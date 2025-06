Die 10 besten KI-Aufsatzbewerter, um Zeit zu sparen und die Genauigkeit zu verbessern

Sie sitzen bis spät in die Nacht? Sie starren auf einen weiteren Stapel Aufsätze, Ihre Energie schwindet schneller als Ihre Geduld. Wenn Sie den letzten Aufsatz erreichen, zweifeln Sie an jeder einzelnen Note.

Das Benoten von Aufsätzen kann ein anstrengender Marathon sein. Es ist zeitaufwändig, repetitiv und lässt oft wenig Raum für individuelles Feedback für Ihre Schüler. Aber was wäre, wenn es einen intelligenteren Weg gäbe?

Entdecken Sie KI-Tools für die Bewertung von Aufsätzen – Ihren neuen Verbündeten im Unterricht! Diese Tools beschleunigen nicht nur den Bewertungsprozess, sie revolutionieren ihn.

Studien zeigen, dass KI-Benotung den Zeitaufwand für die Benotung um 80 % reduziert, sodass Sie sich auf kreative Unterrichtsstrategien und die Verbindung zu Ihren Schülern konzentrieren können. 💡

In diesem Blog erfahren Sie, wie diese KI-gestützten Tools Ihre Benotung revolutionieren! 🚀

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist eine kuratierte Liste der besten KI-Tools für die Bewertung von Aufsätzen: ✅ ClickUp: Am besten geeignet für KI-gestützte Essay-Benotung und Feedback

✅ GradeWrite : Am besten geeignet für KI-gestützte Benotung und Analyse

✅ ClassX: Am besten geeignet für interaktive KI-Aufsatzbewertung und -Lernen

✅ Perfect Essay Writer: Am besten geeignet für die Erstellung ausgefeilter und plagiatsfreier Aufsätze

✅ EssayGrader: Am besten geeignet für die Bewertung großer Mengen und detailliertes Feedback

✅ EasyMark. ai: Am besten für personalisiertes und zeitnahes Feedback geeignet

✅ CoGrader: Am besten geeignet für detailliertes qualitatives Feedback und die Integration in den Unterricht

✅ AutoMark : Am besten geeignet für skalierbare Benotung und personalisiertes Feedback für Schüler und Studenten

✅ Smodin : Am besten geeignet für unvoreingenommene und Echtzeit-Feedback zu Aufsätzen

✅ Kangaroos AI Grader: Am besten geeignet für anpassbare KI-Benotung und umfassende Lehrtools

Was sollten Sie bei einem KI-Tool zur Bewertung von Aufsätzen beachten?

Bei der Auswahl eines KI-Aufsatzbewerters geht es nicht nur um Bequemlichkeit, sondern darum, ein Tool zu wählen, das die Effizienz der Benotung verbessert und den Schülern gleichzeitig wertvolles Feedback gibt. Hier sind die Features, auf die Sie achten sollten:

Anpassbare Rubriken: Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Tool Ihre Bewertungskriterien erstellen und anwenden können, um sie an kursspezifische Rubriken oder einzigartige Aufgabenanforderungen anzupassen

Grammatik- und Syntaxanalyse : Entscheiden Sie sich für Tools, die wie : Entscheiden Sie sich für Tools, die wie erweiterte Grammatikprüfungen funktionieren, Fehler automatisch identifizieren und detaillierte Vorschläge zur Verbesserung von Grammatik, Rechtschreibung und Satzstruktur

Plagiatserkennung: Entscheiden Sie sich für eine KI, die Inhalte auf Plagiate überprüft und genaue Berichte erstellt, damit Sie die akademische Integrität wahren können

Kontextbezogenes Feedback: Wählen Sie ein Tool, das die Struktur von Argumenten, den logischen Flow und den Ton bewertet, um den Studierenden umsetzbare Ratschläge zur Verbesserung ihrer Aufsätze zu geben

Datenintegration: Wählen Sie eine KI, die sich nahtlos mit Plattformen wie Google Classroom oder Learning Management Systems synchronisieren lässt, um den Bewertungsprozess zu vereinfachen

Sprachunterstützung: Stellen Sie sicher, dass das Tool mehrsprachige Aufsätze unterstützt, um den unterschiedlichen Hintergründen und Sprachbedürfnissen der Schüler gerecht zu werden

