Die 10 besten KI-Kurse für Produktmanager, um 2025 an der Spitze zu bleiben

Und wenn es um Produktmanagement im Zeitalter der künstlichen Intelligenz geht, kann die richtige Zertifizierung den Weg zum Erfolg ebnen.

Laut einer Studie von IBM gehören Produktmanager zu den wichtigsten Benutzern bei der Einführung von KI in Unternehmen.

Wenn Sie darüber nachdenken, Ihre Fähigkeiten zu verbessern, könnte ein KI-Kurs für Produktmanager der perfekte nächste Schritt sein. Egal, ob Sie Projekte mit KI-Unterstützung leiten oder einfach nur Ihr Verständnis für die Auswirkungen von KI auf die Produktstrategie schärfen möchten, es gibt einen Kurs für Sie.

Schauen wir uns einige der besten an!

KI-Kurse auf einen Blick

Hier ist eine kurze Tabelle mit einem Vergleich der Kurse nach Anbieter, Lernergebnissen, Dauer und Links.

Kursname Anbieter Für wen ist es gedacht Was Sie lernen werden Dauer Link AI-Produktmanagement-Spezialisierung Duke University Produktmanager, Eigentümer von Produkten, technische Leiter, Führungskräfte und Analysten Maschinelles Lernen anwenden, KI-Produkterfahrungen gestalten, Projekte mit maschinellem Lernen verwalten 4 Monate (5 Std./Woche) Coursera IBM AI Product Manager Professional Certificate IBM Produktmanager, Führungskräfte und Fachleute Stakeholder verwalten, agile Methoden anwenden, reale Fallstudien zu KI analysieren 3 Monate (10 Std./Woche) Coursera Künstliche Intelligenz für die Produktzertifizierung (AIPC)™ Produktschule Fachleute mit Interesse an der Entwicklung von KI-Produkten KI über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg anwenden, KI-gestützte Prototypen entwickeln, den Erfolg von KI-gesteuerten Produkten messen 3–4 Wochen (2–3 Stunden/Woche) Produktschule Generative KI für Produktinnovationen meistern Stanford University Fachleute und Innovatoren mit Interesse an KI-gesteuerter Innovation KI in Produktfahrpläne integrieren, Produktivität mit generativen KI-Tools steigern, KI im Produktdesign anwenden 11 Stunden Stanford Online Nanodegree für KI-Produktmanager Udacity Produktmanager, die KI in die Produktentwicklung integrieren möchten KI-gestützte Strategien entwickeln, Produktfahrpläne erstellen, Technologien der generativen KI anwenden 1 Monat Udacity KI-Schulung für Produktprofis Pragmatic Institute Produktprofis, die Generative KI für eine intelligentere Entscheidungsfindung einsetzen möchten Nutzen Sie generative KI für die Entscheidungsfindung, entwickeln Sie KI-Anwendungsfälle und erstellen Sie effektive Eingabeaufforderungen für wirkungsvolle Inhalte 6 Stunden Pragmatic Institute KI-Produktmanagement 101 & Zertifizierung Dr. Marily Nika Angehende KI-Produktmanager, Softwareingenieure, Datenwissenschaftler und Produktmanager in der Anfangsphase ihrer Karriere Teams für KI-Produkte leiten, KI-Konzepte verstehen, Technologien wie NLP und Generative KI anwenden 2–3 Wochen Maven Learning Kurs zu KI für Produktmanagement Pendo.io Produktprofis, die KI in der Produktentwicklung nutzen möchten Nutzen Sie KI während der gesamten Produktentwicklung, erstellen Sie KI-gestützte Features und verbessern Sie Produktstrategien 2 Stunden Pendo.io KI-Schulungskurs für Produktmanagement Produktseite Produktmanager und Führungskräfte, die KI-Lösungen evaluieren und implementieren möchten Nutzen Sie KI für kundenorientierte Produkte, erstellen Sie KI-Produktcoaches und implementieren Sie KI für die Entscheidungsfindung 2 Monate Produktseite KI-Produktmanagement-Bootcamp PM Accelerator Sowohl erfahrene als auch angehende Produktmanager KI-gestützte Entwicklung, GTM-Strategien, Erstellung von Produkt-Roadmaps mit KI 11 Wochen PM Accelerator

Schlüsselanwendungen von KI im Produktmanagement

KI hinterlässt im Produktmanagement deutliche Spuren. Sie soll Ihnen dabei helfen, intelligenter zu arbeiten, bessere Entscheidungen zu treffen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Sie fragen sich, wie KI-gestütztes Projektmanagement funktioniert? Finden wir es heraus.

1. Marktanalyse und Wettbewerbsbeobachtung

KI kann riesige Mengen an Marktdaten scannen, um Trends und Aktivitäten von Wettbewerbern aufzudecken. Sie erkennt schnell Veränderungen im Verbraucherverhalten und neue Möglichkeiten und hilft Ihnen, schneller fundierte Entscheidungen zu treffen.

