die 10 besten Callcenter-CRM-Softwares für einen optimierten Kundensupport

Da 86 % der Käufer bereit sind, für ein großartiges Kundenerlebnis mehr zu bezahlen, steht viel auf dem Spiel.

Die Auswahl der besten Callcenter-CRM-Software ist entscheidend, um außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten und relevant zu bleiben.

Wir haben die Vorarbeit für Sie erledigt – hier ist eine Liste der 10 besten Customer Relationship Management (CRM)-Software, die in Callcentern eingesetzt wird. Diese Contact-Center-Softwarelösungen helfen Callcentern, Workflows zu optimieren und ein Kundensupport-Team nahtlos zu skalieren.

Ob Sie sich für eine umfassende, kostenpflichtige Option oder ein kostenloses CRM entscheiden – diese tools sind darauf ausgelegt, Ihnen zu außergewöhnlichen Ergebnissen zu verhelfen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die beste CRM-Callcenter-Software und ihre Anwendungsfälle! : Am besten für optimierte Callcenter-CRM-Lösungen ClickUp: Am besten für optimierte Callcenter-CRM-Lösungen Zendesk Talk: Beste Cloud-basierte CRM-Lösung RingCentral Contact Center: Bestes All-in-One-Kommunikationssystem Freshdesk Contact Center: Am besten für Support-Tickets Aircall: Beste Plattform für Kundenkommunikation und -bindung Five9: Bester Anbieter von Call- und Contact-Center-as-a-Service (CCaaS) *dialpad: Beste KI-gestützte Plattform für die Kundenkommunikation Convoso: Die beste Outbound-Callcenter-Lösung zur Steigerung von Umsatz und Effizienz Bitrix24: Am besten für die Optimierung von Kundeninteraktionen in der Cloud geeignet HubSpot CRM: Am besten für kostenlose grundlegende CRM-Funktionen geeignet

Worauf sollten Sie bei Callcenter-CRM-Software achten?

Die Auswahl der richtigen CRM-Software für Kontaktzentren ist wichtiger denn je. Bei so vielen verfügbaren Optionen ist es unerlässlich, Ihre Bedürfnisse sorgfältig zu bewerten.

Hier sind die Schlüsselkriterien, die Sie bei der Auswahl des besten CRM für Ihr Geschäft berücksichtigen sollten:

Features für das Anrufmanagement : Achten Sie auf Anrufweiterleitung, Warteschlangenverwaltung, Sprachdialogsystem und Click-to-Call, um die Wartezeiten für Kunden zu verkürzen

Benutzerfreundlichkeit : Wählen Sie ein CRM mit einer intuitiven, einheitlichen Benutzeroberfläche, um Systemwechsel zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern

Self-Service-Optionen : Tools für den Support wie Wissensdatenbanken und interaktive FAQs, die Kunden dabei unterstützen, kleinere Probleme eigenständig zu lösen und so das Anrufvolumen zu reduzieren

Tools zur Optimierung der Belegschaft : Stellen Sie sicher, dass das CRM Features zur Personalverwaltung integriert, um die Verfügbarkeit, Leistung und Termintreue der Mitarbeiter nachverfolgen zu können

Skalierbarkeit : Wählen Sie eine Software, die mit Ihrem Geschäft wächst und sich an Veränderungen in Ihrem Kundenstamm, Ihren Servicekanälen und der Größe Ihres Teams anpasst

CRM-Integrationen : Stellen Sie eine Verbindung zwischen Kundendaten aus verschiedenen Abteilungen her und beseitigen Sie so Hindernisse für Mitarbeiter, die komplexe Prozesse verwalten

Analytik und Berichterstellung : Achten Sie auf Metriken wie Anrufvolumen, Wartezeiten und Kundenzufriedenheitswerte, um die Leistung zu überwachen und verbesserungswürdige Bereiche zu ermitteln

Compliance: Stellen Sie sicher, dass das CRM bei der Verarbeitung sensibler Informationen Datenschutzbestimmungen wie die DSGVO oder HIPAA einhält

Berücksichtigen Sie schließlich den Ruf des Anbieters und die allgemeine Servicequalität, die Features der KI, die Optionen zur Automatisierung, den Kundensupport und die Preisgestaltung. Ein gut durchdachter CRM-Prozess kann die Effizienz Ihres Kontaktzentrums steigern und das Gesamterlebnis für Agenten und Kunden verbessern.

