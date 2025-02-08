Wie schneidet man eine Bildschirmaufnahme für eine bessere Videoqualität zu?

Sie haben gerade die Aufnahme eines Tutorials beendet und bemerken dann unnötige Symbolleisten, unübersichtliche Hintergründe und störende Rahmen, die wertvollen Platz auf dem Bildschirm beanspruchen.

Das ist frustrierend, nicht wahr?

Diese Ablenkungen lenken die Aufmerksamkeit von Ihren Inhalten ab und lassen selbst die besten Videos unprofessionell wirken. Die gute Nachricht ist, dass sie sich leicht beheben lassen.

Mit den richtigen Zuschneidetechniken können Sie Ihr Video bereinigen und ihm ein poliertes, professionelles Finish verleihen. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Bildschirmaufnahme zuschneiden, um ein schärferes, ablenkungsfreies Ergebnis zu erzielen. 🎯

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Durch das Zuschneiden von Bildschirmaufnahmen werden Ablenkungen vermieden und die Aufmerksamkeit des Betrachters fokussiert. Saubere, zugeschnittene Videos verbessern die Professionalität und Präsentationsqualität

VLC Media Player bietet kostenlose, schrittweise Optionen zum Zuschneiden für Benutzer von Windows-PCs

Spezielle Tools wie OBS Studio und Camtasia vereinfachen das Zuschneiden von Videos mit visuellen Steuerelementen

macOS-Benutzer können Aufnahmen mit iMovie zuschneiden oder mit QuickTime ergänzen, um sie zu trimmen

iPhones ermöglichen intuitives Zuschneiden mit der Fotos App mit vordefinierten Seitenverhältnissen

Android-Benutzer können Videos über Google Fotos oder Apps von Drittanbietern wie CapCut zuschneiden

Eine App für alles rund um die Arbeit wie ClickUp kann Ihnen dabei helfen, Bildschirmaufnahmen an einem Ort zu erstellen, zu speichern und zu verwalten, sodass Sie jederzeit darauf zugreifen können

Warum sollten Sie Ihre Bildschirmaufnahmen zuschneiden?

Bildschirmaufzeichnungen enthalten viele wertvolle Inhalte, aber Ablenkungen wie Benachrichtigungen oder leere Spaces können von der eigentlichen Botschaft ablenken. Durch Zuschneiden können Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Zuschauer auf das Wesentliche lenken. Hier erfahren Sie, warum dies für Ihre Aufzeichnungen unverzichtbar ist. 📃

Hält die Zuschauer bei der Stange: Durch das Weglassen von Unwichtigem können sich die Zuschauer besser auf das Wesentliche konzentrieren, sodass Ihre Botschaft leichter zu verfolgen und zu verstehen ist

Verbessert die Präsentation von Videos: Saubere und gut zugeschnittene Videos wirken professionell und machen Tutorials, Produktdemos und Saubere und gut zugeschnittene Videos wirken professionell und machen Tutorials, Produktdemos und aufgezeichnete Präsentationen ansprechender

Einfacheres Freigeben und Ansehen: Durch das Zuschneiden wird die Dateigröße reduziert, sodass Ihre Videos schneller hochgeladen, einfacher freigegeben und auf Mobilgeräten flüssiger wiedergegeben werden können

So schneiden Sie eine Bildschirmaufnahme unter Windows zu

Das Zuschneiden von Bildschirmaufnahmen unter Windows ist ganz einfach – egal, ob Sie integrierte Tools oder Software von Drittanbietern verwenden. So sorgen Sie für scharfe und professionelle Videos. 💁

Methode 1: Mit VLC Media Player

Der VLC Media Player ist nicht nur für die Wiedergabe gedacht – er ist ein kostenloses, leichtgewichtiges Tool mit praktischen Features zur Bearbeitung wie dem Zuschneiden. So schneiden Sie Ihre Bildschirmaufnahmen zu:

Schritt 1: Starten Sie den VLC Media Player

Öffnen Sie zunächst VLC auf Ihrem Computer. Stellen Sie sicher, dass die Anwendung auf die neueste Version aktualisiert ist, damit Sie auf alle erforderlichen Features zugreifen können.