🤖 Wie man KI einsetzt:

Nachverfolgung von Produkteinführungen, Preisgestaltung und Kundenstimmung der Konkurrenz

Analysieren Sie Markttrends anhand von Branchenberichten und Social-Media-Daten

Erhalten Sie Einblicke in die Kundenbedürfnisse und die sich entwickelnden Marktanforderungen

Führen Sie Markt-, Branchen- und Wettbewerbsanalysen mit ClickUp Brain durch

2. Vorausschauende Analysen für die Entscheidungsfindung

KI-gestützte prädiktive Analysen können die Leistung von Produkten, Features oder Preisänderungen vorhersagen. Durch die Möglichkeit, Verlaufsdaten zu analysieren und Muster zu erkennen, liefert KI umsetzbare Erkenntnisse, um Unsicherheiten bei der Entscheidungsfindung zu reduzieren.

🤖 Wie man KI einsetzt:

Vorhersage der Akzeptanz von Features, des Umsatzwachstums und der Kundenabwanderung

Optimieren Sie A/B-Tests, indem Sie das Ergebnis verschiedener Varianten vorhersagen

Analysieren Sie Kundenbewertungen, Umfrageantworten oder Support-Tickets, um aufkommende Themen oder Stimmungstrends zu erkennen

📖 Lesen Sie mehr: Wie KI als Service Ihr Geschäft verändern kann

3. Kontinuierliche Produktoptimierung

KI kann das Verhalten der Benutzer und die Produktleistung kontinuierlich überwachen, Probleme melden und Chancen in Echtzeit aufzeigen. So können Sie die Features Ihrer Produkte optimieren, die Benutzererfahrung verbessern und Ihre Preisstrategien verfeinern, ohne auf vierteljährliche Überprüfungen warten zu müssen.

🤖 Wie man KI einsetzt:

Entdecken Sie Reibungspunkte für Benutzer durch Verhaltensdatenanalyse

Erhalten Sie Vorschläge für Updates von Features oder Designanpassungen

Analysieren Sie Preisänderungen, um Einnahmen und Engagement zu maximieren

4. Verwaltung von Ressourcen und Kapazitäten

KI hilft Ihnen, Ressourcen effektiver zuzuweisen, indem sie Zeitleisten für Projekte prognostiziert, potenzielle Risiken ermittelt und Anpassungen der Ressourcen vorschlägt. Sie stellt sicher, dass Teams mit unterschiedlichen Funktionen effizient arbeiten, ohne die Ressourcen zu überlasten.

🤖 Wie man KI einsetzt:

Prognostizieren Sie Zeitleisten für abgeschlossene Projekte anhand von Verlaufsdaten

Kapazitätsengpässe erkennen und optimale Teamzuweisungen vorschlagen

Überwachen Sie den Fortschritt der Aufgaben, um Verzögerungen zu vermeiden

5. Kundensupport und Feedback-Analyse

KI analysiert Kundenfeedback aus Umfragen, Bewertungen und Support-Tickets, um häufige Schwachstellen und neu auftretende Probleme aufzudecken. Sie überwacht auch die Stimmung, um die Kundenzufriedenheit zu messen, und erleichtert so die Priorisierung von Produktverbesserungen.

🤖 Wie man KI einsetzt:

Finden Sie wiederkehrende Probleme über mehrere Feedback-Kanäle hinweg

Analysieren Sie die Kundenstimmung, um die Zufriedenheit zu messen

Priorisieren Sie Produktaktualisierungen basierend auf den Auswirkungen gemeldeter Probleme

Analysieren Sie Support-Tickets, um die allgemeine Kundenstimmung zu Ihrem Produkt zu verstehen

6. Automatisiertes Experimentieren und A/B-Tests

KI optimiert den Experimentierprozess, indem mehrere A/B-Tests gleichzeitig durchgeführt und analysiert werden. Sie identifiziert die effektivsten Varianten schneller und reduziert so den Zeitaufwand für manuelle Analysen.

🤖 Wie man KI einsetzt:

Automatisierung des Setups und der Überwachung von A/B-Tests

Analysieren Sie die Ergebnisse in Echtzeit, um erfolgreiche Varianten zu ermitteln

Prognostizieren Sie anhand von Verlaufsdaten, welche Variante für bestimmte Benutzergruppen wahrscheinlich am besten geeignet ist

📮ClickUp Insight: 33 % unserer Befragten geben an, dass die Entwicklung von Fähigkeiten einer der KI-Anwendungsfälle ist, der sie am meisten interessiert. Zum Beispiel möchten nicht-technische Mitarbeiter vielleicht lernen, wie man mit einem KI-Tool Code-Schnipsel für eine Webseite erstellt. In solchen Fällen sind die Antworten der KI umso besser, je mehr Kontext sie über Ihre Arbeit hat. Als die Alles-App für die Arbeit ist ClickUp AI in dieser Hinsicht hervorragend. Sie weiß, an welchem Projekt Sie arbeiten, und kann spezifische Schritte empfehlen oder sogar Aufgaben wie das einfache Erstellen von Code-Snippets ausführen.

