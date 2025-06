Die 11 besten Veed.io-Alternativen im Jahr 2025

Sind Sie es leid, mit Veed.io auf Hindernisse zu stoßen? Vielleicht ist der Preis zu hoch, der Free-Plan ist zu schnell aufgebraucht oder Sie wünschen sich Features, die einfach nicht angeboten werden. Was auch immer Sie zurückhält, eines ist klar: Es ist Zeit für eine intelligentere und reibungslosere Möglichkeit, Videos zu bearbeiten.

Die gute Nachricht? Es gibt zahlreiche Alternativen zu Veed.io – und viele dieser Videobearbeitungs-Tools bieten mehr, als Sie gewohnt sind. Denken Sie an KI-gestützte Videobearbeitungsfunktionen, Tools in Studioqualität ohne Studio-Preise und Benutzeroberflächen, mit denen die Bearbeitung wieder Spaß macht.

Von der Erstellung von YouTube-Videos und Marketinginhalten bis hin zur Suche nach einem Online-Editor, der Ihnen keine Einschränkungen auferlegt – diese Top-Auswahl ist auf Ihren Workflow zugeschnitten. Vergessen Sie lästige Bearbeitungsprobleme – mit diesen Tools haben Sie wieder freie Hand für Ihre Kreativität, ganz ohne Reibungsverluste.

Die besten Veed.io-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die besten Optionen, wenn Sie von Veed.io wechseln möchten.

Name des Tools Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise ClickUp KI-gesteuerte Videoerstellung und Automatisierung von Workflows für Teams jeder Größe KI-gestützte Skripte und Zusammenfassungen; Videoproduktionsmanagement; integrierte Videoaufzeichnung (Clips); Zusammenarbeit in Echtzeit Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar HeyGen Skalierte Videogenerierung mit KI für Startups und Ersteller von Inhalten Anpassbare KI-Avatare; automatisierte Voiceovers; Unterstützung für mehrere Sprachen Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Beschreibung KI-gestützte Bearbeitung und Transkription für Agenturen Videos wie Text bearbeiten; KI-Stimmklonen; automatische Transkription; Bearbeitung mehrerer Spuren; Podcast-Tools Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar InVideo Schnelle und einfache Erstellung von Online-Videos für kleine Teams Text-zu-Video; Stock-Medien und Vorlagen; mehrere Seitenverhältnisse Free-Plan verfügbar Synthesia KI-generierte menschenähnliche Avatare für Unternehmen jeder Größe Benutzerdefinierte Avatare; über 120 Sprachen; automatische Transkripte und Untertitel Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Camtasia Videoaufnahmen und Tutorials für Profis Bildschirm- und Webcam-Aufzeichnung; Bearbeitung per Drag & Drop; Anmerkungen und Beschriftungen Free-Plan verfügbar DeepBrain AI Realistische KI-Videopräsentatoren für kleine und mittelständische Unternehmen Emotional reaktionsfähige Avatare; Unterstützung mehrerer Sprachen; Erfassung von Gesichtsausdrücken; Integration von Voiceover Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Colossyan KI-gestützte Schulungs- und Unternehmensvideos für Unternehmen Automatisierte Erstellung von Schulungsvideos; benutzerdefinierte Avatare; Markenelemente und Farben; Voiceovers Free-Plan verfügbar; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Canva Einfache Videobearbeitung per Drag & Drop für Privatpersonen Riesige Bibliothek mit Vorlagen und Stock-Material; Zusammenarbeit im Team; intuitive KI-Design-Tools Free-Plan verfügbar; Anpassungen für Unternehmen verfügbar Adobe Premiere Pro Professionelle Videobearbeitung für Unternehmen und große Agenturen Branchenübliche Tools; Synchronisierung mehrerer Kameras; erweiterte Effekte und Farbkorrektur; Integration in das Adobe-Ökosystem Preis ab 37,99 $/Monat (jährlich) Vimeo Hochwertiges Hosting und Freigeben von Videos für Ersteller und Vermarkter HD-Video-Hosting; Analysen; Live-Streaming; KI-gestützte Untertitel und SEO; privat freigeben Free-Plan verfügbar

Was sollten Sie bei Alternativen zu Veed.io beachten?

