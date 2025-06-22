Kostenlose Vorlage für HLK-Rechnungen für einfache Rechnungsstellung und Nachverfolgung von Zahlungen

Sind Sie es leid, Zahlungen hinterherzulaufen und sich mit unübersichtlichen Rechnungen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik zu herumzuschlagen? Die meisten Auftragnehmer im Bereich Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) verbringen jede Woche Stunden damit, Rechnungen zu erstellen und zu verwalten, anstatt sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können: für das Wohlbefinden ihrer Clients sorgen.

Ganz gleich, ob Sie mehrere Serviceaufträge jonglieren oder große gewerbliche Projekte abwickeln – ein effizientes Rechnungsstellungssystem ist das Rückgrat der finanziellen Gesundheit Ihres HVAC-Geschäfts.

Die richtige Vorlage für HLK-Rechnungen organisiert nicht nur Ihre Abrechnungen, sondern hilft Ihnen auch, schneller bezahlt zu werden, professioneller zu wirken und klare Unterlagen für die Steuererklärung zu führen.

Entdecken Sie die besten Vorlagen für HLK-Rechnungen, um Ihren Abrechnungsprozess zu optimieren und Ihr Geschäft im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatisierung zum Erfolg zu führen.

🛠️ Real Talk: Sie würden kein System ohne einen Plan installieren. Versenden Sie auch keine Rechnungen ohne einen Plan. Vorlagen bringen die gleiche Struktur in Ihre Rechnungsstellung.

Was sind Vorlagen für HLK-Rechnungen?

HVAC-Rechnungsvorlagen sind vorgefertigte Dokumente, die für Unternehmen im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatisierung erstellt wurden, um ihren Clients erbrachte Dienstleistungen in Rechnung zu stellen.

Diese Vorlagen enthalten standardisierte Felder für wichtige Informationen, darunter Unternehmensdaten, Kundeninformationen, detaillierte Leistungsbeschreibungen, verwendete Teile, Arbeitskosten, Steuern und Gesamtbeträge.

Im Gegensatz zu allgemeinen Rechnungen enthalten Vorlagen für HLK-Rechnungen branchenspezifische Abschnitte zur Dokumentation technischer Dienstleistungen wie Geräteinstallation, Wartung, Reparaturen und Notrufe. Sie bieten Platz für die Angabe von Modellnummern, Garantieinformationen, Kältemittelverbrauch und anderen HLK-spezifischen Details, die in Standardrechnungen möglicherweise fehlen.

16 Vorlagen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik-Rechnungen

Bevor wir uns näher mit den Vorlagen befassen, sollten Sie Folgendes bedenken: Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, nicht nur die Rechnungsstellung, sondern Ihren gesamten Workflow zu vereinfachen, kann ClickUp Ihnen helfen.

ClickUp, die App für alles rund um die Arbeit, vereint Rechnungsstellung, Auftragsverfolgung, Teamzusammenarbeit und Dokumentenmanagement an einem Ort – perfekt für vielbeschäftigte Teams im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik, die mehrere Projekte gleichzeitig jonglieren.

Mit intelligenten Automatisierungen und integrierten KI-Tools können Sie manuelle Aufgaben reduzieren, Fehler vermeiden und eine genaue Abrechnung gewährleisten.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie Ihre Arbeit mit KI automatisieren können 👇

Mike Muller, Executive Vice President bei Stevens Advertising, sagt über ClickUp:

Es wird von unserer gesamten Agentur als Tool zur Verwaltung aller unserer Projekte, Aufgaben, Zeitleisten und Rechnungen verwendet. Es hat ein älteres System ersetzt und uns einen agileren Projektmanagement-Flow ermöglicht und dazu beigetragen, die interne Kommunikation zu verbessern.

Sehen wir uns nun 16 Vorlagen für HLK-Rechnungen an, mit denen Sie Ihre Rechnungsstellung schneller, übersichtlicher und professioneller gestalten können.

1. Die ClickUp-Rechnungsvorlage

Kostenlose Vorlage Passen Sie jedes Feld mit der ClickUp-Rechnungsvorlage an Ihre HLK-Dienstleistungen an

Haben Sie jemals das Gefühl gehabt, dass Ihre Rechnungen so verstreut sind wie die Werkzeuge in Ihrem Servicewagen? Mit der ClickUp-Rechnungsvorlage, die die Rechnungsstellung für HVAC-Unternehmen revolutioniert, hat diese Frustration ein Ende. Sie verfügt über ein übersichtliches, professionelles Design, das alle wesentlichen Elemente einer ordnungsgemäßen HVAC-Rechnung abdeckt.

