Patente zählen: Die US-Bundesstaaten mit den erfindungsreichsten Einwohnern

In den USA können diejenigen, die sich das nächstbeste tool ausdenken, um das Leben anderer zu verbessern, oft ihren Namen in die Geschichte einschreiben.

Und dieser Prozess beginnt mit der Anmeldung eines Patents. Ein Patent verleiht einer Person oder einem Unternehmen das ausschließliche Recht, eine Erfindung zu verkaufen oder davon zu profitieren. Es gibt ihnen auch das Recht, eine andere Person oder ein anderes Unternehmen zu verklagen, wenn sie glauben, dass die andere Partei unrechtmäßig von einer patentierten Idee profitiert.

Im Steuerjahr 2022 wurden in den 50 Bundesstaaten und Washington D.C. mehr als 200.000 Patentanträge eingereicht. Einige Analysten haben gesagt dass die weltweite Patentaktivität in der zweiten Jahreshälfte 2022 zurückging, was vor allem auf die Verlangsamung der Weltwirtschaft und die Störungen durch COVID-19 zurückzuführen ist.

Unter Verwendung von Daten des Patent- und Markenamt und Volkszählungsbüro schätzungen der Population, ClickUp erstellte eine Rangliste der 15 führenden Staaten nach der Zahl der neu angemeldeten Patente pro Kopf im Steuerjahr 2022, das bis Ende September lief.

Viele Staaten, die bei der Patentierung von Erfindungen führend sind, sind auch Technologie-Hubs. Kalifornien, die Startseite des Silicon Valley und das Herz der Tech-Industrie, ist der Staat mit den meisten Patentanmeldungen im Jahr 2022.

Hier haben große Unternehmen wie Apple, Google und Facebook ihren Sitz, und die milliardenschweren Forschungsbudgets fördern die Innovation. Der Bundesstaat meldete im vergangenen Jahr sechsmal so viele Patente an wie der nächstplatzierte Staat bei den Patentanmeldungen insgesamt.

15. Nordkarolina

Neue Patentanmeldungen, GJ2022 : 6.01 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner

: 6.01 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner Neue Patentanmeldungen insgesamt, GJ 2022 : 6,433

: 6,433 Anträge auf weitere Prüfung von Patenten, 2022: 1,878

In den letzten zehn Jahren war North Carolina, ein wichtiger Standort für das US-Bankwesen, ein Hotspot für Patente auf Computerhardware und -software und andere kommunikationsbezogene Erfindungen. Honeywell, die Bank of America, die Duke University und die North Carolina State University sind einige der größten Eigentümer von Patenten in diesem Bundesstaat.

14. Utah

Neue Patentanmeldungen, GJ 2022 : 6.25 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner

: 6.25 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner Neue Patentanmeldungen insgesamt, GJ 2022 : 2,114

: 2,114 Anträge auf weitere Prüfung von Patenten, 2022: 669

Den USPTO-Anmeldungen der letzten 10 Jahre zufolge sind die Mountain West-Regionen mit Ausnahme der Region Denver nicht für ihre Patentaktivität bekannt. In Utah werden jedoch vor allem Erfindungen in den Bereichen Medizin, Chirurgie und Pharmazeutika patentiert.

13. Michigan

Neue Patentanmeldungen, GJ2022 : 6.66 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner

: 6.66 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner Neue Patentanmeldungen insgesamt, GJ 2022 : 6,680

: 6,680 Anträge auf weitere Prüfung von Patenten, 2022: 1,310

Den Daten des USPTO zufolge wird der Großteil der Patentanmeldungen in der Region Ann Arbor in Michigan getätigt. Pharmazeutische Arzneimittelpatente, PC-Hardware und -Software sowie Kraftfahrzeugmotoren sind ebenfalls beliebte Sektoren für Innovationen. Ford, GM und Chrysler haben ihren Hauptsitz in Michigan.

12. New Hampshire

Neue Patentanmeldungen, GJ2022 : 6.79 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner

: 6.79 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner Neue Patentanmeldungen insgesamt, GJ2022 : 948

: 948 Anträge auf weitere Prüfung von Patenten, 2022: 367

An der Spitze der Patentanmeldungen in New Hampshire steht BAE Systems, ein in London ansässiges Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtunternehmen, das in diesem Bundesstaat stark vertreten ist. Die meisten Patente in diesem Bundesstaat entfallen auf die Bereiche Speicher, Software und Kommunikationstechnik.

11. Connecticut

Neue Patentanmeldungen, GJ202 2: 7,16 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner

2: 7,16 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner Gesamtanzahl neuer Patentanmeldungen, GJ2022 : 2,598

: 2,598 Anträge auf weitere Prüfung von Patenten, 2022: 947

Die größten Eigentümer von Patenten in Connecticut sind die United Technologies Corp, gefolgt vom Rüstungsunternehmen Raytheon Technologies und der Otis Elevator Company. UTC gibt es nicht mehr, obwohl seine Patente noch in der USPTO-Datenbank verzeichnet sind. Das Unternehmen wurde 2020 mit Raytheon zusammengeführt.

10. Colorado

Neue Patentanmeldungen, GJ2022 : 7.25 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner

: 7.25 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner Neue Patentanmeldungen insgesamt, GJ 2022 : 4,236

: 4,236 Anträge auf weitere Prüfung von Patenten, 2022: 1,168

Der Löwenanteil der in Colorado angemeldeten Patente stammt aus den Ballungsräumen Denver und Boulder. Der Baustoffhersteller Johns Manville, der sich im Besitz von Berkshire Hathaway befindet, und die Universität von Colorado sind bedeutende Eigentümer von Technologiepatenten in diesem Bundesstaat, auch im Bereich der Kommunikation.