Echtzeit-Benotung: Wählen Sie ein Tool mit integrierten Features, die denen von Wählen Sie ein Tool mit integrierten Features, die denen von KI-Textgeneratoren ähneln und sich an die Bedürfnisse der Schüler anpassen, um sofortiges, kontextbezogenes Feedback für schnelle Überarbeitungen zu ermöglichen

Analyse der Schülerleistungen: Verwenden Sie ein Tool, das Einblicke in die Fortschritte der Schüler generiert und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigt, um zukünftige Unterrichtsstrategien zu optimieren

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie immer KI-Tools, die Datensicherheit priorisieren und die Arbeiten der Studierenden anonymisieren, um die Einhaltung von Datenschutzstandards zu gewährleisten und potenzielle Verzerrungen zu reduzieren.

Die Debatte um KI-generierte Inhalte im Vergleich zu von Menschen verfassten Arbeiten hält an und wirft Fragen zu Originalität, Qualität und Authentizität auf. Bei der Bewertung von Inhalten verschiebt sich die Sichtweise jedoch.

KI-gestützte Essay-Benotungsprogramme bieten eine einzigartige Möglichkeit, Konsistenz, Objektivität und Effizienz in den Benotungsprozess zu bringen – etwas, das selbst erfahrene Pädagogen bei der Bewältigung großer Workloads als Herausforderung empfinden können.

Im Folgenden sehen wir uns die 10 besten KI-Tools für die Bewertung von Aufsätzen genauer an:

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestützte Essay-Bewertung und Feedback)

Probieren Sie ClickUp Brain aus Transformieren Sie die Effizienz Ihrer Benotung mit KI-gestütztem Feedback zu Grammatik, Struktur und Tonfall mit ClickUp Brain

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Sie kombiniert KI-gestützte Workflows für die Benotung, Echtzeit-Feedback und nahtlose Projektmanagement-Funktionen auf einer Plattform.

Für die Bewertung von Aufsätzen können Lehrkräfte ClickUp Brain verwenden, um Inhalte hinsichtlich Grammatik, Struktur und Kohärenz zu analysieren und den Schülern sofortiges, umsetzbares Feedback zu geben.

Es bietet umsetzbare Erkenntnisse in Echtzeit und hilft Lehrkräften dabei, konstruktive Kommentare zu geben, die die Arbeit der Schüler verbessern, ohne stundenlangen manuellen Aufwand zu erfordern. Mit dem Tool können Sie maßgeschneiderte Aufforderungen erstellen und speichern, um das Feedback an bestimmte Rubriken oder Schreibfähigkeiten anzupassen.

Optimieren Sie die Zusammenarbeit und Benotung mit kommentierten Rückmeldungen, Anmerkungen und organisierten Aufsatzbesprechungen mit ClickUp Docs

ClickUp Docs bietet einen zentralen Space für Lehrkräfte, um gemeinsam an der Bewertung von Aufsätzen zu arbeiten. Lehrer können Aufsätze kommentieren, Anmerkungen hinzufügen und Inhalte mithilfe von KI direkt in der Plattform bearbeiten , wodurch der Feedback-Prozess optimiert wird.

Die integrierte Organisation und die nahtlose Integration in Aufgaben sorgen dafür, dass jeder Schritt des Bewertungsprozesses effizient und zugänglich ist. Darüber hinaus können Sie mit der Automatisierungsfunktion von ClickUp Bewertungs-Workflows einrichten, die Ihnen Stunden sparen, während Sie mit anpassbaren Vorlagen Bewertungskriterien implementieren und an Ihre Rubriken anpassen können.

Die Plattform umfasst außerdem zentralisierte Dashboards zur Nachverfolgung des Fortschritts von Aufgaben zur Bewertung von Aufsätzen, zur Identifizierung von Trends und zur Erstellung von Berichten, was sie für die Verwaltung mehrerer Klassen oder Einrichtungen unverzichtbar macht.