Die beste Alternative zu Veed.io hängt davon ab, was Ihnen über die grundlegenden Bearbeitungsfunktionen hinaus am wichtigsten ist – KI-Automatisierung, Erschwinglichkeit, professionelle Tools für professionelle Videos oder eine reibungslosere Erfahrung. Hier sind einige wichtige Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:

Bearbeitungsfunktionen : Finden Sie heraus, ob Sie einen einfachen Drag-and-Drop-Editor oder professionelle Tools für die Bearbeitung mehrerer Spuren, Keyframe-Animationen und erweiterte Übergänge benötigen

KI-gestützte Features : Einige Tools bieten automatische Untertitel, KI-generierte Avatare und intelligente Videobearbeitung, um Ihren Workflow zu beschleunigen. Wenn Automatisierung für Sie Priorität hat, sollten Sie nach KI-gesteuerten Plattformen suchen

Benutzerfreundlichkeit : Wenn Sie eine schnelle und unkomplizierte Bearbeitung wünschen, wählen Sie eine Plattform mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche und anfängerfreundlichen Tools. Für mehr Kontrolle sollten Sie eine Software mit erweiterten Anpassungsmöglichkeiten in Betracht ziehen

Tools für die Zusammenarbeit : Wenn Sie mit einem Team arbeiten, können Features wie Kommentare in Echtzeit, Freigabe über die Cloud und Zugriff für mehrere Benutzer einen großen Unterschied machen

Exportqualität und Formate : Benötigen Sie 4K-Videos? Möchten Sie ohne Wasserzeichen exportieren? Vergewissern Sie sich, dass die Plattform die von Ihnen benötigten Auflösungs- und Formatoptionen bietet

Preise und Einschränkungen des kostenlosen Plans : Einige Alternativen bieten kostenlose Versionen an, diese können jedoch Exportbeschränkungen, Wasserzeichen oder eingeschränkte Features enthalten. Prüfen Sie, ob die kostenpflichtigen Pläne zu Ihrem Budget passen

Integration mit anderen Tools: Wenn Sie Plattformen wie Canva, Adobe oder Projektmanagement-Tools verwenden, suchen Sie nach einer Software, die sich nahtlos in Ihren Workflow integrieren lässt

👀 Wussten Sie schon? Der Durchschnittsbürger schaut täglich über 7,2 Stunden Video-Inhalte!

Die 11 besten Alternativen zu Veed.io

Hier finden Sie eine Übersicht der besten Veed.io-Alternativen – was sie gut können, wo sie Schwächen haben, wie viel sie kosten und was Benutzer über sie denken.

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gesteuerte Videoerstellung und Automatisierung von Workflows)

Veed. io ist zwar eine beliebte Wahl für die Videobearbeitung, aber ein Tool, das ähnliche Funktionen mit zusätzlichen Features kombiniert, kann Ihre Pipeline noch besser optimieren.

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Die Plattform bietet Tools, mit denen Ersteller, Vermarkter und Unternehmen die Videoproduktion verwalten, in Echtzeit zusammenarbeiten und mühsame Aufgaben automatisieren können.

Verwalten Sie Ihre Videoproduktion mit der Projektmanagement-Plattform ClickUp mit integrierter Bildschirmaufzeichnung

Mit ClickUp für Projektmanagement können Aufgaben, Dokumente und die Zusammenarbeit an Videos auf einer Plattform kombiniert werden. Denn um Ihr Projekt auf Kurs zu halten, benötigen Sie eine klare Übersicht über Fristen, Prioritäten und den Fortschritt Ihres Teams. Und genau das bietet ClickUp.

Mit ClickUp Clips können Sie kurze Videoclips, Feedback und Freigaben schnell freigeben.

Eines der herausragenden Features von ClickUp für Ersteller von Videos ist ClickUp Clips, ein integriertes Video-Tool, mit dem Sie Video-Schnipsel direkt in Aufgaben aufnehmen, kommentieren und freigeben können.

Anstatt sich auf Aufnahmesoftware von Drittanbietern zu verlassen oder mehrere Apps zu jonglieren, können Sie mit Clips ganz einfach Tutorial-Videos, Walkthroughs oder Team-Updates erstellen.