Schritt 2: Laden Sie Ihre Bildschirmaufnahme

Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf das Menü Medien und wählen Sie Datei öffnen. Suchen Sie auf Ihrem System die Bildschirmaufnahme, die Sie zuschneiden möchten, und öffnen Sie sie.

Schritt 3: Auf Effekte und Filter zugreifen

Navigieren Sie zum Menü Tools und wählen Sie Effekte und Filter. Dieses Menü enthält Optionen zum Ändern des Erscheinungsbilds Ihres Videos.

Schritt 4: Wechseln Sie zur Registerkarte "Videoeffekte"

Wechseln Sie im Fenster Effekte und Filter zur Registerkarte Videoeffekte und klicken Sie auf die Unterregisterkarte Zuschneiden. In diesem Abschnitt können Sie bestimmte Werte für das Zuschneiden eingeben.

Schritt 5: Werte für den Ausschnitt eingeben

Geben Sie die Pixelwerte für die Bereiche ein, die Sie ausschneiden möchten, unter Oben, Unten, Links und Rechts.

⚠️ Achtung: VLC zeigt keine Echtzeit-Vorschau für das Zuschneiden an, passen Sie die Pixelwerte daher langsam an. Für ein ausgewogenes Erscheinungsbild verwenden Sie denselben Wert für gegenüberliegende Seiten – oben und unten oder links und rechts.

Schritt 6: Speichern Sie das zugeschnittene Video

Sind Sie mit dem Zuschneiden zufrieden? Gehen Sie zu Medien > Konvertieren/Speichern, fügen Sie Ihr Video hinzu, wählen Sie MP4, klicken Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol für die Einstellungen, aktivieren Sie das Zuschneiden, wählen Sie einen Ordner aus und klicken Sie auf Start, um zu speichern.

Methode 2: Verwendung einer speziellen Bildschirmaufzeichnungssoftware

Spezielle Software-Tools für Bildschirmaufnahmen für Windows verfügen oft über integrierte Bearbeitungs-Features, die das Zuschneiden vereinfachen. Anwendungen wie OBS Studio, Camtasia oder Bandicam bieten Flexibilität und visuelle Steuerungsmöglichkeiten.

Sehen wir uns gemeinsam an, wie Sie diese Funktionen nutzen können:

Schritt 1: Wählen Sie die richtige Software aus

Wählen Sie ein Tool für Bildschirm- und Webcam-Aufnahmen mit Zuschneidefunktion. OBS Studio und Camtasia sind gute Optionen für fortgeschrittene Benutzer, während Bandicam eine einsteigerfreundliche Benutzeroberfläche bietet.

Öffnen Sie ein Bearbeitungstool wie OBS, in dem Sie Ihr Video zuschneiden möchten

Schritt 2: Öffnen Sie das Software-Tool und importieren Sie Ihre Aufnahme

Starten Sie die ausgewählte Software und laden Sie Ihre Bildschirmaufnahme. Diese Option befindet sich in der Regel in einem Menü wie "Datei" > "Öffnen" oder "Medien importieren".

Öffnen Sie die Medienquelle in OBS

Schritt 3: Suchen Sie das Zuschneide-Tool

Entdecken Sie die Bearbeitungsoptionen des Bildschirmaufzeichnungstools, um das Snipping-Tool zu finden. Suchen Sie nach Registerkarten oder Menüs mit der Beschreibung Bearbeiten, Zuschneiden oder Beschneiden. Die meisten Tools verfügen über ein leicht zu identifizierendes Symbol oder eine Schaltfläche zum Zuschneiden.

Das Zuschneide-Tool finden

Schritt 4: Bereich definieren

Verwenden Sie das Auswahl-Tool, um den Bereich des Videos zu markieren, den Sie behalten möchten. Je nach den Funktionen des Tools können Sie die Ränder ziehen oder die genauen Abmessungen eingeben, um die Zuschneidebox anzupassen.

