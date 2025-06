Kostenlose Vorlagen für die Rekrutierungspipeline für HR-Teams und Personalvermittler

Wenn Ihre Rekrutierungspipeline über Tabellen, E-Mails und Notizen verstreut ist, ist das problematischer, als Sie denken. Sie verlieren Zeit damit, Daten zu sichten und Informationen abzugleichen – manchmal bis zu 60 % Ihres Arbeitstages!

Es steht viel auf dem Spiel: Jede Verzögerung bedeutet, dass Sie Top-Performer an schnellere Wettbewerber verlieren. Und was noch schlimmer ist: Ihr Team ist vom Chaos erschöpft.

👀 Wussten Sie schon? Die durchschnittliche Zeit bis zur Besetzung einer Rolle beträgt 47,5 Tage, und diese Nummer steigt sprunghaft an, wenn Sie keinen klaren Prozess oder keine Tools haben, um den Fortschritt der Kandidaten in den verschiedenen Phasen zu visualisieren.

Mit einer Vorlage für die Rekrutierungspipeline können Sie sich weniger auf administrative Aufgaben konzentrieren und mehr auf den Aufbau eines herausragenden Teams.

In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen genau die Vorlagen, die führende HR-Teams und Personalvermittler verwenden, um die Einstellung zu beschleunigen, organisiert zu bleiben und allen Beteiligten – vom Personalvermittler bis zum Bewerber – ein reibungsloseres Erlebnis zu bieten.

Was sind Vorlagen für die Rekrutierungspipeline?

Vorlagen für die Rekrutierungspipeline sind strukturierte Tools, mit denen HR-Teams, Personalverantwortliche und Recruiter jede Phase des Einstellungsprozesses visualisieren und verwalten können. Sie dienen als zentrale Informationsquelle und bilden den Weg des Bewerbers von der Bewerbung bis zum Angebot in klar definierten Phasen wie Vorauswahl, Vorstellungsgespräch und Auswahl ab.

Stellen Sie sich diese als Plug-and-Play-Workflows vor: Sie erhalten ein vorgefertigtes Framework mit anpassbaren Feldern für Jobrollen, Kandidatenstatus, Interviewschritte, Bewertungsnotizen und mehr. Sie helfen Ihnen, manuelle Nachverfolgung zu reduzieren, Teams aufeinander abzustimmen und sicherzustellen, dass kein Kandidat durch das Raster fällt.

Vorlagen für die Rekrutierungspipeline werden häufig in einem ATS (Applicant Tracking System) oder einer Projektmanagement-Plattform wie ClickUp verwendet, um die Zusammenarbeit im Team und die Entscheidungsfindung zu optimieren. Ganz gleich, ob Sie eine Rolle besetzen oder eine Abteilung vergrößern möchten, sie helfen Ihnen dabei, den Prozess zu standardisieren, sodass Sie nicht jedes Mal das Rad neu erfinden müssen, wenn Sie eine Stelle ausschreiben.

Was macht eine gute Vorlage für eine Rekrutierungspipeline aus?

Eine gute Vorlage für die Rekrutierungspipeline spiegelt Ihren Einstellungsprozess wider und passt sich den komplexen Gegebenheiten der realen Welt an. Hier sind einige unverzichtbare Features:

Enthält klar beschriebene Phasen (z. B. „Gefunden“, „Vorausgewählt“, „Vorstellungsgespräch“, „Eingestellt“), Nachverfolgung des Status und integrierte Automatisierungen oder Benachrichtigungen, damit alles reibungslos läuft

Bietet Sichtbarkeit : Wer ist in der Pipeline? Wie ist ihr Status? Wo gibt es Engpässe?

Funktioniert gut mit den vorhandenen Tools Ihres Teams – egal, ob Kalender, Feedback-Formulare oder Bewertungsbögen für Vorstellungsgespräche – sodass Sie keinen doppelten Aufwand haben

Unterstützt die Zusammenarbeit, z. B. durch Kommentar-Threads oder die Zuweisung von Aufgaben, sodass alle auf dem gleichen Stand bleiben

Am wichtigsten ist, dass Ihre Vorlage für die Rekrutierungspipeline einfach zu verwenden und anzupassen ist, damit Sie Top-Talente effizient und sicher durch Ihre Einstellungs-Pipeline führen können. Keine zwei Einstellungsprozesse sind genau gleich – und Ihr Team verdient eine Vorlage, die so funktioniert, wie Sie arbeiten.

