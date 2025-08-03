Kostenlose Vorlagen für Empfehlungsschreiben für Jobs, Praktika und mehr

Könnten Sie mir bitte eine kurze Empfehlung schreiben?

Wenn Sie das schon einmal gehört haben, wissen Sie wahrscheinlich, dass das nicht so schnell geht. Jedes Empfehlungsschreiben (LOR) muss die richtige Balance zwischen Professionalität, Persönlichkeit und Prägnanz finden.

Und jedes Mal mit einer leeren Seite beginnen? Nicht ideal.

Vorlagen für Empfehlungsschreiben erleichtern Ihnen die Arbeit. Mit der richtigen Struktur können Sie sich darauf konzentrieren, aussagekräftige Details hinzuzufügen, anstatt sich Gedanken darüber zu machen, wie Sie beginnen oder was Sie schreiben sollen.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen kostenlose, benutzerfreundliche Vorlagen für Empfehlungsschreiben von ClickUp und anderen Anbietern vor. Los geht's! ⏭️

Was sind Vorlagen für Empfehlungsschreiben?

Vorlagen für Empfehlungsschreiben sind strukturierte Entwürfe, die Ihnen helfen, klare, fokussierte und gut organisierte Empfehlungsschreiben zu verfassen. Die meisten Vorlagen enthalten Standardabschnitte wie eine Einleitung, die Hervorhebung der Stärken oder Leistungen der Person, unterstützende Beispiele und eine Schlussformel.

Sie sind sehr hilfreich, wenn Sie wenig Zeit haben oder mehrere Briefe schreiben müssen.

Mit einer Vorlage haben Sie ein fertiges Format, sodass Sie sich auf die wesentlichen Details konzentrieren können – wie die besonderen Fähigkeiten und Erfahrungen der Person –, ohne sich Gedanken über den Aufbau des Schreibens machen zu müssen.

Diese Vorlagen erleichtern das Verfassen von durchdachten, professionellen Briefen für Bewerbungen, Praktika, akademische Programme und vieles mehr.

🧠 Wissenswertes: Das Konzept, jemanden schriftlich zu empfehlen, ist nicht neu. Schon die alten Ägypter schrieben Referenzschreiben – ein erhaltenes Beispiel empfiehlt einen guten Arbeiter einem anderen Beamten!

Was macht eine gute Vorlage für ein Empfehlungsschreiben aus?

Eine solide Vorlage für ein Empfehlungsschreiben vereinfacht den Schreibprozess und sorgt dafür, dass Ihre Empfehlung Eindruck hinterlässt. Sie sollte Ihnen dabei helfen, die Stärken des Kandidaten klar hervorzuheben und gleichzeitig flexibel für verschiedene Rollen zu bleiben.

Das sollten Sie bei einer herausragenden Vorlage beachten:

Klare Struktur: Organisiert den Inhalt in verschiedene Abschnitte für Einleitung, Qualifikationen und Schlussbemerkungen

Anpassbare Felder: Ermöglicht die Anpassung an bestimmte Rollen, Branchen oder Leistungen von Bewerbern für Ermöglicht die Anpassung an bestimmte Rollen, Branchen oder Leistungen von Bewerbern für Arbeitszeugnisse

Professioneller Ton: Wahrt einen gepflegten und dennoch authentischen Stil, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen

Spezifische Hinweise: Hilft Autoren dabei, detaillierte Beispiele für Fähigkeiten und Leistungen einzufügen

Prägnanter Aufbau: Hält den Brief fokussiert und umfasst idealerweise mindestens eine Seite, um maximale Wirkung zu erzielen

Vielseitiges Format: Anpassbar an akademische, berufliche oder auf Zeichen basierende Empfehlungsanforderungen

Bearbeitbares Design: Ermöglicht einfache Anpassungen in den Formaten Word, Google Docs oder PDF

Formulierungshilfen: Vorschläge für wirkungsvolle Formulierungen, um den einzigartigen Wert des Bewerbers hervorzuheben

🔍 Wussten Sie schon? Ein Empfehlungsschreiben von Albert Einstein selbst, in dem er die Visumsbeantragung eines Kollegen unterstützt, wird heute im Archiv der Hebräischen Universität aufbewahrt.