Sie können wichtige Abschnitte markieren, Kommentare hinzufügen oder Zeitstempel für den schnellen Zugriff setzen. Mit Clips können Sie Erklärvideos aufzeichnen, Feedback dokumentieren und Erkenntnisse aus Meetings innerhalb von ClickUp festhalten – so bleibt Ihr Workflow organisiert und zugänglich.

Haben Sie einen Schreibblock? Nehmen Sie die manuelle Arbeit aus der Videoproduktion heraus, indem Sie mit ClickUp das Schreiben von Drehbüchern automatisieren, lange Videos zusammenfassen und Audiodateien und Transkriptionen in Sekundenschnelle erstellen. Starten Sie einfach ClickUp Brain, den integrierten KI-Assistenten, der die Arbeit für Sie erledigt.

Brainstorming und Planen Sie Ihre nächste virale Videokampagne mit ClickUp Brain

Ob Sie ein YouTube-Tutorial, eine Anzeige oder ein Erklärvideo erstellen möchten, ClickUp Brain kann strukturierte, hochwertige Skripte erstellen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Für Ersteller von Inhalten und Unternehmen im Bereich der Videoproduktion bedeutet dies weniger manuelle Arbeit, eine schnellere Videoproduktion und eine bessere Organisation, sodass Sie sich auf Ihre Kreativität konzentrieren können, anstatt mühsame Aufgaben zu erledigen.

📮ClickUp Insight: Fast 88 % der Befragten unserer Umfrage verlassen sich mittlerweile auf KI-Tools, um persönliche Aufgaben zu vereinfachen und zu beschleunigen. Möchten Sie diese Vorteile auch bei Ihrer Arbeit nutzen? ClickUp hilft Ihnen dabei! ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, kann Ihnen helfen, Ihre Produktivität um 30 % zu steigern – mit weniger Meetings, schnellen KI-generierten Zusammenfassungen und automatisierten Aufgaben.

ClickUp ist nicht nur ein hervorragendes Tool für die Erstellung von Inhalten, sondern auch für die Verwaltung des gesamten Videoproduktionsprozesses von Anfang bis Ende.

Kostenlose Vorlage Starten Sie Ihre Video-Projekte schnell mit der ClickUp-Vorlage für die Videoproduktion

Mit der ClickUp-Vorlage für die Videoproduktion können Teams Projekte in strukturierten Workflows organisieren und so sicherstellen, dass jede Phase der Produktion reibungslos verläuft.

Mit dieser Vorlage können Sie Videoideen planen, Skripte erstellen und Rollen mithilfe von ClickUp Docs und KI-generierten Skripten zuweisen. Sie können auch Veröffentlichungstermine planen, die Plattformleistung nachverfolgen und Video-Marketing-Assets verwalten.

👀 Wussten Sie schon? Videos mit Untertiteln erzielen 80 % mehr Aufrufe in sozialen Medien.

Die besten Features von ClickUp

Arbeiten Sie im Live-Bearbeitungsmodus zusammen, hinterlassen Sie Kommentare und verfolgen Sie Skriptänderungen in ClickUp Docs

Erstellen Sie Dashboards, um den Fortschritt Ihres Teams in Echtzeit zu überwachen

Messen Sie Kosten und optimieren Sie Workflows durch Nachverfolgung der für die Produktion aufgewendeten Zeit

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Videoformate, Auflösungen und Inhaltstypen nachzuverfolgen

Setzen Sie messbare Ziele, um das Engagement zu steigern und die Produktion zu optimieren

Integrieren Sie KI-Tools zur Videobearbeitung wie Premiere Pro und Final Cut Pro

Limits von ClickUp

Die Plattform kann für Benutzer, die sie zum ersten Mal verwenden, überwältigend wirken

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Ein G2-Rezensent sagt:

Wir haben einen komplexen Prozess für die Videoproduktion, an dem mehrere Personen in verschiedenen Phasen der Pipeline beteiligt sind, mehrere Überprüfungsrunden durchlaufen werden und jedes einzelne Ergebnis seine eigene Frist hat. Ich kann all dies mithilfe der in ClickUp verfügbaren Automatisierungen optimieren und so alles im Blick behalten.

Wir haben einen komplexen Prozess für die Videoproduktion, an dem mehrere Personen in verschiedenen Phasen der Pipeline beteiligt sind, mehrere Überprüfungsrunden durchlaufen werden und jedes einzelne Ergebnis eine eigene Frist hat. Ich kann all dies mithilfe der in ClickUp verfügbaren Automatisierungen optimieren und so alles im Blick behalten.

