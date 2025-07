Wie Sie KI für die interne Kommunikation nutzen können (Anwendungsfälle & Tools)

Mitarbeiterengagement ist oft leichter gesagt als getan.

Tatsächlich zeigt die Studie von Gartner HR auch, dass 70 % der Mitarbeiter sich nicht engagiert fühlen, weil ihr Feedback ignoriert wird. Diese fehlende Verbindung kann sich direkt auf die Produktivität, die Mitarbeiterbindung und den gesamten Erfolg des Unternehmens auswirken.

Die interne Kommunikation kann hier einen entscheidenden Unterschied machen, aber nicht ohne die richtigen Erkenntnisse, Daten und den richtigen Support.

Hier kommt KI in der internen Kommunikation ins Spiel. Von der Analyse von Mitarbeiterfeedback bis hin zur Bereitstellung wertvoller datengestützter Erkenntnisse – KI-Kommunikationstools helfen internen Kommunikatoren dabei, ansprechendere und reaktionsschnellere Kommunikationsstrategien zu entwickeln.

In diesem Blogbeitrag untersuchen wir Anwendungsfälle für KI und wie sie die interne Kommunikation verändert, praktische Anwendungsfälle zur Schließung von Kommunikationslücken und wichtige Herausforderungen, die es zu beachten gilt.

Wie KI die interne Kommunikation verbessert

Bei einer effektiven internen Kommunikation geht es darum, Ihre Mitarbeiter zu verbinden, zu informieren und zu motivieren. Um dies wirklich zu erreichen, müssen Sie jedoch über die täglichen Updates hinausblicken und sowohl die interne Dynamik Ihres Unternehmens als auch die allgemeinen Kommunikationstrends im Auge behalten.

Dazu müssen Sie die Stimmung Ihrer Mitarbeiter verstehen, Metriken zum Engagement nachverfolgen und Kommunikationsbedürfnisse vorausschauend erkennen. Das wirkt sich auf alles aus, von der Ausrichtung der Führungskräfte bis zur Zusammenarbeit im Team.

Der Schlüssel liegt darin, Daten zu sammeln, Muster zu erkennen und auf der Grundlage dieser Erkenntnisse intelligentere und effektivere Kommunikationsstrategien zu entwickeln. So verbessern Sie die Kommunikation, steigern das Engagement und treiben den Erfolg Ihres Unternehmens voran.

Was wäre, wenn Unternehmen Feedback in Maßnahmen umsetzen und diese schneller umsetzen könnten?

Künstliche Intelligenz kann hier als perfekter Assistent einspringen, um Aufgaben intelligenter und schneller auszuführen und eine klare und wirkungsvolle Kommunikation zu gewährleisten. So kann eine menschenzentrierte KI Sie unterstützen:

Maschinelles Lernen: Gewinnen Sie aussagekräftige Erkenntnisse aus den Kommunikationsmustern Ihrer Mitarbeiter, wie z. B. Engagement, Feedback-Trends und Informationskonsum

Vorhersagemodelle: Prognostizieren Sie den Kommunikationsbedarf Ihrer Mitarbeiter, erkennen Sie potenzielle Herausforderungen und schätzen Sie die Auswirkungen von Initiativen ein

Natural Language Processing (NLP): Bietet sofortigen Support durch Chatbots und virtuelle Assistenten, die Fragen der Mitarbeiter beantworten und personalisierte Mitteilungen übermitteln

Sentimentanalyse: Verfolgt das Feedback der Mitarbeiter und überwacht Kommunikationskanäle, um Bedenken zu erfassen und Strategien entsprechend anzupassen

Szenarioanalyse: Simuliert Kommunikationsszenarien wie organisatorische Veränderungen oder Krisen, um proaktive Strategien zu planen

👀 Wussten Sie schon? Millennials, insbesondere diejenigen im Alter von 35 bis 44 Jahren, sind Vorreiter bei der Einführung von KI in der Arbeitswelt. Beachtliche 62 % dieser Bevölkerungsgruppe geben an, über fortgeschrittene KI-Kenntnisse zu verfügen. Im Gegensatz dazu zeigt die Generation Z (18-24 Jahre) zwar eine wachsende Vertrautheit, aber nur 50 % geben an, über hohe KI-Kenntnisse zu verfügen. Babyboomer über 65 zeigen die niedrigste Akzeptanzrate: Nur 22 % geben an, über erhebliche KI-Kenntnisse zu verfügen.

