15 kostenlose Vorlagen für Pre-Mortems für eine bessere Projektplanung

Die meisten Projektfehler kommen nicht aus dem Nichts – sie sind von Anfang an vorhanden und warten darauf, entdeckt zu werden.

Ohne die richtigen Tools könnten Sie diese Warnsignale übersehen, bis sie sich zu größeren Problemen entwickeln, die zu kostspieligen Rückschlägen und frustrierten Teams führen.

Aber was wäre, wenn Sie diese Risiken erkennen könnten, bevor sie zu Problemen werden? Vorlagen für Pre-Mortems helfen Ihnen genau dabei, Risiken leichter einzuschätzen, Teammitglieder zu strategischem Handeln zu motivieren und von Anfang an effektiver zu planen.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen 15 der besten Vorlagen für Pre-Mortems vor, die Ihre Herangehensweise an die Projektplanung verändern werden.

Was sind Vorab-Mortem-Vorlagen?

Eine Vorlage für Pre-Mortems ist ein Tool zur Identifizierung potenzieller Risiken vor Beginn eines Projekts. Diese Vorlagen führen Ihr Team durch die Bewertung möglicher Herausforderungen, sodass Sie diese bereits in der Planungsphase angehen und kritische Risiken vermeiden können, die häufig zum Scheitern von Projekten führen.

Die Idee ist einfach: Anstatt auf Risiken zu reagieren, wenn sie auftreten, bewerten Sie proaktiv, was schiefgehen könnte, um Probleme in einer frühen Phase zu vermeiden.

Wenn Sie beispielsweise ein neues Produkt auf den Markt bringen, können Sie eine Vorlage für eine Vorab-Analyse verwenden, um Risiken wie Verzögerungen in der Lieferkette oder unklare Marketingstrategien zu berücksichtigen. Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Notfallpläne zu erstellen, z. B. Backup-Lieferanten zu finden oder Marketingziele zu klären, bevor das Projekt beginnt.

Was macht eine gute Vorlage für eine Pre-Mortem-Analyse aus?

Um wirklich effektiv zu sein, muss eine Vorlage für Pre-Mortems Ihr Team durch einen Prozess führen, der potenzielle Projektrisiken angeht, bevor sie zu echten Problemen werden.

Eine solide Vorlage für eine Vorab-Analyse sollte Folgendes enthalten:

*risikoidentifizierung und -bewertung: Eine gute Vorlage führt Ihr Team durch die Identifizierung und Bewertung potenzieller Risiken und ermöglicht so einen proaktiven Ansatz für deren Management

Teamzusammenarbeit: Durch die Einbindung aller Beteiligten in die Risikobewertung werden alle unterschiedlichen Perspektiven berücksichtigt, sodass der Prozess gründlich und umfassend ist

Benutzerdefinierte Status und Felder: Durch die Anpassung von Status und Feldern kann Ihr Team Risiken auf eine Weise nachverfolgen, die für Ihr spezifisches Projekt sinnvoll ist, sodass wichtige Details nicht übersehen werden

Benutzerdefinierte Ansichten: Wie Kanban-Boards oder Gantt-Diagramme helfen benutzerdefinierte Ansichten Teams dabei, Risiken klar zu visualisieren, wodurch die Nachverfolgung und Planung von Reaktionen vereinfacht wird

Umsetzbare Notfallpläne: Eine gute Vorlage für Pre-Mortems hilft Ihrem Team nicht nur dabei, Risiken zu identifizieren, sondern auch die nächsten Schritte zur Risikominderung zu skizzieren, sodass es bei Problemen schnell handeln kann.

🧠 Wussten Sie schon? Über 70 % aller Projekte scheitern oder stehen vor großen Herausforderungen. Einer der Hauptgründe dafür könnten unerkannte Risiken in den frühen Phasen sein. Mit der Kombination aus Pre-Mortem-Vorlagen und Risikomanagement-Software können Sie mehr als nur Risiken erkennen. Während Vorlagen für Pre-Mortems dabei helfen, potenzielle Probleme zu identifizieren, verfolgt eine gute Risikomanagement-Software diese Risiken in Echtzeit, sodass Sie schnell reagieren können – beispielsweise durch die Neuzuweisung von Ressourcen oder die Verschiebung von Zeitleisten –, bevor Risiken eskalieren.