Wie KI die Effizienz des Produktmanagements steigert

KI hat das Produktmanagement langsam aber sicher auf den Kopf gestellt und die Dinge schneller und intelligenter gemacht. Wir werden einige Beispiele dafür nennen, wie künstliche Intelligenz Produktmanagern bereits das Leben erleichtert.

1. Entwicklung einer Produktstrategie und -vision

Die Entwicklung einer Produktstrategie ist ein langer und anstrengender Prozess. Man verbringt Wochen damit, sich in Marktberichten zu vertiefen, um Trends vorherzusagen und die Konkurrenz zu übertreffen. Um Chancen zu erkennen, müssen Umfragen analysiert, Interviews geführt und Erkenntnisse manuell zusammengetragen werden. Dies ist nicht nur zeitaufwendig, sondern es können auch leicht wertvolle Muster übersehen werden.

✨ Wie KI hilft:

Zu erledigen hat die KI das Scannen riesiger Datenmengen in Minutenschnelle. Sie erkennt Trends, sagt Marktverschiebungen voraus und zeigt Möglichkeiten auf, an die Sie vielleicht noch gar nicht gedacht haben. Sie sind nach wie vor für die großen Entscheidungen verantwortlich, aber die KI stellt sicher, dass diese Entscheidungen auf soliden Daten basieren.

🌻 Beispiel: PepsiCo setzte Generative KI für die Produktforschung und -entwicklung ein und entwickelte neue Geschmacksrichtungen und Formen für Cheetos, was zu einer 15-prozentigen Steigerung der Marktdurchdringung führte.

Wir haben es geschafft, die Anzahl der Innovations- und Entwicklungszyklen für die neuen Cheetos-Produkte auf sechs Wochen zu reduzieren. Generative KI ermöglicht es uns, Produkteigenschaften auf eine Weise zu optimieren, die bisher unvorstellbar war.

2. Ziele einstellen

Die Auswahl der richtigen Ziele für ein Produkt erfordert die Analyse von Verlaufsdaten, den Vergleich mit Wettbewerbern und stundenlange Diskussionen darüber, welche Metriken am wichtigsten sind. Die Erstellung von Dashboards und Berichten von Grund auf erhöht den Workload nur noch weiter.

✨ Wie KI hilft:

KI im Produktmanagement nimmt das Rätselraten. Sie analysiert die Leistung in der Vergangenheit, schlägt realistische Ziele vor und sagt sogar voraus, was auf der Grundlage aktueller Trends erreichbar ist. So wird sichergestellt, dass Sie nicht in einer Analyseparalyse stecken bleiben.

3. Feedback zu Produkten und Design geben

Die Überprüfung von Designs und Prototypen bedeutet oft, sich auf das Bauchgefühl und die persönliche Erfahrung zu verlassen. Produktmanager gehen manuell durch Modelle, erkennen Unstimmigkeiten und holen Feedback vom Team ein. Das funktioniert, ist aber nicht immer effizient.

✨ Wie KI hilft: KI ist ein hilfreicher zweiter Blick. Sie scannt Designs auf Probleme mit der Benutzerfreundlichkeit, kennzeichnet Bereiche, die Benutzer verwirren könnten, und schlägt sogar Verbesserungen vor. Sie haben zwar das letzte Wort, aber KI stellt sicher, dass nichts übersehen wird.

📖 Lesen Sie mehr: Wie man KI für Produktivität einsetzt (Anwendungsfälle und Tools)

Wie man den richtigen Kurs für KI-Produktmanagement auswählt

Die Wahl des richtigen Kurses für KI-Produktmanagement kann einen großen Unterschied in Ihrer Karriere machen. Ein guter Kurs sollte in Ihren Zeitplan passen, eine Zertifizierung bieten, die Ihrem Lebenslauf einen Mehrwert verleiht, und Ihnen das praktische Wissen vermitteln, das Sie sofort anwenden können.

Aber bei so vielen Optionen, die es gibt, um die Grundlagen der KI zu erlernen, wie können Sie wissen, welche davon Ihre Zeit wert ist? Hier sind einige Dinge, die Sie bei Ihrer Wahl berücksichtigen sollten.

1. Überlegen Sie, was Sie lernen möchten

Denken Sie über Ihre Ziele nach. Möchten Sie die Grundlagen der KI verstehen? Lernen, wie man KI-gestützte Produkte entwickelt? Oder möchten Sie vielleicht besser darin werden, Projekte mit KI zu verwalten? Sobald Sie wissen, welche Fähigkeiten Sie benötigen, ist es viel einfacher, die Optionen zu filtern und einen Kurs zu finden, der Ihren Bedürfnissen entspricht.

