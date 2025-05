Die besten KI-Eingabeaufforderungen zur Verbesserung der internen Kommunikation: Engagement und Klarheit fördern

Haben Sie Schwierigkeiten, mit E-Mails, Slack-Nachrichten und unternehmensweiten Ankündigungen Schritt zu halten?

Interne Kommunikation kann sich wie ein Vollzeitjob anfühlen – denn für viele ist sie das praktisch auch. Zwischen dem Beantworten von Nachrichten, dem Verfassen von Memos und dem Wechsel zwischen Plattformen verschlingen diese Aufgaben einen Großteil Ihrer Arbeitswoche.

42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit entstehen durch das Jonglieren mit E-Mails, Meetings und Tools.

KI kann das ändern. Mit den richtigen Eingabeaufforderungen kann KI Ihnen dabei helfen, schneller klare und effektive Botschaften zu verfassen – egal, ob Sie eine kurze Frage beantworten, eine wichtige Aktualisierung ankündigen oder ein sensibles Thema ansprechen.

In diesem Leitfaden werden wir die besten KI-Eingabeaufforderungen für die interne Kommunikation behandeln und erläutern, wie ClickUp – die App für alles bei der Arbeit – Ihnen dabei helfen kann, die Nachrichtenübermittlung zu optimieren, das Hin und Her zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Die interne Kommunikation nimmt einen erheblichen Teil der Arbeit in Anspruch, wobei KI Lösungen zur Optimierung und Verbesserung der Nachrichtenübermittlung bietet

KI kann die Mitarbeiterkommunikation personalisieren, Daten analysieren und Routine-Nachrichten automatisieren, wodurch das Engagement und die Klarheit verbessert werden

Effektive KI-Aufforderungen sind für eine wirkungsvolle interne Kommunikation von entscheidender Bedeutung, einschließlich unternehmensweiter Ankündigungen und Mitarbeiterbefragungen

Zu den Herausforderungen bei der Einführung von KI gehören Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, die Anpassung an die Unternehmenskultur und die Aufrechterhaltung einer menschlichen Note in der Kommunikation

Die Zukunft der KI in der internen Kommunikation umfasst die intelligente Personalisierung von Nachrichten und die KI-gestützte Verwaltung von Workflows, wobei die grundlegende menschliche Interaktion erhalten bleibt

KI-Tools wie ClickUp können Nachrichten, Erkenntnisse und Strategien generieren und so die interne Kommunikation effizienter und effektiver gestalten

ClickUp Brain integriert KI in Ihren Workspace, um die Kommunikation und das Projektmanagement zu verbessern

Möglichkeiten zur Nutzung von KI in der internen Kommunikation

Bevor wir uns mit den Eingabeaufforderungen befassen, erfahren Sie hier, wie Teams KI nutzen, um das tägliche Chatten und Unternehmens-Updates zu verbessern:

personalisieren Sie die Mitarbeiterkommunikation:* Verabschieden Sie sich von allgemeinen Nachrichten – KI passt Ton und Übermittlung an die individuellen Vorlieben an, um eine ansprechende Mitarbeiterkommunikation zu schaffen

Daten analysieren und die Stimmung der Mitarbeiter messen: KI interpretiert die Trends und die Stimmung im Zusammenhang mit dem aktuellen Kommunikationsaufwand eines Unternehmens sowie dessen Produktivität und hilft Managern, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Dynamik im Team zu verbessern

*inhalte erstellen und verfeinern: KI hilft beim Brainstorming von Ideen, bei der Erstellung von Kommunikationskonzepten und bei der Umsetzung von groben Konzepten in ausgefeilte, ansprechende Inhalte

*automatisierung von Routinemeldungen: Von täglichen Updates bis hin zu Ankündigungen und Erinnerungen – KI plant und personalisiert die Kommunikation, um Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten

*informationen sofort abrufen: Die KI findet schnell Dokumente, Erkenntnisse und Zitate aus verbundenen Unternehmensdaten und der umfangreichen Datenbank von Google mit einer einfachen Eingabeaufforderung

📖 Lesen Sie auch: Wie man KI für Produktivität einsetzt

KI-Eingabeaufforderungen für die interne Kommunikation

In Anbetracht der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten finden Sie hier die wichtigsten KI-Eingabeaufforderungen, die die Gestaltung der internen Kommunikation für alle erleichtern werden.

1. KI-Aufforderungen für unternehmensweite Ankündigungen

Ankündigungen heben die Moral der Mitarbeiter schneller als eine Tasse Kaffee den Monday Blues vertreibt. Sie zeigen auch, dass Sie auf Vertrauen und Transparenz setzen.