15 Vorlagen für Pre-Mortems

Sie können nicht jede Herausforderung vorhersagen, aber Sie können sich darauf vorbereiten. Diese kostenlosen Vorlagen für Pre-Mortems bieten Ihnen die nötige Klarheit und Struktur, um intelligentere Entscheidungen zu treffen, effektiv zu planen und kostspielige Rückschläge zu vermeiden.

1. ClickUp-Vorlage für Pre-Mortem-Meetings

Kostenlose Vorlage Identifizieren Sie Risikobereiche und entwickeln Sie Pläne zu deren Minderung mit der ClickUp-Vorlage für Pre-Mortems

Die ClickUp-Vorlage für Pre-Mortems hilft Teams, potenzielle Projektfehler zu erkennen, bevor sie zu tatsächlichen Problemen werden. Sie wurde entwickelt, um die Risikobewertung zu vereinfachen und sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand und vorbereitet sind.

Die Vorlage ermöglicht kritisches Denken, um eine erfolgreiche Risikominderung sicherzustellen, und fördert kreative Problemlösungen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Verfolgen Sie den Fortschritt des Projekts mithilfe der Aufgabenlistenansicht

Arbeiten Sie mit den Mitgliedern Ihres Teams über die Diskussionsforum-Ansicht an Risiken

Planen und strukturieren Sie Ihre Pre-Mortem-Meetings mit der Ansicht "Formular für Pre-Mortem-Meetings"

Überwachen und analysieren Sie Aufgaben für maximale Produktivität

🌟 Ideal für: Teams, die potenziellen Problemen vorbeugen, Projekte auf Kurs halten und die Zusammenarbeit verbessern möchten – und dabei von Anfang bis Ende einen klaren, strukturierten Projektplan beibehalten möchten.

2. Vorlage für den Problem-Tracker von ClickUp

Kostenlose Vorlage Mit der ClickUp-Vorlage für den Issue Tracker können Sie Fehler, Probleme und andere Probleme einfach melden, nachverfolgen und priorisieren

Die ClickUp-Vorlage für den Problem-Tracker wurde entwickelt, um Teams bei der effizienten Verwaltung und Lösung von Projektproblemen zu unterstützen. Sie zentralisiert die gesamte Nachverfolgung von Problemen, sodass Sie Fehler priorisieren, Verantwortlichkeiten zuweisen und alles organisieren können.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen Sie eine zentrale Datenbank für alle Probleme im Projekt

Erhalten Sie mehr Sichtbarkeit im Entwicklungsprozess

Verbessern Sie die Qualitätssicherung und führen Sie das Projekt reibungslos durch

Stellen Sie sicher, dass alle Mitglieder des Teams über die zu lösenden Probleme mit Priorität informiert sind

🌟 Ideal für: Projektmanager und Entwicklungsteams, die eine organisierte, effiziente Methode zur Nachverfolgung, Priorisierung und Lösung von Problemen benötigen, während sie das Team auf Kurs halten und Termine einhalten.

3. Vorlage für die Risikoanalyse im Projektmanagement von ClickUp

Kostenlose Vorlage Analysieren Sie die Wahrscheinlichkeit des Eintretens jedes Risikos mit der Vorlage für die Risikoanalyse im Projektmanagement von ClickUp

Risikomanagement ist entscheidend, um Projekte auf Kurs zu halten, insbesondere wenn viel auf dem Spiel steht. Die ClickUp-Vorlage für die Risikoanalyse im Projektmanagement hilft Ihnen, Risiken proaktiv zu erkennen, bevor sie eskalieren. Sie wurde entwickelt, um Teams einen klaren Überblick über potenzielle Hindernisse zu verschaffen – einschließlich Projektkostenrisiken, Ressourcenengpässen oder Verzögerungen –, damit sie diese direkt angehen können.

