 2022 : 544 (19,4% aller Patente im ganzen Land)

: 544 (19,4% aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 48

Der Luft- und Raumfahrthersteller Boeing erhielt im Jahr 2022 Patente für radar-Abbildungssystem fähigkeiten und Verbesserungen für Flugzeugteile wie ein lärmminderndes Fahrwerk technologie.

12. Indiana

Jonathan Weiss // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Purdue Research Foundation

: Purdue Research Foundation Erteilte Patente, 2022 : 151 (14,6 % aller Patente im ganzen Land)

: 151 (14,6 % aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentinhaber im ganzen Land, 2022: 21

Die Purdue Research Foundation erwarb Patente für Technologien in folgenden Bereichen glaukom-Therapie und virtuelle Realität . Die Stiftung ist der Forschungszweig der Purdue University.

13. Iowa

Ken Wolter // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Pioneer Hi-Bred International Inc.

: Pioneer Hi-Bred International Inc. Erteilte Patente, 2022 : 174 (34,2 % aller Patente im gesamten Bundesstaat)

: 174 (34,2 % aller Patente im gesamten Bundesstaat) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 7

Pioneer ist ein mit DuPont verbundener amerikanischer Hersteller von gentechnisch veränderten Organismen, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Im vergangenen Jahr erhielt das Unternehmen Patente für neuartige Insektizide methoden zur Identifizierung und Herstellung fäuleresistenten Pflanzen und neue Rassen von maiskulturen .

14. Kansas

Jon Kraft // Shutterstock

Top-Patentverdiener : T-Mobile Innovations LLC

: T-Mobile Innovations LLC Erteilte Patente, 2022 : 79 (36,7 % aller Patente im ganzen Land)

: 79 (36,7 % aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 8

In Kansas hat T-Mobile Patente für neue Technologien erworben, die das Unternehmen auf seine Produkte anwenden könnte 5G-Mobilfunknetz und gerätesicherheit .

15. Kentucky

Robert und Monika // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Lexmark International Inc.

: Lexmark International Inc. Erteilte Patente, 2022 : 23 (29,1 % aller Patente im ganzen Land)

: 23 (29,1 % aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 5

Lexmark, ein großer Hersteller von Druckern, führt die Liste der Patentinhaber in diesem Bundesstaat an. Das Unternehmen erwarb Patente für bildgebungstechnologie und tonerkartuschen .

16. Louisiana

Universität von College // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Aufsichtsbehörde der Louisiana State University und des Agricultural and Mechanical College

: Aufsichtsbehörde der Louisiana State University und des Agricultural and Mechanical College Erteilte Patente, 2022 : 16 (100,0% aller Patente landesweit)

: 16 (100,0% aller Patente landesweit) Einzige Patentempfänger im gesamten Bundesstaat, 2022: 1

Die Louisiana State University hat im Jahr 2022 Patente für wasserdichte Produkte erhalten, selbstversorgende Beleuchtungssysteme für die Pflanzenwelt und Methoden zur schmerzbehandlung bei Patienten.

17. Maryland

Kristi Blokhin // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Die Johns Hopkins Universität

: Die Johns Hopkins Universität Erteilte Patente, 2022 : 111 (22,2 % aller Patente im ganzen Land)

: 111 (22,2 % aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 14

Die weltberühmte Johns Hopkins Universität verbrachte das Jahr 2022 mit der Erteilung von Patenten für Technologien zur Unterstützung der Behandlung von gehirnverletzungen und ein Herzdefibrillator, der mit MRI-Geräten kompatibel ist .