2. Erst testen, dann committen

Viele Plattformen bieten kostenlose Vorschauen, Einführungsmodule oder Testversionen an. Dies ist eine großartige Möglichkeit, um herauszufinden, ob der Lehrstil und die Inhalte des Kurses zu Ihnen passen. Außerdem können Sie so überprüfen, ob das Material dem richtigen Niveau für Ihre Erfahrung entspricht.

3. Hören Sie, was andere zu sagen haben

Bewertungen und Erfahrungsberichte können unglaublich hilfreich sein. Ehemalige Kursteilnehmer geben oft Einblicke in das, was ihnen gefallen hat, was nicht und ob der Kurs ihnen geholfen hat, ihre Ziele zu erreichen. Auf Plattformen wie Coursera, Udemy und LinkedIn Learning gibt es in der Regel zahlreiche Bewertungen, die man durchstöbern kann.

4. Sehen Sie sich den Lehrplan an

Sehen Sie sich den Lehrplan an, um zu erfahren, was behandelt wird. Ein guter Kurs zum Thema KI-Produktmanagement führt Sie durch die Grundlagen der KI, den Lebenszyklus des Produktmanagements, die Datenanalyse und sogar ethische Überlegungen. Und lassen Sie die praktischen Projekte nicht aus; sie sind die beste Möglichkeit, das Gelernte in realen Szenarien anzuwenden.

5. Erfahren Sie, wer unterrichtet

Schauen Sie sich den Hintergrund Ihres Kursleiters an. Hat er an KI-Produkten gearbeitet? Verfügt er über praktische Erfahrung auf diesem Feld? Kurse, die von Branchenführern oder erfahrenen Akademikern geleitet werden, bieten oft mehr praktische Einblicke und umsetzbare Ratschläge.

📖 Mehr zum Thema: Das ultimative KI-Glossar: 50 Begriffe, die Sie mit künstlicher Intelligenz vertraut machen

Die besten KI-Kurse für Produktmanager

Um mit den aktuellen Trends im Produktmanagement Schritt zu halten, muss man wissen, wie man KI effektiv einsetzt. Um Ihnen dabei zu helfen, die richtigen Fähigkeiten zu entwickeln und sich sicher in der sich entwickelnden Technologielandschaft zurechtzufinden, haben wir eine Liste der besten KI-Kurse zusammengestellt.

Diese KI-Kurse bieten wertvolle Einblicke, praktisches Wissen, erforderliche Fähigkeiten und praktische Erfahrung, um Ihre Karriere im Produktmanagement voranzutreiben.

1. Spezialisierung im Bereich KI-Produktmanagement – Duke University

via Coursera

Diese Zertifizierung für KI-Produktmanagement richtet sich an Produktmanager und Fachleute, die KI auf ihre Produkte anwenden möchten. Sie behandelt grundlegende Themen wie KI-Produktstrategie, Datenanalyse, Benutzererfahrung und ethische Überlegungen. Unter Anleitung erfahrener Dozenten der Duke University sammeln Sie praktische Erfahrungen und erstellen ein Portfolio von KI-Produkten, um Ihre Fähigkeiten zu präsentieren.

🌟 Für wen: Produktmanager, Eigentümer von Produkten, technische Leiter, Führungskräfte und Analysten, die Projekte im Bereich KI effektiv verwalten möchten

💡Was Sie lernen werden:

Erkennen Sie, wann und wie Sie maschinelles Lernen zur Lösung von Problemen einsetzen können

Gestalten Sie KI-Produkterfahrungen unter Verwendung von menschenzentrierten Praktiken, die Datenschutz und Ethik in den Vordergrund stellen

Verwalten Sie Projekte zum maschinellen Lernen mithilfe des Data-Science-Prozesses und der Best Practices der Branche

🕓 Dauer: 4 Monate (5 Stunden pro Woche)

🎯 Nehmen Sie am Kurs teil: Coursera

2. IBM AI Product Manager Professional Certificate Course

via Coursera

Dieser Kurs vermittelt Ihnen die grundlegenden Fähigkeiten, um KI-gesteuerte Projekte zu leiten, Stakeholder zu managen und innovative Produkte auf den Markt zu bringen. Am Ende des Programms verfügen Sie über das praktische Wissen und das Selbstvertrauen, um als Produktmanager erfolgreich zu sein.