Diese Vorlage vereinfacht den Prozess der Risikoanalyse, sodass Sie die Wahrscheinlichkeit von Risiken bewerten, Strategien zu ihrer Minderung entwickeln und Ressourcen effektiver zuweisen können.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Identifizieren und bewerten Sie Projektrisiken auf einen Blick mit der Übersicht

Verschaffen Sie sich Sichtbarkeit über Projektrisiken und erfahren Sie, wie diese sich auf das Projekt auswirken

Priorisieren Sie Projektrisiken nach Schweregrad

Erstellen Sie einen effektiven Plan für das Risikomanagement, um Projekte erfolgreich abzuschließen

🌟 Ideal für: Projektmanager, die nach einer umfassenden, organisierten Methode zur Bewertung, Nachverfolgung und Minderung von Risiken suchen, insbesondere im Zusammenhang mit Projektkostenrisiken.

Erfahren Sie, wie Sie Aufgaben in Projekten priorisieren können 👇

4. Vorlage für eine Wert-Risiko-Matrix von ClickUp

Kostenlose Vorlage Bewerten Sie den Wert und das Risiko von Aufgaben schnell und genau mit der ClickUp-Vorlage "Wert-Risiko-Matrix"

Eine der gängigen Methoden, um zu beurteilen, ob sich ein Risiko lohnt, ist die Analyse des Werts des Projekts. Hier kommt die ClickUp-Vorlage "Wert-Risiko-Matrix" zum Einsatz. Sie hilft Ihnen, Aufgaben anhand ihres Werts und Risikos zu visualisieren, zu bewerten und zu priorisieren.

Diese Vorlage gibt Ihrem Team die nötige Klarheit, um sich auf wertvolle Aufgaben mit geringem Risiko zu konzentrieren, sodass Ihr Aufwand auf die Ziele Ihres Projekts abgestimmt ist.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Bewerten Sie anhand der Listenansicht für hochwertige Aufgaben , welche Aufgaben zuerst angegangen werden sollten und wie die Ressourcen zugewiesen werden sollten

Weisen Sie jeder Aufgabe Werte und Risikobewertungen zu

Vergleichen und kontrastieren Sie verschiedene Projekte und die damit verbundenen Risiken

Treffen Sie fundiertere Entscheidungen, um den Umsatz Ihres Unternehmens zu steigern

🌟 Ideal für: Teams, die fundierte Entscheidungen treffen müssen, die Risiko und Wert in Einklang bringen, und Projektmanager, die ihren Aufwand auf Aufgaben mit hoher Priorität konzentrieren möchten, um maximale Wirkung zu erzielen.

5. Vorlage für das ClickUp-Risikoregister

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Risikobewertungen in einem leicht verständlichen Format mit der ClickUp-Vorlage für das Risikoregister

Die ClickUp-Vorlage für das Risikoregister bietet eine strukturierte Möglichkeit, Risiken während des gesamten Projektlebenszyklus zu identifizieren, zu bewerten und nachzuverfolgen. Mit dieser Vorlage können Sie sicherstellen, dass alle potenziellen Risiken bewertet und geeignete Strategien zu ihrer Minderung umgesetzt werden, sodass Sie sich ganz auf die Ausführung Ihres Projekts konzentrieren können.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Risiken nach Schweregrad, Auswirkungen und Wahrscheinlichkeit zu ordnen, sodass Sie den Fortschritt überwachen, Strategien zur Risikominderung anpassen und alle Beteiligten auf dem Laufenden halten können.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Berechnen Sie die potenziellen Auswirkungen jedes Risikos auf Ihr Projekt mit der Ansicht "Risikokosten"

Verfolgen Sie Risiken und ihren aktuellen Status mit der Ansicht "Liste der Risiken"

Gewinnen Sie Einblicke in Risikoreaktionen mithilfe der Ansicht "Risiken nach Reaktion"

Verstehen Sie die Schwere jedes Risikos mit der Ansicht "Risiken nach Stufe"

🌟 Ideal für: Risikomanager und Projektteams, die eine strukturierte, transparente Methode benötigen, um Risiken zu bewerten und nachzuverfolgen, Maßnahmen zur Risikominderung zu priorisieren und sicherzustellen, dass Projekte termin- und budgetgerecht abgeschlossen werden.

🧠 Wussten Sie schon? 64 % der Projektmanager kümmern sich um das Risikomanagement, doch viele haben dennoch Schwierigkeiten, während des gesamten Projekts den Überblick über alle Risiken zu behalten.