Probieren Sie diese drei Beispiele für KI-Aufforderungen für eine wirkungsvolle unternehmensweite Kommunikation aus:

Einführung einer neuen Produktlinie

Nächsten Monat bringen wir unsere neue Produktlinie [Produktname] auf den Markt. Verfassen Sie eine unternehmensweite Ankündigung, in der Sie darlegen, warum dies ein wichtiger Meilenstein für [Unternehmensname] in [Branche/Ziel] ist. Würdigen Sie die Beiträge der Mitarbeiter und ermutigen Sie sie, ihre Begeisterung freizugeben. Halten Sie die Ankündigung kurz, ansprechend und motivierend.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain in Sekundenschnelle prägnante und ansprechende unternehmensweite Ankündigungen

Kommunikation einer Änderung des Arbeitsmodells

Kündigen Sie unsere Umstellung auf ein [Neues Arbeitsmodell] ab dem [Datum] an und erläutern Sie die Erwartungen an die Arbeit im Büro und die Remote-Arbeit. Heben Sie den Grund, den verfügbaren Support und die Übereinstimmung mit dem Engagement von [Unternehmensname] für [Schlüsselwert] hervor. Halten Sie es kurz, ansprechend und motivierend, und bitten Sie die Mitarbeiter um Feedback.

via ChatGPT

Anerkennung einer Auszeichnung

Geben Sie bekannt, dass [Name des Unternehmens] die [Auszeichnung] erhalten hat, und würdigen Sie [Grund für die Auszeichnung]. Feiern Sie die Leistung, bedanken Sie sich bei den Mitarbeitern und laden Sie sie zu einem feierlichen Ereignis am [Datum] um [Uhrzeit] ein, entweder persönlich oder virtuell. Halten Sie es kurz, ansprechend und motivierend und fordern Sie die Mitarbeiter auf, ihre Gedanken dazu freizugeben.

über Google Gemini

💡 Profi-Tipp: Halten Sie einige Vorlagen für KI-Eingabeaufforderungen mit Platzhaltern für Ereignisse, Daten und Meilensteine bereit – so wie wir. Wenn eine Ankündigung ansteht, geben Sie die Details ein, passen Sie den Wortlaut an und klicken Sie auf "Senden".

2. KI-Aufforderungen für Mitarbeiterbefragungen

Feedback ist eine großartige Möglichkeit, die Bedürfnisse Ihrer Organisation zu verstehen, insbesondere um die Fluktuation einzudämmen, das Engagement zu fördern und das Wachstum zu beschleunigen.

Und wie könnte man besser Feedback von Mitarbeitern einholen als durch Mitarbeiterbefragungen? Hier sind drei KI-Aufforderungen, um die Wirkung zu maximieren:

Vorbereitung einer Umfrage zur Stimmungsanalyse

Erstellen Sie eine Umfrage zur Stimmungsanalyse, um die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit [Aspekt der Organisation] zu messen. Nehmen Sie fünf prägnante Fragen zu Themen wie [spezifische Schwerpunktbereiche] auf. Verwenden Sie Multiple-Choice-Optionen, Bewertungen auf der Likert-Skala und eine offene Frage für detailliertes Feedback. Achten Sie auf einen neutralen Ton, der unterstützt und ehrliche Antworten fördert.

Erstellen Sie mühelos Mitarbeiter-Feedback-Umfragen mit ClickUp Brain

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie Umfragethemen wie eine Gesundheits- und Wellness-Challenge, um das allgemeine Energielevel Ihrer Mitarbeiter zu überwachen.

Mitarbeitermotivation

Schreiben Sie eine automatisierte E-Mail mit einem Follow-up von der Führungsebene, um die Teilnahme der Mitarbeiter an der [Name der Umfrage] zu fördern. Versichern Sie den Mitarbeitern Anonymität, heben Sie frühere umfragebasierte Verbesserungen hervor und fügen Sie einen anklickbaren Link zur Umfrage hinzu. Ermutigen Sie dazu, die Umfrage bis zum [Datum] abzuschließen, und halten Sie den Ton ansprechend und motivierend.

via ChatGPT

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie Ihrer Eingabeaufforderung einige Erkenntnisse aus den Ergebnissen der Umfrage hinzu, z. B. zur Beteiligung. Dadurch erhalten Ihre Nachrichten mehr Tiefe und Kontext.

Ergebnisse von Umfragen für Mitarbeiter freigeben

Schreiben Sie eine unternehmensweite Mitteilung, um die Schlüsselergebnisse der [Name der Umfrage], einschließlich Statistiken wie [wichtigste Ergebnisse], freizugeben. Bedanken Sie sich für die Teilnahme, erläutern Sie die Pläne zur Umsetzung des Feedbacks und bitten Sie um weitere Beiträge, um Unklarheiten zu beseitigen oder zusätzliche Vorschläge zu erhalten. Achten Sie auf einen anerkennenden und konstruktiven Ton.

über Google Gemini

👀 Wussten Sie schon? Etwa 21 % der Beschäftigten in den USA kündigen aufgrund der Arbeitskultur oder der Politik am Arbeitsplatz. Mitarbeiterbefragungen helfen Ihnen, diese Probleme zu verstehen und anzugehen, bevor die Mitarbeiterfluktuation Ihre Organisation aus der Bahn wirft.