🌟 Für wen: Produktmanager, Führungskräfte und Fachkräfte, die ihre Fähigkeiten im Bereich KI-Produktmanagement verbessern möchten

💡Was Sie lernen werden:

Wenden Sie Schlüssel-Tools und -Techniken des Produktmanagements an, um Stakeholder und Clients effektiv zu verwalten

Entwickeln Sie ein tiefgreifendes Verständnis für agile und adaptive Methoden, um die Produktbereitstellung zu beschleunigen

Analysieren Sie reale Fallstudien, die den Erfolg der Integration von KI im Produktmanagement belegen

🕓 Dauer: 3 Monate (10 Stunden pro Woche)

🎯 Nehmen Sie am Kurs teil: Coursera

3. Künstliche Intelligenz für die Produktzertifizierung (AIPC)™ – Produktschule

via Produktschule

AIPC™ ist ein Kurs für KI-Produktmanager, der Ihnen die Fähigkeiten vermittelt, die Sie benötigen, um im KI-Produktmanagement erfolgreich zu sein. Der Kurs wird von führenden KI-Experten entwickelt und unterrichtet. Sie werden auch erfahren, wie KI die Benutzererfahrung verbessern, Produkte personalisieren und Workflows optimieren kann. Der Kurs bietet praktische Einblicke und Erfahrungen aus der Praxis und ist somit Ihr Tor zu einer erfolgreichen Karriere in diesem wachsenden Feld.

🌟 Für wen: Fachleute, die Interesse am Aufbau von KI-Produkten und der Anwendung von KI über den gesamten Zyklus des Produktmanagements haben

💡Was Sie lernen werden:

Erfahren Sie, wie Sie KI über den gesamten Zyklus eines Produkts hinweg einsetzen können, um Innovationen voranzutreiben und intelligentere Entscheidungen zu treffen

Sammeln Sie praktische Erfahrungen bei der Entwicklung KI-gestützter Produktprototypen und erkunden Sie deren reale Anwendungen

Erfahren Sie, wie Sie den Erfolg von KI-gesteuerten Produkten mithilfe relevanter Metriken und Leistungsindikatoren messen können

🕓 Dauer: 3–4 Wochen (2–3 Stunden pro Woche)

🎯 Nehmen Sie am Kurs teil: Produktschule

4. Generative KI für Produktinnovationen meistern – Stanford University

via Stanford Online

Die Expertin für maschinelles Lernen Aditya Challapally und der Stanford-Professor Edison Tse führen Sie hier durch die Welt der generativen KI, von der Identifizierung von Möglichkeiten bis hin zur erfolgreichen Umsetzung. Dieser Kurs vermittelt praktische Strategien zur effektiven Anwendung von KI, ohne dass ein technischer Hintergrund erforderlich ist. Sie erhalten das nötige Selbstvertrauen, um die richtigen KI-Modelle auszuwählen, Risiken zu bewerten und wirkungsvolle KI-gestützte Produkte zu entwickeln.

🌟 Für wen: Fachleute und Innovatoren mit Interesse an KI-gesteuerter Innovation

💡Was Sie lernen werden:

Entwickeln Sie einen strategischen Rahmen, um KI in Ihre Produkt-Roadmap zu integrieren

Steigern Sie die Produktivität und fördern Sie die Kreativität mit KI-Tools

KI effektiv in Produktdesign- und Entwicklungsprozessen einsetzen

🕓 Dauer: 11 Stunden

🎯 Nehmen Sie am Kurs teil: Stanford Online

5. Nanodegree für KI-Produktmanager – Udacity

via Udacity

Das Nanodegree-Programm vermittelt ein praktisches Verständnis von KI und maschinellem Lernen für das Geschäft. Es lehrt, wie man Daten nutzt, benutzerdefinierte Datensätze erstellt und generative KI-Technologien anwendet. In praktischen Projekten arbeiten Sie an KI-Produktstrategien, schreiben Produktanforderungsdokumente (PRDs) und entwickeln KI-Roadmaps, einschließlich solcher, die Large Language Models (LLMs) verwenden.

🌟 Für wen: Produktmanager, die KI in ihren Produktentwicklungsprozess integrieren möchten und wissen möchten, wie maschinelles Lernen funktioniert

💡 Was Sie lernen werden

Entwickeln Sie KI-gestützte Produktstrategien mithilfe von Daten und maschinellem Lernen

Entwickeln Sie Produkt-Roadmaps und verwalten Sie Projekte im Bereich KI, für die benutzerdefinierte Datensätze erforderlich sind

Wenden Sie Technologien der generativen KI an und berücksichtigen Sie dabei die Modellleistung und -verzerrung

🕓 Dauer: 1 Monat

🎯 Nehmen Sie am Kurs teil: Udacity

6. KI-Schulung für Produktprofis – Pragmatic Institute

via Pragmatic Institute

Dieser Kurs vermittelt Produktfachleuten das Wissen, um Generative KI im gesamten Produktmanagement anzuwenden. Er behandelt, wie KI das Produktdesign beschleunigen, personalisierte Marketinginhalte erstellen, wertvolle Kundeneinblicke liefern und den Kundensupport verbessern kann. Die Schulung untersucht auch die Rolle von KI in der Marktforschung, im Risikomanagement und in der internen Schulung und hilft Fachleuten, Innovationen voranzutreiben und datenbasierte Entscheidungen zu treffen.

