die 10 besten Whisper AI-Alternativen für die Transkription im Jahr 2025

Sie haben Whisper AI ausprobiert und dachten: „Hey, nicht schlecht!“ – bis es anfing, Namen zu verwechseln oder Ihre klar verständlichen Audioaufnahmen in interpretative Poesie zu verwandeln. Und dann haben Sie festgestellt, dass es keine Echtzeit-Features gibt.

Wir verstehen das. Whisper ist gut; sein Open-Source-Modell hat aufgrund seiner mehrsprachigen Genauigkeit viele Fans gewonnen. Wenn Sie jedoch Wert auf Geschwindigkeit, Einfachheit und Teamzusammenarbeit legen, wird es Ihnen nicht ausreichen.

Wenn Sie sich schon einmal gefragt haben: „Gibt es einen besseren Weg?“, dann sind Sie hier genau richtig. Es gibt noch viel mehr Fische im Transkriptionsmeer (tatsächlich gibt es ein Tool, das Aufgaben in Ihrem Workspace ausführt, aber dazu später mehr🧐 ).

Ob Sie Entwickler, Journalist oder Ersteller von Inhalten sind – Sie verdienen bessere Optionen für die Spracherkennung.

In dieser Übersicht stellen wir Ihnen solide Alternativen zu Whisper AI vor, die sich nicht nur hervorragend für die Umwandlung von Sprache in Text eignen, sondern auch Ihren gesamten Workflow optimieren.

Whisper AI-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie die Anwendungsfälle und Preisstrukturen für jede Whisper-Alternative:

Tools Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise* ClickUp Einzelpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Großunternehmen und Teams jeder Größe, die kollaborative Transkription, Aufgabenverwaltung und Automatisierung von Workflows benötigen ClickUp Talk to Text in ClickUp Brain MAX kollaborative Dokumente, integrierter Chat, Aufgabenverwaltung, KI-gestützte Prüfung und Transkription von Meetings Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Google Cloud Sprach-zu-Text Multimedia-Teams, Ersteller von Inhalten, Podcaster und Video-Editoren, die textbasierte Audio-/Video-Bearbeitung und Transkription benötigen Mehrsprachiger Support, Chirp-Modell, Hintergrundgeräuschverarbeitung, Echtzeit- und Batch-Transkription Pay-as-you-go; Die ersten 60 Minuten sind kostenlos Otter.ai Hybride/remote Teams, Berater und Teams mit vielen Meetings, die Live-Transkriptionen für Meetings und KI-Agenten benötigen KI-Agenten, Google Kalender-Integration, Meeting-Zusammenfassungen, asynchrone Kanäle Free-Plan verfügbar; ab 16,99 $/Monat pro Benutzer Beschreiben Multimedia-Teams, Ersteller von Inhalten, Podcaster und Video-Editoren, die textbasierte Audio-/Video-Bearbeitung und Transkription benötigen Entfernen von Füllwörtern, KI-Stimmklonen, Bearbeitung von Audio-/Videos über Transkripte Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 24 $/Monat pro Benutzer Deepgram Teamzusammenarbeit, mehrsprachiger Support, Bearbeitung im Browser und Integrationen Echtzeit-Transkription, anpassbare Modelle, Sprecher-Diarisierung, API-Integration Kostenlos bis zu einem begrenzten Guthaben; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 4.000 $/Jahr AssemblyAI Entwickler, Datenwissenschaftler und Teams, die fortschrittliche Sprach-zu-Text-Lösungen mit Stimmungsanalyse und KI-Erkenntnissen benötigen Mehrsprachiger Support, Video-Zusammenfassungen, Sprecher-Diarisierung, benutzerdefiniertes Vokabular, Stimmungsanalyse Kostenlos bis zu einem begrenzten Guthaben; Pay-as-you-go-Pläne beginnen bei 0,15 $/Stunde IBM Watson Sprache in Text Unternehmen und stark regulierte Branchen (Gesundheitswesen, Finanzwesen, Rechtswesen) für sichere, anpassbare und konforme Transkriptionen Benutzerdefinierte Sprach-/Akustikmodelle, Bereitstellung vor Ort/in der Cloud, mehrere Dialekte, Sprecher-Diarisierung Kostenlos bis zu einem begrenzten Guthaben; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 140 $/Monat Sonix.ai Podcaster, Journalisten und kleine Teams, die eine schnelle, kollaborative und browserbasierte Transkription benötigen Teamzusammenarbeit, mehrsprachiger Support, Bearbeitung im Browser, Integrationen Kostenlose Nutzung der Plattform; kostenpflichtige Pläne ab 16,50 $ pro Monat und Platz Happy Scribe Ersteller von Inhalten, Pädagogen und kleine Teams, die mehrsprachige Untertitel und eine einfache Synchronisierung von Untertiteln benötigen Synchronisierung von Untertiteln, mehrsprachiger Support, Sprechererkennung, Exportformate Bezahlte Pläne beginnen bei 12 $ pro 60 Minuten Turbo Scribe Startups, Studenten und kleine Unternehmen, die eine einfache, webbasierte Transkription und Untertitelgenerierung benötigen Webbasierter Transkriptions-Editor, Sprechererkennung, Unterstützung mehrerer Sprachen Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Whisper AI achten?

