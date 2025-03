Wie man ein Kanban Board in OneNote erstellt, um Aufgaben besser zu verwalten

Hatten Sie auch schon einmal das Gefühl, dass Ihre Aufgaben auf Haftnotizen, E-Mails und einer mentalen Checkliste verstreut sind, von der Sie hoffen, dass Sie sie nicht vergessen? Es ist an der Zeit, das Chaos zu bändigen – im Kanban-Stil! 🎯

Und nein, Sie brauchen keine ausgefallenen Software-Entwicklungsfähigkeiten, um loszulegen. Microsoft OneNote, der unterschätzte Held unter den Tools für Produktivität, kann als Ihr Kanban-Board dienen und Ihre Aufgaben, Projekte und Notizen an einem Ort speichern. Egal, ob Sie alleine arbeiten oder mit einem Team zusammenarbeiten, in diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Kanban-Board in OneNote erstellen.

Bleiben Sie dran – wir geben ein Bonus-Tool frei, das multifunktional ist, sich mit Projektmanagement auskennt und mit Ihnen wachsen soll.

##

In diesem Leitfaden behandeln wir folgende Themen: *OneNote Setup: Lernen Sie, wie Sie in OneNote schnell ein Kanban-Board mit Abschnitten, Tabellen und Spalten erstellen. *Verwaltung von OneNote Kanban-Aufgaben: Fügen Sie Aufgaben, Farben und Tags für die Sichtbarkeit hinzu und verbinden Sie sich mit Outlook für Erinnerungen. *Praktische Verknüpfungen von OneNote: Verwenden Sie die OneNote-Symbolleisten-Tools, schnelle Notizen und die Integration mit OneDrive

ClickUps Kanban-Boards: Testen Sie die Kanban-Boards von ClickUp für Zusammenarbeit in Echtzeit, Automatisierung und Swimlanes

Wir empfehlen OneNote für einfache Setups und ClickUp für größere Teams und komplexe Projekte

Kanban-Boards leben von der Zusammenarbeit. Während physische Kanban-Boards – aus Wänden oder Tafeln mit Spalten und Haftnotizen – seit Jahren ein fester Bestandteil in Teams sind, bieten digitale Tools wie OneNote jetzt eine einfachere Möglichkeit, Aufgaben zu verwalten als die physischen Boards.

Kanban-Boards leben von der Zusammenarbeit. Während physische Kanban-Boards – aus Wänden oder Tafeln mit Spalten und Haftnotizen – seit Jahren ein fester Bestandteil in Teams sind, bieten digitale Tools wie OneNote jetzt eine einfachere Möglichkeit, Aufgaben zu verwalten als die physischen Boards. 💡Profi-Tipp: Erfahren Sie, wie Sie KI zur Automatisierung Ihrer Aufgaben nutzen können! 👇🏼 ## Einrichten eines Kanban-Boards in OneNote

Es geht schneller als Sie denken. Mit der kostenlosen und benutzerdefinierten Anwendung Microsoft OneNote können Sie Aufgaben auf einer vertrauten Oberfläche einfach hinzufügen, nachverfolgen und gemeinsam bearbeiten. Während vorgefertigte OneNote-Vorlagen ( https://clickup.com/blog/onenote-templates// ) Workflows vereinfachen können, ist die Erstellung eines Kanban-Boards von Grund auf der beste Ansatz für einzigartige oder spezielle Anforderungen.

schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines Boards Schritt 1: Neues Notizbuch erstellen Starten Sie die OneNote-Anwendung auf Ihrem Gerät. Klicken Sie im oberen Menü auf Datei und wählen Sie dann Neu aus dem Dropdown-Menü aus. Wählen Sie einen Speicherort für Ihr Notizbuch (z. B. OneDrive oder Ihr lokales Gerät). Benennen Sie Ihr Notizbuch mit einem aussagekräftigen Namen, z. B. "Kanban Board". Klicken Sie auf *Notizbuch erstellen

#### Schritt 2: Richten Sie einen Abschnitt für Ihr Board ein * Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen Ihres Notizbuchs in der Seitenleiste

Wählen Sie im Kontextmenü die Option "Neuer Abschnitt" aus (wir nennen diesen Abschnitt "Board 1"). Alternativ können Sie oben in der Liste der Abschnitte auf die Schaltfläche "+ Neuer Abschnitt" klicken, um einen neuen Abschnitt zu erstellen #### *Schritt 3: Erstellen Sie Ihr Kanban-Board Navigieren Sie zu dem Abschnitt "Board 1", den Sie gerade erstellt haben Gehen Sie zur *Menüleiste, klicken Sie auf Einfügen und wählen Sie dann Tabelle aus