3. KI-Aufforderungen zur Messung der KPIs der internen Kommunikation

Die Erstellung und Analyse von Schlüssel-Metriken wie Antwortzeiten und Öffnungsraten von Nachrichten hilft dabei, Fortschritte in der internen Kommunikation sofort sichtbar zu machen.

Um Leistungskennzahlen mit minimalem menschlichem Eingriff zu messen, sollten Sie die Verwendung dieser Eingabeaufforderungen in Betracht ziehen:

Festlegung der besten internen Kommunikationsstrategien, KPIs und Kanäle

Geben Sie fünf umsetzbare Schritte zum Festlegen der besten internen Kommunikations-KPIs und zur Auswahl der effektivsten Kanäle für verschiedene Mitarbeiterdemografien frei. Berücksichtigen Sie dabei Faktoren wie [Kommunikations-Tools, Mitarbeiterpräferenzen, Engagement-Level und Feedback-Mechanismen]

Verwenden Sie ClickUp Brain, um KPIs festzulegen, die die Wirkung Ihrer internen Kommunikationsstrategien messen

🧠 Fun Fact: Wenn Ihre Eingabeaufforderung eine lange Antwort erfordert, erstellt ClickUp Brain häufig ein ClickUp-Dokument als Antwort und gibt dessen Link für Sie frei, anstatt die Antwort im Chat-Fenster anzuzeigen. Das nenne ich Effizienz! 🤯

Erkennen und Vorbereiten auf Anzeichen für eine schlechte Leistung von KPIs

Identifizieren Sie Schlüsselindikatoren und Verhaltensweisen, die auf schlechte KPIs im Zusammenhang mit [spezifischen Kommunikations- oder Engagement-Metriken] hinweisen. Fügen Sie Beispiele wie [Verhaltensindikatoren] hinzu und erklären Sie, wie diese in großen Organisationen aussehen könnten.

via ChatGPT

Erstellen von Strategien aus dem aktuellen Status der Leistungskennzahlen

Geben Sie fünf Strategien zur Verbesserung des [KPI-Status] von [aktuelle Metrik] auf [Zielmetrik] innerhalb von [Zeitrahmen] frei. Berücksichtigen Sie Faktoren wie die Einbeziehung der Führungskräfte, Verbesserungen der Kommunikation, Belohnungen, Zusammenarbeit im Team und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.

über Google Gemini

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie alle relevanten Berichte oder Details bei, wenn Sie die KI bitten, Ihre KPIs zu analysieren. Detaillierte Informationen und Datensätze helfen der KI, kontextbezogenere und genauere Antworten zu liefern.

4. KI-Eingabeaufforderungen für die Erstellung interner Newsletter

Regelmäßige Sendungen über interne Newsletter werden zu effektiven Kanälen für routinemäßige Updates und Bildungsbeiträge. Außerdem sind Newsletter mit E-Mail-IDs für Gruppen, die viele Unternehmen bereits verwenden, ziemlich einfach zu versenden.

Hier sind einige KI-Eingabeaufforderungen, die Kommunikationsprofis testen können, die kreative Wege zur Erstellung ansprechender Newsletter suchen.

Einstellung von Vorlagen für Newsletter

Erstellen Sie eine monatliche Vorlage für einen internen Newsletter, in dem die [Schlüsselthemen] hervorgehoben werden. Fügen Sie Abschnitte für [spezifische Abschnitte wie die Botschaft des CEO, bevorstehende Ereignisse usw.] hinzu. Achten Sie darauf, dass der Ton feierlich, motivierend und informativ ist.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um sich Ideen für Newsletter zu überlegen, Vorlagen zu erstellen und sogar einen vollständigen Newsletter aus einfachen Eingabeaufforderungen zu schreiben

Erstellen eines Kalenders für Newsletter-Themen

Erstellen Sie einen 6-monatigen Kalender mit Themen für den Newsletter für [Business Focus]. Bieten Sie fünf monatliche Themenoptionen an und stellen Sie sicher, dass diese für bevorstehende Ereignisse wie [Specific Events/Plans] relevant sind.

via ChatGPT

Liste mit Design-Ideen für Layouts und Grafiken

Entwickeln Sie Design-Ideen für ein Layout eines Newsletters mit [Anzahl der Seiten] Seiten. Skizzieren Sie die Anordnung der Artikel für eine bessere Lesbarkeit, schlagen Sie moderne Farben vor und empfehlen Sie eine lesbare Typografie mit einem [Themenstil].

über Google Gemini

👀 Wussten Sie schon? Einige KI-Tools, wie Dall-E und SORA, generieren nicht nur Text, sondern auch realistische Bilder und Videos! Ihre Genauigkeit kann jedoch variieren. Daher ist es am besten, sie in Fällen zu verwenden, in denen Ihnen keine internen Ressourcen zur Verfügung stehen.

5. KI-Aufforderungen für die Kommunikation der Führungskräfte

Führung hört nicht bei der Entscheidungsfindung auf, sondern umfasst auch die klare und wirkungsvolle Vermittlung dieser Entscheidungen. Von der Motivation der Teams und der Aufrechterhaltung der Moral bis hin zum einfühlsamen Umgang mit schwierigen Entscheidungen – die Worte einer Führungsperson geben der Richtung der Organisation Form.

