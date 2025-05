Milanote vs. Notion: Welches Tool für mehr Produktivität ist das richtige für Sie?

Man wächst mit Filmen über Künstler auf, die in einem schwach beleuchteten Raum über einen Notepad gebeugt sind und wie wild darauf herumkritzeln, nur um die Seite dann frustriert zu zerknüllen und in einen überquellenden Mülleimer zu werfen.

So dramatisch das auch klingen mag, in der Realität geht es Erstellern von Inhalten, Projektmanagern und Designern ohne organisierte Workspaces nicht besser.

Hier kommen Tools für mehr Produktivität wie Milanote und Notion ins Spiel. Ihre visuellen Workspaces und Echtzeit-Funktionen für die Zusammenarbeit integrieren Aufgaben, Notizen und Projekte intuitiv in einen zentralen Wissenshub, der zur Steigerung der Produktivität insgesamt beiträgt.

Aber welches von Milanote und Notion ist die bessere Wahl für Ihren Workflow? In diesem Artikel werden wir die Features und Preise der beiden Programme überprüfen und vergleichen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Entdecken Sie die Stärken und Schwächen von Milanote und Notion und erfahren Sie, wie ClickUp die Lücken in beiden Tools schließt: Kreative und Fachleute benötigen einen Workspace, in dem Ideen, Projekte und Notizen organisiert werden können

Milanote ist ideal für visuelle Denker mit Freiform-Brainstorming , Moodboards und Drag-and-Drop-Organisation

Notion ist ein Kraftpaket für strukturierte Workflows und bietet Datenbanken, KI-Schreibtools und umfassende Integrationen

Beide Tools haben Lücken – Milanote fehlt eine tiefgreifende Integration , während Notion einen manuellen Aufwand erfordert , um Ideen mit der Ausführung zu verbinden

ClickUp kombiniert das Beste aus beiden Welten, indem es Whiteboards , Mindmaps, Dokumente und KI-gestützte Automatisierung in einer einzigen Plattform integriert

ClickUp Brain steigert die Produktivität durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, die Zusammenfassung von Updates und die Bereitstellung KI-gestützter Erkenntnisse, wodurch manuelle Arbeit reduziert wird

Was ist Milanote?

Milanote ist zu unserer digitalen Methode geworden, um Inspiration zu suchen, Prozesse zu sehen und Arbeit zu kritisieren.

So beschreibt Jeremy Perez-Cruz, Brand Design Manager bei Uber, Milanote – und wir sind dabei, diesen Kommentar zu analysieren.

So beschreibt Jeremy Perez-Cruz, Brand Design Manager bei Uber, Milanote – und wir sind dabei, diesen Kommentar zu analysieren.

Milanote bietet einen visuellen Workspace, der eine 360-Grad-Ansicht von Projekten ermöglicht. Sie können Ihre Ideen verfeinern, indem Sie Referenzen, Beispiele und kreative Elemente zu einer Canva hinzufügen. Auf diese Weise erhalten Sie eine kollaborative Übersicht, die Ihnen hilft, Fehler zu erkennen, bevor sie irreversibel werden.

via Milanote

Was die Funktionen betrifft, ist Milanote eine App für Notizen, die für Brainstorming, Planung und Ausführung von Projekten entwickelt wurde. Mit dem Drag-and-Drop-System von Milanote können Sie alles anordnen – von Listen mit zu erledigenden Aufgaben und Fristen bis hin zu Medieninhalten und Forschungslinks –, ohne Ihren Flow zu unterbrechen.

Ob Sie Designer, Autor, Filmemacher, Fotograf, Unternehmer oder visueller Denker sind, es handelt sich um eine leistungsstarke Software für die visuelle Zusammenarbeit, die sich an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpasst.

💡 Profi-Tipp: Sie können die Boards von Milanote ineinander verschachteln und alles von der Arbeit mit Clients bis hin zu persönlichen Projekten auf eine Weise kategorisieren, die für Sie und Ihr Team sinnvoll ist.

Milanote Features

Benutzer von Milanote heben oft eines hervor: Es ist ein einfaches Tool mit außergewöhnlichen Features. Hier ist, was sie meinen.