🧠 Notiz: Callcenter-Mitarbeiter bearbeiten durchschnittlich 50 bis 100 Anrufe pro Tag, sodass es für sie von entscheidender Bedeutung ist, über CRM-Tools schnell auf Kundendaten zugreifen zu können.

Lesen Sie mehr: Wie der Kundensupport von ClickUp ClickUp nutzt

Die 10 besten Callcenter-CRM-Softwares

*wussten Sie schon? Kunden, die die besten Erfahrungen mit einer Marke machen, geben jährlich 140 % mehr aus als Kunden, die eine schlechte oder mittelmäßige Erfahrung machen. Deshalb ist die Wahl der richtigen Callcenter-Software mit CRM-Funktionen entscheidend für einen hervorragenden Kundenservice.

Hier sind unsere Top-Empfehlungen!

1. ClickUp (am besten für optimierte Callcenter-CRM-Lösungen)

Verwalten und verfolgen Sie alle Ihre Kundeninteraktionen mühelos an einem Ort mit ClickUp CRM

Bei Ihren Plänen zur Erweiterung Ihrer Callcenter ist eines klar: Ein großartiges Kundenerlebnis hängt von den richtigen tools ab. Um Abfragen von Kunden schneller und effizienter zu lösen, benötigen Sie eine leistungsstarke CRM-Software, die bei der nahtlosen Verwaltung von Interaktionen hilft.

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, kombiniert CRM, Team-Workspace, Kundenservice-Abläufe und Schreibtisch-Features. Sie wurde entwickelt, um Support-Teams dabei zu unterstützen, organisiert und reaktionsschnell zu bleiben.

Lassen Sie uns die Arbeit von ClickUp CRM genauer betrachten.

Das CRM in ClickUp konsolidiert Kundentickets, Interaktionen und Details an einem Ort und sorgt so für einen reibungslosen, effizienten Support-Prozess. Es handelt sich um ein Business-Tool, das Ihrem Team alles zur Verfügung stellt, was es benötigt.

Sie können Konten, Verkaufspipelines und Tickets in Formaten wie Listen, Boards und Tabellen anzeigen. Manager können sowohl eine allgemeine Übersicht als auch detaillierte Informationen zu aktiven Tickets anzeigen.

Ansicht des Kundenlebenszyklus im Detail und Übersicht über die Lösung von Abfragen mit ClickUp Dashboards

Mit ClickUp Dashboards können Sie Tickets priorisieren, indem Sie die Dringlichkeit, Wartezeit, Kundenzufriedenheit und die Metriken der Agentenleistung nachverfolgen. All diese Daten sind auf einem einzigen Dashboard sichtbar, ohne dass manuelle Aktualisierungen erforderlich sind.

Richten Sie Ihr Dashboard ein, geben Sie Ihre Ziele ein und schon sind Sie bereit.

Wählen Sie aus über 100 Automatisierungen in ClickUp, um Workflows, Aufgaben, Übergaben von Projekten und vieles mehr zu vereinfachen

Mit ClickUp Automatisierungen können Sie sich wiederholende Aufgaben vereinfachen. Zum Beispiel können Sie Aufgaben automatisch auf der Grundlage bestimmter Kriterien zuweisen oder E-Mails als Antwort versenden, wenn ein Kunde einen Fehlerbericht einreicht.

ClickUp bietet über 1.000 Integrationen mit tools wie Zendesk, Intercom und SupportBee. Diese Integrationen ermöglichen die Automatisierung von Workflows und die Übertragung von Daten zwischen Ihrem CRM und anderen Apps in Ihrem Tech-Stack.

Erstellen Sie mit der ClickUp- und Intercom-Integration automatisch Aufgaben

ClickUp Brain, die in die Plattform integrierte KI, hilft Ihrem Callcenter-Team, Kundeninteraktionen effizienter zu bearbeiten.