18. Massachusetts

Michael Vi // Shutterstock

Top-Patentverdiener : EMC IP Holding Company LLC

: EMC IP Holding Company LLC Erteilte Patente, 2022 : 734 (19,2 % aller Patente im ganzen Land)

: 734 (19,2 % aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 75

Das kommerzielle Elektronikunternehmen EMC IP erwarb 2022 Patente für Verfahren, die datenwiederherstellung automatisieren nach einem Ransomware-Angriff sowie eine Technologie, die die datenverarbeitung mehrerer Geräte zur Durchführung einer einzigen, gemeinsamen Tätigkeit. Das Unternehmen ist die Abteilung für geistiges Eigentum des multinationalen Technologieunternehmens Dell.

19. Michigan

Katherine Welles // Shutterstock

Spitzenreiter bei den Patentanmeldungen: Ford Motor Co.

Ford Motor Co. Erteilte P atente, 2022 : 815 (26,8 % aller Patente im ganzen Land)

: 815 (26,8 % aller Patente im ganzen Land) Einzelne Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 39

Ford und andere amerikanische Automobilhersteller haben in den letzten Jahren ihre eigenen Technologien im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen entwickelt. Henry Fords Namensvetter erwarb Patente im Zusammenhang mit brennstoffzellen-Baugruppe und andere Aspekte der elektrifizierten Mobilität im Jahr 2022.

20. Minnesota

Katherine Welles // Shutterstock

Top-Patentverdiener : 3M Innovative Properties Co.

: 3M Innovative Properties Co. Erteilte Patente, 2022 : 410 (23,1 % aller Patente im ganzen Land)

: 410 (23,1 % aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 32

Das in Minnesota ansässige Unternehmen 3M steht hinter einer Reihe von Produkten auf Kunststoffbasis, die jeden Tag in amerikanischen Haushalten verwendet werden. Im Jahr 2022 erwarb es Patente für pads zur Kompression von schmerzenden Gelenken und sogar ein Gerät, das schüsse erkennt und schützt die Ohren der Benutzer elektronisch vor schädlichen Schallpegeln.

21. Missouri

Amy Kerkemeyer // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Monsanto Technology LLC

: Monsanto Technology LLC Erteilte Patente, 2022 : 298 (49,7% aller Patente im ganzen Land)

: 298 (49,7% aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 10

Dem Hersteller von gentechnisch veränderten Pflanzen und Pestiziden Monsanto wurden Patente für neue Sorten von sojapflanzen und Methoden für bekämpfung von Insektenbefall in Pflanzen.

22. Montana

Sundry Fotografie // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Snowflake Inc.

: Snowflake Inc. Erteilte Patente, 2022 : 104 (100,0% aller Patente im ganzen Land)

: 104 (100,0% aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 1

Der Cloud-Anbieter Snowflake erhielt im Jahr 2022 Patente für echtzeit-Streaming von Daten und Möglichkeiten zur Sicherung gemeinsames maschinelles Lernen in Datenbanken in der Cloud.

23. Nebraska

Universität von College // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Board of Regents der Universität von Nebraska

: Board of Regents der Universität von Nebraska Erteilte Patente, 2022: 25 (32,5% aller Patente im Bundesstaat)

25 (32,5% aller Patente im Bundesstaat) Einzige Patentempfänger im ganzen Bundesstaat, 2022: 5

An der Universität von Nebraska haben Forscher Patente für technische Fortschritte im Zusammenhang mit der Bewertung von diabetes-Risiko , gentherapien und fälschungssicher medikamentenbehälter .

24. Nevada

Virrage Images // Shutterstock

Top-Patentverdiener : IGT

: IGT Erteilte Patente, 2022 : 69 (38,8 % aller Patente im ganzen Land)

: 69 (38,8 % aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 5

IGT ist ein Anbieter von Technologie für Kasinos und Einrichtungen der Glücksspielindustrie. In der Vergangenheit hat das Unternehmen Patente auf Technologien rund um bargeldloses Wetten und spielautomaten .

