So erstellen Sie ein Kanban-Board in OneNote für eine bessere Aufgabenverwaltung

Haben Sie jemals das Gefühl, dass Ihre Aufgaben auf Haftnotizen, in E-Mails und in Ihrer mentalen Checkliste verstreut sind, die Sie hoffentlich nicht vergessen?

Es ist Zeit, das Chaos zu bändigen – mit Kanban! 🎯

Und nein, Sie benötigen keine ausgefallenen Software-Entwicklungskenntnisse, um loszulegen. Microsoft OneNote, der unterschätzte Held unter den Tools für Produktivität, kann auch als Kanban-Board dienen und dabei Ihre Aufgaben, Projekte und Notizen an einem Ort zusammenhalten.

Egal, ob Sie alleine arbeiten oder mit einem Team zusammenarbeiten, in diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie ein Kanban-Board in OneNote erstellen.

Bleiben Sie dran – wir geben Ihnen ein Bonus-Tool, das multifunktional, projektmanagementtauglich und darauf ausgelegt ist, mit Ihnen zu wachsen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Das behandeln wir in diesem Leitfaden: OneNote-Setup: Erfahren Sie, wie Sie in OneNote schnell ein Kanban-Board mit Abschnitten, Tabellen und Spalten erstellen können

Verwalten von OneNote-Kanban-Aufgaben: Fügen Sie Aufgaben hinzu, verwenden Sie Farbcodierungen und Tags für bessere Sichtbarkeit und verbinden Sie sich mit Outlook für Erinnerungen

Praktische Verknüpfungen in OneNote: Nutzen Sie die Taskleisten-Tools, Notizen und die Integration mit OneDrive in OneNote

Kanban-Boards von ClickUp: Probieren Sie die Kanban-Boards von Probieren Sie die Kanban-Boards von ClickUp für Zusammenarbeit in Echtzeit, Automatisierung und Swimlanes aus

Kanban-Workflows von ClickUp: Informieren Sie sich über externe Integrationen und Features wie IB-Limits und Bearbeitung mehrerer Aufgaben gleichzeitig

Wählen Sie Ihre Option: Wir empfehlen OneNote für einfache Setups und ClickUp für größere Teams und komplexe Projekte

Warum ein Kanban-Board verwenden?

Kanban-Board-Apps sind digitale Arbeitsflächen mit Drag-and-Drop-Funktion, die für einen reibungslosen Workflow und klare Fortschritte sorgen.

So sorgen sie dafür, dass Ihre kurzen Stand-up-Meetings auch wirklich kurz bleiben:

Aufgaben in Tickets: Erfassen Sie Aufgaben Erfassen Sie Aufgaben mit Kanban-Karten , die Fristen, Kommentare und relevante Details enthalten

Visuelle Organisation: Gruppieren Sie Aufgaben nach Mitarbeitern, Kanälen oder benutzerdefinierten Beschreibungen und verfolgen Sie den Fortschritt in Phasen wie "Zu erledigen", "In Bearbeitung" und "In Überprüfung"

Prioritäten einfach gemacht: Verwenden Sie Swimlanes, um eine vertikale Hierarchie zwischen Tickets zu erstellen und so eine klare Ansicht der Prioritäten und Abhängigkeiten zu gewährleisten

Echtzeit-Updates: Aktualisieren Sie Aufgaben sofort durch Ziehen und Ablegen von Tickets, sodass das gesamte Team auf einer Seite mit dem Kanban-Board auf dem gleichen Stand bleibt

Verantwortlichkeit steigern: Fördern Sie Transparenz und helfen Sie allen, ihre Termine einzuhalten, mit einem freigegebenen Board

Kanban-Boards leben von der Zusammenarbeit. Während physische Kanban-Boards – aus Wänden oder Tafeln mit Spalten und Haftnotizen – seit Jahren aus Teamumgebungen nicht mehr wegzudenken sind, bieten digitale Tools wie OneNote nun zugänglichere Möglichkeiten, Aufgaben gegenüber den physischen Boards zu verwalten.