1. Visuelle Boards, um Ideen zum Leben zu erwecken

via Milanote

Stellen Sie sich die Boards von Milanote als eine Mischung aus Pinterest, einem Whiteboard und einem von Künstlern inspirierten Skizzenbuch vor. Sie können Notizen, Bilder, Links, Skizzen und Medienelemente per Drag-and-Drop in ein vollständig anpassbares Layout ziehen.

Ob Sie ein Moodboard erstellen, Mindmaps entwerfen oder ein Projekt planen – die Flexibilität dieser Boards ermöglicht es Ihnen, Ihre Ideen auf Ihre Weise zu strukturieren – nicht auf die Weise, zu der Sie einige starre Tools für Administratoren zwingen.

2. Intuitive Notizen für visuelle Denker

via Milanote

Wenn Sie von den üblichen Apps für Notizen gelangweilt sind, ist Milanote genau das Richtige für Sie.

Anstelle eines langweiligen, linearen Editors können Sie mit Milanote Notizen frei schreiben und sie mit Pfeilen, Farben und visuellen Elementen verbinden. Dies sind die besten Voraussetzungen für visuelles Brainstorming.

3. Einfache Zusammenarbeit im Team

via Milanote

Milanote bietet Zusammenarbeit in Echtzeit und erleichtert das Freigeben von Boards, das Hinterlassen von Feedback und die Nachverfolgung von Fortschritten.

Benötigen Sie Input von Ihrem Team? Kommentieren Sie einfach eine Idee, und alle sind auf dem Laufenden.

4. Aufgabenverwaltung per Drag-and-Drop

Milanote dient auch als Tool zur Verwaltung von Aufgaben. Mit seinen einfachen Listen mit zu erledigenden Aufgaben, der Nachverfolgung von Versionen und der Organisation von Workflows können Sie vom Brainstorming zur Ausführung übergehen, ohne zwischen anderen Apps wechseln zu müssen.

5. Inspiration auf Knopfdruck

via Milanote

Kreative Köpfe forschen und verbinden immer die Punkte zwischen scheinbar nicht verwandten Ideen – aber die Nachverfolgung von Bildern, Videos von YouTube, Artikeln und Design-Inspirationen kann ein Albtraum sein. Mit dem Web Clipper von Milanote können Sie alles aus dem Internet direkt auf Ihren Boards speichern, sodass Sie nie wieder die große Idee verlieren.

Milanote-Preise

Free

Bezahlung pro Person : 9,99 $/Monat

Plan für Teams : 49 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

📮 ClickUp Insight: Ihre Mitarbeiter suchen verzweifelt nach Informationen. Der durchschnittliche Wissensarbeiter ist auf den Input von sechs verschiedenen Personen angewiesen, um seine Aufgaben abzuschließen. Das sind sechs tägliche Berührungspunkte, nur um den Kontext zu erfassen, Prioritäten abzustimmen und Projekte voranzutreiben. Die Herausforderung? Endlose Nachverfolgungen, Verwechslungen von Versionen und Lücken in der Sichtbarkeit, die alles verlangsamen. Die "Connected Search" und das KI-Wissensmanagement von ClickUp lösen dieses Problem, indem sie Informationen zentralisieren und einen sofortigen Zugriff auf den richtigen Kontext gewährleisten – ohne dass man etwas suchen muss.

Was ist Notion?

Im Kern ist Notion eine App für Notizen, bietet aber einen All-in-One-Workspace, mit dem Sie Ideen verbinden, kreative Inhalte organisieren und ein System zur Verwaltung von Aufgaben erstellen können, das für Sie funktioniert.

Ob Sie ein CRM, eine Software für das Projektmanagement oder ein persönliches Tagebuch benötigen, Notion passt sich Ihren spezifischen Bedürfnissen an. Und mit Notion KI hilft Ihnen die App sogar beim Schreiben, Brainstormen und Strukturieren von Inhalten – im Grunde genommen ein zusätzliches Gehirn, wenn Ihr eigenes von zu vielen geöffneten Registerkarten überlastet ist.

Features von Notion

Notion passt sich Ihrem Workflow an, nicht umgekehrt. Hier ist eine kurze Übersicht darüber, wie die Features von Notion Ihnen helfen können:

1. Block-basiertes System für ultimative benutzerdefinierte Anpassung

via Notion

Vergessen Sie starre Vorlagen – Notion bietet ein blockbasiertes System, bei dem alles modular aufgebaut ist.