16 Vorlagen für Empfehlungsschreiben

Das Verfassen eines Empfehlungsschreibens ist nicht immer so einfach, wie es klingt. Selbst wenn Sie genau wissen, was Sie sagen möchten, kann es schnell überwältigend werden, die richtigen Worte zu finden und alles zu organisieren.

Sehen wir uns also einige gebrauchsfertige Vorlagen für Empfehlungsschreiben an, mit denen Sie sofort loslegen können. 📃

1. Vorlage für Anschreiben von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verfassen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Anschreiben wirkungsvolle Empfehlungsschreiben

Die ClickUp-Vorlage für Anschreiben hilft Ihnen dabei, überzeugende, maßgeschneiderte Empfehlungsschreiben zu verfassen, in denen Sie echte Erfolge und Ihre Entwicklung hervorheben.

Sie verwendet eine strukturierte Vorlage, die Sie von einer starken Einleitung über die Qualifikationen des Kandidaten und unterstützende Beispiele bis hin zu einem überzeugenden Abschluss führt. Ganz gleich, ob Sie jemanden für einen Job, ein Praktikum oder eine akademische Laufbahn empfehlen, mit dieser Vorlage bleibt Ihr Schreiben fokussiert, persönlich und wirkungsvoll.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Starten Sie stark mit einer klaren Einführung und dem Kontext der Beziehung

Passen Sie Ihre Leistungen anhand von Beispielen aus der Praxis an die Rolle oder das Programm an

Gehen Sie auf die Limite der Kandidaten als Wachstumschancen ein

Vermeiden Sie vage Lobeshymnen dank integrierter Vorschläge für konkrete Formulierungen

📌 Ideal für: Empfehlung von Kandidaten mit einem maßgeschneiderten, storyorientierten Schreiben, das echte Leistungen und Entwicklungen hervorhebt.

💡 Profi-Tipp: Konzentrieren Sie Ihr Schreiben auf eine einzige überzeugende Geschichte. Eine gut gewählte Geschichte mit Kontext und Ergebnis sagt oft mehr als eine Liste von Eigenschaften. Denken Sie daran: „Wie sie ein scheiterndes Projekt zum Erfolg geführt haben“, nicht „Sie sind organisiert und motiviert“

2. Vorlage für Stellenangebote von ClickUp

Kostenlose Vorlage Gestalten Sie eine herausragende Empfehlung mit der ClickUp-Vorlage für Stellenangebote

Die ClickUp-Vorlage für Stellenangebote erleichtert es Ihnen, authentische, überzeugende Empfehlungen zu verfassen, die persönlich und dennoch professionell wirken.

Die Vorlage hilft Ihnen dabei, mit Ihrer Verbindung zum Kandidaten zu beginnen, anschauliche Beispiele für dessen Einfluss zu geben und messbare Ergebnisse hervorzuheben. Sie können sogar Grafiken wie Zeitleisten einbetten, um Ihre Argumente zu unterstützen – ideal für Kandidaten mit projektbezogenen Leistungen.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Kombinieren Sie persönliche Geschichten mit professionellem Stil

Heben Sie Ergebnisse wie den Einfluss des Teams oder den Erfolg des Projekts hervor

Option zum Einfügen von Bildmaterial, um Ihre Botschaft in Ihren Bewerbungsunterlagen zu unterstreichen

Perfekt für maßgeschneiderte, berufsspezifische Empfehlungen

📌 Ideal für: Formulieren Sie überzeugende Empfehlungen für Berufsbezeichnungen, die persönliche Verbindungen, herausragende Beispiele und eine ausgefeilte Struktur miteinander verbinden.

🧠 Wissenswertes: Im 18. und 19. Jahrhundert wurden Empfehlungsschreiben manchmal verwendet, um potenzielle Ehepartner in aristokratischen Kreisen vorzustellen. „Sehr geehrter Herzog, dieser Herr hat ausgezeichnete Aussichten und gute Zähne.“

💡 Profi-Tipp: Verschwenden Sie keine Zeit damit, zwischen verschiedenen Tools zu wechseln oder von vorne anzufangen. Mit ClickUp können Sie alle Ihre Empfehlungsschreiben in einem optimierten Workspace entwerfen, organisieren und überarbeiten – so können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren: das Verfassen aussagekräftiger, einprägsamer Empfehlungen.