Die besten Features von ClickUp

Bewerten Sie Grammatik, Tonfall und Kohärenz, um sofortiges, umsetzbares Feedback zu geben

Kommentieren, vermerken und verbessern Sie Aufsätze gemeinsam in ClickUp Docs

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie das Zuweisen von Aufsätzen zur Überprüfung oder das Markieren der Fertigstellung mit ClickUp Automatisierung

Erstellen Sie benutzerdefinierte Rubriken, KI-Eingabeaufforderungen und Vorlagen, um Bewertungskriterien anzupassen und Fortschritte nachzuverfolgen

Verwenden Sie ClickUp Dashboards , um Bewertungsmuster zu analysieren und Leistungsberichte zu erstellen

Synchronisieren Sie Aufgaben und Noten mit Google Classroom für optimierte Workflows

Einschränkungen von ClickUp

Erfordert einige anfängliche Setup-Schritte, um Workflows für die Bewertung von Aufsätzen anzupassen

Die Lernkurve für technisch weniger versierte Pädagogen

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ClickUp Brain: Fügen Sie jedem kostenpflichtigen Plan KI-Funktionen für 7 $/Monat pro Benutzer hinzu

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Benutzer schätzen die Funktionen von ClickUp zur Optimierung von umsetzbarem Feedback in Echtzeit und zur Erhöhung der Sichtbarkeit. Dies ist ein großer Vorteil für Pädagogen, da sie ihren Schülern transparentes und zeitnahes Feedback geben können.

"Die mir zugewiesenen Aufgaben sind mit anderen Aufgaben verknüpft, die wir als Team zugewiesen haben. So kann ich individuell arbeiten und habe gleichzeitig Sichtbarkeit über die Aufgaben, die wir als Gruppe haben. So kann ich neue Aktivitäten vorschlagen und Feedback von allen Mitgliedern meines Teams erhalten."

"Die mir zugewiesenen Aufgaben sind mit anderen Aufgaben verknüpft, die wir als Team zugewiesen haben. So kann ich individuell arbeiten und habe gleichzeitig Sichtbarkeit über die Aufgaben, die wir als Gruppe haben. So kann ich neue Aktivitäten vorschlagen und Feedback von allen Mitgliedern meines Teams erhalten."

⚡ Bonus-Tipp: Nutzen Sie die benutzerdefinierten Dashboards von ClickUp nicht nur für die Bewertung von Aufsätzen, sondern auch, um Trends über mehrere Klassen oder Aufgaben hinweg zu erkennen. Analysieren Sie ganz einfach Bewertungsmuster, identifizieren Sie häufig missverstandene Konzepte und passen Sie Ihre Unterrichtsstrategien auf der Grundlage datengestützter Erkenntnisse an.

2. GradeWrite (Am besten geeignet für KI-gestützte Benotungsprozesse und Analysen)

via GradeWrite

GradeWrite ist auf die Optimierung der Essay-Benotung spezialisiert. Seine KI-gesteuerten Bewertungstools sind für die Bearbeitung großer Aufgabenmengen ausgelegt. Die fortschrittlichen Algorithmen des Unternehmens bewerten Grammatik, Struktur, Wortanzahl und Relevanz.

Lehrkräfte können mit Features wie Plagiatserkennung und benutzerdefinierten Bewertungsrubriken für Konsistenz sorgen und gleichzeitig die Integrität der Benotung gewährleisten.

GradeWrite bietet auch Analysen zur Nachverfolgung klassenweiter Leistungstrends, sodass Lehrkräfte Bereiche identifizieren können, in denen Schüler mehr Unterstützung benötigen.

Die besten Features von GradeWrite

Bewerten Sie Grammatik, Struktur und Relevanz mithilfe von KI für präzises und zeitnahes Feedback

Führen Sie KI-gestützte Plagiatsprüfungen zur Überprüfung der Authentizität von Inhalten durch

Verfolgen Sie die Leistungstrends Ihrer Schüler mit grundlegenden und erweiterten Analysen

Einschränkungen von GradeWrite

Eingeschränkte Analyse-Features in der kostenlosen Version

Erweiterte Features wie die Integration von Google Classroom sind noch nicht verfügbar

Preise für GradeWrite

Lehrer (kostenlos): Kostenlos

Lehrer (Premium): 24,99 $/Monat pro Benutzer

Schulbezirke oder Hochschulen: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Bewertungen und Rezensionen zu GradeWrite

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📚 Bonus-Lektüre: Nutzen Sie KI über die Benotung hinaus. Kostenlose KI-Aufsatzbewerter sind nur die Spitze des Eisbergs, wenn es darum geht, was KI im Bildungsbereich leisten kann. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Unterrichtspläne und Bewertungsbögen automatisieren oder sogar ansprechende Aufgaben erstellen. Weitere Informationen finden Sie in dieser Kurzanleitung zur Automatisierung der Erstellung von Inhalten mit KI.