2. HeyGen (Am besten für die Skalierung von KI-generierten Videos)

über HeyGen

Die Erstellung von Videos muss nicht kompliziert sein – HeyGen versucht, sie zu vereinfachen. Die Plattform macht die Erstellung von Videos einfach – keine Kamera, kein Team, nur KI. Ob Sie Inhalte lokalisieren, die Reichweite personalisieren oder die Produktion automatisieren möchten, es stehen Ihnen die passenden Tools zur Verfügung.

Mit den KI-Avataren können Sie eine digitale Version von sich selbst erstellen, die natürlich spricht und Ihrem Skript folgt. Verwenden Sie Ihre Webcam, um einen Avatar zu erstellen, oder wählen Sie aus vorgefertigten Optionen. Mit nur wenigen Klicks können Sie auch Stimmen, Outfits und Hintergründe anpassen.

Die besten Features von HeyGen

Nutzen Sie anpassbare Vorlagen für Videos und Inhalte für verschiedene Stile

Erstellen Sie Videos in über 40 Sprachen mit verschiedenen regionalen Akzenten. Außerdem unterstützt es das Klonen von Stimmen, sodass Sie Ihre eigene Stimme hinzufügen können.

Erstellen Sie Videoskripte aus Eingabeaufforderungen oder kurzen Entwürfen

Teilen Sie Ihr Video in Szenen auf, passen Sie Text, Medien und die Platzierung von Avataren ganz einfach an

HeyGen-Einschränkungen

Eingeschränkte erweiterte Funktionen zur Videobearbeitung für hochgradig benutzerdefinierte Inhalte

Video-Exportoptionen können bei längeren Inhalten zusätzliche Bearbeitungszeit erfordern

Preise von HeyGen

Free

Ersteller: 29 $/Monat

Team: 89 $/Monat pro Platz

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu HeyGen

G2: 4,8/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über HeyGen?

Eine G2 -Bewertung wurde freigegeben:

Ich verwende HeyGen, um Inhalte für meinen YouTube-Kanal zu erstellen, und die Verwendung der Avatare verleiht meinen Videos eine neue Dimension. Ich habe bereits drei verschiedene Avatare nur im Free-Plan verwendet und war begeistert. Mein gesamtes Team mochte das neue Format und die Nummern meiner YouTube-Kanäle steigen stetig.

Ich verwende HeyGen, um Inhalte für meinen YouTube-Kanal zu erstellen, und die Avatare verleihen meinen Videos eine neue Dimension. Ich habe bereits drei verschiedene Avatare nur im Free-Plan verwendet und war begeistert. Mein gesamtes Team mochte das neue Format und die Nummern meiner YouTube-Kanäle steigen stetig.

3. Descript (Am besten für KI-gestützte Bearbeitung und Transkription)

über Descript

Eines der ältesten Tools auf der Liste der Veed-Alternativen ist Descript. Wenn Sie Effizienz und KI-gestützte Tools benötigen, bietet Descript Ihnen etwas, was herkömmliche Editoren einfach nicht leisten können. Anstatt sich durch Zeitleisten zu quälen, können Sie Videos wie ein Textdokument bearbeiten und Wörter und Fehler in Sekundenschnelle herausschneiden. Außerdem können Sie frühere Versionen anzeigen und jeden Entwurf wiederherstellen.

Mit dem Overdub-Feature können Sie einen KI-generierten Klon Ihrer Stimme erstellen, um Fehler zu beheben, ohne neu aufnehmen zu müssen. Sie können sogar Ihren Bildschirm, Ihre Webcam oder beides gleichzeitig aufnehmen. Das ist super nützlich für Tutorials, Schulungen oder Walkthrough-Videos – und lässt sich sofort in die Zeitleiste für die Bearbeitung integrieren.

