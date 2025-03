Die 25 besten Datenmanagement-Tools für moderne Geschäfte

Daten sind überall, aber sie sinnvoll zu nutzen? Das ist die eigentliche Herausforderung. Mit Systemen, die nicht miteinander kommunizieren, und Prozessen, die viel Zeit in Anspruch nehmen, sind Business-Analysten und IT-Manager oft damit beschäftigt, Brände zu löschen, anstatt innovativ zu sein. Hier kommen Datenmanagement-Tools ins Spiel. 📊 In diesem Leitfaden stellen wir 25 dieser modernen Softwarelösungen vor, die Ihren Workflow vereinfachen und Ihre Daten in den Griff bekommen können.

Beginnen wir damit, wie Sie das perfekte Tool für Ihre Bedürfnisse auswählen.

Umfangreiche Datenintegrationsfunktionen mit über 1.000 vorgefertigten Konnektoren für Datenbanken, Cloud-Dienste und Anwendungen, die sowohl ETL- als auch ELT-Prozesse unterstützen *Umfassendes Datenqualitätsmanagement mit integrierten Qualitätsprüfungen, mit denen Sie benutzerdefinierte Regeln definieren können, um Daten während der Integration zu bereinigen und zu validieren *Stammdatenverwaltungslösung (MDM), die Sie bei der Verwaltung kritischer Daten unterstützt und eine einzige, vertrauenswürdige Ansicht zur Verbesserung der Datenqualität bietet

Talend-Limits Steile Lernkurve der grafischen Benutzeroberfläche #### Talend-Preise Benutzerdefinierte Preise #### Talend-Bewertungen und -Rezensionen *G2: 4/5 (60+ Rezensionen) *Capterra: 4.3/5 (20+ Rezensionen)

Talend ist einefür, um Daten aus verschiedenen Quellen zu verbinden und in einem einheitlichen, verwertbaren Format zu verwalten und so die. Dieermöglicht die benutzerdefinierte Anpassung von Daten und die Zusammenarbeit überund.

Google Cloud ist ideal für Branchen, die eine schnelle Datenverarbeitung mit geringer Latenz für umfangreiche Analysen benötigen. Die Plattform integriert fortschrittliche KI-Tools wie AutoML und TensorFlow und unterstützt Sie bei der Nutzung von Daten für prädiktive Analysen und intelligente Anwendungen. Darüber hinaus vereinfacht die serverlose Architektur von Google Cloud die Bereitstellung von Anwendungen und Workflows.

Ein weiteres Angebot von Google Cloud ist die Integration von generischer KI und großen Sprachmodellen (LLMs), die es Teams ermöglichen, mit Daten in natürlicher Sprache zu interagieren. LMs steigern auch die Produktivität, indem sie Empfehlungen für Code geben. #### Die besten Features von Google Cloud *Pub/Sub-Funktionen für die asynchrone Kommunikation zwischen unabhängigen Anwendungskomponenten, die für hohen Durchsatz und geringe Latenzzeiten ausgelegt sind

Erweiterte Analysen mit BigQuery bieten ein vollständig verwaltetes Data Warehouse für schnelle SQL-Abfragen auf großen Datensätzen und verarbeiten Petabytes mit integrierten Funktionen für maschinelles Lernen (ML) *Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM) gewährleistet eine differenzierte Kontrolle des Ressourcenzugriffs, während Data Loss Prevention (DLP) Ihnen dabei hilft, sensible Informationen zu erkennen, zu klassifizieren und zu schützen #### Limits von Google Cloud

Die Einrichtung von Berechtigungen kann bei der Verwaltung des Zugriffs für ein Team schwierig sein.Google Cloud-Preise Free-Plan Pay-as-you-go: Die Preise variieren je nach Nutzung und Art der Instanz.Google Cloud-Bewertungen und -Rezensionen *G2: 4,5/5 (über 51.000 Rezensionen) *Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Rezensionen)

Snowflake ist eine Cloud-native Plattform, die den Echtzeitzugriff und die tabellarische Speicherung von Daten in einem einheitlichen Die Architektur von Snowflake wurde für die Verarbeitung großer Mengen strukturierter und halbstrukturierter Daten entwickelt und unterstützt eine unabhängige Skalierung, um unterschiedliche Anforderungen an den Workload zu erfüllen. Die Plattform entspricht außerdem Standards wie HIPAA, PCI DSS und DSGVO und stellt sicher, dass Unternehmen die gesetzlichen Anforderungen für die Datenübertragung in der Cloud erfüllen. #### Die besten Features von Snowflake

Denodo gewährleistet auch die Sicherheit der Daten mit robusten Features wie Datenmaskierung und Verschlüsselung. Außerdem enthält es umfassende Audit-Trails mit Protokollierungsfunktionen zur Nachverfolgung der Aktivitäten der Benutzer und zur Stärkung der Verantwortlichkeit. #### Die besten Features der Denodo-Plattform 9.1 *Einheitlicher Datenzugriff hilft Ihnen, eine Verbindung zu einem breiten Bereich von Datenquellen herzustellen – einschließlich Datenbanken, Speicher in der Cloud und APIs –, ohne dass die Daten repliziert oder verschoben werden müssen Looker by Google ist eine Cloud-basierte BI-Plattform mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Sie wurde 2019 von Google übernommen und in die Google Cloud Platform integriert, sodass Sie über einen zentralen, interaktiven Hub für Datenanalysen und Berichterstellung verfügen. Die robusten Features der Plattform eignen sich für Unternehmen jeder Größe und helfen ihnen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen. #### Die besten Features von Looker by Google