25. New Hampshire

Wodopjanow Wjatscheslaw // Shutterstock

Top-Patentverdiener : DEKA Products LP

: DEKA Products LP Erteilte Patente, 2022 : 79 (25,0% aller Patente im ganzen Land)

: 79 (25,0% aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 10

DEKA ist im Bereich der Robotik und der Herstellung von Geräten für Menschen mit Behinderungen und anderen gesundheitlichen Problemen sowie von Produkten wie Segway und den Coca-Cola Freestyle Getränkeautomaten tätig. Das Unternehmen erwarb seine 2022-Patente für die Objektverfolgung über RFID-Systeme sowie die Technologie für abgabe von Produkten aus einer Maschine.

26. New Jersey

JHVEPhoto // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Honeywell International Inc.

: Honeywell International Inc. Erteilte Patente, 2022 : 324 (20,7% aller Patente im Bundesstaat)

: 324 (20,7% aller Patente im Bundesstaat) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 31

Honeywell ist ein Ingenieurunternehmen, das in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Werkstoffe und Produktivitätslösungen tätig ist. Das Unternehmen hat im Jahr 2022 eine Technologie patentiert, die Augmented Reality für installation von Geräten .

27. Neu Mexiko

Randy Montoya // Getty Images

Top-Patentverdiener : National Technology & Engineering Solutions von Sandia LLC

: National Technology & Engineering Solutions von Sandia LLC Erteilte Patente, 2022 : 76 (59,8 % aller Patente im gesamten Bundesstaat)

: 76 (59,8 % aller Patente im gesamten Bundesstaat) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 3

National Technology & Engineering Solutions of Sandia ist ein Zweig der Sandia National Laboratories - einer Einrichtung, die im Rahmen des staatlichen Nuklearforschungsprogramms des Landes tätig ist. Im Jahr 2022 erhielt das Unternehmen Patente für echtzeit-Verfolgung von Krankheitserregern und Technologie in Bezug auf kontrollierte Sprengstoffe .

28. New York

Molly Woodward // Shutterstock

Top-Patentverdiener : International Business Machines Corp.

: International Business Machines Corp. Erteilte Patente, 2022 : 2512 (47,0% aller Patente im Bundesstaat)

: 2512 (47,0% aller Patente im Bundesstaat) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 66

Das Unternehmen mit Sitz in New York, besser bekannt als IBM, erhält jedes Jahr eine riesige Anzahl von Patenten zugewiesen. IMB erwarb Patente für speicherung in Rechenzentren methoden und Weiterentwicklungen für blockchain-Technologie u.a. im Jahr 2022.

29. North Carolina

Tero Vesalainen // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Bank of America Corp.

: Bank of America Corp. Erteilte Patente, 2022 : 294 (18,1 % aller Patente im ganzen Land)

: 294 (18,1 % aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 33

Die Bank of America erhielt 2022 Patente für anwendungen des maschinellen Lernens im Bankwesen, unter anderem zur Erkennung und analyse von Dokumenten neben anderen Fortschritten.

30. Nord-Dakota

Scharfsinn // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Clark Equipment Co.

: Clark Equipment Co. Erteilte Patente, 2022 : 16 (100,0% aller Patente im ganzen Land)

: 16 (100,0% aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 1

Clark Equipment ist ein traditionsreiches Produktionsunternehmen, das in der Landwirtschafts- und Baumaschinenbranche tätig ist. Es patentierte Technik für kraftstoffventile und lenkungsmechanismen in kommerziellen Traktoren .

31. Ohio

Jonathan Weiss // Shutterstock

Top-Patentverdiener : The Procter & Gamble Co.

: The Procter & Gamble Co. Erteilte Patente, 2022 : 296 (22,2 % aller Patente im ganzen Land)

: 296 (22,2 % aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 40

Der Hersteller von Hygieneprodukten Procter & Gamble patentierte eine neue Technologie in Bezug auf toilettenpapier produkte und flüssige Reinigungsmittel .