💡Profi-Tipp: Erfahren Sie, wie Sie KI zur Automatisierung Ihrer Aufgaben einsetzen können! 👇🏼

Einrichten eines Kanban-Boards in OneNote

Das geht schneller, als Sie denken. Mit dem kostenlosen und benutzerdefinierten Microsoft OneNote können Sie Aufgaben über eine vertraute Oberfläche ganz einfach hinzufügen, nachverfolgen und gemeinsam bearbeiten.

Während vorgefertigte OneNote-Vorlagen Workflows vereinfachen können, ist die Erstellung eines Kanban-Boards von Grund auf der beste Ansatz für einzigartige oder spezielle Anforderungen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines Boards

Schritt 1: Erstellen Sie ein neues Notizbuch

Starten Sie die OneNote-Anwendung auf Ihrem Gerät

Klicken Sie im oberen Menü auf "Datei" und wählen Sie dann "Neu" aus dem ausklappbaren Menü

Wählen Sie einen Speicherort für Ihr Notizbuch (z. B. OneDrive oder Ihr lokales Gerät)

Geben Sie Ihrem Notizbuch einen aussagekräftigen Namen, z. B. "Kanban-Board"

Klicken Sie auf Notizbuch erstellen

Schritt 2: Richten Sie einen Abschnitt für Ihr Board ein

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen Ihres Notizbuchs in der Seitenleiste

Wählen Sie im Kontextmenü "Neuer Abschnitt" aus (wir nennen diesen Abschnitt "Board 1")

Alternativ können Sie oben in der Liste auf die Schaltfläche "+ Neuer Abschnitt" klicken, um einen neuen Abschnitt zu erstellen

Schritt 3: Erstellen Sie Ihr Kanban-Board

Navigieren Sie zum soeben erstellten Abschnitt "Board 1"

Gehen Sie zur Menüleiste , klicken Sie auf Einfügen und wählen Sie dann Tabelle

Ziehen Sie die Maus über das Raster, um drei Spalten und so viele Zeilen wie nötig auszuwählen (Sie können später jederzeit weitere Zeilen und Spalten hinzufügen)

Geben Sie in die erste Zeile der Tabelle die folgenden Kopfzeilen ein: Zu erledigen In Bearbeitung Erledigt

Schritt 4: Aufgaben als Karten hinzufügen

Fügen Sie in jeder Spalte Aufgaben als einzelne Zeilen in die Tabelle ein (jede Aufgabe kann als Karte behandelt werden)

Für jede Aufgabe können Sie Details wie Fälligkeitsdaten oder Beschreibungen hinzufügen, indem Sie auf die Zelle klicken und Folgendes eingeben

Sie können sogar eine zusätzliche Spalte mit dem Namen "Aufgabe" ganz links in der Tabelle hinzufügen, um größere Aufgaben in kleinere Unteraufgaben zu unterteilen

Und schon haben Sie ein funktionsfähiges Kanban-Board in OneNote.

Verwenden der Microsoft OneNote-Taskleiste und Verknüpfungen

Verknüpfungen und Taskleisten-Tools in OneNote können Ihnen die Aufgabenverwaltung erleichtern und die Pflege Ihres Kanban-Boards beschleunigen. Entdecken Sie diese praktischen Tipps.

Anpassen der Symbolleiste für den Schnellzugriff

Suchen Sie die Symbolleiste für den Schnellzugriff (normalerweise oben im OneNote-Fenster über der Multifunktionsleiste) Fügen Sie häufig verwendete Befehle hinzu, indem Sie auf den Abwärtspfeil klicken Durchsuchen Sie die vorgeschlagenen Befehle (wie Neue Seite oder Rückgängig) und klicken Sie auf den Befehl, den Sie hinzufügen möchten

Verwenden von Tastaturverknüpfungen zum Verwalten von Aufgaben

Drücken Sie Strg + N, um eine neue Aufgabe oder Karte zu Ihrem Kanban-Board hinzuzufügen Verwenden Sie Strg + Registerkarte , um schnell durch die Abschnitte zu wechseln und verschiedene Teile Ihres Kanban-Boards effizient zu verwalten