3. ClassX (Am besten geeignet für interaktive KI-Aufsatzbewertung und -Lernen)

via ClassX

ClassX kombiniert KI-Aufsatzbewertung mit interaktiven Lerntools und ist damit ideal für Pädagogen, die eine ganzheitliche Bewertungserfahrung suchen. Die KI analysiert Aufsätze hinsichtlich Grammatik, Relevanz und Kohärenz und gibt den Schülern personalisiertes Feedback, um ihr Schreiben zu verbessern.

ClassX bietet Tools zum Erstellen benutzerdefinierter Übungen, Chatbots und interaktiver Lernmaterialien und ist damit eine umfassende Plattform für die Benotung und die Einbindung von Schülern.

Die Möglichkeit, eine große Anzahl von Aufsätzen zu bewerten und interaktive KI-Tutoren zu integrieren, schließt die Lücke zwischen traditioneller Bewertung und adaptivem Lernen.

Die besten Features von ClassX

Erstellen Sie benutzerdefinierte Übungen und Chatbots, um personalisiertes Lernen zu unterstützen

Bewerten Sie Aufsätze in großen Mengen, um Zeit zu sparen und Workflows zu optimieren

Integrieren Sie KI-gesteuerte Tutoren für zusätzliche Unterstützung Ihrer Schüler

Einschränkungen von ClassX

Die kostenlose Version ist werbefinanziert und bietet eine begrenzte Anzahl von KI-Abfragen

Für erweiterte KI-Features ist eine Pro-Mitgliedschaft erforderlich

Preise für ClassX

Free

Premium: 9 $/Monat pro Benutzer

Pro: 19 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von ClassX

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Fun Fact: Während viele sich Sorgen darüber machen, dass KI-Bewertungstools voreingenommen sind, erkennen sie nicht, dass KI Subjektivität eliminiert. Persönliche Vorlieben, Stimmungen oder unbewusste Vorurteile können menschliche Bewerter beeinflussen. KI hingegen stellt sicher, dass jeder Aufsatz konsistent und fair bewertet wird, wodurch gleiche Bedingungen für alle Schüler geschaffen werden.

4. Perfect Essay Writer (am besten geeignet für die Erstellung ausgefeilter und plagiatsfreier Aufsätze)

via Perfect Essay Writer

Perfect Essay Writer dient nicht nur zum Verfassen von Aufsätzen, sondern bietet auch KI-gestützte Benotung und Echtzeit-Feedback. Das Tool bewertet verschiedene Arten von Aufsätzen, von argumentativen bis hin zu beschreibenden, und analysiert dabei Struktur, Kohärenz und Zitiergenauigkeit.

Außerdem erhalten Sie Feedback zu Grammatik, Tonfall und Klarheit, sodass die Studierenden umsetzbare Erkenntnisse zur Verbesserung ihrer Arbeit erhalten.

Die Live-Bearbeitungsfunktion ist eine leistungsstarke Kombination aus Korrektur- und Umschreibungs-Tools. Damit können Benutzer Essays in Echtzeit überarbeiten und sicherstellen, dass das Endergebnis den spezifischen Anforderungen entspricht.

Die integrierten Tools zur Plagiatsprüfung und Zitierfunktion des Tools dienen zwei Zwecken: Sie helfen Autoren dabei, die Originalität ihrer Texte zu wahren, und bieten Benotern Tools zur Überprüfung der akademischen Integrität. Dies macht es für das gesamte akademische Ökosystem wertvoll – Studierende können es zum Schreiben und zur Selbstbewertung verwenden, während Lehrkräfte es für eine einheitliche Benotung nutzen können.