Mit diesem neuronalen Netzwerk können Ihre Mitarbeiter schnell Antworten auf Support-Tickets, E-Mails von Kunden und Anfragen von anderen Plattformen generieren.

Sparen Sie Zeit bei der Erstellung von Antworten, stellen Sie einheitliche Kommunikationsstandards sicher und steigern Sie die Kundenzufriedenheit mit ClickUp AI

Der KI-Wissensmanager ruft schnell Antworten aus Ihrer Datenbank ab, um häufige Abfragen von Kunden zu beantworten. Gleichzeitig unterstützt der KI-Writer die Agenten bei der Erstellung von E-Mails und Inhalten im richtigen Ton und Stil.

Sie müssen schnell loslegen? Verwenden Sie die Vorlagen der ClickUp-CRM-Software für Callcenter, um die Beziehungen zu Ihren Kunden effizienter zu verwalten.

Zum Beispiel enthält die Vorlage für ClickUp CRM alles, was Sie für die Nachverfolgung von Leads, Konten, Geschäften und Kontakten benötigen.

ClickUp Vorlage für CRM Nachverfolgung von Leads, Geschäften, Konten und Kundeninteraktionen an einem Ort mithilfe der Vorlage für ClickUp CRM

Durch die Verwendung der Vorlage für das Kundenbeziehungsmanagement können Sie außerdem:

Organisieren Sie alle Ihre Kundendaten an einem Ort, um den Zugriff zu erleichtern

Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, um Zeit für wichtigere Aktivitäten zu gewinnen

Verfolgen Sie die Schlüsselmetriken des Kundendienstes, um Bereiche mit Wachstumspotenzial zu erkennen

Gewinnen Sie Erkenntnisse aus Kundendaten, die eine bessere Entscheidungsfindung unterstützen

Mit ClickUp können Ihre Support-Teams für einen reibungsloseren, schnelleren und effektiveren Ablauf sorgen.

Die besten Features von ClickUp

Passen Sie Ihren ClickUp-Workspace mit flexiblen Ansichten an

Integrieren Sie E-Mails, um die Kommunikation zu fördern und Silos zu beseitigen

Greifen Sie von jedem Gerät und von überall auf ClickUp zu

Verwenden Sie Vorlagen für CRM, um Ihre Vertriebs-Workflows und -Ergebnisse zu organisieren

Erstellen Sie Verkaufsprognosen anhand von Verlaufsdaten, um Trends vorherzusagen

Limits von ClickUp

Anpassungsoptionen können für einige Benutzer überwältigend sein

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 9.900 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.300+ Bewertungen)

"Unser Team ist sehr zufrieden mit ClickUp, weil es auf der Plattform alles findet, was es braucht, um seine Arbeit zu erledigen, und weil es im Vergleich zu anderen tools extrem einfach zu bedienen ist."

"Unser Team ist sehr zufrieden mit ClickUp, weil es auf der Plattform alles findet, was es für seine Arbeit braucht, und weil sie im Vergleich zu anderen tools extrem einfach zu bedienen ist."

Lesen Sie mehr: Wie der Kundensupport von ClickUp ClickUp nutzt

2. Zendesk Talk (Beste Cloud-basierte CRM-Lösung)

über Zendesk Talk

Zendesk Talk ist eine in die Zendesk Support-Plattform integrierte, cloudbasierte CRM-Lösung. Sie ermöglicht es Teams, Telefonanrufe neben anderen Supportkanälen zu verwalten. Um loszulegen, sollten Sie die Verfügbarkeit von Nummern bestätigen, die behördlichen Richtlinien befolgen, die damit verbundenen Kosten verstehen und Ihr Netzwerk und Ihre Hardware für eine optimale Leistung vorbereiten.

Sobald Sie Talk aktiviert und die Einstellungen konfiguriert haben, kann Ihr Team sofort mit dem Tätigen und Empfangen von Anrufen beginnen. Zendesk Talk lässt sich nahtlos in verschiedene Softwareplattformen integrieren und ermöglicht es Unternehmen, einen einheitlichen Support über mehrere Kanäle hinweg anzubieten.