32. Oklahoma

Chad Robertson Media // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Das Board of Regents der Oklahoma State University

: Das Board of Regents der Oklahoma State University Erteilte Patente, 2022 : 19 (63,3% aller Patente im Bundesstaat)

: 19 (63,3% aller Patente im Bundesstaat) Einzige Patentempfänger im gesamten Bundesstaat, 2022: 2

Im Bundesstaat Oklahoma gibt es nicht viele Patentanmelder, aber die staatliche Universität in Stillwater hat 2022 die meisten Patente angemeldet. Diese Patente umfassten Technik für visualisierung von Körpergewebe für Operationen als auch für impfstoffe .

33. Oregon

Tada Images // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Nike Inc.

: Nike Inc. Erteilte Patente, 2022 : 894 (83,8 % aller Patente im ganzen Land)

: 894 (83,8 % aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 10

Die Sportbekleidungsmarke Nike lässt jedes ihrer Schuhdesigns beim USPTO patentieren, um zu verhindern, dass die Konkurrenz ihre Designs kopiert. Trotz des Ablebens des Designers im Jahr 2021 erhält das Unternehmen immer noch patente für Schuhe zugeschrieben an Virgil Abloh erst im Jahr 2022.

34. Pennsylvania

Joshua Rainey Fotografie // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Comcast Kabelkommunikation

: Comcast Kabelkommunikation Erteilte Patente, 2022 : 297 (24,0% aller Patente im gesamten Bundesstaat)

: 297 (24,0% aller Patente im gesamten Bundesstaat) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 34

Comcast hat im vergangenen Jahr Patente für folgende Technologien erhalten verarbeitung von Daten über drahtlose Kommunikation und videokompressionsverfahren . Comcast ist ein Kabelfernsehanbieter und der Eigentümer von NBC Universal.

35. Rhode Island

Wirestock Creators // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Textron Inc.

: Textron Inc. Erteilte Patente, 2022 : 191 (82,7% aller Patente im ganzen Land)

: 191 (82,7% aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 4

Textron ist ein Produktionsunternehmen, das Produkte für Verteidigung und Luft- und Raumfahrt herstellt. Zu seinen Portfolio-Unternehmen gehört Bell Helicopter. Im Jahr 2022 erhielt das Unternehmen Patente in den folgenden Bereichen flugzeugrotoren und andere Technologien.

36. South Carolina

JHVEPhoto // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Kyocera Corp.

: Kyocera Corp. Erteilte Patente, 2022 : 35 (23,8 % aller Patente im ganzen Land)

: 35 (23,8 % aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 8

Der Elektronikhersteller Kyocera erhielt im Jahr 2022 Patente für halbleiter , RFID und schlaf-Tracking technologien.

37. South Dakota

Ken Wolter // Shutterstock

Top-Patentverdiener : South Dakota Board of Regents

: South Dakota Board of Regents Erteilte Patente, 2022 : 10 (100,0% aller Patente im gesamten Bundesstaat)

: 10 (100,0% aller Patente im gesamten Bundesstaat) Einzige Patentempfänger im gesamten Bundesstaat, 2022: 1

Das South Dakota Board of Regents verwaltet die University of South Dakota und andere Colleges und Universitäten im Bundesstaat. Im vergangenen Jahr erhielt sie Patente für Technologien in folgenden Bereichen batterieleistung und nanopartikel .

38. Tennessee

Peter_Fleming // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Smith & Nephew Inc.

: Smith & Nephew Inc. Erteilte Patente, 2022 : 73 (21,9 % aller Patente im ganzen Land)

: 73 (21,9 % aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 10

Das Medizintechnikunternehmen Smith & Nephew patentierte im Jahr 2022 Technologie für medizinische Implantate und eine Vorrichtung für schließen von Wunden .

39. Texas

JHVEPhoto // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Hewlett-Packard Entwicklung

: Hewlett-Packard Entwicklung Erteilte Patente, 2022 : 1558 (25,4% aller Patente im ganzen Land)

: 1558 (25,4% aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentinhaber im ganzen Land, 2022: 71

Der Forschungszweig von Hewlett-Packard patentierte Technologie in den Bereichen 3D-Druck , a selbstkühlendes Headset und Werkzeuge für identifizierung von Malware .