Die besten Features von Perfect Essay Writer

Bearbeiten und verfeinern Sie Aufsätze direkt mit dem Live-Editor für Änderungen in Echtzeit

Greifen Sie auf Plagiatsprüfungen zu und erstellen Sie Zitate in verschiedenen Formaten

Bearbeiten Sie eine Vielzahl von Aufsatztypen, von analytischen bis hin zu überzeugenden Texten

Einschränkungen von Perfect Essay Writer

Eingeschränkte Formatierungsoptionen für Schriftarten und Designelemente

Preise für Perfect Essay Writer

Starter: Kostenlos

Basic: 9,99 $/Monat pro Benutzer

Pro: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 99,99 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Perfect Essay Writer

G2: 4,8/5,0 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Benutzer lieben die KI-gestützten Features von PerfectEssayWriter.ai, die den Prozess des Verfassens von Aufsätzen optimieren und es zu einem Favoriten für Studenten und Fachleute machen.

"Als Masterstudent muss ich sagen, dass die von PerfectEssayWriter.ai erstellte Gliederung für mich ein Lebensretter war! Sie hat den gesamten Prozess des Verfassens von Aufsätzen so viel reibungsloser gemacht. Außerdem war der generierte Inhalt wirklich beeindruckend – sachkundig und gut geschrieben. "

"Als Masterstudent muss ich sagen, dass die von PerfectEssayWriter.ai erstellte Gliederung für mich ein Lebensretter war! Sie hat den gesamten Prozess des Verfassens von Aufsätzen so viel reibungsloser gemacht. Außerdem war der generierte Inhalt wirklich beeindruckend – sachkundig und gut geschrieben. "

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie KI für repetitive Aufgaben wie Grammatikprüfungen und erstes Feedback, damit Sie Ihre Energie für eine differenziertere Bewertung und die Betreuung Ihrer Schüler aufwenden können.

5. EssayGrader (Am besten geeignet für die Bewertung großer Mengen und detailliertes Feedback)

via EssayGrader

EssayGrader vereinfacht die Bewertung von Aufsätzen mit KI-gestützten Tools, die für die Bearbeitung großer Bewertungsvolumina in wenigen Minuten entwickelt wurden.

Es ermöglicht Lehrkräften, Aufsätze in großen Mengen hochzuladen, und bietet detailliertes, konstruktives Feedback zu Inhalt, Grammatik und Stil.

Anpassbare und Standard-Rubriken entsprechen spezifischen Bewertungsstandards und funktionieren wie KI-Inhaltsgeneratoren, um Aufsätze effizient zu analysieren. Die Integration mit Google Classroom und anderen Plattformen optimiert die Workflows zusätzlich.

Die besten Features von EssayGrader

Verwenden Sie benutzerdefinierte und Standard-Rubriken für eine flexible und genaue Benotung

Erkennen Sie KI-generierte Inhalte und stellen Sie die Originalität von Aufsätzen sicher

Integrieren Sie Google Classroom für nahtlose Workflows bei der Benotung

Einschränkungen von EssayGrader

Der Free-Plan hat ein begrenztes Kontingent für die Bewertung und Zusammenfassung von Aufsätzen

Erweiterte Rubriken und KI-Erkennung erfordern höherwertige Pläne

Preise für EssayGrader

Basic: Kostenlos

Lite: 8,99 $/Monat pro Benutzer

Pro: 19,99 $/Monat pro Benutzer

Premium: 49,99 $/Monat pro Benutzer

Team: 12,99 $/Monat pro Benutzer

Bezirk: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu EssayGrader

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Ein Reddit-Benutzer erwähnte die EssayGrader-Tools aufgrund ihrer Effizienz und ihres schnellen Feedbacks, obwohl er die Bedeutung menschlicher Nuancen bei der Benotung anerkennt.

Sie können nützlich sein, um Grammatikfehler und strukturelle Probleme zu erkennen, aber wenn es um die Bewertung tieferer Aspekte einer Arbeit geht, ist die persönliche Note eines Lehrers nach wie vor unschlagbar.

Sie können nützlich sein, um Grammatikfehler und strukturelle Probleme zu erkennen, aber wenn es um die Bewertung tieferer Aspekte einer Arbeit geht, ist die persönliche Note eines Lehrers nach wie vor unschlagbar.

🔮 Bonus-Tipp: Erweitern Sie die Rolle von KI in Ihrer Unterrichtsstrategie. KI dient nicht nur zur Benotung, sondern kann auch Ihre Unterrichtsmethoden und Ihre Reichweite revolutionieren.