Wenn Sie Ihre Botschaften an die Geschäftsleitung verfeinern möchten, helfen diese einfach anpassbaren KI-Aufforderungen dabei, eine stärkere interne Kommunikation zu gestalten:

Einstellung der strategischen Vision des Unternehmens

Entwerfen Sie eine Mitteilung vom [Führungsteam/CEO], in der die [strategische Vision] des Unternehmens für den nächsten [Zeitraum] dargelegt wird. Heben Sie die wichtigsten Prioritäten und Werte hervor und erläutern Sie, wie die Mitarbeiter die Strategie vorantreiben werden. Ermutigen Sie zu Feedback und Vorschlägen.

Formulieren Sie Ihre Vision präzise und wirkungsvoll mit ClickUp Brain

Erfolge des Teams mit Funktionen freigeben

Erstellen Sie eine Mitteilung, in der die Erfolge des [Functional Team] im vergangenen [Zeitraum] gewürdigt werden. Heben Sie Schlüssel-Erfolge hervor, einschließlich [Specific Achievements], und Beiträge aus anderen Funktionen wie [Supporting Functions]. Erwähne kommende Initiativen und ermutige zu anhaltendem Engagement mit einer persönlichen Botschaft des [CEO/Leadership].

via ChatGPT

Bewältigung von Herausforderungen und Krisenmanagement

Verfassen Sie eine transparente und beruhigende Botschaft des CEO, in der Sie aktuelle Herausforderungen wie [Spezifische Herausforderungen] ansprechen. Erkennen Sie beitragende Faktoren wie [Beitragende Faktoren] an und skizzieren Sie Schritte wie [Geplante Maßnahmen]. Informieren Sie die Mitarbeiter darüber, wie sie die Teamarbeit unterstützen und betonen können, und versichern Sie ihnen [Schlüssel]. Fördern Sie eine offene Kommunikation und bitten Sie um Feedback.

über Google Gemini

👀 Wussten Sie schon? CEOs beeinflussen bis zu 45 % der Leistung eines Unternehmens. Ob es darum geht, das Beste aus den Mitgliedern des Boards oder den Mitarbeitern herauszuholen, Kommunikation kann sehr wohl dazu beitragen, das Beste aus der Situation herauszuholen.

6. KI-Aufforderungen zur Konfliktlösung

Konflikte am Arbeitsplatz sind unvermeidlich, aber wie Sie damit umgehen, kann über die Dynamik im Team entscheiden. Von der Entschärfung von Spannungen bis hin zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses kann die richtige Botschaft eine Meinungsverschiedenheit in eine Wachstumschance verwandeln.

Benötigen Sie Hilfe bei der Bewältigung kniffliger Situationen? Diese KI-Aufforderungen helfen Ihnen, den richtigen Ton zu treffen und den Frieden zu wahren:

Überbrückung von Kommunikationsproblemen zwischen Kollegen

Verfassen Sie eine Nachricht von einem [Vorgesetzten/Manager], in der zwei Mitarbeiter, die einen Kommunikationszusammenbruch erleben, zu einer offenen, ehrlichen Unterhaltung ermutigt werden. Betonen Sie aktives Zuhören, einen sicheren Space für Bedenken und bieten Sie Mediationsressourcen an. Heben Sie hervor, dass das Unternehmen bei der Lösung des Problems unterstützt.

Erstellen Sie mithilfe von ClickUp Brain Nachrichten zur Konfliktlösung bei der Arbeit

Umgang mit Meinungsverschiedenheiten bei der Ressourcenzuweisung

Schreiben Sie eine Nachricht als [Rolle], in der es um einen Konflikt zwischen [Team A] und [Team B] über [Problem mit Ressourcen/Zuweisung] geht. Nehmen Sie beide Perspektiven zur Kenntnis und schlagen Sie ein Meeting vor, um die Prioritäten abzustimmen. Betonen Sie die Rolle der Führung bei der Gewährleistung einer fairen Verteilung der Ressourcen, während [Ziel des Projekts] auf Kurs gehalten wird.

via ChatGPT

Antrag auf Konfliktvermittlung

Entwerfen Sie eine Bitte an [Abteilung/Person] um Vermittlung aufgrund eines anhaltenden [Problems], das weiterhin ungelöst ist. Bitten Sie um Ratschläge, wie Sie das Problem professionell angehen und gleichzeitig gegenseitigen Respekt sicherstellen können. Betonen Sie die Bedeutung eines [gewünschten Ergebnisses] und schlagen Sie einen [nächsten Schritt] vor, um den Fortschritt zu bewerten.

über Google Gemini

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Tools für die Personalabteilung

7. KI-Aufforderungen für Mitarbeiterinteraktionen

Sinnvolle Interaktionen am Arbeitsplatz schaffen echte Verbindungen im Team und sorgen dafür, dass die Arbeit zum Vergnügen wird.