Die besten Features von Zendesk Talk

Integrieren Sie Sprach-, E-Mail- und Text-Kanäle in einer einzigen Plattform

Automatisierung von Anrufweiterleitung, Antworten und Transkription mit KI-gestützten Tools

Personalisieren Sie Kundeninteraktionen mit umfassenden Kundenprofilen

Sammeln Sie Kundeninformationen und leiten Sie Anrufe effektiv über das IVR-System weiter

Nachverfolgung von Anrufvorgängen und Gewinnung umsetzbarer Erkenntnisse durch Echtzeit-Analysen

Limits von Zendesk Talk

Benötigt zusätzliche Add-Ons, um auf bestimmte Features zugreifen zu können

Die Kosten können für kleinere Teams eine Herausforderung darstellen

Zendesk Talk-Preise

Support-Team : 25 $/Monat pro Agent

Suite Team : 69 $/Monat pro Agent

Suite Professional: 149 $/Monat pro Agent

Suite Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Zendesk Talk

G2 : 4, 3/5 (6.900+ Bewertungen)

Capterra: 4, 9/5 (4.000+ Bewertungen)

Lesen Sie auch: Beispiele für die beste CRM-Software und ihre Anwendungsfälle zur Steigerung der Produktivität

über RingCentral Contact Center

RingCentral Contact Center vereint Videoanrufe, Messaging und Telefondienste für Callcenter mit eingehenden Anrufen in einer einheitlichen Plattform. Es lässt sich nahtlos in tools wie Slack und Microsoft Teams integrieren und ist somit eine flexible Option für Callcenter.

Die Plattform bietet detaillierte Analysen zur Nachverfolgung der Leistung und Servicequalität von Callcentern, der Aktivitäten der Benutzer und der Interaktion. Diese Erkenntnisse helfen Teams, Probleme zu identifizieren und Prozesse zu verbessern.

Für Callcenter bietet RingCentral wichtige Features wie die automatische Verteilung von Anrufen, interaktive Sprachdialogsysteme (IVR) und erweiterte Analysen, um die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Erstellen Sie Transkripte und Bildunterschriften für detaillierte Zusammenfassungen nach dem Meeting

Zugriff auf Meetings über Desktop, mobile Browser oder die App

Arbeiten Sie in Echtzeit mit interaktiven Whiteboards und freigegebenen Notizen zusammen

Verwenden Sie Host-Steuerelemente, Warteräume und End-to-End-Verschlüsselung für sichere Meetings

Zeitaufwändiges Setup der Telefonanwendung

Langsamere Integrationsgeschwindigkeiten bei der Synchronisierung mit Salesforce

RingCX : 69 $/Monat pro Agent

RingCentral Contact Center Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

G2 : 4, 0/5 (140+ Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (über 200 Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Callcenter-Mitarbeiter können im Durchschnitt über 6 Minuten pro Kundenanruf aufwenden, einschließlich der Zeit, die sie mit der Suche nach Kundendaten verbringen. Mit einem integrierten CRM-System könnte diese Zeit drastisch verkürzt werden, was zu schnelleren Lösungen und zufriedeneren Kunden führt!

über Freshdesk Contact Center

Freshdesk Contact Center unterstützt Callcenter dabei, einen nahtlosen, personalisierten Service zu bieten, und priorisiert den Kundensupport und das Ticketing mit robusten Features. Die Wissensdatenbank ermöglicht es Teams, Informationen effizient zu speichern, darauf zuzugreifen und freizugeben, wodurch die Lösung von Abfragen der Kunden vereinfacht wird.

Die Artikel sind zur einfachen Organisation und für einen schnellen Zugriff in Ordnern gruppiert. Die Sichtbarkeit der Ordner kann für Plattformen wie Web-Widgets oder mobile Apps benutzerdefiniert werden, um sicherzustellen, dass die richtigen Benutzer die relevanten Inhalte sehen.

Darüber hinaus verbessern Meta-Beschreibungen für externe Ordner die Leistung von Suchmaschinen und machen Inhalte leichter zugänglich.