6. EasyMark. ai (Am besten für personalisiertes und zeitnahes Feedback geeignet)

EasyMark. ai revolutioniert die Bewertung von Aufsätzen durch die Kombination von Geschwindigkeit und Präzision, ähnlich wie KI-gestützte Copywriting-Tools für Autoren. Es stellt sicher, dass Lehrer ohne Verzögerungen umsetzbares, personalisiertes Feedback geben können.

EasyMark. ai kann Aufsätze mithilfe benutzerdefinierter Rubriken und Skalen, die Ihren Unterrichtsstandards entsprechen, in großen Mengen benoten. Dank seiner PDF-Kompatibilität und der Möglichkeit, Aufsätze mit bis zu 4500 Wörtern zu unterstützen, ist es vielseitig für verschiedene Benotungsanforderungen einsetzbar.

Ganz gleich, ob Sie nur wenige oder Hunderte von Aufsätzen bearbeiten müssen, EasyMark. ai gewährleistet Fairness und Sorgfalt im Detail, ohne dass Sie wertvolle Zeit opfern müssen.

Die besten Features von EasyMark.ai

Bewerten Sie Aufsätze in großen Mengen mit detaillierten Fehlerlisten und Verbesserungsvorschlägen

Verwenden Sie Ihre Rubriken und Bewertungsskalen, die auf die Anforderungen Ihres Unterrichts zugeschnitten sind

Geben Sie Ihren Schülern personalisiertes und sofortiges Feedback zu ihren schriftlichen Arbeiten

Einschränkungen von EasyMark.ai

Der Free-Plan beschränkt Benutzer auf die Bewertung von nur 15 Aufsätzen pro Monat

Erweiterte Features wie höhere Essay-Limits erfordern Premium-Pläne

Preise für EasyMark.ai

Kostenlos: 15 Aufsätze/Monat

Standard: 9,99 $/Monat pro Benutzer

Premium: 22,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu EasyMark.ai

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie KI-Benotung als Ergänzung zum menschlichen Urteil und nicht als Ersatz – diese Balance gewährleistet Effizienz, ohne die Beziehung zwischen Schüler und Lehrer zu beeinträchtigen.

7. CoGrader (Am besten geeignet für detailliertes qualitatives Feedback und die Integration in den Unterricht)

via CoGrader

CoGrader bietet eine leistungsstarke KI-gestützte Plattform, die die Bewertung von Aufsätzen für Lehrkräfte vereinfacht. Sie liefert detailliertes, qualitatives Feedback zu Grammatik, Inhalt und Struktur, spart Zeit und verbessert gleichzeitig die Tiefe der Bewertungen der Schüler.

Dank der Integration in Google Classroom können Lehrkräfte Aufgaben nahtlos verwalten, und die Möglichkeit, handschriftliche Übermittlungen zu bearbeiten, sorgt für zusätzliche Flexibilität. CoGrader verfügt außerdem über ein Dashboard zur Klassenleistung, mit dem Lehrkräfte Trends und Verbesserungsmöglichkeiten erkennen können.

Die besten Features von CoGrader

Bewerten Sie bis zu 350 Übermittlungen von Studierenden pro Monat mit detailliertem qualitativem Feedback

Integrieren Sie Google Classroom für eine optimierte Aufgabenverwaltung

Analysieren Sie Leistungstrends Ihrer Klasse mit einem umfassenden Dashboard

Einschränkungen von CoGrader

Der Free-Plan beschränkt Benutzer auf 100 Übermittlungen pro Monat

Erweiterte Features wie Plagiatserkennung erfordern institutionelle Pläne

Preise für CoGrader

Starter: Kostenlos

Standard: 19 $/Monat pro Benutzer

Schulen und Schulbezirke: Benutzerdefinierte Preise

Hochschulen und Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu CoGrader

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Im Herbst 2023 nutzten 50 % der Studierenden und 22 % der Lehrkräfte KI-Tools wie ChatGPT für akademische Aufgaben – ein deutlicher Anstieg gegenüber nur 9 % zu Beginn des Jahres! KI verändert rasant die Art und Weise, wie Studierende und Lehrkräfte an Lernen und Lehren herangehen.