6. Vorlage für Risiko-Nutzen-Analyse von ClickUp

Kostenlose Vorlage Identifizieren und analysieren Sie Risiken in jeder Situation mit der ClickUp-Vorlage für Risiko-Nutzen-Analysen

Effektive Entscheidungsfindung bedeutet, Risiken und Chancen abzuwägen. Die ClickUp-Vorlage für Risiko-Nutzen-Analysen bietet Ihrem Team eine strukturierte Möglichkeit, Optionen zu bewerten und zu vergleichen, indem potenzielle Risiken und Chancen auf einer Karte dargestellt werden.

Sie können die Risiken und Vorteile jeder Option visualisieren. So stellen Sie sicher, dass Ihr Team fundierte, objektive Entscheidungen über Geschäftsstrategien oder Projektprioritäten trifft.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen Sie für jedes Analyseziel ein Projekt

Weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu und legen Sie Zeitleisten für jede Option fest

Organisieren Sie Aufgaben in Kategorien, um Fortschritte zu verfolgen und Risiken und Chancen zu vergleichen

Richten Sie Benachrichtigungen ein, um über den Status jeder Aufgabe auf dem Laufenden zu bleiben

🌟 Ideal für: Eigentümer und Führungskräfte von Unternehmen, die nach einer strukturierten, datengestützten Methode zur Bewertung von Risiken und Vorteilen suchen.

📮 ClickUp Insight: Etwa 43 % der Arbeitnehmer senden täglich 0 bis 10 Nachrichten. Dies deutet zwar auf fokussiertere oder überlegtere Unterhaltungen hin, könnte aber auch auf eine mangelnde nahtlose Zusammenarbeit hindeuten, da wichtige Diskussionen an anderer Stelle (z. B. per E-Mail) stattfinden. Um unnötiges Wechseln zwischen Plattformen und Kontextwechsel zu vermeiden, benötigen Sie eine App für alles, was mit der Arbeit zu tun hat, wie ClickUp, die Projekte, Wissen und Chat an einem Ort vereint – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, effizienter zu arbeiten.

7. ClickUp-Vorlage für Risikobewertung im Whiteboard

Kostenlose Vorlage Legen Sie mit der Whiteboard-Vorlage "Risikobewertung" von ClickUp vorbeugende Maßnahmen fest, um Risiken zu reduzieren

Die ClickUp-Vorlage "Risikobewertung" für Whiteboards bietet Ihrem Team eine leistungsstarke, interaktive Plattform zur Bewertung von Risiken und deren Auswirkungen. Mit dieser Vorlage kann Ihr Team potenzielle Risiken brainstormen und umsetzbare Pläne zu deren Bewältigung entwickeln. Dies sorgt für ein klareres Verständnis der Prioritäten und stellt sicher, dass kein Risiko übersehen oder unbeachtet bleibt.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Identifizieren und priorisieren Sie Risiken und erstellen Sie einen Plan zu deren Minderung mit der Risikobewertungsansicht

Verfolgen Sie den Fortschritt von Aufgaben im Risikomanagement und stellen Sie sicher, dass alle Maßnahmen rechtzeitig abgeschlossen werden

Risiken hervorheben, die weiterer Aufmerksamkeit bedürfen

Arbeiten Sie mit den wichtigsten Stakeholdern zusammen, um alle auf dem Laufenden zu halten und Strategien bei Bedarf anzupassen

🌟 Ideal für: Risikoanalysten und Projektmanager, die nach einer strukturierten, visuellen Methode zur Nachverfolgung und Minderung von Risiken suchen, um sicherzustellen, dass potenzielle Probleme behoben werden, bevor sie das Projekt beeinträchtigen.

💡Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ihr Risikomanagement noch weiter zu verbessern. Mit den KI-Funktionen können Sie Risikobewertungen erstellen, Diskussionen zusammenfassen und umfassende Pläne zur Risikominderung erstellen – alles in Ihrem ClickUp-Workspace.

8. ClickUp-Vorlage für Whiteboard zur Risikoanalyse

Kostenlose Vorlage Verschaffen Sie sich mit der Whiteboard-Vorlage "Risikoanalyse" von ClickUp Sichtbarkeit über den Risikomanagementprozess Ihres Teams

Die ClickUp-Vorlage "Risikoanalyse-Whiteboard" hilft Ihnen dabei, Risiken anhand von zwei Faktoren zu analysieren: Schweregrad und Wahrscheinlichkeit. Auf diese Weise können Sie die Auswirkungen von Risiken auf ein Projekt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und leichter beheben, bevor sie eskalieren.