Möchten Sie eine Liste mit zu erledigenden Aufgaben neben einem Wissens-Hub? Erledigt. Benötigen Sie Kanban-Boards, Datenbanken und eingebettete Videos von YouTube in einer Ansicht? Kein Problem.

Mit Notion können Sie Ihren Workspace genau so gestalten, wie Sie ihn benötigen, und er eignet sich perfekt für die Verwaltung von Teams, Workflows, die Erstellung von Inhalten und sogar für die persönliche Organisation.

2. Ein leistungsstarkes Tool für das Projektmanagement

Notion ist für mehr als nur Notizen gedacht – es dient auch als Tool für das Projektmanagement mit Features wie Kanban-Boards, Zeitleisten und Kalenderansichten. Verwenden Sie es, um Aufgaben zuzuweisen, Fristen festzulegen und Fortschritte zu verfolgen – alles an einem Ort.

3. Zusammenarbeit, die tatsächlich funktioniert

via Notion

Updates von Teams sind Teil desselben Ökosystems in Notion, da die Plattform eine Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht. Mitglieder eines Teams können freigegebene Aufgaben, Dokumente und Wikis bearbeiten, kommentieren und Änderungen nachverfolgen, ohne in endlosen Slack-Nachrichten zu ertrinken.

4. Notion KI für intelligente Automatisierung

via Notion

Notion AI schreibt Zusammenfassungen, generiert Aktionselemente und übersetzt sogar Inhalte. Stellen Sie sich vor, wie viel produktiver Sie sein können, wenn KI den Aufwand für Brainstorming und Entwürfe reduziert!

Notion arbeitet gut mit anderen zusammen. Von Google Kalender bis Zapier stellt es eine Verbindung zu anderen Apps her, um Zeitpläne zu synchronisieren, Arbeitsabläufe zu automatisieren und die Produktivität zu verbessern. Wenn Sie ein Allzweck-Tool benötigen, das sich nahtlos in Ihren bestehenden Workflow einfügt, ist Notion genau das Richtige für Sie.

Notion-Preise

Free

Plus : 10 $ pro Platz/Monat

Business : 15 $ pro Platz/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Milanote vs. Notion: Vergleich der Features

Die Herausforderung bei Workspaces besteht darin, dass Kreative, Designer und Projektmanager ein Tool benötigen, das so denkt wie sie. Fügt sich Milanote also besser in Ihre täglichen Workflows ein als Notion? Finden wir es heraus.

Feature Milanote Notion Benutzeroberfläche Freiform-Canvas mit Drag-and-Drop-Funktion für die visuelle Organisation Modulares, auf Blöcken basierendes System für strukturierte Workflows Aufgabenverwaltung Einfache Listen mit zu erledigenden Aufgaben, einfache Organisation des Workflows Kanban-Boards, Nachverfolgung des Fortschritts, Automatisierungen, Abhängigkeiten Zusammenarbeit Echtzeit-Zusammenarbeit mit freigegebenen Boards und Kommentaren Dokumentenorientierte Zusammenarbeit mit Bearbeitung in Echtzeit, Erwähnungen und Kommentaren KI-Fähigkeiten Es fehlen Features für KI Notion KI hilft bei der Erstellung von Zusammenfassungen, Elementen für Maßnahmen und Übersetzungen Integrationen Limitierte Integrationen von Drittanbietern Umfangreiche Integrationen mit Google Kalender, Slack, Zapier und mehr

Feature Nr. 1: Visuelles Brainstorming vs. strukturierte Organisation

Stellen Sie sich vor, Sie könnten alle Ideen, Referenzen und Assets auf ein riesiges Whiteboard werfen und sie dann verschieben, gruppieren und visuell miteinander verbinden. Das ist Milanote. Es eignet sich perfekt für Brainstorming-Sitzungen, Moodboards oder Mindmaps, bei denen Ideen auf natürliche Weise festgehalten werden, anstatt sie in eine starre, vorgefertigte Struktur zu zwängen.

Notion hingegen ist für eine strukturierte Organisation ausgelegt. Alles wird in Seiten, Unterseiten und Datenbanken gespeichert. Wenn Sie gerne Tabellen, Tags, Filter und Vorlagen erstellen, ist Notion Ihr bester Freund. Es kann jedoch übermäßig strukturiert wirken, wenn Sie nur Ideen auf eine Seite werfen und sie später organisieren möchten.