Diese Vorlage enthält klar definierte Abschnitte für Ihre Unternehmensdaten, Kundeninformationen, Leistungsbeschreibungen, verwendete Materialien, Arbeitskosten und Zahlungsbedingungen – alles vollständig an Ihr Branding anpassbar.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Automatische Berechnung von Summen für eine schnelle Rechnungsstellung

Fügen Sie Modellnummern, Spezifikationen und Garantiedaten hinzu

Fügen Sie Servicenotizen und Kommentare von Technikern an

Vorlagen für doppelte Rechnungen für wiederkehrende Aufträge

Integrieren Sie Aufgabendetails und Zeiterfassung mithilfe von ClickUp-Feldern für die Zeitabrechnung

📌 Ideal für HVAC-Auftragnehmer, die ein professionelles, umfassendes Format für ihre Rechnungsstellung benötigen.

2. Die Vorlage für die Nachverfolgung von Rechnungen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen Sie wiederkehrende Rechnungs-Workflows mithilfe von Automatisierungen mit der ClickUp-Vorlage für die Nachverfolgung von Rechnungen

Ausbleibende Zahlungen haben Sie im letzten Quartal viel Geld gekostet. Stoppen Sie den finanziellen Aderlass mit der Vorlage zur Nachverfolgung von Rechnungen von ClickUp, die das Finanzmanagement Ihres HVAC-Geschäfts verbessert, indem sie Ihnen ein zentrales System zur Überwachung all Ihrer Rechnungen bietet.

Mit dieser dynamischen Vorlage können Sie den Status von Zahlungen, Fälligkeitsdaten und ausstehende Beträge für jeden Client und jedes Projekt nachverfolgen und so den Frust über verlorene oder vergessene Rechnungen vermeiden.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Verfolgen Sie den Status von Rechnungen in Listen-, Board- und Kalender-Ansichten

Automatisieren Sie Erinnerungen an überfällige Zahlungen

Rechnungen direkt mit Aufgaben in HLK-Projekten verknüpfen

Analysieren Sie Rechnungstrends mit integrierten Tools zur Berichterstellung

Rechnungen nach Client, Betrag oder Status filtern und gruppieren

Synchronisieren Sie den Status Ihrer Rechnungen mit Ihren Buchhaltungstools, um Ihr Hauptbuch sauber und auf dem neuesten Stand zu halten

📌 Ideal für Eigentümer von HVAC-Unternehmen, die mehrere Rechnungen für verschiedene Projekte verwalten.

💡 Profi-Tipp: Durch die Automatisierung Ihrer Kreditorenbuchhaltung können Sie manuelle Fehler und Bearbeitungszeiten erheblich reduzieren. Durch die Automatisierung von Aufgaben wie Rechnungsfreigaben und Zahlungsplanung kann sich Ihr Team auf wertschöpfendere Tätigkeiten konzentrieren, was zu einer höheren Effizienz und besseren Beziehungen zu Lieferanten führt.

3. Die ClickUp-Vorlage für Angebotsanfragen

Kostenlose Vorlage Passen Sie Angebote nach Dienstleistungstyp oder Speicherort des Clients mit der ClickUp-Vorlage „Angebotsanfrage“ an

„Das Angebot Ihres Mitbewerbers sah professioneller aus als Ihres.“ Mit der Vorlage „Angebotsanfrage“ von ClickUp müssen Sie diese schmerzhaften Worte nie wieder hören.

Diese Vorlage hilft HVAC-Unternehmen dabei, neben ihren formellen Angeboten auch genaue Kostenvoranschläge zu erstellen und so die Freigaben durch Clients zu optimieren.

Diese Vorlage wurde im Hinblick auf Übersichtlichkeit und Effizienz entwickelt und ermöglicht Ihnen die Standardisierung Ihres Angebotsprozesses bei gleichzeitiger benutzerdefinierter Anpassung jedes Kostenvoranschlags für verschiedene Arten von HLK-Arbeiten. Ganz gleich, ob Sie ein Angebot für eine einzelne Installation oder einen großen gewerblichen Auftrag erstellen, Sie können Ihre Professionalität klar unter Beweis stellen.