Die besten Features von Descript

Nutzen Sie die automatische KI-Transkription mit hoher Genauigkeit

Verwenden Sie KI -Tools für Bildschirmaufzeichnung und Podcast-Bearbeitung

Nutzen Sie die Bearbeitung mehrerer Spuren für eine nahtlose Produktion

Einschränkungen von Descript

Im Vergleich zu professionellen Tools sind die erweiterten Funktionen zur Videobearbeitung eingeschränkt

KI-generierte Stimmen können in einigen Fällen roboterhaft klingen

Preise für Descript

Free

Hobbyanwender: 24 $/Monat pro Person

Ersteller: 35 $/Monat pro Person

Business: 50 $/Monat pro Person

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Descript

G2: 4,6/5 (über 770 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 170 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Descript?

Ein Reddit -Rezensent sagt:

Meine Arbeit in der Bearbeitung hat sich komplett verändert. Ich hatte schon früher von Descript gehört, dachte aber, dass es nur für die Transkription von Audioaufnahmen gedacht war (was mich nicht wirklich interessiert). Da sie nun aber weitere Dienste in ihrem Angebot haben, habe ich beschlossen, es auszuprobieren! Ich bin wirklich froh, dass ich es getan habe, die Möglichkeit, mit der eigenen Stimme zu überlagern, einfach ein Wort oder mehrere Wörter zu löschen, um den Podcast zu bearbeiten (ganz zu schweigen von einem einfachen Klick, um Füllwörter zu entfernen).

Meine Bearbeitung hat sich komplett verändert. Ich hatte schon früher von Descript gehört, aber ich dachte, es sei nur für die Transkription von Audio (was mich nicht wirklich interessiert). Da sie nun aber weitere Dienste in ihrem Angebot haben, habe ich beschlossen, es auszuprobieren! Ich bin wirklich froh, dass ich es getan habe, die Möglichkeit, mit der eigenen Stimme zu überlagern, einfach ein Wort zu löschen, um den Podcast zu bearbeiten (ganz zu schweigen von einem einfachen Klick, um Füllwörter zu entfernen).

👀 Wussten Sie schon? YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt.

4. InVideo (Am besten für die schnelle und einfache Erstellung von Online-Videos)

über InVideo

Für Vermarkter, Social-Media-Manager und kleine Unternehmen beseitigt InVideo die Komplexität herkömmlicher Bearbeitungssoftware. Dank seines vorlagenbasierten Workflows ist das Erstellen von Videos so einfach wie das Ausfüllen von Lücken.

Mit Tausenden anpassbaren Vorlagen und Zugriff auf über 16 Millionen Stock-Medien macht InVideo die Erstellung professionell aussehender Videos zum Kinderspiel – ohne stundenlanges Einarbeiten in komplizierte Software.

Die besten Features von InVideo

Verwandeln Sie Text in ansprechende Grafiken für Anzeigen, Werbeaktionen oder YouTube-Inhalte

Erstellen Sie Videos, indem Sie Ihre Idee eingeben und die Länge und Sprachausgabe benutzerdefiniert anpassen

Optimieren Sie Ihre Videos für verschiedene Plattformen mit mehreren Seitenverhältnissen

Einschränkungen von InVideo

Im Vergleich zu fortgeschrittenen Editoren nur begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsoptionen

Die Exportzeiten können bei längeren Videos langsam sein

Preise für InVideo

Free

Plus : 35 $/Monat

Max : 60 $/Monat

Generative: 120 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu InVideo

G2: 4,5/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 390 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über InVideo?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Im Vergleich zu komplizierteren Apps zur Videobearbeitung können Sie dank der Features und Funktionen dieser Website Videos relativ schnell erstellen. Da es sich um eine webbasierte Plattform handelt, können Sie sie überall dort nutzen, wo Sie eine Internetverbindung haben, um Filme anzusehen und zu bearbeiten.

Im Vergleich zu komplizierteren Apps zur Videobearbeitung können Sie dank der Features und Funktionen dieser Website Videos relativ schnell erstellen. Da es sich um eine webbasierte Plattform handelt, können Sie sie überall dort nutzen, wo Sie eine Internetverbindung haben, um Filme anzusehen und zu bearbeiten.

5. Synthesia (Am besten für KI-generierte menschenähnliche Avatare)

über Synthesia

Anstatt Schauspieler zu engagieren oder ein Studio einzurichten, können Sie mit Synthesia aus einer großen Auswahl an KI-Avataren wählen, Ihr Skript eingeben und die Plattform ein professionell aussehendes Video erstellen lassen.