40. Utah

Chad Robertson Media // Shutterstock

Top-Patentverdiener : University of Utah Research Foundation

: University of Utah Research Foundation Erteilte Patente, 2022 : 38 (19,7 % aller Patente im ganzen Bundesstaat)

: 38 (19,7 % aller Patente im ganzen Bundesstaat) Einzige Patentinhaber im ganzen Land, 2022: 11

Die University of Utah Research Foundation erhielt im Jahr 2022 Patente für knochenimplantat-Technologie und ein magnetbetriebenes soft-Roboter der in der Lage ist, sich durch den menschlichen Körper zu bewegen.

41. Vermont

Andreas Zeitler // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Beta Technologies

: Beta Technologies Erteilte Patente, 2022 : 62 (100,0% aller Patente im ganzen Land)

: 62 (100,0% aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 1

Beta Technologies ist ein Unternehmen der Luft- und Raumfahrttechnik, dessen Patente sich auf verschiedene Aspekte der Aufladung und des Energiemanagements in elektrisch angetriebenen Flugzeugen beziehen.

42. Virginia

DCStockPhotography // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Capital One Services LLC

: Capital One Services LLC Erteilte Patente, 2022 : 379 (29,7 % aller Patente im ganzen Land)

: 379 (29,7 % aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 26

Der kommerzielle Bankanbieter Capital One erhielt Patente für kontaktlose Kartenerkennung technik und Verfahren für " sicheren Austausch von Kundeninformationen ."

43. Washington

VDB-Fotos // Shutterstock

Spitzenreiter bei den Patentanmeldungen : Microsoft Corp.

: Microsoft Corp. Erteilte Patente, 2022 : 1238 (39,9 % aller Patente im ganzen Land)

: 1238 (39,9 % aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 18

Der Tech-Gigant Microsoft hat Amazon bei den im Jahr 2022 im Bundesstaat Washington erworbenen Patenten übertroffen. Es gewann Patente auf cloud-Computing und computer-Bildschirme .

44. Washington D.C.

DCStockPhotography // Shutterstock

Top-Patentverdiener : NASA

: NASA Erteilte Patente, 2022 : 43 (21,5% aller Patente im Bundesstaat)

: 43 (21,5% aller Patente im Bundesstaat) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 8

Die NASA steht in der Hauptstadt des Landes an der Spitze der im letzten Jahr erteilten Patente. Im Jahr 2022 patentierte die NASA Technologie für satellitenplattformen , UV-Strahlungssensoren und andere Weltraumausrüstung.

45. Wisconsin

JHVEPhoto // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Johnson Controls

: Johnson Controls Erteilte Patente, 2022 : 265 (23,7 % aller Patente im ganzen Land)

: 265 (23,7 % aller Patente im ganzen Land) Einzige Patentempfänger im ganzen Land, 2022: 20

Johnson Controls ist ein Hersteller von Heizungs-, Lüftungs- und Kühlsystemen für gewerbliche und private Kunden. Und im Jahr 2022 patentierte das Unternehmen Technologien für luftkanäle .

46. Wyoming

Jillian Cain Fotografie // Shutterstock

Top-Patentverdiener : Universität von Wyoming

: Universität von Wyoming Erteilte Patente, 2022 : 10 (100,0% aller Patente im ganzen Bundesstaat)

: 10 (100,0% aller Patente im ganzen Bundesstaat) Einzige Patentempfänger im gesamten Bundesstaat, 2022: 1

Die Universität von Wyoming patentierte Technologie für hydroponische Pflanzenproduktion und Systeme zur Verabreichung von Nanopartikeln für Schmerztherapien, die magnete als Hebel einsetzen .