Wie Sie KI für die interne Kommunikation nutzen können

Auf die Frage, warum sie sich unmotiviert fühlten, gab ein Mitarbeiter zu: „Im Allgemeinen fehlen mir genaue und vollständige Informationen, und es ist unangenehm, wenn ich danach suchen muss, insbesondere wenn ich nicht weiß, wen ich fragen soll. ”

Um diese Herausforderung in der internen Kommunikation zu meistern und die Mitarbeitererfahrung zu verbessern, finden Sie hier einige praktische Anwendungsfälle für KI, die Sie umsetzen können:

1. Personalisierte Einarbeitung und Schulung

Ihr Team kann KI nicht nur zum Sammeln von Ressourcen nutzen, sondern auch für ein personalisierteres Lernerlebnis. KI kann Onboarding-Materialien und Schulungsmodule anpassen, indem sie die Profile neuer Mitarbeiter analysiert und sie ihren Rollen und Abteilungen zuordnet.

Das bedeutet, dass neue Mitarbeiter schneller die richtigen Informationen erhalten, sich schneller einarbeiten können, die Einarbeitungszeit verkürzt wird und sie sich vom ersten Tag an engagiert fühlen.

📌 Beispiel: Ein Mitarbeiter kann einen Chatbot fragen: „Wie beantrage ich Urlaub?“ und erhält sofort Anweisungen und Links zu den entsprechenden Formularen, ohne die Personalabteilung kontaktieren zu müssen.

ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, liefert Ihnen sofortige Antworten von überall im Workspace und aus integrierten Apps von Drittanbietern

Unternehmensankündigungen, Projekt-Updates und Branchennews können langweilig sein. Ein personalisierter Mitarbeiter-Feed hält alle auf dem Laufenden, ohne sie zu überfordern, und sorgt dafür, dass die Mitarbeiter verbunden und engagiert bleiben.

📌 Beispiel: Das Vertriebsteam kann KI als persönlichen Assistenten einsetzen und sich über einen automatisierten täglichen Digest über die Einführung eines neuen Produkts informieren lassen.

Holen Sie mit ClickUp Brain verpasste Unterhaltungen in Ihren Chat-Kanälen nach

3. Stimmungsanalyse von Mitarbeiterfeedback

Verwenden Sie KI-Tools, um Mitarbeiterbefragungen, Feedback-Formulare und sogar Beiträge in internen sozialen Medien zu analysieren und die Stimmung Ihrer Mitarbeiter zu erfassen. KI kann wiederkehrende Themen, potenzielle Probleme und sogar den Tonfall des Feedbacks erkennen und Ihnen so helfen, zu verstehen, was Ihre Mitarbeiter wirklich beschäftigt.

Es ist das perfekte KI-Tool für die Personalabteilung. Es ermöglicht proaktive Interventionen und klärt die Stimmung der Mitarbeiter, bevor aus kleinen Problemen große Probleme werden.

📌 Beispiel: Wenn KI einen Anstieg negativer Stimmungen im Zusammenhang mit einer neuen Unternehmensrichtlinie feststellt, kann die Personalabteilung schnell mit personalisierten Nachrichten und Anpassungen der Richtlinie reagieren.

Erhalten Sie wertvolle Einblicke, indem Sie einen Link aus einer verbundenen App, wie Google Tabellen oder einer Excel-Datei, in ClickUp Brain einfügen

4. KI-gestützte interne Chatbots für sofortigen Support

Interne Kommunikatoren können KI-Chatbots einsetzen, um häufig gestellte Fragen von Mitarbeitern zu beantworten. Diese Bots bieten sofortigen Support rund um die Uhr, entlasten die Support-Teams und sammeln alle Kommunikationsmaterialien an einem Ort.

Es hat höchste Priorität, herauszufinden, wie sich das Engagement der Mitarbeiter tatsächlich beeinflussen lässt, da es einen erheblichen Einfluss auf mehrere Schlüssel-Geschäftsergebnisse hat.

