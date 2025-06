10 kostenlose Vorlagen für Stakeholder-Engagement-Pläne für Ihre Strategie

Erfolgreiche Projekte leben von starken Beziehungen zu den Projektbeteiligten, weshalb die Einbindung der Stakeholder ein wichtiger Bestandteil jeder Strategie ist.

Untersuchungen von Alex Chernyi und Juha Outila zeigen, dass Unternehmen, die den Fokus auf Stakeholder legen, im Laufe der Zeit oft bessere finanzielle Ergebnisse erzielen.

Eine klare und effiziente Kommunikation im Team ist wichtiger denn je, um Stakeholder auf dem Laufenden zu halten, zu informieren und zufrieden zu stellen.

Die Erstellung eines effektiven Plans zur Einbindung von Stakeholdern kann jedoch überwältigend sein, insbesondere wenn Sie mehrere Prioritäten gleichzeitig verfolgen. Deshalb können vorgefertigte Vorlagen Zeit sparen und für einen einheitlichen Ansatz sorgen.

Sehen Sie sich diese 10 kostenlosen Vorlagen für Stakeholder-Engagement-Pläne an, um Ihre Strategie zu stärken und die Zusammenarbeit zu verbessern.

Was sind Vorlagen für Stakeholder-Engagement-Pläne?

Vorlagen für Stakeholder-Engagement-Pläne sind Tools, die die Verwaltung und Kommunikation mit Stakeholdern während einer Projektphase oder einer organisatorischen Initiative vereinfachen.

Sie decken alle wichtigen Elemente des Stakeholder-Managements ab, darunter:

Identifizieren Sie die Schlüssel-Stakeholder

Verstehen Sie ihre Bedürfnisse und Erwartungen

Entwicklung von Kommunikationsmethoden für Stakeholder

Entwicklung einer klaren Strategie für die Einbindung von Stakeholdern

Eine gut strukturierte Vorlage beschreibt, wie eine effektive Stakeholder-Kommunikation aufrechterhalten werden kann, und enthält detaillierte Angaben zur Kommunikationshäufigkeit, zu den bevorzugten Kanälen und zur Art der freizugebenden Informationen.

👀Wussten Sie schon? Untersuchungen zeigen, dass die Einbindung von Stakeholdern zu einer durchschnittlichen Zufriedenheitsrate von 80 % unter den Projektbeteiligten führen kann.

Was macht eine gute Vorlage für einen Stakeholder-Engagement-Plan aus?

Eine robuste Vorlage für einen Stakeholder-Engagement-Plan ist für eine effektive Zusammenarbeit und eine reibungslose Projektdurchführung unerlässlich.

Achten Sie auf die folgenden Features:

Umfassende Stakeholder-Analyse : Enthält Tools zur Identifizierung und Kategorisierung von Projekt-Stakeholdern anhand ihres Einflusses und ihrer Zinsen

Stakeholder-Mapping : Bietet visuelle Rahmenbedingungen zum Erstellen von Karten für Beziehungen und zum Durchführen von : Bietet visuelle Rahmenbedingungen zum Erstellen von Karten für Beziehungen und zum Durchführen von Stakeholder-Analysen

Klare Vorgehensweise beim Engagement : Bietet Richtlinien zur Anpassung der Interaktionen und gewährleistet so die Ausrichtung auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Stakeholder

Detaillierter Kommunikationsplan : Beschreibt die Methoden, Häufigkeit und Kanäle für eine konsistente und transparente Kommunikation

Definierter Stakeholder-Management-Prozess : Gewährleistet einen strukturierten Ansatz zur Behandlung von Bedenken und zur Förderung der Zusammenarbeit während des gesamten Projektlebenszyklus

Fokus auf Mitglieder des Boards : Enthält Strategien zur effektiven Einbindung und Information wichtiger Entscheidungsträger

Flexibilität und benutzerdefinierte Anpassung: Ermöglicht die Anpassung an spezifische Projektanforderungen und Stakeholder-Dynamiken durch die Integration mit : Ermöglicht die Anpassung an spezifische Projektanforderungen und Stakeholder-Dynamiken durch die Integration mit Leadership-Tools

🧠 Fun Fact: Das Management von Stakeholdern reicht bis in die 1980er Jahre zurück und hat seine Wurzeln in der Geschäftsethik und Organisationstheorie. Die ersten Anwender hatten keine ausgefallenen Tools – nur eine Tafel und viel Geduld!