Durch die Dokumentation von Risiken, deren Auswirkungen und Plänen zur Risikominderung kann Ihr Team jede Herausforderung proaktiv angehen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen Sie Aufgaben für jedes Risiko und bewerten Sie diese in der Risikoanalyse-Ansicht

Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß eines Risikoereignisses

Visualisieren Sie den Risikoanalyseprozess für ähnliche Ideen

🌟 Ideal für: Projektmanager, Risikoanalysten und Teams, die nach einer visuellen und interaktiven Methode suchen, um Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu managen, damit das Projekt auf Kurs bleibt und potenzielle Störungen minimiert werden.

📖 Weiterlesen: Vorlagen für Nachbesprechungsberichte für umfassende Auswertungen

9. ClickUp SCRUM Sprint-Planungsvorlage

Kostenlose Vorlage Legen Sie Sprint-Ziele fest und verfolgen Sie den Fortschritt mit der ClickUp SCRUM Sprint-Planungsvorlage

Teams haben oft Schwierigkeiten mit der Verwaltung von Sprints und der Einhaltung von Zeitplänen bei agilen Projekten. Die ClickUp SCRUM Sprint Planning Template bietet Ihrem Team einen strukturierten Space, um jede Sprint-Phase von Anfang bis Ende zu planen, auszuführen und zu überwachen.

Diese Vorlage sorgt für Klarheit und Fokus in Ihrem SCRUM-Prozess und hilft Ihnen, Sprint-Ziele in umsetzbare Aufgaben zu unterteilen, Fortschritte zu verfolgen und Probleme zu beheben, sobald sie auftreten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Fügen Sie dem Sprint Aufgaben hinzu und verwalten Sie Übermittlungen mit der Ansicht "Ticketübermittlungsformular"

Definieren Sie die Fertigstellungskriterien mit der Ansicht "Definition of Done" , um Qualitätsstandards sicherzustellen

Verschaffen Sie sich mit der Epic-Ansicht einen Überblick über Ihre Sprint-Ziele und verfolgen Sie große Projektkomponenten

Organisieren und überwachen Sie Sprints in Echtzeit mit der Sprint-Ansicht

🌟 Ideal für: Agile Projektteams und SCRUM-Master, die nach umfassenden, benutzerfreundlichen Scrum-Vorlagen suchen, die die Sprint-Planung, Aufgabenverwaltung und Nachverfolgung von Fortschritten vereinfachen.

10. ClickUp Vorlage für agiles Sprint-Planungs-Board

Kostenlose Vorlage Planen Sie Sprints ganz einfach, egal wie komplex das Projekt ist, mit der ClickUp-Vorlage für agiles Sprint-Planung Board

Das Verwalten von agilen Sprints ist keine leichte Aufgabe, insbesondere wenn Sie mehrere Aufgaben, Termine und Teammitglieder koordinieren müssen. Die ClickUp-Vorlage für das agile Sprint-Planungs-Board erleichtert die Organisation und Nachverfolgung Ihrer Sprint-Aufgaben in einem übersichtlichen, visuellen Format. Damit erhält Ihr Team alles, was es benötigt, um Funktionen in Echtzeit zu planen, zuzuweisen und zu überwachen.

Mit dieser Vorlage können Sie Aufgabenabhängigkeiten einfach visualisieren, Fristen festlegen und Fortschritte nachverfolgen. Da alle Informationen an einem Ort gespeichert sind, können Sie schnell Anpassungen vornehmen und sicherstellen, dass Ihre Sprint-Ziele rechtzeitig und im Rahmen des Umfangs erreicht werden.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Organisieren Sie Aufgaben nach Priorität und verfolgen Sie den Fortschritt mithilfe der Ansicht "Sprint-Backlog-Elemente"

Überwachen Sie Aufgabenaktualisierungen in Echtzeit mit der Ansicht "Entwicklungsstatus"

Greifen Sie über die Ressourcenansicht auf die erforderlichen Ressourcen zu, um Aufgaben abzuschließen

Legen Sie in der Kalenderansicht realistische Fristen für jede Aufgabe fest und überwachen Sie diese, um den Sprint im Zeitplan zu halten

🌟 Ideal für: SCRUM-Teams, Projektmanager und Agile-Praktiker, die eine klare, organisierte Methode zum Verwalten von Sprint-Aufgaben, zum Visualisieren von Fortschritten und zum Sicherstellen einer effektiven Arbeit ihres Teams an der Erreichung der Sprint-Ziele suchen.