Erhalten Sie sofortige Antworten von KI-Autopilot-Agenten im ClickUp-Chat

5. Gezielte Kommunikationskampagnen für das Change Management

Ein KI-Assistent kann Mitarbeiter nach Rolle, Abteilung und Kommunikationspräferenzen segmentieren und so sicherstellen, dass sie bei organisatorischen Veränderungen zielgerichtete Nachrichten erhalten. Er kann auch Metriken zum Engagement nachverfolgen, um die Nachrichtenübermittlung zu optimieren und die Effektivität von Kampagnen zu steigern.

📌 Beispiel: Wenn Sie ein neues Leistungsmanagementsystem einführen, kann KI Datenanalysen durchführen, um das bisherige Feedback der Mitarbeiter zu verstehen und diejenigen zu identifizieren, die sich gegen Veränderungen sträuben. Anschließend kann KI personalisierte Nachrichten versenden, um auf die Bedenken einzugehen und die Vorteile des neuen Systems hervorzuheben.

6. Übersetzung von Inhalten und Barrierefreiheit

Unternehmen mit einer integrativen Kultur verzeichnen ein um 83 % höheres Mitarbeiterengagement. Um dies zu erreichen, verwenden Sie KI-gestützte Übersetzungstools, um Nachrichten zu übersetzen und automatisch Untertitel für Videos zu generieren. So bleiben alle auf dem Laufenden, unabhängig von Sprach- oder Barrierehindernissen.

📌 Beispiel: Ein globales Unternehmen kann KI einsetzen, um Nachrichten in seinem Mitarbeiterhandbuch automatisch in mehrere Sprachen zu übersetzen und so sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter Zugang zu denselben Informationen haben. KI-generierte Untertitel für Schulungsvideos machen diese auch für Mitarbeiter mit Hörbeeinträchtigungen zugänglich.

Übersetzen Sie Ihren Text in Sekundenschnelle mit ClickUp Brain

7. Wissens- und Suchoptimierung

KI-Algorithmen mit maschinellem Lernen können die Wissensbasis des Unternehmens optimieren und den Mitarbeitern das Auffinden von Informationen erleichtern. Auf Grundlage der Suchanfragen der Mitarbeiter können sie auch relevante Inhalte und weiterführende Literatur vorschlagen.

Dieser Prozess verbessert den Wissensaustausch und reduziert den Zeitaufwand für die Suche nach Informationen.

📌 Beispiel: Wenn mehrere Mitarbeiter nach „Richtlinien für Remote-Arbeit” suchen, kann KI dieses Dokument hervorheben und verwandte Artikel zu Work-Life-Balance und Tools für die Remote-Zusammenarbeit empfehlen.

Finden Sie mit ClickUp Brain sofort arbeitsbezogene Dateien, aktualisierte Richtlinien und Ressourcen

8. Analyse und Bereitstellung von Leistungsfeedback

KI-Systeme können große Mengen an Leistungsbeurteilungen analysieren. Sie ermöglichen ein 360-Grad-Feedback und Beiträge zu Projekten, um Muster zu erkennen und Mitarbeitern personalisiertes Feedback zu geben. Dieses System kann auch Entwicklungsmöglichkeiten auf der Grundlage individueller Stärken und Schwächen vorschlagen.

Kombinieren Sie diese Maßnahmen, und Sie erhalten ein datengestütztes Leistungsmanagement und eine bessere Mitarbeiterentwicklung.

📌 Beispiel: KI kann Feedback aus mehreren Quellen zusammenfassen und einen zusammenfassenden Bericht erstellen, der die Stärken eines Mitarbeiters im Projektmanagement und Verbesserungsmöglichkeiten in der Kommunikation hervorhebt.

Mit KI können Sie Daten aus dem gesamten Workspace abrufen und ganz einfach 360-Grad-Feedbackberichte erstellen

Einsatz von KI-Software für die interne Kommunikation

Fast 60 % der Führungskräfte auf C-Level empfinden die Anpassung ihrer Unternehmenskommunikationsstrategien als Herausforderung, während fast die Hälfte der Führungskräfte in Unternehmen zugibt, dass sie keinen Bezug zu den Anliegen ihrer Mitarbeiter haben.

Diese Diskrepanz kann kostspielig sein, aber KI-gestützte Datenanalyse und Stimmungsanalyse können durch die Nachverfolgung von Mitarbeiterfeedback und Engagement-Trends Abhilfe schaffen. Mit der richtigen internen Kommunikationssoftware können Unternehmen Probleme frühzeitig erkennen, Kommunikationsstrategien verfeinern und die allgemeine Verbindung verbessern.