10 kostenlose Vorlagen für Stakeholder-Engagement-Pläne

Diese 10 kostenlosen Vorlagen für Stakeholder-Engagement-Pläne bieten einen strukturierten Ansatz für die Stakeholder-Analyse, Kartierung und Kommunikationsplanung, um diesen kritischen Prozess zu vereinfachen.

Was diese Vorlagen noch leistungsfähiger macht, ist ihre Integration in ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Sie vereint Projektmanagement, Dokumente und Teamkommunikation auf einer einzigen Plattform – beschleunigt durch Automatisierung und Suche mit KI der nächsten Generation.

Ein Benutzer von ClickUp, Philip Storry, Senior System Administrator bei SYZYGY, zitiert:

Vor der Verwendung von ClickUp verwendeten verschiedene Teams eine Vielzahl von Tools, was die Koordination erschwerte und bedeutete, dass Mitarbeiter, die in ein anderes Team wechselten, sowohl neue Produkte als auch neue Workflows erlernen mussten. ClickUp hat diese Probleme für uns gelöst und dazu beigetragen, operative Silos aufzubrechen, indem es die teamübergreifende Zusammenarbeit vereinfacht hat. Unsere Stakeholder – ob Clients oder Management – können nun schnell und einfach ohne zusätzliche Kosten den Fortschritt der Arbeit verfolgen.

Sehen Sie sich die Vorlagen an:

1. Die Vorlage für die Stakeholder-Analyse von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Identifizieren, kommunizieren und verwalten Sie wichtige Stakeholder mit der ClickUp-Vorlage zur Stakeholder-Analyse

Ohne ein klares Verständnis der Stakeholder-Dynamik können Projekte aufgrund von Missverständnissen und unerfüllten Erwartungen schnell aus der Bahn geraten.

Die Vorlage für die Stakeholder-Analyse von ClickUp vereinfacht das Stakeholder-Management und sichert den Erfolg Ihres Projekts. Sie hilft Teams dabei, die Macht, den Einfluss und die Zinsen der Stakeholder zu bewerten und ebnet so den Weg für eine effektive Kommunikation und Zusammenarbeit.

Hier sind einige der wichtigsten Features der Vorlage:

Ansicht "Stakeholder nach Einfluss" : Analysieren Sie die Macht und den Einfluss jedes Stakeholders auf das Projekt, um Prioritäten besser setzen zu können

Stakeholder nach Maßnahmenansicht : Bewerten Sie, inwieweit interne Stakeholder Maßnahmen ergreifen können, um Ihr Projekt zu unterstützen oder zu beeinflussen

Stakeholder nach Ansicht des Supports : Identifizieren Sie Stakeholder mit hohen Zinsen, die wahrscheinlich den größten Support leisten werden

Ansicht der Stakeholder : Verschaffen Sie sich eine vollständige Übersicht über alle Stakeholder, einschließlich ihrer Rollen und Namen, um Klarheit zu schaffen

Projektinformationsmanagement : Organisieren Sie Aufgaben mit den Status "Offen" und "Abgeschlossen", um den Fortschritt nachzuverfolgen

Einführungshandbuch: Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anweisungen für ein nahtloses Setup

Ideal für: Projektteams, die bei der Identifizierung von Stakeholdern und der Bewertung ihrer Bedürfnisse auf dem gleichen Stand bleiben möchten

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie Stakeholder-Mapping, um deren Zinsen und Einfluss zu verstehen, und passen Sie dann Ihren Kommunikationsansatz an. Beispielsweise benötigen Stakeholder mit hohem Interesse und großem Einfluss möglicherweise regelmäßige Updates und detaillierte Berichte, während andere nur periodische Zusammenfassungen benötigen.

2. Die Vorlage für ClickUp-Protokolle von Aktionärsmeetings

Diese Vorlage herunterladen Mit der Vorlage für ClickUp-Protokolle von Aktionärsversammlungen können Sie die Protokolle aller Stakeholder-Meetings aufzeichnen, verwalten und Maßnahmen daraus ableiten

Protokolle von Aktionärsversammlungen sind für jedes Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Sie halten alle über die getroffenen Entscheidungen auf dem Laufenden und stellen sicher, dass nichts vergessen wird.