3. Vorlage für Empfehlungsschreiben von Canva

über Canva

Die Vorlage für Empfehlungsschreiben von Canva bietet ein klares, professionelles Layout mit dezenten Designelementen, die einen warmen Eindruck vermitteln, ohne zu informell zu wirken.

Mit einem eigenen Bereich für Absender- und Empfängerangaben, einem flexiblen Textfeld für Ihre Nachricht und einer ansprechend gestalteten Schlussformel sorgt diese Vorlage für einen professionellen Eindruck und lässt sich leicht personalisieren.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Optisch ansprechendes Layout mit sanften Pfirsichakzenten

Einfach zu bearbeitende Struktur für schnelle Personalisierung

Ausgewogenes Verhältnis zwischen Herzlichkeit und Professionalität mit übersichtlichem Format

Ideal für akademische oder berufliche Empfehlungen, die optisch aufgewertet werden sollen

📌 Ideal für: Das Entwerfen eines Schreibens, das optisch genauso beeindruckend ist wie die Empfehlung, die es enthält.

💡 Profi-Tipp: Vermeiden Sie Superlative, es sei denn, Sie können sie belegen. Wörter wie „best“, „am meisten“ oder „außergewöhnlich“ können ohne konkrete Angaben hohl klingen. Quantifizieren oder kontextualisieren Sie Leistungen, wann immer dies möglich ist. Mit ClickUp Brain können Sie einen vagen Satz in Ihrem Schreiben markieren und die KI auffordern, ihn mit konkreten Beispielen oder Daten umzuschreiben. 📌 Probieren Sie diese Vorlage in ClickUp Brain aus: Ersetzen Sie „Er ist der zuverlässigste Mitarbeiter in unserem Team“ durch ein konkretes Beispiel oder ein messbares Ergebnis, das seine Zuverlässigkeit belegt.

4. Vorlage für eine Empfehlung für die High School von Adobe

über Adobe

Die Vorlage für Empfehlungsschreiben für die High School von Adobe bietet ein einladendes, gut strukturiertes Layout, das sich perfekt für Empfehlungen von Schülern eignet.

Vom vertikalen Namen der Schule am Rand bis hin zum zarten Blattdesign – die Gestaltung ist kreativ und glaubwürdig zugleich. Das Format konzentriert sich auf akademische Leistungen und verleiht dem Ganzen eine persönliche, unterstützende Note.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Freundliches und dennoch professionelles Design mit modernem Flair

Ideal für Empfehlungen von Studierenden in akademischen Einstellungen

Übersichtliches Layout, das die Personalisierung vereinfacht

Visuelle Elemente sorgen für Wärme, ohne abzulenken

📌 Ideal für: Um Schülern dabei zu helfen, sich mit einer hervorragenden Empfehlung von ihrer besten Seite zu zeigen.

🔍 Wussten Sie schon? Die Kompetenzempfehlungen und Empfehlungen auf LinkedIn? Eine digitale Weiterentwicklung traditioneller Empfehlungsschreiben, nur mit weniger Aufwand und mehr Emojis.

5. Vorlage für ein Zeichen-Referenzschreiben von AIHR

via AIHR

Die Vorlage für Zeichen-Referenzschreiben von AIHR sorgt für Authentizität und Klarheit und hilft Ihnen dabei, eine durchdachte persönliche Empfehlung zu verfassen.

Mit klaren Vorgaben für Qualitäten, Beispielen und Schlussbemerkungen eignet sich dieses flexible Format für verschiedene Anwendungsfälle – sei es für Jobs, akademische Rollen oder Freiwilligenprogramme.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Einfach zu befolgende Struktur für nicht-professionelle Empfehlungen

Fördert einen authentischen, persönlichen Ton, ohne informell zu wirken

Ideal für Zeichen in verschiedenen Kontexten

Vorlagen helfen Ihnen dabei, fokussiert und konkret zu bleiben

📌 Ideal für: Das Verfassen einer herzlichen Empfehlung mit Zeichen, die authentisch und einprägsam wirkt.