Fügen Sie genaue Abmessungen für den Zuschnitt hinzu

Schritt 5: Änderungen anwenden und in der Vorschau anzeigen

Bestätigen Sie den Ausschnitt und sehen Sie sich das bearbeitete Video in der Vorschau an, um sicherzustellen, dass es Ihren Erwartungen entspricht. Einige Tools bieten eine geteilte Ansicht, um die zugeschnittene Version mit dem Original zu vergleichen.

Änderungen anwenden und in der Vorschau anzeigen

Schritt 6: Exportieren Sie das zugeschnittene Video

Speichern Sie das Video nach dem Zuschneiden mit "Exportieren" oder "Speichern unter". Wählen Sie ein Dateiformat und eine Qualität aus, z. B. MP4, das eine gute Qualität und kleinere Dateigrößen bietet.

So schneiden Sie eine Bildschirmaufnahme unter macOS zu

macOS bietet intuitive Tools zur Bearbeitung von Videos, mit denen Sie Bildschirmaufnahmen ganz einfach zuschneiden können. Ganz gleich, ob Sie iMovie, Online-Editoren oder Chrome-Erweiterungen für Bildschirmaufnahmen verwenden – Sie erstellen im Handumdrehen ein professionelles Endprodukt.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Zuschneiden eines Videos unter macOS. 💫

Methode 1: Mit iMovie

iMovie ist ein großartiges Tool zur Videobearbeitung, das auf macOS vorinstalliert ist. Es bietet solide Zuschneiefunktionen und ist damit ein idealer Video-Editor für fokussierte Bildschirmaufnahmen.

Sehen wir uns die Schritte an:

Schritt 1: Neues Projekt erstellen

Starten Sie iMovie aus dem Ordner "Programme" oder über die Spotlight-Suche. Klicken Sie auf "Neu erstellen" und wählen Sie "Film", um ein neues Projekt zu starten. Daraufhin wird ein leerer Workspace für die Bearbeitung geöffnet.

Schritt 2: Importieren Sie Ihre Bildschirmaufnahme

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Medien importieren". Navigieren Sie zu Ihrer Bildschirmaufzeichnungsdatei, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf "Ausgewählte importieren". Ziehen Sie das importierte Video aus der Medienbibliothek in die Zeitleiste am unteren Bildschirmrand.

Schritt 3: Wählen Sie den Clip für die Bearbeitung aus und greifen Sie auf die Tools zum Zuschneiden zu

Klicken Sie auf den Videoclip in der Zeitleiste, um die Bearbeitungstools zu aktivieren. Daraufhin wird ein Rahmen um den Clip angezeigt. Klicken Sie im Vorschaufenster auf die Schaltfläche Auf Füllung zuschneiden, woraufhin ein anpassbarer Rahmen über Ihrem gesamten Videoclip angezeigt wird.

Schritt 4: Zuschneidungsrahmen anpassen und Vorschau anzeigen

Ziehen Sie die Ränder des Rahmens, um den gewünschten Bereich auszuwählen, und behalten Sie dabei das Seitenverhältnis bei, um ein ausgewogenes Bild zu erhalten. Sehen Sie sich die Zuschneidung in der Vorschau an und klicken Sie auf "Übernehmen", wenn Sie zufrieden sind.

Schritt 5: Exportieren Sie das zugeschnittene Video

Klicken Sie oben rechts in iMovie auf die Schaltfläche "Freigeben". Wählen Sie "Datei" oder eine andere Exportoption wie YouTube, passen Sie die Auflösung und Qualität an und speichern Sie die Datei anschließend an einem Speicherort Ihrer Wahl.

💡Hinweis: Wenn Ihr Video Standardabmessungen hat, verwenden Sie die Standard-Seitenverhältnisse, um die Bearbeitung zu beschleunigen.

