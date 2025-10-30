ClickUp 4.0: Das Ende der Arbeit-Ausbreitung

Seit Jahren stecken Teams in einem Labyrinth fest.

Mit verstreuten tools jonglieren, zwischen Registerkarten wechseln, nach dem Kontext suchen und zusehen, wie wertvolle Stunden verrinnen.

Das entspricht einem weltweiten Verlust der Produktivität von 2,5 Billionen Dollar. Und es bringt ein weitaus tieferes Problem zum Vorschein: Die größte Gefahr für die Produktivität ist nicht mangelnder Aufwand, sondern die Art und Weise, wie Arbeit gemanagt wird.

61 % der Wissensarbeiter geben an, dass sie mehr Zeit damit verbringen, Aufgaben zu organisieren, als sie fertigzustellen. Und ein durchschnittlicher Mitarbeiter schaltet täglich 1.200 Mal zwischen verschiedenen Apps um. Das ist Work Sprawl in Aktion, und es beeinträchtigt seit Jahren still und leise die Produktivität.

Bei ClickUp wussten wir schon immer, dass es einen besseren Weg gibt. Von Anfang an war es unsere Mission, die Produktivität der Welt zu erhöhen.

Also haben wir uns eine Plattform vorgestellt, auf der Ihre Aufgaben, Dokumente, Chatten, Meetings und Ihr Wissen in einem einzigen, flexiblen System zusammenlaufen – nicht nur gebündelt, sondern tief miteinander verbunden – eine Konvergenz von Software, Menschen und KI.

Wir stellen vor: den weltweit ersten konvergenten KI-Arbeitsbereich: ClickUp 4. 0.

Was ist ClickUp 4.0?

ClickUp 4.0 ist der Ort, an dem all Ihre Arbeit und Zusammenarbeit stattfindet.

Es ist ClickUp, das Sie kennen, aber besser verbunden, optimiert, leistungsfähiger und flexibler als je zuvor.

Wenn alle Ihre Arbeit in einem einzigen KI-gestützten Workspace zusammenlaufen, passt einfach alles zusammen. In der Praxis sieht das so aus:

Ein Kalender, der endlich Ihre Prioritäten versteht und Ihren Terminkalender automatisch entsprechend zeitlich blockt.

Eine KI, die sofort die Aktionspunkte aus dem 1:1-Gespräch der letzten Woche abrufen kann.

Agenten, die Ihre Aufgaben priorisieren, Projekte einrichten und Ihnen bei Fragen einen Schritt zur Seite stehen

Ein einziger, wunderschön gestalteter Arbeitsbereich, der Aufgaben, Dokumente, Ziele, chatten und KI-gestützte Automatisierung vereint.

ClickUp 4.0 konzentriert sich genau auf das Problem, das wir ursprünglich lösen wollten: die Fragmentierung, die durch unzusammenhängende Arbeits-tools und verstreute Kontexte verursacht wird.

Hier sind die Nummern, die Geschäftsleiter nachts wach halten:

2,5 Stunden verloren, weil die Mitglieder des Teams zwischen Unterhaltungen hin- und herspringen, nach Dateien suchen und versuchen, sich wieder zu konzentrieren. Kontextverlust : Täglich gehen fastverloren, weil die Mitglieder des Teams zwischen Unterhaltungen hin- und herspringen, nach Dateien suchen und versuchen, sich wieder zu konzentrieren.

AI-Wildwuchs: Jeden Tag verbringen Teams etwa 60 Minuten damit, verschiedene AI-Tools zu jonglieren , die nicht miteinander kompatibel sind, was zu Frustration und vergeblichen Aufwand führt. Jeden Tag verbringen Teams etwa, die nicht miteinander kompatibel sind, was zu Frustration und vergeblichen Aufwand führt.

App-Wildwuchs: Weitere 55 Minuten gehen verloren, weil die Mitarbeiter ständig zwischen Apps hin- und herwechseln, um das zu finden, was sie brauchen, und mit verstreuten Workflows Schritt zu halten. Weitere, weil die Mitarbeiter ständig zwischen Apps hin- und herwechseln, um das zu finden, was sie brauchen, und mit verstreuten Workflows Schritt zu halten.

Hier ändert sich das.