🧠 Fun Fact: Es gibt einen viralen Internet-Trend, bei dem Menschen gefälschte Empfehlungsschreiben für berühmte Bösewichte verfassen – denken Sie dabei an glühende Empfehlungen für Zeichen wie Darth Vader oder Voldemort. In einem Brief wurde Darth Vader sogar als „starker Anführer mit lasergenauer Konfliktlösung” gelobt. 😅 Das ist eine lustige Erinnerung daran, dass man mit dem richtigen Ton und Format fast jeden beeindruckend darstellen kann. Aber im echten Leben? Authentizität, konkrete Angaben und Aufrichtigkeit sind das, was ein Empfehlungsschreiben wirklich auszeichnet.

6. Vorlage für ein professionelles Referenzschreiben von AIHR

via AIHR

Die Vorlage für ein professionelles Referenzschreiben bietet eine ausgefeilte Struktur, um die Karriere eines Kollegen souverän zu unterstützen.

Sie führt Sie durch eine aussagekräftige Einleitung, Details zu den Stärken des Bewerbers und einen Schluss, der zu einer weiteren Kontaktaufnahme einlädt – perfekt, um einen Jobwechsel oder eine Aktion zu unterstützen.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Schlichtes, modernes Design mit dezenten Farbakzenten

Ideal für berufliche Veränderungen, Aktionen oder formelle Bewerbungen

Ermutigt zu persönlichen Einblicken und beruflichen Beispielen

Lässt Raum für einen glaubwürdigen, respektvollen Abschluss

📌 Ideal für: Unterstützen Sie den nächsten großen Schritt oder den bevorstehenden Karrierewechsel eines Kollegen mit einer aussagekräftigen, professionellen Empfehlung mit positivem Feedback.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie zukunftsorientierte Formulierungen aus der Stellenbeschreibung. Wechseln Sie von „was sie getan haben” zu „was sie als Nächstes tun können”. Beispiel: „Ihre Fähigkeit, sich schnell anzupassen und unter Druck zu führen, macht sie zu einer hervorragenden Besetzung für schnelllebige, kundenorientierte Rollen. ”

7. Vorlage für ein Empfehlungsschreiben für Aktionen von AIHR

via AIHR

Die Vorlage für Empfehlungsschreiben für Beförderungen von AIHR wurde entwickelt, um einen Mitarbeiter für den nächsten Schritt in seiner Karriere zu empfehlen, ohne dabei zu formell oder allgemein zu klingen.

Sie hilft Ihnen dabei, die Fähigkeiten, Schlüsselbeiträge und Führungsqualitäten des Kandidaten hervorzuheben, und bietet Ihnen Space, um Ihre Empfehlung mit konkreten Beispielen und einem starken Schluss zu untermauern.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Gezieltes Format, zugeschnitten auf interne Aktionen

Ermutigt zu konkreten Beispielen, die die Weiterentwicklung unterstützen

Wahrt durchgehend einen klaren, professionellen Ton

Einfach an jede Branche und Rolle anzupassen

📌 Ideal für: Empfehlung einer Person, die Ihrer Meinung nach bereit ist, mit Zuversicht einen Schritt in eine größere Rolle zu wagen.

⚙️ Bonus: Sehen Sie sich diese Vorlagen für Karrierepläne an, um Ihre berufliche Entwicklung zu planen.

8. Vorlage für ein Empfehlungsschreiben für Stipendien von Template.net

Die Vorlage für ein Empfehlungsschreiben für Stipendien macht es Ihnen leicht, akademische Leistungen, Führungsqualitäten und gesellschaftliches Engagement auf strukturierte und aussagekräftige Weise hervorzuheben.

Von der Darstellung Ihrer Beziehung bis hin zur Hervorhebung der Übereinstimmung mit den Zielen des Stipendiums hilft Ihnen diese Vorlage dabei, überzeugende Argumente zu liefern, ohne den Brief zu kompliziert zu gestalten.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Deckt akademische und außerschulische Leistungen klar ab

Hilft dabei, die Werte der Studierenden mit den Zielen des Stipendiums in Einklang zu bringen

Mit Platz für reale Beispiele wie Initiativen aus Ihrer Gemeinde

Ideal für Schüler und Studenten, die sich für leistungs- oder dienstleistungsorientierte Programme bewerben

📌 Ideal für: Um einem verdienten Studenten mit einer aussagekräftigen Empfehlung zu einem Stipendium zu verhelfen.

💡 Profi-Tipp: Verzichten Sie auf abgedroschene Lobeshymnen wie „überdurchschnittlich engagiert“. Beschreiben Sie stattdessen genau, was die Person geleistet hat und warum dies bemerkenswert ist. Handeln > Schlagworte.