20 Vorlagen für die Rekrutierungspipeline für eine reibungslose Personalbeschaffung

Eine gute Vorlage für die Rekrutierungspipeline unterteilt den Rekrutierungsprozess in logische Phasen, wie z. B. Bewerbungsprüfung, Vorstellungsgespräche, Bewertungen und endgültige Auswahl, sodass Sie ganz einfach nachverfolgen können, wo sich jeder Kandidat befindet. Außerdem erleichtert sie die Bewertung der Kandidaten durch integrierte Bewertungs- und Vergleichskriterien.

Hier sind einige Vorlagen, die diese Features bieten, um Ihren Rekrutierungsprozess zu vereinfachen:

1. ClickUp-Vorlage für Personalbeschaffung und Einstellung

Kostenlose Vorlage erhalten Optimieren Sie den gesamten Recruiting-Workflow Ihres Unternehmens an einem Ort mit der Vorlage für Recruiting und Einstellung von ClickUp

Die Vorlage für die Personalbeschaffung und -einstellung von ClickUp ist Ihr End-to-End-System für die Verwaltung von Stellenangeboten, Bewerberphasen und die Zusammenarbeit des Einstellungsteams – alles an einem Ort.

Das Beste daran ist, dass sie sich nahtlos in die Dokument-, Formular- und Kalenderansichten von ClickUp integrieren lässt, sodass Sie Stellenbeschreibungen erstellen, Bewerbungen sammeln und Vorstellungsgespräche planen können, ohne die Plattform verlassen zu müssen.

Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Sie verfügt über strukturierte Aufgabenstatus wie „Warten auf Feedback“, „In Bearbeitung“ und „Geschlossen“, sodass Sie Kandidaten vom ersten Kontakt bis zur endgültigen Einstellung leicht nachverfolgen können

Neben den Namen der Kandidaten finden Sie benutzerdefinierte Felder zum Speichern von Links zu Lebensläufen, Notizen zu Vorstellungsgesprächen und Feedback von Personalverantwortlichen

Integrierte Automatisierungs-Features helfen Ihnen dabei, Aufgaben zuzuweisen, Updates zu versenden und den Prozess am Laufen zu halten

👉🏼 Ideal für: HR-Teams und Talent Acquisition Manager, die ihren Rekrutierungsprozess in einem skalierbaren, wiederholbaren Workflow konsolidieren möchten

2. Vorlage für den Interviewprozess von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Optimieren Sie Ihren Interviewprozess und bewerten Sie Kandidaten schnell und genau mit der Vorlage für Interviewprozesse von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für den Interviewprozess hilft Ihnen dabei, einen konsistenten, wiederholbaren Interview-Flow für jede Rolle und Abteilung zu entwerfen. Sie sorgt für eine einheitliche Vorgehensweise aller Interviewer und stellt sicher, dass kein Schritt übersehen wird.

Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Sie beschreibt jede Phase des Bewerbungsprozesses, von den ersten Vorauswahlgesprächen bis hin zu den abschließenden Vorstellungsgesprächen vor einem Gremium

Damit können Sie Interviewer zuweisen, Meetings planen und Feedback in Echtzeit erfassen

Die Vorlage unterstützt mehrere Interviewformate – Telefon, Video oder persönlich –, sodass Sie sie an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen können

Jede Phase enthält Aufgabenvorlagen für die Vorbereitung, die zu stellenden Fragen und die Erfassung von Feedback. Sie können sogar Bewertungsformulare direkt in den Workflow einbetten, sodass die Bewertungen an einem Ort gespeichert werden und leicht verglichen werden können.

👉🏼 Ideal für: Unternehmen, die schnell wachsen oder in mehreren Teams einstellen, wo Abweichungen bei Vorstellungsgesprächen ein häufiges Problem sind

3. ClickUp-Vorlage für eine Checkliste für die Personalbeschaffung

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie diese einfache Checkliste, um sicherzustellen, dass Sie alle wichtigen Punkte und Fragen im Vorstellungsgespräch abdecken

Die Einstellung neuer Mitarbeiter umfasst eine Vielzahl von Schritten – Stellenausschreibungen, Genehmigungen, Vorstellungsgespräche, Dokumentation – und wenn Sie einen Schritt übersehen, kann Ihnen das Top-Talente kosten. Die ClickUp-Checkliste für die Personalbeschaffung ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Tool, mit dem Sie den gesamten Prozess straff und nachvollziehbar gestalten können.

Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Sie enthält eine anpassbare Aufgabenliste, in die Sie Elemente wie „Stellenbeschreibung fertigstellen“, „In Jobbörsen veröffentlichen“, „Vorstellungsgespräch planen“ und „Angebotsschreiben versenden“ mit Fälligkeitsdaten und Mitarbeitern hinzufügen können

Da sie in ClickUp, der App für alle Arbeiten, enthalten ist, erhalten Sie Echtzeit-Nachverfolgung, Status-Updates und Erinnerungen, die sicherstellen, dass alles rechtzeitig erledigt wird

👉🏼 Ideal für: Personalverantwortliche und Einstellungsmanager, die einen narrensicheren, wiederholbaren Prozess wünschen, um jede Rekrutierung auf Kurs zu halten

Kostenlose Vorlage erhalten Vereinfachen Sie die Bewertung und Auswahl von Bewerbern, um mit der ClickUp-Vorlage für die Einstellung von Bewerbern schneller einzustellen

Die Vorlage „Bewerber einstellen” von ClickUp bietet ein visuelles Board für die Verwaltung aktiver Bewerber in verschiedenen Rollen. So sehen Sie sofort, wer sich in welcher Phase befindet und was Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Dank des Kanban-Stils können Sie Kandidaten ganz einfach von einer Phase in die nächste ziehen (z. B. „Telefoninterview“ → „Vorstellungsgespräch Runde 1“ → „Entscheidung ausstehend“), während ihre Lebensläufe, Notizen und Rückmeldungen an die jeweilige Karte angehängt bleiben.

Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Sortieren Sie Kandidaten nach Rolle oder Personalvermittler und verwenden Sie benutzerdefinierte Tags wie „Fast-Track“ oder „Interne Empfehlung“, um Prioritäten zu setzen

Verwandeln Sie die Personalbeschaffung in einen kollaborativen, transparenten Prozess und reduzieren Sie Status-Meetings und E-Mail-Ketten

👉🏼 Ideal für: Personalvermittler und Teams, die mehrere offene Rollen jonglieren und eine visuelle, datengestützte Möglichkeit benötigen, um Kandidaten zu vergleichen und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen

5. ClickUp Vorlage für die Auswahl-Matrix bei der Personalbeschaffung

Kostenlose Vorlage erhalten Bewerben Sie Kandidaten objektiv und stellen Sie die besten Talente ein – mit datengestützten Entscheidungen und der ClickUp-Vorlage „Matrix für die Personalauswahl“

Die Vorlage „Auswahlmatrix für die Personalbeschaffung“ von ClickUp sorgt für Objektivität und Transparenz bei der Bewertung Ihrer Bewerber. Mit dieser Vorlage können Sie Bewerber anhand anpassbarer Kriterien nebeneinander vergleichen, sodass Sie datengestützte Einstellungsentscheidungen mit Zuversicht treffen können.

Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Bewerten Sie Kandidaten anhand von Fähigkeiten, Erfahrung und kultureller Passung mit gewichteten Kriterien

Nutzen Sie die visuelle Matrix für einen einfachen Vergleich aller Bewerber

Kommentare ermöglichen gemeinsames Feedback von mehreren Beteiligten

Exportierbare Berichte vereinfachen die Freigabe für Führungskräfte oder für Compliance-Zwecke

👉🏼 Ideal für: Teams, die Vorurteile beseitigen und faire, konsistente Bewerberbewertungen sicherstellen möchten

6. ClickUp-Vorlage für Kalenderplaner

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten und organisieren Sie Rekrutierungsaufgaben, Meetings und Ereignisse an einem Ort mit der Kalender-Planungsvorlage von ClickUp

Die ClickUp-Kalenderplaner-Vorlage ist Ihr unverzichtbares Tool für die Planung von Vorstellungsgesprächen, Onboarding-Sitzungen und Rekrutierungsereignissen – alles an einem Ort. Der intuitive Kalender von ClickUp synchronisiert sich mit Google Kalender und Outlook, sodass Sie Doppelbuchungen vermeiden und alle auf dem gleichen Stand halten können.

Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Erstellen Sie eine visuelle Karte Ihres gesamten Rekrutierungsplans, damit nichts in Verzug gerät

Verschieben Sie Termine und priorisieren Sie Aufgaben ganz einfach per Drag & Drop, beispielsweise Vorstellungsgespräche, Feedback-Fristen oder Angebotsgenehmigungen im Kalender

Legen Sie Erinnerungen und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben fest (z. B. Vorstellungsgespräch vor Feedback)

Kennzeichnen Sie Ereignisse im Einstellungsprozess mit Farben nach Abteilung, Personalverantwortlichem oder Rolle

👉🏼 Ideal für: Personalvermittler und Teams, die mehrere bewegliche Teile über Zeitleisten hinweg aufeinander abstimmen müssen

7. ClickUp-Vorlage für Meetings

Kostenlose Vorlage erhalten Organisieren Sie produktive Besprechungen mit der ClickUp-Vorlage für Meetings, damit Ihre Meetings strukturiert und ergebnisorientiert bleiben

Einstellungsmeetings sind dafür bekannt, dass sie vage sind oder vom Thema abweichen. Die ClickUp-Vorlage für Meetings hilft Ihnen dabei, schnellere und produktivere Nachbesprechungen durchzuführen – egal, ob es sich um die Synchronisierung der Kandidatenbewertung oder die wöchentliche Überprüfung der Pipeline handelt.

Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Vorgefertigte Agenda-Abschnitte für strukturierte Unterhaltungen

Erinnerungen zur Nachverfolgung, um Verantwortlichkeiten sicherzustellen

Zentraler Ordner mit einer Aufzeichnung aller Meetings zur späteren Verwendung

👉🏼 Ideal für: Recruiting-Teams, die effiziente und produktive Meetings durchführen und den Überblick über die nächsten Schritte behalten möchten

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Transkripte und Notizen für Meetings im Rahmen der Personalbeschaffung automatisieren? Verwenden Sie den ClickUp AI Notetaker. Er sendet eine Zusammenfassung des Meetings mit klar beschrifteten Diskussionen und genau definierten Aktionspunkten direkt an Ihren ClickUp-Posteingang. Mit ClickUp AI Notetaker können Sie Ihre Meetings aufzeichnen, transkribieren und zusammenfassen

8. ClickUp Vorlage für Notizen zu Vorstellungsgesprächen

Kostenlose Vorlage erhalten Erfassen und teilen Sie wichtige Erkenntnisse aus Vorstellungsgesprächen sofort mit der ClickUp-Vorlage für Notizen zu Vorstellungsgesprächen

Die Vorlage für Notizen zu Vorstellungsgesprächen von ClickUp wurde entwickelt, um detailliertes, konsistentes Feedback während Vorstellungsgesprächen mit Bewerbern zu erfassen. Keine verstreuten Notizen oder vergessenen Eindrücke mehr – alles ist organisiert und zugänglich.

Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Standardisieren Sie Interviewfragen und Bewertungskriterien

Halten Sie die Eindrücke der Interviewer und die Antworten der Kandidaten in Echtzeit fest

Teilen Sie Notizen sofort mit dem Einstellungsteam, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen

Führen Sie ein durchsuchbares Archiv aller Notizen zu Vorstellungsgesprächen

👉🏼 Ideal für: Interviewgremien und Personalverantwortliche, die schnelles, klares Feedback wünschen, das zu besseren Entscheidungen führt

📮ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden uneinheitliche Methoden zur Nachverfolgung von Aktionselementen, was zu verpassten Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ganz gleich, ob Sie Follow-up-Notizen versenden oder Tabellenkalkulationen verwenden, der Prozess ist oft unübersichtlich und ineffizient. Die Aufgabenmanagement-Lösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem gleichen Stand bleiben kann.

9. ClickUp-Formular zur Bewertung

Kostenlose Vorlage erhalten Sammeln Sie Feedback zur Leistung von Bewerbern mit der ClickUp-Vorlage für Bewertungsformulare

Die Formularvorlage „Bewertung” von ClickUp standardisiert die Bewertung von Bewerbern durch Ihr Team, sodass alle Entscheidungen auf denselben Kriterien basieren, unabhängig davon, wer die Vorstellungsgespräche führt.

Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Sie können das Formular vollständig benutzerdefiniert anpassen mit:

Rollenspezifische Kompetenzen und Bewertungsskalen

Erforderliche Felder zur Reduzierung unvollständiger Übermittlungen

Dropdown-Menüs, Textfelder und Multiple-Choice-Optionen für strukturierte Eingaben

Nahtlose Integration mit den ClickUp-Aufgaben zur Nachverfolgung Ihrer Interview-Pipeline für eine schnellere Weiterverfolgung

👉🏼 Ideal für: Interviewgremien und Personalverantwortliche, die schnelles, klares Feedback wünschen, das zu besseren Entscheidungen führt

👀 Wussten Sie schon? Sie können Formularübermittlungen in ClickUp in nachverfolgbare Aufgaben umwandeln! Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn ein Bewerber ein Bewerbungsformular ausfüllt oder seine Daten während des Einstellungsprozesses übermittelt, ClickUp sofort eine Aufgabe mit allen vorab ausgefüllten Informationen erstellen kann: Name, Lebenslauf, beworbene Rolle, Kontaktdaten und mehr. Sie können die Aufgabe einem Personalvermittler zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und sogar Automatisierungen auslösen, wie z. B. das Versenden von Folge-E-Mails oder das Verschieben der Aufgabe in den Status „Vorauswahl”.

10. ClickUp-Vorlage für Interviewmanagement und Berichterstellung

Kostenlose Vorlage erhalten Behalten Sie den Überblick über Bewerber, organisieren und planen Sie Vorstellungsgespräche mit Leichtigkeit und erstellen Sie schnell Feedback mit ClickUp Interview Management und der Vorlage für Berichte

Haben Sie schon einmal den Überblick verloren, wer wen interviewt hat oder welches Feedback gegeben wurde? Die Vorlage für das Interview-Management und die Berichterstellung von ClickUp wurde entwickelt, um dieses Chaos zu beseitigen.

Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Protokollieren Sie alle Vorstellungsgespräche, Gesprächspartner und Bewerber in einem einzigen Dashboard

Fügen Sie Notizen zu Vorstellungsgesprächen, Lebensläufe und Bewertungsbögen direkt an die Unterlagen der einzelnen Kandidaten an

Erstellen Sie sofort Berichte, um die Leistung der Kandidaten über mehrere Runden hinweg zu vergleichen

Verwenden Sie benutzerdefinierte Aufgabenstatus wie „Geplant“, „In Bearbeitung“ und „Feedback ausstehend“, um alle auf dem Laufenden zu halten

👉🏼 Ideal für: Talentakquise-Teams, die eine große Anzahl von Einstellungen verwalten und eine transparente, auditfreundliche Dokumentation aller Vorstellungsgespräche benötigen

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie mit der Vorlage „ClickUp-Bewertungsbericht für potenzielle Mitarbeiter” umfassende Kandidatenprofile, um fundierte Einstellungsentscheidungen zu treffen

Die besten Mitarbeiter sind nicht immer die offensichtlichsten. Wie stellen Sie sicher, dass jeder Bewerber eine faire, vergleichbare Bewertung erhält? Die Vorlage für den Bericht zur Bewertung potenzieller Kandidaten von ClickUp hilft Ihnen dabei, tiefer zu graben, indem sie qualitative und quantitative Erkenntnisse in einem einzigen Dokument im Stil eines Berichts zusammenfasst.

Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Sammeln Sie Stärken, Schwächen und Metriken zur Eignung für bestimmte Rollen in einer übersichtlichen Tabellenansicht in ClickUp

Erstellen Sie Visualisierungen und metrikgestützte Einblicke mit integrierten ClickUp-Dashboards

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um alles von der Eignung für das Team bis hin zu technischen Benchmarks nachzuverfolgen

👉🏼 Ideal für: Führungskräfte und Manager, die formelle, transparente Berichte wünschen, die Einstellungsentscheidungen mit soliden Daten begründen

12. ClickUp-Vorlage für Follow-up-E-Mails

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten und verfolgen Sie Unterhaltungen mit Bewerbern an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für Follow-up-E-Mails

Wie oft kommt es vor, dass Kandidaten nach Vorstellungsgesprächen einfach nicht mehr zurückkommen, weil sie nichts mehr hören? Die ClickUp-Vorlage für Follow-up-E-Mails sorgt für eine schnelle, personalisierte Nachverfolgung, um Kandidaten auf dem Laufenden zu halten, ohne zusätzlichen Aufwand.

Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Bearbeitbare E-Mail-Schnipsel für verschiedene Zwecke – Dankeschön, nächste Schritte oder Ablehnung

Benutzerdefinierte Felder, die automatisch Namen, Rollen und Zeitangaben der Kandidaten abrufen

Integrierte Erinnerungen an Aufgaben und ClickUp-Automatisierungen – z. B. Auslöser einer Folge-E-Mail, wenn innerhalb von drei Tagen keine Antwort eingeht

👉🏼 Ideal für: Kleine HR-Teams oder Einzel-Recruiter, die reaktionsschnell und respektvoll bleiben möchten, ohne Zeit zu verlieren

💡 Profi-Tipp: Ganz gleich, ob Sie eine Dankesnachricht senden, die nächsten Schritte skizzieren oder eine Absage übermitteln – mit ClickUp Brain, dem nativen KI-Assistenten von ClickUp, können Sie direkt in Ihrer Kandidatenaufgabe maßgeschneiderte Follow-up-Nachrichten erstellen. Fügen Sie einfach ein paar Kontextinformationen hinzu, wie die Phase des Vorstellungsgesprächs, das Ergebnis und eventuelles Feedback. Sie können diese Entwürfe sogar als Vorlagen speichern, um sie später in Ihrer Pipeline schneller wiederzuverwenden. Erstellen Sie mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle personalisierte E-Mails zur Nachverfolgung

Hier sind einige weitere Möglichkeiten, wie Sie KI einsetzen können, um die Personalbeschaffung schneller und intelligenter zu gestalten:

13. ClickUp Vorlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Kostenlose Vorlage erhalten Bringen Sie neue Mitarbeiter mit dieser Vorlage für die Einarbeitung schnell auf den neuesten Stand und decken Sie alle wichtigen Punkte ab, um einen erfolgreichen Start im Unternehmen zu gewährleisten

Beim Onboarding entsteht der erste Eindruck, der lange haften bleibt. Die Vorlage „Onboarding für neue Mitarbeiter” von ClickUp sorgt dafür, dass sich jedes neue Team-Mitglied vom ersten Tag an willkommen, informiert und produktiv fühlt.

Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Bieten Sie Kandidaten Schritt-für-Schritt-Checklisten für die Einarbeitung an, die auf verschiedene Rollen oder Abteilungen zugeschnitten sind

Automatisieren Sie die Zuweisung von Aufgaben für das IT-Setup, HR-Papierkram und die Einführung neuer Teammitglieder

Nutzen Sie die integrierte Nachverfolgung von Fortschritten, damit Manager sehen können, wo jeder neue Mitarbeiter steht

Erstellen Sie einen Bereich in Ihrer Ressourcenbibliothek für Unternehmensrichtlinien, Schulungsvideos und FAQs

👉🏼 Ideal für: HR-Teams, die eine nahtlose, skalierbare Onboarding-Erfahrung bieten möchten, die neue Mitarbeiter auf Erfolgskurs bringt

14. ClickUp-Vorlage für eine Checkliste zum Onboarding

Kostenlose Vorlage erhalten Helfen Sie Managern und Personalverantwortlichen mit der Vorlage „Checkliste für die Einarbeitung“ von ClickUp dabei, neue Mitarbeiter richtig im Unternehmen willkommen zu heißen

Haben Sie jemals befürchtet, dass Aufgaben für die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters (oder Teams) unter den Tisch fallen könnten? Die ClickUp-Vorlage für die Checkliste zur Einarbeitung ist Ihr Sicherheitsnetz für eine reibungslose Einarbeitung.

Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Umfasst wichtige Aspekte wie das Setup der Ausrüstung, Zugriffsberechtigungen und eine erste Vorstellung des Teams

Verwendet neun benutzerdefinierte Felder – Jobtitel, Startdatum, Abteilung – zur Optimierung der Info-Erfassung

Kompatibel mit Listen-, Gantt-, Kalender- und Workload-Ansichten – Zeigen Sie Zeitleisten oder Aufgaben nach Person an

Integrierte Warnungen zu Abhängigkeiten, Zeiterfassung und Tags stellen sicher, dass jeder Schritt des Onboardings jedes Mal abgeschlossen wird

👉🏼 Ideal für: HR-Teams und Manager, die eine narrensichere Methode für konsistente, professionelle Onboarding-Erfahrungen suchen

15. ClickUp 30-60-90-Tage-Plan-Vorlage

Kostenlose Vorlage Nehmen Sie neue Mitarbeiter an Bord und sorgen Sie mit der 30-60-90-Tage-Plan-Vorlage von ClickUp dafür, dass sie sich in den ersten drei Monaten gut einleben

Möchten Sie, dass neue Mitarbeiter bereits nach 90 Tagen überdurchschnittliche Leistungen erbringen? Teilen Sie die ersten drei Monate mit der 30-60-90-Tage-Plan-Vorlage von ClickUp in überschaubare Ziele auf.

Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Unterteilt Ziele und Meilensteine in 30-, 60- und 90-Tage-Segmente

Weist Aufgaben und Lernziele für jede Phase zu

Integrierte Feedback- und Überprüfungs-Checkpoints für Führungskräfte und Mitarbeiter

Anpassbar für jede Rolle, vom Einstiegs- bis zur Führungsposition

👉🏼 Ideal für: Manager und HR-Verantwortliche, die die Produktivität neuer Mitarbeiter beschleunigen und den Fortschritt vom ersten Tag an messen möchten

16. Vorlage für Mitarbeiteraktionspläne von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter durch gezieltes Feedback und Initiativen mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiteraktionspläne

Wenn Leistungsbeurteilungen oder die Mitarbeiterentwicklung Klarheit erfordern, hilft Ihnen die Vorlage für Mitarbeiteraktionspläne von ClickUp dabei, Feedback in umsetzbare Schritte umzuwandeln.

Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Hilft Managern dabei, klare, messbare Ziele festzulegen, die mit der Unternehmensmission verknüpft sind

Verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit – sehen Sie, was erledigt ist und was noch aussteht

Perfekt für Einzelgespräche, Entwicklungsgespräche oder Verbesserungspläne

👉🏼 Ideal für: HR-Fachleute und Teamleiter, die Leistungsverbesserungs- oder Karriereentwicklungspläne verwalten

17. ClickUp-Vorlage für Remote-Onboarding

Kostenlose Vorlage erhalten Mit der ClickUp-Vorlage für das Remote-Onboarding gestalten Sie Ihren Remote-Onboarding-Prozess reibungsloser

Remote-Mitarbeiter können sich isoliert fühlen, insbesondere in der ersten Woche. Die ClickUp-Vorlage für Remote-Onboarding wurde speziell für verteilte Teams entwickelt und sorgt dafür, dass jeder Remote-Mitarbeiter einen vernetzten, umfassenden Start erhält.

Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Benutzerdefinierte Status (In Bearbeitung, Fertiggestellt, Offen) verfolgen Onboarding-Aufgaben übersichtlich

Benutzerdefinierte Felder wie „Kategorie“ und „Anforderer“ helfen dabei, Arbeitsanfragen in Bezug auf die Lieferung von Geräten, Compliance und andere Themen zu priorisieren

Voreingestellte Ansichten wie das Mitarbeiterhandbuch, die Listenansicht und der Starter-Leitfaden erleichtern das Auffinden von Ressourcen

👉🏼 Ideal für: Verteilte Teams, die das Onboarding aus der Ferne standardisieren und eine einladende virtuelle Erfahrung schaffen möchten

18. ClickUp-Schulungsliste für die Einarbeitung – Vorlage

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage „Schulungsliste für die Einarbeitung“ für ein umsetzbares Schulungsprogramm, das die Produktivität neuer Mitarbeiter steigert

Sie müssen nicht zweimal darauf hingewiesen werden, dass die Einarbeitung eine Menge Schulungen umfasst. Die ClickUp-Vorlage „Schulungsliste für die Einarbeitung” gliedert alles für jedes neue Team-Mitglied auf:

Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Organisieren Sie Schulungsmodule, Ressourcen und Fristen in einer zentralen Liste

Weisen Sie neuen Mitarbeitern Schulungsaufgaben zu und verfolgen Sie deren Status in Echtzeit

Fügen Sie Links zu Videos, Dokumenten und Quizfragen hinzu, um eine gemischte Lernerfahrung zu ermöglichen

Integrierte Erinnerungen sorgen dafür, dass sowohl Ausbilder als auch Auszubildende im Zeitplan bleiben

👉🏼 Ideal für: Onboarding-Koordinatoren, die ein transparentes, verantwortungsbewusstes Schulungsprogramm wünschen, das neue Mitarbeiter schnell zu Produktivität führt

19. ClickUp Vorlage für Personalplan-Whiteboard

Kostenlose Vorlage erhalten Bewerten Sie den Personalbedarf und die Kapazitäten für aktuelle oder anstehende Projekte mit der Vorlage „Personalplan“ für Whiteboards von ClickUp

Vergrößern Sie Ihr Team oder planen Sie saisonale Einstellungen? Die ClickUp-Vorlage „Staffing Plan Whiteboard“ bietet Ihnen einen visuellen, kollaborativen Space, in dem Sie Ihre gesamte Rekrutierungsstrategie auf einer Karte festhalten können.

Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Verwenden Sie eine einfache Drag-and-Drop-Oberfläche in ClickUp Whiteboards , um Organigramme zu erstellen und offene Positionen zu visualisieren

Fügen Sie Notizen, Fristen und Prioritäten für die Einstellung direkt auf dem Whiteboard hinzu

Arbeiten Sie in Echtzeit mit der Personalabteilung, der Finanzabteilung und den Abteilungsleitern zusammen

Integrieren Sie die Vorlagen in die Aufgaben Ihrer Rekrutierungspipeline, um eine nahtlose Ausführung zu gewährleisten

👉🏼 Ideal für: HR-Führungskräfte und Abteilungsleiter, die Einstellungspläne an den Zielen und dem Budget des Unternehmens ausrichten müssen

20. Vorlage für die Nachfolgeplanung von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten Sie Talentübergänge in Führungsrollen oder identifizieren Sie Schlüsselpositionen in einem neuen Nachfolgeplan mit der ClickUp-Vorlage für die Nachfolgeplanung

Die ClickUp-Vorlage für die Nachfolgeplanung bietet ein zentrales System zur Identifizierung von Schlüsselrollen und zur Förderung zukünftiger Führungskräfte – klar und strukturiert. Diese Vorlage wurde entwickelt, um zukunftsfähige Planung mit Echtzeit-Umsetzung zu verbinden, sodass Sie keine Überraschungen in Bezug auf Führungspositionen erleben.

Hier sind die Gründe, warum Sie sie lieben werden:

Mit Board- und Listenansichten können Sie wichtige Positionen und potenzielle Nachfolger auf einen Blick erfassen

Benutzerdefinierte Status (Offen, In Bearbeitung, Geschlossen) helfen Ihnen dabei, den Bereitschaftsgrad jeder Rolle zu verfolgen

Benutzerdefinierte Felder erfassen Details wie aktuelle Position, Bereitschaftsgrad, Qualifikationslücken und Meilensteine in der Entwicklung

👉🏼 Ideal für: HR-Führungskräfte und Abteilungsleiter, die einen zuverlässigen Personalpool aufbauen und den Betrieb auch bei Veränderungen aufrechterhalten möchten

Schneller von der Suche bis zur Unterschrift mit den kostenlosen Vorlagen für die Rekrutierungspipeline von ClickUp

Ganz gleich, ob Sie schnell expandieren, Mitarbeiter für spezielle Rollen einstellen oder einfach nur Engpässe beseitigen möchten – die Vorlagen von ClickUp für die Personalbeschaffung und verwandte Bereiche bieten Ihnen in verschiedenen Phasen die nötige Klarheit und Kontrolle.

Jede Vorlage hat ihre eigenen Vorteile:

Klarheit und Abstimmung für Kandidaten und Recruiting-Teams durch die Kanban-Board-Ansicht und Tools zur Berichterstellung

Konsistenz und Reduzierung von Voreingenommenheit durch Scorecards, Checklisten und Bewertungsmatrizen

Effizienz und Nachverfolgung durch Automatisierung, Erinnerungen und strukturierte Workflows

Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit für Remote-, Hybrid- oder globale Einstellungslandschaften

Wenn Sie diese Elemente – Pipeline, Schulung, Personalanalyse und Onboarding – miteinander kombinieren, schaffen Sie nicht nur einen Einstellungsprozess, sondern einen ganzheitlichen Talentmotor.

Sie haben also die Wahl: Melden Sie sich bei ClickUp an, wählen Sie typisch strukturierte Vorlagen aus, die am besten zu den aktuellen Schwachstellen Ihres Teams passen, setzen Sie sie ein und messen Sie die Auswirkungen. Mit der Zeit wird Ihr Einstellungsprozess von reaktiv zu proaktiv, von fragmentiert zu optimiert – und genau so gewinnen Sie den Kampf um die besten Talente.