✨ Fun Fact: Das 2001 unterzeichnete Agile Manifesto umfasst weniger als 500 Wörter , hat jedoch das Projektmanagement und die Softwareentwicklung revolutioniert. Diese Einfachheit spiegelt die Leistungsfähigkeit der agilen Sprint-Planung wider – klar, fokussiert und wirkungsvoll.

11. ClickUp-Vorlage für Planungsdokumente

Kostenlose Vorlage Teilen Sie Aufgaben in überschaubare Abschnitte auf, um sie schneller zu erledigen – mit der ClickUp-Vorlage für Planungsdokumente

Ein gut strukturierter Plan ist für die erfolgreiche Durchführung eines Projekts unerlässlich, doch die Organisation komplexer Details kann überwältigend sein. Die ClickUp-Vorlage für Planungsdokumente vereinfacht dies, indem sie Teams einen klaren Rahmen bietet, um Ziele festzuhalten, Aufgaben aufzuteilen und sicherzustellen, dass alle mit den Zielen des Projekts im Einklang bleiben.

Diese Vorlage organisiert Aufgaben mit benutzerdefinierten Status, Fälligkeitsdaten und Prioritäten, sodass Sie den Fortschritt leicht nachverfolgen und Zeitleisten bei Bedarf anpassen können. Da alle wichtigen Ziele, Aktionselemente und Fristen an einem Ort zusammengefasst sind, kann Ihr Team konzentriert arbeiten, effektiver zusammenarbeiten und das Projekt nahtlos ausführen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Legen Sie klare Projektziele fest und unterteilen Sie diese in überschaubare Aufgaben

Erstellen Sie mit der Gantt-Diagramm-Ansicht eine visuelle Zeitleiste, um Ihr Projekt zu planen

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben in der Board-Ansicht und passen Sie sie bei Bedarf an

Halten Sie regelmäßige Meetings ab, um Projektaktualisierungen und -änderungen zu besprechen, einschließlich Post-Mortem-Meetings, um Ergebnisse zu analysieren und die zukünftige Planung zu verbessern

🌟 Ideal für: Projektmanager, Teams und Stakeholder, die ein strukturiertes, benutzerfreundliches Tool benötigen, um ihre Planungsdokumente zu organisieren, Aufgaben zuzuweisen, Fortschritte zu verfolgen und Ziele im gesamten Team abzustimmen.

12. ClickUp-Vorlage für Entscheidungsfindungsrahmen

Kostenlose Vorlage Analysieren Sie jede mögliche Option mit einem klaren Rahmenwerk mit der ClickUp-Vorlage für Entscheidungsfindungsdokumente

Die ClickUp-Vorlage für Entscheidungsfindungsdokumente hilft Ihnen dabei, fundierte Projektentscheidungen zu treffen, indem Sie die Vor- und Nachteile jeder Entscheidung abwägen können. Sie können jedes potenzielle Ergebnis objektiv bewerten und Maßnahmen mit hoher Priorität festlegen. Die Vorlage erleichtert es Teams außerdem, sich auf Ziele auszurichten und selbstbewusst voranzukommen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Sammeln Sie alle relevanten Informationen und Beiträge von Stakeholdern, um fundierte Entscheidungen treffen zu können

Generieren und listen Sie mögliche Lösungen, um die Vor- und Nachteile zu vergleichen

Bewerten Sie die Vor- und Nachteile jeder Lösung objektiv mit der Tabellenansicht

Weisen Sie Aufgaben zu, um die Umsetzung der gewählten Lösung sicherzustellen, mit klaren Zeitleisten und Verantwortlichkeiten

🌟 Ideal für: Führungskräfte, Projektmanager und Teams, die einen strukturierten, effizienten Rahmen benötigen, um wichtige Projektentscheidungen zu treffen.