9. Washington DC

Neue Patentanmeldungen, GJ2022 : 7.41 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner

: 7.41 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner Neue Patentanmeldungen insgesamt, GJ 2022 : 498

: 498 Anträge auf weitere Prüfung von Patenten, 2022: 172

Die U.S. Navy, die Army und die NASA sind die drei größten Eigentümer von Patenten in der Bundeshauptstadt. Das am häufigsten zitierte Patent des Bundesstaates stammt von Nano Resources Limited, das nach Angaben des USPTO bereits 1993 ein Patent zum Schutz seiner Methode für elektronische Bankdienstleistungen im Einzelhandel anmeldete.

8. Delaware

Neue Patentanmeldungen, GJ2022 : 7.93 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner

: 7.93 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner Neue Patentanmeldungen insgesamt, GJ2022 : 808

: 808 Anträge auf weitere Prüfung von Patenten, 2022: 231

Zu den Top-Erfindern nach in Delaware angemeldeten Patenten gehören das erfolgreiche Chemieunternehmen Du Pont, das Forschungsunternehmen für drahtlose Kommunikation InterDigital Tech Corp. und der Laborausstatter Empire Technology Development.

7. Minnesota

Neue Patentanmeldungen, GJ2022 : 8.09 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner

: 8.09 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner Neue Patentanmeldungen insgesamt, GJ2022 : 4,626

: 4,626 Anträge auf weitere Prüfung von Patenten, 2022: 1,608

Der Einzelhändler Target Inc. mit Hauptsitz in Minneapolis ist einer der größten Eigentümer von Patenten in Minnesota, aber der medizinische Space ist der wichtigste Bereich für neue, patentierte Technologien.

6. Vermont

Neue Patentanmeldungen, GJ2022 : 8.18 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner

: 8.18 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner Neue Patentanmeldungen insgesamt, GJ 2022 : 529

: 529 Anträge auf weitere Prüfung von Patenten, 2022: 131

Halbleiter- und arzneimittelbezogene Patente sind in diesem Bundesstaat, in dem das verarbeitende Gewerbe der größte Industriezweig ist, am häufigsten anzutreffen.

5. Oregon

Neue Patentanmeldungen, GJ2022 : 8.19 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner

: 8.19 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner Neue Patentanmeldungen insgesamt, GJ 2022 : 3,471

: 3,471 Anträge auf weitere Prüfung von Patenten, 2022: 1,042

Jack Kavalieros von Intel hat sich in den letzten zehn Jahren als der am häufigsten patentierte Erfinder in Portland, Oregon, erwiesen. Die Portland State University und die Lattice Semiconductor Corp. stehen ebenfalls an der Spitze der Patentanmeldungen in diesem Bundesstaat.

4. Washington

Neue Patentanmeldungen, GJ2022 : 10.58 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner

: 10.58 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner Neue Patentanmeldungen insgesamt, GJ 2022 : 8,236

: 8,236 Anträge auf weitere Prüfung von Patenten, 2022: 3,207

Die meisten Patente in Washington werden im Raum Seattle angemeldet, wo Amazon der unangefochtene Champion ist. Das Unternehmen besitzt mehr als 16.000 Patente, die in den letzten 10 Jahren in diesem Bundesstaat angemeldet wurden.

3. Idaho

Neue Patentanmeldungen, FY2022 : 11.00 Patentanmeldungen pro 10.000 Einwohner

: 11.00 Patentanmeldungen pro 10.000 Einwohner Neue Patentanmeldungen insgesamt, GJ 2022 : 2,133

: 2,133 Anträge auf weitere Prüfung von Patenten, 2022: 438

Idaho hat seit 2017\ einen Anstieg der in Boise angemeldeten Patente zu verzeichnen. Der Halbleiterhersteller Micron besitzt mit mehr als 31.000 angemeldeten Patenten mehr Patente als jedes andere Unternehmen in Boise.

2. Massachusetts

Neue Patentanmeldungen, GJ2022 : 15.51 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner

: 15.51 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner Neue Patentanmeldungen insgesamt, GJ 2022 : 10,830

: 10,830 Anträge auf weitere Prüfung von Patenten, 2022: 3,855

Massachusetts, die Startseite des in Cambridge ansässigen MIT und zahlreicher anderer technologieorientierter Einrichtungen, beherbergt einige der größten Patentanmelder des Landes. Neue Arzneimitteltechnologien machen den größten Anteil der in Boston angemeldeten Patente aus, und Gillette ist dort ein bedeutender Eigentümer von Patenten. Die Patentaktivität in der Region Boston erreichte 2020 ihren Höhepunkt und ging 2021 leicht zurück.

1. Kalifornien

Neue Patentanmeldungen, GJ2022 : 16.33 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner

: 16.33 angemeldete Patente pro 10.000 Einwohner Neue Patentanmeldungen insgesamt, GJ 2022 : 63,725

: 63,725 Anträge auf weitere Prüfung von Patenten, 2022: 20,183

San Jose ist der Innovations-Hotspot im Golden State, wo Computersoftware, Hardware, Kommunikationsgeräte und Halbleiter den größten Teil der angemeldeten Patente ausmachen. Cisco und Broadcom sind die wichtigsten Eigentümer von Patenten in San Jose. Eines der produktivsten und am häufigsten zitierten Patente aus Palo Alto, das nur einen Steinwurf von San Jose entfernt liegt, ist das Patent von Logitech für eine Mehrfinger-Berührungserkennung für PC- und Laptop-Mauspads.