Ziehen Sie die Maus über das Raster, um drei Spalten und so viele Zeilen auszuwählen, wie Sie benötigen (Sie können später jederzeit weitere Zeilen und Spalten hinzufügen). Geben Sie in der ersten Zeile der Tabelle die folgenden Kopfzeilen ein: Zu erledigen In Bearbeitung Erledigt #### Schritt 4: Aufgaben als Karten hinzufügen Fügen Sie in jeder Spalte Aufgaben als einzelne Zeilen in die Tabelle ein (jede Aufgabe kann als Karte behandelt werden). Für jede Aufgabe können Sie Details wie Fälligkeitsdaten oder Beschreibungen hinzufügen, indem Sie auf die Zelle klicken und

#### Schritt 4: Aufgaben als Karten hinzufügen Fügen Sie in jeder Spalte Aufgaben als einzelne Zeilen in die Tabelle ein (jede Aufgabe kann als Karte behandelt werden). Für jede Aufgabe können Sie Details wie Fälligkeitsdaten oder Beschreibungen hinzufügen, indem Sie auf die Zelle klicken und Sie können sogar eine zusätzliche Spalte mit dem Namen "Aufgabe" ganz links in der Tabelle hinzufügen, um größere Aufgaben in kleinere Unteraufgaben zu unterteilen /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Home-1400x757.png home : How to Make a Kanban Board in OneNote /%img/

Und voilà – schon haben Sie ein einsatzbereites Kanban-Board in OneNote. ➡️ Lesen Sie mehr: /href/ https://clickup.com/blog/how-to-create-kanban-board-in-jira// So erstellen Sie ein Kanban-Board in Jira /%href/ ### Verwenden der Taskleiste und Verknüpfungen von Microsoft OneNote

Verknüpfungen und Symbolleisten-Tools in OneNote können Ihnen die Verwaltung Ihrer Aufgaben erleichtern und die Pflege Ihres Kanban-Boards beschleunigen. Entdecken Sie diese praktischen Tipps. #### Benutzerdefinierte Symbolleiste für den Schnellzugriff 1. Suchen Sie die Symbolleiste für den Schnellzugriff (normalerweise oben im OneNote-Fenster über der Multifunktionsleiste). 2. Fügen Sie häufig verwendete Befehle hinzu, indem Sie auf den Abwärtspfeil klicken

Blättern Sie durch die vorgeschlagenen Befehle (wie Neue Seite oder Rückgängig) und klicken Sie auf einen beliebigen Befehl, den Sie hinzufügen möchten /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/New-Page-1400x517.png new page : How to Make a Kanban Board in OneNote /%img/

Verwenden von Verknüpfungen zur Verwaltung von Aufgaben 1. Drücken Sie Strg + N, um eine neue Aufgabe oder Karte zu Ihrem Kanban-Board hinzuzufügen. 2. Verwenden Sie Strg + Registerkarte, um schnell durch die Abschnitte zu blättern und verschiedene Teile Ihres Kanban-Boards effizient zu verwalten. #### Symbol für den Benachrichtigungsbereich für einfachen Zugriff 1. Öffnen Sie OneNote, gehen Sie zu Datei > Optionen > Anzeige und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für OneNote-Symbol im Benachrichtigungsbereich der Taskleiste platzieren

(So können Sie während der Arbeit in anderen Anwendungen einfach auf OneNote zugreifen.) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Display.png Anzeige: Wie Sie ein Kanban Board in OneNote erstellen /%img/ Durch die Verwendung von OneNote-Verknüpfungen können Sie schneller arbeiten. Wenn Sie jedoch von überall aus auf Ihre Notizbücher zugreifen möchten, sollten Sie eine Verbindung mit OneDrive in Betracht ziehen.