🏆 Gewinner: Milanote, für Kreative, die einen visuellen Workspace in Freiform benötigen

Feature Nr. 2: Aufgabenverwaltung für kreative Teams

Milanote und Notion verwalten Aufgaben auf sehr unterschiedliche Weise.

Notion bietet Kanban Boards, Nachverfolgung des Fortschritts und Funktionen zur Automatisierung. Wenn Sie einen Kalender für Inhalte führen oder die Softwareentwicklung verwalten, bietet Ihnen Notion mehr Kontrolle über Fristen, Abhängigkeiten und die Nachverfolgung des Fortschritts.

Milanote behält die Dinge im Blick. Die Arbeit funktioniert hervorragend, wenn Aufgaben Teil eines größeren kreativen Prozesses sind, wie z. B. die Gestaltung einer neuen Markenidentität, bei der sich alles im Laufe der Zeit visuell weiterentwickelt.

🏆 Gewinner: Notion, wenn Sie ein umfassendes Tool für das Projektmanagement mit detaillierter Nachverfolgung von Aufgaben benötigen

Feature Nr. 3: Zusammenarbeit und Feedback

Es ist oft mühsam, Feedback von Clients oder Teams zu erhalten, mit endlosen E-Mails, fehlplatzierten Kommentaren und Albträumen bei der Versionskontrolle.

Mit Milanote können Sie ein Board für Clients freigeben, Kommentare direkt zu visuellen Elementen hinzufügen und Änderungen nachverfolgen, ohne den Überblick zu verlieren. Das ist der Stoff, aus dem die Träume von Teams gemacht sind, die an Markenstrategien, Werbekampagnen oder UX-Design arbeiten.

Notion bietet großartige Tools für die Zusammenarbeit, ist aber hauptsächlich auf Dokumente ausgerichtet. Sie können Aufgaben zuweisen, Kommentare hinterlassen, Änderungen nachverfolgen und freigegebenes Wissen speichern, was es ideal für Teams macht, die Berichte, SOPs und Datenbanken verwalten. Wenn Sie jedoch an visuellen Projekten arbeiten, stößt Notion im Vergleich zu Milanote an seine Grenzen.

🏆 Gewinner: Es ist ein Unentschieden! Milanote für visuelle Zusammenarbeit in Echtzeit. Notion gewinnt für Teams, die viele Dokumente bearbeiten und eine zentralisierte Wissensdatenbank benötigen

Milanote ist unglaublich autark, bietet aber keine tiefgreifende Integration mit Apps von Drittanbietern. Dies könnte ein Limit darstellen, wenn Sie auf Google Kalender, Slack oder Tools zur Automatisierung wie Zapier angewiesen sind.

Notion ermöglicht die Automatisierung von Workflows durch die Integration mit Google Kalender, Slack, Trello und Zapier. Es handelt sich um ein vernetztes Ökosystem, das mehrere Apps in Ihrem Stack ersetzen kann.

🏆 Gewinner: Notion, für detailliertes Projektmanagement

Milanote vs. Notion auf Reddit

Es gibt keine bessere Möglichkeit, die Effizienz eines Tools zu testen, als positive und kritische Bewertungen direkt von den Benutzern zu hören. Reddit-Benutzer haben viel zu Milanote vs. Notion zu sagen, und die Debatte läuft in der Regel auf Kreativität vs. Struktur hinaus.

Milanote zieht in der Regel Designer, Autoren und visuelle Denker an, die das freie, an ein Moodboard erinnernde Layout lieben. Es eignet sich hervorragend für Brainstorming, die Organisation von Ideen und die Erstellung von Karten, ohne dass man sich eingeengt fühlt.

Ein Reddit-Benutzer gab seine Erfahrungen mit Milanote weiter und sagte

Milanote arbeitet so, wie wir denken. Im Gegensatz zu anderen tools kann ich instinktiv Verbindungen herstellen und Informationen organisieren.

Ein Reddit-Benutzer gab seine Erfahrungen mit Milanote weiter und sagte

Einige weisen jedoch auf die Limits bei der strukturierten Datenverarbeitung und auch bei den Preisstufen hin:

Vielleicht schlagen Sie ein Preismodell vor, das Sie für angemessen halten. Ich bin sicher, wenn genügend Leute eine ähnliche Nummer nennen, werden sie versuchen, eine Lösung zu finden.