8. AutoMark (Am besten geeignet für skalierbare Benotung und personalisiertes Feedback für Schüler)

via AutoMark

AutoMark ist ein vielseitiges KI-Benotungstool, das von Pädagogen geschätzt wird, um schnelles, genaues und personalisiertes Feedback zu geben. Es wurde für die Bearbeitung vielfältiger Aufgaben entwickelt, unterstützt benutzerdefinierte Rubriken für konsistente Bewertungen und bietet Einblicke in den Lernfortschritt der Schüler.

Mit AutoMark können Lehrkräfte Muster in den Leistungen ihrer Schüler erkennen und so den Unterricht besser an häufige Schwierigkeiten anpassen.

Dank nahtloser LMS-Integration und detaillierten Analysen ist es ideal für einzelne Lehrkräfte und Bildungseinrichtungen, die akademische Standards einhalten und gleichzeitig Zeit sparen möchten.

Die besten Features von AutoMark

Laden Sie benutzerdefinierte Rubriken hoch, um konsistentes und aussagekräftiges Feedback zu geben

Verfolgen Sie die Fortschritte Ihrer Schüler und identifizieren Sie Lernmuster mit Analysen

Integrieren Sie die Lösungen in Lernmanagementsysteme für eine nahtlose Aufgabenverwaltung

Einschränkungen von AutoMark

Für erweiterte Features zur Berichterstellung sind möglicherweise institutionelle Lizenzen erforderlich

Keine kostenlose Version für einzelne Lehrkräfte

Preise für AutoMark

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von AutoMark

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Smodin (Am besten geeignet für unvoreingenommene und Echtzeit-Feedback zu Aufsätzen)

via Smodin

Smodin ist ein fortschrittlicher KI-Aufsatzbewerter, der Schülern und Lehrern konsistentes und unvoreingenommenes Feedback garantiert. Die Analyse von Aufsätzen hinsichtlich Grammatik, Struktur, Originalität und Fokus hilft Schülern, ihr Schreiben zu verbessern und bessere Noten zu erzielen.

Für Lehrer bietet es Massenbewertungsfunktionen mit anpassbaren Rubriken zur Optimierung der Bewertungsprozesse. Die Plattform bietet außerdem Echtzeit-Feedback und detaillierte Vorschläge zur Verbesserung der Aufsätze, wodurch Zeit gespart und die Qualität des Feedbacks verbessert wird.

Die besten Features von Smodin

Analysieren Sie Aufsätze mit fortschrittlichen KI-Algorithmen auf Grammatik, Struktur und Kohärenz

Bewerten Sie Aufsätze in großen Mengen mit anpassbaren und vorgefertigten Bewertungsrubriken

Geben Sie Ihren Schülern in Echtzeit Feedback und Verbesserungsvorschläge

Einschränkungen von Smodin

Massenbewertung und erweiterte Features erfordern höherwertige Pläne

Der Free-Plan schränkt die Nutzung des KI-Bewerter erheblich ein

Preise für Smodin

Starter: Kostenlos

Essentials: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Produktiv: 29,99 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 79,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Smodin

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Benutzer schätzen die Fähigkeit von Smodin, natürliche, menschenähnliche Texte zu erstellen und Untertitel effektiv anzupassen.

"Ich habe es verwendet, um einige Texte zu paraphrasieren, die ich auf anderen KI-Plattformen erstellt habe, und es funktioniert perfekt. Der Text wird flüssiger und wirkt nicht mehr so statisch. Das Ergebnis lässt kaum erkennen, dass es mit KI erstellt wurde. Ich habe es auch verwendet, um den Kontext einiger Untertitel zu ändern, und es funktioniert perfekt. "

"Ich habe es verwendet, um einige Texte zu paraphrasieren, die ich auf anderen KI-Plattformen erstellt habe, und es funktioniert perfekt. Der Text wird flüssiger und wirkt nicht mehr so statisch. Das Ergebnis lässt kaum erkennen, dass es mit KI erstellt wurde. Ich habe es auch verwendet, um den Kontext einiger Untertitel zu ändern, und es funktioniert perfekt. "

🔮 Bonus-Tipp: Nutzen Sie KI-Bewertungstools optimal, indem Sie benutzerdefinierte Rubriken hochladen, die auf Ihre Kursziele abgestimmt sind, und so Konsistenz und Relevanz der Bewertungsergebnisse gewährleisten.

via Kangaroos AI

Kangaroos AI Grader vereinfacht die Benotung von Aufsätzen durch Lehrer und bietet gleichzeitig fortschrittliche KI-Tools für die Unterrichtsplanung und Effizienz im Klassenzimmer. Mit anpassbaren Bewertungsrubriken, Funktionen zum Hochladen mehrerer Dateien und der Erstellung detaillierter Rückmeldungen ist es darauf zugeschnitten, Zeit zu sparen und die Genauigkeit zu verbessern.

Kangaroos AI legt außerdem großen Wert auf Datensicherheit und gewährleistet den Datenschutz der Schüler durch Verschlüsselung. Über die Benotung hinaus bietet die Plattform Tools wie einen KI-Lehrassistenten und einen Rubrikgenerator zur Optimierung von Bildungs-Workflows.

Die besten Features von Kangaroos AI Grader

Erstellen und wenden Sie benutzerdefinierte Rubriken für eine genaue und aussagekräftige Bewertung von Aufsätzen an

Erstellen Sie detaillierte Feedback-Berichte, um die Verbesserung der Schüler zu fördern

Greifen Sie auf zusätzliche Tools für die Unterrichtsplanung und KI-Unterstützung zu

Einschränkungen von Kangaroos AI Grader

Erweiterte Features wie die Anpassung von Rubriken erfordern möglicherweise höherwertige Pläne

Support auf institutioneller Ebene wird separat berechnet

Preise für Kangaroos AI Grader

Starter: Kostenlos

Professionell: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Kangaroos AI Grader

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: KI-Bewerter bewerten nicht nur Aufsätze, sondern erkennen auch Plagiate und bewerten die Originalität. Für Lehrer bedeutet dies weniger Zeitaufwand für die Überprüfung auf kopierte Inhalte und mehr Zeit, um Schüler zu authentischer Arbeit zu inspirieren. Eine Win-Win-Situation für die akademische Integrität!

Die 10 besten KI-Aufsatzbewerter, die in diesem Blog vorgestellt werden, bieten zwar außergewöhnliche Features, doch einige weitere Tools verdienen aufgrund ihrer einzigartigen Vorteile für die Verbesserung der Benotungserfahrung von Lehrkräften ebenfalls Beachtung:

Gradescope: Bietet erweiterte rubrikbasierte Bewertungen mit KI-gestützten Bewertungs- und Kollaborationstools und ist damit die erste Wahl für konsistente und faire Bewertungen

Turnitin Feedback Studio: Kombiniert eine zuverlässige Plagiatserkennung mit anpassbaren Feedback-Optionen und gewährleistet so akademische Integrität und detaillierte Antworten, die auf die individuellen Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten sind

GradeCam: Hervorragend geeignet für das schnelle Scannen und Bewerten von Papierprüfungen, bietet sofortiges Feedback und Analysen zur Unterstützung datengestützter Unterrichtsstrategien

SnapGrader: Bietet sofortige Bewertungsanalysen und unterstützt verschiedene Frageformate wie Multiple-Choice- und Kurzantworten, wodurch die Bewertung papierbasierter Prüfungen optimiert wird

Verwandeln Sie Ihre Benotung mit ClickUp: Die All-in-One-Lösung für Pädagogen

Bei der Suche nach den besten KI-Aufsatzbewertern sollten Sie berücksichtigen, wie sich diese Tools in Ihr gesamtes Lehr- und Benotungssystem einfügen.

Neben der benutzerdefinierten Anpassung von Rubriken und der Genauigkeit des Feedbacks sollten Sie auch die Kompatibilität mit bestehenden Workflows und anderen Bildungs-Tools berücksichtigen und prüfen, wie die Plattform die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften unterstützt.

Während sich viele Lösungen ausschließlich auf die Benotung konzentrieren, bietet ClickUp eine ganzheitliche Plattform, die KI-gestütztes Feedback zu Aufsätzen mit Automatisierung von Aufgaben, zentralisierten Dashboards und kollaborativen Benotungs-Spaces kombiniert.

Mit ClickUp können Lehrkräfte Aufgaben verwalten, Bewertungs-Workflows optimieren und den Fortschritt der Schüler an einem Ort verfolgen. Es ist mehr als ein Bewertungs-Tool – es ist eine umfassende Produktivitäts-Suite für Lehrkräfte.

Sind Sie bereit, Ihren Bewertungsprozess neu zu definieren? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!