Investieren Sie in eine vernetzte KI, die Ihren Workspace vereinheitlicht

Für Fachleute im Bereich interne Kommunikation können intelligente Assistenten wie ClickUp Brain bei sich wiederholenden Aufgaben eine entscheidende Rolle spielen, indem sie den Zugang zu Wissen verbessern und das Engagement steigern.

Das ist das Geheimnis einer effizienteren und effektiveren Kommunikationsstrategie am Arbeitsplatz.

Dieses vernetzte KI-System ist ein zentraler hub, der sich nahtlos in Workplace-Tools und Wissensdatenbanken integrieren lässt. Es bietet Features wie:

1. KI-gestützte Sofortantworten für Mitarbeiter

Anstatt auf Antworten von der Personal- oder IT-Abteilung zu warten, können Mitarbeiter ClickUp Brain nutzen, um schnelle Antworten zu Unternehmensrichtlinien, Urlaubsguthaben, Projektstatus und vielem mehr zu erhalten. Brain durchsucht Ihren Workspace und die auf der Plattform gespeicherten Unternehmens-Wikis, um relevante Antworten, Haftungsausschlüsse und sogar Dateien zu Ihren Fragen zu finden.

Fazit: Mit dem Feature „KI fragen” können Sie überall in Ihrem Workspace Fragen stellen. Sie müssen sich nie wieder fragen, was zu erledigen ist!

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ressourcenengpässe aufzudecken, indem Sie Aufgaben, Dokumente und Aktualisierungen in Ihrem Workspace überprüfen

📌 Beispiel: Ein neuer Mitarbeiter möchte wissen, in welchem Format er seinen Abschlussbericht einreichen soll. Anstatt eine E-Mail an den Teamleiter oder Manager zu senden, fragt er ClickUp Brain und erhält sofort eine präzise Antwort auf Grundlage der Unternehmensrichtlinien.

2. Automatisierte Notizen, Zusammenfassungen und Aktionselemente für Meetings

Erstellen Sie mit ClickUp AI Notetaker Notizen für Meetings, Zusammenfassungen für Besprechungsnotizen oder Projekt-Updates

Die meisten unserer Meetings sind über mehrere Tools verteilt – Anrufe über Zoom, Notizen in Google Docs oder Notion und die Nachverfolgung von Aufgaben in Plattformen wie ClickUp oder Asana. Dieses ständige Hin- und Herwechseln führt zu Reibungsverlusten, versäumten Details und zusätzlicher Arbeit, nur um den Überblick zu behalten. ClickUp ändert das, indem es Meetings direkt in Ihren Workflow integriert. Dank der integrierten Audio- und Videoanrufe müssen Sie nicht mehr zwischen Plattformen umschalten.

Mit dem ClickUp AI Notetaker können Sie wichtige Diskussionspunkte in Echtzeit erfassen und zusammenfassen. Nach dem Meeting hilft ClickUp Brain dabei, diese Notizen mit nur einem Klick in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln, sodass Sie ganz einfach von der Unterhaltung zur Umsetzung gelangen. Alles bleibt an einem Ort und ist direkt mit Ihren Projekten und Zeitleisten verbunden.

3. Intelligente Erstellung und Bearbeitung von Inhalten

Nutzen Sie ClickUp Brain als intelligenten KI-Assistenten, Notiznehmer, Rechercheur und Autor, der bereits über den Kontext für alle Ihre zu erledigenden Arbeiten verfügt

Anstatt zwischen Schreibassistenten, Grammatikprüfungen und KI-Prompt-Tools hin und her zu springen, sparen Sie Zeit und sorgen für einen reibungslosen Workflow, wenn Sie alles an einem Ort haben. Mit Tools wie dem KI-Writer von ClickUp Brain können Teams mithilfe einfacher, natürlicher Sprachbefehle zielgerichtete Nachrichten, Betreffzeilen, Unternehmensaktualisierungen oder Richtlinienänderungen verfassen, ohne komplexe Eingabeaufforderungen beherrschen oder erst den Kontext recherchieren zu müssen.

Und da die KI in Ihren Workspace integriert ist, müssen Sie keine weitere Erweiterung installieren, um die Rechtschreibung zu überprüfen oder Ihre Texte zu optimieren. Dank der integrierten KI können alle Teammitglieder klar und sicher schreiben – direkt dort, wo die Arbeit stattfindet.