Einige weisen jedoch auf die Limits bei der strukturierten Datenverarbeitung und auch bei den Preisstufen hin:

Die Flexibilität von Notion ist ein großer Anreiz für Benutzer, die ein Gleichgewicht zwischen Schreiben, Planen und Verwalten von Workflows benötigen. Viele Reddit-Benutzer schätzen die anpassbaren Vorlagen, die miteinander verbundenen Datenbanken und die Funktionen für die Zusammenarbeit.

Ein Reddit-Benutzer hob hervor, wie Notion es Ihnen ermöglicht, Ihren Workspace beliebig zu personalisieren:

Sie MÜSSEN es ästhetisch gestalten. Sobald ich meins niedlich gestaltet hatte, habe ich es tatsächlich jeden Tag benutzt.

Sie MÜSSEN es ästhetisch gestalten. Sobald ich meins niedlich gestaltet hatte, habe ich es tatsächlich jeden Tag benutzt.

Trotz seiner fortschrittlichen Features kann es vorkommen, dass Notion Benutzer bei Aufgaben und Nachverfolgungen nicht unterstützt:

Ein Reddit-Benutzer zitierte

Notion kann zum Beispiel ein hervorragender Projektmanager sein, ist aber kein guter Aufgabenmanager.

Notion kann zum Beispiel ein hervorragender Projektmanager sein, ist aber kein guter Aufgabenmanager.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Milanote und Notion

Milanote eignet sich hervorragend für visuelle Denker und die visuelle Darstellung Ihrer komplexesten Ideen. Notion wird aufgrund seiner intuitiven Benutzeroberfläche oft für die benutzerdefinierte Anpassung von Projekten bevorzugt. ClickUp ersetzt jedoch beide gleichzeitig.

Mit zunehmendem Fortschritt und zunehmender Skalierung werden Sie feststellen, dass fragmentierte Informationen in verschiedenen Tools Ihrer Produktivität schaden. Aus diesem Grund ist es nie ratsam, sich auf mehrere Tools zu verlassen.

ClickUp ist die "Alles-App für die Arbeit" – sie vereint Projektmanagement, Wissensorganisation und Zusammenarbeit in Echtzeit in einer KI-gestützten Plattform.

📮ClickUp Insight: Der ständige Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen beeinträchtigt die Produktivität Ihres Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch das Jonglieren mit verschiedenen Plattformen, das Verwalten von E-Mails und das Hin- und Herspringen zwischen Meetings verursacht werden. Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen beseitigen könnten? ClickUp vereint Ihre Workflows (und Chats) auf einer einzigen, optimierten Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben über Chats, Dokumente, Whiteboards und mehr – während KI-gestützte Features den Kontext in Verbindung halten, durchsuchbar und verwaltbar machen!

1. ClickUps One Up #1: ClickUp Whiteboards

Verwandeln Sie Brainstorming-Sitzungen in umsetzbare Aufgaben, ohne die Tools zu wechseln, indem Sie ClickUp Whiteboards verwenden

Nehmen wir zum Beispiel ClickUp Whiteboards. Im Gegensatz zu Milanote, wo Ideen oft isoliert bleiben und nicht mit der Ausführung verbunden sind, sind ClickUp Whiteboards vollständig in Ihre Aufgaben, Dokumente und Workflows integriert.

Auf diese Weise können Sie mit ClickUp Whiteboards mehr als nur Brainstorming betreiben – Sie können Ideen an einem Ort entwickeln, verfeinern und umsetzen. Notieren Sie Konzepte, verbinden Sie sie mit realen Aufgaben und weisen Sie Elemente direkt in Ihrem Workspace zu.

Da ClickUp einen zentralisierten und strukturierten Workspace bietet, müssen Sie nicht einmal auf andere Apps zurückgreifen, um Ihre Ideen zu speichern und zu organisieren. Sie können Dokumente einbetten, verknüpfte Aufgaben erstellen und sogar KI-gestützte Visualisierungen generieren, ohne Ihr Board zu verlassen.

Benötigen Sie einen schnellen Vorsprung? Mit ClickUp Whiteboards können Sie aus über 1000 Vorlagen für Whiteboards für die Planung von Projekten, die Zusammenarbeit im Team und die Erstellung von Strategiekarten auswählen.