Symbol im Benachrichtigungsbereich für einfachen Zugriff

Öffnen Sie OneNote, gehen Sie zu Datei > Optionen > Anzeige und aktivieren Sie das Kontrollkästchen OneNote-Symbol im Benachrichtigungsbereich der Taskleiste platzieren

(Dadurch können Sie während der Arbeit in anderen Anwendungen ganz einfach auf OneNote zugreifen. )

Die Verwendung von OneNote-Verknüpfungen beschleunigt die Arbeit, aber wenn Sie von überall auf Ihre Notizbücher zugreifen möchten, sollten Sie eine Verbindung mit OneDrive in Betracht ziehen.

Integration von OneDrive für Datei-Speicher und Zugriff

Durch das Exportieren von Notizen aus OneNote in andere Apps wie OneDrive können Sie von jedem Gerät mit einer Internetverbindung aus darauf zugreifen. Hier sind die besten Methoden für einen reibungslosen Übergang:

Methode 1: Abschnitte in ein neues Cloud-Notizbuch verschieben

Schritt 1: Öffnen Sie OneNote und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte des Abschnitts, den Sie verschieben möchten

Schritt 2: Wählen Sie im Kontextmenü "Verschieben" oder "Kopieren" aus

Schritt 3: Wählen Sie ein in Ihrem OneDrive gespeichertes Notizbuch aus

Schritt 4: Klicken Sie auf Verschieben , um den Abschnitt zu übertragen

Methode 2: Speicherort des Notizbuchs ändern

Schritt 1: Öffnen Sie OneNote und klicken Sie auf Datei

Schritt 2: Wählen Sie die Registerkarte Info und klicken Sie auf Einstellungen für das Notizbuch, das Sie verschieben möchten

Schritt 3: Wählen Sie Eigenschaften und klicken Sie dann auf Speicherort ändern

Schritt 4: Wählen Sie den gewünschten OneDrive-Ordner aus und klicken Sie auf Auswählen

OneNote verwendet einen einzigartigen Synchronisierungsmechanismus, der sich von typischen Dateispeichersystemen unterscheidet. In OneNote vorgenommene Änderungen werden in einem Cache gespeichert und mit der Cloud synchronisiert, wodurch die Zusammenarbeit ohne Probleme mit Dateisperren verbessert wird.

Effektive Nutzung des Kanban-Boards

Der Schlüssel zum Aufbau eines erfolgreichen OneNote-Boards liegt darin, Microsoft OneNote effektiv zu nutzen. Hier sind einige Tipps:

Aufgaben in OneNote organisieren

Kopieren Sie Aufgaben im Laufe ihres Fortschritts in die entsprechenden Spalten und verfolgen Sie so den Status jeder Aufgabe visuell

Farbcodierung und Tags für bessere Sichtbarkeit

Weisen Sie Aufgaben je nach Priorität oder Kategorie unterschiedliche Farben zu. Beispiel: Rot für dringende/wichtige Aufgaben Gelb für Aufgaben mit mittlerer Priorität Grün für Aufgaben mit niedriger Priorität

Verwenden Sie die Tag-Funktion von OneNote ( Menü > Startseite > Tags ), um Aufgaben mit Kontext zu versehen . Sie können beispielsweise Tags für folgende Zwecke erstellen: Dringende Aufgaben Zu überprüfende Aufgaben Fertiggestellte Aufgaben

Fügen Sie Symbole oder Bilder hinzu, um Aufgaben weiter zu unterscheiden oder ihren Status anzuzeigen (z. B. Häkchen für fertiggestellte Aufgaben)

Einstellungen für Erinnerungen und Fristen

OneNote verfügt über keine integrierte Erinnerungsfunktion, aber Sie können es mit Outlook integrieren, um Erinnerungen für Aufgaben festzulegen. So geht's:

Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Aufgabe in OneNote. Sie könnten beispielsweise Folgendes schreiben: Aufgabe: "Bericht abschließen" – Fälligkeitsdatum: 25. Februar 2025 Kopieren Sie die Aufgabe in Outlook , indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Aufgabe klicken und die Option zum Erstellen einer Outlook-Aufgabe auswählen (alternativ können Sie das Feature Outlook-Aufgaben auf der Registerkarte Start in der Gruppe Tags verwenden) Wählen Sie die entsprechende Option aus dem Dropdown-Menü (z. B. Heute, Morgen) aus, um die Aufgabe für Outlook zu markieren Öffnen Sie Outlook und gehen Sie zum Abschnitt "Aufgaben". Dort sollte Ihre neu erstellte Aufgabe in der Liste angezeigt werden Klicken Sie auf die Aufgabe, um sie zu öffnen. In den Aufgabendetails können Sie ein bestimmtes Fälligkeitsdatum festlegen Um eine Erinnerung hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erinnerung und wählen Sie aus, wann Sie benachrichtigt werden möchten

Nachdem Sie die Aufgabe in Outlook erstellt haben, bleibt sie mit Ihrer ursprünglichen Notiz in OneNote verknüpft. Wenn Sie sie in Outlook als fertiggestellt markieren, wird dieser Status auch in OneNote übernommen.

📮ClickUp Insight: 83 % der Wissensarbeiter verlassen sich bei der Kommunikation im Team hauptsächlich auf E-Mails und Chats. Allerdings verlieren sie fast 60 % ihrer Arbeitszeit damit, zwischen diesen Tools zu wechseln und nach Informationen zu suchen. Mit einer App für alles, was mit der Arbeit zu tun hat, wie ClickUp, werden Projektmanagement, Nachrichten, E-Mails und Chats an einem Ort zusammengeführt! Es ist Zeit für Zentralisierung und mehr Energie!

Einschränkungen bei der Verwendung von OneNote zum Erstellen von Kanban-Boards

Sie verwenden OneNote für Ihre Kanban-Boards? Folgende Probleme könnten auftreten:

Fehlende native Kanban-Features: OneNote wurde nicht explizit für Kanban-Boards entwickelt, daher fehlen integrierte Features wie Drag-and-Drop-Funktionalität oder automatisierte Workflows

Manuelle Aktualisierungen: Aufgaben und Status müssen manuell aktualisiert werden, was bei größeren Projekten zeitaufwändig sein kann

Eingeschränkte Zusammenarbeit: Obwohl OneNote die gemeinsame Bearbeitung unterstützt, kann es bei der Aktualisierung von Aufgaben in Echtzeit im Vergleich zu speziellen Tools zu Verzögerungen kommen

Integrationslücken: Im Gegensatz zu speziellen Projektmanagement-Tools bietet OneNote nur eine grundlegende Integration mit anderen Apps für automatisierte Aufgabenaktualisierungen

Für dynamischere Anforderungen entdecken Sie diese OneNote-Alternativen.

Erstellen von Kanban-Boards mit ClickUp

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, wurde entwickelt, um Ihre Anforderungen im Projektmanagement zu erfüllen. Eines der wichtigsten Features ist das native Kanban-Board.

Optimieren Sie Ihren Sprint-Workflow mit den Kanban-Boards von ClickUp – verfolgen Sie Aufgaben in Echtzeit, organisieren Sie sie nach Swimlanes und priorisieren Sie sie mit Farbcodes

ClickUp Kanban-Boards helfen Ihnen nicht nur dabei, Ihre Aufgaben zu verschieben – sie sind Teil eines größeren Ökosystems, das jeden Aspekt Ihres Workflows verwaltet.