ClickUp 4.0 bietet die von unserer Community am häufigsten gewünschten Features und Upgrades.

Diese Verbesserungen beseitigen Reibungsverluste, steigern Ihre Produktivität und geben Ihnen die Kontrolle über Ihren Tag zurück. Hier sind die Neuerungen:

Personalisierte Navigation 4.0: Alles, was Sie brauchen, genau dort, wo Sie es brauchen

Ihre Seitenleiste in ClickUp 4.0 ist nahtlos und anpassbar.

Damit hat das Umschalten ausgedient: Sie haben eine Registerkarte zum Chatten, eine weitere Registerkarte für die SOP und ein ganz neues Fenster für Ihre KI.

In ClickUp 4.0 bietet die neue einheitliche Seitenleiste eine konvergierte Hierarchie, die Aufgaben, Dokumente, Chat, Whiteboards, Dashboards, Kalender und mehr für einen einfachen Zugriff zusammenführt.

Personalisierte Navigation: Erstellen Sie Ihre eigene Seitenleiste mit benutzerdefinierten Abschnitten, damit Sie Ihre Arbeit nach Ihren Wünschen organisieren können.

Konvergierte Hierarchie: Greifen Sie von einem einzigen, einheitlichen Space aus auf Aufgaben, Dokumente, Chatten, KI und mehr zu.

Angeheftete Elemente: Behalten Sie Ihre wichtigste Arbeit im Blick, indem Sie Spaces, Listen oder Dokumente an Ihre Seitenleiste anheften.

Schnellfilter: Springen Sie mit den neuen Filtern in der Seitenleiste sofort zu Bereichen, ungelesenen Nachrichten oder Direktnachrichten.

Übersichtlicheres, einfacheres Erlebnis: Genießen Sie eine übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche, die Ihre Konzentration und Kontrolle verbessert.

Zusammenarbeit und KI-Chatten: Kontext, genau dort erfasst, wo Sie Arbeit leisten

Die meisten Plattformen beschränken sich auf die Bündelung. ClickUp 4.0 geht noch einen Schritt weiter, indem es jedes tool kontextbezogen und miteinander vernetzt macht.

Wenn Chatten, Meetings, Meeting-Notizen, KI und Aufgaben auf einer einzigen Plattform vereint sind, sieht es so einfach aus, als würden Sie Ihre KI bitten, Aktionspunkte aus dem Gespräch vom letzten Freitag zu erstellen und zuzuweisen – und das ist in Sekundenschnelle erledigt!

Ihr ClickUp-Workspace fungiert nun als zentrale Informationsquelle und Kollaborationszentrum für das End-to-End-Projektmanagement.

So bleibt Ihr Workflow in ClickUp mühelos in Verbindung:

Einheitlicher KI-Chat: Der ClickUp-Chat ist jederzeit über Ihre Seitenleiste zugänglich und wird durch KI ergänzt, um Chat-Threads zusammenzufassen, Aktionspunkte zu erstellen und Kontexte schneller zu finden.

Sofortige Meetings: Starten Sie eine SyncUp-Sitzung (Audio- oder Videoanruf) direkt aus dem Chatten heraus, um in Echtzeit zu diskutieren, ohne zu einem anderen Tool wechseln zu müssen.

AI Notetaker: Zeichnen Sie Meetings mit Zeichnen Sie Meetings mit AI Notetaker auf und transkribieren Sie sie, damit jedes Detail abgeschlossen wird, einschließlich Zusammenfassungen, wichtigen Erkenntnissen, Aktionspunkten und mehr.

Umsetzbare Notizen: Verwandeln Sie Meeting-Notizen und Chat-Threads sofort in Verwandeln Sie Meeting-Notizen und Chat-Threads sofort in ClickUp-Aufgaben , damit keine Aktionspunkte übersehen werden.

Durchsuchbare Transkripte: Jede Unterhaltung und jedes Transkript kann über Jede Unterhaltung und jedes Transkript kann über ClickUp Brain mithilfe von Eingaben in natürlicher Sprache durchsucht werden.

Holen Sie sich ClickUp AI Notetaker, um Meetings zu transkribieren, Aufgaben und Aktionspunkte zu erstellen und Arbeit zu delegieren.

