über 120 Negative Prompts von Stable Diffusion zur Verbesserung der KI-Kunst im Jahr 2025

Überladen der negativen Eingabeaufforderung: Wenn zu viele negative Schlüsselwörter hinzugefügt werden, kann dies die KI überfordern und manchmal zu verschwommenen oder unvollständigen Bildern führen. Halten Sie sich an die relevantesten Begriffe, anstatt die Eingabeaufforderung mit allem zu überfrachten, was Sie vermeiden möchten

Erwarten Sie nicht, dass eine Eingabeaufforderung für alles funktioniert: Was für Anime funktioniert, könnte ein realistisches Foto ruinieren. Passen Sie Ihre negativen Eingabeaufforderungen immer an den Kunststil und das Thema an