Erstellen Sie mehrsprachige Wissensdatenbanken, um verschiedene Kundengruppen zu bedienen

Exportieren Sie Lösungsartikel in großen Mengen und aktualisieren Sie sie mithilfe der Freshdesk API

Verbinden Sie sich mit Kunden über E-Mail, Telefon, Live-Chat und soziale Medien von einer einzigen Plattform aus

Automatisierung von Routineaufgaben und Beantwortung von FAQs mit integrierten KI-Tools

Die begrenzte Verfeinerung in der Analytik, die es schwieriger macht, das Feedback zu Lösungen zu überwachen, wird angegangen

Verwalten Sie eine langsamere Leistung bei der Bearbeitung mehrerer Tickets oder bei der Bearbeitung großer Dokumente

Free

Wachstum : 18 $/Benutzer pro Monat

Pro : 59 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: 95 $/Benutzer pro Monat

G2 : 4, 1/5 (140+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 3.300 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Freshdesk sagen

"Es ist einfach und benutzerfreundlich. Man kann es auf jedem PC oder Mobilgerät verwenden. Es ist günstiger als andere Anbieter und es gibt praktisch keine Ausfallzeiten. Die Qualität der Anrufe ist hervorragend."

"Es ist einfach und benutzerfreundlich. Man kann es auf jedem PC oder Mobilgerät verwenden. Es ist günstiger als andere Anbieter und es gibt praktisch keine Ausfallzeiten. Die Qualität der Anrufe ist hervorragend."

Lesen Sie mehr: Wie Sie die Etikette Ihres Kundendienstes verbessern können

5. Aircall (Beste Plattform für Kundenkommunikation und -bindung)

über Aircall

Aircall ist ein Cloud-basiertes Telefonsystem, das für kleine und mittlere Geschäfte entwickelt wurde. Es bietet eine robuste Kommunikationsplattform und ist eine ausgezeichnete Wahl für Kundenservice-, Vertriebs- und IT-Teams, die ein zuverlässiges und benutzerfreundliches CRM benötigen. Die Plattform lässt sich nahtlos in beliebte Helpdesk- und Produktivitätstools integrieren und unterstützt sowohl eingehende als auch ausgehende Anrufe.

Die Plattform ist für Callcenter aufgrund ihrer einfachen Benutzeroberfläche und der fortschrittlichen Features für das Anrufmanagement attraktiv. Trotz Kritik an der Preisgestaltung überwiegen die starke Leistung und Funktionalität oft diese Bedenken.

Die besten Features von Aircall

Veranstalten Sie Live-Konferenzen mit bis zu fünf Teilnehmern

Leiten Sie Anrufe direkt an bestimmte Agenten oder Teams weiter, um Probleme schneller zu lösen

Senden und empfangen Sie SMS und MMS, um Clients zu bedienen, die Textkommunikation bevorzugen

Bieten Sie Warteschleifen und Rückrufoptionen an, um die Wartezeit zu verkürzen und die Kundenzufriedenheit zu verbessern

Wechseln Sie zwischen parallelen Anrufen oder bearbeiten Sie mehrere Anrufe gleichzeitig

Aircall-Limits

Gelegentliche Probleme mit der Anrufqualität, wie abgebrochene Anrufe und Latenz, insbesondere bei mobilen Apps

Unterbrechungen durch Pop-up-Benachrichtigungen während Anrufen

Aircall-Preise

Essentials : 40 $/Lizenz

Professionell : 70 $/Lizenz

Benutzerdefiniert : Preis auf Anfrage

Aircall Add-On : 9 $/Lizenz

Aircall Analytics + Add-On: 15 $/Lizenz

Bewertungen und Rezensionen zu Aircall

G2 : 4, 3/5 (über 1.100 Bewertungen)

Capterra: 4, 2/5 (400+ Bewertungen)

über Five9

Bieten Sie außergewöhnliche Kundenerlebnisse mit Five9, einer Cloud-basierten CCaaS-Plattform, die die Omnichannel-Kommunikation über Sprache, SMS, E-Mail, Chat und Social Messaging unterstützt.

Five9 bietet fortschrittliche WEM-Tools (Workforce Engagement Management) für eine effiziente Personalbesetzung, Echtzeitüberwachung und genaue Planung. Die KI-gestützten Features, darunter virtuelle Agenten, Echtzeit-Transkription und Anrufzusammenfassung, steigern die Produktivität und beschleunigen die Problemlösung.

Die fünf besten Features von Five9

Verwalten Sie Sprach-, SMS-, E-Mail-, Chat- und Social-Media-Nachrichten auf einer einzigen Plattform

Nutzen Sie das Workforce Engagement Management (WEM) für Prognosen, Planung und Echtzeit-Überwachung

Optimieren Sie die Personalbesetzung mit Intraday-Management und fähigkeitsbasierter Zuordnung von Aufgaben

Nutzen Sie Features der künstlichen Intelligenz wie virtuelle Agenten, Echtzeit-Transkription und Anrufzusammenfassungen

Five9-Limits

Gelegentliche Ladeverzögerungen und Einfrierprobleme

Probleme mit abgebrochenen Anrufen, Fehlern bei der Anmeldung und unerwarteten Verbindungsabbrüchen

Five9-Preise

Digital : 119 $/Monat (36-Monats-Vertrag mit einfachen monatlichen Zahlungen)

Core : 119 $/Monat (36-Monats-Vertrag mit einfachen monatlichen Zahlungen)

Premium, Optimum & Ultimate: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Five9

G2 : 4, 0/5 (450+ Bewertungen)

Capterra: 4, 2/5 (465+ Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Five9 sagen

"Insgesamt benutze ich Five9 sehr gerne, es ist größtenteils effektiv und die Navigation ist ziemlich einfach, wenn man sich erst einmal an das System gewöhnt hat. Manchmal gibt es Probleme mit dem Login, aber ich würde die Software trotzdem jedem empfehlen, der sich für den Kauf interessiert."

"Insgesamt benutze ich Five9 sehr gerne, es ist größtenteils effektiv und die Navigation ist ziemlich einfach, wenn man sich erst einmal an das System gewöhnt hat. Manchmal gibt es Probleme mit dem Login, aber ich würde die Software trotzdem jedem empfehlen, der sich für den Kauf interessiert."

7. Dialpad (Beste KI-gestützte Plattform für Kundenkommunikation)

über Dialpad

Dialpad wurde für moderne Callcenter entwickelt und ist eine robuste Callcenter-CRM-Software, die fortschrittliche KI-Funktionen mit einer einheitlichen Kommunikationsplattform verbindet, um den Verkauf, den Support und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern.

Die KI-gestützten Features, wie Echtzeit-Transkription, Live-Coaching und automatisierte Notizen, eliminieren sich wiederholende Aufgaben und optimieren Workflows.

Die besten Features von Dialpad

KI-Transkriptionen in Echtzeit für sofortige Notizen und Nachverfolgung von Anrufen erstellen

Nahtlose Integration in CRM- und Produktivitätstools zur Vereinfachung von Workflows

Erstellen Sie benutzerdefinierte Leitfäden, um die Leistung Ihres Teams zu steigern und die Ergebnisse Ihrer Anrufe zu verbessern

Dialpad-Limits

Gelegentliche Fehler bei der Transkription komplexer Terminologien

Die Audioqualität kann von der Netzwerkstabilität abhängen

Dialpad-Preise

Essentials : 95 $/Benutzer pro Monat

Fortgeschritten : 135 $/Benutzer pro Monat

Premium: 170 $/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Dialpad

G2 : 4. 4/5 (4.400+ Bewertungen)

Capterra: 4, 2/5 (530+ Bewertungen)

Lesen Sie auch: Beispiele für die beste CRM-Software und ihre Anwendungsfälle

8. Convoso (beste Lösung für ausgehende Anrufe im Callcenter zur Steigerung von Umsatz und Effizienz)

über Convoso

Wenn Sie die Lead-Generierung und -Konvertierung optimieren möchten, sollten Sie Convoso ausprobieren. Diese Cloud-basierte Contact-Center-Plattform bietet tools wie Predictive, Power und Preview Dialing, Zwei-Wege-Text, ausgehende E-Mails, Voicemail-Drops und dynamische IVR, um Leads über mehrere Kanäle hinweg zu erreichen.