Mitarbeiter verlieren jedes Jahr über 258 Stunden durch doppelte Arbeit und unnötige Meetings. Angesichts eines Anstiegs der gemeinsamen Aktivitäten um 50 % könnte diese Nummer sogar noch höher ausfallen.

KI-Transkriptionstools können Ihnen dabei helfen, diese Zeitverschwendung zu vermeiden, indem sie gesprochene Unterhaltungen in durchsuchbaren, bearbeitbaren Text umwandeln. Anstatt lange Aufzeichnungen erneut abzuspielen, können Sie wichtige Punkte herausfiltern, Erkenntnisse teilen und weitermachen.

Wenn Whisper AI nicht ganz Ihren Anforderungen entspricht, sollten Sie bei einer zuverlässigen Alternative auf Folgendes achten:

Benutzerfreundlichkeit : Übersichtliche Benutzeroberfläche, keine technischen Vorkenntnisse erforderlich

Hohe Genauigkeit : Verarbeitet Hintergrundgeräusche, mehrere Sprecher und Akzente

Sprecherbeschreibungen : Automatische Tags, wer was gesagt hat

Sprachunterstützung : Deckt verschiedene Dialekte und globale Teams ab

KI-Zusammenfassungen : Extrahiert Schlüsselpunkte, Aktionselemente und Folgemaßnahmen

Bearbeitung im Browser : Transkripte schnell suchen, markieren und bereinigen

Zusammenarbeit : Als Team überprüfen und kommentieren

Integrationen : Verbindung mit Zoom, Notion, Google Drive und mehr

Sicherheit: Umfasst Verschlüsselung und Einhaltung der DSGVO/HIPAA

📮 ClickUp Insight: 13 % der Befragten unserer Umfrage möchten KI einsetzen, um schwierige Entscheidungen zu treffen und komplexe Probleme zu lösen. Allerdings geben nur 28 % an, KI regelmäßig bei der Arbeit zu nutzen. Ein möglicher Grund: Bedenken hinsichtlich der Sicherheit! Benutzer möchten möglicherweise keine sensiblen Entscheidungsdaten an eine externe KI weitergeben. ClickUp löst dieses Problem, indem es KI-gestützte Problemlösungen direkt in Ihren sicheren Workspace bringt. Von SOC 2 bis ISO – ClickUp erfüllt die höchsten Datensicherheitsstandards und hilft Ihnen, generative KI-Technologie sicher in Ihrem gesamten Workspace zu nutzen.

Die besten Alternativen zu Whisper AI

Nachdem Sie nun wissen, wie eine zuverlässige Whisper AI-Alternative aussehen sollte, lassen Sie uns die besten Optionen erkunden, die einen Blick wert sind:

1. ClickUp (Am besten geeignet für optimierte Transkription und Nachverfolgung von Aufgaben an einem Ort)

ClickUp kostenlos testen Transkribieren Sie Meetings, fassen Sie Diskussionen zusammen und verwalten Sie alle Ihre Konferenzen ganz einfach mit ClickUp

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Sie beseitigt die Komplexität von Whisper AI mit einfachen, leistungsstarken und umfangreichen Features, darunter auch Transkription.

Es handelt sich um eine All-in-One-Plattform, die sich nahtlos in Ihren täglichen Workflow integrieren lässt, Ihre Meetings automatisch verarbeitet und alle Diskussionen, Highlights und Aktionselemente an einem Ort organisiert.

ClickUp Sprache in Text

⭐️ 10-fache KI-gestützte Effizienz in Ihrem Unternehmen mit der Funktion „Talk to text“ in ClickUp Brain MAX: ein leistungsstarker Desktop-KI-Begleiter, der Sie wirklich versteht, weil er Ihre Arbeit kennt.

Verwenden Sie Talk to Text , um Fragen zu stellen, zu diktieren und Arbeiten per Sprache auszuführen – freihändig und überall

Erstellen und weisen Sie Aufgaben zu, @taggen Sie Mitglieder Ihres Teams, senden Sie Nachrichten und vieles mehr – ganz einfach mit Ihrer Stimme und natürlichen Sprachbefehlen

Wählen Sie aus 40 verschiedenen Sprachen, um Ihre Arbeit mit KI zu erledigen

Darüber hinaus können Sie mit Brain MAX

Durchsuchen Sie sofort ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint und ALLE Ihre verbundenen Apps + das Internet

Ersetzen Sie Dutzende von isolierten KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini durch eine einzige, kontextbezogene, unternehmensgerechte Lösung für das Schreiben, Codieren, Projektmanagement und vieles mehr

Möchten Sie wissen, wie Talk to Text in Ihrem Workspace funktioniert? Sehen Sie sich das Video unten an:

ClickUp AI Notetaker

Lassen Sie uns nun über das Super-Tool für die Transkription von Meetings sprechen: ClickUp AI Notetaker.