Nutzen Sie ClickUp Chat für die Zusammenarbeit im Team und halten Sie Ihre Diskussionen im Kontext

Sind Ihre internen Ankündigungen und Unterhaltungen über Apps, Plattformen und Hunderte von Chatrooms verstreut? Das kann das Auffinden relevanter Informationen erschweren.

Anstatt zwischen mehreren Apps zu jonglieren, können Mitarbeiter an einem Ort, dem ClickUp Chat, kommunizieren, zusammenarbeiten und ihre Arbeit verwalten, sodass Unterhaltungen auch zu Taten führen.

Die KI-Autopilot-Agenten von ClickUp Brain arbeiten mit ClickUp Chat zusammen, um die Kommunikation zu verbessern, ohne den Kontext zu verlieren. Beispielsweise scannt ClickUp Brain lange Chat-Threads und erstellt prägnante Zusammenfassungen, damit Mitarbeiter schnell die wichtigsten Punkte erfassen können.

Außerdem kann es Antworten vorschlagen und Nachrichten verfeinern, um Klarheit und Professionalität zu gewährleisten. Das Beste daran? Sie können Chat-Diskussionen in Aufgaben umwandeln, Eigentümer zuweisen und verwandte Dokumente verknüpfen, wodurch manuelle Nachverfolgungen reduziert werden.

Die KI-Autopilot-Agenten von ClickUp im Chat verschaffen Ihnen schneller bessere Einblicke!

ClickUp Chat vereinfacht außerdem alltägliche Aufgaben durch:

Sofortige Zusammenfassungen : Fassen Sie lange Chat-Threads schnell zusammen, damit alle auf dem gleichen Stand sind

Schlüssel : Ziehen Sie wichtige Punkte oder Entscheidungen automatisch aus Unterhaltungen heraus

Erstellen Sie Elemente für Maßnahmen : Verwandeln Sie Diskussionspunkte mit einem einfachen Klick in Aufgaben oder Folgemaßnahmen

Schnellentwürfe: Bitten Sie die KI, Ihnen beim Verfassen von Antworten, Updates oder Nachfassaktionen direkt im Chat zu helfen

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die vernetzte Suche von ClickUp, um schnell Dokumente, Aufgaben oder Unterhaltungen in all Ihren verbundenen Arbeits-Apps zu finden. Geben Sie einfach ein, was Sie suchen, und ClickUp Brain findet die relevantesten Ergebnisse und fasst sogar die wichtigsten Erkenntnisse zusammen.

5. Integrieren Sie asynchrone Nachrichtenübermittlung in Ihre interne Kommunikationsstrategie

Mit ClickUp Clips und ClickUp Brain können Sie Ihre asynchronen Nachrichten ganz einfach aufzeichnen, transkribieren und daraus Erkenntnisse gewinnen

Asynchrone Video-Nachrichten sind eine hervorragende Möglichkeit, um Updates zu kommunizieren, Ankündigungen zu teilen oder Feedback zu geben, insbesondere bei der Arbeit mit Teams, die über verschiedene Zeitzonen verteilt sind. So kann jeder sich nach Belieben auf den neuesten Stand bringen, ohne wichtige Zusammenhänge zu verpassen.

Mit ClickUp Clips wird asynchrone Kommunikation noch leistungsfähiger. Das Tool transkribiert Ihre Videoclips automatisch und macht sie durchsuchbar nach Stichwörtern oder bestimmten Zeitpunkten, sodass Teammitglieder schnell die wichtigsten Stellen finden können.

Clips werden automatisch in einem zentralen Hub organisiert, und KI hilft bei der Benennung und Kategorisierung, damit sie leicht wiederzufinden sind. Ganz gleich, ob Sie einen Fehler melden oder ein Update freigeben möchten, Sie können einfach ein kurzes Video aufnehmen, und KI generiert daraus sogar eine Aufgabe.

So bleibt alles organisiert und Ihre Botschaften sind leicht auffindbar, ohne dass zusätzliche Meetings oder langwierige Nachfassaktionen erforderlich sind.