Methode 2: Verwenden von QuickTime zum Zuschneiden

QuickTime ist ein einfacher Mediaplayer mit grundlegenden Bearbeitungsfunktionen wie dem Zuschneiden. Es verfügt zwar nicht über Tools zum Zuschneiden, lässt sich jedoch gut mit anderen Mac-Bildschirmrekordern kombinieren und sorgt so für einen reibungslosen Workflow.

Sehen wir uns an, wie Sie diese Funktion nutzen können:

Schritt 1: Laden Sie die Bildschirmaufnahme

Sie finden "QuickTime Player" in Ihrem Ordner "Programme" oder suchen ihn mit der Spotlight-Suche. Klicken Sie auf "Datei" > "Datei öffnen…" und wählen Sie "Neue Bildschirmaufnahme".

Schritt 2: Video aufnehmen

Um unerwünschte Abschnitte am Anfang oder Ende Ihres Videos zu entfernen, klicken Sie auf Bearbeiten > Zuschneiden. Passen Sie die gelben Zuschneidegriffe in der Wiedergabeleiste an, um den gewünschten Abschnitt zu isolieren. Klicken Sie auf Zuschneiden , um die Änderungen zu übernehmen.

Sie können sogar die Wiedergabegeschwindigkeit der Aufnahme anpassen.

Schritt 3: Speichern Sie das bearbeitete Video

Klicken Sie auf "Datei" > "Exportieren als*", um das zugeschnittene Video zu exportieren, und wählen Sie eine Auflösung wie 1080p oder 720p. Da QuickTime keine Videos zuschneidet, öffnen Sie die exportierte Datei in iMovie oder einer Drittanbietersoftware, um sie nach Bedarf weiter zuzuschneiden.

🔍Wussten Sie schon? QuickTime wurde ursprünglich 1991 von Apple entwickelt und war einer der ersten Mediaplayer, der das Streamen von Videos über das Internet unterstützte. Es ebnete den Weg für moderne Videoplayer und Tools zur Bearbeitung!

So schneiden Sie Bildschirmaufnahmen auf Mobilgeräten zu

Wenn die Bearbeitung auf einem Laptop nicht möglich ist, z. B. auf Reisen, wenn Sie wenig Zeit haben oder keinen Zugriff auf Ihren Computer haben, ist Ihr Smartphone die perfekte Alternative zum Online-Video-Editor.

iPhone- und Android-Geräte bieten integrierte Tools zum Zuschneiden von Bildschirmaufnahmen oder zum Entfernen von Ablenkungen. Schauen wir uns an, wie das geht! 💪

Bildschirmaufnahmen auf dem iPhone (iOS) zuschneiden

iPhones verfügen über Standardtools zur Bearbeitung, mit denen Sie Tutorials verfeinern oder Präsentationen verbessern können. Die integrierte App "Fotos" bietet eine intuitive Möglichkeit, Ihre Aufnahmen anzupassen. Sehen wir uns an, wie Sie diese nutzen können:

Schritt 1: Gehen Sie zum Ordner "Zuletzt verwendet"

Starten Sie die App "Fotos" auf Ihrem Startbildschirm und navigieren Sie zu Ihren Alben oder zum Ordner "Zuletzt verwendet". Hier finden Sie die Bildschirmaufnahme, die Sie zuschneiden möchten.

via Descript

Schritt 2: Wählen Sie das Video aus und rufen Sie die Bearbeitungstools auf

Tippen Sie auf die Miniaturansicht des Videos, um es im Vollbildmodus zu öffnen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Bearbeiten in der oberen rechten Ecke, um auf die Bearbeitungstools zuzugreifen, darunter auch das Zuschneide-Tool.

Schritt 3: Verwenden Sie das Crop-Tool

Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf das Symbol "Zuschneiden", das einem Quadrat mit überlappenden Linien ähnelt. Ihr Video wird mit einem Raster überlagert.