Sie können es zu Ihren Zoom-, Google Meet- oder Microsoft Teams-Meetings hinzufügen und Audio- und Videoaufnahmen von bis zu einer Stunde Länge aufzeichnen. Es transkribiert die Unterhaltung mit Sprechererkennung und Zeitstempeln und erstellt ein durchsuchbares Transkript, das sofort verfügbar ist.

Transkribieren Sie Meetings automatisch mit dem ClickUp AI Notetaker

Das ist noch nicht alles. Notetaker erstellt auch intelligente Zusammenfassungen, hebt wichtige Punkte hervor und extrahiert die nächsten Schritte, die es über ClickUp Aufgaben in Checklisten und sogar in vollwertige Aufgaben umwandelt.

Mit diesem Feature können Sie Eigentümer zuweisen, Prioritäten festlegen, Attribute anpassen und alles in Checklisten oder Unteraufgaben aufteilen, damit Sie den Überblick behalten.

Verwandeln Sie Aktionselemente in nachverfolgbare ClickUp-Aufgaben

Alle Ihre Inhalte – Aufzeichnungen, Transkripte, Zusammenfassungen und Aufgaben – werden direkt in Ihren privaten ClickUp-Dokumenten gespeichert, sodass nichts verloren geht und später alles leicht zu finden ist.

🎥 Sehen Sie, wie ClickUp AI Notetaker Meetings verändert:

Sie können auch Vorlagen für wiederkehrende Meeting-Notizen verwenden, um Tagesordnungen zu strukturieren, Diskussionspunkte nachzuverfolgen und zugewiesene Aufgaben und Fälligkeitsdaten zu überwachen.

Für transkriptionsspezifische Workflows bietet ClickUp sogar eine spezielle Vorlage für den Arbeitsumfang von Audio-Transkriptionen. Mit dieser Vorlage können Sie Dateien verwalten, Sprecherdaten nachverfolgen und zwischen Ansichten wie Tabelle, Kalender und Gantt wechseln.

ClickUp Brain

Neben der Transkription können Sie mit ClickUp Brain noch viel mehr tun. Diese KI-Engine kann ganze Dokumente oder ausgewählte Texte innerhalb von Dokumenten zusammenfassen und schnelle Fortschrittsberichte erstellen, sodass Sie sofort einen Überblick über lange Transkripte oder Meeting-Notizen erhalten.

Auf diese Weise stellt Brain sicher, dass alle Teams ohne manuellen Aufwand über den Status des Projekts informiert sind.

Fassen Sie Meetings zusammen, gewinnen Sie Erkenntnisse und verwandeln Sie Aktionselemente in Aufgaben mit ClickUp Brain

Möchten Sie eine Nachbereitung vorbereiten oder eine Meeting-Agenda verbessern? ClickUp Brain kann auch das. Es hilft Ihnen dabei, Ihre Notizen umzuschreiben oder zu erweitern, Ihre Gedanken zu organisieren und sicherzustellen, dass Ihre Transkripte zu nützlichen, teilbaren Erkenntnissen werden. Sie können es sogar bitten, bestimmte Teile aus einem Meeting herauszuziehen oder Verbesserungen für Ihre Agenda vorzuschlagen.

Egal, ob Sie als Einzelperson arbeiten oder Teil eines schnelllebigen Teams sind, ClickUp hilft Ihnen dabei, organisiert und verantwortungsbewusst zu bleiben.

ClickUp-Integrationen

Mit über 1.000 ClickUp-Integrationen, darunter Zoom, Microsoft Teams und UpMeet, fügt sich das Tool nahtlos in Ihren bestehenden Workflow ein.

Synchronisieren Sie Ihre Meeting-Tools mit ClickUp-Integrationen für alle Meeting-bezogenen Aufgaben an einem Ort

Synchronisieren Sie Ihre bevorzugte Meeting-Plattform, und die Echtzeit-Transkription beginnt automatisch. Sie können auch Meeting-Daten über Tools wie MeetGeek einbinden, das Aufzeichnungen, Highlights und Aktionselemente automatisch direkt in ClickUp synchronisiert.

Kurz gesagt, ClickUp übernimmt alles, was Whisper AI leistet, und baut darauf auf – automatisiert die mühsamen Teile, integriert Ihre bevorzugten Tools und verwandelt Unterhaltungen in Aktionen. Transkription, Aufgabenverwaltung und Produktivität – alles in einer leistungsstarken Plattform.