Verwenden Sie sie, um maßgeschneiderte Kostenvoranschläge zu erstellen, die alle Komponenten des Auftrags widerspiegeln, egal ob es sich um die Installation von Hausanlagen, die Neugestaltung von Rohrleitungssystemen oder laufende Wartungsverträge handelt. Sie können diese Angebotsvorlage sogar mit einer Bestellung kombinieren, um den Arbeitsumfang vor Beginn der Rechnungsstellung zu formalisieren.

Mit dieser Vorlage kann Ihr Team:

Gliedern Sie Kosten in übersichtliche Kategorien, die Kunden verstehen

Fügen Sie detaillierte Gerätespezifikationen mit Modelloptionen und Preisen hinzu

Fügen Sie Notizen zur Energieeffizienz oder langfristige Einsparungsschätzungen hinzu

Präsentieren Sie optionale Upgrades und Wartungspläne

Verfolgen Sie den Status der Angebotsgenehmigung mit den integrierten Aufgaben-Features von ClickUp

📌 Ideal für HVAC-Auftragnehmer, die ihren Angebotsprozess optimieren und ihre Gewinnquoten steigern möchten.

💡Profi-Tipp: Wenn Sie eine Kostenaufschlüsselung erstellen, stimmen Sie diese mit Ihrer Projektstruktur ab, um sicherzustellen, dass jede Aufgabe einer Kostenkategorie zugeordnet ist. Diese Abstimmung verbessert die Genauigkeit der Budgetierung und hilft bei der effektiven Nachverfolgung der Projektkosten.

4. Die ClickUp-Rechnung für unabhängige Auftragnehmer

Kostenlose Vorlage Zeigen Sie Ihre professionellen Referenzen, um Vertrauen aufzubauen – mit der ClickUp-Rechnung für unabhängige Auftragnehmer

Von Nebenjob bis zum ernsthaften Geschäft – Ihre selbstständige Arbeit im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatisierung verdient genauso viel Struktur wie ein vollwertiges Unternehmen. Die ClickUp-Vorlage für Rechnungen von unabhängigen Auftragnehmern ist speziell auf freiberufliche Techniker oder Subunternehmer zugeschnitten, die ihren Clients professionelle Rechnungen ausstellen und dabei alle Vorschriften einhalten möchten.

Diese Vorlage bietet ein flexibles, professionelles Format für die Erstellung übersichtlicher Rechnungen ohne unnötige Komplexität. Sie eignet sich ideal für die Nachverfolgung von Aufträgen, die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Steuerinformationen und die Sicherstellung, dass Sie pünktlich bezahlt werden.

💡Profi-Tipp: Die regelmäßige Nachverfolgung und Analyse von Leistungskennzahlen (KPIs) in der Kreditorenbuchhaltung, wie durchschnittliche Zahlungsfristen und Fehlerquoten bei Rechnungen, liefert Einblicke in die Prozesseffizienz und zeigt Verbesserungsmöglichkeiten auf.

Mit dieser Vorlage für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik-Rechnungen können Sie:

Trennen Sie Arbeitsaufwand und Materialkosten mit detaillierten Aufschlüsselungen

Fügen Sie Steuerinformationen für eine einfachere Jahresendabrechnung hinzu

Zahlungsanweisungen und Notizen für Clients hinzufügen

Fügen Sie Belege oder Fotos Ihrer Arbeit als Kommentare zu den Aufgaben hinzu

Verfolgen Sie die Rechnungszustellung und die Reaktionen Ihrer Clients über Ihr ClickUp Dashboard

Kategorisieren Sie Arbeits- und Materialkosten ganz einfach als Geschäftsausgaben , um die Berichterstellung zum Jahresende oder Workflows für Erstattungen zu vereinfachen

📌 Ideal für HLK-Techniker, die selbstständig arbeiten oder als Subunternehmer für größere Unternehmen tätig sind.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Geschäftsangebote in Word und Excel

5. Die ClickUp-Vorlage für Rechnungen von Bauunternehmern

Kostenlose Vorlage Dokumentieren Sie Gerätespezifikationen, Arbeitsstunden und Phasen mit der ClickUp-Vorlage für Rechnungen für Auftragnehmer

Hinter jedem erfolgreichen HVAC-Geschäft steht ein gut organisiertes Abrechnungssystem. Die ClickUp-Vorlage für Rechnungen für Auftragnehmer bietet eine übersichtliche und professionelle Möglichkeit, komplexe, mehrphasige Projekte abzurechnen, ohne dass Details verloren gehen.