Persönlicher Planer: Ihr Tag, perfekt organisiert, ganz automatisch

Der persönliche Planer von ClickUp 4.0 ist Ihre Superkraft für konzentrierte Arbeit und mehr.

Erleben Sie einen benutzerdefinierten Kalender, in dem alle Ihre Meetings und Arbeit jeden Tag sorgfältig für Sie zusammengestellt werden. Endlich müssen Sie sich nicht mehr um die Planung, Umplanung oder manuelle Koordination kümmern.

Wenn sich etwas ändert, passt die KI Ihren Kalender automatisch an, sodass Sie immer Zeit haben, sich zu konzentrieren und Ihre Aufgaben zu erledigen.

KI-gestützte Terminplanung: Überlassen Sie der KI die chaotische Terminplanung, indem Sie Ihre wichtigsten Prioritäten und Meetings automatisch zeitlich festlegen.

Integrierter Kalender: Sehen Sie die Termine Ihrer Kollegen, vereinbaren Sie Meetings mit ihnen und wählen Sie die Ansicht Ihres Kalenders so aus, wie Sie es möchten.

Zeitblock: Ziehen Sie Aufgaben in Ihren Kalender, um sie mühelos zu planen und sicherzustellen, dass Sie für jede Aufgabe die richtige Zeit einplanen, ohne sich zu übernehmen.

Fokus-Sitzungen: Nehmen Sie sich ganz einfach Zeit für konzentrierte Arbeit und überlassen Sie es der KI, den Rest anzupassen, wenn sich Prioritäten verschieben.

Kontext innerhalb von Meetings: Verknüpfen Sie Ereignisse mit Aufgaben und Dokumenten, damit alles miteinander verbunden und umsetzbar ist.

Teams Hub: Durchgängige Transparenz ohne ständige Nachfragen

Der Teams Hub ist eine völlig neue Möglichkeit, um über die Arbeit Ihres Teams auf dem Laufenden zu bleiben.

Analysen, Prioritäten und Kapazität sind an einem Ort zusammengefasst, sodass Manager sofort eine Sichtbarkeit über die Workload ihres Teams erhalten. Sie müssen nicht mehr raten, woran ihre Mitarbeiter gerade arbeiten oder ob die Fristen realistisch sind.

Ihr Teams hub umfasst:

Visualisierung der Organisationsstruktur: Sehen Sie, wer in welchem Team sitzt, und zeigen Sie sowohl Einzel- als auch Teamprofile an, um mehr Kontext zu erhalten.

Echtzeit-Aktivitäts-Feeds: Jedes Team hat einen Feed, sodass Sie die neuesten Aktivitäten und Aktualisierungen für jedes Team in ClickUp sehen können.

Prioritäten nach Priorität: Sehen Sie sich in Ihrem Teams Hub eine nach Priorität sortierte Liste der Aufgaben an, auf die sich alle konzentrieren, und erfahren Sie genau, wie hoch eine Aufgabe auf der Liste einer Person steht.

Kapazität und Analysen: Sehen Sie sofort, woran alle ihre Arbeit verrichten, visualisieren Sie die Kapazitäten Ihres Teams und erkennen Sie, wo Ihnen möglicherweise Ressourcen fehlen.

KI-gestützte Stand-ups: Lassen Sie KI wichtige Neuigkeiten zusammenfassen, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

Integrierte Zeiterfassung: Mit der integrierten Zeiterfassung wissen Sie genau, wie viel Arbeit abrechnungsfähig ist und wie lange Projekte tatsächlich dauern.

ClickUp Brain und Ambient KI Agents: Ihre Produktivität vervielfacht sich

Greifen Sie auf mehrere LLMs zu, führen Sie Websuchen in Echtzeit durch, erhalten Sie kontextbezogene Antworten auf Ihre Fragen zur Arbeit und vieles mehr über ClickUp Brain.

Die Features von ClickUp 4.0 definieren die Bedeutung digitaler Teamkollegen völlig neu.

ClickUp Brain fungiert als Ihr stets verfügbarer Assistent für Produktivität, der bereit ist, Aufgaben zu erstellen, Dokumente zu entwerfen, Unterhaltungen zusammenzufassen und Fragen zu beantworten, sobald Sie ihn brauchen.