Beispiel: Benutzerdefinierte Felder auf Aufgabenkarten helfen Ihnen dabei, Details wie wichtige Termine, Budgets, Feedback-Bewertungen und sogar Client-Genehmigungen direkt in der Kanban-Ansicht nachzuverfolgen

Müssen Sie mehrere Boards gleichzeitig bearbeiten? Mit isolierenden Filtern können Sie bestimmte Aufgaben nach Teammitglied, Priorität oder Fälligkeitsdatum ganz einfach heranzoomen

Aufgaben können gleichzeitig in mehreren Boards angezeigt werden. So kann beispielsweise eine Aufgabe aus Ihrem Board "Wöchentliche Ziele" mit dem Board "Kampagnen" des Marketingteams synchronisiert werden – ohne Duplikate und ohne verlorene Aktualisierungen

Die Plattform hilft Ihnen auch dabei, Ihre Workload zu kontrollieren, indem sie horizontale Swimlanes in die Kanban-Boards integriert. Aufgaben können in Echtzeit visuell priorisiert werden, sodass die "Must-dos" immer ganz oben bleiben

Stapeln Sie Aufgabenkarten nach Mitarbeitern oder markieren Sie sie mit benutzerdefinierten Tags in Swimlanes basierend auf ihrer Priorität

Außerdem können Sie Ihre Aufgabenkarten benutzerdefiniert anpassen, um:

Größe der Karten anpassen

Felder stapeln und neu anordnen

Fügen Sie Checklisten, Tags und vieles mehr hinzu

Und dann kommt ClickUp Brain ins Spiel – das KI-gestützte neuronale Netzwerk-Tool, das Ihren Workflow aktiv lernt und Maßnahmen vorschlägt, damit alles reibungsloser läuft.

Beispiel: ClickUp Brain kann übersehene Abhängigkeiten zwischen Aufgaben erkennen und basierend auf dem Status verwandter Aufgaben Vorschläge zum Verschieben von Aufgaben machen

Das Tool kann Aktualisierungen automatisieren, z. B. das Senden einer ClickUp-Chat-Nachricht an das Team oder das Protokollieren der Zeit, wenn eine Aufgabe als "Erledigt" markiert wird

Mit ClickUp Brain erhalten Sie schnelle Einblicke in Workflows, Abhängigkeiten, Fristen und vieles mehr

Nachdem wir nun die Kanban-Lösungen von ClickUp kennengelernt haben, wollen wir sehen, wie sie im Vergleich zu OneNote abschneiden.

Funktionen von ClickUp im Vergleich zu OneNote

Sowohl ClickUp als auch OneNote bieten einzigartige Features, aber bei der Verwaltung von Aufgaben mit einem Kanban-Ansatz hat jedes seine eigenen Stärken. Hier ein kurzer Vergleich:

Funktionalität ClickUp OneNote Kanban-Board Vollständig integrierte Boards Keine native Board-Funktionalität Verschieben von Aufgaben Mehrere Tickets können gleichzeitig über Spalten hinweg per Drag & Drop verschoben werden Aufgaben müssen manuell angepasst werden Benutzerdefinierte Spalten Spalten und Phasen sind vollständig anpassbar Spalten können mithilfe von Tabellen nachgebildet werden, sind jedoch nicht dynamisch Aufgabenpriorisierung Aufgaben können mit Farben gekennzeichnet und nach Dringlichkeit sortiert werden Aufgaben können nur manuell mit einer Beschreibung versehen oder über Kontrollkästchen abgehakt werden Aufgaben filtern Aufgaben können nach Status, Priorität, Mitarbeitern und Fälligkeitsdatum gefiltert werden Aufgaben können nur nach Abschnitten oder Tags organisiert werden Aufgabendetails Sie können Dateien anhängen, Links hinzufügen, Fälligkeitsdaten festlegen und benutzerdefinierte Felder auf Aufgaben anwenden Es können nur einfache Text- und Bildnotizen hinzugefügt werden

Kurz gesagt: ClickUp ist mehr als nur eine Aufgabenverwaltung. Die Kanban-Boards sind eine einseitige visuelle Darstellung Ihres gesamten Workflows.

⚡️ Vorlagenarchiv: Laden Sie die ClickUp-Kanban-Vorlage für Fortgeschrittene herunter, um Aufgaben ganz einfach in benutzerdefinierten Spalten zu organisieren und sie nach Optionen wie Mitarbeiter oder Fälligkeitsdatum zu gruppieren. Weisen Sie Details schnell zu, indem Sie mit der Maus über Karten fahren, und verwenden Sie die Multitask-Symbolleiste, um mehrere Änderungen gleichzeitig vorzunehmen, z. B. den Status aktualisieren oder Aufgaben archivieren.