Die besten Features von ClickUp

Verwalten Sie Meeting-Aufgaben, weisen Sie Mitarbeiter zu und verfolgen Sie den Fortschritt

Verwenden Sie über 50 Auslöser, um wiederkehrende Aufgaben in Meetings zu automatisieren

Erstellen Sie Meeting-Pläne im ClickUp AI Kalender

Verbinden Sie Aufgaben mit Dokumenten, Chats und Whiteboards für einen einheitlichen Workflow

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Projekte mit den Echtzeit-Dashboards von ClickUp

Bearbeiten, überarbeiten oder erweitern Sie Meeting-Notizen mit ClickUp Brain, um Ihre Dokumentation prägnanter und umsetzbarer zu gestalten

Limits von ClickUp

Einige Benutzer könnten die umfangreichen Features anfangs etwas überwältigend finden

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine Bewertung auf TrustRadius lautet:

Wir nutzen es, um unsere täglichen Meetings im Rahmen unseres Scrum-Rituals zu unterstützen und zu beschleunigen. Es hilft mir, den Fortschritt meines Sprints und meiner Aufgaben zu verfolgen und einen übersichtlichen Backlog für alle meine Aufgaben zu führen.

Wir nutzen es, um unsere täglichen Meetings im Rahmen unseres Scrum-Rituals zu unterstützen und zu beschleunigen. Es hilft mir, den Fortschritt meines Sprints und meiner Aufgaben zu verfolgen und einen übersichtlichen Backlog für alle meine Aufgaben zu führen.

2. Google Cloud Speech-to-Text (am besten geeignet für globale Teams, die häufig Meetings abhalten)

Benötigen Sie eine schnelle, genaue und skalierbare Transkription ohne technischen Aufwand? Google Cloud Speech-to-Text könnte eine gute Wahl sein. Whisper AI ist zwar beliebt, weil es quelloffen und kostenlos ist, erfordert jedoch ein manuelles Setup, lokale Rechenleistung und laufende Wartung. Das ist für Entwickler in Ordnung, aber nicht ideal, wenn Sie ein Team haben, das Zuverlässigkeit in großem Maßstab benötigt.

Die Google Speech-to-Text API unterstützt Echtzeit- und Batch-Transkription, Sprechererkennung und hohe Genauigkeit, selbst in lauten Umgebungen. Außerdem verfügt sie über die Infrastruktur, Sicherheit und KI-Verbesserungen von Google.

Die besten Features von Google Cloud Speech-to-Text

Nutzen Sie Spracherkennung in über 125 Sprachen und Varianten

Nutzen Sie das fortschrittliche Chirp-Modell von Google für verbesserte Genauigkeit

Transkribieren Sie Audio in Echtzeit oder in Stapeln

Aktivieren Sie die automatische Zeichensetzung für übersichtlichere Transkripte

Bewältigen Sie Hintergrundgeräusche mit integrierter Geräuschrobustheit

Trennen Sie mehrere Audiokanäle für klarere Unterhaltungen

Limits von Google Cloud Speech-to-Text

Diese Whisper AI-Alternative beschränkt Streaming-Sitzungen auf fünf Minuten mit einer Nachrichtengröße von 25 KB

Es werden nur bestimmte Audioformate unterstützt, wie z. B. 16-Bit-PCM-WAV

Preise für Google Cloud Speech-to-Text

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Google Cloud Speech-to-Text

G2: 4,6/5 Sterne (über 200 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Interessante Tatsache: Der Americans with Disabilities Act (ADA) und die FCC verlangen von Rundfunkanstalten in den USA, Untertitel einzublenden, um die Zugänglichkeit für Zuschauer mit Hörbeeinträchtigungen zu gewährleisten.

3. Otter. ai (Am besten geeignet für den Einsatz von KI-Transkriptionsagenten für verschiedene Anwendungsfälle)

über Otter AI

Im Gegensatz zu Whisper AI, wo Sie eine aufgezeichnete Datei transkribieren können, ist Otter für Live-Meetings und die Zusammenarbeit konzipiert.

Die Lösung lässt sich direkt in Zoom, Google Meet und Microsoft Teams integrieren, nimmt automatisch an Anrufen teil, synchronisiert sich mit Ihrem Kalender und gibt Meeting-Notizen für Teamkollegen frei. Damit eignet sie sich perfekt für hybride Teams, Berater und alle, die mehrere Meetings hintereinander jonglieren müssen und nicht immer garantiert anwesend sein können.

Sie können auch einen sprachaktivierten KI-Agenten verwenden, um Fragen zu Ihren vergangenen Unterhaltungen zu stellen und Zusammenfassungen von Meetings zu erhalten. Darüber hinaus bietet es Kanäle, die sich mit asynchronen Updates verbinden lassen und sich perfekt für Remote-Teams eignen, die in verschiedenen Zeitzonen arbeiten.