9. Vorlage für ein Empfehlungsschreiben für Kollegen von Template.net

Diese Vorlage für Empfehlungsschreiben hilft Ihnen dabei, eine aufrichtige, professionelle Empfehlung für einen Kollegen zu verfassen, ohne dabei zu allgemein zu klingen.

Das Layout ist dialogorientiert und dennoch strukturiert und enthält Platzhalter, die Ihnen helfen, bestimmte Stärken – wie technische Fähigkeiten, Führungsqualitäten oder Teamfähigkeit – je nach Kontext hervorzuheben.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Übersichtliche Struktur für eine schnelle und einfache Bearbeitung

Vorlagen helfen Ihnen dabei, sich auf echte Leistungen und Eigenschaften zu konzentrieren

Ausgewogenes Verhältnis zwischen Professionalität und persönlicher Note

Ideal für Empfehlungen von Kollegen und interne Weiterempfehlungen

📌 Ideal für: Heben Sie die Leistungen eines Kollegen mit einer aufrichtigen, wohlüberlegten Empfehlung hervor.

📮 ClickUp Insight: Im Durchschnitt verbringt ein Berufstätiger täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchsuchen von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Entdecken Sie ClickUp Brain. Es liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem es in Sekundenschnelle die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Aufgabendetails findet – so können Sie mit der Suche aufhören und mit der Arbeit beginnen. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben mit ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Mitarbeiter –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminiert haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

10. Vorlage für das Layout eines Referenzschreibens von Template.net

Die Vorlage für das Layout eines Referenzschreibens bietet ein vielseitiges Format für professionelle Empfehlungen. Sie bietet Platz, um Schlüsselkompetenzen hervorzuheben und durch konkrete Beispiele Glaubwürdigkeit zu schaffen.

Sie führt effizient von der Einführung zur Empfehlung und fördert prägnantes Storytelling, unterstützt durch kurze, relevante Anekdoten.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Vielseitig einsetzbar für verschiedene berufliche Situationen

Mit Hilfe von vorgegebenen Formulierungen vermeiden Sie vage Lobeshymnen

Ein optimierter Flow sorgt für fokussierte und effektive Briefe

Nützlich für erste Entwürfe oder Empfehlungen, die schnell fertiggestellt werden müssen

📌 Ideal für: Verschaffen Sie sich einen Vorsprung bei jedem Empfehlungsschreiben mit einem klaren, leicht verständlichen Layout und konkreten Richtlinien.

11. Empfehlungsschreiben für Visumsanträge von Template.net

Die Vorlage für ein Empfehlungsschreiben für Visa hilft Ihnen dabei, ein respektvolles, prägnantes Schreiben zu verfassen, das jemanden bei der Beantragung eines Visums oder bei Einwanderungsformalitäten unterstützt.

Sie führt Sie durch die direkte Ansprache des Einwanderungsbeamten, die Darlegung Ihrer Autorität und die Hervorhebung der akademischen oder beruflichen Verdienste des Bewerbers in einer strukturierten, unterstützenden Weise.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Formeller Ton, geeignet für rechtliche und einwanderungsbezogene Kontexte

Die integrierte Struktur sorgt für Klarheit und Glaubwürdigkeit

Platz zum Hervorheben von Ausbildung, Arbeitsmoral und Erfolgen

Übersichtliches Format mit präzisen Absenderangaben für die Nachverfolgung

📌 Ideal für: Unterstützung bei der Beantragung eines Visums mit einem gut formulierten Empfehlungsschreiben.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie für jemanden schreiben, der noch am Anfang seiner Karriere steht, betonen Sie eher die Einstellung und Anpassungsfähigkeit als die Erfahrung. Im richtigen Kontext können Neugier, Lernfähigkeit und Ausdauer wichtiger sein als fachliches Know-how.

12. Vorlage für ein Empfehlungsschreiben für Praktika von Template.net

Die Vorlage für Empfehlungsschreiben für Praktika vereinfacht die Empfehlung von Studenten oder Berufseinsteigern für Praktika.