Diese Vorlage wurde für Auftragnehmer entwickelt, die Installationen, Upgrades oder Full-Service-Projekte durchführen, und hilft Ihnen dabei, Ihre Kosten zu organisieren und gleichzeitig die Anforderungen an die Geschäftsdokumentation zu erfüllen. Sie eignet sich sowohl für kurzfristige als auch für langfristige Aufträge.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Fügen Sie Inspektionsdaten, Notizen zu Aufträgen oder Abzeichnungen durch den Client hinzu

Trennen Sie Arbeits-, Material- und Genehmigungskosten

Passen Sie Felder an die Anforderungen von Privatkunden oder gewerblichen Kunden an

Verbinden Sie sich mit Projekt-Zeitleisten und Aufgaben in ClickUp

Erstellen Sie Rechnungsprotokolle für jeden Projektordner oder Space

📌 Ideal für HVAC-Auftragnehmer, die komplexe Serviceprojekte oder Installationen verwalten.

6. Die ClickUp-Vorlage für freiberufliche Rechnungen

Kostenlose Vorlage Schaffen Sie sich mit einer Kopfzeile und Kontaktinformationen mit Ihrem Markenzeichen eine professionelle Identität – mit der ClickUp-Vorlage für Freiberufler

Was unterscheidet einen Amateur von einem vertrauenswürdigen Profi? Es ist die Art und Weise, wie Sie sich präsentieren, insbesondere bei der Rechnungsstellung an Clients. Die ClickUp-Vorlage für freiberufliche Rechnungen wurde entwickelt, um unabhängigen HVAC-Technikern dabei zu helfen, übersichtliche Rechnungen mit allen Details zu versenden, die Clients erwarten.

Diese Vorlage ist ideal für Freiberufler, die flexibel bleiben möchten, ohne an Professionalität einzubüßen. Sie bietet gerade genug Struktur, um verschiedene Arten von HLK-Aufträgen zu bearbeiten, und ist dabei einfach und skalierbar.

Verwenden Sie diese Vorlage für HLK-Rechnungen, um:

Listen Sie Dienstleistungen mit Platz für Diagnosen, Überprüfungen und Reparaturen auf

Bieten Sie Stunden- oder Pauschalpreise an, die zum Auftrag passen

Fügen Sie personalisierte Client-Notizen oder Vertragsbedingungen hinzu

Verfolgen Sie abrechnungsfähige Stunden mit den Feldern zur Zeiterfassung von ClickUp

Rechnungen nach Client, Servicetyp oder Zahlungsstatus sortieren

📌 Ideal für selbstständige Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker, die flexible oder Teilzeitdienstleistungen anbieten.

7. Die Formularvorlage für Zahlungen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie die Übermittlung von Formularen automatisch als Aufgaben oder Aktualisierungen mit der ClickUp-Vorlage für Zahlungsformulare

Je schneller Clients bezahlen, desto schneller erhalten Sie Ihr Geld. Die Zahlungsformular-Vorlage von ClickUp bietet eine einfache Möglichkeit, Zahlungen oder Bestätigungen direkt von Kunden einzuziehen – ohne umständliche Nachfassaktionen.

Dieses Formular vereinfacht den gesamten Zahlungsprozess von der Übermittlung bis zur Nachverfolgung und stellt sicher, dass keine Zahlungen übersehen werden. Es ist besonders nützlich für dienstleistungsorientierte Teams im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik, die eine klare und einfache Möglichkeit suchen, Aufträge abzuschließen und Bestätigungen zu erhalten.

Diese kostenlose Vorlage für HLK-Rechnungen bietet Ihnen folgende Vorteile:

Zahlungsbestätigungen mit Feldern für Rechnungsnummern und Beträge einholen

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Administratoren durch automatisch getaggte Antworten und Fälligkeitsdaten

Bieten Sie klare Zahlungsoptionen und Anweisungen für jeden Auftrag

Leiten Sie Zahlungsdaten zur schnellen Überprüfung an eine zentrale Ansicht weiter

Automatisieren Sie Nachfassaktionen für Teilzahlungen oder fehlende Bestätigungen

📌 Ideal für HLK-Unternehmen, die den Zahlungseingang vereinfachen und Verzögerungen bei der Rechnungsstellung reduzieren möchten.

