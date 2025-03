die 13 besten Drag-and-Drop-Planungssoftwares im Jahr 2025

Sind Sie es leid, mehrere Projekte (jedes mit seinen eigenen Aufgaben, Fristen und Ressourcen) manuell ( https://clickup.com/blog/how-to-manage-multiple-projects// ) zu verwalten? Das ist zeitaufwendig und anfällig für menschliche Fehler und Ineffizienzen.

Hier kommt die Drag-and-Drop-Planungssoftware ins Spiel. Sie ermöglicht es Ihnen, die Zeitleiste Ihres gesamten Projekts zu visualisieren, Ressourcen einfach neu zuzuweisen und Termine mit nur wenigen Klicks zu verschieben. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die 13 besten Drag-and-Drop-Planungssoftware-Optionen vor. Ganz gleich, ob Sie Ihren eigenen Zeitplan verwalten oder ein Team koordinieren, diese tools helfen Ihnen, organisiert zu bleiben, Zeit zu sparen und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

. ### 1. ClickUp (am besten für KI-gesteuerte Terminplanung und Aufgabenverwaltung geeignet) Arbeit visualisieren und Aufgaben einfach planen mit der Ansicht des Kalenders von ClickUp

Drag-and-Drop-Planungstools erfordern oft manuelle Anpassungen, was insbesondere bei großen Teams mühsam sein kann. Dies wirkt sich auch auf die Skalierbarkeit aus. Aber nicht mit ClickUp ist die "Alles-App für die Arbeit", die Projektmanagement, Terminplanung, Nachverfolgung von Aufgaben, Wissensmanagement und Chat vereint – alles auf Basis von KI, die Ihnen hilft, schneller und klüger zu arbeiten. #### ClickUp Kalenderansicht Mit /href/ https://clickup.com/features/calendar-view In der Kalenderansicht von ClickUp /%href/ können Sie Ereignisse einfach per Drag-and-Drop in Ihren Kalender ziehen. Müssen Sie die Frist ändern? Ziehen Sie das Ereignis per Drag-and-Drop auf einen anderen Termin. Möchten Sie eine wöchentlich wiederkehrende Aufgabe erstellen? Ziehen Sie die Aufgabe einfach nach rechts. Der leistungsstarke KI-Assistent von ClickUp bietet Zusammenfassungen von Projekten, Updates zum Status von Aufgaben, Elemente für Aktionen und die nächsten Schritte, sodass Sie immer im Voraus planen und Ihren Zeitplan im Auge behalten können. Sie können ClickUp Brain sogar bitten, einen personalisierten Zeitplan für Sie zu erstellen.

verknüpft Asana Ihre täglichen Aktivitäten mit den übergeordneten Zielen Ihres Unternehmens. Es hilft dabei, Teams auf die Ziele des Unternehmens auszurichten, erleichtert die Verfolgung des Fortschritts und stellt sicher, dass Projekte auf Kurs sind. #### Die besten Features von Asana Geplante Aufgaben für bis zu sieben Tage anzeigen Unbegrenzte Aktivitäten verfolgen und Dateien (bis zu 100 MB pro Datei) für ein besseres Projektmanagement speichern

Free forever *Starter: $8.50/month *Advanced: $19.21/month *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen von Asana *G2: 4,4/5 (10000+ Bewertungen) *Capterra: 4,5/5 (13000+ Bewertungen) #### Was sagen Benutzer aus der Praxis über Asana?

Ich mag es wirklich, weil es ein dynamisches Aufgabenmanagementsystem bietet, das Fristen, Prioritäten und Tools für die Zusammenarbeit integriert. Der Kalender und die Benachrichtigungen stellen sicher, dass keine Fristen verpasst werden und Aufgaben effizient an Teams delegiert werden. Manchmal kann die Anpassung von Workflows, Aufgaben und die Navigation im System überwältigend sein und viel Zeit und Aufwand erfordern, um die Aufgaben und die Folgetermine einzurichten und zu meistern, aber sobald man sich die Zeit nimmt, wird die Bedienung einfacher. G2-Bewertung

####Vorlage für ClickUp-TerminblöckeMöchten Sie den Planungsprozess weiter vereinfachen? Probieren Sie die Sie können eine klare Zeitleiste sehen, aus der hervorgeht, wann jede Aufgabe fertiggestellt werden muss, und eine Überlastung der Ressourcen vermeiden. Die Vorlage bietet auch eine, mit der Sie ganz einfach einen Zeitplan erstellen können. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image15.png ClickUp Vorlage für die Blockierung von Zeitplänen Connecteam bietet vollständige Sichtbarkeit der Verfügbarkeit, Qualifikationen und Abwesenheiten Ihrer Mitarbeiter, sodass Sie Schichten effizient planen und einteilen können. Sie können, um Schichten zuzuweisen oder neu zuzuweisen. Connecteam ermöglicht auch die automatische Planung auf der Grundlage der, der Schichtabdeckung und sich überschneidender Schichten, um eine gleichmäßige Verteilung der Schichten unter den Mitarbeitern zu gewährleisten und das Burnout-Risiko zu verringern. #### Die besten Features von Connecteam