Entdecken Sie weitere Features speziell für Kanban.

Erweiterte Features von ClickUp für Kanban-Boards

Limits für In Bearbeitung (IB): Legen Sie IB-Limits für die Spalten Ihres Kanban-Boards fest, um sicherzustellen, dass Teams nicht zu viele Aufgaben gleichzeitig übernehmen

Legen Sie ein Limit für die Anzahl der Tickets in jeder Projektphase fest, um eine Überlastung einzelner Phasen zu vermeiden

Dynamische Integrationen: Verbinden Sie ClickUp mit Google Drive, Zoom (und über 1.000 weiteren Tools), um Kommunikation, Dateien und Meetings zu zentralisieren, sodass alles, was mit Ihren Aufgaben zu tun hat, auf einem Board bleibt

Echtzeit-Zusammenarbeit: Hinterlassen Sie Kommentare in Echtzeit und @erwähnen Sie Teammitglieder, um Feedback zu Tickets zu geben, oder fügen Sie den Link in den ClickUp-Chat ein, um alle auf dem Laufenden zu halten

Zeiterfassung: Verwenden Sie die integrierte Zeiterfassungsfunktion, um die für jede Aufgabe aufgewendeten Stunden direkt im Kanban-Board zu erfassen, sodass Sie die Zeitpläne Ihrer Projekte ganz einfach einhalten können

Kanban-Vorlagen: Verwenden Sie vorgefertigte das Setup und die Verwendung zu vereinfachen Verwenden Sie vorgefertigte Kanban-Board-Vorlagen , um

⚡️ Vorlagenarchiv: Für einen einsteigerfreundlichen Ansatz probieren Sie die ClickUp-Roadmap-Vorlage aus. Damit erhalten Sie eine Roadmap-Kanban-Board-Ansicht, um Aufgaben in verschiedenen Phasen zu verfolgen, während die Roadmap-Listenansicht eine übersichtliche, lineare Zeitleiste mit Aufgaben und Meilensteinen bietet. Verwenden Sie außerdem die Backlog-Listenansicht, um anstehende Aufgaben zu verwalten, und die Team-Workload-Kalenderansicht, um die Kapazitäten Ihres Teams zu visualisieren.

Die vielseitigen Import-/Exportoptionen von ClickUp

ClickUp bietet auch Datenübertragungsoptionen, mit denen Sie Aufgaben zwischen verschiedenen Plattformen oder Formaten effizient verwalten können. So gehen Sie vor:

Aufgaben in ClickUp importieren

Sie können Aufgaben aus verschiedenen Plattformen wie Notion sowie aus Excel- und CSV-Dateien importieren

💡Profi-Tipp: Der Importvorgang ist ganz einfach: Navigieren Sie in den Einstellungen zum Abschnitt Import/Export, wählen Sie Ihre Quelle (z. B. Excel oder eine andere App) und folgen Sie den Anweisungen , um Ihre Daten korrekt auf die Karte zu übertragen.

Beim Importieren von Aufgaben erstellt ClickUp automatisch eine neue Liste der importierten Elemente, sodass Sie Aufgaben von Anfang an effektiv kategorisieren können

Nach dem Import können Sie einen Importbericht überprüfen, in dem alle während des Vorgangs aufgetretenen Probleme, wie doppelte Elemente, hervorgehoben werden

Aufgaben aus ClickUp exportieren

Sie können Listen- oder Tabellenansichten als CSV- oder Excel-Dateien exportieren. Dieses Feature ist praktisch, um Aufgabendaten außerhalb von ClickUp zu analysieren oder sie mit Stakeholdern zu teilen, die die Plattform möglicherweise nicht verwenden

💡Profi-Tipp: Passen Sie Ihren Export an, indem Sie sichtbare Spalten, bestimmte Aufgabennamen oder alle Spalten auswählen, um die Flexibilität bei der Darstellung der Daten zu erhöhen.

Alle Unteraufgaben und benutzerdefinierten Felder können zu Ihren Exporten hinzugefügt werden. Diese Funktion stellt sicher, dass alle relevanten Aufgabendetails erfasst werden und für weitere Analysen oder die Berichterstellung verwendet werden können

Die Features von ClickUp eignen sich perfekt für komplexe Workflows. Wenn Ihre Anforderungen jedoch einfacher sind, lohnt es sich immer, zu lernen, wie Sie Ihre Effizienz mit OneNote maximieren können.

Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Kanban-Boards

Gute Beispiele für Kanban-Boards zeichnen sich durch effiziente Arbeitsabläufe hinter den Kulissen aus.

Best Practices für die Pflege eines effektiven Boards

✅ Eine klare Struktur einrichten: Organisieren Sie Ihr Board mit tabellarischen Abschnitten, die den Kanban-Spalten wie Backlog, In Bearbeitung und Erledigt entsprechen ✅ Visuelle Elemente hinzufügen: Verbessern Sie Ihr Board mit Farben, Emojis und Tags, um Prioritäten und Status von Aufgaben hervorzuheben ✅ Fertiggestellte Aufgaben regelmäßig archivieren: Erstellen Sie einen Abschnitt "Fertiggestellt", um Ihr Board übersichtlich zu halten und gleichzeitig vergangene Aufgaben als Referenz zu speichern

Häufige Fallstricke und wie Sie diese vermeiden können

❌ Überkompliziertes Board: Halten Sie das Layout Ihres Boards einfach, damit es Ihren Workflow widerspiegelt, und fügen Sie keine unnötigen Abschnitte hinzu, die Benutzer überfordern könnten ❌ Vernachlässigung der Wartung: Aktualisieren Sie regelmäßig den Status von Aufgaben, um Verwirrung über laufende oder fertiggestellte Aufgaben zu vermeiden, da manuelle Aktualisierungen ohne automatische Auslöser unerlässlich sind ❌ Nicht verfügbare Features: Entdecken Sie alle verfügbaren Features, wie das Verknüpfen vorhandener Seiten und die Verwendung von Tabellen, um die Nachverfolgung und Organisation von Aufgaben zu verbessern

Tipps für kontinuierliche Verbesserung und Anpassung

📌 Feedback-Schleifen integrieren: Richten Sie einen Prozess ein, um Team-Feedback auf dem Kanban-Board zu sammeln, und ermöglichen Sie so die kontinuierliche Verbesserung von Workflows auf der Grundlage realer Erkenntnisse 📌 Technologie nutzen: Finden Sie zusätzliche Tools und Integrationen wie Apps für Automatisierung oder Projektmanagement, um Ihre OneNote-Kanban-Board-Erfahrung zu verbessern 📌 Bleiben Sie auf dem Laufenden: Lesen Sie die neuesten Artikel oder treten Sie Projektmanagement-Foren bei, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und Ihre Prozesse zu verbessern

Meistern Sie Ihre Projektmanagement-Workflows mit den Kanban-Boards von ClickUp

Letztendlich bieten sowohl OneNote als auch ClickUp eine Aufgabenverwaltung im Kanban-Stil, aber ihre Unterschiede liegen darin, wie viel Ihre Boards für Sie tun sollen.

OneNote kann als visueller, anpassbarer Space für die einfache Nachverfolgung dienen. Wenn es jedoch darum geht, Aufgaben in ein größeres Team zu integrieren, Workflows zu automatisieren oder Ihre Prozesse zu skalieren, bleibt Ihnen mehr manuelle Arbeit.

Genau hier setzt ClickUp an. Wenn Sie komplexe Projekte jonglieren und mehr als nur die Nachverfolgung von Aufgaben benötigen, bilden die Kanban-Boards von ClickUp die Brücke zwischen Planung und Ausführung.

Es enthält alle notwendigen Features (von der Zusammenarbeit in Echtzeit bis hin zur KI-gestützten Wissensunterstützung), um jede Aufgabe zu einem dynamischen Teil Ihres Workflows zu machen.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und lassen Sie Ihre Kanban-Boards die Arbeit für Sie erledigen. 🏋️‍♂️