8. Vorlage für HLK-Rechnungen von Invoicer. ai

Was wäre, wenn sich Ihre Rechnungen praktisch von selbst schreiben würden? Die HVAC-Rechnungsvorlage von Invoicer.ai macht genau das mit vorinstallierten Serviceelementen und intelligenten Feldern, die den gesamten Rechnungsstellungsprozess beschleunigen.

Diese Vorlage eliminiert sich wiederholende Aufgaben, indem Sie aus voreingestellten HLK-Dienstleistungen auswählen, Berechnungen automatisieren und häufig verwendete Kundendaten wiederverwenden können. Sie ist ideal für vielbeschäftigte Techniker, die wiederkehrende Arbeiten oder hohe Arbeitsvolumina verwalten.

Verwenden Sie diese kostenlose Vorlage für Rechnungen im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik, um:

Wählen Sie aus HVAC-spezifischen Service-Voreinstellungen und Feldern für Preise

Speichern Sie Kundendaten, um sie für zukünftige Serviceeinsätze wiederzuverwenden

Automatische Berechnung von Arbeitsaufwand, Steuern und Teilebeträgen

Bearbeiten Sie Ihre Rechnung online oder laden Sie eine übersichtliche PDF-Version herunter

Fügen Sie Ihr Firmenlogo und Notizen hinzu, um Ihre Vorlage zu personalisieren

Verfolgen Sie gesendete, bezahlte und überfällige Rechnungen über Ihr Invoicer-Dashboard

📌 Ideal für HVAC-Auftragnehmer, die ihre Rechnungsstellung beschleunigen und den Verwaltungsaufwand reduzieren möchten.

9. Vorlage für HLK-Rechnungen von Agiled

via Agiled

Ihre Konkurrenz wirkt professionell – Sie auch? Die HVAC-Rechnungsvorlage von Agiled hilft Ihnen, das Image Ihres Unternehmens mit gut strukturierten, markenbezogenen Rechnungen zu verbessern, die alle technischen Informationen enthalten, die Ihre Clients erwarten.

Mit speziell auf HVAC-Service-Workflows zugeschnittenen Features können Sie mit dieser Vorlage detaillierte technische Notizen, Servicezusammenfassungen und Garantiedaten dokumentieren und gleichzeitig Ihre Marke und Zahlungsstruktur stärken.

Verwenden Sie diese Rechnungsvorlage für folgende Zwecke:

Präsentieren Sie ein einheitliches Rechnungslayout mit Ihrem Logo und Ihren Unternehmensfarben

Fügen Sie detaillierte Beschreibungen der HLK-Dienstleistungen und Gerätespezifikationen hinzu

Protokollieren Sie Kältemitteltypen, Garantie-Infos und Wartungshistorie

Legen Sie Zahlungsbedingungen, Steueraufschlüsselungen und optionale Servicepläne fest

Fügen Sie Inspektionsberichte, Serviceverträge oder Kostenvoranschläge als Anhang hinzu

Verwenden Sie die interne Nachverfolgung, um den Status von Rechnungen in Ihrer Client-Liste zu verfolgen

📌 Ideal für HVAC-Unternehmen, die eine professionelle, anpassbare Rechnungsstellung für jeden Auftrag wünschen.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Proforma-Rechnungen

10. Vorlage für HLK-Rechnungen von FreshBooks

via FreshBooks

Der erste Eindruck zählt – besonders wenn es um Zahlungen geht. Die Rechnungsvorlage für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik von FreshBooks bietet Ihrem Unternehmen eine übersichtliche, moderne Rechnung, die sich nahtlos in Ihren Buchhaltungs-Workflow einfügt.

Diese Vorlage ist mehr als nur ein ausgefeiltes Dokument – sie ist ein intelligentes System zur Automatisierung Ihrer Rechnungsstellung, zur Verwaltung wiederkehrender Aufträge und zur Verknüpfung jeder Rechnung mit Serviceleistungen und Zeiterfassung.