Hier sind einige KI-Aufforderungen, um die beste zwischenmenschliche Kommunikation mit Ihren Mitgliedern des Teams zu ermöglichen:

Anerkennung für Leistungen von Kollegen freigeben

Schreiben Sie eine Glückwunschnachricht an meinen Kollegen [Name des Kollegen] für die erfolgreiche Leitung von [Name des Projekts]. Heben Sie seine Leistung, ihre Auswirkungen auf das Team oder das Unternehmen und ihren Beitrag zum Gesamterfolg hervor. Bleiben Sie persönlich, drücken Sie Ihre Wertschätzung für seine Beiträge aus und bieten Sie Unterstützung für zukünftige Projekte an.

Schaffen Sie mithilfe von ClickUp Brain sinnvolle Interaktionen am Arbeitsplatz

Ein Mitglied des Teams für ein anstehendes Projekt ermutigen

Schreiben Sie eine Nachricht, in der Sie [Namen der Mitglieder des Teams] aus [Abteilungsnamen] zur Zusammenarbeit an [Projektname] ermutigen. Skizzieren Sie die Ziele des Projekts, die erwarteten Ergebnisse und die Bedeutung der Teamarbeit. Heben Sie hervor, wie ihr Fachwissen zum Erfolg beitragen wird, und laden Sie sie ein, Ideen oder Fragen freizugeben.

via ChatGPT

Einen Kollegen um sein Fachwissen bitten

Schreiben Sie eine Nachricht an [Name des Kollegen] und laden Sie ihn ein, sein Fachwissen zu [Projekt/Thema] freizugeben. Erwähnen Sie, wie wichtig sein Beitrag ist, schlagen Sie ein Meeting vor und fragen Sie nach einem geeigneten Zeitpunkt.

über Google Gemini

👀 Wussten Sie schon? Gute Beziehungen am Arbeitsplatz tragen zu bis zu 39 % der Arbeitszufriedenheit bei. Reibungslose Interaktionen = zufriedenere Teams! 🤝

Zusatzhinweis: Abrufen von Erkenntnissen und Dateien

Die Arbeit von heute ist zersplittert.

60 % unserer Zeit verbringen wir damit, Informationen über verschiedene Tools hinweg freizugeben, zu suchen und zu aktualisieren. Unsere Projekte, Dokumentationen und Kommunikation sind über verschiedene, nicht miteinander verbundene Tools verstreut, was die Produktivität beeinträchtigt.

KI-Assistenten für die Arbeit wie ClickUp AI können helfen, indem sie Ihre Workspace-Informationen in Sekundenschnelle abrufen. Probieren Sie die untenstehende Eingabeaufforderung aus:

Was sind die Schlüssel-Trends und -Statistiken laut [Report Name]? Rufen Sie auch das Dokument auf, auf das Sie sich beziehen.

Sofortiger Zugriff auf das Wissen am Arbeitsplatz mit ClickUp Brain

📮ClickUp Insight: Nur 12 % der Befragten unserer Umfrage nutzen in Produktivitätssuites eingebettete Features der künstlichen Intelligenz. Diese geringe Akzeptanz deutet darauf hin, dass es den aktuellen Implementierungen möglicherweise an der nahtlosen, kontextbezogenen Integration mangelt, die die Benutzer dazu veranlassen würde, von ihren bevorzugten eigenständigen Plattformen für Unterhaltungen zu wechseln. Kann die KI zum Beispiel einen Workflow zur Automatisierung auf der Grundlage einer Nur-Text-Eingabeaufforderung des Benutzers ausführen? ClickUp Brain kann das! Die KI ist tief in jeden Aspekt von ClickUp integriert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Zusammenfassen von Chat-Threads, das Entwerfen oder Verfeinern von Texten, das Abrufen von Informationen aus dem Workspace, das Generieren von Bildern und vieles mehr! Schließen Sie sich den 40 % der ClickUp-Kunden an, die mehr als 3 Apps durch unsere Alles-in-einem-App für die Arbeit ersetzt haben!

Best Practices für die Verwendung von KI-Eingabeaufforderungen

Unsere Eingabeaufforderungen decken nahezu jedes Arbeitsplatzszenario ab, aber die Erstellung einer erstklassigen Antwort erfordert etwas Fingerspitzengefühl. Befolgen Sie diese fünf einfachen Tipps, um jede KI-generierte Nachricht aufzuwerten.

Machen Sie es glasklar

Verwenden Sie klare und spezifische Eingabeaufforderungen für präzisere KI-Antworten. Je mehr Details Sie bereitstellen, desto besser kann die KI ihre Antwort auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden. Überlegen Sie, welche Informationen am wichtigsten sind, und strukturieren Sie Ihre Anfrage entsprechend.

📌 Beispiel: Vermeiden Sie vage Anfragen wie "Erzählen Sie mir von den neuesten Entwicklungen bei Ihrem Projekt" Versuchen Sie stattdessen: "Liste die Schlüssel Meilensteine auf, die im Projekt zur Entwicklung einer mobilen App im 3. Quartal erreicht wurden, einschließlich der Daten, an denen sie abgeschlossen wurden, und der beteiligten Mitglieder des Teams."