🌟 Für wen: Produktprofis, die Generative KI für eine intelligentere Entscheidungsfindung und Innovation einsetzen möchten

💡Was Sie lernen werden:

Nutzen Sie generative KI und zeitnahe Engineering-Techniken, um die Produktentscheidungsprozesse zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu steigern

Entwickeln Sie ein solides Verständnis für Anwendungsfälle und Anwendungen der KI, um wettbewerbsfähig zu bleiben und neue Technologien zu nutzen

Erstellen Sie effektive Aufforderungen, die die Kreativität fördern, Kunden einbeziehen und mit Ihrer Markenstrategie für wirkungsvolle Inhalte übereinstimmen

🕓 Dauer: 6 Stunden

🎯 Nehmen Sie am Kurs teil: Pragmatic Institute

7. KI-Produktmanagement 101 & Zertifizierung – Dr. Marily Nika

via Maven Learning

Dieser Kurs wurde für angehende KI-Produktmanager konzipiert und führt Sie durch den gesamten Prozess der Entwicklung von KI-Produkten, auch ohne Erfahrung im Programmieren. Es handelt sich um Phase 1 des umfassenden 12-wöchigen KI-Produkt-Bootcamps, das von der Marily's Academy angeboten wird. Sie können ihn als eigenständigen Kurs oder als Teil des Gesamtprogramms belegen. Er wird Ihnen dabei helfen, die Fähigkeiten und das Selbstvertrauen zu erlangen, um KI-Projekte zu steuern und wirkungsvolle KI-gestützte Produkte in Ihrem Traum-Technologieunternehmen zu entwickeln.

🌟 Für wen: Angehende KI-Produktmanager, Softwareentwickler, Datenwissenschaftler und Produktmanager am Anfang ihrer Karriere oder Studenten, die den Lebenszyklus der KI-Produktentwicklung kennenlernen und KI-Features einführen möchten

💡Was Sie lernen werden:

Entwickeln Sie Führungsqualitäten, um Teams für KI-Produkte effektiv zu managen, auch ohne Erfahrung im Programmieren

Erwerben Sie ein solides Verständnis der Schlüsselkonzepte von KI und maschinellem Lernen, um fundierte Produktentscheidungen zu treffen

Wie Technologien wie die Verarbeitung natürlicher Sprache und generative KI in der Produktentwicklung eingesetzt werden

Verstehen Sie die Verwendung von Computer Vision und autonomen Systemen bei der Entwicklung innovativer KI-gestützter Produkte

🕓 Dauer: 2–3 Wochen

🎯 Nehmen Sie am Kurs teil: Maven Learning

8. Kurs zu KI für Produktmanager – Pendo. io

Der Kurs "KI für Produktmanagement" hilft Ihnen zu verstehen, wie KI in das Produktmanagement passt und wie sie im gesamten Zyklus der Produktentwicklung angewendet werden kann. Sie lernen Best Practices für die Entwicklung KI-gestützter Features kennen und erfahren, warum KI eher als strategischer Vorteil denn als Herausforderung betrachtet werden sollte.

🌟 Für wen: Produktprofis, die KI in der Produktentwicklung nutzen und KI-gestützte Features erstellen möchten

💡Was Sie lernen werden:

Wie man KI und KI-basierte Tools während des gesamten Produktentwicklungsprozesses effektiv einsetzt

Best Practices für die Entwicklung KI-gestützter Features und die Festlegung von KI-Prinzipien

Wie KI durch Automatisierung und Personalisierung transformative Ergebnisse vorantreiben und produktorientierte Strategien verbessern kann

🕓 Dauer: 2 Stunden

🎯 Nehmen Sie am Kurs teil: Pendo.io

📖 Lesen Sie mehr: KI verantwortungsvoll nutzen: Ein kurzer Leitfaden zur KI-Governance

9. Schulungskurs für KI-Produktmanagement – Productside

via Productside

Dieser Live-Kurs vermittelt Produktmanagern und Führungskräften ein solides Grundgerüst für die Bewertung und Umsetzung von KI-Lösungen. Sie werden die neuesten KI-Fortschritte erkunden, Beispiele aus der Praxis für die Einführung von KI durch führende Unternehmen untersuchen und praktische Einblicke erhalten, wie KI Kundenprobleme lösen kann. Der Kurs behandelt auch, wie KI-Empfehlungen mithilfe datengestützter Erkenntnisse effektiv an die Unternehmensleitung kommuniziert werden können.