Dann gibt es noch Ambient AI Agents: intelligente Assistenten, die wissen, wann sie helfen müssen, ohne darum gebeten zu werden. Diese anpassbaren, autonomen Helfer laufen im Hintergrund, senden proaktiv Projekt-Updates, beantworten Fragen im Chatten und erledigen repetitive Arbeit in dem Moment, in dem sie benötigt wird, und nicht erst, wenn Sie daran denken, sie zu delegieren.

Das Ergebnis ist ein Arbeitsbereich, in dem Routineaufgaben wegfallen, Informationen sofort verfügbar sind und sich Ihr Team ganz auf wichtige strategische Arbeit konzentrieren kann.

Produktivität-Assistent: ClickUp Brain arbeitet mit Ihnen zusammen und ist für die Ausführung von über 500 verschiedenen Workflows ausgerüstet.

KI-Befehlsleiste: Geben Sie einfach ein Leerzeichen ein, um die neue KI-Befehlsleiste aus einem beliebigen Kommentar heraus zu öffnen, und erhalten Sie kontextbezogene Aktionen wie das Erstellen einer Aufgabe mit allen Details aus dem Thread, das Verfassen einer relevanten Antwort oder das Zusammenfassen eines langen Konversations-Threads.

Mehrere KI-Modelle: Interagieren Sie direkt mit ChatGPT, Claude, Gemini und anderen und greifen Sie über eine einzige Schnittstelle auf Premium-Modelle und Echtzeit-Websuchen zu.

Live-Antwort-Agent: Wenn jemand im ClickUp-Chatten eine Frage stellt, schaltet sich Ihr Live-Antwort-Agent automatisch ein und gibt eine Antwort, sodass kein Mensch eingreifen muss.

Benutzerdefinierte KI-Agenten für die Arbeit: Erstellen Sie Ihre eigenen Agenten, indem Sie sie benutzerdefinierten Auslösern und Wissensquellen aus Ihrem ClickUp-Workspace oder verbundenen Apps zuordnen.

Automatische Projektaktualisierungen: Richten Sie Agenten ein, die sich für Sie um Statusaktualisierungen kümmern, und lassen Sie sich oder Ihrem Team detaillierte tägliche oder wöchentliche Berichte zu jeder Liste, Aufgabe oder jedem Chat zusenden.

💫 Holen Sie sich das Beste von ClickUp auf Ihren Desktop/PC mit Brain MAX, einer eigenständigen KI-Super-App! Ihre ClickUp-Command-Center : Finden Sie sofort den in Aufgaben versteckten Kontext, rufen Sie Dokumente ab und erhalten Sie von überall aus Echtzeit-Updates zu Projekten.

Fragen Sie Top-KI-Modelle alles : Arbeiten Sie mit GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet und anderen, ohne sich um Abonnements kümmern zu müssen.

Suche über verbundene Apps hinweg : Finden Sie versteckte Dateien und Antworten schnell, ohne Zeit mit der Suche in Google Drive oder Threads zu verschwenden.

Tiefgehende Websuche : Verwandeln Sie stundenlange Recherchen in wenige Minuten dank KI-gestützter Analysen und klarer, vertrauenswürdiger Quellenangaben.

Mit Talk to Text erledigen Sie viermal mehr: Sie sprechen, die KI tippt und übernimmt die Bearbeitung des Textes! Nutzen Sie die KI-optimierte Diktatfunktion in jeder App, ganz auf Sie zugeschnitten. Sie sprechen, die KI tippt und übernimmt die Bearbeitung des Textes! Nutzen Sie die KI-optimierte Diktatfunktion in jeder App, ganz auf Sie zugeschnitten.

Persönliche Liste: Ihre Privat-Liste zum Zu erledigen, genau so, wie Sie sie brauchen

Mit persönlichen Listen in ClickUp 4.0 können Sie Ihre persönlichen Aufgaben über eine private Liste in Ihrem Arbeitsbereich organisieren und nachverfolgen. Sie dienen als Sammelstelle, in der Sie Ihre Prioritäten zentralisieren können.

Visualisieren Sie Ihre persönliche Liste ganz nach Ihren Wünschen: Wählen Sie aus Ihrer bevorzugten ClickUp-Ansicht, z. B. einer Listenansicht oder einer Board-Ansicht.