Mit dieser Rechnungsvorlage können Sie:

Versenden Sie Rechnungen mit Ihrem Firmenlogo, die Ihrer professionellen Dienstleistung entsprechen

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für Geräte, Inspektionen oder Arbeitsnotizen hinzu

Richten Sie automatische Erinnerungen und Nachfassaktionen für Rechnungen ein

Verfolgen Sie in Ihrem FreshBooks-Dashboard, welche Rechnungen angesehen, bezahlt und überfällig sind

Verknüpfen Sie Zeiterfassung, Ausgaben und Kostenvoranschläge für vollständige Sichtbarkeit Ihrer Projekte

Verwenden Sie Tools für wiederkehrende Rechnungen für Servicepläne oder Wartungsverträge

📌 Ideal für HVAC-Unternehmen, die FreshBooks für die Rechnungsstellung und vollständige Buchhaltungsintegration nutzen.

11. Vorlage für Rechnungen für die Installation von Klimaanlagen von Invoice Owl

via Invoice Owl

Die Installation von Klimaanlagen erfordert keine komplizierte Rechnungsstellung. Die Vorlage für Rechnungen für die Installation von Klimaanlagen von Invoice Owl bietet ein übersichtliches Layout mit bearbeitbaren Feldern, mit denen Sie die Installation von Klimaanlagen klar und professionell in Rechnung stellen können.

Diese anpassbare Vorlage enthält alle wesentlichen Elemente – Kundendaten, Rechnungsnummer, detaillierte Einträge zu den Leistungen und Felder für Steuern – und bietet Ihnen eine zuverlässige Grundlage für jeden Auftrag im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik.

Außerdem bietet es folgende Funktionen:

Geben Sie Gerätebeschreibungen, Installationskosten und Teilekosten ein

Passen Sie Menge, Preis und Steuern für jede einzelne Dienstleistung an

Fügen Sie auftragsspezifische Notizen wie Garantien oder Checklisten für die Installation hinzu

Anpassen von Client- und Geschäftsdaten

Verfolgen Sie Rechnungsbeträge, einschließlich Zwischensummen, Steuern und Gesamtbeträge

Exportieren oder drucken Sie PDF-Kopien zum Versenden oder Archivieren

12. Excel-/Google Tabellen-Vorlage für HLK-Rechnungen von Wave

via Wave

Für alle Liebhaber von Tabellenkalkulationen ist dies genau das Richtige. Die Excel-/Google Tabellen-Vorlage für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik-Rechnungen von Wave ist ideal, wenn Sie die Flexibilität manueller Einträge mit vertrauten Formeln bevorzugen und vor Ort nicht auf einen Internetzugang angewiesen sein möchten.

Die Vorlagen sind einfach und flexibel und geben Ihnen die vollständige Kontrolle über die Eingabe von Client- und Servicedetails, die Anpassung von Formeln und die Erstellung einer endgültigen Rechnung mit übersichtlichen Summen und Steuerberechnungen.

Außerdem können Sie Zahlungen ganz einfach einfordern, indem Sie:

Passen Sie Elemente, Beschreibungen und Client-Daten direkt in Excel oder Sheets an

Verwenden Sie voreingestellte Formeln, um Zwischensummen, Steuern und Gesamtbeträge automatisch zu berechnen

Offline bearbeiten – keine Software-Anmeldung erforderlich

Fügen Sie Notizen für auftragsspezifische Anweisungen oder Zahlungsbedingungen hinzu

Laden Sie Ihre Rechnung nach Bedarf herunter, drucken Sie sie aus oder versenden Sie sie per E-Mail

Passen Sie die Vorlage an Ihre Arbeit im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik an, z. B. Diagnose, Installation oder saisonale Wartung

📌 Ideal für HVAC-Fachleute, die eine Abrechnung auf Basis von Tabellenkalkulationen mit vollständiger Flexibilität bei der Bearbeitung bevorzugen.

📮ClickUp Insight: 37 % der Arbeitnehmer versenden Follow-up-Notizen oder Meeting-Protokolle, um Aktionselemente nachzuverfolgen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können wichtige Erkenntnisse in Chats, E-Mails oder Tabellen untergehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben in all Ihren Aufgaben, Chats und Dokumenten umwandeln, sodass nichts übersehen wird.