Die Vorlage für ClickUp-Protokolle von Aktionärsmeetings eignet sich hervorragend für die genaue und effiziente Dokumentation von Aktionärsmeetings.

Diese Vorlage sorgt für Klarheit, Abstimmung und Verantwortlichkeit, die für den Stakeholder-Engagement-Plan jedes Unternehmens unerlässlich sind.

So kann Ihnen diese Vorlage helfen:

Erstellung von Projekten : Richten Sie für jedes Aktionärsmeeting ein eigenes Projekt ein, damit alles organisiert bleibt

Zusammenarbeit mit Stakeholdern : Laden Sie Stakeholder ein, stimmen Sie Zeitpläne ab und nutzen Sie die Vorlage, um gemeinsam wichtige Diskussionen zu erfassen

Meeting-Dokumentation : Halten Sie alle wichtigen Punkte, Entscheidungen und Ideen in einem leicht zugänglichen Format fest

Nachverfolgung von Aktionselementen : Organisieren Sie Meeting-Protokolle, um Fortschritte, Entscheidungen und umsetzbare Aufgaben für die Nachverfolgung hervorzuheben

Echtzeit-Updates: Richten Sie Benachrichtigungen ein, um über den Fortschritt und die Ergebnisse von Meetings auf dem Laufenden zu bleiben

Ideal für: Unternehmenssekretäre zur Protokollierung von Entscheidungen und zur Dokumentation von Beschlüssen

3. Die Vorlage für den Projektfortschrittsbericht von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Aufgaben und Meilensteine, kommunizieren Sie mit Stakeholdern und messen Sie anhand von KPIs in Echtzeit mit der ClickUp-Vorlage für Projektfortschrittsberichte

Die Vorlage für den Projektfortschrittsbericht von ClickUp wurde entwickelt, um Teams und andere Stakeholder über Projektaktualisierungen, Meilensteine und nächste Schritte zu informieren.

Diese Vorlage sorgt für Transparenz und Abstimmung mit den Erwartungen der Stakeholder und hilft Teams dabei, Projekte effizient zu verwalten.

Hier sind einige der wichtigsten Features der Vorlage:

Benutzerdefinierte Status : Verfolgen Sie den Fortschritt in jedem Schritt mit personalisierten Aufgabenstatus, sodass Sie Aktualisierungen ganz einfach überwachen können

Benutzerdefinierte Felder : Fügen Sie den Aufgaben Attribute hinzu, um Stakeholder anhand ihrer Rollen oder ihrer Beteiligung am Projekt zu organisieren und zu kategorisieren

Benutzerdefinierte Ansichten : Verwenden Sie mehrere Ansichten, z. B. Liste, Gantt, Workload und Kalender, um Projektaktualisierungen übersichtlich darzustellen und Stakeholder mit visuellen Daten einzubinden

Tools für das Projektmanagement: Optimieren Sie Workflows mit Tags, geschachtelten Unteraufgaben, Prioritätsbeschreibungen und der Möglichkeit, mehrere Teammitglieder zuzuweisen

Ideal für: Projektmanager, die Meilensteine von Projekten nachverfolgen und Fortschrittsberichte erstellen möchten

👀 Wussten Sie schon? Eine Studie des Drucker Institute, des Wall Street Journal und von S&P Global hat ergeben, dass die Fokussierung auf Kundenzufriedenheit den Gewinn steigert und allen Beteiligten zugute kommt, von den Mitarbeitern bis zu den Aktionären. Interessanterweise hatten Investitionen in lokale Gemeinschaften, obwohl sie unerlässlich sind, den geringsten und langsamsten Einfluss auf unseren Gesamterfolg.

4. Die Vorlage für den monatlichen Projektstatusbericht von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Sammeln Sie Daten aus mehreren Quellen, verfolgen Sie Fortschritte anhand von KPIs und kommunizieren Sie effektiv mit Stakeholdern – mit der Vorlage für monatliche Statusberichte von ClickUp

Es ist entscheidend, alle über den Fortschritt eines Projekts auf dem Laufenden zu halten. Monatliche Statusberichte sind eine gute Möglichkeit, dies zu erreichen. Aber seien wir ehrlich: Einen leicht lesbaren Bericht zu erstellen, kann sehr mühsam sein.

Die Vorlage für den monatlichen Projektstatusbericht von ClickUp hilft Projektmanagern dabei, Fortschritte zu verfolgen, Ressourcen zu verwalten und Stakeholder auf dem Laufenden zu halten. Sie erleichtert die Berichterstellung, indem sie wichtige Daten auf einer benutzerfreundlichen Plattform zusammenfasst.

Das können Sie mit dieser Vorlage erledigen:

Verfolgen Sie Projekte in verschiedenen Phasen, von ausstehend bis fertiggestellt, und sorgen Sie für genaue Aktualisierungen

Beziehen Sie Schlüssel-Metriken wie fertiggestellte Aufgaben, ausstehende Aufgaben, Budget, Zeitleiste und identifizierte Risiken ein

Überwachen Sie wichtige Details wie Ausgaben, Fristen und Workload, um die Projektziele zu erreichen

Verwenden Sie ClickUp-Ziele , um den Fortschritt anhand der Projektziele zu messen

Legen Sie automatische Erinnerungen fest, um Berichte monatlich zu überprüfen und zu aktualisieren und so für Konsistenz zu sorgen

Ideal für: Projektmanager, die Stakeholder über den Fortschritt und die Fristen eines Projekts auf dem Laufenden halten möchten

5. Die Vorlage für den Stakeholder-Kommunikationsplan von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Erstellen, planen und kommunizieren Sie effektiv mit allen Ihren Stakeholdern mit der Vorlage für Stakeholder-Kommunikationspläne von ClickUp

Die Vorlage für einen Stakeholder-Kommunikationsplan von ClickUp vereinfacht die Erstellung einer klaren und umsetzbaren Kommunikationsstrategie für Ihre Projekte.

Diese Vorlage stellt sicher, dass alle Stakeholder informiert, eingebunden und auf die Ziele des Projekts ausgerichtet bleiben.

Das können Sie damit erledigen:

Gemeinsames Brainstorming : Verwenden Sie ein ClickUp-Dokument, um Kommunikationsziele und -strategien gemeinsam zu definieren

Aufgabenorganisation : Erstellen Sie Aufgaben, um Stakeholder zu organisieren, Rollen zuzuweisen und Verantwortlichkeiten festzulegen

Benutzerdefinierte Felder : Verfolgen Sie Kommunikationskanäle und -methoden, um sicherzustellen, dass jede Nachricht die richtige Zielgruppe effektiv erreicht

Nachverfolgung von Meilensteinen: Legen Sie Meilensteine fest und überwachen Sie diese, um den Erfolg Ihrer Kommunikationsmaßnahmen zu messen

Ideal für: Projektmanager und Teamleiter, die die Kommunikation im Team organisieren und nachverfolgen möchten

6. Die Vorlage für die interne Kommunikation von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Steigern Sie das Engagement Ihrer Mitarbeiter, verbessern Sie die Kommunikation und stärken Sie Ihre Unternehmenskultur mit der Vorlage für interne Kommunikation von ClickUp

Möchten Sie eine starke Unternehmenskultur aufbauen und Ihr Team auf dem Laufenden halten? Diese Vorlage für die interne Kommunikation von ClickUp kann Ihnen dabei helfen! Mit ihr können Sie wichtige Neuigkeiten und Updates ganz einfach für alle freigeben, damit alle wissen, was gerade ansteht, und ihre Arbeit effektiv erledigen können.

Außerdem sorgen sie für einen reibungslosen Informationsfluss zwischen den Abteilungen und erleichtern so die Teamarbeit.

Diese Vorlage verbessert die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen und Kollegen. Hier sind einige weitere Features der Vorlage:

Benutzerdefinierte Status : Verfolgen Sie den Fortschritt der Kommunikation mit Status wie "Genehmigt", "Muss überarbeitet werden", "Veröffentlicht", "Geplant" und "Zu erledigen"

Benutzerdefinierte Felder : Verwenden Sie Attribute wie "Typ", "Verwandte Dateien", "Verwandte Links", "Abteilung" und "Beschreibung", um wichtige Kommunikationsdetails zu speichern und zu organisieren

Benutzerdefinierte Ansichten : Greifen Sie auf sechs verschiedene Ansichten zu, darunter Kommunikationslistenansicht, Status-Board, Kalender, Ereignistyp und Aktivität, um eine umfassende Übersicht zu erhalten

Tools für die Projektzusammenarbeit: Verbessern Sie die Nachverfolgung mit Features wie Zeiterfassung, Tags, Abhängigkeitswarnungen und E-Mail-Integration für nahtlose Updates

Ideal für: Projektmanager und Teamleiter, die Informationen freigeben und in Kontakt bleiben möchten

7. Die Vorlage für den Projektstatusbericht für Führungskräfte von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Visualisieren Sie den Fortschritt Ihrer Projekte, prognostizieren Sie Ergebnisse effektiv und treffen Sie agile Entscheidungen mit der Vorlage für den Projektstatusbericht für Führungskräfte von ClickUp

Wenn Sie in einer Führungsposition sind, sind Projektstatusberichte ein Muss. Sie geben Ihnen einen Überblick über den aktuellen Stand Ihrer Projekte, sodass Sie fundierte Entscheidungen treffen, potenzielle Probleme oder Chancen frühzeitig erkennen und alle Beteiligten auf dem gleichen Stand halten können.

Die Vorlage für den Statusbericht für Führungskräfte von ClickUp wurde entwickelt, um Stakeholder auf dem Laufenden zu halten und Projekte im Zeitplan zu halten.

Das macht diese Vorlage zu einer idealen Projektcharta:

Mit benutzerdefinierten Feldern nachverfolgen : Nutzen Sie 11 Attribute wie Projektphase, verbleibendes Budget, Umfang, Projektleiter und geplantes Budget, um wichtige Projektdetails zu erfassen

Visualisieren Sie mit benutzerdefinierten Ansichten : Greifen Sie auf sieben verschiedene Konfigurationen zu, darunter Budget, Zeitleiste, Erste Schritte, Projektstatus und Projektphase, um einen umfassenden Überblick über den Fortschritt des Projekts zu erhalten

Vereinfachen Sie die Kommunikation : Verwenden Sie E-Mail oder andere Kanäle, um Berichte freizugeben und sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf dem Laufenden bleiben

Automatisierung der Berichterstellung: Sparen Sie Zeit durch die Automatisierung der Verteilung von Berichten an die richtigen Personen und sorgen Sie für eine konsistente Kommunikation

Ideal für: Führungskräfte, die Projektaktualisierungen freigeben und kommunizieren sowie den Fortschritt in Echtzeit nachverfolgen möchten

8. Die ClickUp-Vorlage für die Prioritäten-Matrix

Diese Vorlage herunterladen Visualisieren Sie Ihre Entscheidungen und ergreifen Sie Maßnahmen, die auf die Prioritäten Ihrer Stakeholder abgestimmt sind – mit der ClickUp-Vorlage "Prioritäten-Matrix"

Die ClickUp-Vorlage für eine Prioritätenmatrix hilft Teams dabei, den Einfluss von Stakeholdern auf Entscheidungen zu bewerten, Aufgaben zu priorisieren und den Aufwand für den Erfolg mithilfe einer Matrix zur Bewertung der Stakeholder-Einbindung aufeinander abzustimmen.

Diese Vorlage bietet eine klare, visuelle Möglichkeit, anhand Ihrer gewünschten Ergebnisse zu bestimmen, welche Maßnahmen für Sie am wichtigsten sind.

Mit dieser Matrix für die Einbindung von Stakeholdern können Sie ganz einfach:

Bewerten Sie Prioritäten anhand von hoher Wichtigkeit vs. geringer Wichtigkeit und hoher Priorität vs. niedriger Priorität

Verwenden Sie Haftnotizen, um Aufgaben in vier Kategorien einzuteilen: Zuerst erledigen (hohe Wichtigkeit, hohe Priorität), Als Nächstes erledigen (hohe Priorität, geringe Wichtigkeit), Zuletzt erledigen (geringe Priorität, geringe Wichtigkeit) und Später erledigen (geringe Priorität, hohe Wichtigkeit)

Wandeln Sie Haftnotizen in umsetzbare Aufgaben um und weisen Sie diese direkt vom Whiteboard aus den Mitgliedern Ihres Teams zu

Verwirklichen Sie Ihre Ideen mit einer Touch-Oberfläche, auf der Sie Konzepte mit intuitiven Gesten skizzieren, zeichnen und visualisieren können

Ideal für: Fachleute, die Projektprioritäten visualisieren und Aufgaben anhand ihrer Auswirkungen und des Aufwands delegieren möchten

9. Die RACI-Planungsvorlage von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Weisen Sie jedem Teammitglied Rollen und Verantwortlichkeiten zu und verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit mit der RACI-Planungsvorlage von ClickUp

RACI-Matrizen (Responsible, Accountable, Consulted und Informed) sind ein Lebensretter, um Projekte voranzubringen. Sie stellen sicher, dass jeder genau weiß, wer was zu erledigen hat, und helfen, Verwirrung und Terminüberschreitungen zu vermeiden.

Die RACI-Planungsvorlage von ClickUp klärt Rollen und Verantwortlichkeiten im Projektmanagement, damit Ihr Team gemeinsam auf gemeinsame Ziele hinarbeiten kann.

Diese Vorlage eignet sich gleichermaßen für das Stakeholder-Management und bietet Struktur und Klarheit.

Hier sind einige der wichtigsten Features:

Integration des RACI-Diagramms : Definieren Sie Rollen als verantwortlich, rechenschaftspflichtig, konsultiert oder informiert, und optimieren Sie so die Eigentümerschaft und Verantwortlichkeit für Aufgaben

Projektspezifische Planung : Erstellen Sie dedizierte Projekte für jedes RACI-Planungsziel, um den Fokus und die Organisation aufrechtzuerhalten

Aufgabenzuweisung : Weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu, legen Sie Zeitleisten fest und stellen Sie sicher, dass jeder seine Verantwortlichkeiten versteht

Zusammenarbeit mit Stakeholdern : Arbeiten Sie mit internen und externen Stakeholdern zusammen, um Rollen zu definieren und das Engagement auf die Projektziele auszurichten

Fortschritts-Nachverfolgung: Organisieren Sie Aufgaben in Kategorien und verfolgen Sie deren Status effektiv

Ideal für: Projektmanager, die Aufgaben gleichmäßig verteilen, Verantwortlichkeiten klar definieren und Transparenz schaffen möchten

10. Die Vorlage für den Umfangsmanagementplan von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Planen, verfolgen und verwalten Sie Änderungen des Projektumfangs mit der Vorlage für den Umfangsmanagementplan von ClickUp

Haben Sie mit Projekten zu kämpfen, die ständig über ihre ursprünglichen Grenzen hinauswachsen? Die Vorlage für den Umfangsmanagementplan von ClickUp ist von unschätzbarem Wert für die Definition, Nachverfolgung und Kontrolle des Projektumfangs während des gesamten Lebenszyklus. Sie stellt sicher, dass Ihre Projektziele dokumentiert werden und Änderungen kontrolliert werden.

Das können Sie mit dieser Vorlage erledigen:

Änderungen des Umfangs nachverfolgen: Überwachen Sie jede Änderung mit benutzerdefinierten Status, die auf Ihren Workflow zugeschnitten sind, z. B. "Ausstehend", "Genehmigt" oder "Abgelehnt"

Organisieren Sie wichtige Details: Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Änderungen des Umfangs zu klassifizieren, Auswirkungen nachzuverfolgen und wichtige Projektdaten zu visualisieren

Flexible Workflows: Nutzen Sie mehrere Ansichten, darunter Listen, Gantt, Workload und Kalender, um sich an die Anforderungen Ihres Teams anzupassen und das Umfangsmanagement aus allen Blickwinkeln zu visualisieren

verbesserte Projektkontrolle:* Verwenden Sie Zeiterfassung, Tags, Abhängigkeitswarnungen und E-Mail-Benachrichtigungen, um den Projektumfang mit den Gesamtzielen abzustimmen

Ideal für: Projektmanager, die den Umfang ihrer Projekte verwalten und gleichzeitig die Stakeholder auf dem Laufenden halten möchten

Befähigen Sie Ihre Stakeholder mit ClickUp

Ein gut ausgearbeiteter Plan zur Einbindung von Stakeholdern vereinfacht die Verwaltung von Beziehungen und den Aufbau einer engeren Zusammenarbeit.

Mit den anpassbaren Vorlagen, mehreren Ansichten und der fortschrittlichen Automatisierung von ClickUp können Sie das Stakeholder-Management in einen nahtlosen Prozess verwandeln.

📈 Sind Sie bereit, Ihre Strategie auf die nächste Stufe zu heben? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!