📖 Weiterlesen: Vorlagen für Projekt-Post-Mortems

13. Vorlage für das Problemmanagement von ClickUp

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Probleme mit der ClickUp-Vorlage für das Problemmanagement in Kategorien oder Tags

Die ClickUp-Vorlage für das Problemmanagement geht über die einfache Nachverfolgung von Projektproblemen hinaus – sie ermutigt Teams, strategisch Prioritäten zu setzen, die Eigentümerschaft zuzuweisen und Probleme aktiv zu lösen, um Projektverzögerungen und Ressourcenverschwendung zu vermeiden.

Diese Vorlage bietet einen umfassenden Rahmen für die Behebung von Problemen, indem sie diese kategorisiert, umsetzbare Zeitleisten festlegt und sicherstellt, dass Ihr Team genau weiß, wer für was zuständig ist.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Protokollieren und verfolgen Sie neue Probleme mit der Ansicht "Problemregistrierung"

Überwachen Sie den Fortschritt in Echtzeit mit der Ansicht "Problemstatus"

Weisen Sie Eigentümer zu und legen Sie Fristen fest – mit der Gantt-Diagramm-Ansicht

Stellen Sie sicher, dass alle Probleme nach ihrer Lösung geschlossen und ordnungsgemäß dokumentiert werden

🌟 Ideal für: Projektmanager, Support-Teams und Entwicklungsteams, die ein nahtloses Tool benötigen, um Probleme schnell zu identifizieren, zu priorisieren und zu lösen, ohne den Fokus auf die übergeordneten Projektziele zu verlieren.

14. Vorlage für Projekt-Pre-Mortems von Miro

via Miro

Vorausplanung ist für den Erfolg eines Projekts unerlässlich, und die Vorlage für Projekt-Pre-Mortems von Miro erleichtert diesen Prozess. Indem Sie sich vorstellen, was schiefgehen könnte, können Sie Herausforderungen direkt angehen und eine reibungslosere Projektdurchführung gewährleisten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Prognostizieren Sie den Erfolg und die Ausfallrate von Projekten

Stimmen Sie die Stakeholder auf die Ziele und Strategien des Projekts ab

Steuern Sie das Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss

🌟 Ideal für: Projektmanager und Teamleiter, die die Erfolgsquote von Projekten vorhersagen müssen.

15. Vorlage für Pre-Mortems von Figma

via Figma

Die Pre-Mortem-Vorlage von Figma hilft Teams, sich vor Beginn eines Projekts auf mögliche Rückschläge vorzubereiten. Die Vorlage führt Teams durch die Analyse von Risikofaktoren, die Diskussion von Lösungen und die Erstellung eines detaillierten Aktionsplans. Außerdem fördert sie das gemeinsame Brainstorming, indem potenzielle Fehler, kritische Probleme und Strategien zu deren Behebung proaktiv identifiziert werden.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Visualisieren Sie potenzielle Hindernisse und ergreifen Sie vorbeugende Maßnahmen für eine reibungslosere Projektdurchführung

Liste möglicher Strategien zur Lösung kritischer Probleme

Erstellen Sie einen Aktionsplan für die Projektumsetzung

🌟 Ideal für: Projektmanager, die potenzielle Hindernisse und die Schwere ihrer Auswirkungen visualisieren möchten.

Verhindern Sie Projektprobleme vom ersten Tag an mit ClickUp

Wenn Sie Ihr Projekt mit ClickUp starten, legen Sie von Anfang an die Weichen für den Erfolg.

ClickUp bietet eine Komplettlösung für alle Aspekte Ihres Projekts. Von benutzerdefinierten Status und Zusammenarbeit in Echtzeit bis hin zu automatisierten Workflows und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben – ClickUp hilft Ihnen, Risiken frühzeitig zu beseitigen, indem es Ihrem Team von Anfang an klare Sichtbarkeit und Kontrolle bietet.

Die Vorlagen für Projekt-Pre-Mortems von ClickUp helfen Ihnen dabei, Ihre Projekte auf Kurs zu halten, keine Probleme zu übersehen und Ihr Team bei jedem Schritt auf dem Laufenden zu halten. Worauf warten Sie noch?

Melden Sie sich bei ClickUp an, um Ihr Projektmanagement zu optimieren, Risiken zu vermeiden und jedes Mal erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen.