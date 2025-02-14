So fügen Sie Voice-Over zu Google Slides hinzu

Ihre Google Slides-Präsentation ist fertig – alle Folien sehen professionell aus, die Inhalte sind auf den Punkt gebracht und die Grafiken sind ansprechend. Aber irgendetwas fehlt noch.

Während Sie Ihre Präsentation proben, klingt sie flach.

Live-Kommentare führen oft zu unangenehmen Pausen, Timing-Problemen und Stress bei der Präsentation in Echtzeit. Hintergrundgeräusche oder Gedankensprünge können ebenfalls schnell Ihre Botschaft beeinträchtigen.

Die Lösung? Ein vorab aufgezeichnetes Voice-Over. Es ist ansprechend, ermöglicht Ihnen die Feinabstimmung jedes Details, vermeidet schlechte Tonqualität oder Ablenkungen und sorgt für eine ausgefeilte Präsentation, die mit Ihren Folien im Flow ist. Außerdem verleiht es Ihrer Präsentation eine persönliche, professionelle Note, die statischer Text einfach nicht bieten kann. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie Voice-Over in Google Slides hinzufügen und Ihr Publikum von Anfang bis Ende begeistern können! Als Bonus stellen wir Ihnen ClickUp vor, mit dem Sie Ihre Präsentations-Workflows optimieren können.

Wie fügt man Voice-Over zu Google Slides hinzu?

Text und Bilder sind großartig, aber sie reichen nicht aus, um das Engagement zu steigern. Google Slides bietet eine große Auswahl an kostenlosen Vorlagen, mit denen Sie ansprechende Präsentationen erstellen können. Ein Voice-Over verleiht Ihrer Präsentation jedoch eine persönliche Note und erklärt Ihre Ideen auf anschauliche Weise. Es sorgt für mehr Persönlichkeit, macht komplexe Ideen leichter verständlich und verleiht Ihrer Präsentation einen professionellen Touch.

Das Hinzufügen von Voice-Over zu Google Slides bietet folgende Vorteile:

🎙️ Erklären Sie komplexe Konzepte mit verbalen Erläuterungen

⏳ Sparen Sie Zeit, indem Sie wiederholte Live-Kommentare vermeiden

🔊 Verbessern Sie die Barrierefreiheit für Zuschauer, die eine Audioführung bevorzugen

💡 Profi-Tipp: Achten Sie beim Entwerfen einer professionellen Voice-Over-Präsentation auf drei wesentliche Punkte: übersichtliches Design der Folien, prägnante Inhalte und erstklassige Audioqualität. Sie können auch KI-Tools für Präsentationen verwenden, um Ideen zu sammeln oder eine Präsentationsgliederung zu erstellen. Diese sparen Zeit und helfen Ihnen, Ihre Inhalte zu verfeinern, bevor Sie ein Voice-Over in Google Slides hinzufügen.

Je nach Stil und Anforderungen können Sie Ihre Audio-Kommentare vorab aufnehmen oder mit Videos kombinieren. Wir zeigen Ihnen zwei einfache Methoden!

Methode 1: Eine zuvor aufgenommene Audiodatei hinzufügen

Nehmen Sie Ihre Sprachaufzeichnung separat auf und fügen Sie sie mit den folgenden Schritten zu einer bestehenden Präsentation hinzu:

Schritt 1: Bereiten Sie Ihr Skript vor

Bevor Sie auf die Schaltfläche "Aufnahme" klicken, nehmen Sie sich etwas Zeit, um zu planen, was Sie sagen möchten.

Schreiben Sie ein kurzes Skript oder eine Gliederung, um den Überblick zu behalten und alle wichtigen Punkte abzudecken

Vermeiden Sie Fachjargon. Verwenden Sie eine einfache, klare Sprache, um Ihre Botschaft verständlich zu machen

Fügen Sie eine persönliche Geschichte oder eine ansprechende Anekdote hinzu, um eine Verbindung zu Ihrem Publikum herzustellen

Schritt 2: Nehmen Sie Ihre Sprachaufnahmen auf

Google Slides erfordert separate Audiodateien für jede Folie, planen Sie Ihre Aufnahmen also entsprechend.

Verwenden Sie Apps zur Bildschirmaufzeichnung, Audiobearbeitungssoftware (wie Audacity oder GarageBand) oder sogar den Sprachrekorder Ihres Telefons

Streben Sie nicht sofort nach Perfektion! Machen Sie ein paar Übungsaufnahmen, um Ihre Tonlage, Ihr Tempo und Ihre Aussprache zu optimieren, bevor Sie die endgültige Aufnahme machen

💡 Profi-Tipp: Nehmen Sie in einem ruhigen Raum auf, um Hintergrundgeräusche und Unterbrechungen zu minimieren.

Schritt 3: Speichern Sie Ihre Aufnahme

Nehmen Sie sich nach der Aufnahme einen Moment Zeit, um Ihre Dateien zu organisieren. Benennen Sie jede Datei entsprechend der Folie, zu der sie gehört, z. B. "Folie 1 Intro" oder "Folie 3 Schlüssel". Dieser einfache Schritt spart Ihnen viel Zeit beim Einfügen von Audio in Ihre Präsentation.

Speichern Sie die Dateien in einem von Google Slides unterstützten Format, z. B. MP3 oder WAV. Wenn Ihr Tool diese Formate nicht unterstützt, verwenden Sie einen kostenlosen Online-Dateikonverter, um sie zu konvertieren.

Schritt 4: Laden Sie die Datei in Google Drive hoch

Öffnen Sie Google Drive und klicken Sie oben links auf die Schaltfläche Neu

Wählen Sie Datei hochladen , um einzelne Audiodateien hochzuladen, oder wählen Sie Ordner hochladen , wenn Sie alle Ihre Dateien in einem einzigen Ordner gruppiert haben

Nach dem Hochladen werden die Dateien in Ihrem Drive gespeichert und können in Google Slides verwendet werden

💡 Profi-Tipp: Ziehen Sie Ihre Audiodatei(en) einfach per Drag & Drop direkt in Google Drive. Google lädt sie automatisch hoch und speichert sie am von Ihnen gewählten Speicherort.

Schritt 5: Fügen Sie Audiodateien in Ihre Folie ein

Öffnen Sie Ihre Google Slides-Präsentation und navigieren Sie zu der Folie, auf der Sie die Sprachaufnahmen hinzufügen möchten

Klicken Sie im oberen Menü auf Einfügen und wählen Sie dann Audio

Eine Liste mit Audiodateien aus Ihrem Google Drive wird angezeigt. Wählen Sie die richtige Datei für die Folie aus und klicken Sie auf Einfügen

Schritt 6: Einstellungen für die Wiedergabe anpassen

Auf der Folie wird ein Lautsprechersymbol zusammen mit einem Mini-Player zur Vorschau der Audiodatei angezeigt. Sie können das Symbol verschieben, damit es nicht vom Inhalt ablenkt.

Nach dem Einfügen der Audiodatei können Sie die Wiedergabeeinstellungen an Ihre Präsentation anpassen:

Synchronisierung des Audios: Stellen Sie sicher, dass das Voice-Over mit Ihren Folienübergängen übereinstimmt, indem Sie die Start- und Endzeiten entsprechend einstellen

Wiedergabeoptionen: Wählen Sie aus, ob die Audioaufnahme automatisch abgespielt werden soll, wenn die Folie angezeigt wird, oder ob sie erst durch einen Klick gestartet werden soll

Lautstärkeregelung: Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass sie klar zu hören ist, ohne den Rest der Präsentation zu übertönen

Wiederholung aktivieren (optional): Dies ist nützlich für Hintergrundmusik oder sich wiederholende Audiodateien

Sprecher-Symbol ausblenden: Wenn Sie während der Präsentation ein übersichtlicheres Bild wünschen, können Sie das Sprecher-Symbol ausblenden, indem Sie in den Einstellungen die Option "Symbol bei Präsentation ausblenden" auswählen

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die Wiedergabevorschau, um Ihre Einstellungen zu testen und letzte Anpassungen vor der Präsentation vorzunehmen.

Methode 2: Bildschirmaufnahme mit Audio

Möchten Sie Ihre Folien in eine nahtlose Videopräsentation verwandeln? Diese Methode eignet sich perfekt für die Erstellung einer professionellen Videodatei, die beeindruckende Bilder und überzeugende Audio-Kommentare kombiniert und mit einem größeren Publikum geteilt oder online hochgeladen werden kann.

Schritt 1: Nehmen Sie Ihre Präsentation auf

Verwenden Sie Ihren Computer oder ein Bildschirmaufzeichnungstool eines Drittanbieters, um die Aufzeichnung Ihrer Präsentation zu starten, während Sie sprechen. Starten Sie Ihre Präsentation im Vollbildmodus und klicken Sie dann auf "Aufzeichnen". Erläutern Sie beim Durchgehen der Folien Ihre Punkte klar und deutlich und halten Sie dabei ein gleichmäßiges Tempo ein.

Schritt 2: Videos zu Folien hinzufügen

Fügen Sie jedes aufgezeichnete Video in die entsprechende Folie Ihrer Präsentation ein.

Stellen Sie sicher, dass die Videos eine hohe Qualität aufweisen und korrekt mit dem Inhalt Ihrer Folien synchronisiert sind, um ein professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten

Verwenden Sie die Wiedergabeeinstellungen, um zu steuern, wie und wann die Videos während Ihrer Präsentation angezeigt werden

Wenn Sie lieber einzelne Videoclips zu bestimmten Folien hinzufügen möchten, teilen Sie Ihre Aufnahme in kleinere Clips für jeden Abschnitt Ihrer Präsentation auf

Einschränkungen beim Hinzufügen von Voice-Overs zu Google Slides

Die Synchronisierung Ihrer Sprachaufnahmen mit den Folien verläuft nicht immer reibungslos. Wenn Sie eine lange Sprachaufnahme oder mehrere Audio-Clips haben, müssen Sie das Timing manuell anpassen, was etwas mehr Zeit und Geduld erfordert.

Und das ist nur eine der Herausforderungen. Es gibt noch einige weitere Einschränkungen zu beachten, damit Sie den Aufnahmeprozess für Ihr Voice-Over besser planen können.

Keine direkte Audioaufnahme

Stellen Sie sich vor, Sie bereiten eine Webinar-Präsentation vor. Sie nehmen Ihre Stimme mit einem externen Tool auf, stellen dann aber fest, dass Sie einen kleinen Abschnitt neu aufnehmen müssen. Da Google Slides keine integrierte Funktion zur Bearbeitung bietet, müssen Sie ein externes Aufzeichnungstool verwenden, die Änderung vornehmen und die Datei erneut hochladen.

Limit für die Dateigröße

Google Slides begrenzt Audiodateien auf 100 MB. Hochwertige Audiodateien oder lange Erzählungen können dieses Limit leicht überschreiten. Sie müssen die Audiodatei komprimieren, wobei eine zu starke Komprimierung die Tonqualität beeinträchtigen kann.

Angenommen, Sie möchten informative Schulungsmodule mit mehr als 20 Folien und einem detaillierten Voice-Over erstellen. Wenn jede Folie eine lange Erklärung enthält, kann die Komprimierung der Audiodatei zu einem dumpfen oder verzerrten Klang führen.

Eingeschränkte Optionen zur Audiobearbeitung

Sobald Ihre Audiodatei in Google Slides hochgeladen ist, können Sie sie nur minimal bearbeiten. Google Slides erlaubt nur grundlegende Audioformate wie automatische Wiedergabe oder Lautstärke. Wenn Sie die Audiodatei zuschneiden, feinabstimmen oder andere Änderungen vornehmen möchten, müssen Sie vor dem Hochladen ein separates Tool verwenden.

Untertitel sind nicht immer ganz korrekt

Google Slides bietet Untertitel für Ihre Sprachaufnahmen an, diese sind jedoch nicht immer vollständig korrekt. Faktoren wie Ihr Akzent, Tonfall und Ihre Aussprache können beeinflussen, wie gut die Untertitel zu dem passen, was Sie sagen. Wenn Sie vor einem internationalen Team präsentieren, können die Untertitel Ihre Worte falsch interpretieren und zu Verwirrung führen. Dies ist besonders problematisch bei technischen oder branchenspezifischen Begriffen.

Keine integrierte Bildschirmaufzeichnung

Google Slides bietet keine Feature, mit der Sie Ihre Stimme und Ihre Folien in Echtzeit zusammen aufnehmen können. Stattdessen müssen Sie einen Bildschirmrekorder eines Drittanbieters verwenden, um Ihre Präsentation aufzunehmen, und das Video dann separat in Google Slides hochladen. Das ist machbar, aber etwas komplexer.

Erstellen Sie mit ClickUp ansprechende Präsentationen mit Voice-Over

Seien wir ehrlich: Eine Präsentation von Grund auf neu zu erstellen, insbesondere eine mit Voice-Over, kann eine gewaltige Aufgabe sein.

Die Umsetzung Ihrer Ideen in eine ausgefeilte und stimmige Präsentation kann überwältigend sein, aber mit den richtigen Präsentationstools wird es viel einfacher.

Hier kommt ClickUp als die App für alles bei der Arbeit ins Spiel. Sie vereint Ihre Aufgaben, Ideen, Dokumente und sogar Chats auf einer leistungsstarken KI-fähigen Plattform.

Anstatt auf eine leere Folie zu starren, können Sie mit ClickUp Whiteboards ein Brainstorming starten und verstreute Gedanken in eine strukturierte Geschichte verwandeln. Verwenden Sie ClickUp-Dokumente, um Ihr Skript neben Ihren Folien zu entwerfen und alles in einem Workspace zu organisieren.

Möchten Sie zusammenarbeiten? Weisen Sie Aufgaben zu, hinterlassen Sie Kommentare und verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit – damit nichts unter den Tisch fällt. Und wenn Ihre Präsentation einen Voice-Over hat, können Ihnen die integrierten Aufzeichnungstools von ClickUp helfen.

Sehen wir uns an, wie Sie mit ClickUp ein Skript erstellen, aufnehmen und mit Ihrem Team an Ihrer Präsentation zusammenarbeiten können.

1. Schreiben Sie Ihr Skript in ClickUp-Dokumenten

Jede großartige Präsentation beginnt mit einer fesselnden Geschichte.

Stellen Sie sich vor, Sie bereiten eine Verkaufspräsentation für ein neues Produkt vor.

Mit ClickUp Docs können Sie ganz einfach Ihr Pitch-Skript entwerfen und mit Ihren Marketing- und Vertriebsteams zusammenarbeiten. Sie können Ihre Aufgaben sogar mit Dokumenten verknüpfen und den entsprechenden Teammitgliedern Aktionspunkte wie "Unterstützende Statistiken für Folie 4 finden" oder "Diesen Fachbegriff für Folie 2 vereinfachen" zuweisen.

Jeder kann mitmachen, Kommentare hinterlassen und Änderungen in Echtzeit vornehmen, sodass niemand im Unklaren darüber bleibt, was gerade passiert.

Markieren Sie Ihr Team mit Kommentaren und weisen Sie ihm in ClickUp Docs Aktionselemente zu

Brauchen Sie Hilfe bei der Form Ihrer Ideen? Verwenden Sie ClickUp Brain, um Inhalte zu generieren, Ihren Ton zu verfeinern oder sogar Abschnitte Ihres Skripts umzuformulieren, damit sie ansprechender klingen.

Probieren Sie ClickUp Brain kostenlos aus Mit ClickUp Brain können Sie Pitches und Skripte für Ihre Präsentation erstellen und bearbeiten

📌 Bonus: In diesem Video erfahren Sie mehr darüber, wie ClickUp Brain Ihren Workflow optimieren und Ihnen dabei helfen kann, mühelos Ideen zu generieren!

2. Planen Sie Ihre visuellen Elemente

Sobald Ihr Skript fertig ist, besteht der nächste Schritt darin, Ideen mit Bildern zu verbinden. Sie können Ihre Dokumente mit ClickUp Whiteboards verbinden, um Ihre Ideen für die Folien zu skizzieren und sie mit Ihrer Erzählung zu verknüpfen.

Angenommen, Sie möchten eine Projekt-Roadmap-Präsentation für Stakeholder erstellen. Verwenden Sie ein Whiteboard, um jede Folie mit klaren visuellen Elementen wie Zeitleisten, Workflows und wichtigen Meilensteinen zu kartieren.

Skizzieren Sie Ihre Ideen mit Haftnotizen, verknüpfen Sie sie mit Verbindungslinien, erstellen Sie benutzerdefinierte Bilder mit KI und strukturieren Sie Ihre Folien visuell, um sie übersichtlicher zu gestalten. Lassen Sie Ihr Team Vorschläge einbringen. So kann beispielsweise das Marketing die Botschaften verbessern, während der Vertrieb Lösungen für die Probleme der Clients hinzufügt.

Visualisieren und formen Sie mit ClickUp Whiteboards, wie Ihre Folien zusammenkommen

ClickUp ist immer eine sehr gute Wahl, wenn Informationen gleichzeitig zwischen mehreren Personen ausgetauscht werden müssen und wenn verschiedene Teams aus unterschiedlichen Blickwinkeln an demselben Thema arbeiten.

Bevorzugen Sie etwas mehr Struktur?

Die Whiteboard-Vorlagen von ClickUp sind ein guter Ausgangspunkt. Sie enthalten vorgefertigte Layouts für verschiedene Arten von Präsentationen, Pitches, Roadmaps oder Schulungsunterlagen. Passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an, damit Sie keine Zeit mit der Einrichtung von Grund auf verschwenden müssen.

Wenn Sie eine bestimmte Idee haben, die Sie mit einer Aufgabe verknüpfen möchten, betten Sie Live-Karten aus ClickUp Docs oder Aufgaben direkt in Ihr Whiteboard ein.

📮ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden uneinheitliche Methoden zur Nachverfolgung von Aktionselementen, was zu verpassten Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ganz gleich, ob Sie Notizen zur Nachverfolgung versenden oder Tabellenkalkulationen verwenden, der Prozess ist oft unübersichtlich und ineffizient. Die Aufgabenverwaltungslösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem gleichen Stand bleiben kann.

3. Organisieren Sie Ihre Folien

Angenommen, Sie bereiten eine Schulungspräsentation für neue Mitarbeiter vor. Sie sollten Ihre Folien in der richtigen Reihenfolge anordnen, um Verwirrung zu vermeiden.

Mit der ClickUp-Präsentationsvorlage wird das Organisieren Ihrer Folien zum Kinderspiel.

Diese Vorlage herunterladen Ordnen Sie jede Folie Ihrer Präsentation effizient mit der ClickUp-Präsentationsvorlage an

Verwenden Sie diese Vorlage, um:

Themen zu Folien zuweisen: Unterteilen Sie Ihre Präsentation in Folien wie "Übersicht", "Tools" und "Compliance-Richtlinien"

Folien visuell anordnen: Ordnen Sie Folien per Drag & Drop neu an, um mit nur wenigen Klicks einen besseren Flow zu erzielen

Fortschritt verfolgen: Mit benutzerdefinierten Status wie "In Bearbeitung", "Zur Überprüfung bereit" und "Genehmigt" wissen Sie immer, in welcher Phase sich Ihre Präsentation befindet

In Echtzeit zusammenarbeiten: Weisen Sie Teammitgliedern die Fertigstellung von Grafiken, das Hinzufügen von Voice-Overs oder das Sammeln von Feedback zu bestimmten Folien zu. Sie können jeder Folie Notizen hinzufügen, um sich wichtige Punkte zu merken, und benutzerdefinierte Status verwenden, um den Fortschritt zu verfolgen. Mit der Kommentarfunktion können Sie Feedback innerhalb desselben Spaces sammeln.