Die Avatare in dieser Veed-Alternative synchronisieren ihre Lippenbewegungen realistisch mit Ihrem Text. Mit Unterstützung für über 120 Sprachen ist es ein leistungsstarkes Tool für globale Unternehmen, die hochwertige Videos ohne den Aufwand von Produktionsteams benötigen.

Die besten Features von Synthesia

Nutzen Sie benutzerdefinierte Avatare für Ihr Branding

Erstellen Sie inklusive Inhalte mit vielfältigen Avatar-Optionen

Transkripte, Untertitel und Voiceovers automatisch generieren

Profitieren Sie von vorgefertigten Video-Vorlagen für eine einfache Verwendung

Einschränkungen von Synthesia

Im Vergleich zu anderen Synthesia KI-Alternativen eingeschränkte Flexibilität bei Animation und Bearbeitung

Hochwertige Avatare können immer noch etwas künstlich wirken

Preise für Synthesia

Free

Starter: 29 $/Monat

Ersteller : 89 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Synthesia

G2: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 270 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Synthesia?

Eine G2 -Bewertung sagt:

Einfache Benutzeroberfläche zum Erstellen von Videos mit KI-Avataren; leicht verständlich, schnell reagierend, mit Vorschauoption; großartig ist auch die Verbindung zu Datenbanken mit frei verfügbaren Bildern und Videos, die in generierten Videos verwendet werden können.

Einfache Benutzeroberfläche zum Erstellen von Videos mit KI-Avataren; leicht verständlich, schnell reagierend, mit Vorschauoption; großartig ist auch die Verbindung zu Datenbanken mit frei verfügbaren Bildern und Videos, die in generierten Videos verwendet werden können.

🧠 Fun Fact: Das erste Video, das auf YouTube hochgeladen wurde, war ein kurzer Clip mit dem Titel " Me at the Zoo "

6. Camtasia (Am besten für Videoaufnahmen und Tutorials geeignet)

über Camtasia

Camtasia ist ein Favorit für Pädagogen, Trainer und Unternehmen, die professionelle Bildschirmaufnahmen ohne großen Aufwand benötigen. Mit Camtasia können Sie Ihren Bildschirm, Ihre Webcam und Audio in einem Durchgang aufnehmen – perfekt für Tutorials und Präsentationen.

Aber es geht nicht nur um die Aufnahme; Sie können Ihre Videos mit Effekten, Anmerkungen, Callouts und sogar Quizfragen aufpeppen, um die Zuschauer zu fesseln. Integrierte Vorlagen, Übergänge und Animationen machen die Bearbeitung zum Kinderspiel.

Außerdem funktioniert es sowohl unter Windows als auch unter Mac, sodass niemand ausgeschlossen ist.

Die besten Features von Camtasia

Erstellen Sie hochwertige Bildschirmaufnahmen mit integrierten Bearbeitungs-Tools

Erstellen Sie ganz einfach Videos mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche

Fügen Sie Anmerkungen und Beschriftungen hinzu, um die Interaktion zu verbessern

Einschränkungen von Camtasia

Das Rendern kann bei komplexen Projekten langsam sein

Begrenzte erweiterte Videoeffekte

Preise für Camtasia

Camtasia Starter: Kostenlos

Camtasia Essentials: 179,88 $, jährlich abgerechnet

Camtasia Create: 249 $, jährlich

Camtasia Pro: 599 $, jährlich abgerechnet

Bewertungen und Rezensionen zu Camtasia

G2: 4,6/5 (über 1.500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 430 Bewertungen)

7. DeepBrain AI (Am besten für realistische KI-Videopräsentatoren geeignet)

über DeepBrain AI

Der nächste Eintrag auf unserer Liste der Veed-Alternativen ist DeepBrain. Angenommen, Sie sind im Geschäft mit der Erstellung ansprechender Unternehmenspräsentationen oder kundenorientierter Schulungsvideos. In diesem Fall können Sie mit DeepBrain AI Ihren Inhalten ein "Gesicht" geben, ohne einen menschlichen Moderator engagieren zu müssen.

Das Beeindruckende an diesem Tool ist seine Fähigkeit, die emotionale Reaktion eines Avatars basierend auf dem Kontext des Skripts anzupassen – egal, ob es sich um eine ernsthafte Unternehmensbotschaft oder ein lockeres Werbevideo handelt.