Ziehen Sie die Ecken oder Kanten des Rasters, um den Bereich auszuwählen, den Sie behalten möchten. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Seitenverhältnis" in der rechten Ecke, um vordefinierte Seitenverhältnisse wie 16:9 oder Quadrat auszuwählen.

💡Profi-Tipp: Zoomen Sie mit zwei Fingern hinein und heraus, um präzise zuzuschneiden. Verwenden Sie in sozialen Medien ein einheitliches Seitenverhältnis, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen.

Schritt 4: Änderungen speichern

Wenn Sie zufrieden sind, tippen Sie auf Erledigt, um Ihre Bearbeitungen zu speichern. Die zugeschnittene Version ersetzt das Original, aber Sie können im Bearbeitungsmenü Auf Original zurücksetzen auswählen, um die vorherige Version wiederherzustellen.

💡Profi-Tipp: Speichern Sie vor der Bearbeitung eine Kopie des Originalvideos, um eine unveränderte Version für die zukünftige Verwendung aufzubewahren.

So schneiden Sie Bildschirmaufnahmen auf Android-Geräten zu

Auf Android-Geräten wird zur Bearbeitung von Bildschirmaufnahmen in der Regel die App "Google Fotos" verwendet. Sehen wir uns einmal an, wie Sie diese App nutzen können:

Schritt 1: Bearbeitungsmodus aufrufen

Öffnen Sie die App "Google Fotos" in Ihrem App-Drawer und suchen Sie in Ihrer Galerie nach der Bildschirmaufnahme. Tippen Sie auf die Miniaturansicht des Videos und wählen Sie das Symbol "Bearbeiten" unten auf dem Bildschirm. Dadurch gelangen Sie zur Bearbeitungsoberfläche der App.

📌 Schneller Tipp: Laden Sie Videos vor der Bearbeitung von Google Drive auf Ihr Gerät herunter und halten Sie Ihre App auf dem neuesten Stand, um Zugriff auf alle aktuellen Bearbeitungs-Features zu erhalten.

Schritt 2: Öffnen Sie das Zuschneide-Tool

Tippen Sie auf die Option Zuschneiden . Es wird ein Raster eingeblendet, mit dem Sie das Video zuschneiden können. Wenn das Zuschneide-Tool nicht angezeigt wird, überprüfen Sie die Berechtigungen Ihrer App oder probieren Sie eine Drittanbieter-App wie KineMaster oder CapCut aus.

Schritt 3: Video zuschneiden

Ziehen Sie die weißen Kreise oder Linien an den Rändern des Rasters, um den Rahmen Ihres Videos anzupassen. Um ein bestimmtes Seitenverhältnis beizubehalten, tippen Sie auf das Seitenverhältnis-Symbol, das wie ein Rechteck mit Pfeilen aussieht, und wählen Sie das gewünschte Verhältnis aus.

⚡Schneller Tipp: Halten Sie sich an das Seitenverhältnis 16:9 für YouTube und 1:1 für Instagram, damit Ihre Videos auf beiden Plattformen gut aussehen.

Schritt 4: Bearbeitungen in der Vorschau anzeigen und das Video speichern

Tippen Sie im Editor auf die Schaltfläche "Wiedergabe", um das zugeschnittene Video in der Ansicht anzuzeigen. Überprüfen Sie das Video auf unbeabsichtigte Schnitte oder Bereiche, die Sie übersehen haben. Es empfiehlt sich, das Video im Vollbildmodus anzusehen, um sicherzustellen, dass der zugeschnittene Ausschnitt mit dem gewünschten Fokus übereinstimmt.

Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf "Kopie speichern". Dadurch wird eine neue Datei mit den zugeschnittenen Bearbeitungen erstellt, wobei die ursprüngliche Version erhalten bleibt. Benennen Sie die zugeschnittene Datei um, um sie vom Original zu unterscheiden, insbesondere wenn Sie mehrere Versionen derselben Aufnahme verwalten.