2. ClickUps One Up #2: ClickUp Mindmaps

Visualisieren Sie komplexe, miteinander verbundene Ideen mithilfe von ClickUp Mindmaps

Setzen Sie Brainstorming schnell in die Tat um – mit ClickUp Mindmaps – keine zusätzlichen Schritte, keine fragmentierten Workflows. Wenn Sie komplexe, miteinander verbundene Ideen auf Karten darstellen, können Sie jeden Knoten in eine nachverfolgbare Aufgabe umwandeln und diese dem richtigen Teammitglied zuweisen.

Mindmaps sind ideal, um Diagramme für Projekte zu erstellen, Strategien für Inhalte zu skizzieren, Teams zu organisieren und sogar Abhängigkeiten zwischen verbundenen Aufgaben zu visualisieren.

Während ClickUp Whiteboards offen und kollaborativ sind und sich ideal für Freiformdiskussionen und die Visualisierung von Workflows eignen, sind Mindmaps strukturiert und hierarchisch aufgebaut und eignen sich perfekt, um Ideen systematisch zu gliedern.

💡 Profi-Tipp: Mit der Option "Re-Layout" werden ungeordnete Mindmaps automatisch in strukturierte Workflows umgewandelt, sodass sich Prioritäten leicht nachverfolgen und die Ausführung erleichtern lassen.

3. ClickUps One Up #3: ClickUp Dokumente und ClickUp Brain

Mit ClickUp Docs können Sie mühelos gemeinsam an Dokumenten arbeiten und diese verwalten

Für diejenigen, die sich bei der Dokumentation auf Notion verlassen, bietet ClickUp Docs eine intelligentere Alternative.

ClickUp-Dokumente beseitigen das häufige Problem, dass Informationen nicht auffindbar sind, indem sie es Benutzern ermöglichen, Dokumente direkt mit Aufgaben zu verbinden, Elemente für Aktionen einzubetten und sogar eine KI-gestützte Suche zu verwenden, um die richtigen Informationen sofort zu finden.

Stellen Sie ClickUp Brain jede Frage, und es wird durch die Analyse vorhandener Informationen aus Ihrem Workspace Erkenntnisse liefern

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Ihre Marke neu gestalten, lassen Sie sich nicht durch verstreute Dokumente aufhalten. Die Vorlage für die Wissensdatenbank von ClickUp fasst alle Markenrichtlinien, FAQs und Ressourcen an einem Ort zusammen, sodass alle vom ersten Tag an auf derselben Seite bleiben.

Aber ClickUp AI ist nicht nur für seine Suchfähigkeiten bekannt – ClickUp Brain trägt auch wesentlich zum kreativen Prozess bei.

Stellen Sie sich ein Designteam vor, das eine Markenauffrischung plant. In Milanote könnten sie ein visuell inspirierendes Board mit Farbpaletten, Typografie und Referenzen erstellen.

Aber was dann? Jemand muss diese Ideen manuell in einen Plan für das Projekt umsetzen. Notion könnte bei der strukturierten Dokumentation von Projekten helfen, aber es ist immer noch auf manuelle Eingaben angewiesen, um Ideen mit tatsächlichen Aufgaben zu verbinden.

Aber ClickUp Brain automatisiert den gesamten Prozess:

Es generiert automatisch Aufgaben, weist Eigentümer zu und legt Fristen durch einfache Eingabeaufforderungen fest

Es schlägt Verbesserungen an Inhalten vor, fasst Feedback zusammen und erstellt ausgefeilte Entwürfe

Schließlich werden Erkenntnisse aus früheren Untersuchungen gesammelt, Wettbewerbsvergleiche erstellt und Vorschläge zur Optimierung der Position gemacht

Fassen Sie Schlüssel-Updates aus Kommentaren, Statusänderungen, neuen Unteraufgaben und wichtigen Updates zu Projekten mit ClickUp Brain schnell zusammen

4. ClickUps One Up #4: ClickUp Notepad

Verwandeln Sie Notizen mit ClickUp Notepad in umsetzbare Aufgaben mit Briefings, Fristen und Prioritäten

Dann gibt es noch ClickUp Notepad, ein einfaches, aber leistungsstarkes tool, mit dem Sie Ihre Gedanken und To-dos schnell notieren können.

