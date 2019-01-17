5 Tipps für mehr Gesundheit für Freiberufler und Remote-Mitarbeiter

Zu Beginn meiner Karriere habe ich einige Jahre in Büros gearbeitet, und es gab keinen Tag, an dem ich mir nicht gewünscht hätte, stattdessen remote zu arbeiten. Ich lebe in einer Großstadt, sodass das Pendeln zur Arbeit immer überfüllte U-Bahnen oder stundenlange Staus bedeutete.

Das Büro selbst hat mir bei meiner Arbeit kaum geholfen. Im Gegenteil, es war meistens ablenkend, anstrengend und insgesamt weniger produktiv. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich die Arbeit bequem von zu Hause aus oder von einer sonnigen Terrasse in der Nähe meines Zuhauses erledigen könnte. Außerdem empfand ich die Arbeitszeiten als unmenschlich.

Meine Mahlzeiten waren fast nie selbst gekocht und auch nicht gesund. Ich hatte nie genug Zeit, um ins Fitnessstudio zu gehen. Ich war immer müde.

Jetzt, wo ich seit über zehn Jahren freiberuflich tätig bin und seit drei Jahren Vollzeit im Homeoffice arbeite, vergeht kein Tag, an dem ich mit meiner Entscheidung nicht zufrieden bin. Meine Lebensqualität hat sich dramatisch verbessert. Ich kann mir meine Zeit selbst einteilen und habe immer das Gefühl, dass ich arbeite, weil ich es will, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich muss.

Die ersten Jahre waren jedoch nicht immer einfach. Die völlige Freiheit bedeutete manchmal, dass ich zu lange arbeitete und all die schönen Dinge des Lebens vergaß, die ich so sehr schätzte, als ich noch im Büro saß. Es dauerte eine Weile, bis ich erkannte, dass Disziplin alles ist, wenn ich ein schönes Leben führen will. Aber sobald ich gelernt hatte, mich zu disziplinieren, kehrte ich nie wieder zu einem hektischen Zeitplan zurück.

Hier sind also 5 Tipps für ein gesünderes, glücklicheres Leben voller Energie und positiver Vibes bei der Remote-Arbeit.

1. Chronometer sind der Schlüssel, wenn Sie stressfrei arbeiten möchten

Ob Sie sich für die Pomodoro-Technik entscheiden oder einen anderen Online-Timer wählen, glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass Ihr Körper und Ihr Geist es Ihnen danken werden. Nur 25 Minuten ohne Ablenkung zu arbeiten und eine kurze Pause von 5 Minuten einzulegen, wird Wunder für Ihre Produktivität und Ihren Stresspegel bewirken.

Sie werden lernen, sich zu entspannen (und diese 5 Minuten mögen Ihnen wie nichts vorkommen, aber sie werden Ihnen viel länger vorkommen! Denn wenn es Zeit für eine Pause ist, stehen Sie vom Computer auf und machen wirklich Pause. Sie können sich hinlegen, Sie können ein entspannendes Lied hören, Sie können sich dehnen, Sie können tanzen oder Sie können alles tun, was Ihren Geist von all der produktiven harten Arbeit ablenkt, die Sie in den letzten 25 Minuten erledigt haben.

Darüber hinaus werden Sie sich weniger gestresst fühlen angesichts der Fülle an Aufgaben, an denen Sie normalerweise arbeiten, einfach weil Sie eine nach der anderen erledigen. Wenn Sie Ihre Zeit in 25-minütige Arbeitssitzungen aufteilen, müssen Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Aufgaben hin- und herwechseln, sondern können sich jeweils auf eine Aufgabe konzentrieren.

2. Belohnen Sie sich mit Ausflügen

Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig es ist, sich von der Arbeit zu lösen. Wenn Ihr Zuhause Ihr Büro ist, wissen wir alle, wie leicht man in die Gewohnheit verfallen kann, mehr zu arbeiten, als wenn man tatsächlich an einen Arbeitsplatz geht.

Dreimal im Jahr verreisen ist nicht zu viel. Ganz und gar nicht. Ob Sie sich für einen längeren Urlaub entscheiden, vielleicht einen Yoga-Urlaub am Strand machen, um neue Energie zu tanken, und dann zwei Wochenendausflüge mit kleinem Budget wählen – die drei Urlaube, mit denen Sie sich belohnen, werden einen großen Unterschied machen.

3. Ihre Mahlzeiten sind mindestens genauso wichtig wie Ihre Termine

Das erste, was Sie tun müssen, ist, Zeit für Ihre Mahlzeiten einzuplanen. Nehmen Sie sich eine Stunde Zeit, wenn Sie etwas kochen möchten, aber was auch immer Sie tun, essen Sie nicht vor dem Computer, während Sie zwischen verschiedenen Aufgaben hin- und herwechseln.

