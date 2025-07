über 15 Verknüpfungen für Google Kalender, mit denen Sie Zeit sparen und organisiert bleiben

„Können Sie für morgen um 10 Uhr ein Meeting ansetzen?“ Sie erhalten diesen Text von Ihrem Vorgesetzten und öffnen Google Kalender, aber irgendwie befinden Sie sich in der Jahresansicht. Hä? Ein weiterer Klick, und schon sind Sie in der Agenda-Ansicht (nicht hilfreich).

Ein paar Klicks später öffnen Sie den Bildschirm zur Erstellung des Ereignisses, geben die Details ein und klicken auf „Speichern“ – nur um festzustellen, dass Sie es für nächste Woche statt für morgen geplant haben. Frustrierend!

Bevor Sie sich nun wütend durch das nächste Jahr klicken, atmen Sie tief durch. Wir haben die Verknüpfungen für Google Kalender vereinfacht, damit Sie Ereignisse ganz einfach navigieren und planen können! Lesen Sie weiter und erfahren Sie, wie Sie sich schnell in der Software zurechtfinden – und entdecken Sie eine solide Alternative, die Sie lieben werden!

Was ist eine Verknüpfung für Google Kalender?

Eine Verknüpfung für Google Kalender ist ein Befehl über die Tastatur, mit dem Sie Aktionen ausführen können, ohne lange mit der Maus klicken oder durch Menüs navigieren zu müssen. Mit nur ein oder zwei Fingertipps können Sie sich im Kalender bewegen, Details zu Ereignissen speichern, zwischen Ansichten wechseln und Terminaufgaben verwalten.

Diese Tastenkombinationen steigern die Produktivität und sparen Zeit bei der Verwaltung von Terminen und Terminplänen. Beispiel: Drücken Sie „C“ auf Ihrer Tastatur, um ein neues Ereignis zu erstellen und die Seite mit den Ereignisdetails zu öffnen.

So verwenden Sie Verknüpfungen in Google Kalender

Angesichts ständig wechselnder Termine und dynamischer Zeitpläne ist es normal, sich überfordert zu fühlen. Das ist vielleicht der Grund, warum jeder Achte seine Arbeit nie unter Kontrolle hat. Sie können das jedoch ändern. Beginnen Sie damit, den Bereich mit den Verknüpfungen in Ihrem Google Kalender zu erkunden.

Hier ist die Übersicht:

1. Tastaturverknüpfungen in Google Kalender aktivieren

Aktivieren Sie Tastaturverknüpfungen, bevor Sie Google Kalender für die Arbeitsverwaltung aufrufen:

Klicken Sie auf das ⚙️ Zahnrad-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie das Menü „Einstellungen“

Alternativ können Sie überprüfen, ob Ihre Tastaturverknüpfungen aktiviert sind, indem Sie Umschalt + ? (Fragezeichen) drücken. Eine durchsuchbare Liste mit Tastenkombinationen wird in Ihrem Kalenderbereich angezeigt.

💡Profi-Tipp: Hier ist ein Google Kalender-Hack : Erstellen Sie ein sofortiges Ereignis im Kalender, indem Sie cal. new in Ihren Browser eingeben und die Eingabetaste drücken (kein Klicken erforderlich)!

Da Google Kalender keine Tastaturverknüpfungen auf Mobilgeräten unterstützt, können Sie Folgendes versuchen:

Mit Google Assistant können Sie Ereignisse mit Aufforderungen wie den folgenden planen:

Dies ist besonders praktisch, wenn Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen und unterwegs Ereignisse hinzufügen müssen.

Wir haben eine Liste aller Verknüpfungen zusammengestellt, die Sie benötigen, um Ihren Tag im Blick zu behalten und die Produktivität in Ihrem Google Kalender zu maximieren. Verwenden Sie diese Tabelle als Spickzettel für ultimatives Zeitmanagement:

Wechseln Sie zur Agenda-Ansicht, um bevorstehende Ereignisse in Listenformat anzuzeigen

C

C

Vorteile der Verwendung von Verknüpfungen in Google Kalender

Wenn Sie viel zu viel Zeit mit Klicken, Scrollen und Suchen in Google Kalender verbringen, sind Chrome-Verknüpfungen ideal, um Ihren Workflow zu optimieren. Hier sind fünf Gründe, warum sie hilfreich sein können:

Fehler minimieren : Vermeiden Sie das Anklicken falscher Features, was zu Planungsfehlern oder falschen Ereigniszeiten führen kann

🧠 Fun Fact: Die Tastenkombination Strg + C zum Kopieren stammt aus den frühen 1980er Jahren und wurde mit dem Apple Lisa-Computer eingeführt! Der Apple-Programmierer Larry Tesler entwickelte die Tastenkombinationen Ausschneiden (X), Kopieren (C) und Einfügen (V), die später auch in Windows zum Standard wurden. Vorher musste man alles neu tippen – stellen Sie sich vor, Sie würden heute Tools ohne schnelles Kopieren und Einfügen verwenden!