Die besten Features von DeepBrain AI

Stellen Sie Support für mehrere Sprachen sicher, um ein breiteres Publikum zu erreichen

Erfassen Sie Gesichtsausdrücke und emotionale Töne für natürlichere KI-Moderatoren

Integrieren Sie Voiceovers nahtlos für dynamische und ansprechende Präsentationen

Einschränkungen von DeepBrain AI

Begrenzte Tools zur Videobearbeitung über Avatar-Interaktionen hinaus

Hohe Systemanforderungen für eine flüssige Avatar-Rendering

Premium-Features sind hinter teureren Plänen versteckt

Preise für DeepBrain AI

Free

Persönlich: 29 $/Monat

Team: 69 $/Monat pro Platz

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu DeepBrain AI

G2 : 4,2/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 50 Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Sie haben sicher schon einmal gehört, dass ein Bild mehr sagt als tausend Worte. Dr. James McQuivey von Forrester Research sagt jedoch, dass eine einzige Minute Video 1,8 Millionen Worte wert ist! Unternehmen können mit Videos eine stärkere Aussage treffen als mit statischen Bildern.

8. Colossyan Creator (Am besten geeignet für KI-gestützte Schulungs- und Unternehmensvideos)

über Colossyan Ersteller

Das Erstellen von Schulungsvideos von Grund auf kann zeitaufwändig sein, aber KI macht es einfacher. Colossyan automatisiert den Prozess und hilft HR-Teams, Trainern und Compliance-Beauftragten dabei, professionelle Lerninhalte in großem Umfang zu produzieren. Da keine teuren Produktionsressourcen mehr erforderlich sind, werden sowohl Kosten als auch Aufwand reduziert.

Was Colossyan von anderen Veed-Alternativen unterscheidet, ist die Möglichkeit, die Erstellung von Mitarbeiterschulungsvideos mithilfe von KI zu automatisieren. Es bietet eine Möglichkeit, den Aufwand für die Erstellung von Videos zu reduzieren und gleichzeitig professionelle Standards einzuhalten.

Die besten Features von Colossyan Creator

Erstellen Sie Schulungsmodule, Compliance-Videos und Tutorials, um Teams auf dem Laufenden zu halten

Fügen Sie Unternehmensressourcen, Voiceovers, benutzerdefinierte Farben und Markenbilder hinzu, um ein professionelles Erscheinungsbild zu erzielen

Verwenden Sie KI-Avatare aus der Bibliothek oder erstellen Sie einen Avatar auf Basis Ihrer eigenen Videoaufnahmen

Limits von Colossyan Creator

Eingeschränkte Flexibilität für die erweiterte Bearbeitung von Videos

Gelegentliche Probleme bei der Synchronisierung von Voiceovers in längeren Videos

Preise für Colossyan Creator

Starter: 27 $/Monat

Business: 88 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Colossyan Creator

G2: 4,6/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Canva (Am besten für einfache Videobearbeitung per Drag & Drop)

über Canva

Das Alleinstellungsmerkmal von Canva ist seine Einfachheit – es ist ein Tool, das auf Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit für Designer und alle, die schnell hochwertige Inhalte erstellen müssen, ausgelegt ist. Es gehört zu den beliebtesten Veed-Alternativen, die derzeit auf dem Markt sind.

Dank der Drag-and-Drop-Oberfläche lassen sich in wenigen Minuten beeindruckende Videos erstellen, was besonders für Nutzer mit wenig Zeit, aber hohen Anforderungen an den Inhalt hilfreich ist.

Canva ist jedoch vor allem wegen seiner Benutzerfreundlichkeit beliebt. Mit diesem Tool müssen Sie kein Video-Editor sein, um eine überzeugende Social-Media-Anzeige oder eine Team-Präsentation zu erstellen. Und mit Canva AI können Sie auch anhand einfacher Textvorlagen Designs erstellen.