Die besten Features von Otter.ai

Erstellen Sie automatisierte Meeting-Zusammenfassungen, einschließlich der wichtigsten Punkte und Aktionselemente

Integrieren Sie Otter in Google Kalender, um Notizen aus Meetings automatisch zu Ereignissen hinzuzufügen

Greifen Sie über das Internet, Android-, iOS-Apps und eine Chrome-Erweiterung auf Otter.ai zu und profitieren Sie von maximaler Flexibilität

Nutzen Sie vier verschiedene Agenten für Vertrieb, Personalbeschaffung, Bildung und Medien

Transkribieren Sie Audio in Englisch, Französisch oder Spanisch und bedienen Sie so eine breite Benutzerbasis

Einschränkungen von Otter.ai

Die Transkriptionsgenauigkeit kann bei komplexen Audioaufnahmen, starken Akzenten oder mehreren Sprechern abnehmen

Selbst der Business-Plan hat eine Obergrenze von 6000 Transkriptionsminuten pro Monat und 4 Stunden pro Unterhaltung

Preise für Otter.ai

Basic: Free Forever

Pro: 16,99 $/Benutzer pro Monat

Business: 30 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai

G2: 4,3/5 Sterne (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 Sterne (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Otter.ai?

Eine G2-Bewertung sagt:

Früher habe ich handschriftliche Notizen gemacht oder mir die Aufzeichnungen der Meetings angehört, um MOM zu erstellen, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Vor kurzem bin ich durch einen Kollegen auf Otter.ai gestoßen und seitdem ist meine Workload in Bezug auf MOM und alles andere sehr viel einfacher geworden. Es erfasst alle wichtigen Punkte und liefert am Ende eine kurze Zusammenfassung des gesamten Meetings. Die Integration und Implementierung in meinem Team war sehr einfach. Wir verwenden es in allen Meetings für Notizen.

Früher habe ich handschriftliche Notizen gemacht oder mir die Aufzeichnungen der Meetings angehört, um MOM zu erstellen, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Vor kurzem bin ich durch einen Kollegen auf Otter.ai gestoßen und seitdem ist meine Workload in Bezug auf MOM und alles andere sehr viel einfacher geworden. Es erfasst alle wichtigen Punkte und liefert am Ende eine kurze Zusammenfassung des gesamten Meetings. Die Integration und Implementierung in meinem Team war sehr einfach. Wir verwenden es in allen Meetings für Notizen.

4. Descript (Am besten für das Projektmanagement im Multimedia-Bereich geeignet)

via Descript

Whisper AI ist in erster Linie ein Open-Source-Tool für die Offline-Transkription und hilft Ihnen, wenn Sie ein technisches Setup und manuelle Bearbeitung benötigen. Das ist ein großes Hindernis, wenn Sie Dateien in großem Umfang transkribieren müssen. Mit Descript hingegen können Sie Audio- und Videodateien direkt auf der Website bearbeiten, indem Sie einfach den Text-Transkript bearbeiten.

Auf diese Weise können Sie sowohl das Transkript als auch die Audio- oder Video-Datei ohne zusätzlichen Aufwand oder technische Kenntnisse in der Bearbeitung bereinigen.

Darüber hinaus machen die Echtzeit-Zusammenarbeit und die KI-gestützte Entfernung von Füllwörtern die Transkriptionssoftware zu einer leistungsstarken Wahl für Ersteller und Teams, die einen schnellen, ausgefeilten Workflow ohne Programmierung oder zusätzliche Tools wünschen.

Die besten Features von Descript

Bearbeiten Sie Audio- und Video-Dateien, indem Sie einfach den transkribierten Text bearbeiten

Nutzen Sie KI-Stimmklonen mit Overdub und verbessern Sie die Audioqualität mit Studio Sound

Füllwörter automatisch entfernen

Bearbeiten Sie mehrere Audio- und Videospuren gleichzeitig

Bildschirm und Webcam direkt in der App aufzeichnen

Transkripte automatisch mit Video-Zeitleisten synchronisieren

Einschränkungen von Descript

Dieses Transkriptionstool hat eine steile Lernkurve

Bei der Transkription großer Videodateien kann es zu Verzögerungen kommen

Preise für Descript

Free

Hobbyanwender: 24 $/Benutzer pro Monat

Ersteller: 35 $/Benutzer pro Monat

Business: 65 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Descript

G2: 4,6/5 Sterne (über 770 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 Sterne (über 170 Bewertungen)

👀 Wussten Sie schon? Jeder dritte Entwickler gab an, in fast jeder der 26.000 Transkripte, die er mit Whisper AI erstellt hat, Halluzinationen gefunden zu haben.

5. Deepgram (Am besten geeignet für die Transkription von Audio- und Video-Dateien mit starkem Akzent)

via Deepgram

Deepgram kombiniert fortschrittliche Deep-Learning-Modelle mit anpassbaren Pipelines, die auf die besonderen Audioherausforderungen Ihrer Branche zugeschnitten sind. Im Gegensatz zu Whisper AI, das oft ein manuelles Setup erfordert und mit verrauschten oder speziellen Audioaufnahmen Probleme hat, liefert diese Software blitzschnelle und hochpräzise Transkriptionen.

Es umfasst integrierte Features wie Sprecher-Diarisierung, Echtzeitverarbeitung und intelligente Formatierung, die Ihre Workflows reibungslos und fehlerfrei halten.