Der Predictive Dialer optimiert die Verfügbarkeit der Agenten für ein maximales Anrufvolumen, während das dynamische IVR die Kundeninteraktionen automatisiert und automatisierte Antworten mit menschlicher Unterstützung kombiniert, um ein reibungsloses und effizientes Erlebnis zu gewährleisten.

Die besten Features von Convoso

Gewährleisten Sie einen reibungslosen Ablauf bei Weiterleitungen, manuellem Wählen und der Warteschlange für eingehende Rückrufe

Erhalten Sie anpassbare Dashboards für eine detaillierte, personalisierte Berichterstellung

Steigern Sie die Kontaktquote und Effizienz mit dem Predictive Dialer

Aktivieren Sie Textnachrichten in beide Richtungen, ausgehende E-Mails und Voicemail-Drops für eine größere Reichweite

Convoso-Limits

Aktualisierungen können zu Störungen führen, die sich auf die Systemleistung auswirken

Komplexe Konfigurationen sind entweder eingeschränkt oder nicht möglich

Convoso-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Convoso-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : 4, 5/5 (200+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 300 Bewertungen)

Das sagen Benutzer aus der Praxis über Convoso

"Mir gefällt die benutzerfreundliche Oberfläche, convoso war einfach und leicht zu navigieren. Mir gefällt auch, wie verschiedene Daten wie meine Konversionsrate angezeigt wurden, was mich auf dem Laufenden hielt."

"Mir gefällt die benutzerfreundliche Oberfläche, convoso war einfach und leicht zu navigieren. Mir gefällt auch, wie es verschiedene Daten wie meine Konversionsrate anzeigte, was mich auf dem Laufenden hielt."

9. Bitrix24 (am besten geeignet für die Optimierung von Cloud-basierten Kundeninteraktionen)

via Bitrix24

Suchen Sie nach einer All-in-One-Lösung? Bitrix24 kombiniert CRM- und Geschäftsverwaltungstools mit KI-gesteuerten Features, um Abläufe zu optimieren. Mit über 35 anpassbaren Tools verwaltet es Kommunikation, Zusammenarbeit, Vertrieb und Projektmanagement, sodass nicht mehr mehrere Systeme benötigt werden.

Die Plattform vereinfacht die Datenmigration, lässt sich in vorhandene Apps integrieren und enthält CoPilot, einen kostenlosen KI-Assistenten, der Routineaufgaben automatisiert und die Produktivität steigert.

Die besten Features von Bitrix24

Richten Sie ein virtuelles Büro für eine nahtlose Zusammenarbeit aus der Ferne ein

Nutzen Sie ein robustes CRM mit Automatisierung des Marketings und Kundensupport

Nutzen Sie Telefonie und Live-Chat für effiziente Interaktionen mit Clients

Erstellen Sie Websites und Online-Shops mit einem intuitiven Builder mit Vorlagen

Integrieren Sie Tools wie Zoom, Dropbox und QuickBooks für einen vernetzten Workflow

Automatisierung von Routineaufgaben und Steigerung der Produktivität mit CoPilot

Limits von Bitrix24

Eine überladene, nicht intuitive Benutzeroberfläche erschwert neuen Benutzern die Navigation

Komplexe tools zur Berichterstellung erschweren die Datenanalyse und Entscheidungsfindung

Limitierte Funktionen in der mobilen App reduzieren die Benutzerfreundlichkeit

Bitrix24-Preise

Grundlegend : 23,20 $/Monat pro 5 Benutzer

*standard: 58,18 $/Monat pro 50 Benutzer

Professionell : 116,48 $/Monat pro 100 Benutzer

Enterprise: 233,07 $/Monat pro 250 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Bitrix24

G2 : 4, 1/5 (540+ Bewertungen)

Capterra: 4, 2/5 (920+ Bewertungen)

10. HubSpot CRM (am besten für kostenlose Kernfunktionen des CRM)

über HubSpot CRM

HubSpot bietet eine All-in-One-Plattform mit tools für CRM, Vertrieb, Automatisierung des Marketings und Kundenservice. Die CRM-Suite unterstützt Unternehmen bei der effizienten Verwaltung von Kundenbeziehungen mit Features wie organisierten Kundendaten, Nachverfolgung der Kommunikation und verbesserter Zusammenarbeit im Team.