💡 Profi-Tipp: Geben Sie Beispiele in Ihrer Eingabeaufforderung an, um klarere, praktischere Antworten zu erhalten.

Packen Sie den richtigen Kontext ein

Eine Frage kann je nach Kontext oder Situation eine Million Antworten haben. Deshalb müssen Sie kontextreiche Eingabeaufforderungen hinzufügen, damit die KI Ihre Bedürfnisse besser verstehen kann. Geben Sie alles an, von der Frage, warum Sie es für Ihre Zielgruppe benötigen.

📌 Beispiel: Anstatt "Schreiben Sie ein internes Update über unsere neue Richtlinie" versuchen Sie es mit: "Erstellen Sie ein freundliches internes Update für Mitarbeiter über die neue Richtlinie zur Remote-Arbeit, in dem Sie die Flexibilität, die Schlüsselrichtlinien und die Art und Weise, wie sie die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben unterstützt, hervorheben."

Schritt für Schritt erklären

Zu erledigen: Sie müssen eine komplexe Frage oder Ankündigung verfassen? Teilen Sie Ihre KI-Eingabeaufforderung in kleinere, logische Abschnitte auf.

📌 Beispiel: Beginnen Sie allgemein mit "Welche Phasen umfasst eine Produkteinführung?" und verfeinern Sie dann mit "Erstellen Sie eine Liste mit Ideen für Inhalte in den sozialen Medien für den Tag der Markteinführung."

Testen und optimieren

Die Erstellung von Eingabeaufforderungen beim ersten Versuch ist selten erfolgreich. Am besten ist es, einfach anzufangen und mit verschiedenen Ansätzen zu experimentieren. Passen Sie Ihre Eingabeaufforderungen auf der Grundlage der erhaltenen Antworten an und verfeinern Sie sie.

📌 Beispiel: Beginnen Sie mit "Schreiben Sie eine Ankündigung über das bevorstehende Ereignis des Unternehmens. " Verfeinern Sie diese dann basierend auf der Antwort zu "Erstellen Sie eine ansprechende Ankündigung für das bevorstehende Teambuilding-Ereignis am kommenden Freitag, einschließlich des Zeitplans, des Speicherorts und der Möglichkeit für Mitarbeiter, sich anzumelden. "

Seien Sie kreativ bei Ihrem Ansatz

Die KI kann zwar die perfekte E-Mail oder den perfekten Bericht verfassen, aber die Qualität hängt von der Kreativität Ihrer Eingabeaufforderung ab. Gehen Sie über einfache Fragen hinaus und probieren Sie Rollenspiele aus. Kreative Eingabeaufforderungen führen zu neuen Perspektiven und nachvollziehbaren Lösungen.

📌 Beispiel: Anstatt zu fragen: "Erstelle einen Verkaufsbericht für das 1. Quartal", versuchen Sie es mit: "Wenn Sie ein Verkaufsleiter wären, der die Leistung des 1. Quartals analysiert, welche Schlüsseltrends würden Sie hervorheben und wie würden Sie die weitere Vorgehensweise empfehlen?"

Sie haben die Botschaft verstanden; jetzt brauchen Sie nur noch das Medium, auch bekannt als das richtige KI-Tool. Aber warum sollten Sie Ihr KI-Tool auf Kommunikationsaufforderungen beschränken, wenn Sie damit so viel mehr tun können?

Mit der ClickUp-App für alles bei der Arbeit werden Ihre Aufgaben, Projekte, Ihr Wissen und Ihre Zusammenarbeit durch eine leistungsstarke, native KI verbessert: ClickUp Brain.

Nutzen Sie ClickUp Brain als zuverlässigen Sparringspartner, Autor und Wissensmanager

Von der Erstellung von Nachrichten für die interne Kommunikation bis hin zur Feinabstimmung Ihrer Kommunikationsstrategien selbst – ClickUp Brain hat alles für Sie. Greifen Sie von überall in ClickUp darauf zu – auf Ihre Aufgaben, Dokumente und chatten Sie – und erhalten Sie kontextbezogene Unterstützung auf Knopfdruck.

Integriert in ClickUp Docs hilft Ihnen der "AI Writer for Work" von Brain bei der Erstellung von Fallstudien, Blogbeiträgen und E-Mails innerhalb Ihrer Dokumente. Dies eignet sich auch hervorragend für die Erstellung von Vorlagen und Richtlinien für Pläne zur Kommunikation.

Benötigen Sie eine schnelle Aufschlüsselung für umfangreiche Dokumente? Das Feature "Zusammenfassung" von Brain vereinfacht komplexe Berichte in Sekundenschnelle. Es gibt sogar eine spezielle Kurzzusammenfassung für Manager, um sich über Prioritäten und Bedürfnisse des Teams zu informieren.