Essen Sie an einem Tisch oder gehen Sie mit einem Freund auswärts essen. Auf diese Weise haben Sie viel mehr Kontrolle über Ihre Nahrungsaufnahme und werden sich bewusster, was Sie essen. Das Mittagessen wird Ihnen wie ein echter Genuss vorkommen. Um etwas Abwechslung zu haben, plane ich normalerweise mindestens zwei Mittagessen pro Woche ein, wenn möglich an Orten, an denen ich noch nie zuvor war.

Ich habe mir auch angewöhnt, keinerlei Essen an meinen Schreibtisch mitzubringen. Aber ich habe immer selbstgemachtes aromatisiertes Wasser, Kaffee oder Tee dabei. So muss ich mich auch nicht fragen, ob mein Körper den ganzen Tag über genug Flüssigkeit bekommt .

4. Legen Sie eine tägliche Zeit für Sport fest und halten Sie sich daran, als wäre es eine wichtige Deadline

Wenn Sie ein Morgenmensch sind, trainieren Sie morgens. Erledigen Sie das vor Beginn Ihres Arbeitstages, auch wenn es nur 20 Minuten sind. Sie werden nicht glauben, welchen Unterschied diese 20 Minuten machen. Sie werden sich energiegeladener, leistungsfähiger und zufriedener fühlen.

Wenn Sie eher eine Nachteule sind wie ich, dann sind Nachmittage oder Abende die richtige Zeit für körperliche Aktivitäten. Sie können ins Fitnessstudio gehen, aber Sie können auch bequem in Ihrem Wohnzimmer trainieren, indem Sie einem YouTube-Video folgen, das am besten zu Ihrer Tagesform passt. Solange Sie Ihr tägliches Training planen und sich daran halten, werden Sie sich nicht nur großartig fühlen, sondern auch schlanker und kräftiger aussehen.

Es ist nicht so, dass Sie zu beschäftigt sind. Ich habe mir diese Ausrede lange genug gegeben, bis mir klar wurde, dass es nicht daran liegt, dass ich nicht einmal 20 Minuten für eine entspannende Yogastunde oder einen energiespendenden Pilateskurs freimachen kann. Das war es nicht. Als es darum ging, täglich zu trainieren, habe ich viele Jahre lang nach „Motivation” gesucht, bevor ich erkannte, dass es so einfach ist, sich dazu zu entschließen und es zu tun, auch wenn man keine Lust dazu hat. Es geht nur darum, anzufangen, denn nach drei Minuten Training weiß man, dass man das Richtige getan hat.

5. Nähren Sie Ihren Geist mit Meditation, Yoga oder einer anderen spirituellen Praxis, die zu Ihnen passt

Als ich erkannte, dass ich gegen meine Stimmung ankämpfen und alles erreichen kann, was ich mir vornehme, habe ich mir angewöhnt, ständig Aktivitäten nachzugehen, zu denen ich keine Lust habe. Da wurde mir klar, wie wichtig Meditation und Yoga wirklich sind.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Meditations- oder Yogastil am besten zu Ihrer Persönlichkeit und Ihren Bedürfnissen passt, finden Sie hier eine Liste mit spirituellen Yoga- und Meditationsretreats, an denen Sie teilnehmen können. Die tägliche Yoga- oder Meditationspraxis hat so viele unerwartete Vorteile, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber stellen Sie sich vor, Sie wechseln für ein Wochenende die Umgebung und nehmen sich etwas Zeit nur für sich selbst. Sie verbringen Zeit inmitten der Natur, gönnen sich ein paar leichte Dehnübungen, koordinieren jede Bewegung mit Ihrem Atem und lernen vor allem, selbst zu meditieren und Yoga zu machen.

Fazit

Der Luxus, von überall aus arbeiten zu können, kann mit längeren Arbeitszeiten und weniger Fokus auf das eigene Wohlbefinden und die allgemeine Lebensqualität einhergehen. Aber sobald Sie erkennen, dass Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden wichtiger sind als alle Ihre Termine und Sie sich unabhängig von anderen Ablenkungen bei der Arbeit an eine gesunde Routine halten, sind Sie auf dem besten Weg, Ihr bisher bestes Leben zu führen.

—

ÜBER DEN VERFASSER

Irina Gabriela Pele

Irina ist freie Autorin für BookYogaRetreats.com. Sie ist eine Yogi- und Meditationsanfängerin und auf der ständigen Suche nach Wahrheit und spirituellen Abenteuern.