Fortgeschrittene Zuschneidetechniken und Tipps

Probieren Sie diese erweiterten Zuschneidetechniken aus, um ein professionelleres Erscheinungsbild und eine bessere Anpassung an die jeweilige Plattform zu erzielen:

Füllmodus : Passt die Größe Ihres Videos ohne Verzerrung an bestimmte Abmessungen an, wobei jedoch einige Teile abgeschnitten werden können. Passen Sie den Bereich mithilfe von Einstellungen wie "Mitte" oder "Nordosten" an

Zuschneidemodus : Extrahiert einen präzisen Bereich ohne Größenänderung und gibt Ihnen mit exakten Koordinaten oder Prozentangaben die volle Kontrolle

Automatische Schwerkraft (g_auto): KI-gesteuertes Zuschneiden, das sich auf die interessantesten Bereiche wie Gesichter oder wichtige Objekte konzentriert

Weitere Tipps für kreatives Zuschneiden⚒️: Qualität bewahren: Vermeiden Sie Pixelbildung, indem Sie die ursprüngliche Auflösung beibehalten und Rasterüberlagerungen zur Ausrichtung verwenden

Drittelregel: Positionieren Sie wichtige Elemente vor Beginn der Aufnahme entlang der Gitterlinien, um ein ausgewogenes Bild zu erhalten

Einheitliches Branding: Passen Sie die Zuschneidestile an die visuelle Identität Ihrer Marke an

Wichtigste Punkte hervorheben: Konzentrieren Sie sich auf wichtige Inhalte wie Demos oder Benutzeroberflächen

Sind Sie es leid, sich mit der Verwaltung von Bildschirmaufnahmen herumzuschlagen? Wir alle kennen das: Man scrollt durch unzählige Dateien und versucht herauszufinden, wo sich alles befindet. Das ist ein Albtraum für die Produktivität.

Hier kommt ClickUp ins Spiel. Als App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, vereint sie Ihre Aufgaben, Dokumente, Unterhaltungen und – Sie haben es erraten – Bildschirmaufnahmen auf einer KI-gestützten Plattform. Organisieren, verwalten und optimieren Sie Ihren Workflow für Bildschirmaufnahmen ohne zusätzlichen Aufwand. Ganz gleich, ob Sie Tutorials erstellen, Prozesse dokumentieren oder Feedback sammeln – mit ClickUp haben Sie alles an einem Ort.

So kann ClickUp Ihnen das Leben erheblich erleichtern. 👇

Keine Terminprobleme mehr mit ClickUp Clips

Bildschirmaufnahmen mit ClickUp Clips aufzeichnen und freigeben für visuelle Zusammenarbeit

Das ständige Hin und Her und die umständliche Terminierung von Live-Videoanrufen können frustrierend sein. ClickUp Clips beseitigt diesen Ärger durch nahtlose asynchrone Videokommunikation.

Anstatt darauf zu warten, dass alle Zeit haben, oder lange Erklärungen zu tippen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Clip aufnehmen" und senden Sie Ihre Nachricht, wann immer es Ihnen passt. Ganz gleich, ob Sie Updates freigeben, Anweisungen geben oder Feedback geben möchten – mit Clips können Sie klar kommunizieren, ohne dass eine Unterhaltung in Echtzeit erforderlich ist.

Und das Beste daran? Clips ist vollständig in ClickUp integriert, sodass Ihre Videos an Aufgaben, Kommentare oder Dokumente angehängt werden können, sodass Sie alles im Kontext behalten können. Sie können Audio-Kommentare sowie Ihre Webcam und Ihren Bildschirm gleichzeitig aufzeichnen.

Außerdem sammelt der Clips Hub alle Ihre Aufnahmen an einem Ort, sodass Sie die richtige Aufnahme in Sekundenschnelle finden.

Finden Sie mit ClickUp Brain ganz einfach Schlüsselstellen und Botschaften in Videos

Erhalten Sie sofort Antworten auf alle Fragen zu Ihren Meetings mit ClickUp Brain

Wenn Sie schon einmal ein Video immer wieder zurückgespult haben, um ein bestimmtes Detail zu sehen, wird ClickUp Brain Ihnen das Leben erleichtern.