💟 Bonus: Optimieren Sie Ihre internen Kommunikations-Workflows, indem Sie mehrere LLMs (wie ChatGPT, Claude oder Gemini) direkt in Ihren Workspace integrieren. Kombinieren Sie dies mit integrierten Web-Suchtools, um Ideen zu sammeln, zu recherchieren und Inhalte zu erstellen – alles, ohne ClickUp jemals verlassen zu müssen. Egal, ob Sie E-Mails entwerfen, Daten analysieren oder Projekte skizzieren, Sie können in Echtzeit zwischen Modellen und Suchergebnissen umschalten, um die besten Erkenntnisse aus jedem Tool zu gewinnen. ✨

Samantha Dengate, Senior Project Manager bei Diggs, hat die Kommunikation mit ClickUp strukturiert:

Vor ClickUp führten Meetings und E-Mail-Kommunikation zu einem schwarzen Loch, in dem Elemente übersehen und unbeachtet blieben. Aus diesem Grund wurden Aufgaben nicht rechtzeitig überprüft und niemand wusste, wie die kreative Entwicklung voranschritt. Jetzt kann jeder im Team klar sehen, wann Maßnahmen fällig sind, chatten und innerhalb der Aufgaben zusammenarbeiten.

Herausforderungen und Überlegungen bei der Implementierung von KI in der internen Kommunikation

KI in der internen Kommunikation klingt, als würde sie alle Probleme im Zusammenhang mit der Kommunikation am Arbeitsplatz lösen. Allerdings bringt sie auch einige Herausforderungen mit sich.

Bevor Sie diese Prozesse implementieren, sollten Sie folgende Hindernisse beachten und Lösungen anpassen:

1. Datenschutz

Etwa 50 % der amerikanischen Arbeitnehmer sind besorgt über Ungenauigkeiten, und 40 % befürchten Verstöße gegen das geistige Eigentum bei der Implementierung generativer KI in der internen Kommunikation.

Um dieses Problem zu lösen, müssen Unternehmen:

Stellen Sie die Einhaltung von Datenschutzgesetzen wie der DSGVO oder dem CCPA sicher, um die Daten Ihrer Mitarbeiter zu schützen

Implementieren Sie Verschlüsselung und Zugriffskontrollen , um unbefugten Datenzugriff zu verhindern

*seien Sie transparent gegenüber Ihren Mitarbeitern darüber, wie KI ihre Kommunikationsdaten verarbeitet und speichert

2. Widerstand gegen die Einführung

Berichten zufolge benötigen 70 % der Mitarbeiter eine Weiterqualifizierung, um KI für ihre Arbeitsprozesse nutzen zu können. Diese Lücke weckt natürlich Ängste um die Sicherheit des Arbeitsplatzes, Zweifel an der Zuverlässigkeit und Unbehagen gegenüber der Automatisierung. Um den Übergang zu erleichtern, können Unternehmen Folgendes tun:

Kommunizieren Sie die Rolle von KI als Support-Tool, nicht als Ersatz für menschliche Interaktion

Bieten Sie Schulungen und Onboarding an, um Ihren Mitarbeitern zu zeigen, wie KI ihre Workflows vereinfachen kann (innerhalb des ClickUp-Ökosystems können Sie an, um Ihren Mitarbeitern zu zeigen, wie KI ihre Workflows vereinfachen kann (innerhalb des ClickUp-Ökosystems können Sie die ClickUp University für Schulungen nutzen)

Sammeln Sie regelmäßig Feedback, um Bedenken auszuräumen und KI-Implementierungen zu optimieren

👀 Wussten Sie schon? 78 % der Mitarbeiter geben an, dass die Verfügbarkeit von Weiterbildungsmöglichkeiten ihre Entscheidung für einen Jobwechsel beeinflusst.

Eine der Hauptursachen für Kommunikationschaos sind verstreute Kommunikationskanäle über mehrere Tools hinweg. Um alle Informationen an einem Ort zu haben, wählen Sie eine einheitliche Plattform mit umfangreichen Integrationsmöglichkeiten.

Beispielsweise sind ClickUp-Integrationen mit über 1.000 Workplace-Tools kompatibel.