Das übersichtliche Layout hilft Ihnen dabei, den Kandidaten schnell vorzustellen, einige Stärken hervorzuheben und eine konkrete Anekdote zu erzählen – alles in einem Format, das sich leicht personalisieren lässt.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Die übersichtliche Struktur eignet sich perfekt für kurze, prägnante Empfehlungen

Ermutigt zur Verwendung realer Beispiele, die das Potenzial des Bewerbers verdeutlichen

Der ausgewogene Ton macht sie für formelle und informelle Einstellungen geeignet

Einfach an verschiedene Praktikumsprogramme anpassbar

📌 Ideal für: Um Schülern oder Berufseinsteigern mit einer herausragenden Empfehlung für potenzielle Arbeitgeber zu einem Praktikum zu verhelfen.

13. Vorlage für Empfehlungsschreiben für Freiberufler von Template.net

Die Vorlage für Empfehlungsschreiben für Freiberufler wurde entwickelt, um die Fähigkeiten, Zuverlässigkeit und Leistungen eines Freiberuflers in einem persönlichen und dennoch professionellen Ton hervorzuheben.

Sie enthält Platz für Angaben zur Zusammenarbeit, zu Projektergebnissen und zur allgemeinen Erfahrung – ideal, um Freiberuflern dabei zu helfen, zukünftige Clients oder Rollen zu gewinnen.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Einfaches Layout, das sich auf Fähigkeiten, Vertrauen und Ergebnisse konzentriert

Fördert persönliche Geschichten statt allgemeiner Rückmeldungen

Schließen Sie mit einer klaren Empfehlung und Ihren Kontaktdaten

Ideal für freiberufliche Entwickler, Designer, Autoren und Berater

📌 Ideal für: Empfehlung der Kompetenzen und Zuverlässigkeit eines Freiberuflers, um ihm neue Türen zu öffnen.

14. Vorlage für ein Empfehlungsschreiben von Kollegen aus dem Pflegebereich von Template.net

Die Vorlage für ein Empfehlungsschreiben für Pflegekräfte hilft Ihnen dabei, eine durchdachte, glaubwürdige Empfehlung für eine Kollegin oder einen Kollegen zu verfassen, wobei der Schwerpunkt auf den klinischen und zwischenmenschlichen Stärken liegt.

Sie werden aufgefordert, Themen wie Teamarbeit, Patientenbetreuung, Kommunikation und Führungsqualitäten anzusprechen, sodass Sie ein vielseitiges Anschreiben für Bewerbungen, Ausbildungsprogramme oder Auszeichnungen erstellen können.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Deckt wichtige Bereiche wie klinische Fähigkeiten und Zusammenarbeit ab

Wahrt durchgehend einen professionellen, aber herzlichen Ton

Nützlich für Peer-to-Peer-Empfehlungen im Gesundheitswesen Einstellungen

Enthält einen starken Schluss für die abschließende Empfehlung

📌 Ideal für: Anerkennung des Engagements einer Kollegin oder eines Kollegen und Empfehlung für eine neue Stelle.

15. Vorlage für ein Empfehlungsschreiben für den öffentlichen Dienst von Template.net

Die Vorlage für Empfehlungsschreiben für den öffentlichen Dienst hilft Ihnen dabei, jemanden zu empfehlen, der in der Regierung, in gemeinnützigen Organisationen oder in bürgerschaftlichen Rollen eine wichtige Rolle spielt.

Sie hilft Ihnen dabei, Führungsqualitäten, soziale Kompetenzen und gesellschaftliches Engagement anhand konkreter Beispiele hervorzuheben – ideal für Rollen, die Professionalität und Herzblut erfordern.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Übersichtliches Layout mit Abschnitten, die auf Rollen im öffentlichen Sektor zugeschnitten sind

Hilft dabei, missionsorientierte Eigenschaften und zwischenmenschliche Stärken hervorzuheben

Geeignet für Bewerbungen, Ernennungen oder Nominierungen für Auszeichnungen

Ein starker Schluss lässt Raum für Nachfragen oder weitere Kontakte

📌 Ideal für: Das Verfassen einer aussagekräftigen Empfehlung für jemanden, der sich im öffentlichen Dienst verdient gemacht hat.

16. Vorlage für ein Empfehlungsschreiben eines Lehrers von Template. Net

Die Vorlage für ein Empfehlungsschreiben von Lehrern ist prägnant und herzlich – ideal für die Empfehlung von Pädagogen oder Schülern im akademischen Umfeld.