Dieser direkt in ClickUp integrierte KI-gestützte Assistent transkribiert Ihre Clips automatisch und erstellt eine durchsuchbare Textversion mit Zeitstempeln. Sie müssen nicht mehr nach dem richtigen Moment in einem Video suchen, da jedes gesprochene Wort zur einfachen Referenzierung in einen Index aufgenommen wird.

Sie können Brain sogar Fragen zu den Transkripten stellen, sodass Sie das Gefühl haben, einen persönlichen Assistenten zu haben, der Ihnen hilft, Notizen aus einem Video zu machen.

Verfolgen Sie Feedback mit ClickUp Chat

Videomitschnitte freigeben und die Kommunikation mit ClickUp Chat optimieren

Das Nachverfolgen von Feedback und Updates über mehrere Plattformen hinweg kann ein Albtraum sein, insbesondere bei Bildschirmaufzeichnungsprojekten, bei denen Kommunikation und Aufgaben synchronisiert bleiben müssen. Hier kommt ClickUp Chat ins Spiel und rettet den Tag.

📮ClickUp Insight: Etwa 41 % der Fachleute bevorzugen Instant Messaging für die Kommunikation im Team. Obwohl dies einen schnellen und effizienten Austausch ermöglicht, werden Nachrichten oft über mehrere Kanäle, Threads oder Direktnachrichten verteilt, was das spätere Auffinden von Informationen erschwert. Mit einer integrierten Lösung wie ClickUp Chat werden Ihre Chat-Threads bestimmten Projekten und Aufgaben zugeordnet, sodass Ihre Unterhaltungen im Kontext bleiben und die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz reibungslos verläuft.

Beispiel➡️ In einem Projekt mit Bildschirmaufnahmen kann ein Team-Mitglied Feedback zu einem Clip im Chat freigeben. Die Nachricht wird in eine Aufgabe umgewandelt, sodass die für die Aktualisierung des Videos verantwortliche Person ganz einfach Maßnahmen ergreifen kann, ohne den Chat verlassen zu müssen.

Teilen Sie Team-Updates und Ankündigungen mit ClickUp Chat

Darüber hinaus können Sie mit Ankündigungen ganz einfach Updates freigeben, z. B. die Fertigstellung neuer Aufzeichnungspläne oder die Einführung neuer Richtlinien für die Bearbeitung, sodass alle auf dem Laufenden bleiben.

Die Erstellung von KI-Aufgaben im Chat wandelt Unterhaltungen automatisch in umsetzbare Aufgaben um und vereinfacht so die Erfassung der nächsten Schritte während der Bearbeitung von Bildschirmaufzeichnungen oder Diskussionen zur Inhaltsanpassung.

Und mit KI CatchUp erhalten Teammitglieder schnelle, prägnante Zusammenfassungen laufender Chats, ohne lange Chat-Verläufe durchblättern zu müssen, um sich auf den neuesten Stand zu bringen.

📖Lesen Sie auch: Die besten KI-Bildschirmrekorder: Ein Leitfaden für Profis

Chaos ausschneiden mit ClickUp

Mit den richtigen Tools ist die Bearbeitung einer Bildschirmaufnahme ganz einfach. Mit iMovie und QuickTime können Sie Ihre Videos ganz einfach zuschneiden, trimmen und verfeinern, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren. Von Tutorials und Präsentationen bis hin zu kreativen Inhalten – Ihre professionellen Videos hinterlassen einen bleibenden Eindruck.

Über die grundlegende Bearbeitung hinaus sorgen Tools wie ClickUp Clips für mehr Effizienz in Ihrem Workflow. Von der Transkription mit ClickUp Brain bis zur Zusammenarbeit mit Ihrem Team über den Chat – die "All-in-One-App für die Arbeit" sorgt dafür, dass alle Teile Ihres Projekts miteinander verbunden und optimiert sind.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!