🌟 Für wen: Produktmanager und Führungskräfte, die KI-Lösungen effektiv bewerten und implementieren möchten

💡Was Sie lernen werden:

Nutzung von KI zur Entwicklung von Produkten, die auf die Ziele Ihrer Kunden abgestimmt sind

Entwicklung eines KI-Produktcoachs mit intelligenten Aufforderungsverfahren

Implementierung von KI für eine erfolgreiche Entscheidungsfindung im Produktmanagement

🕓 Dauer: 2 Monate

🎯 Nehmen Sie am Kurs teil: Produktseite

📖 Lesen Sie mehr: KI-Podcasts für weitere Informationen über Künstliche Intelligenz

10. KI-Produktmanagement-Bootcamp – PM Accelerator

via PM Accelerator

Das AI Product Management Bootcamp ist ein umfassender Kurs, der alle Grundlagen der Nutzung von KI zur Optimierung von Workflows im Produktmanagement abdeckt. Er vermittelt die Grundlagen der KI zusammen mit dem KI-Produktlebenszyklus, Methoden der Datenerfassung und Prozessen zum Erstellen und Trainieren von Modellen. Sie lernen auch, wie Sie eine Produkt-Roadmap-Strategie mit KI erstellen.

🌟 Für wen: Sowohl erfahrene als auch angehende Produktmanager

💡Was Sie lernen werden:

KI-gestützte Entwicklung für das Produktmanagement

GTM-Strategien zur Steigerung der Produktakzeptanz

Einsatz von KI zur Erstellung von Produktfahrplänen

🕓 Dauer: 11 Wochen

🎯 Nehmen Sie am Kurs teil: PM Accelerator

Implementierung von KI im Produktmanagement

KI kann die Art und Weise, wie Sie Produkte verwalten, völlig verändern. Sie geht über die Automatisierung von Aufgaben hinaus und hilft Ihnen, klügere Entscheidungen zu treffen, Zeit zu sparen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Aber nur über KI Bescheid zu wissen, reicht nicht aus. Um die wirklichen Vorteile zu nutzen, benötigen Sie die richtigen Tools, die sich nahtlos in Ihren Workflow integrieren lassen und Ihre Entscheidungsfindung verbessern.

ClickUp, die App für alles bei der Arbeit, kann Ihnen dabei helfen, KI für das Produktmanagement zu nutzen und Ihre Ideen schneller und effizienter umzusetzen. Sie wurde entwickelt, um die Planung, Zusammenarbeit und Ausführung zu vereinfachen, unabhängig davon, wie komplex Ihr Produktfahrplan ist.

Mit der ClickUp-Produktmanagementsoftware können Sie den Produktlebenszyklus visualisieren, Produktfahrpläne erstellen und Innovationen fördern.

ClickUp optimiert das Produktmanagement durch Nachverfolgung von Aufgaben, Zusammenarbeit und Berichterstellung

ClickUp Brain, der leistungsstarke KI-Assistent von ClickUp, unterstützt Sie bei allen Aspekten des Produktmanagements, einschließlich Marktforschung, Analyse der Produktstrategien von Wettbewerbern, Erstellung von Produktdokumentationen und vieles mehr. Sehen wir uns die Anwendungsfälle für das Produktmanagement an.

Marktforschung betreiben

Mit ClickUp Brain können Sie die Größe und die Möglichkeiten des Marktes verstehen, Marktforschungsberichte zusammenfassen, Wettbewerbsanalysen durchführen, Einblicke in die Preisgestaltung erhalten und die Schmerzpunkte Ihrer Zielgruppe kennenlernen.

Erfahren Sie mehr über Branchentrends und Markteinblicke mit ClickUp Brain

💡 Profi-Tipp: Sobald Sie die Marktforschung, das Brainstorming und die Visualisierung der Produktstrategie mit ClickUp Whiteboards erledigt haben, können Sie die Elemente direkt vom Whiteboard in Aufgaben umwandeln.

Produktspezifikationen erstellen

Das Verfassen von Produktanforderungsdokumenten (PRDs) gehört zu den Aufgaben, auf die sich niemand wirklich freut. Dazu gehört das Sammeln von Beiträgen mehrerer Interessengruppen, das Übersetzen vager Ideen in klare Spezifikationen und das anschließende endlose Überarbeiten. Der Prozess kann mühsam und zeitaufwendig sein.

ClickUp Brain kann auf der Grundlage Ihrer Eingaben einen ersten Entwurf erstellen. Sie geben Ihre Produktvision ein und ClickUp Brain verwandelt diese in ein strukturiertes Dokument. Sie geben dem Ganzen noch den letzten Schliff, aber anstatt bei Null anzufangen, verfeinern und verbessern Sie es.