Schritt 1: Öffnen Sie OneNote und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte des Abschnitts, den Sie verschieben möchten. Schritt 2: Wählen Sie im Menü der Verknüpfung die Option "Verschieben" oder "Kopieren" aus. Schritt 3: Wählen Sie ein auf Ihrem OneDrive gespeichertes Notizbuch aus. Schritt 4: Klicken Sie auf "Verschieben", um den Abschnitt zu übertragen. #### Methode 2: Speicherort des Notizbuchs ändern Schritt 1: Öffnen Sie OneNote und klicken Sie auf "Datei"

Schritt 2: Wählen Sie die Registerkarte Info aus und klicken Sie auf Einstellungen für das Notizbuch, das Sie verschieben möchten. Schritt 3: Wählen Sie *Eigenschaften aus und klicken Sie dann auf Speicherort ändern. Schritt 4: Wählen Sie den gewünschten OneDrive-Ordner aus und klicken Sie auf *Auswählen

OneNote verwendet einen einzigartigen Synchronisierungsmechanismus, der sich von typischen Systemen zur Speicherung von Dateien unterscheidet. In OneNote vorgenommene Änderungen werden in einem Cache gespeichert und mit der Cloud synchronisiert, wodurch die Zusammenarbeit ohne Probleme mit Dateisperren gefördert wird.

## Effektive Nutzung des Kanban-Boards

Der Schlüssel zum Erfolg beim Erstellen eines OneNote-Boards ist das Wissen, wie man es effektiv nutzt. Hier sind einige Tipps:

Verwenden Sie Farben zur Priorisierung von Aufgaben:
Rot für Aufgaben mit hoher Priorität
Gelb für Aufgaben mittlerer Priorität
Grün für Aufgaben niedriger Priorität

Verwenden Sie das Tagging-Feature von OneNote (Menü > Startseite > Tags), um Aufgaben einen Kontext hinzuzufügen. Instanz:
Dringende Aufgaben
Aufgaben, die überprüft werden müssen
Fertiggestellte Aufgaben

Manuelle Updates: Aufgaben und Status müssen manuell aktualisiert werden, was bei größeren Projekten zeitaufwendig werden kann. *Eingeschränkte Zusammenarbeit: Obwohl OneNote die gemeinsame Bearbeitung unterstützt, können Echtzeit-Aktualisierungen von Aufgaben im Vergleich zu spezialisierten Tools verzögert werden. *Integrationslücken: Im Gegensatz zu dedizierten Tools für das Projektmanagement bietet OneNote nur eine grundlegende Integration mit anderen Apps für automatisierte Aufgabenaktualisierungen

## Limits bei der Verwendung von OneNote für die Erstellung von Kanban Boards Sie verwenden OneNote für Ihre Kanban Boards? Dann könnten folgende Probleme auftreten: *Fehlende native Kanban Features: OneNote ist nicht explizit für Kanban Boards konzipiert, sodass integrierte Funktionen wie Drag-and-Drop oder automatisierte Workflows fehlen

Für dynamischere Anforderungen sehen Sie sich diese OneNote-Alternativen an: /href/ https://clickup.com/blog/onenote-alternatives///de-de/alternativen/%href/ . ## Kanban Boards mit ClickUp erstellen ClickUp, die "Alles-App für die Arbeit", ist darauf ausgelegt, Ihre Anforderungen an das Projektmanagement zu erfüllen, und eines ihrer Schlüsselangebote ist das native Kanban Board.

Optimieren Sie Ihren Workflow für Sprints mit den Kanban Boards von ClickUp – verfolgen Sie Aufgaben in Echtzeit, organisieren Sie sie nach Swimlanes und priorisieren Sie sie mit Farben

Die Kanban Boards von ClickUp können mehr als nur Ihre Aufgaben zu verwalten – sie sind Teil eines größeren Ökosystems, das jeden Aspekt Ihres Workflows verwaltet. Zum Beispiel:
*Benutzerdefinierte Felder auf Karten mit Aufgaben helfen Ihnen, Details wie Schlüsseldaten, Budgets, Feedback-Bewertungen und sogar Genehmigungen von Clients direkt in der Kanban-Ansicht zu verfolgen.

Müssen Sie mehrere Boards gleichzeitig bearbeiten? Isolierende Filter erleichtern das Zoomen auf bestimmte Aufgaben nach Mitglied des Teams, Priorität oder Fälligkeitsdatum. *Aufgaben können in mehreren Boards gleichzeitig angezeigt werden. In einer Instanz kann eine Aufgabe auf Ihrem Board "Wöchentliche Ziele" mit dem Board "Kampagnen" des Marketingteams synchronisiert werden – keine Duplikate, keine verlorenen Aktualisierungen

Die Plattform hilft Ihnen auch dabei, die Kontrolle über Ihren Workload zu übernehmen, indem sie horizontale Swimlanes in die Kanban-Boards integriert. Aufgaben können in Echtzeit visuell eingestuft werden, sodass die "Must-dos" immer oben bleiben. Stapeln Sie Aufgabenkarten nach Mitarbeitern oder markieren Sie sie mit benutzerdefinierten Tags in den Verantwortungsbereichen nach Priorität.