🧠 Wussten Sie schon? Durch das Hinzufügen von Videos zu Präsentationen erhöht sich die durchschnittliche Lesezeit um 37 %.

4. Steigern Sie das Engagement mit ClickUp Clips

ClickUp zeichnet zwar keine Voice-Overs direkt auf, aber Sie können Sprachclips aufnehmen, versenden und transkribieren, die in Ihrem Workspace unbegrenzt gespeichert bleiben, sofern Sie sie nicht manuell löschen.

Um Sprachclips in Aufgabenkommentaren aufzunehmen, navigieren Sie zu der Aufgabe, in der Sie eine Sprachnotiz hinterlassen möchten, und klicken Sie auf das Mikrofonsymbol im Kommentarbereich, um die Aufnahme zu starten. In der mobilen App können Sie auf die Registerkarte "Aktivität" in der oberen rechten Ecke einer Aufgabe zugreifen, auf "Update posten" tippen und dann auf das Mikrofonsymbol im Kommentar-Editor tippen, um die Aufnahme zu starten.

Sobald Sie eine Sprachnachricht aufgenommen und versendet haben, bietet ClickUp auch die Option, eine Transkription Ihrer Sprachnachricht anzuzeigen.

Erhalten Sie automatische Transkriptionen für alle Ihre Clips in ClickUp

Mit ClickUp Clips können Sie auch direkt Ihre eigene Präsentation mit Voice-Over aufzeichnen. Mit Clips können Sie Ihren Bildschirm in Echtzeit mit oder ohne Webcam und Audio aufzeichnen. ClickUp Clips transkribiert Ihre Bildschirmaufzeichnungen, sodass Ihre Teamkollegen bestimmte Teile Ihrer Präsentation leicht suchen und überprüfen können.

💡Profi-Tipp: Eine weitere Möglichkeit, Clips zur Verbesserung Ihrer Präsentation zu verwenden? Angenommen, Sie erstellen ein Produktdemo- oder Tutorial-Video. Nehmen Sie einen Screenshot auf, in dem Sie die einzelnen Features erklären. Teilen Sie ihn mit Ihrem Team, um Feedback zu erhalten, und lassen Sie es direkt zu bestimmten Zeitmarken Kommentare hinterlassen. So stellen Sie sicher, dass das endgültige Voice-Over perfekt zu Ihrem Skript passt.

Mit ClickUp Ihre Präsentationen zum Leben erwecken

Das Aufnehmen hochwertiger Voice-Overs für Ihre Google Slides muss weder kompliziert noch kostspielig sein. Sie sind startklar! Beginnen Sie mit den Grundlagen. Finden Sie einen Prozess, der für Sie am besten funktioniert, sammeln Sie die richtigen Tools und machen Sie sich mit jedem Schritt vertraut.

Wenn Sie alles in Ihrer Präsentation perfekt hinbekommen möchten – Skript, Folien, Voice-Overs und Präsentation –, probieren Sie ClickUp aus. Von Dokumenten und Whiteboards, mit denen Sie die besten Präsentationen erstellen können, bis hin zu Clips für nahtlose Bildschirm- und Sprachaufnahmen – mit ClickUp können Sie alles erledigen. Verabschieden Sie sich von chaotischen Workflows. Melden Sie sich bei ClickUp an und sehen Sie selbst, wie Sie Ihre Produktivität steigern können!