ClickUp Brain ist auch ein hervorragender Wissensmanager, der mit nur einem Klick Erkenntnisse, Ressourcen und relevante Dokumentlinks aus Ihrem gesamten ClickUp-Ökosystem (einschließlich verbundener Apps) abruft.

Das ist aber noch nicht alles, was ClickUp zu bieten hat. ClickUp bietet auch eine leistungsstarke Messaging-Lösung, ClickUp Chat.

Kombinieren Sie Aufgabenverwaltung, unternehmensweite Ankündigungen und direkte Nachrichtenübermittlung in einem einzigen tool mit ClickUp Chat

Mit der integrierten Lösung für die interne Kommunikation können Sie Informationen in team-, personen- und sogar unternehmensweiten Threads freigeben. Aber das ist erst der Anfang. Sie verknüpft auch jede Unterhaltung mit relevanten Aufgaben, Projekten und Ressourcen für den Kontext, sodass Sie Ihre Arbeit nie unterbrechen müssen, um zu kommunizieren.

Die KI-gestützten Zusammenfassungen vereinfachen lange Threads und reduzieren den Aufwand für die Erstellung effektiver Antworten. Sie können sogar wertvolle Erkenntnisse im Handumdrehen sichten und in Aufgaben umwandeln.

Und was ist in Situationen, in denen Texte nicht den vollständigen Kontext vermitteln können?

Erfassen Sie Erkenntnisse, erstellen Sie Videos mit Ankündigungen, geben Sie Tutorials frei und generieren Sie KI-gestützte Transkripte mit ClickUp Clips

Mit ClickUp Clips können Sie Ihren Bildschirm und Ihre Webcam mit Kommentaren aufnehmen. So wird die Erstellung von Tutorials, Ankündigungen und Leitfäden zum Kinderspiel.

Außerdem lassen sich Ihre Aufnahmen ganz einfach freigeben! Betten Sie sie in Aufgaben, Dokumente und sogar Whiteboards in ClickUp ein. Wenn Sie einen Clip aus einem Chat-Fenster oder einem Thread mit Kommentaren aufnehmen, wird er automatisch an die Nachricht angehängt, sobald Sie die Aufnahme beenden.

ClickUp Clips enthält außerdem KI-gestützte Transkripte in jedem Video. Diese zuverlässigen Transkripte machen das ständige Anfertigen von Notizen überflüssig und fördern aktives Zuhören und Verständnis.

Ja, es gibt auch andere KI-Kommunikations-Tools wie ChatGPT, Gemini und Perplexity AI. Sie alle sind beliebte Optionen für auf Eingabeaufforderungen basierende Antworten, aber keines lässt sich so nahtlos in Ihre Arbeit (und Ihren Workspace) integrieren wie ClickUp AI.

ClickUp Brain erspart mir ehrlich gesagt eine Menge Hin und Her. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Stufe gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist anstrengend. Und ehrlich gesagt, wenn ich mich in meiner intensiven Arbeitsphase befinde, ist das das Letzte, was ich tun möchte. Ich verwende die KI hauptsächlich zum Schreiben, da ich in der Branche für Inhalte tätig bin. Sie übernimmt auch die Bearbeitung meiner Texte (ah-mazing!). Eine weitere Sache, die mir wirklich hilft, sind Dokumente. Ich liebe die Formatierungsoptionen, besonders diese Banner. So niedlich!

ClickUp AI erspart mir wirklich eine Menge Hin und Her. Ich weiß, dass es KI-Tools mit einer ziemlich effizienten kostenlosen Stufe gibt, aber das ständige Wechseln zwischen den Registerkarten ist anstrengend. Und ehrlich gesagt ist das das Letzte, was ich zu erledigen bereit bin, wenn ich mich in meiner intensiven Arbeitsphase befinde. Ich nutze die KI hauptsächlich zum Schreiben, da ich in der Branche für Inhalte tätig bin. Sie übernimmt auch die Bearbeitung meiner Texte (ah-mazing!). Eine weitere Sache, die mir wirklich hilft, sind Dokumente. Ich liebe die Formatierungsoptionen, insbesondere die Banner. So niedlich!

Herausforderungen bei der KI für die interne Kommunikation meistern

KI ist leistungsstark, aber ihre Nutzung ist nicht immer einfach. Neben Best Practices ist es wichtig, einige Herausforderungen vorzubereiten und anzugehen. Hier erfahren Sie, worauf Sie achten sollten.

Datenschutz und Sicherheit

Datenschutz ist von entscheidender Bedeutung, wenn KI für eine effektive interne Kommunikation eingesetzt wird. Verstöße oder Missbrauch können das Vertrauen und den Ruf Ihres Unternehmens schädigen.

👉🏼 Verringern Sie diese Risiken, indem Sie die Zugriffskontrollen optimieren und sensible Daten schützen. Stärken Sie die Sicherheit durch Verschlüsselung, regelmäßige Audits und eine ordnungsgemäße Zugriffsverwaltung, um Ihre Informationen zu schützen.