Außerdem können Sie Ihre Aufgabenkarten anpassen:
*Passen Sie die Kartengröße an
*Stapeln und ordnen Sie Felder neu an
*Fügen Sie Checklisten, Tags usw. hinzu

Und dann kommt ClickUp Brain ins Spiel – das KI-gestützte neuronale Netzwerk-Tool, das Ihren Workflow aktiv erlernt und Maßnahmen vorschlägt, um die Abläufe zu optimieren. Instanz: ClickUp Brain kann
*übersehene Abhängigkeiten von Aufgaben identifizieren und basierend auf dem Status verwandter Aufgaben das Verschieben von Aufgaben vorschlagen.
* Das Tool kann die Automatisierung von Updates wie das Senden einer Nachricht an das Team senden oder die Protokollierte Zeit, wenn eine Aufgabe auf "Erledigt" gesetzt wird

Erhalten Sie mit ClickUp Brain schnelle Einblicke in Workflows, Abhängigkeiten, Fristen und mehr

Nachdem wir uns nun die Kanban-Lösungen von ClickUp angesehen haben, wollen wir sehen, wie sie im Vergleich zu OneNote abschneiden. ### Funktionen von ClickUp und OneNote

Sowohl ClickUp als auch OneNote bieten einzigartige Features, aber bei der Verwaltung von Aufgaben mit einem Kanban-Ansatz hat jedes seine eigenen Stärken. Hier ein kurzer Vergleich: | Funktion | ClickUp | OneNote | | ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |

| Kanban-Board | Vollständig integrierte Boards | Keine native Board-Funktionalität | | Verschieben von Aufgaben | Mehrere Tickets können gleichzeitig per Drag-and-Drop über Spalten gezogen werden | Aufgaben müssen manuell angepasst werden | | Anpassung von Spalten | Spalten und Phasen sind vollständig benutzerdefinierbar | Spalten können mithilfe von Tabellen nachgeahmt werden, sind jedoch nicht dynamisch |

| Priorisierung von Aufgaben | Aufgaben können mit Farben und nach Dringlichkeit kodiert werden | Aufgaben können nur manuell beschrieben oder über Kontrollkästchen abgehakt werden | | Aufgabenfilterung | Aufgaben können nach Status, Priorität, Mitarbeitern und Fälligkeitsdatum gefiltert werden | Aufgaben können nur nach Abschnitten oder Tags organisiert werden |

| Aufgabendetails | Dateien können als Anhang hinzugefügt, Links hinzugefügt, Fälligkeitsdaten festgelegt und benutzerdefinierte Felder auf Aufgaben angewendet werden | Es können nur einfache Text- und Bildnotizen hinzugefügt werden |

Kurz gesagt, ClickUp geht über die reine Aufgabenverwaltung hinaus. Die Kanban-Boards sind eine einseitige visuelle Darstellung Ihres gesamten Workflows.

⚡️ Vorlagenarchiv: Laden Sie die Kanban-Vorlage von ClickUp herunter, um Aufgaben einfach in benutzerdefinierten Spalten zu organisieren und sie nach Optionen wie Mitarbeitern oder Fälligkeitsdatum zu gruppieren. Weisen Sie Details schnell zu, indem Sie mit der Maus über die Karten fahren, und verwenden Sie die Massenaktionsfunktion, um Massenänderungen – wie das Aktualisieren von Status oder das Archivieren von Aufgaben – auf einmal vorzunehmen.

Entdecken Sie einige weitere Features, die auf Kanban spezialisiert sind.