🧠 Wussten Sie schon? undefined ist der neue virale Trend, der die Zukunft der Arbeit für die meisten Unternehmen neu gestaltet! Anstatt sich an traditionelle 9-to-5-Zeitpläne zu halten, ermutigt Chronoworking die Mitarbeiter, ihre Arbeitszeiten an ihren natürlichen biologischen Rhythmen auszurichten. Dieser flexible Ansatz ermöglicht es den Arbeitnehmern, Arbeitszeiten zu wählen, die ihrem Energielevel entsprechen, egal ob sie Frühaufsteher oder Nachteulen sind. ### 12. Monday.com (Am besten für die Organisation der Liste der zu erledigenden Aufgaben) via undefined Monday.com bietet ein intuitives Drag-and-Drop-Planungstool, das Ihnen bei der Planung Ihres Tages oder Ihrer Woche hilft. Sie können Aufgaben einfach neu anordnen und mit Farben versehen. Es bietet auch automatische Erinnerungen, wenn Termine näher rücken, damit Sie produktiv bleiben. Mit dem Feature zur Zeiterfassung von Monday.com können Sie überwachen, wo Sie Ihre Zeit am meisten verbringen und Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Dashboard mit über 200 Vorlagen für ein einfaches Projektmanagement. Limits von Monday.com Tools zum Filtern von Aufgaben können einschränkend sein, und der Bereich "Meine Arbeit" ist nicht sehr nützlich. Preise von Monday.com *Free *Basic: 12 $ pro Platz/Monat *Standard: 14 $ pro Platz/Monat *Pro: 24 $ pro Platz/Monat Teamwork ist ein Cloud-basiertes Tool für das Projektmanagement, mit dem Sie Ressourcen oder Zeit per Drag-and-Drop-Planung jedem beliebigen Projekt zuweisen können. Mit Teamwork können Sie die für zukünftige Projekte erforderlichen Ressourcen vorhersagen und die Zuweisungen entsprechend anpassen. Dies erleichtert die Nachverfolgung der potenziellen Ausgaben für jedes Projekt und die Vorhersage Ihres Gewinns.

Teamwork fungiert auch als Personalplaner und bietet Sichtbarkeit in den Workload Ihres Teams. Mit dieser Drag-and-Drop-Planungsfunktion erhalten Sie eine sofortige Übersicht über die Verfügbarkeit Ihrer Mitglieder im Team, können Aufgaben neu zuweisen und Schichten einfach anpassen. #### Die besten Features von Teamwork Passen Sie Fristen oder den Projektumfang mit der Drag-and-Drop-Planung an Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows, automatisieren Sie Aufgaben und erstellen Sie Berichte, die auf Ihre Planungsanforderungen zugeschnitten sind

Verwalten Sie Projekte, verfolgen Sie die abrechenbare Zeit und arbeiten Sie mit Clients zusammen, indem Sie anpassbare Vorlagen verwenden. #### Teamwork-Limits Die meisten Features sind nur mit dem teureren Plan oder höher freigeschaltet. #### Teamwork-Preise Basic: Kostenlos *Deliver: 13,99 $ pro Benutzer/Monat *Grow: 25,99 $ pro Benutzer/Monat

Kostenlos *Deliver: 13,99 $ pro Benutzer/Monat *Grow: 25,99 $ pro Benutzer/Monat Scale: 69,99 $ pro Benutzer/Monat *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen zu Teamwork *G2: 4,4/5 (über 1150 Rezensionen) *Capterra: 4,5/5 (über 800 Rezensionen) #### Was sagen echte Benutzer über Teamwork?

"Für so ziemlich alles, was ich in meinem Workflow organisieren oder planen möchte, bietet Teamwork die passenden Funktionen. Außerdem gibt es ein sehr aktives Entwicklungsteam, das ständig forscht, Feedback aufnimmt und neue und verbesserte Features und Korrekturen hinzufügt. Hin und wieder stoße ich auf eine kleine Panne. Die Pannen sind fast nie von Bedeutung. G2-Bewertung ## Vereinfachen Sie die Planung mit ClickUp

Die Drag-and-Drop-Planungssoftware vereinfacht die Aufgabenverwaltung und steigert die Effizienz für Teams jeder Größe. Jede Plattform hat ihre eigenen Stärken, wie z. B. erweiterte Integrationen oder mobilen Zugriff, die auf unterschiedliche Anforderungen des Geschäfts zugeschnitten sind. Alle oben genannten tools bieten zwar grundlegende Drag-and-Drop-Funktionen für Schichten, aber es fehlen umfassende Analyse- oder Aufgabenverwaltungsfunktionen.

Hier schließt ClickUp die Lücke. Es bietet Funktionen für die Planung und Terminierung von Projekten, das Aufgabenmanagement, die Nachverfolgung in Echtzeit, die Kommunikation im Team, das Zeitmanagement und das Personalmanagement und erfüllt damit alle Anforderungen Ihres Geschäfts. /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich bei ClickUp an /%href/ und optimieren Sie die Planung von Projekten und Mitarbeitern!