Anpassung an die Unternehmenskultur

Es erfordert einige Arbeit, KI so zu gestalten, dass sie sich natürlich in die DNA Ihres Unternehmens einfügt. Besonders schwierig ist es, die Vision, Mission und Tonalität der Mitarbeiter und des Unternehmens widerzuspiegeln.

👉🏼 Um dies zu erreichen, müssen Sie KI in die Wachstumsgeschichte Ihres Unternehmens einbeziehen. Außerdem macht es einen großen Unterschied beim Übergang, wenn man ein Gespür für die Entwicklung von Eingabeaufforderungen entwickelt.

Widerstand gegen Veränderungen bewältigen

Veränderungen können Menschen nervös machen, insbesondere wenn es um KI geht. Oft entsteht der falsche Eindruck, dass durch die Reduzierung des menschlichen Aufwands auch die Zahl der Menschen reduziert wird. Letztendlich führt dies zu Ablehnung oder starkem Widerstand gegen die Nutzung des Potenzials von KI.

👉🏼 Machen Sie deutlich, dass KI dazu da ist, zu unterstützen, nicht zu ersetzen. Sobald Ihre Teams entspannt sind, bieten Sie Schulungsmodule an, um die Mitarbeiter zu ermutigen, das Beste daraus zu machen.

Inhalte mit KI und menschlicher Note in Einklang bringen

Ohne den kreativen Input eines Kommunikationsexperten führen KI-Tools nur zu monotonen Nachrichten. Da KI den manuellen Aufwand und die geistige Anstrengung beim Schreiben reduziert, geht die menschliche Note in den endgültigen Entwürfen leicht verloren.

👉🏼 Wenn Sie Ihren Teammitgliedern erlauben, Ihren Entwurf zu überprüfen, ist dies eine hervorragende Möglichkeit, dies zu beheben. Legen Sie außerdem Prioritäten fest, wie Sie die von der KI generierten Inhalte personalisieren.

📖 Lesen Sie auch: Wie man menschenzentrierte KI am Arbeitsplatz einsetzt

Die Zukunft der KI in der internen Kommunikation

KI-Kommunikations-Tools verändern die Art und Weise, wie Teams kommunizieren und am Arbeitsplatz auf dem Laufenden bleiben. Zusammen mit KI wird erwartet, dass sich interne Nachrichten weiterentwickeln und erweitern. Aber zu welchem Zweck?

Hier ein kleiner Ausblick auf die Zukunft.

Intelligente Nachrichtenpersonalisierung

61 % der US-Unternehmen nutzen KI, um E-Mails zu optimieren, während 55 % auf KI setzen, um personalisierte Dienstleistungen anzubieten.

KI wird über allgemeine Nachrichten hinausgehen und mithilfe von Hyperpersonalisierung Inhalte auf die Rolle, die Zinsen und den Arbeitsstil jedes Mitarbeiters zuschneiden. Mit fortschrittlicher natürlicher Sprachverarbeitung werden Geschäfte bald leicht Nachrichten in den Landessprachen erstellen und jedem Leser eine einzigartige Erfahrung bieten.

44 % der von Forbes Advisor befragten Geschäfte planen, ChatGPT zu verwenden, um Inhalte in anderen Sprachen zu verfassen.

Workflow-Management mit KI

KI-Tools optimieren das Timing und stellen sicher, dass die richtige Botschaft die Mitarbeiter zum perfekten Zeitpunkt erreicht. Durch die Nachverfolgung des Engagements und die Kennzeichnung kritischer Updates sorgt die KI für einen reibungslosen Kommunikationsfluss und stellt sicher, dass keine wichtige Botschaft übersehen wird.

Immergrüne menschliche Note

46 % der Unternehmen nutzen bereits KI, um interne Kommunikation, Pläne, Präsentationen und Berichterstellung zu optimieren.

Trotz des Aufstiegs der KI wird die menschliche Interaktion weiterhin von entscheidender Bedeutung sein. Der Aufbau von Verbindungen, das Hinzufügen von Kontext und die Förderung eines offenen Dialogs sind unersetzliche Elemente, die dafür sorgen, dass Teams engagiert und verbunden bleiben.

📖 Lesen Sie auch: Die wichtigsten Kommunikationstrends formen die Zukunft der Arbeit

Steigern Sie das Engagement Ihrer Mitarbeiter mit ClickUp

KI verändert die Art und Weise, wie Sie auf Nachrichten reagieren, und den Einfluss einer Organisation auf die Moral der Mitarbeiter. Je nachdem, wie wirkungsvoll Ihre Eingabeaufforderung ist, kann KI sogar die Konfliktlösung optimieren und sinnvolle Unterhaltungen generieren.

Jetzt brauchen Sie nur noch das richtige tool. Mit ClickUp erhalten Sie KI, Aufgabenverwaltung, Messaging, Analysen, Dokumentation und über 1000 Integrationen – alles in einer Plattform.

Sind Sie bereit, Ihre interne Kommunikation neu zu schreiben (Wortspiel beabsichtigt)? Registrieren Sie sich noch heute für ein kostenloses Konto bei ClickUp!