HubSpot CRM bietet Nachverfolgung von Verkäufen, Verwaltung des Kundensupports und automatisierte Workflows in einem benutzerfreundlichen System. Durch die Integration von Interaktionen über verschiedene Kanäle hinweg ermöglicht es einen zeitnahen, personalisierten Support. Benutzerdefinierte Dashboards zeigen Echtzeitdaten an und halten Ihr Team auf dem Laufenden.

Die besten Features von HubSpot CRM

Verwalten Sie Vertrieb und Marketing mit integrierten Tools zur Lead-Generierung

Verbessern Sie den Kundenservice mithilfe von Ticketsystemen, Live-Chat und Feedback-Tools

Nachverfolgung von Interaktionen, Verkäufen und Kampagnen mit fortschrittlichen Analysen

Automatisierung von Aufgaben zur Optimierung von Prozessen und zur Zeitersparnis

Limits von HubSpot CRM

Hohe Kosten für Marketing-Add-Ons können für kleine Unternehmen ein Hindernis darstellen

Es fehlt an visueller Attraktivität in der Benutzeroberfläche, was sich auf die Benutzer auswirkt

Limitierte API-Abdeckung und Funktionen für Integrationen

HubSpot CRM-Preise

Free

Starter Customer Platform: 20 $/Monat pro Benutzer

Professionelle Kundenplattform : 1.170 $/Monat für 5 Benutzer

enterprise Customer Platform*: 4.300 $/Monat pro 7 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot CRM

G2 : 4, 4/5 (12.200+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (4.200+ Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über HubSpot sagen

"Wir haben HubSpot vor etwa 6 Monaten in unserem Unternehmen eingeführt. Für unsere Teams in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Service war es großartig, einen Ort zu haben, an dem sie ihre Daten zentralisieren können. Zuvor waren alle unsere Kontakte auf Google Mail, unsere Website, zufällige Tabellenkalkulationen und Haftnotizen verteilt ... ja, wir brauchten das."

"Wir haben HubSpot vor etwa 6 Monaten in unserem Unternehmen eingeführt. Für unsere Teams in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Service war es großartig, einen zentralen Ort für die Daten zu haben. Zuvor waren alle unsere Kontakte auf Google Mail, unsere Website, zufällige Tabellenkalkulationen und Haftnotizen verteilt ... ja, wir brauchten das."

💡 Profi-Tipp: Beginnen Sie bei der Einrichtung eines CRM mit den Grundlagen. Konzentrieren Sie sich auf die Schlüssel-Features, die Ihre Ziele unterstützen, und führen Sie diese schrittweise ein. Bieten Sie umfassende Schulungen an, damit Ihr Team das System vollständig annehmen und sein volles Potenzial ausschöpfen kann.

Starten Sie mit einer CRM-Software für Callcenter

In einem Callcenter ist es selten möglich, sich ununterbrochen auf Aufgaben des Client-Managements zu konzentrieren. Herkömmliche CRM-Systeme erfordern oft zeitaufwändige Schritte, um auf wichtige Daten zuzugreifen.

Mit der richtigen Callcenter- und CRM-Integration befindet sich alles, von Kundenanfragen bis hin zur Zusammenarbeit im Team, an einem Ort. So lassen sich wichtige Informationen leicht finden und sich wiederholende Aufgaben vermeiden.

Das CRM von ClickUp bietet leistungsstarke tools und Integrationen, die Ihnen bei der Einrichtung effizienter Prozesse helfen. Es ist eine Plattform für alles, was Sie brauchen, von Routineaufgaben bis hin zu komplexen Kundeninteraktionen.

Melden Sie sich noch heute für ein kostenloses Konto an und beginnen Sie mit der Organisation Ihrer Kundendaten!