Organisieren Sie Ihre Projekte, Ideen und Aufgaben: Planen Sie Ihren Tag, führen Sie Nachverfolgung Ihrer Ziele und verwalten Sie Ihre Arbeitslast – alles in Ihrem eigenen Space innerhalb von ClickUp.

Aufgaben aus anderen Listen einfügen: Fügen Sie Aufgaben schnell in Ihre persönliche Liste ein, um sie einfach aufzurufen und zu verwalten.

Eine neue Ära von ClickUp: Handwerkskunst, Qualität und Leistung

ClickUp 4.0 konzentriert sich darauf, jede Interaktion mühelos und jeden Workflow blitzschnell zu gestalten. Sie werden den Unterschied bemerken, sobald Sie anfangen, sich umzuschauen. Jedes Detail wurde sorgfältig ausgearbeitet, damit Sie schneller vorankommen, konzentriert bleiben und niemals durch Ihre tools ausgebremst werden.

Sofortige Ansicht von Aufgaben: Dank fortschrittlichem Caching werden Ihre Aufgaben sofort geladen – Sie können ohne Wartezeit mit Ihrer Arbeit beginnen.

Blitzschnelle Erfahrung: Überall, wo Sie in 4.0 klicken, fühlt es sich deutlich schneller an. Wir haben die Listenansicht, die Board-Ansicht, die Hierarchie und die benutzerdefinierten Felder hinsichtlich der Geschwindigkeit erheblich verbessert.

Gantt-Diagramme bis zu 300 % schneller: Ihre bevorzugten Features sind schneller und reaktionsschneller als je zuvor.

Massive Verbesserungen bei der Ladezeit: Große Ansichten mit über 500 Aufgaben und Automatisierungen verarbeiten Aktionen jetzt bis zu 30 Mal schneller, sodass die Ladezeit von 30 Sekunden auf nur eine Sekunde sinkt.

Insgesamt über 40 % schneller: Die gesamte 4.0-Erfahrung ist im Vergleich zu 3.0 um über 40 % schneller.

Nahtlose Navigation: Trotz mehr Leistung und Features ist die Benutzeroberfläche übersichtlich und aufgeräumt.

Was kommt als Nächstes in ClickUp 4.0?

Hier ist, woran wir gerade arbeiten und was wir in den kommenden Wochen ausliefern werden.

Unterordner (Beta): Detaillierte Organisation

Wir freuen uns, einen der häufigsten Wünsche unserer Community erfüllen zu können: die Möglichkeit, Ordner ineinander zu verschachteln! Jetzt können Sie Ihren Workspace mit Ordnern innerhalb von Ordnern organisieren und dabei alle leistungsstarken Features nutzen, die Sie von unseren Ordnern erwarten. Denken Sie an Top-Down-Berichterstattung, anpassbare Ansichten, vererbte Berechtigungen und vieles mehr.

Benutzerdefinierte Felder nach Aufgabe (BETA): Ultimative Flexibilität, kein Informationsverlust

Verfolgen Sie genau, was für jede Art von Arbeit wichtig ist. Mit Benutzerdefinierten Feldern nach Aufgabentyp können Sie Datenfelder an bestimmte Workflows anpassen, sodass jedes Team den benötigten Kontext erhält, ohne alle anderen mit detaillierten Informationen zu überfordern.

Die Zukunft der Arbeit, schon heute verfügbar

Mit ClickUp 4.0 wird Arbeit endlich mühelos. Jede Aufgabe, jeder Arbeitsablauf, jede Unterhaltung befindet sich nun in einem einzigen, äußerst intuitiven Arbeitsbereich.

Sie werden den Unterschied spüren, sobald Sie zum ersten Mal Ihre Seitenleiste öffnen, Brain zum ersten Mal eine Frage stellen und Ihr Team zum ersten Mal Ideen ohne Verzögerung in die Tat umsetzt.

Das passiert, wenn Leistung auf Möglichkeiten trifft und Ihr gesamtes Unternehmen an einem Strang zieht.

Das Labyrinth ist verschwunden. Willkommen im Zeitalter der Konvergenz. Willkommen bei ClickUp 4. 0!