Die besten Features von Canva

Nutzen Sie eine umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen, Musik und Stock-Footage für Videos

Nutzen Sie die Funktionen für die Zusammenarbeit für Teams, die an gemeinsamen Projekten arbeiten

Nahtlose Integration mit anderen Design-Tools wie Fotos und Präsentationen

Einschränkungen von Canva

Es fehlen erweiterte Bearbeitungs-Tools für komplexere Video-Projekte

Langsames Rendern großer oder komplexer Videodateien

Preise für Canva

Free

Pro: 15 $/Benutzer pro Monat

Teams: 10 $/Benutzer pro Monat (mindestens drei Benutzer erforderlich)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Canva

G2: 4,7/5 (über 4.450 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 12.600 Bewertungen)

10. Adobe Premiere Pro (Am besten für professionelle Videobearbeitung geeignet)

über Adobe Premiere Pro

Für diejenigen, die eine professionelle Bearbeitung anstreben, bietet Adobe Premiere Pro umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten mit erweiterten Funktionen. Plugins und Tools von Drittanbietern erweitern den Funktionsumfang zusätzlich.

Die Integration in das umfassendere Adobe-Ökosystem ist ein Pluspunkt für das Tool. Dadurch können Benutzer problemlos zwischen Tools wie After Effects und Audition wechseln. Premiere Pro wurde für diejenigen entwickelt, die Flexibilität, Kontrolle und Präzision in ihrem Bearbeitungs-Workflow priorisieren.

Die besten Features von Adobe Premiere Pro

Bearbeiten Sie mit branchenüblichen Tools für Audio, Farbkorrektur und visuelle Effekte

Synchronisieren Sie mehrere Kamerawinkel und integrieren Sie sie nahtlos in andere Adobe-Apps

Rendern Sie hochwertige Videos mit erweiterten Exportoptionen

Erweitern Sie Ihre Clips und fügen Sie automatisch übersetzte Untertitel mit generativer KI hinzu

Einschränkungen von Adobe Premiere Pro

Steile Lernkurve für Anfänger

Hohe Systemanforderungen und möglicherweise ressourcenintensiv

Preise für Adobe Premiere Pro

Premiere Pro: 37,99 $/Monat, bei jährlicher Zahlung

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Premiere Pro

G2: 4,5/5 (über 1.600 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 540 Bewertungen)

11. Vimeo (Am besten geeignet für das Hosten und Freigeben hochwertiger Videos)

über Vimeo

Vimeo ist seit langem die erste Wahl für Filmemacher, Künstler und Profis, die ihre Videos optimal präsentieren möchten.

Im Gegensatz zu YouTube wird hier Wert auf hohe Bildqualität gelegt, sodass die Wiedergabe auch auf großen Bildschirmen und bei professionellen Präsentationen gestochen scharf ist. Vimeo ist mehr als nur eine Hosting-Website: Ersteller können hier ihre Arbeit präsentieren, private Inhalte für Clients freigeben oder Ereignisse live streamen.

Die besten Features von Vimeo

Übersetzen Sie Audio und Untertitel und fügen Sie SEO-optimierte Titel und Beschreibungen mit Vimeo AI hinzu

Verfolgen Sie die Interaktion Ihrer Zuschauer mit detaillierten Analysen

Streamen Sie Live-Ereignisse und Webinare mit integriertem Support

Einschränkungen von Vimeo

Begrenzter Speicher und Bandbreite bei Plänen der unteren Preisklasse

Einige erweiterte Anpassungsoptionen sind nur in höheren Plänen verfügbar

Preise von Vimeo

Free

Starter: 20 $/Monat

Standard: 41 $/Monat

Erweitert: 125 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Vimeo

G2: 4,3/5 (über 650 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.040 Bewertungen)

Erstellen Sie mit ClickUp effizient professionelle Videos

Jede dieser Veed-Alternativen bietet etwas Einzigartiges, von der einfachen Erstellung von Videos für soziale Medien bis hin zu fortschrittlichen Bearbeitungs-Tools.

Für Teams, die mehr als nur Online-Videobearbeitung benötigen, zeichnet sich ClickUp durch die Kombination des Prozesses der Videoerstellung mit Projektmanagement, Zusammenarbeit und Aufgabenverfolgung aus. Da alles an einem Ort gespeichert wird, bleiben Teams von Anfang bis Ende gut organisiert.

Bei ClickUp geht es nicht nur um die Bearbeitung, sondern um die Optimierung des gesamten Inhaltsprozesses.

Sind Sie bereit für einen Test? Melden Sie sich noch heute für ein kostenloses ClickUp-Konto an!