Analysieren Sie Ziele und Spezifikationen von Features mit ClickUp Brain

💡 Profi-Tipp: Beginnen Sie Ihre Produkteinführung, indem Sie Ihr Team in ClickUp Chat zusammenbringen. Richten Sie dedizierte Kanäle für jedes Produkt oder Feature ein, um Diskussionen zu organisieren und direkt mit Aufgaben und Zeitleisten zu verknüpfen. Während der Ideenfluss läuft, kann ClickUp Brain automatisch Aufgaben aus Unterhaltungen generieren und sie mit Ihrer Produkt-Roadmap verknüpfen. So wird sichergestellt, dass jeder Chat zum Fortschritt des Projekts beiträgt.

Produktdokumentation erstellen

Haben Sie Probleme mit Produktankündigungen, Berichten oder E-Mails? Der KI-gestützte Schreibassistent ClickUp AI hilft Ihnen beim Verfassen, Verfeinern und Aufpolieren von Inhalten. Er versteht Ihren Ton und Ihre Ziele und sorgt dafür, dass jeder Text klar und professionell ist.

Sie können ClickUp Brain direkt in ClickUp Docs verwenden, um produktbezogene Inhalte zu erstellen.

Erstellen Sie Produktberichte, Fragebögen und Hilfeartikel mit ClickUp Brain

Unsere Ingenieure und Produktmanager waren mit manuellen Statusaktualisierungen zwischen Jira und anderen Tools beschäftigt. Mit ClickUp haben wir Stunden verschwendeter Zeit für doppelte Aufgaben zurückgewonnen. Noch besser ist, dass wir die Produktveröffentlichungen beschleunigt haben, indem wir die Übergabe der Arbeit zwischen Qualitätssicherung, technischer Redaktion und Marketing verbessert haben.

Erfahren Sie, wie Sie KI für die Dokumentation nutzen können 👇

Treffen Sie datengestützte Entscheidungen

ClickUp Brain eignet sich auch hervorragend für die Analyse von Produktdaten. Anstatt manuell Diagramme oder Tabellen durchzugehen, können Sie einfach ClickUp Brain bitten, die Situation zusammenzufassen, Trends hervorzuheben oder sogar Anomalien zu erkennen.

Zum Beispiel können Sie Nummern zur Produktakzeptanz, NPS-Antworten und Kommentare von Benutzern freigeben und erhalten so einen schnellen Überblick darüber, was funktioniert, was nicht und wo Sie tiefer graben müssen.

Erhalten Sie Einblicke in die Produktakzeptanz mit ClickUp Brain

📖 Lesen Sie mehr: Wie man KI im Projektmanagement einsetzt (Anwendungsfälle und Tools)

Automatisierung von Workflows

ClickUp Brain arbeitet auch als KI-Automatisierungsprogrammierer. Sie können einfach die Auslöser und die Elemente der Aktion schreiben und ClickUp Automatisierungen richten sie ein.

Wenn eine Aufgabe beispielsweise auf "Bereit für die Entwicklung" gesetzt wird, wird sie automatisch dem Entwickler zugewiesen.

Weisen Sie Ihrem Team mit ClickUp Automatisierungen automatisch Aufgaben zu

Möchten Sie die alte, aber brillante Idee aus dem Meeting zur Produkt-Roadmap vor 6 Monaten finden? ClickUp Brain kann auch dabei helfen! Fragen Sie einfach nach, was Sie brauchen

Fortschritt der Aufgaben nachverfolgen

Für eine erfolgreiche Produkteinführung ist eine effiziente Nachverfolgung des Fortschritts erforderlich – und auch dabei kann ClickUp Brain helfen. Es bietet Ihnen einen täglichen StandUp zu Ihren Aufgaben, fasst den Fortschritt des Projekts zusammen und zeigt, woran Ihre Mitglieder des Teams arbeiten.

Auf diese Weise müssen Sie nicht ständig nach Updates suchen oder sich durch Aufgaben wühlen. Außerdem können Sie Blockaden oder Abhängigkeiten frühzeitig erkennen.

Erhalten Sie sofortige Updates zu Ihren Aufgaben mit ClickUp Brain

KI-gestütztes Produktmanagement: Mit ClickUp mehr erreichen

Bei der Implementierung von KI im Produktmanagement geht es darum, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Der richtige Kurs für KI-Produktmanagement kann Ihnen das Wissen und die Fähigkeiten vermitteln, KI-gesteuerte Projekte sicher zu leiten und klügere Produktentscheidungen zu treffen.

Sie werden in der Lage sein, Aufgaben zu automatisieren, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und innovative Produkte zu entwickeln, die sich auf dem Markt abheben. Plattformen wie Coursera und Udemy bieten flexible, praktische Kurse an, die sich in Ihren Zeitplan einfügen.

Und wenn Sie bereit sind, das Gelernte in die Praxis umzusetzen, ist ClickUp für Sie da. Es bietet KI-gestützte Tools, die Ihren Workflow vereinfachen, umsetzbare Erkenntnisse liefern und Ihre Projekte vorantreiben. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erfahren Sie, wie KI Ihr Produktmanagement voranbringen kann!