Deepgram bietet eine skalierbare Infrastruktur und geringere Latenzzeiten für Benutzer mit hohem Datenaufkommen und eignet sich daher besonders für Unternehmen. Whisper AI eignet sich hervorragend für Entwickler und Forscher, die mit Transkription experimentieren

Die besten Features von Deepgram

Unterstützung anpassbarer Modelle für branchenspezifische Audiodateien

Verarbeiten Sie verrauschte oder von mehreren Sprechern stammende Audiodateien präzise

Integration über APIs mit mehreren Plattformen und Workflows

Nutzen Sie Audio-Intelligenz, um Zusammenfassungen von Meetings und Anrufen zu erstellen

API-Schlüssel für interne Bereitstellung erstellen

Limits von Deepgram

Bei einigen Modellen erhalten Sie nur eine begrenzte Anzahl gleichzeitiger Zugriffe

Einige Features, wie Aura-2, sind für die Streaming-API nicht verfügbar

Preise für Deepgram

Pay As You Go: Bis zu 200 $ Guthaben kostenlos, danach Zahlung nach Verbrauch

Wachstum: 4.000 $/Jahr

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Deepgram

G2: 4,6/5 Sterne (über 270 Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

6. AssemblyAI (Am besten geeignet für die Sentimentanalyse in Transkriptionen)

über AssemblyAI

Wenn die mehrstufige Bereitstellung von Whisper AI für Ihr kleines Team zu kompliziert ist, ist AssemblyAI eine solide Alternative mit einer ausgezeichneten Speech-to-Text-API.

Im Gegensatz zum Open-Source-Modell von Whisper AI bietet AssemblyAI eine vollständig verwaltete, Cloud-basierte Plattform, die Transkription und erweiterte Features wie Inhaltsmoderation, Stimmungsanalyse, Themenerkennung und Zusammenfassung bietet.

Sie können kontinuierliche Modellverbesserungen durchführen, auf Skalierbarkeit für Unternehmen zugreifen und zusätzliche KI-gestützte Erkenntnisse über die grundlegende Spracherkennung hinaus nutzen.

Die besten Features von AssemblyAI

Unterstützung von über 99 Sprachen mit automatischer Spracherkennung

Identifizieren und beschreiben Sie verschiedene Sprecher mit Sprecher-Diarisierung

Bieten Sie Streaming-Transkriptionen in Echtzeit mit geringer Latenz

Greifen Sie auf intelligente Tools wie KI-Video-Zusammenfassungen , Stimmungsanalyse, Themenerkennung und PII-Redaktion zu

Verbessern Sie die Transkriptionsgenauigkeit durch anpassbare Vokabulare

Einschränkungen von AssemblyAI

Die Streaming-Transkription ist nur für zahlende Benutzer verfügbar, mit maximal 100 gleichzeitigen Sitzungen

Bei kostenpflichtigen Plänen gilt ein Ratenlimit von 30 LeMUR-Anfragen pro Minute

Preise für AssemblyAI

Kostenlos: Guthaben im Wert von bis zu 50 $

Pay-as-you-go: Ab 0,15 $/Stunde

Benutzerdefiniert: Individuelle Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu AssemblyAI

G2: 4,6/5 Sterne (über 50 Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

👀 Wussten Sie schon? 56 % der Führungskräfte sind sich entweder unsicher oder wissen nicht, ob ihr Unternehmen über ethische Standards für den Einsatz von KI verfügt.

7. IBM Watson Speech to Text (am besten geeignet für stark regulierte Branchen)

über IBM Watson Speech to Text

Sind Sie es leid, dass generische Sprach-zu-Text-Tools über Fachjargon oder sensible Daten stolpern? IBM Watson Speech to Text wurde für Umgebungen mit hohen Anforderungen entwickelt, in denen Genauigkeit, Datensicherheit und domänenspezifische Leistung entscheidend sind.

Ob Sie medizinische Diktate, Finanzgespräche oder Gerichtsverhandlungen transkribieren – dieses IBM-Tool passt sich an Fachvokabular an, unterstützt intelligente Formatierungen und lässt sich an die Anforderungen Ihres Unternehmens skalieren.

Im Gegensatz zu Whisper AI unterstützt IBM Watson die Anpassung an bestimmte Domänen, bietet eine stärkere Compliance für regulierte Branchen und ermöglicht eine flexible Bereitstellung, egal ob in der Cloud oder vor Ort. Wenn Ihr Projekt mehr als eine allgemeine Transkription erfordert, bietet Watson die Tiefe und Kontrolle, die Sie mit Whisper nicht erhalten.

Die besten Features von IBM Watson Speech to Text

Erhalten Sie branchenspezifisches Vokabular mit benutzerdefinierten Sprach- und Akustikmodellen

Nutzen Sie Echtzeit- und Batch-Transkription für mehr Flexibilität

Nutzen Sie die Sprecher-Diarisierung, um verschiedene Sprecher zu identifizieren und zu beschreiben

Ermöglichen Sie Streaming mit geringer Latenz und hoher Genauigkeit

Bereitstellung vor Ort oder in der Cloud für mehr Kontrolle

Limits von IBM Watson Speech to Text

Das Tool erfordert ein komplexes Setup und Training für den optimalen Einsatz in Nischenbereichen

Es kann teurer sein als andere Open-Source-Alternativen

Preise für IBM Watson Speech to Text

Lite-Plan: Kostenlos für 500 Minuten pro Monat

Plus-Plan: Ab 140 USD/Monat

Premium: Benutzerdefinierte Preise

Plan „Überall bereitstellen“: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu IBM Watson Speech to Text

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Was sagen echte Benutzer über IBM Watson Speech to Text?

Eine G2-Bewertung lautet:

IBM Watson Speech to Text ist eine sehr gute Software zum Erstellen von Anwendungen, die menschliche Sprache in Text umwandeln. IBM Watson unterstützt nicht nur die englische Sprache, sondern auch viele andere Sprachen wie Japanisch, Spanisch, Französisch und viele mehr. Die Verwendung ist sehr einfach: Nehmen Sie die Sprache mit einem Mikrofon auf, und IBM Watson erkennt die Sprache und wandelt sie mithilfe seines Algorithmus für maschinelles Lernen in Text um. Wir können den Watson Speech to Text-Dienst mithilfe von Mobile SDK und Rest APIs ganz einfach in unsere Anwendung integrieren.

IBM Watson Speech to Text ist eine sehr gute Software zum Erstellen von Anwendungen, die menschliche Sprache in Text umwandeln. IBM Watson unterstützt nicht nur die englische Sprache, sondern auch viele andere Sprachen wie Japanisch, Spanisch, Französisch und viele mehr. Die Verwendung ist sehr einfach: Nehmen Sie die Sprache mit einem Mikrofon auf, und IBM Watson erkennt die Sprache und verwendet seinen Algorithmus für maschinelles Lernen, um die Sprache in Text umzuwandeln. Wir können den Watson Speech to Text-Dienst mithilfe von Mobile SDK und Rest APIs ganz einfach in unsere Anwendung integrieren.

8. Sonix. ai (Am besten geeignet für Podcaster, Journalisten und Forscher)

über Sonix AI

Sonix.ai bietet eine intuitive, webbasierte Transkriptionsplattform, mit der Benutzer Audio- oder Video-Dateien hochladen und innerhalb weniger Minuten ohne technische Kenntnisse hochwertige Transkripte erhalten können.

Während Whisper AI sich hervorragend für Entwickler eignet, die eine Open-Source-Transkriptions-Engine suchen, wurde Sonix für Profis entwickelt, die schnell zuverlässige Ergebnisse benötigen. Seine Geschwindigkeit, Genauigkeit und leistungsstarken integrierten Features für die Bearbeitung und Zusammenarbeit machen es zu einem beliebten KI-Transkriptions-Tool und einer Alternative zu Whisper.

Die besten Features von Sonix.ai

Transkribieren Sie Audio- und Video-Dateien automatisch in über 40 Sprachen

Bearbeiten Sie Transkripte direkt in Ihrem Browser mit einer intuitiven Benutzeroberfläche

Machen Sie sich Notizen aus Videos und beschreiben Sie Sprecher, um verschiedene Stimmen zu unterscheiden

Transkripte ganz einfach anhand von Zeitstempeln und Stichwörtern suchen

Integration mit Tools wie Zoom, Google Drive und Dropbox

Schützen Sie Ihre Daten mit sicherem Cloud-Speicher und Zugriffskontrollen

Einschränkungen von Sonix.ai

Sie können Sonix nicht offline verwenden, da für die gesamte Verarbeitung eine Internetverbindung erforderlich ist

Die Optionen für die Echtzeit-Transkription sind limitiert

Preise für Sonix.ai

Standard : Kostenlose Nutzung der Plattform + 10 $ pro Stunde für Übersetzung bzw. Transkription

Premium : 16,50 $ pro Monat und Platz + 5 $ pro Stunde für Übersetzung bzw. Transkription

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Sonix.ai

G2: 4,7/5 Sterne (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 Sterne (über 130 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Sonix.ai?

Eine G2-Bewertung lautet:

Nach dem Hochladen einer Audio-/Videodatei wird diese automatisch in Text umgewandelt, und das ziemlich genau. Dieses Tool hat mir tatsächlich viel Zeit beim manuellen Transkribieren von Audio- und Videodateien gespart. Außerdem ist es möglich, Dateien direkt aus Cloud-Speicher-Apps wie Google Drive und Dropbox hochzuladen.

Nach dem Hochladen einer Audio-/Videodatei wird diese automatisch in Text umgewandelt, und das ziemlich genau. Dieses Tool hat mir tatsächlich viel Zeit beim manuellen Transkribieren von Audio- und Videodateien gespart. Außerdem ist es möglich, Dateien direkt aus Cloud-Speicher-Apps wie Google Drive und Dropbox hochzuladen.

9. Happy Scribe (Am besten geeignet für die Erstellung mehrsprachiger Untertitel für Videos in sozialen Medien)

via Happy Scribe

Happy Scribe ist eine gebrauchsfertige Alternative zu Whisper, die für Ersteller von Inhalten, Pädagogen und Teams weltweit entwickelt wurde. Es bietet Sprachübersetzungen in über 120 Sprachen und verfügt im Gegensatz zu Whisper AI über eine einfache Benutzeroberfläche, Sprechererkennung und automatische Synchronisierung von Untertiteln ohne Programmierkenntnisse.

Kurz gesagt: Wenn Sie auf der Suche nach einer Plug-and-Play-Transkriptionslösung mit hoher Genauigkeit sind, ist Happy Scribe die ideale Wahl für Sie.

Die besten Features von Happy Scribe

Transkribieren Sie Audio- und Video-Dateien automatisch in über 120 Sprachen

Verwenden Sie KI für Meeting-Notizen und nutzen Sie die Spracherkennung, um mehrere Sprecher automatisch zu erkennen und zu beschreiben

Untertitel und Bildunterschriften für Videos generieren und synchronisieren

Wählen Sie je nach Bedarf zwischen KI-generierten und von Menschen erstellten Transkriptionen

Integration mit beliebten Plattformen wie YouTube, Zoom und Dropbox

Exportieren Sie Transkripte in verschiedenen Formaten, darunter Word, PDF, SRT und VTT

Limits von Happy Scribe

Bei schlechter Audioqualität oder starken Akzenten kann die Genauigkeit beeinträchtigt sein.

Es ist nicht für eine umfangreiche Entwicklerintegration konzipiert

Preise von Happy Scribe

Starter: Ab 12 $ pro 60 Minuten

Lite: 9 $/Monat

Pro: 29 $/Monat

Business: 89 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Happy Scribe

G2: 4,8/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

🧠 Wissenswertes: Eine Folge von The French Chef with Julia Child, ausgestrahlt von PBS, ist die erste Fernsehsendung mit Untertiteln.

10. TurboScribe (Am besten geeignet für die Transkription von alltäglichen Meetings und die Erstellung von Untertiteln)

via TurboScribe

Whisper AI bietet lokale Verarbeitung, was für kleine Ersteller, Studenten und Startups schwierig sein kann. TurboScribe ist eine einfachere Alternative, die Unternehmen für die Zusammenfassung von KI-Notizen, Ersteller für die Erstellung von Untertiteln und Studenten für die Transkription von Vorlesungen verwenden können.

Das Tool bietet Cloud-basierte Transkription mit erweiterten Bearbeitungs-Features, Sprechererkennung und Unterstützung für mehrere Sprachen, die alle über eine einfache Weboberfläche zugänglich sind.

Die besten Features von TurboScribe

Transkribieren Sie Audio- und Video-Dateien schnell und präzise mit KI-gestützter Genauigkeit

Unterstützung mehrerer Sprachen für globale Transkriptionsanforderungen

Identifizieren und beschreiben Sie verschiedene Sprecher automatisch

Bearbeiten Sie Transkripte ganz einfach mit einem intuitiven webbasierten Editor

Generieren Sie Zeitstempel für eine einfache Navigation innerhalb von Transkripten

Exportieren Sie Transkripte in verschiedenen Formaten wie TXT, PDF und DOCX

Limits von TurboScribe

Es fehlt eine erweiterte Anpassung der KI-Modelle

Im Vergleich zu einigen Mitbewerbern gibt es weniger APIs und Integrationen für Entwickler, sodass Datenwissenschaftler und Entwickler nach anderen Optionen suchen sollten

Preise für Turbo Scribe

Kostenlose Transkripte bis zu 3 pro Tag

TurboScribe Unlimited: 20 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Turbo Scribe

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Einige Tools bieten zwar genaue Transkriptionen, aber keine Funktionen für die Zusammenarbeit. Andere liefern schnelle Zusammenfassungen, versagen jedoch, wenn es darum geht, Erkenntnisse in Maßnahmen umzusetzen. Whisper AI ist zwar leistungsstark, aber in erster Linie für Entwickler konzipiert und nicht für Teams, die schnelle Ergebnisse benötigen.

Wenn Sie es leid sind, mehrere Tools miteinander zu kombinieren, entscheiden Sie sich einfach für ClickUp. Hier können Sie Meetings aufzeichnen, Unterhaltungen automatisch transkribieren, KI-gestützte Zusammenfassungen erstellen und Diskussionen sofort in Aufgaben umwandeln – alles an einem Ort.

Mit ClickUp Brain Max erhalten Sie mehr als nur eine Transkription. Sie erhalten einen intelligenten Assistenten, der Aktionselemente erfasst, Folgefragen beantwortet und Ihr Team auf dem Laufenden hält. Kombinieren Sie dies mit ClickUp AI Notetaker, und Sie werden nie wieder ein Detail verpassen, da jeder Anruf und jede Unterhaltung automatisch dokumentiert und sofort einsatzbereit ist.

Melden Sie sich bei ClickUp an und bringen Sie Ihre Transkriptionen, Notizen und Teamarbeit auf die nächste Stufe!