Sie ermutigt Sie dazu, konkrete Geschichten über Lernfortschritte, Führungsqualitäten und Beiträge im Unterricht freizugeben, wodurch die Empfehlung an Tiefe gewinnt und gleichzeitig klar strukturiert bleibt.

⭐ Warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Entwickelt für Empfehlungen von Schülern, Studenten und Lehrkräften

Mit Platz für persönliche Geschichten und akademische Highlights

Einfach an Einstellungen für die K-12- und Hochschulbildung anzupassen

Der Ton bleibt respektvoll, glaubwürdig und ermutigend

📌 Ideal für: Unterstützen Sie einen Kollegen mit einer Empfehlung, die dessen Leidenschaft und Fähigkeiten hervorhebt.

💡 Profi-Tipp: Nennen Sie gegebenenfalls Projekte, Partner, Erfolge oder Firmennamen. Das verleiht Ihrem Schreiben Glaubwürdigkeit und positioniert die Person als jemanden, der in realen, komplexen Umgebungen gearbeitet hat.

Erstellen, überarbeiten und versenden Sie Empfehlungsschreiben schneller mit ClickUp

Empfehlungsschreiben sollten gut durchdacht, strukturiert und einfach zu erstellen sein, insbesondere wenn die Zeit begrenzt ist oder mehrere Anfragen gleichzeitig eingehen. Vorlagen vereinfachen den Prozess, aber der eigentliche Vorteil liegt in einem Workspace, in dem alles zusammengeführt wird.

ClickUp ist die App für alles rund um Arbeit und Kompetenzmanagement, die jeden Teil Ihres Workflows reibungsloser gestaltet, einschließlich des Verfassens, Formatierens und Verwaltens von Empfehlungsschreiben.

ClickUp-Dokumente

Erstellen, organisieren und passen Sie Empfehlungsschreiben mit ClickUp Docs an

Beginnen Sie mit ClickUp-Dokumenten.

Es handelt sich um einen integrierten Dokument-Editor, mit dem Sie komplette Dokumente erstellen, formatieren und organisieren können, ohne Ihren Workspace zu verlassen.

Nehmen wir beispielsweise an, Sie leiten ein Karriere-Mentorenprogramm und müssen LORs für 10 Mentees versenden. Sie könnten ein Master-Dokument mit dem Namen „Mentorship LORs 2025” erstellen, mit einer Unterseite für jeden Mentee, und jedes Schreiben mit den Höhepunkten aus deren Mentorenlaufbahn personalisieren. Taggen Sie dann den Programmkoordinator, damit er die Schreiben überprüft und finalisiert.

ClickUp Brain

Und es kommt noch besser: ClickUp Brain, ein intelligenter KI-Assistent, ist direkt in Docs integriert.

Sie hilft Ihnen dabei, Inhalte direkt in Ihrem Dokument zu entwerfen, umzuschreiben oder zu verfeinern. Sie können einen groben Absatz markieren, Brain bitten, ihn zu überarbeiten, oder einen völlig neuen Abschnitt erstellen lassen, ohne die Seite zu verlassen.

Entwerfen und verfeinern Sie Empfehlungsschreiben direkt in ClickUp Docs mit ClickUp Brain

Angenommen, Sie empfehlen einen Projektmanager und haben Schwierigkeiten, dessen Führungsqualitäten in Worte zu fassen. Sie könnten grobe Notizen zu dessen Leistungen hervorheben, ClickUp Brain mit „Verwandle dies in einen aussagekräftigen Empfehlungsabsatz für einen Projektmanager, der eine erfolgreiche teamübergreifende Initiative geleitet hat“ beauftragen und sofort eine ausgefeilte Version erhalten.

Gehen Sie über die leere Seite hinaus – beeindrucken Sie mit jedem Empfehlungsschreiben

Ganz gleich, ob Sie einen einzelnen Brief schreiben oder Dutzende verwalten – mit der richtigen Vorlage und dem richtigen Workspace sparen Sie Zeit und erstellen Empfehlungen, die wirklich überzeugen.

Sind Sie bereit, Ihren Prozess zu optimieren und beeindruckende Empfehlungsschreiben zu verfassen?

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erleben Sie eine intelligentere Art, Ihre Empfehlungsschreiben zu verfassen, zu organisieren und zu versenden!