Für einen reibungslosen Übergang:

Nutzen Sie KI-Tools mit API-Kompatibilität , die sich nahtlos in bestehende Software integrieren lassen

Führen Sie vor der vollständigen Einführung Pilotprogramme durch, um die Effektivität der Integration zu testen

Überwachen Sie die Leistung und optimieren Sie Workflows, um sicherzustellen, dass KI die Kommunikation verbessert und nicht verkompliziert

Zukünftige Trends in KI und interner Kommunikation

Mit der Weiterentwicklung der KI wird ihre Rolle in der internen Kommunikation über die Automatisierung hinausgehen. Erwarten Sie intelligentere Stimmungsanalysen, hyper-personalisierte Nachrichten und vorausschauende Erkenntnisse, mit denen Unternehmen das Engagement steigern, Bedenken ausräumen und stärkere Verbindungen am Arbeitsplatz schaffen können wie nie zuvor. Hier ein Blick in die Zukunft der KI-basierten internen Kommunikation:

Bewältigung der Informationsflut

Eine der größten Herausforderungen ist die schiere Menge an Nachrichten, mit denen Mitarbeiter konfrontiert sind. Mindestens 43 % der internen Kommunikatoren nannten Informationsüberflutung als größte Herausforderung.

Generative KI kann dabei helfen durch:

Filtern und Priorisieren von Inhalten nach Relevanz und Rolle der Mitarbeiter

Erstellen Sie personalisierte Zusammenfassungen der wichtigsten Botschaften, damit wichtige Updates nie übersehen werden

Ein Beispiel: Eine KI für Datenanalyse kann Ihren Posteingang und den internen Chat scannen und dann ein prägnantes morgendliches Briefing erstellen, in dem dringende Nachrichten, anstehende Meetings und wichtige Updates hervorgehoben werden, die auf Ihre Rolle zugeschnitten sind.

📮 ClickUp Insight: 88 % der Befragten unserer Umfrage nutzen KI für ihre Aufgaben, doch über 50 % scheuen sich davor, sie bei der Arbeit einzusetzen. Die drei größten Hindernisse sind mangelnde nahtlose Integration, Wissenslücken und Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Aber was wäre, wenn KI in Ihren Workspace integriert und bereits sicher wäre? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, macht dies möglich. Er versteht Anweisungen in einfacher Sprache und löst alle drei Probleme bei der Einführung von KI, während er Ihren Chat, Ihre Aufgaben, Dokumente und Ihr Wissen im gesamten Workspace miteinander verbindet. Finden Sie Antworten und Erkenntnisse mit einem einzigen Klick!

Experimentieren Sie mit neuen Medien

Dem Bericht zufolge wenden sich viele Unternehmen anderen Medien als E-Mails und Meeting-Planung zu. Kurze Videos, interaktive Podcasts und sogar immersive AR/VR-Erlebnisse entwickeln sich zu effektiven Alternativen.

Dieser Wandel kann unterschiedlichen Kommunikationspräferenzen gerecht werden, die Informationsflut reduzieren und letztendlich das Engagement Ihrer Mitarbeiter steigern.

23 % der Befragten beschreiben die aktuelle Rolle von KI in der internen Kommunikation als „neutral“, während 48 % zugeben, dass KI-Tools ihre Produktivität gesteigert haben. Unabhängig davon können Sie von KI Folgendes erwarten:

Passen Sie sich individuellen Kommunikationspräferenzen an und bieten Sie mehr Personalisierung

Passen Sie Ihre Kommunikationsstrategien anhand von sofortigem Feedback und dem Verhalten Ihrer Mitarbeiter in Echtzeit an

Integrieren Sie KI in Ihre Führungsstrategien, um eine transparente und wirkungsvolle Kommunikation auf Führungsebene aufzubauen

👀 Wussten Sie schon? 58 % der Mitarbeiter geben an, dass sie durch effektive Kommunikation am Arbeitsplatz zufriedener mit ihrer Arbeit sind und bessere Beziehungen zu ihren Kollegen haben.

Verbessern Sie die Mitarbeitererfahrung mit ClickUp

Uneinheitliche Kommunikation kann dazu führen, dass sich Mitarbeiter verloren und isoliert fühlen. Deshalb ist eine klare Struktur der Schlüssel zum Erfolg – sie sorgt für einen einheitlichen Informationsstand im Team, reduziert die Informationsflut und steigert die Produktivität.

Eine einheitliche Plattform wie ClickUp kann die Art und Weise verändern, wie Kommunikation abläuft. Verwandeln Sie einen kurzen Chat in eine Aufgabe, transkribieren Sie Bildschirmaufzeichnungen automatisch oder fassen Sie wichtige Updates mit KI zusammen – alles an einem Ort.