Im Gegensatz zu eigenständigen Apps für Notizen lässt sich diese direkt in die Aufgabenverwaltung integrieren. Das bedeutet, dass Benutzer eine kurze Notiz in Sekundenschnelle in eine vollständige Aufgabe mit Fristen und Mitarbeitern umwandeln können.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie in unübersichtlichen Notizen ertrinken, kann es hilfreich sein, zu lernen, wie man KI beim Notieren einsetzt, um sofort eine visuelle Organisation, intelligente Zusammenfassungen und keine Details mehr zu verpassen.

5. ClickUps One Up #5: ClickUp Aufgaben

Mit ClickUp Views können Sie den Workload Ihres Teams visualisieren, Limits für die Kapazität festlegen und Ressourcen effizient zuweisen

Apropos Aufgabenverwaltung: ClickUp übertrifft Notion mit seinen speziellen Ansichten für Aufgaben.

Während Benutzer bei Notion ihre Aufgaben-Datenbanken manuell erstellen müssen, können ClickUp Aufgaben sofort in Kanban-, Listen-, Gantt- und Kalender-Ansichten visualisiert werden, sodass Teams ohne zusätzliche Zeit für das Setup und ohne Aufwand zwischen verschiedenen Perspektiven wechseln können.

6. ClickUp's One Up #6: ClickUp AI Notetaker

Meetings sofort mit KI transkribieren mit ClickUp AI Notetaker

Notion und Milanote eignen sich hervorragend für die Dokumentation, aber wenn es um Meetings geht, ist ClickUp AI Notetaker unübertroffen.

Wenn Sie den ganzen Tag von einem Anruf zum nächsten hetzen, kennen Sie das Gefühl von Verwirrung, verlorenen Details und E-Mails, die nachgefasst werden müssen und mehr Zeit in Anspruch nehmen als das Meeting selbst. Vielleicht haben Sie schon andere Tools ausprobiert, aber die sind oft unzureichend.

Im Gegensatz zu Tools wie Otter.ai und Fireflies zeichnet ClickUp AI Notetaker nicht nur Ihre Meetings auf, sondern stellt eine Verbindung zwischen Ihren Notizen und dem Rest Ihrer Arbeit her.

Mit der integrierten KI können Sie Transkripte durchsuchen, Elemente extrahieren und diese direkt mit Projekten synchronisieren, sodass Ihr Team ohne zusätzlichen Aufwand auf dem Laufenden bleibt. Holen Sie sich:

Automatische Transkriptionen und Zusammenfassungen

Sofortige Erstellung von Aufgaben

Nahtlose Integration in Dokumente

Und das Beste daran ist, dass Sie nicht zwischen verschiedenen Apps wechseln müssen – ClickUp lässt sich in Zoom, Google Meet und Microsoft Teams integrieren, sodass Sie Notizen, Aufgaben und Diskussionen zu Meetings in einem zentralen Workspace speichern können.

📮 ClickUp Insight: 37 % der Arbeitnehmer senden Notizen oder Protokolle von Meetings zur Nachverfolgung von Elementen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können Schlüsselinformationen, die Sie benötigen, in Chats, E-Mails oder Tabellenkalkulationen untergehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben für alle Ihre Aufgaben, Chats und Dokumente umwandeln und so sicherstellen, dass nichts übersehen wird.

Ideen brauchen mehr als eine Notion – ClickUp macht sie wahr

Wir haben uns eingehend mit der visuellen Kreativität von Milanote und der strukturierten Organisation von Notion befasst, aber wenn es darum geht, beides nahtlos miteinander zu verbinden, ist ClickUp am besten geeignet.

ClickUp kombiniert Whiteboards für Brainstorming, Mindmaps für strategische Planung, Dokumente, um Wissen freizugeben, und KI-gestützte Automatisierung, um Ideen zum Leben zu erwecken – alles auf einer einzigen Plattform.

ClickUp bietet tools zur Visualisierung Ihrer Prozesse, Ziele usw. Es ist der Höhepunkt der Zusammenarbeit und hat sich in dieser Hinsicht verbessert, insbesondere durch die neue Ansicht "Whiteboard".

ClickUp bietet tools zur Visualisierung Ihrer Prozesse, Ziele usw. Es ist der Gipfel der kollaborativen Arbeit und hat sich in dieser Hinsicht weiter verbessert, insbesondere durch die neue Ansicht "Whiteboard".

Warum zwischen mehreren Tools wechseln? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und erleben Sie eine intelligentere Art der Arbeit!