13. Vorlage für Heizungs-, Lüftungs- und Klimarechnungen von MoonInvoice

via MoonInvoice

Eine Einheitslösung passt nicht für alle Bereiche der Klimatechnik – und das gilt auch für Ihre Rechnungen. Die Vorlage für Rechnungen im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik von MoonInvoice bietet ein übersichtliches, universell einsetzbares Format mit Beschreibungen speziell für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnikdienstleistungen.

Diese Vorlage ist zwar standardmäßig nicht speziell für die HLK-Branche konzipiert, bietet Ihnen jedoch Flexibilität bei der Erfassung von Installationen, Reparaturen und Inspektionen mithilfe anpassbarer Felder und Abschnitte.

Das kann Ihrem Team helfen:

Fügen Sie Elementnamen, Leistungsbeschreibungen, Preise und Mengen hinzu

Passen Sie Rechnungsnummer, Fälligkeitsdatum und Währung für jeden Client an

Fügen Sie Rechnungs- und Lieferadressen für die Nachverfolgung von Projekten hinzu

Steuersätze, Versandkosten und Bedingungen einfügen

Verwenden Sie Notizen, um den Leistungsumfang oder Wartungsanweisungen zu verdeutlichen

Exportieren Sie eine Rechnung mit Ihrem Firmenlogo, um sie freizugeben oder zu archivieren

📌 Ideal für Anbieter von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, die eine flexible Rechnung mit ihrem Markenzeichen für Heizungs-, Lüftungs- oder Klimadienstleistungen wünschen.

14. Vorlage für HLK-Notdienste von MoonInvoice

via MoonInvoice

Anrufe zu später Stunde verdienen eine Premium-Abrechnung – und eine optimierte Methode, um sie zu erfassen. Die Vorlage für HVAC-Notfalldienste von MoonInvoice bietet eine einfache Struktur, die für HVAC-Serviceanrufe außerhalb der Geschäftszeiten oder in dringenden Fällen verwendet werden kann.

Es enthält zwar keine vordefinierten Felder für Notfallgebühren, bietet Ihnen jedoch volle Flexibilität bei der Erfassung von Eilaufträgen mithilfe von bearbeitbaren Einzelposten und Notizen.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Protokollieren Sie Leistungsbeschreibungen, Mengen und Preise für jedes Element

Fügen Sie Rechnungs- und Lieferadressen, Fälligkeitsdaten und Steuerfelder hinzu

Passen Sie Einzelposten an, um Notfallzuschläge oder Überstunden zu berücksichtigen

Verwenden Sie Notizen, um Servicebedingungen oder weitere Schritte hinzuzufügen

Legen Sie Rechnungsbedingungen und Zahlungsbedingungen klar fest

Als PDF mit Ihrem Branding exportieren und einfach versenden

📌 Ideal für HLK-Techniker, die eine flexible Rechnungsvorlage suchen, die sie für dringende oder außerplanmäßige Einsätze anpassen können.

15. Vorlage für Rechnungen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik von Template. Net

Der Teufel steckt im Detail – besonders bei Reparaturarbeiten. Die Vorlage für HVAC-Reparaturrechnungen von Template. Net wurde speziell für HVAC-Techniker entwickelt, die Servicebesuche in klare, abrechnungsfähige Komponenten aufschlüsseln müssen.

Diese Vorlage enthält einen speziellen Bereich für die Liste von Diagnosen, Reparaturen und Komponentenaustausch, während Steuern und Summen einfach zu berechnen sind.

Das kann Ihnen helfen:

Erfassen Sie gängige HVAC-Reparaturen wie Thermostatwechsel oder Kältemittelnachfüllungen

Verfolgen Sie Zwischensummen, Steuern und Gesamtbeträge für jedes Element

Fügen Sie oben die Kontaktdaten des Kunden und Rechnungsmetadaten ein

Fügen Sie Zahlungsbedingungen und Verzugsgebühren mit bearbeitbarem Text hinzu

Fassen Sie alle Kosten übersichtlich am Ende zusammen

Herunterladen oder online mit Ihrem Branding und Ihren Angaben bearbeiten

📌 Ideal für HLK-Techniker, die Diagnose- und Reparaturdienstleistungen anbieten.

16. Vorlage für Rechnungen im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatechnik von Online Invoices

Einfachheit ist Trumpf – besonders wenn Sie vor Ort Rechnungen erstellen. Die HVAC-Rechnungsvorlage von Online Invoices bietet ein ausfüllbares Formular für HVAC-Rechnungen mit wichtigen HVAC-spezifischen Angaben wie Leistungsbeschreibungen, Garantiebedingungen und Gebäudetyp.

Es handelt sich um eine schnörkellose Vorlage, mit der HVAC-Unternehmen schnell übersichtliche Rechnungen erstellen und versenden können – ideal für Serviceeinsätze am selben Tag oder geplante Installationen.

Verwenden Sie sie für:

Geben Sie Gerätetypen, Stückzahlen und Preise für jede Dienstleistung ein

Fügen Sie Client-Infos, Kontaktdaten und Installationsadresse in einem strukturierten Format hinzu

Füllen Sie die Felder für Rechnungsnummer, Datum und Fälligkeitsdatum aus

Passen Sie Notizen zu Garantiebedingungen, Wartungsangeboten und Servicehinweisen an

Rechnungen nach der Bearbeitung im PDF-Format herunterladen oder versenden

Perfekt für den Einsatz auf Mobilgeräten oder Desktops bei schnelllebigen Außeneinsätzen

📌 Ideal für HLK-Fachbetriebe, die eine schnell ausfüllbare Rechnung mit flexiblen Feldern benötigen.

Was macht eine gute Vorlage für eine HLK-Rechnung aus?

Eine gute Vorlage für HLK-Rechnungen vereint Professionalität mit praktischen Funktionen, die speziell auf die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnikbranche zugeschnitten sind. Sie sollte Ihr Firmenlogo, Ihren Namen, Ihre Kontaktdaten und genaue Kundendaten deutlich sichtbar enthalten, um Glaubwürdigkeit zu schaffen und die Nachverfolgung zu erleichtern.

Die Vorlage muss detaillierte Einzelposten für Teile, Ausrüstung, Arbeitskosten und Leistungsbeschreibungen enthalten und genügend Platz für die Angabe von Modellnummern, Kältemitteltypen und technischen Details bieten. Zahlungsbedingungen, Zahlungsmethoden und Fälligkeitsdaten sollten klar angegeben sein, während Garantieinformationen und Servicevereinbarungen in separaten Abschnitten aufgeführt werden sollten.

Die effektivsten Vorlagen verwenden ein übersichtliches, leicht lesbares Layout, das auf allen Geräten kompatibel ist und Platz für die Signatur des Kunden zur Bestätigung der Leistungserbringung bietet. Zusätzliche Features wie Erinnerungen an Servicetermine, Tipps zur Fehlerbehebung oder Wartungsempfehlungen können das Kundenerlebnis verbessern und gleichzeitig Ihre Fachkompetenz unterstreichen.

🛠️ Die Lösung ist einfacher als Sie denken: Die meisten Zahlungsverzögerungen sind nicht auf den Client zurückzuführen, sondern auf unklare oder inkonsistente Rechnungen. Eine strukturierte Vorlage löst dieses Problem sofort.

Sorgen Sie für einen reibungslosen Cashflow mit der richtigen Vorlage für HLK-Rechnungen

Die richtige Vorlage für HLK-Rechnungen zu finden, ist mehr als nur eine administrative Aufgabe – es ist ein wichtiger Schritt zur Optimierung Ihrer Geschäftsabläufe, zur Steigerung Ihrer Professionalität und zur Sicherung eines stabilen Cashflows.

Die besten Vorlagen für HLK-Rechnungen bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen technischen Details und einer übersichtlichen Darstellung, sodass Sie Ihre spezialisierten Arbeiten dokumentieren und Ihren Clients gleichzeitig leicht verständlich machen können, wofür sie bezahlen.

Ganz gleich, ob Sie ein kleines unabhängiges HVAC-Unternehmen betreiben oder mehrere Techniker verwalten, diese Vorlagen lassen sich an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen.

Denken Sie daran, dass eine konsistente, professionelle Rechnungsstellung nicht nur Ihren Cashflow verbessert, sondern auch den Ruf Ihrer Marke stärkt. Wenn Clients gut organisierte, detaillierte Rechnungen erhalten, unterstreicht dies den Eindruck, dass Sie ein seriöser Profi sind, der Wert auf Organisation und Kommunikation legt.

Möchten Sie jeden Aspekt Ihres HVAC-Geschäfts optimieren? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und verwalten Sie Projekte, Clients und Rechnungen – alles an einem Ort.