Limits für In Bearbeitung (IB): Legen Sie Limits für IB in den Spalten Ihres Kanban-Boards fest, um sicherzustellen, dass Teams nicht zu viele Aufgaben auf einmal übernehmen. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-advanced-features.png ClickUp erweiterte Features /%img/

Legen Sie ein Limit für die Nummer der Tickets in jeder Phase des Projekts fest, um eine Überlastung einzelner Phasen zu vermeiden. Dynamische Integrationen: Verbinden Sie ClickUp mit Google Drive, Zoom (und über 1.000 anderen Tools), um Kommunikation, Dateien und Meetings zu zentralisieren, sodass alles, was mit Ihren Aufgaben zusammenhängt, in einem Board bleibt

Echtzeit-Zusammenarbeit: Hinterlassen Sie Echtzeit-Kommentare und erwähnen Sie Mitglieder des Teams, um Feedback zu Tickets zu erhalten, oder fügen Sie den Link in ClickUp Chat ein, um alle auf dem Laufenden zu halten. *Zeiterfassung: Verwenden Sie das integrierte Feature zur Zeiterfassung, um die für jede Aufgabe aufgewendeten Stunden direkt im Kanban-Board zu erfassen, sodass die Zeitleisten des Projekts leicht einzuhalten sind. *Kanban-Vorlagen: Verwenden Sie vorgefertigte hinter den Kulissen effiziente Praktiken. ### Best Practices für die Pflege eines effektiven Boards ✅ Richten Sie eine klare Struktur ein: Organisieren Sie Ihr Board mit tabellarischen Abschnitten, die Kanban-Spalten wie Backlog, In Bearbeitung und Erledigt entsprechen ✅ Fügen Sie visuelle Elemente hinzu: Werten Sie Ihr Board mit Farben, Emojis und Tags auf, um die Prioritäten und den Status von Aufgaben hervorzuheben

✅ Regelmäßige Archivierung abgeschlossener Aufgaben: Erstellen Sie einen Abschnitt "Fertiggestellte Archivierung", um Ihr Board übersichtlich zu halten und frühere Aufgaben als Referenz aufzubewahren. ### Häufige Fallstricke und wie man sie vermeidet ❌ Überkomplizierung des Boards: Halten Sie das Layout Ihres Boards einfach, um Ihren Workflow widerzuspiegeln, ohne unnötige Abschnitte hinzuzufügen, die die Benutzer überfordern können

❌ Vernachlässigung der Wartung: Aktualisieren Sie regelmäßig den Status von Aufgaben, um Verwirrung über laufende oder fertiggestellte Aufgaben zu vermeiden, da manuelle Aktualisierungen unerlässlich sind, wenn es keine automatischen Auslöser gibt ❌ Nichtverwendung verfügbarer Features: Erkunden Sie alle verfügbaren Features, wie das Verknüpfen vorhandener Seiten und die Verwendung von Tabellen, um die Nachverfolgung und Organisation von Aufgaben zu verbessern ### Tipps für kontinuierliche Verbesserung und Anpassung

📌 Feedbackschleifen integrieren: Richten Sie einen Prozess ein, um Feedback des Teams auf dem Kanban-Board zu sammeln und so eine kontinuierliche Verbesserung der Workflows auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Praxis zu ermöglichen. 📌 Technologie nutzen: Finden Sie zusätzliche tools und Integrationen, wie Apps zur Automatisierung oder zum Projektmanagement, um Ihre OneNote-Kanban-Board-Erfahrung zu verbessern. 📌 Bleiben Sie informiert: Lesen Sie die neuesten Artikel oder treten Sie Foren zum Thema Projektmanagement bei, um auf dem Laufenden zu bleiben und Ihre Prozesse zu verbessern

Meistern Sie Ihre Workflows im Projektmanagement mit den Kanban-Boards von ClickUp Letztendlich bieten sowohl OneNote als auch ClickUp eine Aufgabenverwaltung im Kanban-Stil, aber ihre Unterschiede hängen davon ab, wie viel Sie von Ihren Boards für sich erledigen lassen möchten.

OneNote kann als visueller, anpassbarer Space für die einfache Nachverfolgung dienen. Wenn es jedoch darum geht, Aufgaben in das gesamte Team zu integrieren, Workflows zu automatisieren oder Prozesse zu skalieren, müssen Sie mehr manuelle Arbeit erledigen. Genau hier kommt ClickUp ins Spiel. Wenn Sie komplexe Projekte jonglieren und mehr als nur die Nachverfolgung von Aufgaben benötigen, werden die Kanban-Boards von ClickUp zur Brücke zwischen Planung und Ausführung.

Es bietet alle erforderlichen Features (von Echtzeit-Zusammenarbeit bis hin zu KI-Wissensunterstützung), um jede Aufgabe zu einem dynamischen Teil Ihres Workflows zu machen.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und lassen Sie Ihre Kanban-Boards die Schwerstarbeit für Sie erledigen. 🏋️‍♂️