Erweiterte Datenmodellierung mit LookML , der einzigartigen Modellierungssprache von Looker, hilft dabei, Beziehungen innerhalb von Daten zu definieren und benutzerdefinierte Metriken zu erstellen. *Integration mit Google Cloud Services bietet Skalierbarkeit, Sicherheit und Zugriff auf die KI- und ML-Tools von Google für Datenzuordnung und benutzerdefinierte Konfigurationen. *Native Verbindung mit Google BigQuery für Echtzeitanalysen, hilft Ihnen bei der Durchführung von Echtzeitanalysen direkt in Ihrem Data Warehouse. #### Looker by Google Limits

Die Abhängigkeit von LookML kann zu Engpässen bei Self-Service-/ https://clickup.com/blog/client-reporting-tools//-Tools zur Berichterstellung für Clients führen. #### Preise für Looker von Google *Platform Edition: Benutzerdefinierte Preise *Lizenzierung von Benutzern: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen für Looker von Google

G2: 4,4/5 (über 1.400 Bewertungen) *Capterra: 4,6/5 (über 200 Bewertungen) ### 20. Polymer (am besten geeignet, um Rohdaten in umsetzbare Dashboards umzuwandeln) via ASK BOSCO® ist eine KI-gestützte Analyseplattform , die entwickelt wurde, um die sprachgestützte Berichterstellung für Marketingfachleute und Agenturen zu verbessern. Sie bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und fortschrittliche ML-Funktionen. Die prädiktiven Analysefunktionen der Plattform helfen dabei, die zukünftige Leistung vorherzusagen und die Medienausgaben zuzuweisen, und unterstützen Unternehmen dabei, datengesteuerte Entscheidungen über ihr Marketingbudget zu treffen. #### Die besten Features von ASK BOSCO®

Die Berichterstellung mit KI automatisiert die Berichterstellung und hilft Ihnen, Fragen zu Daten zu stellen und Einblicke, Trends und Empfehlungen auf der Grundlage algorithmischer Modellierung zu erhalten. *Nachverfolgung von Konversionen, wie z. B. pixelbasierte Nachverfolgung und Integration von Server zu Server, hilft bei der detaillierten Leistungsüberwachung. *Zielgruppensegmentierung und Verkehrsanalyse helfen bei der Festlegung von Einzelzielen auf der Grundlage von Verhalten oder Vorlieben und bei der Bewertung von Datenquellen, um die Leistung über verschiedene Kanäle hinweg zu bewerten

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/DataRobot-1400x660.png DataRobot Dashboard /%img/ via undefined DataRobot ist eine automatisierte ML-Plattform, die die Entwicklung und Bereitstellung von Vorhersagemodellen vereinfacht. Die benutzerfreundliche Oberfläche hilft Ihnen, Modelle über REST APIs in bestehende Systeme zu integrieren. Die Plattform unterstützt sowohl Batch- als auch Echtzeit-Vorhersagen und bietet so die Flexibilität, unterschiedliche Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Sie ist besonders vorteilhaft für Organisationen, die KI nutzen möchten, ohne über umfangreiche datenwissenschaftliche Kenntnisse zu verfügen.

Akkio ist eine No-Code-KI-Plattform, die den Zugang zu ML und prädiktiven Analysen für Unternehmen jeder Größe demokratisieren soll. Sie vereinfacht die Erstellung von Modellen mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche und hilft Ihnen, Datensätze einfach hochzuladen und Vorhersagen zu generieren. Außerdem verfügt Akkio über Funktionen zur laufenden Überwachung und automatischen Nachschulung, um die Genauigkeit des Modells über die Zeit aufrechtzuerhalten. #### Akkio bietet die besten Features

AutoML-Technologie automatisiert den ML-Workflow und hilft Ihnen, schnell genaue Modelle zu erstellen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Flexible Bereitstellungsoptionen helfen bei der *Integration von KI-Modellen in bestehende Systeme, sei es über APIs oder die direkte Integration in beliebte Apps für das Geschäft wie CRM und E-Commerce-Plattformen. Das *Chat Data Prep tool verwendet Gen-KI zur Automatisierung von Aufgaben der Datenaufbereitung und fungiert wie eine intuitive Chat-Schnittstelle, die Ihnen hilft, mit Ihren Daten auf eine Art und Weise zu interagieren, die einer Unterhaltung gleicht

Limits von Akkio Muss die Möglichkeit bieten, das Training beizubehalten, um zu vermeiden, dass bei jeder Sitzung eine neue Unterhaltung begonnen werden muss. #### Akkio-Preise Pläne auf Benutzerebene *Ansicht: Free *Basic: 49 $/Monat pro Benutzer *Professional: 99 $/Monat pro Benutzer *Organisationsweite Pläne

aufbaupaket: Ab 999 $/Monat *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise ### 25. MonkeyLearn (am besten für die Analyse von Texten mit NLP geeignet) via /href/ https://www.medallia.com/platform/text-analytics/?utm\_campaign=monkeylearnmigration MonkeyLearn /%href/ MonkeyLearn ist auf Textanalyse durch NLP spezialisiert und unterstützt Unternehmen dabei, wertvolle Erkenntnisse aus unstrukturierten Textdaten wie Kundenbewertungen, Social-Media-Beiträgen und E-Mails zu gewinnen.

Die intuitive grafische Benutzeroberfläche der Plattform vereinfacht den Modellierungsprozess und bietet Tutorials und ein übersichtliches Design, das sicherstellt, dass Benutzer die Plattform problemlos durchsuchen können. #### Die besten Features von MonkeyLearn *Erweiterte Stimmungsanalyse zur Messung von Kundenemotionen und Meinungen, die in Textform ausgedrückt werden, um die öffentliche Meinung über Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu verstehen